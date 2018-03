Play Basket: Obradovic en el diván (05/03/2018)

Voz 1 00:00 bueno

Voz 0699 00:36 con todo lo que manos nosotros bienvenidos a la edición número veintitrés de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos son tiempo dedicado al baloncesto en estado labor ha vuelto la Liga Endesa tenemos en marcha la locura de marzo en la entidad Morey la NBA avanza con los Rockets en un estado de forma brutal Icon Anthony Davis marcando diferencias y en la Euroliga ha jugado un partidazo entre Real Madrid y Fenerbahce sin Maciulis que ha recibido con el Real Madrid Icon Obradovic en el banquillo visitante y que da jugar la segunda parte la segunda vez que Zeljko Obradovic ha pasado por Madrid para jugar el partido y nosotros le hemos echado el lazo en el técnico más laureado del basket mundial europeo Se va a pasar por Play Basket acompañado por segundo en una entrevista en donde le dice un montón de cosas a Marta cazas entre ellas habla el jugador del Don Sumit del futuro ya está del Joventut de Badalona y su momento de dificultad actual está mal que yo lo diga pero la entrevista es una auténtica delicia así que bueno jugamos cómodos antes de escuchar a obrado bichos cuando escuchamos otro paro tres de protagonistas en esta presentación locos cuento ya es que se no se están poniendo en chino colocar a alguien más con el Real Madrid en el top de la Euroliga os cuento que esta semana se juega parte de su futuro en la Eurocup Herbalife Gran Canaria que viene de ganar a Valencia en la Liga yo cuento que en la NBA hablado Pau Gasol lo ha hecho para evaluar el momento pelín chungo que su equipo y poner por las nubes a la denominada Selección Española de las ventanas

Voz 1692 02:02 porque tenemos el partido bien encaminado con con una buena diferencia a favor de que al final pues se han ido acercando cada vez más y les hemos dado la oportunidad de ganar el partido oí ya han tenido bueno mantenido buenas jugadas buenos tiros buenos les digo jugador que normalmente no suele meter en estos porcentajes no era un partido importante es ese momento complicado no no no estamos jugando y ganando partidos no podíamos jugar un poquito mejor los que estemos jugando mal pero no lo suficientemente bien como para ganar eh partidos nuestro método importante de la temporada entonces bueno mantener la cabeza alta como una actitud oí luchar al máximo de partido eso es lo que podemos controlar esperamos que nuestros méritos mejores jugadores en algún momento pues pues puedan el tipo para ayudarnos a ganar

Voz 4 02:59 ni una palabra sobre la la selección en que te pareció el nieto del equipo

Voz 1692 03:05 la semana teorías el cuatro cero cuatro victorias cuatro partidos muy muy contento no veo que tenemos un equipo muy competitivo que estar luchando cada partido oí consiguiendo resultados importantes para todos

Voz 0699 03:18 pues nada aquí en playback que desoír a Paul Gasol decirte la vamos señor que decían nuestros padres Pau que tuvo que parar por una lesión de rodilla leve que no fue preocupante lo que sí preocupa la situación de un Joventut de Badalona del que como decíamos vamos a oír hablar entre otras cosas el cobrado Beach del que os cuento que antes de final de mes vamos a tener que saber si es viable o no ojalá lo sea porque la desaparición de un histórico sería un golpetazo tremendo para nuestro baloncesto baloncesto esta nuestro que se maneja en los despachos para tratar de sembrar todos los GAL los que tiene los de la ACB buscan presidente ya ahora suena un hombre que tiene cargo en la NBA en España y en Europa vicepresidente de la NBA Chus Bueno que parece empezar a sonar fuerte para ocupar ese puesto vacante desde hace demasiado tiempo para una institución así la otra la Federación vive pendiente de la posible organización el Eurobasket de dos mil veintiuno al lo que lo mismo se anima a hacerlo oficial en los próximos días se había estudiado la opción de un Eurobasket mediterráneo pero las relaciones entre los franceses y los españoles son tan malas que me da a mí que van a hacer pensar en otra cosa como por ejemplo el ir de la mano de Italia en esa conquista que ya está a la Federación Española de luego lo comentamos ya empleamos en las tertulias ahora lo que hacemos es a otro protagonista a uno de los grandes que estamos terminando de disfrutar esta temporada lo encontramos en Bilbao tras el derbi os lo presento Llodio González y dale Diego cuéntanos muy buenas hola qué tal muy buenas

Voz 0497 04:40 el levas levas que si estamos con Alex Mumbrú porque queremos hablar un poquito de cómo está el equipo que no está pasando absolutamente nada nada bien queda la les muy buenas bueno estamos a hablando

Voz 0079 04:49 el Bilbao Basket que no esperábamos a principio temporada que hubiese tan sola a una victoria del descenso y que bueno no lo esperábamos pero pero bueno esa es la situación real en la que estamos está claro pues que no me encaramos de de de redondear los partidos les está costando más de lo que de lo que pensábamos pero bueno la realidad es la es la que es es que estamos a uno del descenso y tenemos que que ponernos eh entrenar más duro ponernos las pilas o no sé pero pero bueno lo que hay que ganar partidos no de aquí al final de temporada han llenado sus jugadores nuevos hemos tenido poco tiempo para trabajar con ellos pero bueno esperemos que nos ayuden en en todo lo que pueda lo que basa porque todo

Voz 0497 05:28 me dice que que que entremés muy bien que que el Ayuntamiento

Voz 0699 05:31 va francamente bien y que está el equipo está pero que

Voz 0497 05:33 luego en en la cancha no no lo vemos es cierto que

Voz 0079 05:36 hay que entrenamos muy bien y que si jugáramos como entrenamos eh eh tenemos muchos partidos pero lo cierto es que no lo conseguimos se en los partidos no entonces eh pues bueno es algo que que hay que mejorar el tiempo se va que abandonó entonces bueno vamos a intentar eh eh sobre todo a nosotros no podemos pensar mucho más allá en un mes a ver si estamos mejor que nosotros tenemos que pensar partido a partido en el siguiente partido es Valencia hizo pensar en ese

