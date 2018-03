Voz 0313

00:00

la radio por si no lo saben es el medio más de verdad que existe no digo que sea ni mejor ni peor pero es el más auténtico porque admite muy poquitas trampas el tono de voz la manera de expresarse la transmisión de sentimientos no tolera mucha impostura ni tampoco cinismo por eso hoy quiero abrir la ventana compartiendo con todos ustedes con todos vosotros que estoy muy contento que me siento orgulloso y muy honrado y que no lo quiero disimular esta tarde les hablo desde Radio Sevilla porque hace apenas unas horas se han entregado los premios Meridiana que otorga desde hace veinte años el Instituto Andaluz de la Mujer y resulta que el jurado ha tenido a bien distinguir me con uno de esos galardones les confieso y lo he dicho públicamente esta mañana que estoy un poco sobrepasado por el nivel de de cariño de de reconocimiento porque este no es un premio cualquiera no y además el momento que vivimos tampoco lo es me siento orgulloso entre otras cosas porque yo no nací enseñado cómo la mayoría de hombres de mi generación paramilitar en la igualdad en el feminismo que lo recuerdo por enésima vez no es lo contrario del machismo para llegar a eso ha habido que abrir los ojos escuchar mucho mirarse al espejo aprender admitir errores no buscar coartadas a la injusticia ya por último aprender a ser un poco un poco bastante beligerante osea ante algunas situaciones decir rotundamente no Ny risitas ni silencios ni nada el activismo el que sea no obliga a liarse la manta a la cabeza y ser punta de lanza en todas las batallas de acuerdo pero no es poca cosa conseguir al menos que sea respirable digno justo y irrespetuoso tu entorno más inmediato a los hombres que todavía no lo han conseguido o no lo han intentado o a los que seguro que hay ahora mismo se estarán riendo de mí sólo que sepan una cosa no saben lo que se pierde no lo saben pensar vivir así mirando las mujeres de igual a igual es infinitamente más rico más divertido y más placentero que dando por hecho que son inferiores sino me creen siempre pueden probarlo al menos una vez daño daño seguro segurísimo que no les va a hacer