Voz 0313 00:00 buenas tardes bienvenidos a La Ventana la radio por si no lo sabe en es el medio más de verdad que existe no digo que sea ni mejor ni peor pero es el más auténtico porque admite muy poquitas trampas el tono de voz la manera de expresarse la transmisión de sentimientos no tolera mucha impostura ni tampoco cinismo por eso hoy quiero abrir la ventana compartiendo con todos ustedes con todos vosotros que estoy muy contento que me siento orgulloso y muy honrado y que no lo quiero disimular esta tarde les hablo desde Radio Sevilla porque hace apenas unas horas se han entregado los premios Meridiana que otorga desde hace veinte años el Instituto Andaluz de la Mujer y resulta que el jurado ha tenido a bien distinguirse con uno de esos galardones les confieso y lo he dicho públicamente esta mañana que estoy un poco sobrepasado por el nivel de de cariño de ideas reconocimiento porque este no es un premio cualquiera no y además el momento que vivimos tampoco lo es me siento orgulloso entre otras cosas porque yo nací enseñado cómo la mayoría de hombres de mi generación paramilitar en la igualdad en el feminismo que lo recuerdo por enésima vez no es lo contrario del machismo para llegar a eso ha habido que abrir los ojos escuchar mucho mirarse al espejo aprender admitir errores no buscar coartadas a la injusticia ya por último aprender a ser un poco un poco bastante beligerante osea ante algunas situaciones decir rotundamente no Ny risitas ni silencios ni nada el activismo el que sea no obliga a liarse la manta a la cabeza y ser punta de lanza en todas las batallas de acuerdo pero no es poca cosa conseguir al menos que sea respirable digno justo y irrespetuoso tu entorno más inmediato a los hombres que todavía no lo han conseguido o no lo han intentado o a los que seguro que hay ahora mismo se estarán riendo de mí sólo que sepan una cosa no saben lo que se pierde no lo saben pensar vivir así mirando a las mujeres de igual a igual es infinitamente más rico más divertido y más placentero que dando por hecho que son inferiores si no me creen siempre pueden probarlo al menos una vez daño daño seguro segurísimo que no les va a hacer bienvenidos a La Ventana

Voz 1 02:48 sí yo

Voz 2 03:16 bueno

Voz 3 04:05 hoy tomamos faceta ventanal como todos los lunes con Michael Robinson buenas tardes cola qué tal buenas estas Roberto Isaías cómo estáis hola

Voz 0827 04:13 muy bien si no tan bien como tú pero muy felices por tu profesión felicidad

Voz 0313 04:17 Isaías es un veterano en Junio y un predecesor en esto de los premios Meridiana porque lo obtuvo en el año dos mil cuatro

Voz 0827 04:23 el año dos mil cuatro sí espero que no haya caducado de momento no han retirado sea que algo hemos debido seguir haciéndolo bien

Voz 0313 04:30 bueno tengo aquí a mi lado en Radio Sevilla a dos de las premiadas a nuestra Elvira Lindo yo lo digo lo demuestra Elvira buenas tardes

Voz 0545 04:37 puesto vuestra siempre ha sido un discurso

Voz 0313 04:39 fantástico hablando de tres mujeres David anónimas anónimas no son porque tenían y tienen nombre y apellidos Calabuig a la UCI ganado pero pero tres mujeres buena de dos madres de tal un discurso fantástico ten contamina Milito a María Izquierdo María Izquierdo Rojo que ha sido galardonada con el Premio de Honor que lleva el nombre de Carmen Olmeda a la trayectoria personal y profesional para quién no lo conozca esta doctora en Filosofía y Letras fue elegida diputada en las primeras generales de mil novecientos setenta y siete que haya habido un poquito también desde entonces por el PSOE y luego en dos legislaturas más además fue eurodiputada Jane el primer gobierno autonómico atención al dato eh primer gobierno autonómico fue consejera de condición femenina e impulsora de los centros asesores de de la mujer Maria buenas tardes bienvenida que rancio suena eso eh en su momento sería muy importante pero una consejería un Departamento Ministerio cómo sería no que se ocupe

Voz 3 05:31 de la condición los asuntos de la mujer pero aún así era un gran cambio era un gran cambio luego un ente autonómico

Voz 1812 05:40 que ya nada más de surgir de la nada ya fijaba la prioridad en la atención

