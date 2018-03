Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la paz el dos miradores dos sin no sea el militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa el de esta semana va a ser un Play Fútbol diferente vamos a hablar evidentemente de toda la jornada la Champions sobretodo de ese París Saint Germaine Real Madrid vamos a tener nuestras secciones habituales esta semana comparando a Pelé Maradona nos preguntamos quién fue mejor en los Mundiales y contestan nuestros expertos en fútbol histórico vamos a charlar con Axel Torres que esta semana quiere reivindicar la gran temporada que está haciendo Baceos Gomis el delantero francés en el Galatasaray pero el programa de hoy viene marcada por otra muerte injusta que nos deja el mundo del fútbol la de Davide Astori central y capitán de la Fiorentina otro futbolista que nos deja demasiado pronto a los treinta y un años nos ha ido a Astori ilegal queríamos dedicar los primeros minutos nuestra portada del programa de hoy empieza a Play Fútbol

Voz 2 01:21 cuando me de campeones cromático cauteloso a una Dominica particular Dominica Le para vengo no es difícil comentaré diecisiete comentar a las comparsas digo de tu padre Giovanni una moto utópico ni con paño de una seis tanto Giovanna donna eh es comprar son Elano ha emitido por disputar hoy llena partitocracia al Udinese la Fiorentina ese todo el capitán Andrés Encinas Davide Astori Trentino Annie

Voz 4 02:00 no es así

Voz 5 02:03 daba la televisión italiana el suceso

Voz 0301 02:06 eh ayer la tragedia la muerte de de Davide Astori el capitán de la Fiorentina que los treinta y un años perdía la vida lo dicho queremos seguir adelante y hablar de fútbol

Voz 6 02:19 a lo que Cho continúe por decirlo de alguna manera pero no poder

Voz 0301 02:23 José arrancar este Play Fútbol sin hacer un pequeño homenaje a la figura de El capitán del internacional también nerazzurro escuchamos lo que decían las palabras de recuerdo Astori de Antonio Conte que detuvo en la selección italiana de la vale

Voz 6 02:39 el presidente de la Fiorentina hay Rudi García que fue su entrenador en la Roma

Voz 7 02:45 el último dato palpita es verdad momento a tu explica por toda esa fantástica aunque player barata después sería fantástica ahí hasta ahí hasta los seis Femen y mismamente arbitre irse de Molí de Artime Tati Frasier es ver dificultado tú es Play sitúe eso no es Bright de pera

Voz 9 03:28 de otro estamos hemos duches con Bolt no no tantas atracó se dedica a eso le llamo yo ni cómo afrontarla una prueba considera ilícita pero esto tiene hoy para su familia

Voz 7 03:48 es visto en al se supone

Voz 3 03:54 ah

Voz 0301 03:57 hemos escuchado en inglés en italiano y en francés lo que decíamos a Antonio Conte ha de la vale ya Rudi García acordar a Davide Astori Nos lo vamos a hacer también con Alberto López nuestro especialista en Liga italiana

Voz 10 04:11 hola qué tal Alberto muy buenas hola pero no muy buena bueno la verdad es que hasta

Voz 0301 04:15 di yo lo con lo comentaba ayer en en Carrusel era un luchador porque él se esperaban mucho del central que que empieza a sacar la cabeza en el Milan pero no triunfa en el club lombardo son varias cesiones las que le le llevan a ir jugando por diferentes equipos de de Italia incluso en la ropa lo comentábamos al agobio caso de Rudi García pero al final se acaba instalando en la Fiorentina pero insisto que que no es hasta o una edad bien entrenada como de hecho le pasa bastantes jugadores que juegan esa posición en la central que que es establece que se asienta en el fútbol de élite eh

Voz 11 04:47 sí quizás puede de madurez tardía El realmente cuando empieza a hacerse un central de

Voz 12 04:52 da importancia la sería ese mercado Hilari

Voz 11 04:55 Cagliari el está además durante seis temporadas llegasen un central muy importante llama la atención de la selección Cesare Prandelli se lo lleva a la Copa Confederaciones de dos mil trece ya había muchas altar depositadas en él y además luego en Florencia se había convertido en un ídolo Bruno porque la Fiorentina este verano decidió hacer una plantilla más modesta

Voz 13 05:16 digo jugadores muy importantes

Voz 11 05:18 se marchó Gonzalo Rodríguez el capitán ahí se quedó él como capitán del equipo tenía un ascendente importante sobre la plantilla futbolista muy querido ayer también podemos escuchar aquí jugadores en la Liga española que habían compartido vestuario con él Joaquín Sánchez por ejemplo el futbolista del Real Betis que había coincidió con él en las le dedicó unas palabras preciosas Cristian Tello jugadores

Voz 12 05:39 que todo el mundo destaca un poco

Voz 11 05:42 el carácter no es la capacidad de liderazgo que tenía Davide Astori cómo se preocupaba además por la gente que llegaba a los equipos yo creo que eran eran buen central y no es por hablar bien ahora él que ha pasado que haya pasado eso pero centrar elegante zurdo salía jugando de atrás y el avión de cabeza con con esa capacidad de liderazgo algo blando en los primeros años de su carrera que sólo fue corrigiendo in bueno pues es una pérdida primero la pérdida humana terrible noticia que impacta que que que que te da rabia además sí pero era futbolista era un era

Voz 0301 06:12 puesto te diría Alberto ya para cerrar que dependiendo de la procesión de otros centrales jóvenes que es verdad que Italia venía con bastante sí bastante buenos se me viene a la cabeza y Lara el la posibilidad de jugar ahí Romagnoli también pero bueno Astori era uno de los que llamaba la puerta ante y bueno el los últimos años la la carrera tardía de jugadores como que el indio y poder ocupar un poco esas plazas

Voz 11 06:39 sí sí sí además ahora pues con con Giroud Luigi Di Diallo pues se habría también una posibilidad de futuro en la selección precisamente efectivamente por eso por por la veteranía de jugadores que habían sido muy importantes que además en Italia hay que recordar que futbolistas como Pietro Bier como como como Franco Baresi ha sido un tema han sido internacionales con muchos años sea quiero decir al final de los países que afortunadamente la enanos Seve siempre como problema la experiencia es un grado y Astori estaba en un momento fantástico de su carrera como por otra parte como siempre cuando suceden estas tragedias