Voz 0497 06:03 serio enumera los principales problemas del equipo tú que que este año ya has visto

Voz 0079 06:08 es que me dices bueno está claro que para estar en la ciudad en la que estamos pues en más de un problema menor si se hubiera uno dos pues eh pues está claro que un que sería mucho más fácil no lo que pasa que es algo que es lo que nos está costando cada temporada supo controlar el rebote es lo que más parte pues ayer Sebastián eh bueno Gipuzkoa Basket era el primero en la Liga ACB el rebote ofensivo no sabíamos nosotros pues ahí es algo que que sufrimos no todo el año entonces bueno vamos a ver si conseguimos mejorarlo en en periodo de corto de tiempo tú cuanto preocupado esas bueno estoy preocupado con yo creo que eso también afecta no la ansiedad con la que juegas los partidos no es la misma no pues eh al final pues viene un equipo que juega con mucha más tranquilidad te mete los tiros nosotros los hemos empezamos el partido no entraran de tiramos dos o tres tiros Soros y y uno toca momento que una toca tirar sólo y toca el canto es que no no acabamos de de estar con la confianza que necesita no todo el mundo sabe que esto es un deporte de precisión y cuando no estás precise tu cabeza pues éstas en el descenso de metes ahí en una vorágine enarbola pues que cuesta mucho mejor los partidos es el segundo entradas esta temporada e iguales a Messi que en el en el banquillo porque

Voz 0497 07:20 la racha es peor que que cuando se marchó Carles Duran lógicamente no no esa esa clave de achacable una cosa yo también comparable pero como

Voz 0079 07:26 pues bueno yo creo que no al pensar en en el deporte el pasado es pasado donde igual lo que gana este hace un año porque no cuentan lo que cuenta es el presente en lo que va a venir no entonces lo que está claro es lo que va a venir no vuelco es una persona muy tranquila pero claro eh eh se espera con nosotros cuando cuando dice las cosas sino salen no es normal bueno es lo que hay no no no sean me encantaría poder está en otra situación pero estamos la situación en la que estamos y hay que seguir apoyando oí indirectamente

Voz 0497 07:59 más que una frase que lo tiene que ser lógicamente por por por Capitanía por tu ya experiencia

Voz 0079 08:05 lo verdaderamente ves luz hacia bueno lo que veo es que no podemos pensar si hay luz con luz si íbamos hasta ahora de censo o vamos a salir yo creo que lo que tenemos que pensar es no tanto a largo plazo sino siguiendo partir no siente partido contra nosotros es Valencia Sevilla no podemos pensar mucho más allá no eh

Voz 5 08:22 pensar en no a ver si en un mes estamos mejor

Voz 0079 08:25 no tenemos que pensar en el siguiente partido siente partidos Valencia allí competir y entonces ella así pues estoy convencido que acabará llegando a una victoria que no pensemos eh no se ha roto la

Voz 0497 08:37 la Liga por abajo pero casi casi

Voz 0079 08:39 sí bueno nuestra roto pero pero estamos hay cinco equipos luchando

Voz 0699 08:43 que vayan adiós adiós pues otro crack de protagonista en la entrada desde Leiva es que tras Paul Gasol Alex Mumbrú analizando lo que es la situación actual de un Bilbao Basket que pensaba estar más arriba ir tras tanto protagonista alguna noticia más bueno en realidad en mezclar noticias y protagonistas como por ejemplo un homenaje el que se rindió al Chapo uno Choni con Arjen Tina es la primera vez que argentina retira la camiseta de un integrante de la selección yeso pasó a si esta semana con ocho

Voz 6 09:12 mundo André Marcelo solía estoy dejó todo por la selección es que se casó hoy que se levantó hoy que se volvió acabe que se levantó y que están Olabarría el noventa y nueve debutó no sudamericano

Voz 7 09:34 hay que saber hacia arriba lo invito a partir de este momento el más fuerte

Voz 6 09:45 se retiran

Voz 0166 09:58 la lucha todos quiere encontrar las palabras para mover pero es decir un par de cosas primero que retirar la trece la Cup no he visto ningún esfuerzo porque la trece el número que nadie quiere es el número que todo quién bueno no tiene mucho mérito que la tres siete quién era Shake tengo tiempo quiero contar una historia como la XIII no suele primer camiseta aquí use con la selección argentina fue la siete a mí siempre me gustó el cinco el seis y el siete cuando Fabrizio Oberto no pudo ir a la selección Soto me obviamente la número siete integrantes jugársela solamente por un año el vino a mí al otro año medico Chapo lo siento pero las siete mía como le voy a decir que no hay alguien que tenía el número siete en su diente era imposible de que no así que se la devolví y así fue cómo me quedé con la trece porque era la única camiseta que que nadie ERIE así que eso quiere decir que no es Meseta de la mala suerte yo creo que es una camiseta que trae mucha suerte

Voz 8 11:32 el homenaje fue una titulada no tiene un grande con sentido del humor irracional hasta el final en la selección

Voz 0699 11:38 otro grande también ha sido protagonista de las últimas horas Kobe Bryant que tras llenarse de premios con el baloncesto ahora lo hace con el cine su corto Dear Basketball se ha llevado el Oscar al mejor corto de animación con lo que el envío de los Lakers es en bici se ponga lo que sepa y para que a mi esto me quede más que corto es decir que no me quedé largo resume el resto hemos montado que Maciulis recién dio con el Real Madrid también Bo McCalebb con Zaragoza por motivos personales y lo que no es nada personal sino imprescindible es hablar de NBA Euroliga de Liga Femenina en este programa lo que lo que es de ley es empezar con los titulares así que vamos frase te diga al resúmenes dos minutos seis si sale del baloncesto que me estaba quedando largo entonces el mejor meterlas sintonía ya así vamos acortando hola

Voz 1509 12:23 Marta cada muy buena hola gran Francisco José muy buenas te voy a saludar varias veces y tiene pinta bueno va estilística Liga Endesa ACB jugador más valorado es por primera vez en su carrera Walter Tavares se ha hecho con el galardón de Jugador de la jornada el caboverdiano firmó un doble doble trece puntos trece rebotes ante el San Pablo Burgos que les sirvió para alcanzar los veintisiete de valoración tope de la jornada y su mejor marca personal en el apartado general toco Shengelia su jugador más valorado de la liga con veinte coma nueve por partido

