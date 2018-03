Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 3 00:06 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 4 00:12 Gallego buenas tardes la llegada a España claro si yo soy su descalificación

Voz 0919 00:16 porque una experiencia traumática de verdad que sí como es verte campeón del mundo haber batido el récord de Europa estar eufórico todavía con la adrenalina a tope perderlo Iker una entrevista te digan te han descalificado por pisar la raya bueno pues estaba mejor Oscar si veinticuatro años de Astudillo Palencia tiene posibilidades de volver a hacerlo en un futuro porque es muy joven y la marca la tiene pero había que preguntarle cuarenta y ocho horas después cómo estás estaba así

Voz 0476 00:46 en un momento muy duro en el mira donde bueno y me voy a recuperar lo tengo lo tengo más claro ya lo ha hablado con mi entrenador con con toda la federaciones que queda mucho camino por delante soy soy joven todavía bueno esto es un primer paso solamente en en la carrera deportiva que que me queda por decir así Hay tengo claro que que el objetivo claro es el es el verano es el campeonato Europa en Berlín y bueno es que que el deporte yo creo que que me debe

Voz 0919 01:14 o algo bastante grande desde hoy nos ponemos todos a soñar con que en ese campeonato de Europa Óscar si ellos repita la marca sea campeón de Europa de los cuatrocientos lisos con un récord europeo ojalá por lo pronto el Consejo Superior de Deportes ha confirmado que Óscar va a tener la beca correspondiente a ser campeón del mundo porque por menos de un centímetro pisando la línea en una curva perdió esa medalla oro en unos Mundiales y una marca impresionante bueno pues al margen de la llegada del equipo español en los Mundiales con esas dos medallas que hemos conseguido hoy tenemos fútbol se cierra la jornada con el partido que juegan el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas y mañana vuelve la Champions con la gran cita entre el París Saint Germain en el Real Madrid la vuelta de los octavos de final tres uno en la ida para los blancos en seguida estamos en París pero lo primero es irnos a Vigo porque en menos de media hora comienza ese Celta Las Palmas novedades ambiente Paula Montes buenas tardes

Voz 0545 02:14 qué tal Gallego obligados a ganar si quieren seguir enganchados a Europa así se presenta el Celta esta noche en Balaídos con una sorpresa en el once y en la convocatoria porque Daniel Wass por una lumbalgia se ha caído del once titular y como decimos de la convocatoria su lugar lo ocupa el truco Hernández mientras Paco Jémez Las Palmas que ocupa plaza de descenso ha optado por el máximo goleador del filial Expósito para suplir al sancionado Calleri poco ambiente a estas horas muy poco en el estadio municipal vigués para las nueve este Celta Las Palmas arbitrado por De Burgos Bengoetxea

Voz 0919 02:45 como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes un poquito de fuerza y que tienen que ver con la gran cita mañana Parque de los Príncipes de París cómo está la gente del Real Madrid está eufórica confiada temerosa

Voz 5 02:58 en este mensaje hay de todo escuchas

Voz 6 03:00 con un tres uno ocho PAO muy mal tendría que jugar aunque todo o concilian más

Voz 0919 03:08 pasado de con con tres uno chupado aunque todo puede pasar con Zidane vamos a escuchar otra vez venas

Voz 6 03:17 con tres uno chupa muy mal tendría que jugar aunque todo es posible

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 03:48 hola buenos días en el partido de ser del Atlético de Madrid y Barcelona Se demuestra una vez más que el Atlético de Madrid y son amigo fieles del Barcelona amigo fieles unos auténticos Alcaudete del club no hicieron nada ni Liman y Costa no estuvo ninguno luego sale el Cholo Simeone contento claro para disminuir la lluvia de críticas que elevan a caer porque ni hicieron absolutamente nada al final va a tener razón el representante del Niño cuanto a dijo que el juego aburre que no tienen nada que hacer a Dios un saludo adiós

el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 8 04:29 exprésate empezamos

