Voz 0313 00:00 hay cosas que son inequívocamente americanas esta música por ejemplo Laure Frank Sinatra las estatua de la libertad Manhattan las hamburguesas las hamburguesas todas las hamburguesas es posible que las mejores o una de las mejores hamburguesas de Estados Unidos te dan sabor andaluz porque estamos en Radio Sevilla bueno no lo digo yo lo avala el chef José Andrés que dicen su cuenta de Twitter que las hamburguesas hechas de Black Iron Border son sus favoritas de Nueva York añade añade que podrían ser las mejores de Estados Unidos citarse este proyecto están dos sevillanos el chef Jaime Guardiola y el empresario Víctor Ortega que es director general de la empresa y que se asoma a esta hora que son las once menos siete minutos de la mañana a Nueva York Víctor buenas tardes buenos días

Voz 1 00:53 hola buenos días buenas tardes qué tal hombre como beso pues muy bien aquí estamos arrancando la la jornada de trabajo alguien no yo

Voz 0313 01:02 esto esto de José Andrés es un piropo en toda regla es una exageración el habéis pagado algo como cómo es cómo fue eso

Voz 1 01:10 no la verdad es que no el el vino porque escucho de nosotros por algunos sitios por gente en común que nuevos cargos pero que lo que lo fía Él que ha venido a vernos y la verdad es que la mujer vino hace unos meses como unos amigos dijeron que una mujer bueno y el el vino hace un pues hace unas cuantas semanas con la que fíjate una hija estudiando en Nueva York nos tengo una visita y la verdad es que se quedó muy contento estuvimos hablando un rato con EMI bueno nos hizo un una maravillosa comentario en su Twitter que tiene más de medio millón seiscientos y pico millones de seguidores así que la verdad que funciona es una maravilla no lo sorprendió mucho nos gustó mucho

Voz 0313 01:49 oye Víctor pero una pregunta cómo se puede triunfar en el corazón de Estados Unidos con un plato típicamente americano cuál es el secreto que hay que que aporta Claver

Voz 1 01:58 bueno al tomó el caballo de Troya de Miguel que entre el Depor dentro según es una de las teorías bueno nosotros vinimos en hace cinco años y pico con en plena crisis en dos mil doce que era un año bastante tal bastante complicado en España por entonces muy bueno yo me vine tengo un hermano aquí me viene con unos meses antes de fue vino Jaime mi socio eche de cultivo bueno vivimos con idea de ir enormes Ibiza con la idea de abrir un restante español porque la lo lo lógico no dudó bueno va conociendo gente patinando cosa Nueva York abriendo la la la mira te va abriendo un poquito la la mentalidad y bueno haciendo otro tipo de concepto otras cosas porque no probamos otra cosa porque no vemos cuando cuando no cuando entramos un poco en el tema de la hamburguesa gourmet y como estaba en Estados Unidos cómo está evolucionando la verdad que no gustó mucho el proceso y ahí decidimos el último momento echarnos parlantes con eso en vez de meternos en el tema español Si bueno había mucha americano mexicana haciendo comida español haciendo tapas hicimos boli por qué no vamos a hacer nosotros

Voz 2 03:06 sí señor y ahora mismo

Voz 0313 03:09 a cuántos establecimientos tenéis cuántos empleados trabajara con vosotros como SVA y cuántas hamburguesas ya por cierto

Voz 1 03:16 bueno tenemos tres restaurantes estamos abriendo el tenemos uno en Chelsea que tengo moviendo lo estamos mudarnos Brooklyn que abrimos en en una en un mes y medio un par de meses abrimos Brooklyn tenemos a ahora mismo unas cincuenta más de cincuenta personas trabajando aquí pues una media de hamburguesas en el local que están cerca de Times Square de mi de mi tengo es más húmedo al día de unas trescientas

Voz 2 03:40 puede que sea día oye en Sevilla cuando sois instalar

Voz 1 03:44 pues ha pagado lo primero que tenemos que estar tierras americanas desde la idea de saltar a Europa será será un poco el proyecto continúa como como queremos que continúe aquí se podemos seguir expandiendo Nos por aquí el salto a Europa ser ya o tanto digamos sí un poco más adelante no cuando estemos más más establecido no no no es tan fácil estado unido a Europa a montar algo parecido porque el tema el tema de la carne no el pan está Toxo muchas cosas que ya tenemos así controlado y abrió en Estados Unido incluso en Latinoamérica es fácil

Voz 2 04:19 con nosotros pero para Europa y cómo se honor una cosa que no descartamos como es el Hamburgo

Voz 3 04:24 esa extraía de

Voz 2 04:27 de lo que se de Kick

Voz 1 04:31 bueno la hamburguesa estrella es decir tiene el mismo nombre que el restaurante Manolete placas y tiene buen humor que básicamente lo Laila la idea que hicimos un principio es que pues era coger un producto de muy bueno de de de base que era la carne aquí en The Black Angus es natural sin hormonas sin antibióticos sin esteroides y hacer no todo desde un gran proveedor producto hacer todos los muy fresco y congelado no entonces partimos dejaba sediento tramos es hay han los ingredientes de panadería sombríos muy bueno entonces a esta especial por ejemplo tienen que esto noche dar dejó un claro un rábano lo aquí muy muy famoso y luego tiene un una mayonesa mejor Rice también tiene una cebolla caramelizada estado tan cara realizamos con cerveza negra y bueno conjunto de de de salado y dulces y el pan y la carne como como hacemos la carne cómo se cocina las plantas que tenemos que son la verdad que ve muy muy buena calidad todo todo ese conjunto en lo que no un poquito el la diferencia no que que la tanto el americano como el turista que viene esto RPR en no pocos de los sabores ni a la de la calidad como yo bueno veo poco que tenemos en España en en en el en Europa el Mediterráneo de de coger un gran producto Castell de demasiados ya tienes un gran producto de bases son haz lo bien que lleva sólo a la gente así

Voz 0313 05:50 oye Víctor una pregunta para terminar ahora que no nos escucha nadie y un día entran a comerse una hamburguesa euros vuestras dos jugadores del Sevilla les Service no lo Service

Voz 1 06:00 bueno y socios Jaime sevillista a mí aunque tengamos adelante tengamos la la la peña oficial del Betis durante de Saint pues que la fundaron Mi hermano ya algunos amigos unos años de la sede bueno de todos los colores y todas las cautelas con bienvenida en en casa

Voz 2 06:18 del problema y lo que ocurre en nuestro equipo ellos estamos trabajando de sí

Voz 1 06:25 es correcto correcto yo yo no no me ha puesto nada con él porque la verdad es que últimamente lo último año otros te no menos el último Derby Derby es que me entiende y me tenía que haber

Voz 2 06:35 votado algo pero no pero estaremos Saura el Betis burda o que no pudo que bueno correcto verde muy bien