Voz 0699 12:48 a ver cómo pronuncia es el máximo anotador que yo cada vez que lo nombro lo digo de una forma diferente

Voz 1509 12:52 Lake es Chill que podría decirnos el novias tenemos que mirar bien pues el jugador del Real Betis que resultó providencial en el triunfo de su equipo ante un rival directo el divina seguros Joventut del alero checo firmó veintidós puntos con tan sólo un error en los tiros siete es de siete de dos dos de tres de triples y dos de dos en tiros libres a nivel general Silver Desvern sigue siendo el máximo anotador de toda la Liga con una media de diecinueve coma cinco puntos por encima

Voz 0699 13:18 no es fácil de nombrar ninguno de los dos mil Lance Berni bueno

Voz 1509 13:21 es que a Chile le llamamos Carlos no mañana

Voz 0699 13:24 mejoras extrema fácil y el brasileño marzo

Voz 1509 13:26 el niño Huertas repartió once asistencias superando las diez de Nico hola Ike dándose a sólo dos de su récord personal en la Liga Endesa que lo tiene marcado en trece desde el año dos mil diez dos mil once mirando a las estadísticas generales Omar Cook se mantiene como el mejor pasador de toda la Liga con una media de siete por encuentro

Voz 0699 13:43 hemos reboteador de la jornada Walter Tavares lidera también

Voz 1509 13:46 esta estadística se impuso a todo el ataque del San Pablo Burgos para capturar trece rebotes cinco de ellos en ataque es la cuarta vez en la presente Liga Endesa en la que el jugador madridista supera los dobles dígitos en rebotes en el apartado global Henk Norel Se mantiene como el mejor reboteador de toda la ACB con siete coma cincuenta y siete por jornada

Voz 0699 14:04 qué mérito tiene derechos teniendo alguna contaríamos las interioridades de la estadística

Voz 1509 14:09 generales mejor recuperador Paco Campazzo con uno coma nueve por jornada máximo taponado morador arte y con dos coma treinta y ocho por encuentro matador de la ACB Paul Dre van Bil Bil Bil con dos por partido el jugador que pongo trampas que más faltas recibe Silver Lander que recibe cinco coma nueve por partido

Voz 0699 14:24 sin trampas el que más cometen Gregory Vargas con tres

Voz 1509 14:27 coma ochenta y uno por encuentro y el que más balones pierden Gary Neville con dos coma ochenta y nueve balones perdidos por partido Kim dentro

Voz 0699 14:32 la semana de Play Basket nuestro base elegimos

Voz 1509 14:35 Ángela el Bichi el jugador del Mora Banc Andorra quince puntos cinco rebotes cinco asistencias y veintitrés de valoración el escolta lo encontramos en el San Pablo Burgos Álex López gracias a sus dieciséis puntos cuatro rebotes cinco asistencias y veinticinco de valoración es bueno

Voz 5 14:49 pero venga el jugador del Real Betis bleu

Voz 1509 14:51 y que es Shilpa que sumó veintidós puntos dos rebotes cuatro asistencias y veintiséis de valoración

Voz 0699 14:57 ala pívot no ha sido una gran jornada de valoración para los

Voz 1509 14:59 los de nuestra Liga Nos quedamos con toco Shengelia catorce puntos nueve rebotes una asistencia para terminar con dieciséis de valoración

Voz 0699 15:06 el pívot de la semana aquí no hemos tenido mucha duda

Voz 1509 15:08 le envíe pide la jornada Edith Tabares trece puntos trece rebotes y esos veintisiete de valoración

Voz 0699 15:13 estadísticas NBA quién lideran puntos James Harden

Voz 1509 15:15 con treinta y uno coma dos puntos por partido en promedio más rebotes Andre Drummond Se mantiene la primera posición con una media que sigue creciendo la mantiene ahora mismo en quince coma ocho por partido el que más

Voz 0699 15:24 anda en las asistencias Russell Westbrook con diez coma dos

Voz 1509 15:27 asistencias de media por encuentro el mejor tú abonando por fin lidera esta estadística con dos coma cuatro por partido

Voz 0699 15:33 el ladrón el que más Rubén Víctor a la de Hypo con dos

Voz 1509 15:35 coma dos por encuentro gracias Marta pues los números de la sí

Voz 0699 15:38 nada vamos al personaje de la semana o a lo mejor del mes un monstruo vino a vernos nosotros aprovechamos y fuimos a entrevistar al monstruo llamado céltico ya apellidado Obradovic hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 8 15:54 Carlos salud están elegidos al azar

Voz 0699 15:56 la semana que dejamos atrás enfrentó al Real Madrid de Pablo Laso y al Fenerbahce en un partido de Euroliga que por otra parte compartida a ganar los turcos iconos dio la oportunidad descubrir un poquito más la figura de los técnicos de lo Hypo turco en general y la de Zeljko Obradovic en particular ya sé que no hace falta presentación de Obradovic pero nueve títulos de campeón de Europa encima con siete clubes diferentes dieciséis presencias en la final de la Euroliga bueno esos números como técnicos son tan impresionantes no sería de extrañar que Marta hubiera hecho tú toda la entrevista en pie tratando los de usted saludo de nuevo lo dicho que va a saludar mucho hola Marta muy buenas

Voz 5 16:31 qué tal Pacojó muy buenas pues unos minutos muy especiales los que vamos a tener en este Play Basket porque es una una para el programa yp personalmente para mí también porque a mi lado tengo al mejor entrenador de Europa el hombre que más Copas de Europa ganado me pongo de pie Cell cobrado Beats muy buenas lo primero muchísimas gracias por hacernos este huequito

Voz 10 16:51 Nuestro proceso sigue siendo especial volver a España sobre todo porque madre donde donde a mi caso tres años no siempre buenos recuerdos