Voz 0919 04:45 mañana a estas horas quedarán diez minutos para que comiencen el Parque de los Príncipes el París Saint Germaine Real Madrid hoy un último entrenamiento del equipo blanco y la gran duda era saber cómo están Luka Modric ahí Toni Kross podrán estar en el once de Zidane vamos a ver qué ha dicho el técnico francés con el Estado nuestro compañero Javier Herráez hola Javi buenas tardes

Voz 0107 05:06 hola qué tal Gallego muy buenas tardes bueno pues Cross inmaduro Modric están contentos pero sin presumir la verdad es que se debe a uno con un

Voz 0919 05:12 la cinta en su rodilla izquierda Cross

Voz 0107 05:15 Modric se ve bien pero los dos faltos de ritmo y en principio sino cambia idea Zidane serán los dos suplentes jugará con Kovacic jugará con Casemiro Lucas por la derecha por la izquierda Asensi arriba Benzema y Cristiano esa idea que tiene está contento con Bale con el trabajo que hizo ante el Getafe pero también será suplente e Isco que fue la gran da en el partido de ida en ese rombo en la parte ofensiva del rombo también sería suplente así que en principio sale de que tiene Zidane el entrenamiento que ha sido en el Parque de los Príncipes de París media horita hilos protagonistas el primero Sergio Ramos el capitán que no se le ve muy presionado aunque sí sabe que esta es una bala de cañón es la Champions Il ausencia de Neymar para él sí es importante

Voz 9 05:56 creo que es un jugador distinto diferente a nivel mundial ahí siempre pues un equipo lo tiene pues eso conlleva no eh es una señal de alerta que que en estos últimos años pues lo hemos sufrido no sólo ahora el PSG sino también en en el Barça con Di María pues de su jugador que ayudará más a nivel defensivo Easy

Voz 0919 06:17 también puede hacer un trabajo también muy completo no al igual que que también

Voz 9 06:21 hacen ahí

Voz 0919 06:22 bueno pues ese es Sergio Ramos el capitán

Voz 0107 06:25 luego hablado Zinedine Zidane el técnico francés en casa aunque dice que es marsellés entre risas siempre había ese pique entre Olympique de Marsella IPS ya ha dicho que lo he hecho en francés no puede nunca un futbolista que no esté al cien por cien por aquello del tema de Kroos Modric aunque no ha nombrado ni al croata ni al alemán en cuanto a cómo hay que jugar sin compasión nuevo al fútbol la idea la tiene que ahora el técnico francés

Voz 9 06:48 que yo quiero ver lo que que nosotros tenemos que hacer es es es un partido un buen partido de fútbol de sabemos que desde descubrimiento pues que mañana vamos a tener que sufrir pero sufrir hijo a su vez

Voz 0919 07:06 sufrir y jugar al fútbol eso es lo que tiene que hacer mañana el Real Madrid y el París Saint Germaine bueno la parafernalia de animación que está poniendo en marcha el equipo francés desde hoy con cientos de aficionados recibiendo al equipo en su hotel de concentración con bengalas y cánticos presión sobre el árbitro el alemán Fritz es tremenda cómo va a salir Emery que tiene preparado Antonio Romero París buenas tardes

Voz 0239 07:33 hola buenas tardes Gallego así una de las imágenes de la tarde en los alrededores del hotel de concentración del Paris san Germain después del entrenamiento de los de Unai Emery esos cientos de aficionados radicales que tú describía con una pancarta que decía algo tan bonito como puta Madrid es la manera en la que los aficionados insisto radicales del Paris Saint Germain han recibido a sus jugadores para intentar animar de cara el partido de mañana afortunadamente mañana tiene que mandar al fútbol en en cuanto a lo futbolístico se ha recuperado en va P de ese golpe en el tobillo que tenía preocupado al cuerpo técnico del conjunto francés evidentemente mañana junto con Cavani junto con Di María para ser la tripleta en ataque del París Saint Germain tiene toda la pinta que en el centro Thiago Motta va a ser el medio centro titular y que Lass Diarra Se va quedara en el banquillo Easy lo dispone Emery el central Martiño también está recuperado iba a ser de la partida en el once titular el lateral derecho titular va a ser Dani Alves que de esta manera enjuiciada la importancia de la baja de Neymar para el partido de mañana

