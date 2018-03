Voz 0684 00:00 Viva alpino amigos a la política de la trae floja me la trae al fresco que miedo

Voz 1 00:13 la pregunta pesará claro así que yo os propongo que de aquí digamos Valdo claro es si nos parece razonable

Voz 2 00:20 tanto muy gigante

Voz 4 00:42 es más difícil de pensar porque el PP la arrogancia a veces le pierde no

Voz 0313 00:46 pero insisto cambiar el mundo

Voz 1704 00:52 a ver saludamos nos Toni Martínez Especialistas secundarios de Pedro Aznar ahora Aróstegui está ya en un ratito el invitado no les saludo porque no está pero los saludaremos bueno vale vale

Voz 0230 01:04 ah sí oye vaya día no la política italiana está en dificultades la política de Francia están dificultades Alemania ha podido formar un gobierno de coalición por los pelos Gran Bretaña seguido de la Unión Europea España tiene un Gobierno renqueante ahora mismo lo único que vertebre europa en Eurovisión con todo lo que esto implica significa

Voz 5 01:23 no

Voz 6 01:25 sí

Voz 0684 01:28 sólo lo que esto implica

Voz 0230 01:30 significa por fortuna en España nos queda también algo valioso es Mariano Rajoy habla pero hoy ya comenzado su parlamento diciendo que voy a hablar con absoluta claridad a continuación ha dicho porque no tienes sitio que lo haga de otra manera no

Voz 2 01:45 luego ha añadido

Voz 1487 01:48 yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda

Voz 0230 01:54 sí es que eso es posible

Voz 1487 01:56 y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es

Voz 0230 02:01 más claridad era posible imposible Él ha hecho todo lo posible por ser claro podría haber hecho lo imposible pero no ha sido posible hacer lo imposible

Voz 1704 02:09 hay otros sí

Voz 0230 02:11 quejas en España todo el mundo sabe los últimos en sumarse a la queja los pensionistas tienen razón los pensionistas no y el argumento de Rajoy es imbatible contra los que se quejan

Voz 1487 02:21 año dos mil diecisiete hemos batido todos nuestros récords de turismo algo bueno se de aquí

Voz 0230 02:30 han venido ochenta y dos millones de turistas a España durante dos mil diecisiete hay algo hay algo que quizá debería trasladar a alguien sabe mal porque a veces alrededor de las personas que mandan suele haber un halo de adulación cuesta decirle las cosas pero presidente tiene usted que saber que los turistas no vienen a España a ver al Gobierno

Voz 3 02:52 hotel

Voz 0230 02:59 los turoperadores no ponen carteles con la imagen de Fátima Báñez diciendo a la ministra creo que España no se pierdan el has Montserrat el gran show de lo mejor nunca

Voz 1704 03:10 se va a lo mejor se queda igual

Voz 0230 03:12 esto no es así el presidente del Gobierno parece convencido de que si le escuchamos hablar de los ochenta y dos millones de turistas que vinieron a España en dos mil diecisiete

Voz 1487 03:21 yo cuando oigo a la oposición contándonos todos los días lo mal que van las cosas les digo hoy aquí todos estos señores ochenta y dos millones como vieran un sitio donde todo es catalana

Voz 0230 03:36 una posibilidad para mejorar la posición del Gobierno en las encuestas del CIS sería dar derecho de voto a los turistas y enviar a jóvenes y pensionistas a hacer turismo a otro país

Voz 7 03:46 a coro

Voz 1606 03:51 los twiterías vamos tiene teorías empezamos a todos nos encanta Frances Mc Dormand estamos de acuerdo nos ganadora de del Oscar a la mejor actriz sin embargo hay gente como Ximénez citó que tiene una idea de ella que pocos

Voz 8 04:03 estas al glamour de Hollywood Frances Mc Dormand tu vecina loca que vive sola Juanma dos paquetes diarios de Ducados inmuebles muebles de madrugada

Voz 1606 04:12 yo no sé cómo os imagináis los congresos científicos pero a mí me gustaría que fuese así soy normal ha estado en

Voz 2 04:18 el profesor Coleman ganador del Nobel en Física y experto en partículas elementales nos explicará lo que es un cuarto el sonido que hace los patos muchas gracias que tú tienes

Voz 8 04:29 no se puede tener tan mala leche como

Voz 1606 04:30 para que demuestran Iker

Voz 8 04:32 yo soy el que va escondiendo gomas de pelo por el coche de Mis amigos sino tengo novia yo tampoco ellos todos nos sumamos a esta iniciativa que propone el mula alguien debería explicar a queda exactamente el cerebro masculino empieza a ver normal llevar un chándal con zapatos

Voz 1606 04:48 si acabamos las historias con esta conversación que es lo que ahora se vendría llamar un zas cantó la boca el Twitter desde noticiario de humor

Voz 2 04:55 perdón en la chica que pasó conmigo la noche me habitación ha dejado alguna nota si un dos cero

Voz 1704 05:00 no necesita mejorar bueno y después de las twiterías

Voz 0684 05:11 el mundo de las noticias del mundo los titulares

Voz 1981 05:14 Harvey Weinstein agradece que los Oscar hayan decidido premiar a un monstruo Weinstein considera que el triunfo en los Oscar de la forma del agua es también el triunfo de todos los Mossos del sector que estamos viviendo momentos muy complicados un niño vasco consigue meter la figura cuadrada por el hueco triangular dos padres ya advirtieron al colegio de que es un sonajero era una hormigonera dura ex presenta los con donetes sabor chocolate como

