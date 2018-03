La Vida Moderna es llamar Carrero a tu dron

Voz 1 00:00 monólogo el vino de la gente que dice lo que piensa y qué piensa lo que dice te ofrece

Voz 2 00:06 la vida moderna

Voz 4 00:21 ahora es cuando decimos que esto es el programa de el martes martes seis de marzo y que estamos muy contentos porque el programa de la temporada

Voz 5 00:32 la casualidad que hoy también tenemos cuatro dirán si me gusta hoy algo más que no fue patrocinado alguna mierda sin alcohol queremos vino Balbino viva David Broncano cuenta Prado

Voz 0470 01:04 con ahora es que los de los vino monólogo de han dado andar en el Target pero hombre por favor cuando cuando no dijeron que iban a nosotros en el programa durante unos días de Vince te acuerdas joder tú te quita extra ropa que llamamos a aquí

Voz 0759 01:18 pues el elijamos mira

Voz 1194 01:21 me vino

Voz 0470 01:23 todos los vecinos también es todo

Voz 1194 01:26 Medio verdes el tinto blanco hoy como lo otro

Voz 0470 01:28 pues Verdejo Verdejo blanco una mezcla Verdejo Blanquer

Voz 0759 01:35 de Saba Clarete claro

Voz 0470 01:37 no el normal el de la botella negra como llaman tinto en bonitas a ese extinto precinto porque he dicho Berdejo blanco y rosado tinto verdejo rosado vale perfecto y estos a vengar más pero esto saben negociar el color yo me toca el vino el vino curioso porque si te vendas los ojos no se identifica

Voz 0759 01:56 que a lo mejor de un vino y un os doy un blanco y a lo mejor no no diferencias a lo mejor no

Voz 1194 02:03 pero en general pero si no quieres que lo hundió fue un día

Voz 0470 02:07 cercando catas ciegas de que te digo que yo no

Voz 1194 02:09 es un diésemos no

Voz 0470 02:12 tácticas de los vino monólogo no vale vale por lo pronto estamos en el programación dijimos que iba totalmente seco normal Lisino compra más sobre como venimos haciendo como venimos de complemento ya hemos dicho que venimos a cero bueno estamos a diez quince por ciento de ofensa

Voz 1194 02:26 vamos a darle es que en familia o también aquí familias acompañándonos nos estamos convirtiendo en un programa Falling místico familiar y de ayer incluso estuve yo cuidando niños mientras Valeria hacía la sesión por precios que falta Ramón García que a esto las tardes de Castro

Voz 0470 02:44 ya amante y soltar una vaquilla

Voz 1194 02:47 ser el grito sordo con Álvaro ayer te acuerdas pero hoy está alejada con Arturo Arturo perdón fuerte acoso para alejar

Voz 5 02:53 Sandro hoy aquí otro niño no puede estar en un momento que ya vale de niños que con dos puntos

Voz 1194 03:03 ayer Arturo le tuvo que doblar tuve que ayudar Arturo pero que Alejandro

Voz 0470 03:08 ayer fue grito sordo en versión original doblada leoneses doblada y hoy va a ser su titular quién

Voz 0759 03:13 es el grito sordo en el programa cuando ya tienes Alejandro

Voz 0470 03:17 en cinco pues para que nuestro eh

Voz 0759 03:19 porque digamos tres

Voz 5 03:28 verdad

Voz 1194 03:38 saben la historia de lo de Wikileaks

Voz 0759 03:39 así

Voz 7 03:41 la Inge la hija

Voz 5 03:49 somos una empresa

Voz 0470 03:54 pues que lo sabe todo poder la juventud

Voz 0759 03:57 tiene una cosa sin darse importancia

Voz 0470 04:00 pero tú con su avión de señor Juan Echanove y el hijo de puta

Voz 1194 04:10 soy consciente pero si este este mediodía habemus

Voz 0470 04:14 tesorero bueno vamos a ver ayer dijimos que Moon que teníamos una llamada preparado y no tiempo por lo tanto lo vamos a hacer ahora al principio para que no se nos cuele esto hay que hacerlo ah vale hace poco ha habido polémica en Arco la feria de arte internacional nosotros también Sepes llegando a las polémicas a tiempo ya ya ha pasado han pensado que han pasado todos sí pero es que creo que podemos tener aún responsable de aquello que pasó porque ese dijo el algunos que la cosa había sido de Ifema nosotros estamos convencidos de que fue para hablar de esto bueno con que tenemos lo que poníamos la cuando Carlos el director de IFEMA que hay en Ifema y que hay en Ifema para pregunta para contestar que hay en Ifema y que pasó ahí tenemos al teléfono a Carlos de Ifema un aplauso

Voz 5 04:53 eh

Voz 8 04:59 qué que modelo que alegría escucharte de nuevo hacia hacia un año

Voz 0470 05:03 que no te escuchábamos la energía ya no me queréis

Voz 8 05:05 hola cosas por ser el de cada uno tiene su punto y su momento claro claro que sí