Voz 10 08:27 tenemos dos opciones siempre sea senos

Voz 11 08:31 hay llora o ojo llevan Time

Voz 10 08:34 ahí ya se lo evidente que con con Ney pues el PSOE que mucho muy mucho más fuerte Sidney pues continuos en fuerte porque hay otros jugadores

Voz 0919 08:47 así que mañana Di María Cavani quien bate a no ser que a Emery le de una ventolera enseguida el laboratorio de la Champions con Axel Torres

Voz 0919 09:52 el de la Axel Torres buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes uno en la ida para el Madrid es claro favorito el equipo de Zidane esperan mañana sufrimiento le das posibilidades al París Saint Germain cómo lo ve creo que el Madrid es claro favorito hombre alguna posibilidad va a tener claro el Paris Saint Germaine no

Voz 0267 10:14 es un equipo con argumentos ofensivos un equipo que llega al partido con Di María muy enchufado además no sólo hay que tener en cuenta su buen momento de forma sino ese espíritu de revancha por haberse quedado fuera del equipo titular incluso de no haber participado en el Bernabéu de ser ex jugador del Real Madrid todos estos componentes así lo que seguramente Di María sea la mayor amenaza para el Real Madrid mañana pero yo creo que un equipo como el Madrid que se superen chufa en grandes momentos Champions da lo mejor de sí saca su mejor cara en estos escenarios con un margen de dos goles ICO los espacios que va a tener porque el París sabe que tiene que ir a remontar ya es un equipo que no defiende demasiado bien la solidez no es lo mejor de este Paris Saint Germain cien Cima tiene que arriesgar creo que el Madrid le puede matar a la contra con con espacios así que si para mí claro favorito

Voz 0919 11:07 bueno mañana lo veremos recuerdo las otras eliminatorias de octavos hay algunas que están decididas el Liverpool ganó cero cinco al Oporto en la ida y la vuelta pues claro favorito el Manchester City ganó cero cuatro Basilea igual y luego el tenemos el Tottenhan Juve con empate a dos en la ida es la otra gran eliminatoria de esta semana Axel como la ves la veo la más difícil de pronosticar yo te diría

Voz 0267 11:31 no sólo de esta semana de las de las ocho antes de empezar yo daba ligeramente favorita a la Juventus por su oficio por su conocimiento de la competición porque sabe jugar estos partidos ante un Tottenham que en Europa en otros años había dado la sensación de ser un equipo inmaduro aún el resultado de la ida es mejor para el Tottenham el tendrá un resultado positivo sin embargo me resisto a darle como favorito sinceramente es hijo pensando que que la Juventus al cine El va a saber jugar cuando los minutos se pongan tensos cuando cuando PSE-EE el reloj cuando pese el resultado hito Bahía le doy un ligero favoritismo la Juventus pese a que soy consciente que el Tottenham tiene más opciones que antes de empezar

Voz 0919 12:13 el el cruce hoy tienes el club en bienes por no sí si a partir de las once así que que ya me estoy aprovechando de hecho ya la llevó la corbata justas un abrazo a un abrazo hasta luego consecuencias de la jornada de liga el Barça primero con ocho puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid confortable parece final de temporada en la Liga que le espera al Fútbol Club Barcelona aunque tiene una mala noticia la lesión de Andrés Iniesta muy pendientes de Andre sito como es el día después de ese partido en Barcelona Adriá Albets hola hola