Voz 1704 05:41 coger una media hora

Voz 1981 05:42 una vez usado se convierten en con donetes nevado

Voz 1704 05:47 un pájaro liderando la migración de una enorme bandada no

Voz 1981 05:50 no sabe cómo confesar que sea perdido intentarán moverse lentamente hacia atrás para pasarle el marrón a otros dos de cada tres dietistas han sido mordidas por sus clientes en alguna ocasión los expertos recomiendan no comer más de dos o tres dietistas al mes un catalán pide al camarero si le puede meter en punta perla obras de comida de la mesa de al lado son para el perro de los de la mesa de al lado ha prometido Sofia Coppola no sabe cómo decirle a su padre que no ha visto Apocalypse now las de guerra no la soporto y además dura la tira confiesa imágenes que iban a herir la sensibilidad altamente decepcionantes la Audiencia exige que las imágenes que hieren la sensibilidad contengan como mínimo seis litros de sangre y amputaciones Philips crea bombillas de alto consumo para personas que no son tan miserables como para intentar ahorrar con las bombillas consumirán electricidad incluso estando a pagadas por qué no viene de cuatro duros confirman la teoría de la conspiración según la cual Ringo Star murió en el sesenta y nueve no fue suscrito

Voz 1704 06:52 movido por ningún doble simplemente nadie

Voz 1981 06:54 se dio cuenta de que había dejado de aparecer en todas las fotos

Voz 1704 07:20 Pedro Aznar con orden por favor bueno voy a intentarlo no sé cómo no se habló ayer de esto en los Oscars en la polémica está servida la OMC la Organización Mundial de la Salud declaró acerca de la adicción a los videojuegos que eran un problema mental pues bien un estudio probablemente privado eh ha dicho que no que la MS está equivocada hay polémica polémica aquí por eso hoy os traigo cinco síntomas lo que denota darían una fuerte adicción a los videojuegos esto son incontestables si te pasa esto es que tienes adicción a los videojuegos el equipo de todo por la radio cuenta del cinco vidas a una vista empezando por el número cien sujeto cree que la OMS ese son las siglas de Organización Mundial de la Serra es adicto ballets gastamos el número si el sujeto B la ecografía de su hijo y emociona pero dice que los gráficos son una mierda es adicto vamos en el número real después de hacer el amor el sujeto le preguntan en qué piensa Ibiza la verdad osea en acabar la partida es adicto vamos la número dos y cada vez Rossi fue madre mía como usted con el retrato actual porque el retraso pero si cada vez que al sujeto le dan el cambio en la panadería hace este sonido con la boca es adicto vamos con el número uno del unos síntomas de notaría ante una fuerte adicción a los videojuegos el número uno es

Voz 2 08:37 no hay Game Over insertó a

Voz 10 08:56 no

Voz 0313 09:22 Emma ha

Voz 12 09:26 bueno no

Voz 0230 09:28 en Italia ha habido elecciones ya lo sabéis porque lo hemos estado contando todo el día no se sabe quién ha ganado exactamente los primeros son los de cinco estrellas a continuación Mahón el último Cruzcampo que a dimitir

Voz 13 09:38 yo estoy hablando de MP todo lo que quisieran con los parte

Voz 1704 09:42 todo lo contrario

Voz 13 09:44 el MT de meta tú

Voz 0230 09:46 hay se espera para ahora una rueda de prensa de Matteo Renzi en la que se espera que dimita escuchamos el boleto de la una

Voz 4 09:53 el ex primer ministro italiano y candidato del Partido Democrático Matteo Renzi ha decidido dimitir después de los malos resultados de su formación

Voz 0230 10:00 seguro que os habéis preguntado alguna vez cómo se dice en italiano dimitir dimitir qué cosa estáis hablando de dimitir emite tú sí

Voz 0313 10:09 dime dime

Voz 14 10:12 Berlanga dirime terció dirime

Voz 0230 10:15 sí dime qué musical Gats la cancillería pianos encantador incluso si aparte de las elecciones en Italia con el sur de cinco estrellas y el norte favorable a la derecha entre Berlusconi y Liga Norte que es un caso de elección complicada Liga Norte que Berlusconi también tenemos elecciones en Rusia y amigos hay que decir que eso sí es una campaña electoral aquí en el sur de Europa los políticos prometen subir pensiones dar trabajo o mejor salario mínimo

Voz 1704 10:50 pero Vladimir Putin está en campaña prometiendo armas nucleares invencibles

Voz 0230 10:57 aparte de estas consideraciones Vladimir Putin ha comparecido en rueda de prensa para tratar diferentes temas de actualidad sobre la liga de fútbol español ha dicho que no está claro que ya la tengo ganada al Barça muy discutieron piensa que es muy discutible aunque Putin también opina como Diego Cholo Simeone que Leo Messi marca la diferencia porque es muy bueno

Voz 2 11:18 también

Voz 0230 11:19 comentado Putin diferentes aspectos de su vida personal una vez más ha dejado a su pareja esta vez Paquita China en ruso china dice Putin no tenía sentido del compromiso

Voz 2 11:30 Premis ha estado poco tiempo soltero Putin

Voz 0230 11:33 no podía ser de otra forma con esos pectorales él habla con su habitual desparpajo de una nueva novia gallega el dice con esos malos modos suyos una nueva tipa a Varas unha

Voz 2 11:43 no no hubo

Voz 0230 11:44 cómodo Arús Bignone esta nueva tipa al parecer le vuelve loco

Voz 2 11:50 pasan unas noches locas ella dice hierve mental Tivisa que esta noche ya yo dormí permitirá gustándose