Voz 5 17:01 es un honor por tener a el cobrado Beach en Play Basket pero para que ya lujo sea absolutamente completo tenemos un buen amigo del programa un habitual ya de todas las temporadas Josep María Izquierdo muy buenas hola muy buenas qué tal cómo es trabajar con con el señor que tenemos aquí a nuestro lado Consell cobrado Beach

Voz 10 17:17 bueno pues es un clínic Diario es eh

Voz 5 17:20 estará a tope siempre para eso estamos cómo es trabajar con Josep María Izquierdo

Voz 10 17:25 bien a gusto siempre estamos juntos durante todo el día el viene un poco antes que yo que es normal no como ayudante Yves luego nada allí todo el día bueno tenemos muchas estudiantes cerca de nuestro pabellón vamos a a comer algo volvemos otra vez otra vez es hablar de todo soy el final entreno bien siempre siempre en época cuando estuvimos en la peña primer año y después de esto esta amistad existía hay yo estoy muy contento de tener Risky conmigo

Voz 5 17:58 que comentaba antes que con es que hemos hablado muchas veces en estos últimos años siempre Nos destaca sobre todo la pasión de cobrado Beach verdad

Voz 10 18:05 sí sí sí parece que tenga veintisiete años por la energía que tiene

Voz 5 18:11 cómo se consigue tener esa energía después de haber ganado todo lo que se ganado iba de ser la leyenda que ya es hoy

Voz 10 18:17 sé si si es darles no vuelo es que estás haciendo algo que te gusta no que te encanta ahí estás en esto entonces te levantas por la mañana sabes que eres una persona privilegiada porque puede ser algo que te encanta es tu profesión estar con amigos estar con estar con los jugadores luego con todos momentos difíciles que que tienes durante temporada pero es así no no cambia tanto eso lo más importante es que hay respeto entre nosotros un buen buen ambiente ambiente sano hay tranquilidad para trabajar llegar donde queremos liderar

Voz 5 18:54 siempre se destaca la pasión la intensidad es de echar muchas broncas por la tele parece que alguna hecha

Voz 10 18:58 pocas pocas las justas las que tienen que peor

Voz 5 19:01 al menos o pero esto

Voz 10 19:04 sabes esto es partir de yo vivo partido hoy también entreno y ellos los jugadores saben estoy también Mista entiende esto yo intento a a a todo lo que llevo dentro ayudaran a mis jugadores si es así ellos entienden

Voz 1982 19:18 podemos Salado Si alguien está molestando

Voz 10 19:20 con mi manera de ser de de hacer como entrenador yo estoy dispuesto ha incluido a cambiar algunas cosas pero siempre está totalmente con un entrenador piensa en equipo

Voz 5 19:32 estamos hablando con un entrenador que ha ganado nueve Copas de Europa la última de ellas con el Fenerbahçe en Estambul la pasada temporada Se nota se respira que es una temporada distinta este año en el Fenerbahce que un podríamos decir una exigencia mayor

Voz 10 19:44 bueno esto no es nada nuevo exigencia existía ideada también últimos cinco años que estamos juntos en el primero para llegar en el Four que llegamos aquí hace tres años en Madrid huevo conseguimos sacar final contra el CSKA hayan he pasado ganamos siempre que que es esencia no pero este año quizás un poco más porque ahora excampeón y todo el mundo quiere jugar bien contraste esto hemos hablado entre nosotros los jugadores sin nosotros no tenemos este nivel de de la exigencia de motivación pues es muy difícil

Voz 5 20:22 el Fenerbahce Real Madrid CSKA son esos los principales favoritos podríamos decir que juegan hoy Olympia

Voz 11 20:27 sí Panathinaikos y siempre hay alguna sorpresa Maccabi Addis adquirirse está jugando impresionante lo primero es clasificarse se para para los play off is si puede ser con ventaja de campo pero una vez llegas a la faena al for no hay favoritos

Voz 5 20:45 estamos eh aquí bueno estamos teniendo este lujo en el programa porque el Fenerbahce viene para jugar contra el Real Madrid el Real Madrid está liderado por un chaval Lito de diecinueve años el Koke que está maravillado toda Europa no sé si alguna vez usted había visto algo parecido

Voz 10 21:00 el alternancia habla mucho de de comparación entre Luca hay Idriss en P3 iban algunas cosas se pueden comparar otras no pero Luca estar jugando nivel impresionante lleva tres Anes empezando muy joven al jugar en Euroliga yo ahora mismo es un jugador que domina competición está en todas las fases de juego sorprendente es esto que parece que lleva practicamente no sé cuántas temporadas porque en cada momento durante partido entiende perfectamente lo que necesita que hacer enhorabuena hasta el momento de verdad en un nivel impresionante

Voz 5 21:45 se habla de que puede ser número uno del próximo draft de la NBA no sé hasta dónde usted que sabe todo de baloncesto hasta donde cree que puede llegar

Voz 10 21:55 bueno yo creo que es una persona inteligente y que él es quien persona que va a decidir sobre todo sobre su futuro y y cómo quiere seguir baloncesto no a lo más importante Él sabe perfectamente esto que cada diez nada mejorar estoy seguro que sí que a la entiende esto y que va a mejorar mucho mucho mucho

Voz 5 22:18 en el Real Madrid el entrenador que ocupan el banquillos Pablo Laso recuerda el Pablo Laso jugador que usted tuvo a sus órdenes

Voz 10 22:26 un jugador muy inteligente siempre una relación con él muy especial como cuántos bases no pero cuando tienes uno que es inteligente y que entiende juego me tienes que repitiera una vez ya está algunos repite verse sí no puedo nada así que claro que me acuerdo de de Pablo gran jugador gran persona

Voz 5 22:49 que estábamos hablando de que Luka Doncic el año que viene se podría ir a la NBA eso vosotros lo habéis vivido recientemente no los talentos que se van a la mejor liga del mundo Bogdanovic que Udo no se puede combatir contra la NBA

Voz 12 23:02 no no no no es la mejor liga del mundo

Voz 11 23:06 más dinero con más afición

Voz 12 23:08 on

Voz 11 23:10 que sí podemos hacer es proteger a a nuestros jugadores y no permitir que se vayan tan fácil