Voz 1194 05:12 debido Carlos

Voz 0470 05:15 recordemos que tú durante la temporada así son la vida moderna entraba casi todos los jueves durante un tiempo durante meses para contando que qué exposiciones y que Ferias habían Ifema ya que la pues eso manga y luego Expo name Galias claro una feria de de palos ya pero para marear todo cosas guays y padres muerte la muerte de una feria de la muerte de verdad sí si este año no te hemos vuelto a llamar pero te queríamos llamar para ver ahora unas cuentas que hay en Ifema este fin de semana pero ya aprovechemos pero antes de nada fuiste tú el que más personalmente descolgó los cuadros de la exposición de Arco

Voz 9 05:50 ya sabes que ya sabes que yo no tengo habilidades para otras cosas pero para eso de la verdad que soy poco manazas así que tengo pocas habilidades para para descargar y colgar cuadros iba más obras de arte que sí que organice el rompan hoy Italia la también no no no no

Voz 8 06:04 cuánto cuesta muchísimo ochenta me nada que ver

Voz 1194 06:06 en este asunto entonces

Voz 9 06:08 no hubo en al final esto es un tema que como todos sabéis Icomos bueno pues al final poca conversación que tuvo el presidente del comité ejecutivo con con ese con la lista con el Alvear bueno pues esta huelga aceptó la retirada de la obra iba ahí

Voz 10 06:22 pues aquí sí que lo sí que lo potenciar te tú que se quitase entonces

Voz 11 06:26 no yo no yo no potencie el precio

Voz 8 06:28 por qué el presidente como esa petición le vale vale soberano y dos pero tú cómo hacemos hicieron muy respetuosos

Voz 0470 06:36 es que lo está poniendo un brete al porque claro claro sí sí

Voz 8 06:39 la verdad es verdad en blanco

Voz 9 06:42 no vi vi propiciaron el Paco que además el gas como la tenía vida pues cogí puso recurso otros cuatro cuadros que lo poco que lo volvió a Better call

Voz 8 06:50 como noticias ha sido

Voz 9 06:54 noticia

Voz 8 06:56 a ver si vas visibilidad no ha podido no ha podido tener visibilidad tenidos en casa la vida que quitan entonces eso no Carlos que tú quieras

Voz 9 07:07 yo creo yo creo mira nosotros además incidirá pintéis durante al final el el presidente dijo que lo único órgano competente que para para retirar el contenido que era el comité organizador yo sólo te tiene potestad para ello nosotros hombres y el pidió dijo y pedimos sinceras disculpas con lo cual pues oye entendió que que

Voz 0759 07:26 la cogí le pero disculpe por favor

Voz 8 07:28 pero disculpas aquí Ifema si yo digo

Voz 0470 07:31 culpas y recurrieron porque Dios

Voz 8 07:34 el día de bastantes obras de arte ha habido ya hombre

Voz 1194 07:36 hombre pues claro pues a partir de aquí llegas aquí sin libertad

Voz 9 07:43 o sea que somos que somos plurales y que mira hacia una ciudad como todo mira lo negativo hemos aprendido y eso eso siempre ya lo sabe bueno Cuca otra parte positiva

Voz 1194 07:54 es que de un artista

Voz 8 07:57 pero sabe si eso es así pues creo que que que bueno

Voz 9 08:00 pues que haya ido a realizar puesto que es una

Voz 8 08:03 una reflexión un poco sobre temas martes

Voz 0470 08:05 para los pero los pero

Voz 1194 08:07 es la reflexión de seguimos en la Edad merecía

Voz 8 08:11 pero que no dio ochenta mil Europa la artista

Voz 0470 08:13 pero Carlos cuando cuando sólo una duda ya interna cuando el presidente au dijo que que no hay marcha atrás y tal en el email ponía alguna de las expresiones siguientes recogemos cable doblando la servilleta tiramos de freno de más

Voz 0759 08:25 a Ramos sesión Bosé si me sabes

Voz 9 08:28 qué pasa que es un empresario osea que en ese aspecto

Voz 8 08:32 toda obra no está acostumbrado

Voz 1406 08:34 cuando aquí cuando las cosas no no no

Voz 9 08:37 sales de las maneras que uno quiere optaron bienes que tiene que recoger como tú has dicho pues oye vaya tranquilamente lo ha hecho con el caudillo

Voz 0470 08:43 sí

Voz 5 08:46 sí

Voz 0470 08:48 el único veguería escucharte validarlo ya está eso ya está

Voz 9 08:55 es desde las últimas ediciones es la mejor edición del último año

Voz 0470 08:58 perfecto eso tiene que quedar pueda funcionar y ahora sí ahora sí ya ya una vez más a lo que nos interesa que hayan Ifema este fin de semana Carlos venga

Voz 8 09:08 nosotros otros presos políticos

Voz 1194 09:12 les hemos traído a vez retratados el carril

Voz 8 09:18 pero nosotros arrancamos con el tirano tenemos la semana aquí

Voz 9 09:21 tiene Expo en tal cual

Voz 8 09:24 por en no poder una Ferias para para todos los dentistas de Tafalla y parte del extranjero terminamos aquí con todo está claro que sí

