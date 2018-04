La Vida Moderna es no usar condón y llamarlo Cliffhanger

Voz 1 00:00 monólogo el vino de la gente que dice lo que piensa y qué pie

Voz 2 00:04 sea lo que dice te ofrece la vida moderna

Voz 3 00:09 eh

Voz 4 00:24 esta venido a ver había van a ir si tenemos cuatro tira la verdad de verdad y eso ha conseguido que te acabo para otros respirar

Voz 8 01:15 hola qué tal ha ido atraerlo hasta la botella me he sentido eclipsado te da yo me yo intento venirme aquí para que venga un niño

Voz 0470 01:36 estoy porque porque después después de meses de cachondeo con a ver si un día tenemos un patrocinador hoy es real que lo he que los de los vinos monólogo decidió patrocinar el programa soltar un dinero gente lo que cosa que les agradecemos injusto era todo esto precioso ahí coreando vino monólogo a tope y de pronto un niño como humo cliente en la selva ha dicho ya claro porque ya todo el protagonismo de los vinos salvo el chiquillo pillamos Yiyo que no es consumidor potencial de los pinos

Voz 1194 02:04 ha acaparado ha eclipsado todo todo la publicidad esta encubierta

Voz 8 02:08 si hay que cuidar a los clientes del futuro es la publicidad menos encubierta

Voz 1194 02:15 estas metes la táctica de que sea tan obvio que no

Voz 8 02:18 la publicidad pero mira qué bien lo que ha dicho es

Voz 1194 02:20 casualidad casualidad entramos en la etapa azul de no ofender es verdad hostias

Voz 8 02:24 estoy aparece patrocinada porque había no había que pasar porque claro Koke papeles

Voz 9 02:35 ajá

Voz 0470 02:37 el IBI móvil en tu papel

Voz 1194 02:40 ni la tengo

Voz 8 02:43 otoño

Voz 1194 02:45 esto

Voz 8 02:47 te sale a pagar el programa PADRE P A T R

Voz 0470 02:55 los curas del impuesto municipal de basuras

Voz 8 02:58 la tasa de la tasa

Voz 0470 03:00 bajo el moviendo porque le también en las tasas de la matrícula la universidad segunda matrícula el triple pero también fabricante que ha tenido que hacer tú de pagar así de burocracia últimamente casi mil ahora prepara ahora ahora

Voz 8 03:20 no te agobian con algo que no sabía muy claro

Voz 0470 03:25 vamos a empezar el momento papeles porque tenemos varias cosas primero es verdad que llevo ya una semana de no ofender no otro ya lo del submarino argentino pero para él pero para mía ha quedado como que no se escuchó y tú te peleas te con un señor que te dobla en tamaño casi te mata Mortadelo pero sólo fue una ofensa Patitz claro con lo cual

Voz 1194 03:42 pues bueno fue asumible yo sufrí también para el vino que deseamos

Voz 0470 03:45 a mí no feliz el chico al que no se siente ofendido

Voz 1194 03:48 pero claro claro políticamente cero pensar

Voz 0470 03:50 es que no se puede pasar de cien por ciento a pensar a cero porcentajes pero bueno

Voz 1194 03:54 estamos desacelerando estamos desacelerando estamos

Voz 0470 03:56 ocho o diez por ciento Defensa este programa es que está cortado con leche o el como chocolate este tú puedes tomarte la marcha puro

Voz 1194 04:04 yo tengo que es como chupar galardón Lesaka como el programa hasta ahora o

Voz 0470 04:10 sí

Voz 1194 04:11 sí a día geranio un after

Voz 0470 04:14 el chocolate blanco que no Ndi chocolate chocolate teniendo

Voz 1194 04:17 claro está bueno no no sé que lleva camino monólogo que Nieminen

Voz 5 04:27 perdón perdón tenidos patrocinadores

Voz 8 04:31 lo que que duró un día el patrocinador pero que no lo bonito que no tuviera que no lo tiene

Voz 1194 04:42 que un problema si le haya ya pero no que somos monologuista y la casualidad

Voz 0470 04:46 no

Voz 1194 04:47 igual sin por eso

Voz 0470 04:50 en los minutos uno no lo que todavía no

Voz 8 04:54 todavía no lo hemos probado

Voz 0470 04:55 lo hemos probado yo no yo no lo veo bueno yo igual lo pruebo un día de estos pero como una ya ya debería dejarlo a la Review pero de aquí a vosotros sí que podemos probarlo y hacerla a ver si te si te mantienes en tu posición inicial de ofensa contra el patrocinador o no