Voz 5 23:17 deberíamos hacerlo porque Obradovic nunca ha entrenado en la NBA porque esto es muy felices muy felices pero opciones imagino que sí que habrá tenido en estos años

Voz 10 23:28 no ha de verdad algo serio nunca sólo estuve han año sabático un mes allí viendo entreno de de de izquierda a mi amigo más que ayer pero todos los demás sólo cliente hablado yo nunca tuve una un una composición seria ponen ningún ningún equipo de él

Voz 5 23:49 tengo aquí a los dos entrenadores del Fenerbahce no puedo terminar esta entrevista sin preguntarnos por el por el tema de moda del baloncesto europeo que no es otro que las ventanas

Voz 11 23:59 menudo jaleo y que si sabes lo peor lo que más lo que peor me sabe es que lo hacemos tan complicado para los aficionados que no entienden nada y ellos son los que deciden jugamos para ellos deberíamos intentar que ellos lo entendieran todo para entenderlo todo hay que simplificar

Voz 5 24:24 tiene arreglo este conflicto FIBA y Euroliga las ventanas

Voz 10 24:28 ahora que tiene es muy fácil primero todo el mundo como es que hablaba de fisión quiere ver mejores jugadores en el equipo nacional por sus propios equipos entonces si tú juegas ahora algunos partidos de clasificación sin jugadores que están en envíe sin jugadores que están en Euroliga esto quiere decir que nivel de competición no es así lo que está esperando por otro lado único Moll modo de eso el resto tenemos que escuchar los jugadores aquí en España existe esa decisión de los jugadores y esto se tiene que hacer el nivel de de Europa los jugadores tienen que decidir porque para nosotros todos digo periodistas entrenadores dirigentes lo que sea directivos es muy fácil de hablar todo el mundo tiene opinión todo a daba quién paga en final son los jugadores porque ellos tienen que decidir jugar para equipo donde tienen dinero o ir a jugar para selección porque sino a agotarse en todo el mundo ataca irse o joder cabrón eso quiere jugar para la selección nacional entonces ellos tienen que decidir primero detener durante verano algunos días no algunos días como mínimo yo creo un mes y medio de vacaciones extras única solución para mí

Voz 5 25:45 sí porque al final es eso que a los jugadores en los que más se les está poniendo entre la espada en la pared de los que más se habla y los que tienen que elegir Isabel en una situación que ni ellos han elegido y que están conmigo

Voz 10 25:54 eso sí entonces como he dicho los jugadores tienen que tomar decisión salir es decir nosotros queremos esto queremos descansar en verano estos son meses para que ustedes pueden hacer cualquier competición que gusta ahora sin ninguna duda de que tenemos aquí una competición que es Euroliga que desordenes de oro Euroliga es enorme este modo de jugar todos contra todos ha dado sus frutos todo el mundo habla de eso hay un interés enorme en todos los sentidos y esto es camino de que tenemos que seguir

Voz 5 26:30 ir vamos terminando ya pero también tengo que preguntárselo si por una situación que está viviendo un club histórico del baloncesto español como es el Joventut de Badalona está atravesando una situación económica muy delicada que pena también eso izquierda

Voz 11 26:43 sí sí además bueno yo como sabes yo soy de Badalona lo vivo en primera persona Mis hijos por ejemplo van a ver los partidos eh es muy triste yo espero que encuentren una solución porque es y sería una pena que un equipo histórico no sólo histórico si no que fomenta valores tan bonitos para la sociedad pues en siguiera teniendo estos problemas

Voz 5 27:07 hoy en día sería impensable no que un un Joventut de Badalona como aquel del noventa y cuatro pudiera conquistar la Euroliga

Voz 10 27:15 sí pero estas no viene de ahora sabes siempre hablamos como dices que estamos porque nosotros dos siempre seguimos lo que pasa con con la peña allí presidente está ahora mismo con and Morales que a nuestro jugador no deseamos todo lo mejor hoy él y todo el mundo sabe que puede contar con colosos cualquier tipo de ayuda que puede prestar a esos

Voz 5 27:39 es verdad que se llevó a los jugadores alzó antes de aquella final de la Euroliga del noventa y cuatro

Voz 10 27:45 sí

Voz 5 27:46 cómo cómo se vive una fina un día de final en el zoo

Voz 10 27:50 muy bien pues se ha vivido muy bien hemos ganado bueno yo yo el que intentaba es tranquilidad desde tranquilizar los jugadores sabes antes de un partido final siempre hay un poco de nerviosismo y todo eso pues señora era esta idea ahora gente pueda hablar de eso que gracias a hemos ganado baloncesto hemos jugado bien

Voz 5 28:12 ya termino me quedan simplemente dos una es no sé si Josep María Izquierdo al que tengo aquí a mi derecha Le querrías hacer algunas preguntas el cobrado Beach eso es lo importante estamos en Madrid tenemos que tener bien es decir es muy alta no sabe vamos a mojar la última ella sí que les dejo tranquilos simplemente se imagina lo que sería para ustedes el cobrado Beach ganar su décima Euroliga en Belgrado que significaría

Voz 10 28:42 no es estamos muy lejos de su hay tres partidos más único equipo que ahora mismo tiene presencia asegura empleo Fes CSKA todos los demás tenemos que luchar para esto hay siete jornadas más íbamos a partido por partido mañana tenemos un partido muy muy difícil Real Madrid como siempre aquí y sobre todo que ahora están en un nivel impresionante así que

Voz 5 29:07 mejor así no partido porque ni siquiera sueña en lo que podría ser ese momento hemos saludado mucho

Voz 10 29:13 a vez

Voz 5 29:15 pues el cobrado Bech Josep María Izquierdo un auténtico placer un auténtico honor poder compartir estos minutos con ustedes en playback muchísimas gracias de corazón

Voz 0699 29:24 gracias gracias también pues gracias también cualquier cosa que yo diga sólo varía que enturbiar lo que ha dicho el genio así que disfrutarlo y agradecimiento tanto a Zeljko como a José María Izquierdo como la gente de prensa del Fenerbahçe por haberlo hecho posible un crack sin rehuir preguntas que hemos aprendido tanto en este play vasca programa que continúa y que trata de mantener el nivel ya mismo me pongo con la Liga Endesa ha vuelto a De Paula