Voz 0017 12:47 qué tal Gallego muy buenas pues sí pendientes de Andrés Iniesta que tiene esta lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha pero no descarta esa es la noticia poder jugar la vuelta de los octavos de final la próxima semana en el Camp Nou frente al Chelsea aunque dependerá de las sensaciones que tenga el capitán del Barça a medida que se vaya acercando el partido el que era cierto lo posible prestar sabe que es difícil pero lo va a intentar agotará todas las opciones para poder jugar ese partido en el que se decidirá el futuro del Barça en la Champions hay que tener en cuenta además que Coutinho no puede jugar la Champions con lo cual la baja de Iniesta sería todavía más importante para el Barça por cierto que con esta lesión Iniesta acumula ya seis a estas alturas de temporada pero veremos si consigue su objetivo que insisto es poder llegar al partido frente al Chelsea en el Camp Nou

Voz 0919 13:36 y el Atlético de Madrid después del bajonazo que supone la derrota con una mala primera parte y una mala salida al Camp Nou del equipo del Cholo Simeone algo mejor en la segunda mitad pero sin grandes ocasiones de gol como se ve la Liga a ocho puntos Pedro Fullana hola hola muy buena difícil pero no

Voz 16 13:56 posible asumen que las opciones se han reducido al mínimo el que todo pasaba por ganar ayer que ahora sólo queda ir ganando y esperar a que el Barcelona pinche como lo había hecho en este mes pasado pero creen más por obligación que por convencimiento dada la situación el objetivo prioritario está claro la Europa League la opción clara de ganar un título este año el jueves llega el Lokomotiv de Moscú en los octavos de final el Atlético de Madrid es favorito al título asumen ese papel IS el frente en el que van a centrar ahora sus esfuerzos aunque no van a perder de cara a la Liga porque vente vente al margen del título ser subcampeón gusta mucho

Voz 0919 14:27 las hay que centrarse también en la Europa League este jueves partido de ida ante el Lokomotiv de Moscú el tercero de la tabla es el Real Madrid que hemos hablado hoy el cuarto con una situación donde está acariciando ya la clasificación para la Champions es el Valencia de Marcelino ayer ganó al Betis aunque también tiene una mala noticia la lesión de Santi Mina su delantero que estaba en racha goleadora

Voz 1716 14:52 cómo está Pedro Morata buenas tardes hola Gallego buenas tardes mañana se sabrá el alcance de la lesión de Santi Mina así es una contractura muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha y pueden ser dos semanas si tiene una rotura o microrrotura ahí estaríamos hablando ya de cuatro o cinco semanas pero no se sabe hasta mañana

Voz 5 15:06 a que se difumina un poco el sangrado que tiene de interior de de servicios

Voz 1716 15:11 a por otra parte el Valencia va consiguiendo objetivos como decías por ejemplo en los cinco últimos partidos que ha sumado trece de quince puntos en una clasificación virtual de cinco jornadas el Valencia sería líder se ha colocado a uno del Real Madrid lo dice Marcelino que miran para arriba para el tercero está ocho que en realidad casi son nueve Borgoña verás por encima del quinto a doce puntos por encima del sexto Marcelino entiende todo el mundo que si el Valencia no

Voz 0919 15:34 capaz de empatar o ganar en Sevilla tendrá más de medio billete para la Champions de la próxima temporada una de las grandes noticias de la Liga sin duda alguna si termina así el Valencia después de una pésima temporada metiéndose entre los cuatro primeros para volver a la Champions va a pelear todavía el Sevilla aunque está como decíamos a ocho puntos del Valencia hoy ha estado con los compañeros de Radio Sevilla el presidente del equipo hispalense que seguro todavía veo opciones Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 1025 16:04 buenas tardes Gallego a todo opciones a todo está muy motivado con lo que tiene por delante ese partido contra el Valencia el sábado en el que espera el Sevilla es ponerse a cinco puntos del equipo de Marcelino el partido del próximo martes frente al United en Old Trafford que sueña con estar en cuartos de final y como no esa final de Copa frente al Fútbol Club Barcelona ha hablado de la campaña de va hacia su persona señalando al ex presidente José María del Nido diciendo que el Sevilla no tiene techo del momento clave de la temporada el acierto que obtuvieron haciendo esto