Voz 1194 05:07 yo no hablaría buenísimo ya veremos

Voz 0470 05:11 a sangre y aparte de eso hemos pasado a no hacer ofensas esta semana igual que otras semanas yo traía aquí recortes de prensa de Zamora ofendida claro Cádiz ofendida por la vida de esta semana no ha tú ves aquí alguna referencia en medios aquí que este no es un clip in de medios algo yo no el cero cero jardines no hemos hecho ninguna letra

Voz 1194 05:32 la no no es que lo hemos salido no hemos salido en prensa ofendiendo

Voz 8 05:39 alerta roja lo de este que se podía pasar submarinos había una pelea

Voz 0470 05:53 alerta al rojo vivo cero cero presencia en medios ofendiendo nada nada nada y nada un poquito ver en un país

Voz 1194 06:03 en de Pamplona una cosa pero no lo de Pamplona Pamplona

Voz 11 06:11 ahora no le ha

Voz 0470 06:14 ya ya sé lo que es internet te retrate de hasta lo que pasó nada ya está hablado pero fíjate que lo dejó

Voz 8 06:19 Colombia nos ha aclarado todavía más movidas

Voz 0470 06:22 en un diario Navarro sí que me hizo mucha gracia porque

Voz 1194 06:25 te puedes poner cosas que sean verdad sí o que sea mentira sí los periodistas les da igual la verdad la mentira

Voz 0470 06:33 pero pero hoy contarlo vas a contar lo no no ya está ya está hablado suyas tablao insultante ya está de pusimos al pusiste los cuartos de Twitter que hicimos de que era todo diciendo Ciudadanos el partido al futuro Murcia preciosa la Casa Real necesaria

Voz 8 06:49 por favor no la Iglesia trascendentales

Voz 0470 06:52 el dental todo esto no pusiste reacciones que muy positivas claro muy positiva es que todo es que no las redes no es que ahora es que fíjate lo que se valora la tranquilidad en la grada

Voz 8 07:03 las niñas de Teruel les que no podía

Voz 0470 07:05 hermanas nuestro referente de Teruel de hacemos un barreño aquí es más feliz de Charlie pero es que en este programa están tranquiliza actividad

Voz 8 07:14 mirando al rededor negro creo iguales cero lo cual es cero pocos sitios puedes gira por cero cero euros y no era tarde está tranquila

Voz 0470 07:26 sabes que queriendo no ofender está pero bueno es es una ofensa digamos e España es Ponti es la fuerza no es sea no porque no es un guiño queriendo no ofender claro lo que sí es que me apunto aquí porque el noventa y nueve Sin lo cual implica que por pura matemática por pura aritmética sencilla mañana es el

Voz 1194 07:46 ya podemos hacer algo habría que preparar una

Voz 8 07:50 es una ofensa para mañana

Voz 0470 07:54 podemos brama especial algo para mí como

Voz 1194 07:57 como ofensa inicial bonita me parecen no celebrarlo lo que haría Ana Rosa lo que la mañana del rojo vivo si deja las ofensas para los momentos de Celebration

Voz 0470 08:11 pero es que no estaba ya para finales solo

Voz 1194 08:14 es sacar a nuestro nietos sólo para al final una bomba bomba ofensiva ya sólo en los problemas cien Si yo estoy de acuerdo lo que pasa es que por qué hacer especial el cien no

Voz 0470 08:25 bueno sí tenemos al es que programa en el que dijimos a Leo que iba a ser especial el quinientos cuarenta y cuatro de global de temporadas que queda que creo queda como mayo así tenemos varias cosas por ahí pendientes de eventos pero no sabemos esta mañana programación

Voz 1194 08:39 secuestrada Letizia traerla aquí con los ojos vendados lo dijimos ya una vez que tu chiste que hacía yo no

Voz 0470 08:48 lo dicho nada

Voz 1194 08:50 Gustavo Biosca hacia este chiste de llevarla a la mesa quitarle la venda decirle todo fue un sueño

Voz 8 08:57 a presentar es noticia claro en el plató de televisión española de Chipre

Voz 0470 09:01 vale pues en principio nosotros vamos a hacer no sé si eso podría ser ofensivo no no fíjate que cuenta es que es que aunque queramos no ofender en nuestro corazón habita la ofensa es verdad no lo aposta sino que como como los cómicos inherente los cómico cuando se calienta un poco la boca creo que es mejor porque fíjate que idea a surgir trece y sin querer en frío sin querer hacer

Voz 1194 09:22 para que me invitan

Voz 0470 09:25 con lo cual mandamos un programación neutro impecable mañana a seguir plano El peor programa de la historia de la vida moderna muy bien hay que hacer una más sin que sea lo más anodino llamando a Albert Rivera