Voz 13 29:46 hola soy gritos Laver y como cada lunes a ustedes

Voz 0699 29:49 que el podcast de Play Basket hasta el punto com ni un segundo más del que esperan ya está aquí el podcast la madre que es Pot Cary todos los del polcas tras casi tres semanas de parón entre Copa del Rey ventanas ha vuelto a la Liga Endesa no diré que todo sigue igual pero hay tendencias que se consolidan se consolida la mejora de Andorra que es octavo del Barça mejorado con Page sobretodo desde la defensa el Real Madrid sigue sólido arriba y al Joventut está bueno está mucho peor de lo que le gustaría estar eh no va a ser cosa de entrenador porque el Betis le ganó este fin de Isaac colocado el Joventut colista de la competición altura aunque es lo que toca Javier a muy buenas tardes hola qué tal buenas tardes muy buenas tardes muy buena hora Miguel Martín Talavera tan muy buenas qué tal muy buenas está la Liga muy divertida entre el segundo y el séptimo hecha bien

Voz 1982 30:34 sí sí eh yo creo que ya al primer lugar lo tiene casi en propiedad al Real Madrid y a partir de aquí pues está en una dos victorias vámonos dentro una cosa y otra no en una practicamente osea que va a estar muy nivelado oí bueno pues hasta el final no podremos saber yo creo cómo van a quedar un poco los los proyectos pero bueno suele da les da emoción a estas últimas jornadas que quedan hasta las trece jornadas que aún quedan para para para al final viendo que que nadie excepto el Real Madrid puede puede fiarse puede caer desde el segundo al al séptimo octavo lugar

Voz 0699 31:07 por no empezar con los grandes como siempre tal yo creo de Txus Vidorreta no va a querer pasarse por las Islas Canarias ni de vacaciones ya sí o por lo menos dejar esa vista todo allí a lo mejor en otro sitio va a lo mejor sí pero el Gran Canaria Arena no

Voz 1576 31:19 no no no les está saliendo bien yo creo que al final está siendo una temporada muy complicada de Valencia en general para un equipo que no está acostumbrado a ganar títulos que nuestro baloncesto pues son practicamente todos menos Real Madrid y Barça yo creo que la temporada después de de de un gran éxito como es el caso de Valencia siempre es una temporada difícil de llevar sobre todo bueno pues lo ha tenido con problema de lesiones cambio de jugadores han ido jugadores importantes del equipo que el año pasado el ayudaron a estar arriba yo creo que todo esto pues es una mezcla que le está haciendo ser un poco irregular pero bueno yo creo que luego cuando vayan pasando las semanas el equipo va a estar arriba a pelear con los grandes seguro que vamos a tener una mejores sensaciones

Voz 0699 31:56 siento ser cortito en análisis el análisis de la irregularidad de Valencia para mí se llama Euroliga

Voz 14 32:03 bueno me pasa mucho sí pues no sé cuando tienes una competición que capta mucho tu interés que es uno de los objetivos del club ahora desde hace mucho tiempo no tienes la complejidad de plantilla o la plantilla que pueden tener los súper equipo lo trasatlántico de la Liga Endesa como son Barça el Madrid y el querer estar en todas las partes además defendió título en la Liga Endesa pasa factura pasaban

Voz 15 32:30 para mí no es fácil no

Voz 0699 32:33 me ni mucho menos saben dónde aparca Pesic ya

Voz 1982 32:37 bueno en el mismo sitio tiene ahí un no a ver si aquí no el Palau y la verdad es que como hay que pasar un filtro de una barrera y ahí están jugadores y entrenador ahí debajo de momento no hay problema pero como suele ocurra alguien algún día que gane aparcar en su sitio

Voz 0699 32:52 es un problema vale bueno ya iremos contando las manías de Pesic pero la manera de momento le van bien por lo menos en España en Europa bueno la cosa ya esta andaba torcida pero en España podemos decir que sin hacer partido brillantes ha vuelto a ganar desde la defensa Xavi

Voz 1982 33:07 sí sí sí el partido de Murcia fue muy muy Abbado no venía de perder en Kaunas y bueno pues la verdad es que quería el Barcelona yo creo que lo que va a hacer es pues en los partidos de Euroliga intentar competir el el máxima intentar ganar y competir algo más de lo que hizo en Kaunas porque

Voz 0699 33:29 pues sí fue bastante lamentable sobre todo

Voz 1982 33:31 en la segunda parte pero a experimentar de cara a la Liga que es su gran objetivo no lo que pasa es que claro este equipo es capaz de de hacer tres partidos de Copa como lo ha hecho y luego volverá a perder dos de la manera pero bueno vamos vamos a ver vamos a ir viendo cómo el Barcelona pues de cara a su hace tiempo que a intentar hacer lo mejor posible en la Liga pues va va evolucionando

Voz 0699 33:52 sí ya sé que el mezcladas a bordo de pero no me resisto te la tú te imaginarla tendría Saras al partido

Voz 16 33:58 el Barça con Pesic en el banquillo que claro una barbaridad por ponerse a pensar

Voz 1576 34:04 en notación evidentemente que tiene claxon con el entrenador y con el club y sobre todo porque yo creo que en la en la cabeza el gran anhelo de del Barça es ver un día a Sara sentado en el banquillo azulgrana ya lo ha contado Xavi un montón de veces el gran objetivo bueno yo creo que al final si la cosa va como tiene que ir si al final se juntaban sus caminos pero es evidente que tenía muchas connotaciones yo no obstante a pesar de la Copa a mí el último cuarto el Barça contra el Real Madrid donde repitieron casi cuarenta puntos

Voz 0699 34:33 también se volvió a sacar todas las

Voz 1576 34:36 en la las cosas malos fantasmas el Real Madrid el apabulló en el Palau Blaugrana independientemente de que no te juegas nada

Voz 0699 34:41 creo que eso son derrotas que que hace

Voz 1576 34:44 en en el orgullo lo de Kaunas más de lo mismo y lo de Murcia es un partido amarra Tegui feo yo al Barça le sigo viendo a pesar de que compense hecha mejorado era imposible uno mejorar porque había tocado fondo pero yo le sigo viendo sensaciones no muy buenas