Voz 5 16:32 yo creo que el cambio de entrenador deja algo que ha sido lo que ha cambiado el rumbo de esta entidad creo que acertamos creo que hemos traído un entrenador que ha ganado diez partidos diez Victoria desde que está aquí con el que estamos enorme

Voz 0919 16:47 me contento y ojalá que sea

Voz 5 16:49 Ador que no pueda llevar algo importante que reconocer que nos equivocamos con Berizzo y no le salieron las cosas

Voz 4 16:56 yo ratificaron bueno bueno bueno bueno bueno

Voz 0919 17:00 se equivocaron con Berizzo gracias Florencio Acosta Valencia de nuevo para hablar del Levante después del empate con el Espanyol estaba claro que el futuro de Muñiz pendía de un hilo ayer cambio de entrenador en el equipo levantinista José Manuel Alemán ya está a los mandos el nuevo hola hola muy buenas

Voz 5 17:19 Arda de Paco López tira de promoción interna asciende al técnico del filial con una dilatada trayectoria en diferentes categorías pero sin experiencia en Primera División se encomienda a esta nueva andadura de un entrenador como Paco López con once jornadas por delante para tratar de dejar al Levante un año más en Primera División

Voz 17 17:38 llámalo como quieras sueño ilusión estoy evidentemente muy contento muy ilusionado pero en lo último que pienso es en mí pienso sobre todo en lo que en lo que un club tan histórico como éste yo lo sé bien porque aparte de jugadores sido socio de pequeño muchos años la afición los granotas merecen merecen al equipo en Primera División

Voz 5 17:57 debutará el sábado en Getafe sin hay que se pide por cierto lo que resta de temporada Jesús por un esguince en la rodilla izquierda

Voz 0919 18:02 lo caprichoso que es el fútbol el Levante estuvo a punto de ganar al Espanyol pero un gol del español en el último minuto le ha costado el puesto a Muñiz el Espanyol que en ese partido tuvo una noticia preocupante la lesión de Diego López se ha quedado en observación esta noche en Valencia después de un encontronazo terrible con un jugador del Levante Joan Tejedor como está Diego López

Voz 18 18:22 hola Gallego muy buenas el portero está ya en la clínica Diagonal de Barcelona donde le han trasladado en ambulancia desde el hospital de Valencia donde ha pasado la última noche el neurólogo que le va a seguir la ruta

Voz 0239 18:31 cooperación quiere tener en observación unas horas más lo más global

Voz 1805 18:33 vale es que acabe pasando la noche allí todo por precaución las pruebas que le han hecho esta mañana han confirmado que está bien desde ayer por la tarde está fuera de peligro no hay fractura no hay ninguna otra afectación por eso ha autorizado el traslado por carretera pero la fruta

Voz 0919 18:46 decía será máxima estará unos días todavía

Voz 1805 18:48 sometido a controles médicos obviamente reposo absoluto no tiene todavía fecha de regreso a los entrenamientos mandan los médicos manda la cautela sobra decir que es bajas

Voz 0919 18:57 segura para el domingo le mandamos desde aquí un abrazo Diego López seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 5 20:27 todos los goles valen la Cadena Ser

Voz 4 20:33 vale

Voz 0919 20:39 fútbol internacional más allá de la Champions nos fijamos en lo mejor del fin de semana y lo que tenemos todavía en juego porque hoy en la Premier juega el Manchester United de Mourinho el rival del Sevilla en la Champions duró un arma en hola hola Gallego muy buena

Voz 0301 20:54 pues sí jugaba contra el Crystal Palace partido importante sobre todo en esa lucha por las plazas de Champions que es lo que está más emocionante en la Premier League de hecho hoy mirando en el calendario después de la victoria del Manchester City de ayer nos deja un