Voz 0301 07:13 sí absolutamente ahí demasiados casos que hoy de hecho yo prefiero incluso solo nos reportará a este pequeño homenaje simplemente a story que descansen Paddy evidentemente desde un abrazo a su familia notó es muy lejos Alberto luego comentamos lo poco que se jugó aunque es importante en la Liga italiana este fin de semana está jornada hasta ahora Alberto

Voz 14 07:34 ahora gracias seguimos con el programa vamos

Voz 0301 07:36 a cambiar un poco de tercio vamos a hablar de la Champions que tenemos una gran semana de fútbol en Europa

Voz 15 07:47 y sí

Voz 16 07:52 no me a los jugadores que se lesione entonces es nuestro concepto aquí yo no yo yo nunca voy a desear

Voz 3 08:03 como jugador rival que no

Voz 0301 08:10 pero el caso es que no va estar no va a poder participar Neymar y seguramente sin duda vaya base del tema clave como puede suplir esa baja de Neymar y cómo afectará al club parisino ojo porque también estudio a embate hay mucho que comentar como hacemos siempre con Aritz Gabilondo y José Javi López que ya andan por ahí hola David qué tal muy buenas a veros un poco lejos ahora ahora sí David Moyes

Voz 17 08:36 si te decía que espectacular la semana que tenemos delante un placer estar por aquí vemos

Voz 0301 08:40 además se justo después de los Oscar que sabemos que eres fan eh triunfaron Tous pelis

Voz 17 08:45 sí sí la verdad que siempre no hacemos nada

Voz 12 08:48 en esta este año he perdido pero perdido

Voz 18 08:50 la buena vida porque me con prácticamente los mismos acierto encestó una poco más acertaba sin imagínate

Voz 13 08:55 bueno no Nina nivelazo

Voz 0301 08:57 por ahí anda también pillamos incluso fuera de España pero como siempre Crack nos atiende qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas bueno muchas ganas de hablar de de la Champions escuchamos a Zidane es decir que no le gustan las lesiones de de los rivales que nos podemos poner como nos pongamos a David diciendo incluso que con libraría que está jugando a gran nivel el país está más equilibrado pero lo cierto es que pierde grandísima parte de su potencial con la baja de de Neymar el PSOE sí

Voz 12 09:29 no evidentemente es que hasta el otro día o hasta este fin de semana que evidentemente pues la lesión que lo ha podido partir par era el segundo jugador después de Messi sólo por una solo por un gol de diferencia o dos goles diferencia mejor dicho era jugador de toda Europa que más aportaciones de asistencias y pases está ofreciendo a su equipo es decir

Voz 1670 09:50 no podemos estar de acuerdo

Voz 12 09:52 con Kennedy Mare condiciona mucho el modelo de juego el estilo de juego de este parece Men porque es verdad que es una realidad porque todo lo lo acapara él pero lo que es indudable es que pese a todo eso la aportación que está teniendo la fundamental que el equipo ya estaba empezando a corto claro evidentemente a que exista ese líder que que tiene que aparecer constantemente que toma el liderazgo los momentos de partido tanto en los cuando hay que partir el encuentro con como cuando hay que asumir galones evidentemente es una baja muy muy sensible a lo que sí que me parece y en esto también es que pero que que que decirlo es que pese a todo es una baja que teniendo en cuenta todo el potencial que tiene padece Ángel Men este año quitan no es tan débil como podría haber sido si esto mismo sucede hace algunos años la plantilla todavía está formando contra Arabia une trabajo también eh automática dragones aspectos como está consiguiendo Emery la identidad de grupo va ganar evidentemente cuando te falta Etura ella ya no sólo es el mensaje que tienes que matar al exterior sino tu valía en ese sentido debe ser potenciar el grupo ideó grupo tiene mucho que individual gente cierto que destaca pero a nivel de grupo es un equipo que también ha ido creciendo mucho en los últimos tiempos y que todos ellos tenga más experiencia por tanto me parece un buen mensaje decir que no se ha acabado el mundo evidentemente al no tener a Neymar pero también te pongo en el lugar de cualquier

Voz 19 11:19 madridista ir más allá de que no querrá nadie

Voz 12 11:23 yo espero que jugador morado Basile ubicada a decir que no quieres que tener partido es va a ser número uno baja para para

Voz 0301 11:30 hay un tema importante y es que a ver Di María está jugando muy bien pero de momento lo ha demostrado en la liga francesa no lo hemos visto actuaciones a mi ex jugador que me encanta verlo de lo he dicho siempre a pesar de que a mí también es un jugador recordar pero es verdad que el país Jermaine y lo vimos en el Bernabéu los mecanismos del equipo de de Mary es que prácticamente lo que hemos visto en partidos importantes Bayern y demás es que necesitan Neymar incluso hostilidad para para salir desde atrás sin la primera parte de Neymar en en el Bernabéu yo creo que al equipo de Mary la la eliminatoria se lo hubiera puesto todavía más cuesta arriba o sea no no ve un escenario en el que el hubiera puesto por delante sin sin Neymar en en el campo pero tú decías que que te da confianza Di María eh

Voz 14 12:10 a mí sí bueno evidentemente son cambios de que no sólo varía jugador por jugador en la que yo creo que cambiar de estilo por completo de del país que en realidad se pierde en jugar de desequilibrio de absorber mucho el balón de de pues digamos liderar todos y cada uno de los ataques de del PSG parece otro jugador que diferente más recorrido dado más que están marcando muchos goles creo que también ayudó mucho más en defensa es decir es un tipo de jugador absolutamente distinto no lo que sí que tengo claro es que jugadores que aparece en partidos como estos grande que lideran al equipo como haría Neymar hay muy pocos en el mundo y creo que Di María aunque es muy bueno y a mí me gustan no está ese nivel