Voz 0230 11:56 cuando alguien te dice hierven en la artimaña que te vuelves loco por lo menos eso le pasa a Putin que ha sido criticado por esta forma de referirse a la edad de su nueva pareja que es una mujer algo mayor y el dice sí pero una Vueling ya mejor que muchas niñas

Voz 1704 12:09 vuelto mayor niños del comentario no ha sido bien recibido

Voz 0230 12:13 pues se ha referido Putin a sus dificultades con Pacino diciendo enigmática mente que el juego de pelota en el arbusto daba problemas al asado de Munich

Voz 2 12:21 Hedges Airbus donde este parece un mensaje en clave en el que hemos

Voz 0230 12:27 es que sería Donald Trump siempre sorprendente Putin escuchen como se refiere a su pareja carisma cuando se van a dormir con la radio puesta concretamente con Hora lo dice todas las noches a mis pechos doña Cuaresma oigamos hora25 intruso veinte

Voz 2 12:44 avispa y muy curioso

Voz 0230 12:47 ahora en España nos fijamos hoy en una frase de Adriana Lastra vicesecretaria general del PSOE es decir la número dos de

Voz 15 13:01 Adriana

Voz 2 13:01 Astra dice una frase al PSOE no le toma el pelo nadie muy discusión SEO no discutible lo dice Adriana Lastra al partido

Voz 16 13:09 esta no le toma el pelo ni el Gobierno ni la administran el presidente del Gobierno

Voz 0230 13:13 es decir ni el Gobierno en su conjunto ni ninguna de sus partes por separado toma el pelo o frase de cinco segundos la misma duración de la siguiente declaración en realidad es un tres más dos

Voz 16 13:23 Catalunya lo que necesita es un Gobierno y un Gobierno ya ir necesitan gobierno viable

Voz 0230 13:29 esta fórmula de los cinco segundos está imponiendo en el sector en el sector de los nuevos políticos salvo Íñigo Errejón que para decir buenos días Se refiere a los epifenómenos solares que proporcionan jornadas en las que resulta agradable desenvolverse se está imponiendo la frase de cinco segundos incluso la frase de tres en este caso Mariano Rajoy reduce Adriana Lastra en dos segundos para decir lo mismo es decir suprime el más dos

Voz 1487 13:51 queremos que haya un gobierno

Voz 0230 13:54 ya se refiere a Cataluña claro no España

Voz 1704 13:57 eh

Voz 0230 14:00 pues bien podría referirse no cada vez los políticos hablan más corrupto sea por el efecto de las redes sociales sea porque todos tenemos prisa cada vez hay frases más cortas Mi casa es verde quiero un tractor amarillo Eugenio tenía dos chistes de ya el Dios mío

Voz 2 14:21 Dios mío dame paciencia pero ya

Voz 0230 14:24 del del tren el de a qué hora sale el rápido de Irún la impaciencia modernas sea Adriana Lastra sea Mariano Rajoy sea tanta gente que pide un Gobierno para Cataluña que tiempos por ciento en los que no se pide que sea un gobierno para hacer bien las cosas para hacer cosas en general sólo se pide Gobierno a ser posible físico porque hace unos días le preguntaron en una radio Puigdemont existe la república catalana y él respondió si en la mente de mucha gente

Voz 2 14:56 esto es lo más raro que se ha visto en España desde que José María Íñigo llevó la televisión a Uri Geller a donar cucharilla

Voz 0313 15:03 sí existe la república catalana

Voz 2 15:06 Ana

Voz 0230 15:07 en la mente quién no es feliz es porque no quiere necesidad habrá de complicarse la vida con la realidad que es algo que suele dar problemas

Voz 0545 15:15 el estrafalario asalto a un supermercado usando una excavadora

Voz 1606 15:19 qué pasa en ocasiones en la República de Irlanda

Voz 0545 15:22 esto detuviera al porque se han publicado imágenes en Youtube el vídeo muestra cómo una excavadora en mitad de una gran nevada golpea el techo de un supermercado hasta derribarlo también se ve cómo tras encontrar la caja fuerte del local los ladrones tratan de abrir la base de golpes con la pala según ha explicado la policía irlandesa los delincuentes robaron en primer lugar la pala excavadora de que estaba siendo usada para retirar nieve en la zona para evitar que los agentes llegasen rápido al lugar de los hechos construyeron también barricadas de nieve pero nadie ya no está claro hasta qué punto se trataba de un atraco organizado ni se ha averiguado quién era la persona que manejaba la excavadora porque entre todos los detenidos también están personas que al pasar por la zona pues se animaron a sus

Voz 2 16:03 a que viene

Voz 1704 16:14 los vecinos tenemos una incursión

Voz 0313 16:16 el mundo Broadway con Aznar siempre muy interesante siempre muy inquietante también

Voz 1704 16:21 pero después del fin de semana que hemos pasado de temporales fríos y lluvias la cosa está empezando ya ser un poquito insostenible e ya no sólo a nivel logístico tengo el felpudo trabajando a pleno rendimiento no sé si eso pasa algo a sería esa me refiero a nivel psicológico no un amigo inglés que había venido a pasar un año a España se ha vuelto a Londres estos días con eso que te diga te lo he dicho todo y las previsiones hablan de que van a seguir las lluvias van a bajar un poquito intensidad pero van a seguir lloviendo por muchas zonas de España la gente ya está un poco triste tanta lluvia hay ganas de solicito de esa palabra tan guapa que es entretiempo es como una maniobra que está muy bien qué es pero ya hay ganas de entretiempo por qué unos días de melancolía Emiratos La Ventana la lluvia vale pero todos los días llano los embalses están llenando eso está bien Alex Ubago ha escrito siete discos en una semana eso está bien pero ya está no hay algunas tribus ancestrales no sé si recordáis algunos a lo mejor porque estabais imagino que no que cantaban para que viniera para que vinieran las lluvias no pero no iba a meter no se puede cantar para que se vayan las lluvias