Voz 8 09:36 vale vale pero lo que destaca

Voz 1194 09:39 hemos por los formales que vamos a hacer eso que no nos quedemos en la mediocridad yo nací no va a ser lo puto peor claro en cuanto a bombo ya ofensiva que sea tan correcto que llame la atención de correcto que parezca Eiros Lycos llevamos Dick recogiendo todo eso porque claro si fuese tan correcto lo que tendría que estar en el públicos un representante de cada minoría silenciada por favor oprimida o que lo fingen

Voz 8 10:05 que alguien diga no no que soy negro que soy me minoría lo tuvo todo a favor disfuncional claro gente que fija que es mujer Julio fingiendo que es una enano eh gitanos aquí yo creo yo creo que no has que fíjate trans hacer algo tan

Voz 1194 10:32 bonito y tan que los premios Nobel parezcan ofensivos por comparas

Voz 0470 10:37 eh no no me compré no es una cosa

Voz 1194 10:39 elusiva total no

Voz 0470 10:42 mañana lo pensamos que mañana me refiero lo cinco minutos veinte así que por lo pronto vamos a programa noventa y nueve esto en la vida moderna y chicos una cosa Caracol

Voz 13 11:44 sí

Voz 15 11:49 Michael Chong gana el Wall golf Championship de México

Voz 1194 11:53 la vida moderna

Voz 10 11:56 perfectos Bravo con y deseamos lo mejor que me Phil Mickelson heridos de Miguel Martínez

Voz 15 12:04 Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 0470 12:22 no esto en la vida moderna y están aquí sentados

Voz 5 12:30 a la juventud India adoctrinados un niño cantando

Voz 8 12:37 a los ganadores de de la ley

Voz 1194 12:41 este chico luego

Voz 8 12:43 me mira futuro cogerle

Voz 1194 12:50 se estrella contra la infancia

Voz 0470 12:55 bueno vamos a ver un poco de tranquilidad porque esto es las putas es que a veces la gente se olvida no y a nosotros no se piensen que esto es un un canal de Youtube

Voz 1194 13:05 de policía

Voz 0470 13:08 a base que la gente piensa que está viniendo a ver un al rubios a que son la anarquía absoluta igual la gente entraba otros a los estudios de imagina la tierra fuera venteño que venir gente seguridad aposta para controlar a esta masa de gente lo quisimos entonces esto en la puta ser si la Sociedad Española de Radiodifusión tiene noventa años la Ser

Voz 1194 13:27 los ojos la SER la Ser cuanto tiene

Voz 0470 13:30 también típico en noventa y pico Javi viola

Voz 1194 13:32 la posguerra La Ser hombre

Voz 0470 13:35 la SER lo ha vivido todo aquí hubo hambre en este plató

Voz 1194 13:39 en este caso todavía una huerta y una checa

Voz 0470 13:44 han pasado noventa años de la Cadena SER y eso ha culminado en que lleguen el estudio principal una plaza

Voz 8 13:50 ahora

Voz 5 13:52 el lodo contó con americana

Voz 1194 14:00 pero bueno no es que estaba mirando cómo estáis diciendo una cosa es decir nada nuestra H Credito no es cosa de desorden rojo rápido está el toque

Voz 0470 14:15 Music ellos explica batió el récord de Europa de los patentó metro y luego parecía que sí parece que sí porque pisó la raya que era aquí al final no

Voz 8 14:27 bueno ya hubo enseñó los genitales soy con Henry

Voz 0470 14:33 ese es un debate interesante porque por ejemplo había una un ha habido algún caso si había esto pasan la República Checa pasa alguna vez habrá nueva con alguna corredor hay tal que eran atletas este tema va a ser fíjate estamos a cero

Voz 1194 14:48 cuatro atletas con pene no

Voz 0470 14:51 ha pasado algún no ser la normativa esto vamos a ir puramente a la normativa del COI ha habido alguna que había alguna sospecha de chicas que en realidad era nombre hormonal que el hombre de más rápido en general atletismo y luego se ha descubierto que eran antiguos y les dile descalificaron si es al revés pero su peso se debate si es si está compitiendo en señores pero en realidad era una señora no no obtiene ventaja genética

Voz 1194 15:14 la criticaría es una es una frivolidad me su es una delicatessen si es una delicatessen un guiño a un brindis al aire pero a mí me es un tío que se rebaja no

Voz 8 15:31 no no perdón perdón a niveles que crea que lo que crea controversia a nivel de atletismo a nivel de potencia atlética que no hay más potente

Voz 0470 15:46 pero es que ahora ahora ahora se ha creado un que posiblemente sea bueno sea positivo un exceso de celo que el Barça