Voz 0301 12:50 si no no tiene ese liderazgo que por lo que sea debemos animar desde los diecisiete dieciocho años en en el Santos nos acompaña también en esta conversación Fermín Suárez qué tal Fermín muy buenas

Voz 20 13:03 hola Bruno muy buenas bueno tú cómo lo ves

Voz 0301 13:06 baja que tiene el París Saint Germain yo creo

Voz 20 13:08 el efecto conjura que puede producir la baja de de Neymar en el PSC a nivel colectivo puede dar un buen resultado a más también creo que que Neymar por mucho que que es uno de los tres mejores del planeta en este pese llegue lo que hace al final también es condicionar un poco en el sentido de que el PSC lo dejó un poco a su suerte confía mucho en su jugada individual en que él sólo sexo anda en ataque y el resto parece no acompañar y eso lo vimos mucho en el en el Bernabéu puede que eso beneficia en un sentido grupal de atacar y defender de forma más armónica y como si fuera un un acordeón y después Di María Drexler en los en los costados o Drexler por dentro con en va apela en la derecha hará veremos al tema el tema AP cuatro dos tres uno cuatro cuatro dos me parece un centro un sistema que puede abrigar bien al PSG y que no le ha funcionado mala Emery esta temporada cuando lo ha cuando la puesto en liza

Voz 0301 13:56 porque David decían los compañeros de de Foot en el día de ayer que en va P va a ser duda hasta última hora damos por hecho que Di María va a jugar en el sitio de Neymar sino jugar en papel yo entiendo que lo más lógico es meter a Drac le en la banda izquierda ahí Di María en la banda derecha o cómo lo resolvería

Voz 11 14:14 yo también

Voz 19 14:15 avería Un poco sí evidentemente muy mal debe

Voz 12 14:18 el empate para para no participar yo creo que es elevar forzar al máximo porque cualquier partido menos importante para la historia de que disputa mañana por tanto

Voz 19 14:28 dicho esto tiene tiene que apretar lo que está claro es que si se diera un caso de ese tipo por ejemplo

Voz 12 14:35 ya les hemos visto el potencial que tiene que es un jugador que va a ofrecer otro tipo de de cosas seguramente con espacios si en transición rápida pues es un jugador que puede aportar muchísimo pero que siempre que se ha exigido a a nivel de liderazgo en partidos importantes pues es déficit brutal que tiene

Voz 1670 14:54 este liderazgo sí que seremos vistan va P

Voz 12 14:57 en dosis pequeñas eso sí durante ciertos momentos de la temporada pasada cuando Kika es que no debía ser su rol ahora hay que verle tiene el contexto en el que el precisamente ante la ausencia de animar tiene que dar ese paso adelante con dudas en el chico pues es capaz de generar esa misma sensación de carga parcial a las espaldas la repulsa el partido todo y eso le va a tocar a Cavani que ya sabemos que más allá rematador cuando el equipo verdaderamente necesita ese ese carácter esa fuerza de de alguien que asuma esa responsabilidad es un jugador que se olvida muchas veces de la posición teórica que tiene rematador y aparece por cualquier sitio es decir en esa impulsividad energía en lo que quiero comentar es que el único que sí que veo que ha sido capaz de de echarse el equipo a las espaldas y de asumir ese liderazgo así lo propio Cavaco es cierto que por posición en el campo seguramente sea hasta hasta niega

Voz 19 15:53 vivo que lo asuma demasiado

Voz 12 15:56 en partido de mañana porque suposición evidentemente donde se necesita años para rematar pero me parece que es el único con ese carácter para asumir el galo aunque puede perder a Pedro Sánchez

Voz 14 16:10 este tipo de partidos que necesitan remontadas y tal es el equipo que tiene que remontar necesita héroes no digamos seguramente en ese sentido Neymar era el más indicado no para coger Yves ponerse el disfraz de héroe y liderará hay como hizo por ejemplo por cierto el año pasado con el Barça frente al PSC en partido en el que el es el que tira del carro antes que no es es estás

Voz 21 16:35 no para nada eso es mucho más no pero ahora sí que se descubre un poco esa duda no quién va a ser el que coja el timón del par del equipo el lo echa las espaldas en papel debería pero es muy joven también y además es piensos problemas físicos yo Cavani no le veo siendo el líder de un equipo cosa que es francamente difícil y lo que va a tener que apele al PSG en este campo con una mala noticia es al al funcionamiento colectivo no para poder resolver esta situación que se ha puesto muy cuesta arriba

Voz 0301 17:03 de de cara lo que dices es importante en la confección del del centro de campo primero hay que ver si llega Martiño es en defensa que esas otra yo creo que va a jugar Martiño si Thiago Silva es también Areola en portería y Dani Alves yo creo que Yuri en el lateral izquierdo pero ya lo lo veríamos y ahí en el centro del campo me parece que hay una cosa muy importante Fermines la la entrada de Thiago Motta Thiago Motta ya ha demostrado que está bien el otro día o contra el Marsella es verdad que no jugado noventa minutos todavía después de la lesión pero contra el Marsella es que entre Motta y es que dominaron el balón absolutamente y ahora iremos al centro del campo del Madrid pero si juega Motta y Belletti el Madrid va a tener bastante poco el el balón y puede ser una de las claves de la eliminatoria

Voz 20 17:43 eh y que sobre todo también a a nivel defensivo aparte de con balón los dos tienen muy buen pie aparte a nivel defensivo Motta por el Estado que que tenga va a mejorar las prestaciones de Lo Celso en el Bernabéu seguro porque al final no suposición se vieron muchas lagunas padeció mucho la raíz de jugada para sacar el balón defensivamente Le costó muchísimo incluso Emery tardó en en en corregir muchísimo esa situación en Alcampo hasta el punto de que de que les les remontaron yo tampoco no descartaría una opción un poco más atrevida que sea Di María Drac SER con en papel si llega más Cavani y que al final optará por dos pivotes unos Motta porque es el único de de un perfil más defensivo después tuviera que elegir entre ver irrumpió no sé es otra es otra opción que que me gustaría a lo mejor para planteamiento más arriesgado de de Emery que no sé si va a llegar después Kim pende Me ha sorprendido Bruno o que que que lo lo pongas en el banquillo si llega bien Marquitos y Thiago Silva mi a mí no me desagradó que en la en la ida no sé si además creo que por piernas Vitale funcionó bien a Emery pero pero bueno al final Thiago Silva