Voz 17 17:26 yo voy a intentar una cosa voy intentar ponerme meloso

Voz 1704 17:29 la Pachamama

Voz 17 17:30 a ver si consigo hacerla cantar hacerla cantar no hacerlo entraran

Voz 0294 17:33 son que cambia de humor a ver si lo consigo

Voz 18 17:39 hace falta que te diga que me muera

Voz 1981 17:45 por quita ya

Voz 18 17:48 sí vivo

Voz 19 17:52 es que no que todo el mundo está momias

Voz 5 18:06 tanta ropa está volviendo dos la qué te vas no te has planteado ir cambiando oye

Voz 20 18:46 ya

Voz 5 18:50 ya no puede con yo lo sé desde el cielo Pierre no sé qué inmenso va con la manta

Voz 21 19:09 sí ha

Voz 5 19:11 hola a arrebató ya te echar el coste de los baldosas

Voz 0684 19:23 no pero es que las pistas secas por favor

Voz 5 19:30 era el sol con cinco

Voz 1704 19:34 ahora bien el momento romántico momento para bailar

Voz 1981 19:41 también habrá Fateh

Voz 1704 19:44 porque por llámale de llover que Francino Gemma

Voz 1981 19:47 Messi pasara el por la ventana porque total

Voz 22 19:55 tuvimos definitivamente porque la verdad es que

Voz 0684 19:58 estoy ya reto de echar eco

Voz 5 20:01 eso se notó con baldosas traicioneras del yo si el embalse ya está no por tras el sol con aquí yo

Voz 23 20:22 sí era yo mojar mucho tras sol contigo

Voz 1704 20:36 bueno Eurovisión

Voz 1606 20:40 no te cambia

Voz 1704 20:43 en del Hexágono

Voz 10 20:48 la Ventana

Voz 1704 21:01 hay miles en Sevilla que no te voy a coro más bien no quiere decir si se desea una José Antonio Páramo tú qué opinas buenas tardes pues yo pido que vengo con un mundo de posibilidades

Voz 1981 21:17 qué es esto del mundo su error pues es cuando se abre el servicio de paquetería internacional de Correos pensado a particulares autónomos y empresas con mal porque la ausencia garantía de entrega y al mejor precio vamos a poner un ejemplo para que aprendamos para enviarle por ejemplo a nuestra corresponsal en Estados Unidos una colección de DVDs vamos a ver qué podemos enviarle también los de La Ventana sus os apetece alguna cosita más que incluimos en este paquete un mp3 un tocadiscos más cositas una zapatilla cuenta que entran muchas cosas donetes de esos

Voz 1704 21:53 perdón perdón mezcla no metemos

Voz 1981 21:56 ya dejamos allí el paquete así porque si no es mucho menor así que con Correos cómodo fácil y económico mejor imposible tienes que hacer un envío internacional apunta informaros en con correos punto com o en la oficina más cercana o eh la oficina más cercana a llegó Ónega o Langa eh

Voz 0313 22:18 a para Pedro eh tú tú ya estás no yo te has terreno no ya muy bien muy bien pues se antes de saludar a nuestro invitado de hoy en las entrevistas de todo por la radio Especialistas secundarios

Voz 2 22:29 no no no

Voz 1606 22:34 tu cara me suena cuantas veces hemos seguido esa frase tu canas a lo largo de la vida muchísimas personas los mira ahí piensan a este yo lo he visto antes en algún lado no pues al teléfono íbamos a tener a diversos testimonios de que han vivido este drama fíjate tú con qué poquita cosa extraña

Voz 0313 22:55 pero ahora vamos a empezar con Georgina

Voz 1606 22:57 por lleno queda buenas tardes hola buenas tardes cuántas veces has oido tú en tu vida Tu cara me suena muchísimas veces mucho

Voz 24 23:05 por mi culpa por culpa tuya si porque es que un día decidí hacerme a la práctica el cirujano plástico acusa a todo adiós ya resulta pues obviamente pues desastres del cirujano plástico que a yo no me acuerdo el nombre no es una plantilla de la cara de una tortuga ninja si ya luego aplica sobre todas las caras que opera esa plantilla

Voz 1606 23:24 hace calca el vale vale ya sé por dónde va

Voz 24 23:27 es decir te daba paso me parezco a millones de personas somos como hermanos es como una familia gigantesca no es Mateos a lo grande confunden con Mickey Rourke al otro día con Donatella Versace con Belén Esteban no lo otro con Berlusconi con Mélanie

Voz 1606 23:43 ahí sí que no es verdad como es distinguir los unos de los otros

Voz 24 23:46 con el nombre cosido al pecho como chiquillas

Voz 1606 23:49 los chavales no pues ahí está el testimonio de Georgina muchísimas gracias por habernos contado

Voz 0313 23:55 bueno vamos ahora con Jesús hola Jesús

Voz 1606 23:57 las buenas tardes

Voz 24 23:59 con tu cara me suena han dicho muchas veces no a mí lo de tu casa resolverla no me lo han dicho nunca no sé si me dicen mucho de que tengo los ojos de mi padre