Voz 1194 09:34 decían en plan de

Voz 8 09:37 vienen a ver toda la tecnología para hacerte mucho

Voz 1406 09:41 tenemos también tenemos también informa que la zona

Voz 0470 09:48 esto es lo más ético que un poquito infantil pero todo el sector sanitario no

Voz 1406 09:54 todo eso deseamos un poquito de alegría el otro campo distinto Iverson ahí estamos ya versó de pero

Voz 8 10:05 de la feria el mitin de Pekín

Voz 9 10:09 por lo de los animalitos las

Voz 0470 10:14 que el PP sería buenísimo eh

Voz 9 10:18 te tienes que hemos conseguido unir las dos sí la verdad es que estamos muy satisfechos con mucha ilusión así que como hay siempre tenemos mucha actividad estamos en India alguno todavía tenemos también Lula o hoy por hoy en la feria

Voz 0470 10:34 hola hoy me pero perito era todo de hace te Jaén

Voz 1406 10:39 en las zonas productivas que lo importante es una de las trabas ibas a Carlos donaciones no digan las olas recordó a problemas de la nada

Voz 8 10:50 de de de de Cataluña claro algo bueno el equivalente

Voz 1194 10:55 de jugaron sería

Voz 9 10:57 mira a mi a mi yo soy gerente de emoción era buen estudiante Mi padre mandó jesuitas

Voz 0470 11:07 por qué me estás contando en cuanto te descuidas te cuenta su vida vamos muy pendiente jesuitas vamos a estar muy P dientes de todas a lo de lo de los de los Olivos de todo igual te volvemos a llamar por lo pronto ahora te dé como bueno eso que es una buena metáfora descolgamos se te descolgamos del cuadro

Voz 8 11:27 no nada conecta me den correctamente

Voz 0470 11:30 estamos en una escena

Voz 5 11:37 igual

Voz 0470 11:39 es que que la cruda todo eh a Carlos va a pijos a ha pasado un año y es Carlos es como un barómetro de la sociedad imparta igual que pueden pasar movida y está ahí no pasa nada más bien hijos de Dios bueno pues hemos hemos aclarado que Carlo fue el culpable de los de los cuadros broca queda meridianamente claro que queda clarísimo que él con su propia mano nos yo les ya lo hizo el ponen el piñón fijo Villa me da igual si es un referente que solo

Voz 0759 12:08 no la ha explicitado pero a buen entendedor

Voz 0470 12:11 es cuando se saben las cosas hay que explicar así que yo creo que vamos a empezar programas se más

Voz 5 12:17 no

Voz 3 13:09 sí Minnesota Will cuatro Detroit Red Wings la vida moderna

Voz 12 13:27 de de Héctor de Miguel Martín

Voz 3 13:30 el Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 0470 13:45 el programa número cien el programa de neutralidad programa de la sobriedad el programa de la nada el número cien Papa no pasa ni vamos a ser nada fácil sienes verdad ser fieles además del abismo es el Parma menos especial de los hemos hecho para llevar a buen puerto empresa que rancio porque ha quedado porque es el Palacín que hay que hay que rancia que está Don Juan Ignacio las botas Don Juan Ignacio

Voz 5 14:16 lo cual es más rico que lucha contra el trabajo

Voz 0470 14:20 luego de Pamplona plaza de Pamplona que no no noventa jamás vas a hacer promoción si eso sí así si lo Leo pero hombre que yo creo que ayer es que claro Nos acumulada Promoció de la promoción de los vinos monólogo es una un lado logra promoción nuestras otra novena

Voz 0759 14:37 la promoción que que hay que decir que ya están todas las fechas punto com de aquí a final de la gira ya está ya está todo agosto serios pero

Voz 0470 14:48 el padrino en Madrid cincuenta mil personas que da a Barcelona en Madrid hablando de medio millón de años hemos flipado e hay muchísimos sitios era muchísimo a la víctima y hay poco

Voz 0759 15:01 más grande que el Circo Price el Fórum

Voz 0470 15:03 de que África Foster

Voz 1194 15:06 con pide la independencia podría nació pondríamos por Tabarnia yo por todo el mundo

Voz 0759 15:13 Carlos claro entonces hay sí quedan entradas para finales de abril veintisiete veintiocho no sólo recordar Hi5 seis

Voz 0470 15:17 te vas a poner las cosas eh bueno más animado

Voz 0759 15:20 cinco seis siete de julio que que esa van muy bien en el Price y que y que va a estar guay va a ser un final de temporada que por cierto

Voz 0470 15:25 igual echa el otro día estuve mirando o

Voz 0759 15:28 el cinco o el seis o el siete de julio Nos pillan partido pero de lleno del Mundial de cuartos de final no jodas que ojalá sea España pero de lleno a la misma hora

Voz 0470 15:38 Nos coinciden creando a la joven pero la inquietud entablar y gente que gente muy aficionada al balompié