Voz 0301 18:42 tenga el peso que tiene no veremos el centro del campo del Madrid David contó ayer de Herráez en El Larguero que a día de hoy la pinta es absolutamente que Kovacic Casemiro van a ser el centro del campo titular del Madrid ante las bueno no bajas pero sí seguramente la presencia en el banquillo por las lesiones tanto de Modric como de Toni Kroos cómo lo ves

Voz 19 19:07 lo que verdaderamente es grandísimo problema que tiene

Voz 12 19:11 los últimos tiempos es precisamente ser capaz de sustentar todo lo que genera tanto CRO como modelos a medular creo que evidentemente hablamos muchísimo de osea habla muchísimo de de de de todos los problemas que ha tenido en ataque de que alguno de ellos no rinde bien pero me parece que la clave fundamentada de que Modric sobretodo esté a buen nivel con el croata ha demostrado que es capaz de echarse el equipo a las espaldas de va hacia el dominar tanto la oposición como las sensaciones si en ese sentido el Real Madrid es cuando verdaderamente potencia todo lo demás es el es el socio que os quiero en para ser mejores realmente como como colectivo por tanto partiendo de esa base cualquier jugador que intente sustituir a Molina en este sentido va a tener un pues va a ser un dardo continua a posible critica en un partido de tanta felicidad evidentemente Kovacic digo que por experiencia es capaz de asumir el galón por Roll o por lo menos por el desarrollo a lo largo de su carrera en esa posición no me parece que sea demasiado fácil el tener que asumir ese rol ese esa es otra cuestión

Voz 19 20:15 pero está bien que evidentemente teniendo en cuenta el resultado que tiene de de ida del Real Madrid

Voz 12 20:21 tampoco me parece no es ningún viejo ni ni una apuesta demasiado inesperada me parece que como asisten a su experiencia ya Estados suficiente tiempo del Real Madrid con para conocer perfectamente además con con Casemiro una buena dupla evidentemente

Voz 19 20:35 parece que pierde en jerarquía en la medular pierde

Voz 12 20:38 esta presencia que para parar cierto momento de partido que seguramente se van a dar algo del encuentro te es potenciar en base a la pelota dormir al rival este tipo de de cuestiones que cuando tienen la pues casi te sale automático y que el Madrid se va a tener que inventar de otra manera porque al no estar él y Casemiro son demasiado aptos para estos son otro tipo de de jugadores pero me parece helada la duda más creo que la de cross se pueden paliar mejor pero la baja de Modric en el Real Madrid actualmente es es uno de los intocables

Voz 0301 21:09 lo que nos conduce seguramente eso Aleix S A ver de no sé si un cuatro cuatro dos a a romper la la BBC también que que veamos a a Lucas y a Sensio titulares que es lo que mucha gente viene reclamando que por méritos debería haber sido así ya hace tiempo

Voz 14 21:26 está muy bien creo que con lo que ocurrió en el partido

Voz 19 21:29 queda el tema de la BBC

Voz 14 21:31 no creo que lo vamos a ver porque funcionó bastante bien no romper esa ese trío que tienen Real Madrid Riosa que ha roto también una especie de tabú que existía Zidane de no poder alterar esas tres jugadores en la contra el ataque

Voz 19 21:44 Hay una vez pues de digamos

Voz 14 21:47 tirado ese ese trance pues ya puede optar por por otra tipo de de variantes tengo una duda grande en saber cómo afronta el Real Madrid también el partido porque es un tres uno es verdad que es un resultado más que interesante que tiene que saber manejar los tiempos pero tampoco puede darle exclusivamente la pelota al mal al lado ni

Voz 12 22:07 a mí tampoco lanzarse a dominar el encuentro

Voz 14 22:09 porque en en las contras hace mucho daño sea que interesante también saber cómo afronta el Real Madrid yo creo que tiene que marcar haría mal

Voz 0301 22:17 sí sí sí se olvidara de la portería no

Voz 14 22:20 contraria porque cuando tienes a un equipo como el vas a sufrir seguro atrás o sea que ya digo interesante muy interesante saber cómo trata también el Madrid ese partido

Voz 0301 22:29 ese mismo día mañana martes se juega al encuentro el Liverpool yo por todo eliminatoria que está la decidida vamos ya al miércoles recordamos eh a partir de las ocho y media por la aplicación de la SER también en Cadena Ser punto com la narración en Play Fútbol de ese Tottenham Juventus recordamos con empate a dos en la ida en Turín también contaremos evidentemente lo que pase en el Manchester City Basilea eliminatoria también decidida Fermín dos a dos en en la ida de la viene de marcar un golazo y seguramente es con actuaciones así como gente así una actuación defensiva casi perfecta de de la Juve y algún zarpazo individual porque ahora mismo colectivamente yo le veo poquita cosa a la Juve como puede decantar la eliminatoria pero está cuesta arriba para para la Juve pero no es que es el subcampeón de Europa eh si además ofensiva

Voz 20 23:18 la mente con la duda esta de de Higuaín lesión de de Cuadrado de de Bernard de esquí se le complicó un poco el tema ofensivo pero es cierto que a la a la Juventus ha recuperado esa esa fiabilidad ese ADN que nos tenía caracteriza caracterizado siete partidos sin encajar en la en la sería y es la única eliminatoria que veo claramente cincuenta por ciento entre los dos porque Chelsea Barça sí que lo veo más decantado después Shakhtar Roma también de estas que están un poco más más igualada

Voz 0301 23:43 de Roma a favor de Ken Clarke vale

Voz 20 23:45 no no veo claramente Shakhtar y además confío y me gustaría que fuera a hacer pero Juve Tottenhan si que lo ve al cincuenta a cincuenta el Tottenham lo veo muy bien con ese binomio Cain son que es el cuarto binomio más desde CSIF decisivo en cuanto a términos goleadores de de Europa el cuarto de las cinco grandes ligas y lo veo lo llevo muy bien colocada en velé pero Eric en que crece mucho en estos escenarios la Juve que que es la Juve que que al final la veo con con opciones de pasar con Douglas Costa con un cada vez más en dinámica con esas dudas pero con una gran seguridad atrás