Voz 1606 24:09 ah mira ves esa es otra frase muy típica no tiene de tu padre sí es cierto los tienes no

Voz 24 24:14 sí lo llevo siempre aquí en una bolsita la suerte si Jesús llevan los ojos de tu padre una bolsa y las orejas de mi madre también la rodilla emitió Luis y la melena de Lorenzo Lamas y ojalá tuviera el mentor de manera bueno sí

Voz 1606 24:30 bueno bueno e Jesús de lo llamas

Voz 25 24:33 o sea que desde la prisión de máxima seguridad Banias me estoy aquí permisividad

Voz 1606 24:40 sí sí sí que lo cortamos esta llamada de Pensilvania Texas es tendrás un montón de cosas que hacer allí apuñalar gente y estas cosas que hacéis gracias por tu aportación venga vamos con la última llamada es Maccabi a hola Makario buenas tardes

Voz 24 24:54 siempre programón

Voz 1606 24:55 gracias atiendan bien a tu cara les suena a la gente

Voz 24 24:59 me suena a mí

Voz 1606 25:01 suena a ti tu cara te suena suena como que te suena

Voz 24 25:05 me suena algo que suena algo te das cuenta si has cuenta vale mañana estaba haciendo collages frente a la iglesia de Jesús de Medinaceli Felipe Rey

Voz 1606 25:16 que Rey Felipe que aún hay gente que lo sí sí sí porque con el tema de los pues la gente piensa que el príncipe no pero

Voz 24 25:25 mi hijo de cuatro años haciendo cola en la iglesia de Feli

Voz 1606 25:29 otro años pues es normal que no te has enterado que Felipe

Voz 24 25:32 los Reyes don Félix vale felicidades publicidades bueno que cuentas cuenta nunca porque estaba en la cola pero que seguir hablando era porque estaba en la cola hay un jeta

Voz 1606 25:41 la cola para una prueba

Voz 24 25:43 hola porque me dan asco no digo un caradura han dicho Haley acompaña al hacerse con el clásico gesto sale de como de golpear me la carita no buena pues sabido que surgió así de de de ese golpeo tu golpeo si me suena me hicieron pero monta me suena a verla

Voz 1606 26:03 por si no había creo que te entiendo Macario sea tu cara te suena a algo concreto cuando la golpea si puedes golpearle la cara para nosotros que suena o no

Voz 24 26:13 claro que sí ahora ahora mismo sí mucho mucho mucho y también me suena mesones y me suena al otro lo que creo que lo tengo

Voz 2 26:30 creo yo

Voz 1606 26:33 creo Bakari a creo que es una melodía conocida mira te voy a hacer una cosa muy a la la melodía It de palmeras la cara cuando yo te diga vale vale vale venga State eh me cuesta

Voz 26 26:56 el ex del palomitas

Voz 1704 27:04 el palomitas de maíz con la cara

Voz 24 27:10 vaya vaya pues Wild wild esta soy decepcionados de moda esperaba otra cosa bueno no es hombre todo lo bueno es lo que lo que hay bueno Makario muchísimas gracias por llamar y un abrazo digas cosas que no puedes hacer eso es mentira la audiencia

Voz 1606 27:26 es un abrazo no me paro

Voz 24 27:28 pasar porque estás teléfono friki y ni siquiera me conoce idiota llamaste

Voz 1606 27:34 bueno bueno bueno eh yo yo no sé la gente cómo tratarla buenas tardes

Voz 0313 27:38 estamos como estamos en nuestro invitado esta tarde lleva más de veinte años dedicado a la tele y a la radio lo más reciente en Tele Tu cara me suena terminó el otro día la última edición lo más reciente en Radio esta mañana mañana otra vez el Atrévete de Cadena Dial también ha hecho cine ha doblado películas como Bob Esponja ha presentado la gala de los Goya tiene tres sondas por encima de los escenarios su vena rockera asumiendo el papel de Bruce Springsteen ya sabemos que la música forma parte importante de su vida así que Olga Nebra va a hacer la investigación habitual de los lunes venga al lío

Voz 27 28:07 no hace muchos muchos años Roy Ricardo me Inglaterra partió hacia Tierra Santa en una guerra de cruzadas durante su ausencia su malvado hermano el príncipe Juan Pablo depositó su única esperanza que en rondaba los ricos para aislar a los

Voz 0294 28:24 en nuestras Robbie de hoy es Manel Fuentes esta película le lleva a su infancia que haría él de lo saludar

Voz 0230 28:33 no

Voz 28 28:36 no

Voz 0294 28:37 Ryan Paris convirtió a Manel en un ligón adolescente que debía de llevar a las chicas de calle llaman les diré más creo que aún tiene guardado algo de esa con unos años más encontró su alter ego el rockero que formaba parte de su villa aún no sabemos si Manel es Bruce

Voz 0684 29:03 es

Voz 0294 29:09 nuestro invitado no para siempre está buscando probando cosas nuevas nudos lo expresa perfectamente y es su canción

Voz 0684 29:18 bandera todavía no ha encontrado que estoy buscando dado la voz de Bono a la vez Sabine

Voz 0294 29:33 que el fin del mundo te pille bailando que el escenario te tiña las canas es una declaración de principios y una voz que la acompañado siempre a ir recogiendo se del ruido del exterior su mujer comparten la música de esta cantautora francesa que fusiona delicadamente la canción francesa

Voz 29 30:07 a ella

Voz 1704 30:18 esta tarde en La Ventana en todo por la radio Manel Fuentes me han llamado de Mayumana