Voz 0313 05:47 mujer llena aquellos consejos asesores de la mujer cuáles eran las consultas las demandas las preguntas más frecuentes que llegaban por aquel entonces secaba información

Voz 1812 05:57 eres con una necesitada una demanda tremenda había hacíamos asesoramiento en aspectos sanitarios se informaba sobre lo que era la planificación familiar estaba todo prohibido pero nosotros lo que hacía pues era informar para que se consultara a después en doctores también asesoramiento jurídico sanitario y social allí había un conjunto de profesionales destacados que bueno sobre todo muy generosamente y de manera altruista pues no tenían horarios para atender vimos que los cuatro centros creados no dábamos abasto y así así los primeros en toda España los primeros en toda España

Voz 4 06:44 por qué

Voz 1812 06:47 algunas comunidades históricas alardeaba mucho de su historicidad pero la Junta de Andalucía fue la primera autonomía que fijó esta prioridad sea lanzó atenderlo que tenía ahí sigue hoy el acto de hoy extraordinario entrañable a la vez y a mí con mi trayectoria me demostró que cada vez mejor cada vez mejor bueno los premiados la dimensión

Voz 3 07:21 sale según otra y nosotros no lo hacemos ciencia Depor

Voz 0313 07:27 Elvira vamos ganando yo me he atrevido a decirlo al terminar mi intervención de hoy además leyendo un fragmento de un poeta muy joven que necesitó el otro día digo si alguien con veinticinco años es capaz de escribir esto es que vamos ganando yo creo que hay una sensación de

Voz 0545 07:41 razonable optimismo claro porque es verdad que no no hay que enfadarse cuando hay que enfadarse y ahí hay que celebrar cosas cuando hay que celebrarlas no le hecho de que hoy hemos celebrado de una manera que ha sido muy emotiva yo creo todos nosotros teníamos yo no sé por qué el acto se ha convertido en algo muy emotivo donde todos hemos dicho algo muy diverso Nadal no y tú decías Carles que te has sentido como abrumado por las reacciones de cariño estoy pero también te voy a decir una cosa es que mi experiencia tú sabes que viajamos por toda España por nuestro trabajo y experiencia es que Andalucía siempre tiene un plus de amabilidad de cercanía de gente que te toca que eso no no en todas partes hay yeso es muy particular IN son la influencia de las mujeres ha sido tremenda porque hay muchísima calidad porqué ha recibido todo ese cariño puesto voy a echaron pero yo defiendo aguanta lo pues mira hay una cosa que se nota la la radio yo creo que es muy transparente la voces muy transparente mucho más que la imagen tú vas a la televisión te tienen que maquillar ya hay un proceso en el que tú ya no sales del todo natural la voz sale exactamente lo que tú eres si estás deprimido como ha pasado en estos meses pasados de repente te sales si estás nervioso etc pero hay una cosa que tú no tienes que va muy bien para la radio es una persona que no tiene cinismo tú crees en lo que estás diciendo crees en lo que estás defendiendo cada día cuando sales con tu Editorial cuando haces una entrevista cuando te interesadas por un problema de las mujeres etcétera y eso que pasa pues que el oyente lo y lo agradece no sabes que eso es así la claridad la falta de civismo y las sinceridad

Voz 0313 09:36 María en preguntado a Elvira si íbamos ganando que yo creo que sí que lógicamente no se puede discutir que el se ha ganado muchísimo terreno en en en estos años de esa época a primera de la Consejería de Asuntos de la Mujer y los Centros Asesores de de mujeres cuántos hombres que no estaban entonces están hoy no hace falta contar los exactamente pero cuántos que no estaban entonces por la razón que fuera básicamente educativa hoy si están muchísimos muchísima