Voz 0301 24:17 David de es sin duda el gran partido de vamos a a vivir una Juve espectacular eh que seguramente son partidos así pasara a la siguiente fase en en encuentros contra tótems de Europa como es la Juve lo que le falta no el equipo de Pochettino que es verdad que juega muy bien aunque ha conseguido meterse entre los cuatro mejores de de la Premier de manera repetida pero le falta ese puntito ese pequeño paso adelante que puede ser por ejemplo un punto de inflexión eliminar a la a la Juventus

Voz 12 24:48 no es digamos es el año en el que tengan está demostrando que todo trabajo que ir haciendo la construcción del nuevo estadio en en la confianza en un proyecto serio con Pochettino la continuidad que será la idea de tener jugadores jóvenes además muchos ingleses es decir hay una estructura de club verdaderamente desarrollada en los últimos tiempos para haber llegado hasta hasta este punto quizá le llega me atrevo a decir un poco antes de lo que incluso se esperaban en Inglaterra que fuera llegar a explosión digamos de de todo lo cual siempre es positiva porque a partir de ahí pues ya son más más experiencia y siempre va a ser bueno me demostró que toda esa aureola que hay en torno a este proyecto es positivo que se ha comentado todo lo que parece que se está desarrollando lo demostró en la ida siendo capaz de levantarse en un escenario y ante un contexto en el que seguramente la mayoría de equipos que no son tan bien trabajados y que no están con una metodología sería pues no hubiesen podido levantar creo que levantar un dos cero incluso tener tramos de partido en el que verdaderamente acabó dominando la Juventus estadio es algo a la altura de muy pocos y también es cierto que en Wembley esta temporada quizá lo pelearon un poco más pero el año pasado por ejemplo de costaba muchísimo teniendo en cuenta la experiencia que tiene la Juventus a mí todavía por el precisamente el escenario que estamos al ser a Europa además sigue apareciendo la Juventus más capacitada y todavía la doy como como favorita pero sin ninguna duda en el momento clave para demostrar si verdaderamente va va en serio va con todo y a partir de aquí yo creo que si pasa esta ronda se antoja un equipo también muy peligroso porque por cómo está trabajando por el proyecto cómo va porque prácticamente en Premier tampoco va a tener mucha más lucha que que asegurar los puesto que parece más o menos

Voz 14 26:37 claro he de Champions pues por ahí

Voz 19 26:40 me parece que que está ante el momento clave ahí te verdad

Voz 12 26:44 esta mañana día de esos que que recordarán históricamente tanto para bingo para si sale todo bien es el paso adelante que están esperando

Voz 0301 26:51 al este hablábamos antes de nombres propios de la eliminatoria la Juve necesita seguramente un gran partido de de la de los mejores veremos si llega Higuaín dice todo el mundo yo sí pero estaba tocado hoy en el tobillo pero bueno uno de tus protegidos desde hace años lo has venido contando en play food el te hemos leído en las es d'Ixelles que que bueno que firmó un partidazo en la ida tremendo eh

Voz 14 27:14 si no a un nivel altísimo y no es el primero que hace estamos ya hablando de uno de los mejores interiores del mundo bueno la Juve evidentemente no hay que me quedara por muerta nunca es de esos equipos que incluso estando mal son capaces de de pues una proeza o no tanto sino ganar el partido en Wembley como necesita hacer no más con diva la que parece recuperado con Higuaín que eh últimamente sí que está funcionando en partidos de este tipo o sea que yo no tengo muy claro todavía lo que puede pasar es verdad que digamos que hay ciertas ganas de que esto tengan terrible por fin esa barrera no ahí se convierta ya en un equipo más grande a nivel europeo pero para ello va a tener que deshacerse de de de un zorro viejo en Europa

Voz 13 27:55 como es sabido Ruth a la que cuesta tanto elimina

Voz 14 27:58 eh

Voz 0301 27:58 pues estaremos pendientes insisto desde las ocho y media en la aplicación de de la SER ya está a las once menos cuarto si hubiera prórroga seguimos con José David De Palacio en la narración de ese Juventus perdón de ese Tottenham Juve desde las ocho y media con Haritz con José David López con Fermín Suárez con Alberto López contado todo lo que pase en ese país Ello y evidentemente también pendientes del Manchester City Basilea con la narración de de Joan Tejedor Nos volvemos a escuchar el miércoles chicos muchas gracias un abrazo

Voz 22 28:32 claro eso es algo que está en funciones tampoco sabes que está infravalorada hay gente que dice más que el fútbol

Voz 23 28:42 si me dice el fútbol es que es darle patadas a un balón y eso es como dices pues tocar el violín violines coger un palo oí tal el y cuerdas eso es que es lo mismo Llosa yo no tengo ni idea de fútbol es pero es que no es darles un balón