Voz 1194 15:52 canta aquí estemos hablando de esto porque en la reunión previa te lo juro que esto es verdad hoy hemos venía muy rápido no hemos tenido tiempo para casi nada si yo yo les he dicho no voy a decir de sección ya lo cuento hay disputando ocultar saca este tema es verdad que estás hablando de que hay que ir con pies de plomo con todo lo que se refiere

Voz 0470 16:09 un tema que es puramente deportivo exacto pero

Voz 1194 16:12 todo está está la cosa ya lo que tú dices quizá el clima está bien que esté así

Voz 0470 16:16 bueno queda Esteban que el tema este que extenso

Voz 1194 16:18 temo que todos antes de decir algo echemos una reflexión está correcto correcto no es mejor que estaba adormecido caigan o está como íbamos antes a pijos acá no sé pero claro

Voz 16 16:30 porque porque es que estamos en la semana de la ocho de marzo a una huelga claro

Voz 1194 16:37 hostia es verla este este cuando este jueves el ocho eche mano es el el Día de la Mujer trabajado a la mujer en la mujer ya no sigue trabajando seis de trabajadora además de visitarlo el programa si es verdad suerte casi sí semana histórica e semana histórica porque se ha convocado una huelga para el ocho de marzo una huelga a nivel internacional y entonces claro yo no no pudo dejar de aprovechar eso porque lo que tú dices además es que este ambiente tan complicado si quieres a veces en ese sentido con esto pero hay que hacerlo hay que hay que Tuta vosotros saber revisado

Voz 8 17:13 como es es maravillado que los genitales genitales

Voz 1194 17:18 sí también hay que hacer una

Voz 8 17:19 ahí llega una edad hacer una exploración casos hemos revisado

Voz 0470 17:25 los problemas que tenemos privilegio tenemos que revisar no porque porque porque incurren en en falta de igualdad por pura inercia inercia de la y que revisar de yo hago esto ya está mal te refieres claro microrrelatos

Voz 1194 17:40 la que te pasen por alto pero claro a vivir esa bruja primero somos blancos heterosexuales varones Toyota

Voz 0470 17:49 nos haga tener

Voz 1194 17:51 John Manuel Carmena ha puesto

Voz 8 17:56 una clínicas en cada barril la y teme

Voz 0470 18:00 nica de machos

Voz 8 18:04 te da la metadona otra caravana que te hace la especie

Voz 0470 18:08 claro esto está demasiado al cien por cien de macho hay que reducir las emisiones

Voz 1194 18:13 a a a al hombre caucásico blanco heterosexual habrá que es una suerte de nacer ahí es una suena reposado sin padre separado tinerfeño miope pero también en los dos lados es claro lo oprimido eso sí yo me hice la revisión me salió a devolver fue además os privilegiado que ha hecho me sale siempre resulta es usted el enemigo

Voz 0470 18:34 bueno de varón blanco CIS heteros rico

Voz 1194 18:36 o sea yo creció en asumir oye eres machista todos lo somos nos hemos criado en un ambiente machista que se va a hacer voy a intentar no seguir siéndolo y además qué pasa que yo voy a tope con la huelga siempre me da igual venga de donde venga lo mismo lo mismo aunque los pilotos me da Xunta

Voz 8 18:57 vosotros una huelga fascista

Voz 1194 19:00 también en los noventa fue histórico en los ochenta cuando la época más heavy del mismo se pusieron en huelga contra Tucker en el Reino Unido y cómo era el enemigo común se pusieron hacían huelgas los mineros y los gays será muy divertido huelgas gente con mucha pluma Cilleros las

Voz 8 19:26 eso es uno de los secretos de la huelga

Voz 1194 19:28 quién es el enemigo esto contra quién va contra este vamos tocaya de compañero de viaje raros pero bueno está bien entonces yo junto a otros yo creo que la huelga a ver la huelga está muy bien pero está planteada tres horas tres una huelga de tres horas sean el jueves el jueves solo no es ni siquiera una huelga de Evelyn cuatro hombres una huelga tres hoy que demuestra que si la mujeres para se paraliza para adelante entonces yo creo que tres horas cara yo lo que hay gente que que trabaja tal y que le puede venir mal hace buen hombre pero desde aquí desde este para Mackay nosotros desde este programa que somos un puto campo de nada por decirlo así sí sí que podemos hacer con esto porque yo creo solidarizarme van a tope porque está mal porque si vamos progresando ahí iba yo ahí aquí en esto estamos haciendo más Klein Play somos más papistas que el para nosotros no tenemos que hacer es trabajar el doble

Voz 0470 20:19 sí

Voz 1194 20:19 no podemos el que doler a lo que iba y no podemos ir tampoco de aliados de que esto no va contar