Voz 1812 10:04 somos más somos los hombres y las mujeres en rodadas en la web en la igualdad antes decías lo que suma ese plus atractivo también eh para las mujeres de hoy esto de de olfatear un machista ellas absurdo solamente insoportable por tanto se puede animar también desde ese punto de vista hay muchos más además ha habido países los países nórdicos de Europa en los que empezaron los hombres a en plataformas contra los malos tratos con éxito se han ido en Rolando aquí en España también se respira de otra manera completamente tenemos el día ocho uno una un paro que de miles de manera porque aquí cada una de nosotras tenemos que ir aportando en masculino y enfermen y no nuestro o nuestra la participación en paro y en esa huelga si hasta ahora pues no sabíamos limitaba las palabras dentro del movimiento feminista internacional que es que lo del día ocho El internacional es muy impresionante pues ahora vamos a pasar a al terreno no ya sobre las palabras sino de los comportamientos de la acción de la comprensión yo o creo que estamos a las puertas de dar también un gran paso me anima mucho que este acto de los premios o sea el comienzo de esta semana esta fuerza que se va a abrir que todo indica además mirando la trayectoria bueno pues desde el setenta y ocho es que el K también en España lo que es notorio de verdad el que es indiscutible es que se pasa de una España que excluía a las mujeres

Voz 0313 12:09 en totalmente de la participación

Voz 1812 12:12 la presencia de la vida social política aún ahora que vamos mejor

Voz 0545 12:17 fíjate fíjate que hoy se habla mucho de de que los institutos de la educación ha habido una especie de involución en cuanto a la idea de los jóvenes sobre la mujer etcétera no los profesores a veces están preocupados por eso pero también es verdad que hay motivos para el optimismo por ejemplo en el trabajo de mi hijo vieja una cosa personal que no debería decirle en el trabajo lo dijo que claro es muy joven pero por ejemplo los chicos van a su dinero lo van a compartir con las chicas para que no pierdan dinero el día en huelga parecen

Voz 3 12:53 esos pequeños detalles que no son detalles como para decir No os preocupéis

Voz 0545 12:58 perder dinero El día de la huelga me parece que son cosas de que los hay muchos jóvenes varones que que están cuestionando se suman más su masculinidad no van a perder un ápice de testosterona iguales a la mujer que yo creo que a veces cuando le a determinados columnistas de Petra la impresión de que piensan que van a perder potencia sexual a las mujeres y de no no os preocupéis de verdad si la testosterona no tiene nada que ver

Voz 0313 13:30 yo quería hablar un poquito momentito de lo he dicho esta mañana de de las mujeres de una parte de las mujeres yo creo que los hombres que a estas alturas no tengan más o menos claro que al menos un cierto ejercicio de introspección deberían hacer no pues que se lo haga mirar porque ya a estas alturas no no no olfatear ese machismo como algo no solo algo dañino sino algo rancio no es muy complicado en olfatear lo hay algunas mujeres no si son muchas pocas bastantes hay algunas mujeres que están planteando todo este movimiento y lo vive lo transmiten como una especie de ajuste de cuentas de venganza con la historia yo creo es mi opinión que esto no va por buen camino que esto no es así que en con el ambiente que contamina los mensajes Ikeda coartada irá excusa sobretodo a tíos que bueno el dice que esto ya le va bien como esta

Voz 1812 14:16 sí desde luego si algo hemos mejorado y me gustan este aspecto los movimientos de mujeres es que no hacemos esto de la competición y no son Nos capaces las Constituyentes yo formo parte de ese grupo de las prostituye éramos veintisiete nada más pero en toda esta trayectoria hemos visto cómo por encima de los partidos políticos nos unía una comprensión grande que teníamos problemas muy muy semejantes y lo mismo con el feminismo lo mismo con demócratas con plataformas el movimiento feminista está dando una gran lección histórica es este de qué es capaz de entenderse por encima de aspectos que es que nos aleja no sé si somos capaces de una manera pacífica además una manera pacífica de ir avanzando desde los mínimos compartidos esos impresionantes una nación histórica de nos puede llevar hasta la paz

Voz 0545 15:23 fíjate que el otro día yo revisando columnas que que ha escrito etcétera sobre este asunto encontré una de hace más de diez años hace unos doce años no contestaba hay en ella a el escritor Juan Manuel de Prada del que decía que las mujeres que habían salido en pro del aborto a la calle eran pocas y feas yo titula le a esa columna feas estamos cambiando estamos cambiando esa idea o esa ya el hombre que dice que tacha a una mujer de fea porque sale a la calle para reclamar lo que cree que son sus derechos ese hombre queda absolutamente desacreditado no pero fíjate que esto en realidad hace sólo una década hace sólo una década que un señor podría publicarse