Voz 24 28:57 porque para nosotros el fútbol es lo primero

Voz 0089 29:01 sí somos muy de Amaya de Onde dos mil diecisiete

Voz 0301 29:05 los de Play Fútbol recordamos también lo que tenemos por delante en la Europa League enseguida repasamos lo más interesante lo más importante de los rivales de los españoles Lokomotiv de Moscú Olympique de Marsella pero comentamos todos los enfrentamientos CSKA de Moscú Quo Olympique de Lyon Borussia Dortmund Salzburgo Milan Arsenal seguramente la eliminatoria estrella con mucho en juego para ambos Lazio Dínamo de Kiev RBA cénit de San Petersburgo y Sporting de Portugal Viktoria Pilsen el rival del Atlético el Lokomotiv de Moscú viene de empatar en el derbi precisamente ante el Spartak empate a cero on lleva ya dos partidos consecutivos sin recibir un solo gol es un equipo con varios internacionales y y rusos jugadores que han sido o son o incluso van a ser en el futuro importantes de misión es su medio centro treinta y tres años y la gente podría pensar que que es más viejo porque lleva muchos años ya jugando en la selección pero sigue ahí Juande además a buen nivel motiv la poquitas Farfán lleva ocho goles por ejemplo en la liga rusa en quince partidos disputados yo tiene a los hermanos miran Chuck Anton ancho que lleva un gol en lo que llevamos de de Liga hizo su hermano Alexéi Milán Chuck el el bueno por decirlo así el el más interesante también veintidós años y lleva siete goles en los veintiuno encuentros que ha disputado mediapunta o interior pero básicamente jugador de tres cuartos con con mucha calidad del Marsella bueno yo creo que la mayoría de gente en Bilbao ya sabe que Clan objetivo debe ser tapara el jugador que está firmando una temporada espectacular sobre todo liga francesa dieciséis goles y diez asistencias lleva ya el extremo que casi seguro está en el próximo Mundial jugador de veinticinco años y que además está rindiendo también en la Europa League en los motivos por los que siga pasando rondas el marsellés por el fútbol de toman que lleva dos goles ha marcado dos goles en Europa League con tu equipo dejamos aquí las competiciones europeas que tenemos este esta semana nos vamos a nuestra sección del Mundial del Centenario a luz Nicky

Voz 25 31:27 centenario a luz Mike

Voz 1 31:50 ha sido crecería conscientes

Voz 25 31:54 fin en lo cuantitativo Pelé sin duda en lo cualitativo para mí Diego Armando Maradona

Voz 1 32:04 bien arrancamos arrancamos ya nuestra a excepción del centenario

Voz 0301 32:08 alumnos aquí esta semana volvemos a mirar a la historia del fútbol a la historia

Voz 28 32:13 los mundiales y nos hemos preguntado Fermín Suárez devolvérselo dar qué tal muy buena qué tal bueno muy buenas si peleo Maradona quién de los dos fue mejor en los Mundiales debate para empezar de de muchísima altura de gran complejidad lo que al final se resuelve por matices hemos sentado a los a los cuatro expertos de cabecera que tenemos en cuanto historia de fútbol se refiere ya te avanzo que hay tres que se decantan por uno y otro que se queda solo en la defensa de otro

Voz 0301 32:38 bueno hay una victoria clara podemos decir aunque podemos empatar lo desempatar tuyo al final pensé que queremos también vamos ya primero con lo que es la la película de los hechos que fueron Maradona y Pelé a nivel de los Mundiales

Voz 0953 32:50 Alberto López comentarista de Movistar Plus colaborador de Play Fútbol es como elegir entre mamá en lo cuento

Voz 24 33:00 a Pelé disputó cuatro Copas del Mundo Brasil ganó tres Maradona disputó cuatro copas del mundo ganó un Argentina jugó la final de otra y me detengo en esa final que jugó porque para mí tienen Benito extraordinario Argentina fue perdiendo efectivos durante el campeonato unos por sanción otros por lesión fue un ejercicio de supervivencia en el que Maradona tuvo un protagonismo estelar hasta la final esa final en la que perdió con Alemania ese dudoso penalti de de sensible a Klinsmann que transformó es Bremen le debutó en la Copa del Mundo y cayó de pie a que el Mundial de Brasil en mil novecientos cincuenta y ocho ese gol que ya forma parte de las imágenes icónicas de los Mundiales de sombrero que hemos visto tantas veces ante Suecia en blanco y negro la Copa del Mundo de sesenta y dos en la que también se impuso Brasil en el sesenta y seis literalmente le cosieron a patadas el Mundial que ganó Inglaterra y se despidió de los mundiales en México setenta con aquella selección brasileña que maravilló al mundo jugando con cinco delanteros en la que pelee dejó un no gol para el recuerdo aquel lanzamiento desde el medio del campo ante Checoslovaquia un gol de cabeza en la final absolutamente perfecto Maradona pudo estar en el Mundial setenta y ocho Menotti tenía otras alternativas finalmente le dejó fuera ganó el Mundial juvenil de setenta y nueve Se presentó en España ochenta y dos le vino un poquito pronto además tomo final algo abrupto con aquella patada a Baptista en la fase de cuartos de final en ese partido ante Brasil vaya manera de resarcirse en el ochenta y seis Argentina se coronó campeona del mundo con un Diego Armando Maradona estelar a día de hoy no se recuerden exhibición igual de un futbolista en todos los partidos de aquella Copa del Mundo sencillamente impresionante pérdida fue en el noventa y cuatro el Mundial de Estados Unidos esto es algo indemostrable pero los dos primeros partidos de Argentina con Maradona fue un equipo coral un equipo que se impuso a Grecia en Nigeria con autoridad después aquel positivo control antidoping la efedrina nunca ha claro del todo Argentina sin él cayó ante Bulgaria en el tercer partido de la fase de clasificación y finalmente cayó derrotado en octavos de final en lo cuantitativo pelea sin

Voz 0301 35:03 duda en lo cualitativo para mí Diego Armando Maradona

Voz 20 35:12 bueno es el el fotograma de de Alberto mundial a mundial pasó paso de de su carrera o final por matices pero se decanta por por Maradona veremos a nuestro segundo experto

Voz 0089 35:23 Miguel Lourenço Pereira periodista y autor del libro noches europeas que ya os avanzo que

Voz 20 35:29 que sigue con la estela de de Alberto López Se decanta por la opción de de Maradona por el motivo de que los equipos de Argentina con Maradona estaban menos abrigados Él estaba mucho más solo y eso al final pondera masa al alza que no Pelé que tenía mejores compañeros

Voz 30 35:47 sí ya lo entre por el motivo que Maradona aunque al final sólo ganó Mundial su aportación a ese título también su

Voz 0301 35:54 ha perdido

Voz 30 35:56 noventa con Argentina me parecen más determinante de Si más emblemáticos e incluso que los los títulos de TD en Maradona era un jugador bastante distinto al que le tanto de juego como el liderazgo y además les tocó disputar en la secuencia de cuatro torneos con una argentina en que era a un equipo muy distinta a la Brasil con la que Pelé jugó sus campeonatos del mundo y aunque cada uno tuvo una una edición donde realmente su paso fue bastante flojo para decir lo que lo contrario como pasó con con Pelé el sesenta y seis Icon varado en el ochenta y dos La realidad es que Maradona a nivel de campeonatos del mundo ha dejado una impronta en bastante más marcada