Voz 0699 34:59 desde fuera da la impresión de que Pesic en parte ha entregado las llaves de la cancha los veteranos a los que conoce a los que llevan mucho tiempo y ha dicho aquí tenéis lo tienes que sacar vosotros

Voz 14 35:08 bueno tiene que optar por un modelo un tal está saliendo de la

Voz 17 35:12 la puesta como decías antes además

Voz 14 35:14 todo pasa porque en defensa para que no hay días malos recordamos cuando agarró a Valencia Basket a mitad de temporada ganaría temporada que arrancó Paco Olmos y aquí porque estaba en Euroliga parecía que no iba que uno y que no iba atrás adelante rearmar el equipo está claro que al Barça le queda solamente en la Liga Endesa fue tener éxito era de la Copa y que lo de la Euroliga pues para hacer pruebas Si me puede permitir porque este formato no era la competición europea son esas cosas que a lo mejor un grandes siete descuelga y tiene en esa competición pues como un trámite semanal pero poco más

Voz 0699 35:46 sí

Voz 1982 35:47 y esperan la pero no

Voz 1576 35:49 que un grande como el Barça como el Madrid no SEM de Panathinaikos Olympiacos Fenerbahçe se puede permitir el lujo porque no tenga opciones de que le vapuleo día sí día no en la en la Euroliga yo creo sinceramente que de dónde viene el Barça no se puede permitir Lalo

Voz 14 36:04 bueno pero insisto la realidad es que no tienen nada que jugarse cuando no hay ningún incentivo como motivar a la plantilla y que importancia la competición

Voz 15 36:12 está casado a

Voz 14 36:14 sobrecargar a jugadores importantes a que se están respondiendo muy complicado

Voz 16 36:20 pero es muy complicado hacer competir a un equipo que estaba

Voz 14 36:22 en esa competencia no tiene nada no hay premios más allá de económico que dan en Euroliga pues no hay premio por ganar

Voz 1982 36:30 Xavi no decía solamente del tema Saras que ha preguntado Pacojó le ha salido un un competidor muy grande al al Barcelona que es el CSKA de Moscú que parece que estaría dispuesto a pagar mucho dinero por Saras de cara a la próxima temporada

Voz 0699 36:46 digo parece porque oficialmente Saras

Voz 1982 36:49 la semana pasada dijo que no había bueno lo que se dice siempre es tocar casos que no había recibido ninguna oferta amenaza de que ahora estaba centrado en el Zalguiris pero parece que insisto que el CSKA de Moscú quiere fijarse en Saras IS sería un competidor muy grande para el Barcelona sobretodo en el tema económico

que cumple años cuarenta y dos ya que viciosa así que nada pues feliz cumpleaños desde aquí desde el equipo de de Play Basket

Voz 1982 37:10 que cumple años cuarenta y dos ya que viciosa así que nada pues feliz cumpleaños desde aquí desde el equipo de de Play Basket

Voz 0699 37:17 al Madrid el Madrid está muy sólido en la Liga se ha ido Maciulis bueno yo diría han llegado a un acuerdo para entre lo poco que jugaba en lo que él quiere jugar pues que un poquito partir peras no se va por un lado el otro se queda por otro ahora mismo como decía Xavi tala el Real Madrid eso es imposible pensar que no vaya a ser el primero en la fase regular de la Liga

Voz 1576 37:39 no no es imposible ya por la diferencia que tiene sobre todo porque da la sensación de que a pesar de los problemas que ha tenido en forma de lesiones y de de relevos en la plantilla da la sensación de que con medio equipo le vale vale para ahí ir dominando con con puño de hierro creo que son sólo dos partidos los que dos ha dejado por el camino el Real Madrid bueno demuestra solidez además yo creo que lo bueno es que haya de ha encontrado a jugadores de de un segundo perfil que las grandes estrellas de los últimos años el caso de de Tabares caso de campaña sigan Pacho caso de de Jaycee Carroll que

Voz 5 38:15 es verdad que estaba en grandes momentos también pero es más y Reus

Voz 1576 38:17 dari ya parece que que han encontrado en esta competición donde sobresalía dónde dónde encontrar su máxima dimensión aunque luego tengan que Jordán en partidos de Euroliga importantes y en ese sentido creo que el Real Madrid se mueve como

Voz 10 38:29 no

Voz 0699 38:30 en el tercero en discordia parece Valencia pero parece porque Baskonia Unicaja Granca el están peleando esa posición a ti quién te parece el Lalo el tercero en discordia de esta Liga después de Madrid Barça Si al Barça les situamos ahí como el segundo

Voz 14 38:43 bueno yo creo que el Unicaja tienes chance no porque insisto es capaz de lo mejor y de lo peor a medida que transcurre la la temporada parece que va más o menos entendiendo su identidad como equipo y cuál es la manera en la que tiene que jugar a lo grande Si bueno siempre contrasta normalmente hace temporada de menos a más no va tomando el pulso del equipo yo creo que tiene una oportunidad muy bonita Unicaja de Málaga de meterse ahí en esa pelea por soñar y puedo hacer cosas grandes que es yo creo que es lo único que le falta en Málaga donde Europa bueno con la Copa del Rey que no pero una temporada ilusionante la Liga yo creo que debe ser suficiente acicate no

Voz 0699 39:19 ni Xavi Toreno nuestro oráculo del Joventut haya alguna novedad buena

Voz 1982 39:23 en los despachos pues no que yo sepa no a día de hoy es evidente que que hay negociaciones porque el Ayuntamiento de Badalona quiere desbloquear la la situación pero no olvidemos que el Joventut tiene que justificar no mil novecientos euros que se dice pronto no entonces sí ha convocado a esta junta accionistas para el día veintidós este último fichaje de De la Peña lo han pagado accionistas del club o sea no lo ha pagado el club sino personas individuales para poder intentar hacer un último esfuerzo pero nunca