Voz 0759 15:46 no se puede volver a empezar la reventa que bueno es eso canon intercambia con de había rociado sí sí mundial de rusa unos cuartos de final oye o o halal no llegue a España

Voz 0470 15:58 claro que ahora ya corazón dividido ahora ya con quién vamos claro que iban español con Marruecos y Portugal exacto que están en el grupo E Otón tomos nosotros Cristiano es que el otro día lo escuché que cuando yo te lo de Moro plata y bronce

Voz 3 16:13 yo creo que

Voz 0470 16:13 hasta yo creo con esos dos chip porque no hemos ofendido a nadie no no no hacer nada más que nosotros mismos cerramos la promoción así la promoción que bajo tu bajón pero ya que me encanta como esta que

Voz 0759 16:24 no vamos a ver

Voz 0470 16:27 es que me da igual semana

Voz 0759 16:29 lo que estamos lo del feminismo también a ver verse minuto que mañana que es el jueves

Voz 0470 16:34 la mujer allí a no perdón el jueves La Haya

Voz 0759 16:37 pero vamos que tengo careta y todo ya e ido del feminismo

Voz 1194 16:41 joder que llego a tiempo de operarme el sexo al jueves para poder hablar con propiedad igual tiempo de

Voz 0470 16:50 pero zar que igual no llego aquí pues

Voz 1194 16:52 de pierdo cuál es la palabra desbrozar no desbrozar bueno da igual si a ver si adivina lo que es desbrozar cortarte la desagradable macho que no que no que no esto ya no lo necesito

Voz 0759 17:14 a quitar las malas hierbas

Voz 0470 17:17 sí me ponía contra hierba vale

Voz 1194 17:32 el hombre no está a punto de momento muy el pene así que se ha revelado vale vale vale el te y sin pene pues bien para hablar de feminismo como Carlos no operarme del paladar desde bien

Voz 0759 17:52 Emma como veis Éste es el nivel que daríamos traspiés

Voz 0470 17:55 hay que nosotros no podemos no debemos

Voz 0759 17:58 es que claro es un campo como dice Nacho es muy campo tan tan de minas tan tan un un barro unas arenas movedizas que es tan fácil que eso gracioso estamos en ese en ese limbo ayer

Voz 0470 18:10 no podemos apoyarlo a la causa pero simple

Voz 0759 18:13 le pasa esa cosa de del Quai cuando quiere y parte tú con una causa que no es la tuya es claro saber es como si nosotros ponemos delante sujetando la bandera de una manifestación de negros

Voz 0470 18:23 claro usted no es negro así no no no no no nosotros no nos joda usted habría por favor no dejen de flotando

Voz 0759 18:32 pese a no ser tan egocéntrico porque claro eso ya tiene que ver con la autocomplacencia con los selfies en Instagram superado tanto de

Voz 1194 18:41 es difícil hasta apoyar el feminismo es así si mal entendí

Voz 0759 18:44 sin echarse a un lado que la filosofía que yo creo que muchas veces

Voz 1194 18:48 yo soy nosotros no echamos a Rice

Voz 5 18:52 ya hemos hablado

Voz 0759 18:53 qué es la es la posición la posición esta echarse a un lado es la misma es el mismo en el fondo pero bien entendido esto huele ve que lo explica todo lo de ayer teníamos el punto de vista

Voz 0470 19:06 donde era o el de francés

Voz 0759 19:09 no sonaba Frater francés bueno o lo ley entonces deber padre Marcel de Michel vuelve entonces

Voz 0470 19:16 el Michel Houellebecq con Michelle de The Beatles

Voz 0759 19:21 vamos que nos quedamos sin

Voz 0470 19:22 vale perdón perdón ayer tuvimos

Voz 0759 19:24 el punto de vista del feminismo de Valeria Ron

Voz 0470 19:28 fíjate que tú te ibas a echar un lado dejaron una chica que venga ya

Voz 0759 19:30 es una feminista digamos contemporánea si con todo moderna con todo lo que eso y porque la posmodernidad es muy exigente pero a mí me gustaría tener el punto de vista de una señora una señora si ya de una edad hijaputa

Voz 5 19:49 a qué vamos a hacer un yo estaba diciendo de una edad estaban

Voz 0759 19:58 Nos han silenció posee hay que cortar vale entonces vamos es decir más allá de una edad Clara Campoamor pero hay algo que no tiene el punto de vista de alguien movernos y que ha vivido otra sociedad que realmente en España está muy mal habrá pero estaba mucho peor si claro entonces ahí me gustaría no

Voz 0470 20:17 otra cómica y no es exacta

Voz 0759 20:19 ante cómica yo que es Lampreave tiene más

Voz 0470 20:22 igual igual igual que ayer llovía Valeria Ros en el ascensor y ya vi que era la sorpresa hoy yo tú sabes quién es no no estoy hoy yo no me encontré es virgen está hoy estoy Virgen total vale

Voz 0759 20:33 es imposible que la verdad es porque está al teléfono

Voz 1194 20:36 pero que no voy a decir

Voz 0759 20:38 nombre sólo decir que es una señora de cincuenta y nueve años que se ha criado en otro ambiente en otra sociedad con otros referentes y la quiero saludar o la buenos días