Voz 3 16:08 esto en un periódico no pasa nada no hay

Voz 0545 16:13 me acuerdo que publiqué esa columna fue fui bastante insultada en la radio no insultar bueno ya insultos personales y físicos etcétera no yo creo que ahora tenemos más seguridad es decir más seguridad en expresar lo que sientes en que no te vayan a hacer un juicio vayan a desacreditarle manera eso sí que es feo desacreditar como personas

Voz 0313 16:36 pero yo creo que hoy han cambiado los papeles el que ese es se desacredita hoy es el que dice que escribe cosas como lo que acabas de comentar qué ocurría hace doce años

Voz 0545 16:45 que hace muy poco tiempo en poco tiempo

Voz 0313 16:47 es poco tiempo pero aún hoy alguna cosa así es leyendo o escuchando llamaba que dices joder cómo es posible esto quiere desacreditar al al al al al que lanza ese ese mensaje de Michael Isaías osos no no nos escuchamos nada

Voz 0827 16:59 no pero yo no quiero echar un jarro de agua fría suscribo casi todo lo que habéis dicho pero hemos avanzado mucho en estos años creo que hombres que nacimos en la última mugre del franquismo del machismo institucional ilegal porque la mujer no es que fuera discriminada por una costumbre sino en la ley está la discriminada y sin embargo hemos salido tan mal no entonces aquellos que nos hemos educado en el hetero patriarcado iremos salido tan mal es algo que tenemos que analizar cómo también tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo mal para que después de cuarenta años desde que fueron esas Cortes Constituyentes en las que participó María Izquierdo cuarenta años de libertad Juárez daños de educación en la igualdad todavía hijos de parejas que en teoría son igualitarios no salgan machistas de libro entonces tenemos que analizar porque el problema es complejo poliédrico es transversal y tenemos que que profundizar sin sin brochazos gordos no yendo a lo que nos está haciendo del todo bien para que haya una generación que no tiene ninguna razón para ser machista donde hay gente maravillosa absolutamente feminista y sin embargo quedan cuatro todavía que aún siendo muy jóvenes son machistas de libro

Voz 0545 18:12 Isaías un momento pero yo yo creo absolutamente en la educación en la educación de la tasa al creo absolutamente no eso de verdad tengo una fe ciega en eso

Voz 0827 18:21 claro ir de verdad que a mí me

Voz 0545 18:23 es me extrañaría muchísimo que de mi casa saliera un hombre machista de verdad te lo digo no es mérito mío es porque porque porque han visto a su padre de Bambi estaban su madre tratarse a un nivel de respeto y de igualdad

Voz 0827 18:37 yo yo por ejemplo yo no me eduqué en una familia feminista pero me inculcaron el sentido común y el sentido común y el sentido de la justicia eso solamente te puede llevar al feminismo en este caso se han ido una cosa es que permíteme que te lo diga yo no mi falte ninguno más que masculinidad ninguna dosis de testosterona para identificar absolutamente en el movimiento feminista para los derechos de igualdad tanto con decir que haya gente que ha visto cómo es tan tan masculino se les falte al texto pero no no es así te puedo garantizar que sigo siendo yo

Voz 3 19:15 cuando me enteré de hombre pero mira valiente me ha puesto en este argumento yo yo

Voz 0545 19:20 a ti qué te digo que estoy en en una caseta de la Feria del Libro ya mejor muchas veces lo vivido estos que están cambiando las cosas muy rápido ha acertado una pareja y a lo mejor ha dicho el hombre no no esto es para ella yo no yo esto o no yo digo no tenga miedo al héroe de una mujer no va a perder usted ni un ápice de su masculinidad no tenga miedo por eso lo digo porque es que hay veces que son inercias

Voz 0827 19:43 pero todavía no nos sentimos concernidos los hombres por los asuntos de mujeres no sucede así al contrario no es el camino que estamos avanzando que llevamos estamos bien quiero es decir que que vamos poco a poco pero yo creo que tenemos que dar el esprín final definitivo no María

Voz 1812 19:59 no sé no me a mí no me extraña la tardanza extraña el fracaso los fracasos también porque bueno el terrorismo era algo terrible pero el Estado se gastaban muchísimo dinero e con una política de Estado el pacto de Estado la cosa de las mujeres la defensa de la igualdad en lo que estamos situemos lo unos malos tratos que es lo más equiparable al terrorismo no sin embargo bueno antes de ayer empezaron a decir hice ha hecho el pacto de ésta la o porfía llevábamos cinco y cinco años reclamando la socialista todavía faltaron le dice a doscientos millones a cuanta es decir que las políticas efectivas y eficaces es que llegan con cuentagotas va con poquísimo a poquísimo así nos arregla la vida es decir que es que lo el efectivo las políticas efectivas contablemente son Mis