Voz 20 36:41 es un un elemento que que está siendo muy muy decisivo muy crucial el hecho de tener una actuación tan tan tan hegemónica como la que tuvo Maradona en el Mundial ochenta y seis que de momento está haciendo decantarse tanto Alberto como ha

Voz 0301 36:54 Miguel nuestro tercer gurú histórico

Voz 0089 36:56 Sergio Vilariño profesor colaborador de ecos del balón y apasionado del fútbol vintage

Voz 20 37:02 también se decanta por la opción Maradona

Voz 31 37:04 ambos jugaron cuatro mundiales pero realmente sólo destacaron ndose por diferentes circunstancias Pelé en el cincuenta y ocho setenta Maradona del ochenta y seis y el noventa y bueno bueno Lin las lesiones el impiden brillan de sesenta y dos sesenta y seis aunque dejó su impronta en forma de goles y a Maradona pues más bien por su carácter no con unas por una expulsión en en España ochenta y dos Si el famoso positivo en Estados Unidos pero ambos cuando realmente compitiendo en la Copa del Mundo dejaron imágenes para el recuerdo ahí me voy quizá voy a darle un poco de ventaja a Maradona porque a pesar de ganar menos menos mundiales obviamente yo creo que lo hizo con equipos más más limitado Si pienso que él los equipos en los que como Maradona especialmente el del del noventa jamás hubieran llegado tan lejos sin él la venta del ochenta y seis no hubiera ganado el Mundial sin Belladonna mientras que las elecciones brasileñas quizá podrían haber ganado los mundiales sin pelea a pesar de que pelea para mí fue el elemento extra que les dio esa eso eso es mundial Maradona yo creo que también es muy para es algo paralelo no en el ochenta y seis hace cosas que nadie más ha hecho a gana un Mundial casi casi solo podemos decir aunque es injusto siempre decir eso pero bueno yo creo que nos entendemos y en el noventa es como si fuese el el Pelé setenta el esa presencia él ya no está al cien por cien físicamente además afecta muchas lesiones sus tobillos estaban muy hinchados pero lo presencia les crea ventaja compañero si es un equipo ese Argentina que es bueno son supervivientes natos entonces yo creo que ahí sí te voy a dar un poquito de ventaja a Maradona por más que quién estaba rodeado de peores jugadores aunque quizá los equipos y el grupo de de jugadores estuviese más unido que nunca y ahí también tiene mucho que ver Vilar

Voz 20 38:52 ya hemos visto nuevamente como el hecho de estar en una selección que a lo mejor es inferior como como Argentina en el noventa de que Maradona sea el líder y el que tire del del carro también es un factor muy importante llegan a la final más ese Mundial ochenta y seis hasta aquí los tres expertos tanto Alberto como Sergio como Miguel que coinciden que

Voz 0301 39:10 Maradona es el mejor pero suerte que

Voz 20 39:13 hemos encontrado a alguien que defiende la candidatura de Pelé

Voz 0089 39:16 Ángel Iturriaga doctor en Historia profesor y escritor dice

Voz 20 39:20 que con matices que le ha costado que que es muy difícil que

Voz 0301 39:24 va por detallito pero se decanta por Pelé

Voz 32 39:26 yo me decidiría por Pelé pero básicamente

Voz 11 39:29 porque realiza dos Mundiales fantásticos

Voz 32 39:32 que son el del cincuenta y ocho del del setenta el del cincuenta y ocho con apenas diecisiete años y el del setenta ya con con XXXI ir verdad que los otros dos Mundiales no está ese mismo nivel pero por cuestiones relativas a lesiones sin embargo en el caso de Maradona así que hace un Mundial estratosférico por supuesto de Mundial de México todos hagamos posiblemente es la mejor actuación individual en un mundial de todos los tiempos pero tenemos que recordar también que en el ochenta y dos expulsa contra contra Brasil en una patada muy fea aclarar al medio centro brasileño Baptista ahí en el en el noventa y cuatro tiene el caso de doping por tanto por matices yo yo me quedaría con con Pelé

Voz 0301 40:15 bueno de momento es un tres a uno falta que votemos el tuyo Fermín dale tú

Voz 20 40:21 yo lo tengo claro para mí es es Pelé porque el hecho de ganar tres Mundiales ya seas más o menos protagonista que en el caso de Pelé siempre es que una gran presencia salvo en Chile sesenta y dos que tuvo esa esa lesión después que me supone un jugador de lo más completo de la historia ya sea por físico por técnica por gol visión de juego liderazgo carisma ascendencia en el juego después que ha liderado dos de las mejores selecciones de la historia de los mundiales como sombras el cincuenta y ocho Brasil setenta es cierto que el cincuenta y ocho también ese liderazgo era compartido con Dee Dee Dee diera al peso pesado pero sólo tiene diecisiete años después en setenta el pone la guinda a una generación irrepetible de los cinco dieces yo

Voz 0301 41:00 creo que si lo hubieran dejado jugar complete el Mundial noventa y cuatro Maradona seguramente hablaríamos de otra cosa pero como si el de otros del programa yo digo pero no me mojo Diego una X en la quiniela

Voz 20 41:12 súper complicado en esto gran verbena un abrazo Bruno

Voz 33 41:26 yo yo o

Voz 0301 41:32 el ya con el repaso también a lo ocurrido en Inglaterra iba fin este fin de semana pero realmente que deciden en los últimos días en la última semana porque dos victorias contra equipos de Londres Manchester City a nada a un paso de ser casi matemáticamente podemos decir el el campeón de la Premier League está sino me corrige Álvaro de Grado a cuatro victorias de matemáticamente ser campeón el equipo de Pep Guardiola