Voz 1194 20:47 hola buenos días es mi madre

Voz 0470 20:50 no tu madre no en mi madre

Voz 5 20:59 tenemos que ser separados al nacer

Voz 0470 21:07 pero porque acompañé a mi madre con tu madre confunden perjudicarle vi vi pero cuántos años tiene tu madre

Voz 1194 21:14 es verdad que tiene más de sesenta y nueve

Voz 0470 21:16 saca diez años a mi madre para voces llegamos

Voz 0759 21:19 parte de mal hola Isabel cómo estás

Voz 13 21:22 hola buenas bien porque es a mi madre

Voz 0759 21:25 el porque quiero hacerte una pregunta

Voz 13 21:28 ver dime quién hacérsela delante de toda España

Voz 0759 21:31 parte de Latinoamérica que no sigue muchísimo duras

Voz 0470 21:33 de nada bien ayer es que Skype

Voz 0759 21:36 a qué noble porque ayer se de Madrid

Voz 0470 21:38 ahora bien lo de lo de papá que le dolía

Voz 1194 21:44 también podía demandaron guasa para llegar de verdad

Voz 0470 21:48 tenemos un grupo de Whatsapp o al con mi hermano otro conmigo yo trucos que hay cosas que no tiene nada más que mierda así para decirme llamo llega hoy seguimos vivos

Voz 13 22:00 no no hay que no hay que dar muchos datos no hay que dar muchos datos

Voz 0759 22:03 van te va a hacer una pregunta complicada Isabel pero te la tengo que hacer tú crees que tu hijo tú crees que tu hijo David Broncano Aguilera no vayas por ahí porque aquí presentes vamos a hacer es machista que vas a hacer verdad

Voz 7 22:22 hombre yo lo fue ayer no

Voz 1194 22:26 hombre de Dios

Voz 0470 22:28 sí mal lo he pasado por todo eh que mi madre me dice mi propio Madrid dices

Voz 1194 22:34 por todos los medios donde cría

Voz 13 22:37 yo me he criado con hermanos todo masculinos hijos masculinos sobrino hay muchos chicos alrededor y ha aprendido a defenderme día a día un nada esto eh que ellos hagan porque al final más que dar la Turrado con el feminismo es haces

Voz 0759 22:54 es hablar y más aceptada unos Clar de hecho de hecho que es un poco lo que nos decía valentía también ayer de hecho a esa no era la pregunta que te quería hacer es hora sólo para poner nervioso

Voz 0470 23:02 así insinúa así insinuaba mamá entonces que la que mi abuelo y mis tíos sí que eran unos puto Matas

Voz 0759 23:07 eso es lo que quería preguntarte pero no fueran tus abuelos detrás sino porque era la sociedad que había entonces

Voz 0470 23:14 pero mamá pero vigila que el abuelo ya el abuelo ya mucho pero los tíos siguen vivos y son fans del programa a ver si la base en la familia

Voz 13 23:23 en general eh claro que eran mucho más machista y ahora también la tendencia hombres y en hace las cosas y me lo facilitan mirad estupendo decir que sí claro una chica cargaba con la que carga de eres chica había que ayudar en casa pero siempre de chica yo me inventaba excusas y quitando en medio y que hagan ellos Gaggan ello hijo y al final eso lo que funciona es que más que hacerlo como reivindicaciones yo tampoco hago así que

Voz 0470 23:51 no sé qué excusas normal

Voz 14 23:54 como que escusas si para no hacer cosas he poner la mesa pues de en aquella

Voz 13 24:01 época la chica estar acabamos con esta cosa que Mamés a esto

Voz 0759 24:05 sí

Voz 13 24:05 y luego quitarla claro cuando llegas al sofá ya han ocupado los chicos en el sofá y no tiene en principio entonces aprende a yo no quito lamerse me siento la rebeldía esta yo creo que cuanto más te pinchan para hacer menos haces así que quizás si queremos más más más más feminista porque si no lo pedía el cuerpo

Voz 0759 24:23 claro entonces reivindicaciones de ahora contemporáneas como la del debemos valorar que hemos avanzado mucho que punto al que es decir oye no te sientes al metro o las piernas programadas pero para llegar a eso antes hemos tenido que vivir todo esto

Voz 13 24:39 sí claro lo que pasa es que quizá también es verdad que yo lo veo que trabajó que hay gente de adolescente

Voz 0470 24:47 a mi madre que professore mediocres a mí actora del instituto

Voz 0759 24:53 que organizase una huelga cabrón

Voz 1194 24:58 pero sí es verdad que a veces la

Voz 13 25:00 parece que está todo hecho y es verdad que a veces la chica yo noto mucho gestos que pienso yo con esa edad me revelaba más quizá un poco cuanto más presión hay más te revela que a lo mejor ahora bajo

Voz 1194 25:15 la guardia porque parece que todo alrededor

Voz 13 25:17 por las leyes todos no son machistas pero luego hay muchos detalles que hay que currar hacerlo alrededor