Voz 0313 30:28 a para fichar a McCartney apaga oye la sexta edición de Tu cara me suena que terminaba el final de pañuelos mucha lágrima mucha emoción muchísima bueno es que al final durante todas la temporada están todos muy metidos en la competición dicen que no pero pasan muchas cosas brutalmente gente que llega pues fastidiada por un catarro por un problema familiar y luego tiene que salir a cantar en directo

Voz 1386 30:54 con con unas semanas de preparación para ese tema

Voz 0313 30:56 el último día siempre Kiko pero en este en este caso yo creo que lo fue todavía más por por el buen rollo que ha generado se votan hoy por y por la proximidad del actor no de de Mikel de Miquel Fernández Pablo López además estrenaba Fariña la semana pasada bueno está muy bien pero son pero no sólo él yo creo que Davitamon estuvo también muy bien Pepa Aniorte vino a Luz Casal también fue un super regalo no sé muchas cosas si la emoción está está a flor de piel él hoy parece hoy parece una broma o un atrevimiento decirlo pero cuando empezó Tu cara me suena no quería venir ni Dios que va si sí cuentas bueno Nos Santiago Segura el que estaba confirmado para para apuntaba casi todo amiguetes que yo no me voy a aceptar la barba el primer día

Voz 1386 31:39 por qué este programa durar tres programas digo pero que dices

Voz 0313 31:42 Santiago si esto va a ser el éxito del año que no que no amiguete y costó mucho convencerle y convencerle de que a ella le tocaba no no recuerdo qué personaje pero tenía que te da la barba

Voz 1386 31:51 sí afortunadamente no no fue bueno su pronóstico el programa tiene larga vida no

Voz 0313 31:56 oye que así incluido porque hemos incluido la banda sonora de de Robin Hood porque eso eso diga en qué tipo de crío eras tú bueno yo era un crío revueltos sí yo dije bien parada para decirlo suave me me aburría depende desde tiene como a agua

Voz 1386 32:14 qué hacer no en el colegio pues recuerdo que en un pelín duro y me llamaban poquito la atención luego ya cuando ya fue creciendo

Voz 0313 32:23 que el enduro que significa ir a un colegio

Voz 1386 32:26 lo

Voz 2 32:27 de los duros me siento las piernas

Voz 0313 32:32 el colegio llamaba aula en

Voz 1386 32:36 así si en Barcelona conozco conozco entonces yo era un poquito el profesor me decía bueno es que es que aquí la verdad es que no encaja mucho este perfil este chico

Voz 0313 32:47 en este rollo campo coma bajarán ahí demás yo recuerdo por ejemplo a imitar a la profesora de la

Voz 1386 32:52 TIM ir a propuesta de la profesora de latín pillar me ante el descojono de la clase y evidentemente claro fuentes fuera de clase fuentes al despacho y tal y luego los dos últimos años ya los cambian de colegio y me fui a los jesuitas de Caspe para mejorar la situación

Voz 1704 33:12 muy cerquita de la radio y quieras que no eso perdona

Voz 1386 33:16 B pero de esa época yo veía a Miguel Bosé salir de allí de mal decía a mí como la haría estar allí entrevistar a estos y tal ahí nació la vocación también periodista en esa época o por un tío mío que que tú conoces bien Francino Jordi muy digamos el nombre directamente no esconder y entonces le entonces me empezó trabajando El Mundo diario en la tele misión y entonces me contaba las películas pues de haber compartido viaje con Felipe González que presentó según años no ir del Rey de Aznar sí

Voz 0313 33:44 ha escrito cumplió años el veinticinco de febrero y me contaba unas películas que yo decía hombre está bien lo de seguir la actualidad pero me interesa mucho más local la salsa

Voz 1386 33:53 alrededor oí la vida que al final yo le asemejaba más al al mundo del entretenimiento no

Voz 0313 33:58 has visto alguna vez después con la con esa procede latín o con algún otro profesor o profesora del cole duro

Voz 1386 34:04 de ahí me me vi con el director que era un tipo por ejemplo hay un hay un pintor se llama Perico Pastor que también pasó por allí de hecho todos los que hemos sido un poquito más díscolos más artísticos de ese colegio luego al final los Nos Junta la vida en la nos abrazamos todos muy fuerte pasa más por ahí hay una frase que vivimos muy buena que decía Rivera porque así director hagan un gran pedagogo pero que tenía que tener orden de alejamiento de los niños esa frase era de Perico Pastor de lo complicado que era aquello que sí que está muy bien a nivel de idiomas y demás pero necesitábamos un poquito de aire fresco hoy de idear respirar y por suerte pues yo yo era muy chico lo de barrio que en mi plaza jugaban los niños del reformatorio Los niños de una zona donde no había mucho dinero ahí todo el mundo estaba jugando a lo mismo con balón delantero eso es con lo que te abre la puerta lo que te conecta con la vida lo que te la toma de tierra y lo que te hace ser ciudadano del mundo pero no nos han hecho

Voz 0313 35:01 dado daba una charla de antiguos alumnos no está dando paso un día

Voz 1386 35:04 en una en un sitio de estos pijos de de comprar al comidita de que no es que yo tropecé y que allí ahí

Voz 0313 35:11 casualmente casualmente y entonces había una mamá

Voz 1386 35:13 ah con dos niñas dijo mis niñas este este chico fue fue Amis que vosotras ante eso me tuve que poner de rodillas para tener a las a las niñas a la misma altura de mis ojos las niñas que pasaban completamente de la de la madre pero entonces yo les dije pero vosotros sois felices allí entonces las niñas abrían los ojos como platos madre dijo vamos vamos