Voz 0470 20:26 yo había deja las ahí osea que puebla del otro

Voz 1194 20:29 échate aunque no echa Talal no molesten no ser machista intentando serlo si tal entonces yo pensado juntando todo esto piensa que a mí no me gusta trabajar si he pensado cederle todas mis acciones esta semana

Voz 0470 20:42 como todos estos seis toda la las tres

Voz 1194 20:45 al joven no hay la comida y hoy ya no quedan

Voz 0470 20:48 Manuela que no pero que sí que sí que Rita

Voz 8 20:54 vaginal

Voz 11 20:57 he decidido ceder

Voz 1194 20:59 a mi sección a mujeres que nos den clase de feminismo porque nosotros no tenemos ni puta idea nosotros somos parte del problema y que pueden aportar tres pollas viejas no podemos hacer para ayudar a ver el enemigo exacto para que lo tengo así que yo ahora mismo me quito de aquí mi asiento a Valeria

Voz 17 21:39 tú dónde vas

Voz 1194 21:40 me voy porque no quiero eclipsar al sí

Voz 0470 21:45 fíjate qué sorpresa de Valeria que sorpresa sorpresa me acabo de llevar es que lo lo hará contra

Voz 1194 21:52 no lo sabía

Voz 0470 21:54 para mí debería haberlo sido también pero el aquí el señor mayor todo lo que es en la corrida para que Ballet no lo supiese más el día que suba por el mismo sitio que nosotros día a la misma hora misma entonces yo llegaba me encontraba le digo dónde vas

Voz 12 22:06 más que nunca me preguntas nada no pero además hoy como muy

Voz 0470 22:09 claro está bastante intenso donde vagamente

Voz 1194 22:12 claro yo Alex estaría hecho por lo que en pocos horario que pocos son el río en este programa

Voz 0470 22:17 claro tú más dicho pues al mismo programa que tú y yo te he dicho voy a hacer como que me pilla por sorpresa pero es que no soy tan buenas

Voz 13 22:22 luego baterista cinco veces más Torrente nos encontramos

Voz 0470 22:25 claro no las ocultado fatal también también verdad que en una reivindicación feminista ocultar la veo vale

Voz 13 22:33 qué bien hablar de feminismo aquí no campo cenamos tú qué que piensa Otero llego y me quedo embarazada aunque realmente hay muchas chicas muchos porque al principio no pero pero valga lo llena

Voz 1194 22:46 en chicas que viven pero no nos gustamos pero que el puto loco de su novio

Voz 8 22:50 qué les gusta

Voz 1194 22:54 sí sí tú eres verdad tú eres la vaya bien viene sola también raro no vale vale

Voz 12 23:05 bueno yo en hablar de feminismo carece vale voy a ser superficial

Voz 0470 23:08 sí esto está esto fíjate que tejieron Héctor me ponen en un brete gravísimo chic porque yo ya te había dicho sin saber qué iba a pasar esto ya vamos pasado ese de tiempo aligera esto ahora en trabajaría por primera vez una chica hacia una sección decirte

Voz 13 23:21 lo Valera rapidito y sobre todo hablando de feminismo que es fácil el que está feliz

Voz 1194 23:28 que no te digan venga rápido con esto yo te dejo que edita es mi sección que queda sólo aquí para al público presente que luego vaya más van

Voz 12 23:36 oye tengo una palabra ocho de marzo como ha dicho que que tres horas en plan parados qué vais a hacer fue a parar

Voz 1194 23:43 lo aquellos que tengo algún sitio

Voz 13 23:45 pero creo que hay en la Puerta del Sol

Voz 0470 23:47 con nosotros no pero nosotros tenemos que parar no no un montón de programa que hacer

Voz 13 23:52 ya lo sabemos deja un poco para los tiempos

Voz 0470 23:55 no pero es que claro mujeres

Voz 13 23:58 bueno total yo oscuro que no quiero ni

Voz 12 24:00 no hubo un chiste ni nada de verdad Ignatius Stop

Voz 1194 24:03 eso lo dice la verdad que en su día y lo voy a intentar ser más respetuosa voy a ir allí iba a intentar arrimarse Poyet

Voz 8 24:15 puede puede que me salga mal puede que puede que está mal puede que algún excluir en la cara me lleve y si sale bien bien si sale bien contigo

Voz 13 24:30 también voy a ir arriba

Voz 0470 24:33 claro sí que mutuo en realidad lo que tú proponía será verdad

Voz 1194 24:36 una unión digamos a través de un gesto obsceno conseguir una complicidad más sagrada que la que puede dar un simple beso en la mejilla o estrecharle la mano de un gesto obsceno Pío XII que te una esa persona para siempre