Voz 11 21:07 una fecha bastante morbosa en el primer

Voz 0301 21:10 de semana de abril si ganan todo lo que tiene en el Manchester City el Manchester United hasta entonces el Manchester City el equipo de Guardiola ganando si ganara ese Derby se proclamaría campeón de la Premier ya matemáticamente en el derbi contra el equipo de Mourinho además de eso en este fin de semana el Oporto ganó por dos goles a uno su partido contra el Sporting de Portugal deja bastantes cosas ese partido un incidente de Coentrao con los sanitarios a pesar de eso no fue expulsado el ex jugador del Real Madrid hielo Oporto tras el partido anunció que no va a renovar a Iker Casillas así que acaba contrato el portero Espanyol innova seguir en Portugal evidentemente hay que comentarlo también la noticia mala del fin de semana el padecimiento de Davide Astori hoy se ha confirmado que el funeral va a ser el jueves se ha filtrado que le va a renovar la identidad de por vida para que su familia no pase problemas económicos y mañana es seguro de eso ya le van a hacer la la autopsia

Voz 0919 22:03 Play Fútbol de esta semana mucho París Anne Germaine Real Madrid

Voz 0301 22:06 no si mucho análisis del Real Madrid la opción de Di María lo que supone también la la baja de Neymar hacemos en la sección de el Mundial nos hacemos una pregunta quién fue mejor en los Mundiales Pelé o Maradona está divertida la encuesta

Voz 0919 22:19 gracias Bruno hemos escuchado al principio del programa a uno de los grandes protagonistas del fin de semana oscars y ellos que perdió una medalla de oro en los Mundiales en pista cubierta de este fin de semana pero España sea traído dos medallas la de Ana Peleteiro en triples salto presionante el concurso que hizo la gallega irá de Saúl Ordóñez en los ochocientos con ellos en el aeropuerto ha estado nuestro compañero José Antonio Duro supongo que felices con sus medallas o la duro

Voz 1176 22:47 sí gallego a la expedición hola Gallego ha llegado esta tarde se entregarán expectación la verdad con las medallas en el cuello con unos Caruso ellos al que he visto muy entero la verdad a pesar de quedarse sin medalla tendrá recompensa como campeón de cara a su preparación y quiénes están preparados pues eso encantados de la vida con su bronce son Ana Peleteiro Saúl Ordóñez gente normal muy cercana que empuja sus maletas gente currante que es el futuro del deporte español los escuchamos estoy como

Voz 23 23:12 semanas trabajar y quiero continuar mejorando hoy y espero que comiendo centímetros poco a poco creemos que no bonito porque era muy importante y nada estoy muy contenta ahí estaba deseando llegar a casa para celebrarlo con los niños

Voz 24 23:26 está tranquilos relajados suena al pódium expediciones Jaime móvil poder hablar con mi familia mis padres y eso fue lo que me llevé tranquilamente no me no Maestre se porque estén estando dentro las medallas pues estaba muy contento

Voz 0919 23:38 enhorabuena a los dos ciclismo una de las noticias que ha llamado más la atención de las últimas horas tiene que ver de nuevo con el dopaje tiene que ver con un campeonísimo como el británico Wiggins acusado de haberse dopado en el Tour de dos mil doce con su equipo el Sky Íñigo Marquínez hay que esperar qué credibilidad tiene la acusación que recorrido le besa la noticia hola Marquínez

Voz 0802 24:03 hola Gallego muy buenas bueno credibilidad Ruiz estoy que esperar el recorrido pues depende de lo que ocurra los próximos días porque primero que tener en cuenta que este es un informe elaborado por una comisión del Parlamento británico una informe demoledor es son cincuenta páginas en las que asegura que no sólo Win su equipo el Sky también utilizaron medicamentos con el propósito de mejorar el rendimiento sea no con uso terapéutico esto ocurrió como decías entre los años dos mil once y dos mil doce Bradley Wiggins ganó el Tour de Francia de dos mil doce el recorrido hemos Brown poco la bien porque tanto el Sky como el propio cordón de Wiggins ha rechazado enérgicamente a través de sendos comunicados los hechos pero bueno vamos para los próximos días a ver qué qué recorrido tiene esta noticia