Voz 1704 35:35 no

Voz 0313 35:39 pero todos aprenden también también hay muy buenos amigos la mayoría no termina allí pero pero ahora tienes un hijo y un y por lo tanto estás viendo los toros desde el otro lado de la barrera ha hecho algo de lo que ocurrió Atleti te has servido para para confirmar o para descartar

Voz 1386 35:55 para descartar para descartar yo no lo que de lo que hoy más contento estoy que mis hijos van van frente al cole y que y que tiene una relación estupenda con con todo el mundo con los Profés con los directores con lo evidentemente con el resto de sus compañeros yo creo que eso es lo lo más magnífico en la vida pues estudiar y que que el colegio se muchas cosas muy importante pero la relación y todo eso es básico yo creo que tienen parte me dedico a lo que me dedico por eso por por un ansia de de de recuperar el tiempo puede tener contacto con la gente de estar de estar agusto que es lo que en el fondo queremos todo

Voz 0313 36:29 aunque se disfrace otras cosas ves la tele con ellos con Maxi

Voz 1386 36:33 a lo vez cuando cuando ven la tele porque normalmente también ven la Tablet o venta

Voz 0313 36:37 móvil no ves cosas no pero sí la radio en la red escuchan

Voz 1386 36:41 sí vienen a los conciertos y la verdad es que un momento todavía dulce mayor tiene quince la pequeña diez seguimos compartiendo muchas cosas y viendo el parte en fútbol del otro día juntos Si programas especiales de la tele algún algún día cuando tú me suena a ir agrava pues también lo veíamos juntos no yo creo que eso sí en los programas que todavía se da no que que que aún permiten que haya una cierta unión delante de la pantalla

Voz 0313 37:08 generaciones diferentes pues yo creo que eso sea así

Voz 1386 37:11 en ese comparte sí claro oye

Voz 0313 37:13 a la marcha no quiero decir que viste tú estuviste siete años presentando el matiz de Catalunya Ràdio fueron como siete siete siete siete pero fueron cuatro

Voz 2 37:23 entre sí

Voz 0313 37:26 parecieron siete o más pero bueno pero fue y ahora estás con el con el segundo programa despertador más escuchado de la radio musical en España que también obliga a levantarse ahora es digamos no precisamente sí

Voz 1386 37:36 pero fíjate que lo final a lo que hacemos es de Atrévete Cadena Dial es compartir cosas es la música es el buen rollo es decir yo creo que son argumentos que no sirven para para unirnos para para para buscar esos elementos donde todo el mundo se puede reconocer una buena canción a todo el mundo le le le reporta sentimientos agradables au recuerdos au o tristezas que al exteriorizar las pues le van bien en su vida no podéis poner a Bruce Springsteen en diálogo saltando que un día al tal

Voz 0313 38:04 el puesto hace una versión en castellano que ha obligado a norma que tengo yo vendía no es su mejor canción pero no hay una versión de Sólo le pido a Dios cantada por Springsteen sí que es a favor tuvo un día cabida más Paul

Voz 1386 38:18 Apple y ahí se Colo sé Springsteen cantando con una sola guitarra

Voz 0313 38:24 lo hizo para sonar en Dios sigue que te sigue preguntando cuántos veis cómo está nuestro grupo

Voz 1386 38:30 es que no no nuestro grupo pero como evidentemente sabe sabe de lo que hacemos y demás me dice Jaguar huy

Voz 1704 38:38 sobre esa broma

Voz 2 38:39 yo creo que estuvieron vivos en su día se conmigo pero no lo de lo de Springsteen nace de delante

Voz 1386 38:47 acción total por alguien que por encima de de un gran músico y un gran letrista ahí diré que en el momento en el que llega mi vida pues es un impacto porque es la adolescencia las canciones parece más que canciones y demás es porque me parece que es el mejor comunicador que he visto jamás pero mejor comunicador en cualquier ámbito es un tipo que que mete a un estadio de cien mil personas has en en la palma de su mano si no hace falta que hayan y pirotecnia ni muñecas hinchables de estas ese tipo Rolling Stones no es él y su banda hizo música ese nivel de conexión que consigue yo creo que sí sí te sí

Voz 0313 39:22 para siempre bueno te gana para siempre has citado El Mundo Today entramos ya en el tiempo de rueda de prensa y ellos son unos de los Cabana preguntar así que usamos directamente por Quique

Voz 30 39:35 si tuvieras digamos de hablando Internet hipótesis tienes dieciséis años eres

Voz 0313 39:41 ahora mismo gran comunicador pero si tuviera

Voz 30 39:44 las dieciséis años si te harías youtuber au Caster etcétera etcétera

Voz 1386 39:48 claro bueno seguramente este es el es el que el código ahora imagino que sería el camino lo que en el momento mio era la radio o la tele que que aquí pues había mucho campo por recorrer porque empezaban la las privadas ya sabrían poquito más todo para empezar a aflorar yo empezadas pero que que había bastante movimiento ahí seguramente ahora el el nuevo campo para para la peña más jóvenes si Xavi

Voz 0313 40:12 yo quiero saber cómo llegaste a colaborar con Venga Monjas sí siempre me lo he preguntado y yo nunca se lo he preguntado fue es con quién has dicho te ves a monjas

Voz 1704 40:21 para Ramos de You Tube a a Miquel Noguera

Voz 1386 40:26 conocemos desde hace mucho tiempo de hecho llevé a Miquel Noguera a colaborar al matí de Catalunya Ràdio que se fueron juntos