Voz 12 24:49 Petin tengo une para siempre

Voz 1194 24:51 no hay atracan a cantara

Voz 12 24:54 a ver yo sólo digo una cosa situaciones machistas es que no sabemos muy bien nos hayamos llegado a un punto que el feminismo es un poco raro no sabemos qué es la igualdad pero no sabemos muy estamos siendo machistas sonó Jaime pasa muchísimo intento reflexiona

Voz 0470 25:08 la revisado también sí que me ha revisado muchísimo esto queda muy bonito con un bebé llorando

Voz 1194 25:13 cómo te aguantas las ganas de seguir trabajando sino ir a tener

Voz 5 25:19 no no no

Voz 8 25:25 no tiene la admiración convencido que ustedes no saben lo difícil que es esto es una mujer hay un bebé llorando ya está haciendo con Bale bebé llorando a sus espaldas y esto hace cien años no era verdad

Voz 12 25:43 en creo hay un punto de que de que nos han metido desde pequeños que tenemos que ser madres ya está de hecho estaba arraigada digo me callo les

Voz 8 25:51 que alguien puedo yo el PP mientras tú hablas no yo creo que sería total

Voz 1194 26:04 no lo sé es que quería feminista no

Voz 0470 26:09 coger al bebé

Voz 8 26:09 sí

Voz 0470 26:22 ahora oyentes de la radio del podcast por si no lo ha visto ni ahora Ignatius tiene un bebé en brazos lo que faltaba ya queda muy tranquilito tranquilo eh ya no yo una pancarta tenía si vamos a llevarlo también parte a parte vale pero tiene pero esto no y que no interrumpa salía cariño estás dando

Voz 13 26:40 Gemma

Voz 8 26:44 ella me quedo yo ya me quedo en casa voy a cuidar

Voz 0470 26:46 pero vigila el niño Nacho actuara las detenciones de la de la sección vigila a van bien vale a Nina

Voz 12 26:55 pasa eh a mí me lo que me está pasando muchísimo yo estoy acostumbrada a ir un bar vientos quiero beber gratis no entonces el típico tío me invita a tres copas y al final hay un punto de ojo de la cuarta igual follar no pero un beso con lengua se merece porque estoy bebiendo

Voz 1194 27:12 el tema del de piropos

Voz 12 27:14 todo es hoy por la Academia Mango emociono y me dan el día en otros días acercó uno y no se les acercó mejor precio guapísima te pueden emita un café de obesos romántico huy psicópata

Voz 13 27:26 tú no sabes a medio punto de miedo no normal que lo romántico psicópata también es obsesivo el amor romántico interesantes por la autovía escrito encima de un puente perdóname

Voz 1194 27:40 ya

Voz 13 27:41 se ha jugado a ese estilo está loco es verdad es verdad y lo que tienes que haber hecho para escribir es fueron

Voz 0470 27:47 ya sabes camino a mí me hace ilusión

Voz 13 27:50 soy machista sí sí bueno se sitúan como si esas Tatuan

Voz 16 27:57 sin donde en el pecho

Voz 0470 28:00 Valeria en el pecho de de de teta teta

Voz 12 28:03 depende las tetas que tenga

Voz 1194 28:05 que vale es bonito sí

Voz 12 28:08 sí la tiene muy juntas puede poner Val que mira no hay problema yo iba Malasaña hay hay muchísimas prostitutas entonces a desayunar

Voz 0470 28:17 quedado bastante feminista

Voz 12 28:20 no es para ese quiero encontrarnos un poco el tema del feminismo

Voz 13 28:22 no lo veo yo no fui el otro día a desayunar abajo

Voz 12 28:26 muchas muchas prostitutas Italia sin más me fui a fumar un Piti ya había el típico portero cerdo me empezó a mirar la falda

Voz 13 28:33 Dios dirá esta porque lleva falda las seis de la mañana

Voz 1194 28:38 que ya verás que no va a haber nadie yo estoy cuidando del los los datos no te molestara

Voz 12 28:45 media hora total que estaba ahí de repente el tío me miró muy cerdo vino hacia mí y un miedo impresionante acercó me dijo tú subes blanco súper cerdo como tú tu subes como que debía haber un edificio ahí para para prostituirse no elige perdona ya decía yo no

Voz 13 29:05 yo como Plan como que había pensado José sería la mejor puta no punta de cabrón de mierda y luego me gustó a verme y me sentía

Voz 12 29:14 a tal hay machismo y no nos damos cuenta porque ha pasado mucho tiempo no nos estamos dando cuenta