Voz 3 41:57 hola Álvaro qué tal muy buenas hola muy buenas

Voz 0301 42:01 dos victorias e importantísimas trabajadas del equipo de de Guardiola la primera ante el Arsenal cero tres en el Emirates que dejaba bastante tocado a Arsène vendería la segunda ayer ante el el Chelsea te iba a decir que no opuso demasiada resistencia seguramente Álvaro lo que más llamó la atención de del partido fue pues eso que que el Chelsea no voy a decir que se conformaba ni mucho menos cuando el resultado pero en la presión era inexistente en el plan en aquel momento de partido yendo por detrás en el marcador y tal y como está la clasificación ni lo apretado que está todo en las la lucha por las plazas de Champions la actitud del equipo de me me sorprendió bastante la verdad

Voz 21 42:43 sí un poco un poco se enciende apatía no durante todo el partido

Voz 13 42:46 porque es cierto que el City generalmente suele llevar

Voz 21 42:48 es la aguas muy buen manejo del balón durante todos los partidos que es algo que vuelve a suceder de forma extrema contra el Chelsea ese patio un récord de pases en un partido de la Premier League el equipo de Guardiola en novecientos dos pases a favor era un récord que nunca ha conseguido ciento setenta y seis creo que el futbolista que más pases vio en un partido de la Premier con lo cual bueno lo que suele suceder en un partido del City que es que lleve siempre la el manejo del balón que dio contra el pero de forma extrema porque eh bueno el Chelsea primero no presionaba segundo le costaba muchísimo salir de su campo y las tres o cuatro veces que consiguieron salir en ataques rápidos pues no estuvieron certeros en el último pase recuerdo varios contrataques que que Pedro no consigue conectar con Hazard a partir de ahí pues las mínimas opciones del Chelsea se se diluyeron que fue aplastado pero pero no seré de ocasiones sino común

Voz 14 43:40 rompe el eterno con muchísima posesión del macho

Voz 21 43:42 por siete y una nueva muestra de superioridad del equipo de Guardiola que como dices en estas dos bueno en estas dos últimas jornadas en este en esta semana previa pues prácticamente ha terminado de sentenciar la Premier porque eran dos encuentros difíciles porque dices que faltan cuatro victorias pero en realidad como el United

Voz 13 43:59 si os puede incluso se puede incluso acabar ante Estonia

Voz 21 44:02 cuenta que como decimos a cinco jornadas del final hay un hay un derbi de Manchester que que lo puede dejar ya todo acabado

Voz 0301 44:08 es el primer fin de semana de abril hay un derbi es meter en un aprieto Álvaro pero es en el Etihad

Voz 21 44:17 siete de abril en el Etihad correcto vale

Voz 0301 44:20 en ese en ese partido dependiendo osa en ese partido si ninguno de los dos falla todavía no podría ser campeón el City si no me equivoco es así

Voz 13 44:28 no si sin ninguno de los dos falla en ese partido el ex campeón escampe os asilo ganando

Voz 0301 44:32 el ex campeón a cinco jornadas del sí

Voz 13 44:35 nadie y no lo será a cuatro que será contralto trama en la siguiente vale pues estando en la sangre efectivamente puede ser un plan muy bonito derbi de Manchester celebrando el título el el mal gusto

Voz 0301 44:47 la otra cara de la moneda es el Chelsea Antonio Conte ha recibido muchas críticas Álvaro yo no acabo de estar de acuerdo muchas críticas por salir sin delantero centro por salir con Hassan de falso nueve más Pedrito oí William en Segunda la línea por decirlo así le funcionó ese plan contra el Barça contra el City podía tener un plan de de encuentro padecido Antonio Conte de robar en centro del campo y salir muy rápido el problema es que eso le pasó poquísimo al al equipo de Antonio Conte en el día de ayer

Voz 21 45:14 es mucho absolutamente Osasuna alineación que la que la avenida utilizando en las últimas semanas ya me sorprende bastante que precisamente bueno pues que el delantero que fiestas en verano que es Morata que es cierto que me están digamos demasiado entonado a nivel de números pasa a ser el segundo delantero bueno tercero si tenemos en cuenta ya Hazard como nueve qué es lo que está jugando últimamente y que en el partido de el del Manchester City entre primero Girjet que al final prácticamente no tocó junto con ni siquiera el balón y luego un comentario de de Conthe en rueda de prensa oyes que dijo que él no se arrepiente lógicamente de lo que sacó contra contra el Manchester City porque eh sería de tontos creo que dijo concretamente se abrirse para perder goleando contra el Manchester el City porque por ejemplo al Arsenal tres días después es el criticó mucho porque recibieron tres goles en media hora y es algo que el Chelsea no le sucedió de hecho si nos ponemos muy muy muy resultadista as en el minuto noventa y dos tiene un tirón Marcos Alonso dentro del área que está a punto de convertirse en el empate saques dentro de de desde el inferior que fue el Chelsea todo el partido llegó al descuento con la posibilidad de casi empata

Voz 13 46:18 la del resto de la jornada victoria por dos goles hace

Voz 0301 46:21 pero del Tottenham ante el Hannover Phil con doblete deja un min son que está en un gran momento volvían marcar Salah en la victoria del Liverpool por dos goles a cero contra el Newcastle esta bonita esa lucha por ser máximo goleador de la Premier Salah Cain tienen veinticuatro goles los dos empatados si por detrás viene el Kun Agüero con veintiuno e Ivonne destacar también la victoria del Watford el equipo de Javi Gracia ganó por un gol a cero en este caso su su envite ante el West Bromwich Albion y está en buena dinámica desde que ha llegado el técnico navarro hasta aquí la Premier gracias Álvaro hasta la semana que viene un abrazo

Voz 7 46:56 un abrazo hasta luego adiós

Voz 0301 47:15 seguimos vamos a comentar lo ocurrido en la jornada de Italia ya lo hemos hecho nuestro pequeño homenaje modesto homenaje evidentemente a Davide Astori al central de la Argentina que nos dejó en el día de ayer pero se jugaron partidos el sábado jugaron partidos importantes sobre todo en la lucha por el título en sigues por ahí Alberto

Voz 11 47:35 aquí estamos hablando bueno vamos a hablar de sí