Voz 0313 21:06 a esta nadie no sea cuando hablamos de política hablamos de estas cosas hablamos de dotación económica

Voz 3 21:13 de fijación de prioridades etcétera etcétera

Voz 0313 21:15 ya hablamos de las de la suma de pequeñas historias o no tan pequeñas es meridiana de este año han reconocido también el trabajo de una cooperativa cordobesa almazaras de la Subbética de carca buey que ha recibido el premio el departamento técnico concretamente de esta cooperativa que está compuesto íntegramente por mujeres reconoce así el trabajo que viene haciendo esta cooperativa desde hacía años y allí Icon algunas de ellas ha hablado nuestra compañera de Radio Córdoba María Eugenia Vílchez

Voz 6 21:44 dos por ciento de la actividad general de esta cooperativa ubicada en de almazaras de la Subbética está controlado

Voz 0545 21:50 por mujeres

Voz 6 21:51 los servicios técnicos de la cooperativa están a cargo de un equipo de siete ingenieros agrónomos que coordina Nuria Yáñez y que a su vez supervisa también el servicio de reparación y atención mecánica de tractores y maquinaria de la cooperativa

Voz 7 22:04 bueno mi departamento María principales de dicho departamento está dirigida por Hubert hizo lo más destacado podríamos decir que la fábricas no de mesa el este mundo Almudena sabe la verdad que encontrarte una fábrica en la que el cien por cien sea mujer incluso a las responsables creo que somos la única o la única cooperativa en la que ocurre una pena la verdad

Voz 6 22:27 han conseguido la incorporación inserción laboral de mujeres tanto la industria como en cargos directivos almazaras de la Subbética tiene hoy una imagen impensable en otras cooperativas españolas y mucho menos en cooperativas vinculadas al sector agroalimentario donde realmente difícil encontrar todavía mujeres en consejos de administración en los equipos de dirección y mucho menos en tareas tradicionalmente masculinas como los maestros o maestras de

Voz 0545 22:52 no es la primera cooperativa olivarero avería

Voz 6 22:55 era el compromiso de la ONU por la igualdad trabaja con el Ministerio de Igualdad en un plan de medidas para aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos en el sector cooperativo pero esto no es labor de un día es un apuesta real del Consejo Rector de la cooperativa desde hace años

Voz 1812 23:10 todos los principios de la cero

Voz 7 23:12 vamos a aproximadamente unos tres años son siete principio muy sencillo en los que tendrían que ser obligatorio en todas las empresas en nuestro día a que sobre todo pero que que no vaya a pensar que son unos principios que son complicados de de de cumplir ni mucho menos en que es tener igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el respeto entre los hombres y las mujeres básicamente

Voz 6 23:36 esto es sólo el comienzo porque están celebrando reuniones para incrementar la presencia también de la mujer socia

Voz 0545 23:42 las asambleas en la propia cooperativa son

Voz 6 23:44 a presentar candidaturas a los consejos rectores los apoyos a esas candidaturas llegan de los ayuntamientos de la comarca las asociaciones de mujeres el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética y organizaciones agrarias

Voz 3 23:57 europa

Voz 8 23:59 a que no esto último es muy culé

Voz 0313 24:04 pues hoy esta mañana comentaba cuando se sentaba de publicidad este a este premio en concreto de muchos os bastantes mujeres que siguen delegando el voto en en los hijos o los hermanos o maridos todavía en el mundo cooperativista agrario sigue funcionando este bebé este cliché esta prácticas bueno pues haría por poquito a poco quiero decir

Voz 1812 24:24 la cosa así si es decir el PRI

Voz 3 24:27 el lema de la no presencia de mujeres en la política en la vida en los puestos

Voz 1812 24:34 no lo arreglamos con nombres bienintencionada no

Voz 0313 24:39 no no no es que no es que no son iguales no puedes es que no son iguales María

Voz 3 24:44 Izquierdo Elvira Lindo ha sido un placer muchísimas gracias por tu en este arranque de La Ventana muchas gracias y hasta siempre mucha suerte