Voz 13 29:20 que ocurra una agencia de publicidad

Voz 12 29:22 jo a mi jefe ellos jura de le dijo porque Valeria cobra lo mismo que yo

Voz 13 29:26 es verdad que no hacía nada en el curro estaban Facebook cita pero

Voz 0470 29:31 sólo podríamos haber entendido que te paras a mero pero por otros motivos

Voz 12 29:34 claro yo he dicho pues está hablando de mí pero es verdad hay machismo entonces yo me sobre informado he leído mogollón cuenta que las mujeres y quiero que estéis de acuerdo con estas mujeres no necesitamos a los hombres eh quiso da miedo lo tenía una lesbiana da tenía un hijo y me dijo que el semen cuesta menos que gazpacho que es un gramo

Voz 8 29:57 la puesta también Un hombre

Voz 0470 29:59 despacho de Bertín practicamente en UEFA eh

Voz 5 30:06 perdona eh

Voz 8 30:09 no no probado pero la blancos

Voz 13 30:17 seguro que sabe a sal no

Voz 8 30:19 eh

Voz 0470 30:21 el villano queda nada nada que es que que que que no tiene la musculatura del cuello desarrollamos

Voz 8 30:29 es una Javier David que yo he sido espacio pero está pendiente a esto es el único caso la verdad pasa acá

Voz 1194 30:42 así lo ha Mateo mientras tú haces comedia de una sexy e inteligente se exigieron cerrar con algo

Voz 12 30:50 no no hay acababa de empezar a que tendría que volver otro

Voz 8 30:52 bueno es cierto lo caminito lo tías en Valeria ya mañana malar mañana vendrá otra otra gente mala

Voz 13 31:00 hola qué voy a esperar con algo habrá que estoy haciendo mucha comedia con qué capital muchos mensajitos no de Valeria una nada graciosa cuántas veces en la fui ahora que que Aligator dice no no me dicen

Voz 0470 31:11 punto tres en la apoyará al día

Voz 13 31:15 que algo no

Voz 8 31:16 alguna vez sí pero al día cuántas la tendrá en un cuartilla oí

Voz 1194 31:21 es horrible verdad su mensaje

Voz 8 31:24 el de la Lengua moderna todo el rato alto alguno que por qué no

Voz 12 31:29 no es gratis las mujeres somos graciosas igual yo no tanto las mujeres y somos graciosas los hombres no estoy están acostumbrados a contar historias las diez vamos unos detalles impresiona

Voz 8 31:38 soy soy más región sacro tío pasa que no querer pero no está de acuerdo no puedo estarán

Voz 1194 31:48 las dos cosas que vaya vaya soy más graciosas que los tíos lo que pasa es que no queréis convertidos en una profesión cógelo tú sino de una manera íntima entre vosotras o entre colegas Vargas Llosa que cualquier tío Tata Puerto aplauso Mateo James

Voz 5 32:00 llegarle el portal se también ortodoxo para sus padres gracias por venir aquí

Voz 13 32:07 el programa tiene un fuerte aplauso para Valeria

Voz 0470 32:11 pero pero pero pero es que tú crees que la afición está quedando teniendo muy muy guay pero también muchos estímulos centra tu nueva hay niños hablando casi seleçao vale y que pasaba con lo de

Voz 12 32:23 pues simplemente del consejo a las mujeres que hay muchísimo machismo en las empresas multinacionales de dinosaurios torsos total no es falsa vuestro jefe es lo menos inteligente que se puede hacer en el mundo porque

Voz 1194 32:35 Pepa Bueno

Voz 8 32:38 esto es que hay controlando nuestros fondo

Voz 12 32:41 ante aunque te tomes cuatro coma siete de morbo Pepa Bueno tienes que pararlo Ignatius porque es no te respetan esto era un poquito una cosa sigue porque tengo vamos sección pajarito

Voz 1194 32:52 a ahí sí pero claro pero ya pero el programa

Voz 0470 32:56 a pesar de que tú hayas tenía muchas cosas pero

Voz 12 32:59 el cierre en alto

Voz 0470 33:01 si tienes algo guay sino nada tampoco tienes algo en alto

Voz 12 33:04 la verdad es que no

Voz 8 33:07 más que un nombre a lo mejor tendría seguro que Leo Harlem

Voz 1194 33:14 no personas especializado en terminan las secciones desde el fango y desde lo más bajo tocando fondo estaría haber traido haberte traído aquí para que hiciera una sencilla y luego tener que cerrar

Voz 13 33:28 no es que termine de todos

Voz 8 33:31 nadie puede enseñarnos las tetas bueno granjero

Voz 12 33:38 el feminismo los hombres estáis acojo negros porque todas las toda la gente que hemos sido discriminados plan las mujeres los negros los judíos éramos una raza superior los negros es verdad