Voz 8 25:23 sí

Voz 0759 25:24 magnífico ahí me parece estupendo tener esta esta otro esto otro punto de vista

Voz 0470 25:27 no ha velado bien mi madre habla muy bien y además ya pronto

Voz 0759 25:30 cuando país desveló Isabel vamos a lo práctico David David R recogía la mesa cuando la

Voz 14 25:37 los sofás y te he quedado en casa en casa

Voz 0470 25:43 a mamá no no vaya a ser la gracia que se pero me

Voz 13 25:47 en mi casa curra va a todo el mundo es que decir de yo trabajo de mi marido trabaja ella y entonces había mucho reparto de que de tareas

Voz 8 25:56 aquí la que menos hacía a mi madre en más o menos el perro que no hacer muchas cosas

Voz 0470 26:04 hombre más estaría bueno claro es que quiero

Voz 8 26:09 sí porque probamos vinos salía perro hubiera puesto alguna se le da bien perros los nuevos niños mal enseñamos a que saliera

Voz 13 26:19 el cosas sin que lo tuviéramos que sacar

Voz 1194 26:22 el guía quitó toda la familia truncaron el sofá viendo la tele los perros el perro

Voz 0470 26:34 habría sido muy bonito la verdad por muchas gracias gracias por atender a la chita joder que yo perdí yo aprovecho pues yo aprovecho para decir que esto de que mi madre me daba clase y aprovecho ahora en público para recriminar a mi madre que no me hace ni puto caso

Voz 0759 26:50 veía un trato de favor al revés porque ella

Voz 0470 26:53 evitar para evitar que parece que había un trato de favor bueno yo era Isabel

Voz 1194 26:58 ya va como un espartano me criado como no las hay que me la sé te estaba criando un guerrero sino terroríficos preparada para que te ignoren en el futuro

Voz 0470 27:10 para qué pasa del mito al mundo

Voz 1194 27:12 es saber que muchas gracias que

Voz 8 27:16 bueno pues nada que queremos del Rey bien pero bien Brey

Voz 0470 27:21 cuando te permite la señora también les digo gusto

Voz 1194 27:23 lo ha visto a su hijo después de un monólogo entrar en el camerino ahí gritando me es verdad que lo hace mucho mucha euforia es difícil de controlar a veces más prevén no pero eso

Voz 0470 27:43 fueron muchos años barriendo limpiando en casa para el lado el Machine lo que mi madre ocultó en Carlos

Voz 1194 27:52 eh

Voz 8 27:52 bueno pero como no lo veo no he Ojos que no ven quién debería todo arte quién te caer

Voz 0470 27:58 pero ya todo esto porque no estás eh trabajando hasta ahora

Voz 13 28:02 pues realmente estoy de guardia

Voz 8 28:04 muy de Guardiola de pasillo sabes que de guardia aquí controlando ha salido bonito partido

Voz 1194 28:09 escuchando alrededor Mirabal

Voz 0759 28:12 claro

Voz 13 28:13 no pero eso el agua guardia me pasillo control Instituto Dios a ver

Voz 1194 28:18 tan bueno estar pues esos niños están cómo movilizar saber muchísimas gracias por resolver en la sección evitar me trabajaré lo valoro mucho fíjate en eso no había caído precioso entre trotskistas hay que ayudar muchas gracias

Voz 0470 28:38 eh eh no lo he visto venir a pasar la semana más fue fatal de bueno pero siempre que entre tu madre a un sitio

Voz 10 28:49 de dónde estás tú yo ya con que no soy yo tampoco ya no te avergüenza mucho con que no estoy acabado en drama tampoco se aporta mucho al feminismo aquí

Voz 1194 28:58 ella como cuando vino a mi madre con mi hermana de visita en Madrid a quedarse conmigo y mi hermana vino a verme al monólogo y cuando salimos al monólogo les digo Nuria qué te pareció la actuación dice lo mejor de la actuación es que no ha venido más

Voz 0470 29:14 vale pues ahora sí una prosa para que que ha traído

Voz 5 29:17 hola

Voz 12 29:21 Juan Ignacio Delgado Alemany Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres no sí es verdad que cuando estaba la madre uno lo que hemos se valora

Voz 0470 29:45 es la que tranquilizar tranquilidad sí sí sí sí yo también mucho la tranquilidad pero más o menos

Voz 1194 29:49 tengo tiempo para la sección sería bonito que estos dos días que han venido digamos mujeres a expresarse si me quitaran a mi mismo espacio

Voz 0759 30:01 es una metáfora sería una metáfora que lo hagamos

Voz 1194 30:04 pero si tengo como diez láminas que enseñarnos

Voz 5 30:06 en cuanto tenemos

Voz 0470 30:11 así la pasan muy rápido muy rápido pierde el contenido

Voz 1194 30:14 no me lo explico rápido

Voz 0470 30:17 es que también ayer ayer echa la bronca vale pero hombre cabrea afronta hoy