Voz 0313 40:33 la la liga después que no no mantengo las las apuesta siempre es decir al final también me voy yo pero hasta me voy yo los míos a cuenta conmigo yo creo que esa es la función del director

Voz 1386 40:48 ICOM Venga Monjas hay uno de los venga monjas que es vecino mío y entonces teníamos buen rollo no sé qué voy a hacer es que ya partían mil muchísimos otra su curro hay dije pues si tanto que si el vídeo aquel que la verdad que fue muy divertido

Voz 0230 41:01 con más preguntas si por razones desconocidas desaparecieran todos los países de la Unión Europea que tres países elegiría para viviera imaginarios o

Voz 0313 41:11 ver si te parece

Voz 2 41:14 no no no reales no me tres país

Voz 1386 41:16 pues mira a te lo digo completamente en serio Canadá porque es algo que que estuve mirando tiene una densidad de población baja mucho recurso energético ya hay un libro imprescindible que se llama El mundo en dos mil cincuenta donde ahí sí apunta como uno de los sitios más magníficos para ir a vivir Australia o concretamente no Nueva Zelanda yo creo que sería otro otro destino que miraría ir luego Estados Unidos porque a lo que sería el euro o lo que sea pues entonces en Estados Unidos

Voz 0313 41:45 el dólar no va a caer y cómo tienes un continente para gastarlo

Voz 1386 41:48 por allí por lo menos está bien Trump no puede durar siempre

Voz 0313 41:51 lo tienes estudiado e ingenioso es una de mis actividades favoritas pensar dónde viviría también el desquite uy uy días no más preguntas Arman

Voz 1606 42:03 hola Manel bueno sabiendo lo lo culé que eres si viendo lo que ha hecho Messi en estos último

Voz 31 42:08 los años y me gustaría saber si si echas de menos inicios profesionales cuando estabas allí a pie de césped en tu trabajo de periodista deportivo ver a Messi de cerca

Voz 1386 42:16 bueno tengo la suerte de de poderle ver porque cuando puedo me escapo hoy en día en los desplazamientos el tipos tan simpático y tan amable grabamos una cosa cuando yo hacía que caiga que se acuerda entonces me ve en medio de todo el tumulto viene Messi este affaire ca va bien

Voz 0313 42:32 a su madre

Voz 1386 42:35 con han charlado dice como hace

Voz 1704 42:38 ahora se entrena si ha habido una gran admiración pero

Voz 1386 42:44 de su madre P B Tu cara me suena hay muchas veces en los aeropuertos si tal charlamos de del asunto Icon los colegas de de de fútbol de periodistas no seguimos viendo de hecho estuvimos hace muy poquito con con Marcos López con Ricard Torquemada con David Torras con Xavi Torras

Voz 1704 43:01 cuando empezaba con toda la con todas las como ya

Voz 1386 43:04 sí porque es una de mis pasiones volver a esa época donde éramos muy felices

Voz 1704 43:08 Pedro yo quería saber si hubo algún momento en tu vida familiar si en el que hubo una conversación con tus hijos si la conversación fue así he hijos papá es muy fan de Bruce Springsteen nos va a dar mucho la azzurra esa os voy a ponerme a Springsteen en el coche en casa esto estás que te da si no no se hace más sibilina me interesaba poquito no salto de cara a mi padre me me dio con Julio Iglesias no muy fuerte en muchos años

Voz 1386 43:34 es que ser al revés lo que tiene que ser tu tiene esta música es es mía esto no es para vosotros entonces crece un interés en ellos

Voz 1704 43:43 a lo prohibido a vale con lo cual

Voz 1386 43:46 te puedo decir con orgullo que veo que mis hijos van a los conciertos de Springsteen que mi hijo tiene una foto con él e incluso al ha colgado en su vista diciendo claro tiene quince años

Voz 0313 43:56 el amigo de papá no no dice igual no sabéis quiénes pero es uno de los más grandes creo que está que que domina el tema musical ampliamente más Íñigo

Voz 32 44:10 hola Manel has demostró ser un tío muy muy versátil lo mismo presenta Tu cara me suena a Cataluña Radio pero bueno donde un profesional del show business demuestra su versatilidad total si eso lo siguiente te haces tú mismo la declaración de renta el IVA trimestral no

Voz 1704 44:26 bueno a ver si dinero

Voz 0313 44:29 eso no es verdad pero creo que el que me hace tampoco es versátil

Voz 33 44:33 no

Voz 0313 44:36 venga última Roberto va después de de Tu cara me suena himno hipnotiza a mí no ahora este viernes lomos Montero por eso te iba a preguntar está grabado ya lo

Voz 1386 44:47 es la final de Tu cara me suena era el viernes termina hoy sábado a las tres de la mañana ya a las siete de la mañana un tren porque grabamos y multiforme a las dos de la tarde del sábado Mariló Montero estaban

Voz 0313 45:00 has dormida que yo fruto de la hipnosis efectivamente te va la marcha e ganara marcha la Vega para otro programa

Voz 1704 45:10 uno de los puntos de la me lo tengo que no sé qué está pasando pero creo que no me llegan casi todas las cosa que tiene que ver

Voz 5 45:21 muy bien

Voz 1704 45:33 y aquí los coros hace sólo uno de los demás calladito bueno bueno bueno la suerte de La Ventana es que acompaña

Voz 34 45:43 bueno yo he dicho Francino pues sólo uno

Voz 1704 45:45 sí pero vinimos por el grupo tocara a La Ventana es algo que me recuerdan