Voz 8 33:50 es verdad

Voz 12 33:54 son los nuevos negros y las mujeres hay muchas mujeres que les da miedo el feminismo porque les gusta que los hombres les protejan sentirse bien ya hay que luchar pero sin decir nada simplemente dando ejemplo

Voz 1194 34:05 no

Voz 12 34:07 eso es otra

Voz 8 34:08 siendo entiendo Valeria te entiendo mal es verdad que es luchar luchar pero sin decirle era todo

Voz 12 34:17 luchar con el ejemplo no diciendo una fémina hacia aburrida yo tampoco quiero ser pesada entonces estoy como el límite con el feminismo porque no quiero ser la típica pesada no es eso hay que dar ejemplo de

Voz 0470 34:30 ahora sí

Voz 5 34:33 muchas gracias con diez puntos

Voz 8 35:04 el soy como el flautista de Hamelín oye vamos a ver

Voz 1194 35:08 niño que agrieta Pachachi no al trabajo

Voz 0470 35:10 eh Juan Ignacio Llamas Arturo eh Juan Ignacio vamos a ver hoy vamos ya Pasalic de tiempo van ya has hecho mil movidas

Voz 8 35:20 traemos una mujer salían hablar joder todo lo dando de canguro

Voz 0470 35:28 si quieren dejar lo que tenía preparado para mañana claro lo disculpa se que igualmente

Voz 1194 35:34 es fantástico y acabar hoy con

Voz 0470 35:36 por qué quieres hacer y que no estuviera previsto baile con el niño algo yo qué sé

Voz 8 35:41 claro

Voz 0470 35:42 claro que ocurre algo amigo carrera duro quiere sacar el programa con algo que ocurre en la sesión de verdad cuántos años tienes Arturo pequeño Arturo que hace que no estás en el cole Arturo arroba vale pues nada hombre también mira

Voz 1194 36:00 lo que sería muy bonito después de la intervención de Valencia diga chupan empezó pero

Voz 8 36:05 el otro dice Dios día después de Mateo como perdón ha estado aquí

Voz 1194 36:16 en la mesa portando se muy bien gracias a los padres porvenir todos

Voz 0470 36:19 le llaman niño si quieren pero pero ya

Voz 1194 36:22 estas como te llama Arthur D ya que esta Arturo ir nosotros somos como la película de Tres solteros y de la jeta pensando que nos anti te importaría que nosotros tres te cuida éramos

Voz 0470 36:36 un día

Voz 8 36:36 como que a partir estoy muy liado en mientras cierto comedia Nacho pero que

Voz 0470 36:45 pero estoy así me murió un cactus

Voz 8 36:48 claro el que aquí no lo vamos a recordar no no no es bueno

Voz 0470 36:52 un grito sordo los dos cuál sería bonito escruta sabes a grito sordo como explicárselo

Voz 1194 36:57 me lo pueden sellar Marqués

Voz 11 37:00 el sabes hacerlo haber Arturo inténtalo tienes que abrir la boca pero no te sale de

Voz 0470 37:11 espera yo me

Voz 1194 37:12 muestras de ti tú abres la boca Yago el sonido

Voz 0470 37:14 precioso eh pero vale puedes abrir la boca os esto que Sánchez Dragó de verdad

Voz 8 37:18 el reloj porque yo estoy detrás

Voz 0470 37:21 vale perfecto y con eso icono eso pido un aplauso patillas de Nacho

Voz 1194 37:24 hay hay Torrelaguna cuando cuando tengamos todos uno dos y tres venga culo

Voz 11 37:29 y tres

Voz 1194 38:59 la vida moderna es no usar condón llamarlo Cliff Hunger

Voz 10 39:06 feliz

Voz 8 39:07 que hemos tenido definición de La Romareda

Voz 10 39:10 G

Voz 8 39:12 muy buena íbamos a llamar ahora voy a ser Trailer para mañana porque hemos llamar ahora a Carlos de Ifema os acordáis el año pasado el flipado porque igual

Voz 0470 39:20 hubo la polémica está la semana pasada de Arco que habían censura una obra y tenemos que el responsable sea el cabrón de Carlos de Ifema

Voz 8 39:26 nada

Voz 0470 39:26 el una llamada Laura pero igual mañana llamamos es que no es pasado últimamente siempre igual hemos mañana al empezar el programa para que no sonó hasta que no se nos escape por la gatera así que por lo pronto quiero despedir con un aplauso a Ignatius

Voz 5 39:41 lo ha sido la vida moderna