Voz 1194 30:20 tú sabes tengo tengo la polémica de Facebook que censuraron a la Venus de Waldorf fin la verlos de Waldo Willem II de Depardieu de Don Juan Abelló no no es verdad he will en dos

Voz 0759 30:32 pero

Voz 1194 30:32 pero tú has puesto hay no le tengo Walden Dos y luego puesto Waldo pero a renglón seguido dos el William no me mezclo me enseño aquí la la la lámina está en la Venus del país mítico me pone hecho es la la Paquita Salas del país Facebook censuró usuaria proponer esta foto en su en su Facebook

Voz 0470 31:02 si estuviera aquí perdona que que que yo pensé que era Will en dos mil en dos mil en dos será violentos pero veo

Voz 1194 31:08 pueblo de Austria si es muy pequeña en la vida real se sino esto sino sería así

Voz 0470 31:12 diez centímetro si es muy pequeñita colgando

Voz 1194 31:15 te bueno mejor porque claro está esta foto era lo enseño otras que no

Voz 0470 31:25 cada tres

Voz 1194 31:26 la otra versión erótica hablar de erotismo de pornografía

Voz 0470 31:30 el Ignatius hace menos de dos mil

Voz 1194 31:33 me jode que hayan censurado porque era lo que yo tenía mano para masturbarse de una manera irresponsable claro ese era mi truco para sentirme sólo irresponsable mientras nacía una paz meterme en X Cleare Venus de Willem tenía hasta una música así la ponemos poner en mi música de más bajarme antropológica mente resalta yo me ponía hombre cada música claro son antropológica mente responsables

Voz 5 32:06 así sí claro

Voz 1194 32:10 arbitró y entonces me han jodido lo luego salió la noticia de que Facebook recogía cable efectos recogía cable INE Piqué disculpa a la usuaria que había colgado esa foto pero claro ya ya era demasiado tarde a quienes iré ya habían hecho el ridículo quiero decir por mucho que luego pidas disculpas decía decían nuestra política es censurar los desnudos pero con las estatuas hacemos excepciones y que también se llama Venus de Will entorno saque eso también crea cierto joder la Venus de Jaro saber si se hubiera llamado austriaco Chubby Wife

Voz 5 32:44 no soy guay no se no se hubiera eh

Voz 1194 32:54 si me iba a decir mi truco para salvar la censura en Facebook es a partir de ahora en vez de mostrar escenas de sexo explícito y de las que están grabadas con tu propio móvil o fotografiadas con móvil las mismas momentos eróticos

Voz 0470 33:07 eh el por qué

Voz 1194 33:10 que es el momento vio grabada conseguirlo

Voz 0470 33:12 estoy siendo tú a bien vale

Voz 1194 33:15 conforme al Gonzo José ese digamos que eso pues lo mismo pero exculpó siendo escultura Salamina el mismo estás les táctica para salvarse de la censura de Facebook momentos pornográfico sí pero en vez de por fotografías de móvil esculpidos en mármol de Carrara

Voz 5 33:34 sí

Voz 1194 33:34 por la tarde uno por Twitter puso ni Miguel Ángel podría tallar un bucal que en mármol

Voz 5 33:42 con los boquerones pero pero estar está el truco

Voz 1194 33:50 indicó que hay un equipo de censura en Facebook de más de siete mil personas es que me enteré siguiendo haciendo seguimiento esta noticia que yo creo que la solución también están darle un puesto de trabajo ahí al monstruo de Amstetten y que esto no va más al sur para compensar si que la solución para preservar la libertad religiosa de Occidente y darle un trabajo

Voz 0470 34:17 que todo pase por el verano no me no hombre pero siendo está perfecto su descaro

Voz 1194 34:22 entonces llegó de presión y luego Perera política que también se facebook facebook que ha sido llevado a déjame que el expolio eso sí el cuadro de de Cuberta titulado El origen del mundo

Voz 0470 34:39 sí eso es una para la gente no conozca la obra de Cubero

Voz 0759 34:42 ojo porque estamos hablando de la hace seis es una es una mujer

Voz 0470 34:44 con las piernas abiertas pechos se aprecia pues la vagina eh

Voz 1194 34:48 distinto sexo esto gracias a Facebook por no permitir colgar esto en

Voz 0759 34:52 pero es curioso porque lo estás sacando tú ahora improbable

Voz 1194 34:55 o si ustedes creen que poner señor esto no es panadero

Voz 0470 34:59 vamos a ver igual que yo te te digo igual pero el problema número si fin

Voz 1194 35:02 no es una obra que dice era un aura una fotocopia saldré de de muy baja calidad crear racios es igual

Voz 0759 35:11 qué es lo que lo censura hay un artista

Voz 1194 35:14 sí ha señalado que era paradójico y hay hay un artista

Voz 0470 35:18 te que ahora disculpa fíjate que ahora Mateo el bebé ayer está el chillando porque hace poco ha estado ahí

Voz 1194 35:22 además encima al no pero no hay no pero bueno hay que mirar al abismo