Voz 0919 24:49 también estamos pendientes de la París Niza hoy segunda etapa tenemos a los españoles bien en la general

Voz 0802 24:55 sí tenemos Aizoon era segundo en la general a siete segundos de André de Marais en el francés que sigue manteniendo el jersey de líder después de una etapa en el día de hoy que ha concluido al sprint con victoria de un holandés cruel me peguen atención a este nombre que ya empezamos a ganar carreras importantes supuso el año pasado y puede ser el Armando enteros el Tour de Francia me ante este próximo año como decía Izaguirre segundo en la clasificación general mañana tercera etapa con una cota muy dura apenas a veinte kilómetros de la línea de meta

Voz 0919 25:20 gracias Marquínez Baloncesto NBA destacábamos de la pasada madrugada que Óscar Egido

Voz 1643 25:26 con lo que han hecho lo nuestros Toronto ha ganado a jornal con diecisiete puntos de Ibaka no ha jugado Willy Hernangómez con Charlotte esta madrugada así tenemos dos Espanyol de hermanos porque enfrenta a los Gasol San Antonio contra Memphis los Grizzlies de Mar suman trece derrotas consecutivas además lo Cleveland de Calderón juegan contra pistón hilos ya de Ricky Rubio se enfrentan a Orlando los películas de Niko Mirotic llevan ocho victorias seguidas pero Gallego el protagonista de las últimas horas en la NBA es este escucha

Voz 4 25:49 da tiempo a López

Voz 1643 25:53 después de Brian el ex jugador de los Lakers que ha ganado el Oscar con el corto del basket animado de cinco minutos basado en su carta de despedida como profesional que he dicho Kobe que ese sentido mejor quedarme los campeonatos de la NBA gran piensos caer

Voz 0919 26:05 sí en Play Fútbol esta semana en la web de la Cadena SER Marta Casas que tenemos pues tenemos un nuevo programa de Play Basket en Pays Basque

Voz 1509 26:15 pero da igual yo te entendido gallego un programa en el que compartimos una charla muy especial con Cell cobrado Beach el entrenador del Fenerbahce también con su ayudante Josep María Izquierdo con ellos hablamos de la Euroliga del futuro de Doncic de las ventanas FIBA de toda la actualidad del baloncesto repasamos también la actualidad de la Liga Endesa ACB charlamos con otros dos protagonistas como son Alex Mumbrú de Bilbao Basket y Moncho Fernández del Río Natura Monbus Obradoiro y como cada semana miramos más allá de nuestras fronteras para repasar la actualidad de la NBA de la Euroliga y por supuesto del baloncesto femenino

Voz 25 26:43 no que ya lo puedes escuchar en la web gracias Marta esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con The Blades un grupo de música electrónica de Francia electrónica como cracks definirlo Boot Camp en la red

Voz 0919 27:07 los vídeos de este grupo de Blades esta canción se llama Khyber a mí a Toni López que nos trae otros titulares del día o la Toni ha terminado

Voz 26 27:19 la fase de grupos de las I Bruce Cup el torneo amistoso entre selecciones femeninas de fútbol España ganador dos cero se clasifica la final el miércoles contra Italia en las clasificaciones de golf tenis a destacar la de golf John Rahm cae a la tercera plaza en beneficio Justin Thomas en el tenis ATP primera vez que

Voz 0919 27:34 Murray no esta no es el primer británico

Voz 26 27:36 doce años

Voz 27 27:38 ahora continua veinticinco con Ángels Barceló y la tertulia de los lunes que es increíblemente atractiva

Voz 0919 27:43 ya los once medio al larguero

Voz 14 27:46 sólo gallego adiós con un tres uno ocho

Voz 6 27:48 pavo mantendría que jugar aunque todo es posible consigamos