Voz 0699 39:58 ser un crowdfunding para echar ya exactamente

Voz 1982 40:01 nunca en la historia de la Peña ese es un dato que hay que tener en cuenta nunca en la historia de la peña La vía el equipo había sido la colista

Voz 10 40:09 en solitario nunca en toda su historia

Voz 1982 40:11 lo hemos trabajado nunca segunda división como estudiantes y Madrid no no hay desgraciadamente yo sigo siendo optimista de que el tema económico se va a solucionar pero es que el tema deportivo es igual o más grave porque sobre dos se queda último e gas penúltima vamos a ver qué pasa pero si queda último vas a lo vamos

Voz 0699 40:30 lo que pasa es que yo creo que un problema de estos

Voz 1576 40:32 son estructurales y un poco de la mano yo creo que es un poco

Voz 0699 40:36 el mejor día al económica pues

Voz 1576 40:38 le das tranquilidad a la gente que está trabajando también a los que salta a la pista y bueno seguramente también ayudaría pero pero eso es un drama ver así a un equipo como la pena

Voz 0699 40:46 ya que hablamos de una de las canteras de España que es el Joventut la otra el Estu Lalo cuando se se Pal Anders Verge estornuda medio estudiantes quiero decir coge la gripe Él ya sabe que el partido lo normal es que lo paguen

Voz 14 40:59 bueno le pasa muchos equipos de ese perfil no si debía queda anotador de su equipo el puntal ofensivo

Voz 17 41:07 no tiene un día inspirado

Voz 14 41:08 hay los que se supone son actores secundarios que están llamados a dar ese pasito adelante

Voz 17 41:13 eh

Voz 14 41:14 tampoco lo dan porque realmente pues se talento pues mucha cantera que se tenga pues va por generaciones no siempre se tiene un super anotador

Voz 17 41:21 pues se pasa mal aunque es decir que

Voz 14 41:24 ese tipo de partidos no pues no entrarían dentro de lo que podemos considerar la Liga de derecho pero mirar la clasificación por abajo

Voz 16 41:31 es bueno estar

Voz 0699 41:34 no no unos cuantos dándose de tortas por no descender o quitando a más o menos y luego está el institucional y la verdad es que me he perdido no sé cuánto me llevamos impotente de la ACB ya sinceramente ni me apetece saberlo pero ahora parece que estás es urgiendo movimiento Xavi en donde quieren poner a Chus Bueno vicepresidente de la NBA Europa España como cabeza de de la ACB varios clubes en ello ya están empujando no existe un consenso general pero parece que esta situación se podría desbloquear bueno la gente está funcionando así siga llegasen pero es verdad que es bueno que la ACB tenga que tener a alguien que sepa de baloncesto al frente no sólo un gestor de cuentas para que esto vuelva en entrecomillas a ser rockero

Voz 1982 42:20 sí parece que se impone una una una dirección bicéfala no Chus bueno sería un poco la la la persona institucional deportiva tal y que luego habría un un director general vamos a decirle sí a un hombre de de cuentas de de de temas relacionados con la dinero Ivana pero lo que pasa que esto claro vamos a ver si finalmente ese porque recordemos que la ACB ya lo hemos comentado muchas veces un grupo un voto no entonces ahí hay hay muchas muchos intereses iraquí creo que es diecinueve o veinte cuando ahí las la la asamblea de la ACB donde se puede dar esta esta noticia diecinueve de marzo vamos a ver está afectivamente ha salido esta está situación de Chus Bueno por otro lado creo que era Calleja el que estaba en cada cuestiona de dinero hoy tal sí pero pero pero

Voz 1692 43:12 insisto eh que ya tenemos

Voz 1982 43:15 la historia no no muy lejanas de la ACB una asamblea

Voz 0699 43:18 no podíamos hacer lo que hizo buena fuente con Chikilicuatre Lalo nos inventamos un candidato para la ACB potenciamos desde aquí a ver qué pasa

Voz 14 43:26 bueno nueve insisto cualquier modelo que dote de capacidad ejecutiva creas una hoja de ruta a medio plazo ya no te digo a largo plazo

Voz 16 43:34 a la Liga pues cuenta

Voz 14 43:36 aquí con el apoyo del pocas

Voz 0699 43:38 hasta no sé si lo lo que está claro es que

Voz 1576 43:42 yo creo que muchos de los problemas que tiene la ACB es que que ha desaparecido una una figura con peso con importancia dentro de baloncesto al final aunque tú tengas bueno

Voz 11 43:53 los empleados tengas

Voz 1576 43:55 buena gente que gestione pues las web el trabajo diario los campeonatos no lo mismo que tener una persona que vaya a partirse la cara deportiva con Euroliga con con con FIBA demás

Voz 0699 44:08 yo creo que eso es fundamental dicho bueno me parece

Voz 1576 44:10 sí que es un directivo bueno sólo hay que ver su trayectoria

Voz 0699 44:13 desde la BP hasta la Federación lo que hay

Voz 1576 44:16 ha hecho en la NBA como la acerca de Europa el impulso que ha dado el baloncesto americano en en Europa y en nuestro país en concreto ningún candidato ideal vamos a ver si los hubiese pueden de acuerdo porque muchos no quieren perder su su corralito de poder que es absolutamente ficticio dentro de de la ACB veremos a ver en qué en qué se nota todo esto

Voz 0699 44:33 bueno chicos os dejo a estas horas no no sabe si España va a optar al Europeo de dos mil veintiuno no le hace ninguna gracia Marta Casas que opte porque KO es bueno porque en España voz pero bueno estate tranquila Marta la primera fase jugaría en Italia siempre existirá la posibilidad de viajar vale viajaría AIS

Voz 18 44:51 Alfredo Saisó dieta de Marta no no no no

Voz 0699 44:55 desde pero quiero decir que esto se elige esta bueno se ponen encima de la mesa luego condiciones para optar a esa Eurobasket a mí no contaron ya es que no recuerdo cuando bueno hace unas fechas que se iba a presentar una candidatura que le molaba más a Marta Casas que era una candidatura de un Eurobasket mediterráneo se jugaba en Francia Grecia Italia y España

Voz 1576 45:12 pues que buena pinta sí pero como con Francia estamos