Voz 0470 35:31 que lo chupa Josean parece ideal no es arte

Voz 1194 35:33 en himno hay una revista France hijo casas el artista español que se dibuja con bolígrafo que también lanza asegurado su página de Instagram que pertenece a Facebook por los dibujos eróticos que hace con un bolígrafo Bic a utiliza ha encontrado una especie de manera de salvar la censura que fuera ejemplo hacer este dibujo es una chica masturbándose pero en vez de verse su cara de teniéndolo orgasmos en la no se puede acercar la Cámara la la cara es la la es una reproducción de de de del éxtasis de Santa Teresa de Bernini ignora que velan que entonces siempre hay una manera de salvar lo puedo agrandar esta esta es el éxtasis de Santa Teresa de Bernini esta es la actriz Lindsay Lohan

Voz 5 36:19 he puesto no hace que esté

Voz 1194 36:23 es pornografía Iker no es por neonazi el esta especie de Santa Teresa Illa actriz Lindsay Lohan de borrachera el artista Trapero vez que aquí lo hemos comentado a veces duraron sumaron su imagen de Avatar de de Facebook que era la polla de viejo bueno es un dibujo Dibujo yo tuviera apoya dibujar

Voz 0470 36:49 para para la gente que no lo ves un dibujo hecho da rotulador como el primario como de primero de prima sí así entonces esto es eh

Voz 1194 36:55 sí tuvo que hacer esto para que Facebook les permitiera de que mierda hablando aquí de verdad y ahora este es el avatar de

Voz 0759 37:04 deber que es lo mismo pero es que Facebook estarán también hace cosa que es el pezón femenino censuró el masculino no correcto

Voz 1194 37:11 claro que contemplo entonces quizás sea esta la solución

Voz 0470 37:16 la pornografía en la Venus con dos tomates más sana Lord Sandro la tentación por manzanas sanas es esto o esto

Voz 1194 37:24 es la una chica la la la modelo anoréxica Collins modelo de de fotografía erótica que es lo más parecido que encontró no no tengo una una foto de Paquita Salas

Voz 5 37:39 díganme si esta no es la

Voz 1194 37:40 pues la vergüenza es que a Norel Collins esta bellísima mujer tenga que ser modelo solamente de pornografía y no la acepten por ejemplo en la industria de la lencería esa esa es la puta vergüenza yo estoy a favor de darle pistas seguidas enfadado sí estoy a favor de darle visibilidad a todas la mujeres pero sí son Chubby mejor es esto claro porque qué pasa que exista de estatuas otros pornografía

Voz 0470 38:05 sí que había lámina miren los te el templo

Voz 1194 38:08 en la estatua del templo de cajón tu bajó en la India díganme si esto no es más porno

Voz 0759 38:15 mira tampoco es detecta lejos en la catedral de Zamora en el coro hay una movidas que lo flipa pagar la gente también era era analfabeta había que explicarle claro adónde iba a ir sí sí iré a Chipre cava entonces hay uno de Money hay fue hallándose cerdos con cabeza de

Voz 0470 38:30 cuál la gente decía pos cuando voy cuando te voy cuando claro España parece claro que hay que hacer

Voz 1194 38:35 en Facebook no sabe qué tipo de esculturas han estado haciendo por ahí así que alguien por Twitter mientras yo comentaba todo esto dijo las Mis es que la estallan como putas vamos seamos sinceros volvamos a la imagen del principio si somos sinceros no sabemos cómo no sabemos qué hay detrás de

Voz 0470 38:54 en jaleo tiene que Salomé de la Venus es una Venus del Neolítico ahora

Voz 1194 38:59 miramos todo ese Paco con un romanticismo pero quienes nos dice que en Austria en aquella época se hacía turismo sexual ya esta mujer fue coaccionada y extorsionada para posar de esta manera

Voz 0470 39:10 en el Paleolítico el Paleolítico perdón

Voz 1194 39:13 así que no sabemos cómo sucedió la historia ha pasado el tiempo ya lo miramos con otros ojos alguien

Voz 0470 39:19 que remueve tantos papeles que buscara estoy buscando

Voz 1194 39:21 a la frase final y apodada la culpas de los Romagnoli que la estallan como la vida moderna es llamar Carrero a tu dron

Voz 16 40:46 verá esta tapeo eh

Voz 0470 40:50 te pones el Cruyff pero ahí está

Voz 1194 40:52 ese de ahí

Voz 0470 40:54 arroba Luismi mostró no ha y encima a mi Asimismo se llama monstruo en Luis mimos

Voz 1194 40:58 había que tenemos los vinos aquí podemos decirle al aquello que apareció en un bar de Bilbao que pasó la atentado que acuerda beba tinto que el blanco está por las nubes eso él puede bueno hemos enviado definitiva queda absuelto a Cassandra

Voz 0470 41:14 han estado aquí para todo el programa si bien han aguantado en principio al final una plaza para Liga

Voz 5 41:22 el salmantino

Voz 17 41:33 ya lo has escuchado en este programa todos somos muy mono eh

Voz 1 41:37 estas decimos lo que pensamos y pensamos lo que decimos le guste a quien le guste