Mesa Política: 5 de marzo

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló y no salen

Voz 0194 00:18 supuestos Rajoy no convoca elecciones Pedro Sánchez exige que el presidente se someta a una cuestión de confianza

Voz 1722 00:25 el Gobierno tiene que aprobar su principal ley que son los Presupuestos Generales del Estado si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal le tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente de gobierno para con los ciudadanos lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza

Voz 0194 00:47 pero sólo él Rajoy quien tiene que decidir si se somete a esa cuestión de confianza antes el Gobierno no dudan en que los presupuestos se van a presentar así que no se plantean de ningún modo esa petición del Partido Socialista Javier Maroto Partido Popular

Voz 2 00:59 sí semana presentamos presupuestos por tanto la cuestión que plantea el señor Sánchez creo que está fuera de la realidad de la agenda que tenemos en las próximas semanas por no hablar de que las cuestiones de confianza es algo que la propia Constitución establece que son cuestión exclusiva del propio presidente del Gobierno

Voz 0194 01:16 está en España en Italia incertidumbre tras la cita electoral del Movimiento cinco Estrellas resultó ayer el partido más votado pero la gobernabilidad en el país es más que complicada lo único cierto en este momento es la dimisión de Matteo Renzi líder del Partido Demócrata que ha declarado que dejará su puesto en cuanto se forme el nuevo Gobierno Mariano Rajoy dice no saber analizar bien bien los resultados en Italia

Voz 1487 01:35 vamos a ver lo que sucede en Italia e confieso que soy incapaz de hacer un análisis e ni bueno ni malo fundamentalmente porque desconozco cuáles son los resultados en este momento no por otra razón que alguno a lo mejor estuviera pensando aquí pero sí que hay una cosa que es muy importante y con ello ya termino mi intervención al final eh de lo que se trata como todos hemos dicho es de atender los problemas de la gente

Voz 0194 02:03 se trata de atender los problemas de la gente problemas como la desigualdad entre mujeres y hombres la brecha salarial el techo de cristal la violencia machista la conciliación real el acoso sexual y laboral problemas irá zonas por los que el ocho de marzo el jueves de esta semana está convocada la huelga en el Día Internacional de la Mujer comienza el tiempo de la mesa política en Hora Veinticinco Sara editores buenas noches Angels en el que pedimos también la participación de los oyentes

Voz 3 02:28 sí pueden participar de varias formas nos pueden enviar notas de voz al Whatsapp del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribirnos a la página de Facebook la dirección de la páginas hora25 y también a la de Twitter arroba hora25

Voz 0194 02:41 hoy en Madrid todo nuestros políticos Partido Popular Paco Martínez buenas noches buenas noches Odón Elorza buenas noches como la de ayer Gabón Julio Rodríguez podemos buenas noches buenas noches soñó el de Hernando de Páramo Ciudadanos buenas noches Madrid buenas noches has dicho que la del PDeCAT muy buenas noches hola buenas noches Bonet Pedro Sánchez pedía como hemos escuchado que Rajoy se someta a una cuestión de confianza sino salen adelante los presupuestos sobre su petición se han manifestado también el resto de partidos políticos escuchemos a Noelia Vera de Podemos y Albert Rivera de C's

Voz 4 03:09 no entendemos cuáles son los movimientos que está dando Pedro Sánchez no entendemos cuáles son las herramientas que Pedro Sánchez considera oportuna pero desde luego en lo dijo muy claramente y nosotros seguimos estando muy abierto a esa posibilidad que echará a Mariano Rajoy

Voz 5 03:23 eso yo no puedo decidirlo ni el señor Sánchez tampoco por mucho que les guste es el señor Rajoy el único que puede decidir si convoca elecciones no pero si me pregunta mi opinión creo que quede clara es que lo mejor es que vengan los presupuestos que salgan adelante con todas esas medidas naranjas que hemos negociado y que creo que son buenas para España

Voz 0194 03:40 las cuestiones de confianza no se piden se proponen por parte del Gobierno que ha respondido Javier Maroto vicesecretario sectorial del PP lo hemos escuchado hace un momento Pedro Sánchez ha ido más allá se saldrá del pacto educativo si no se consigue que el Gobierno invierta al nivel del resto de países europeos

Voz 1722 03:56 si mañana el Gobierno de España no pone encima de la mesa unos niveles de inversión homologables a la Unión Europea que tienen que estar en el cinco por ciento del Producto Interior Bruto vino el tres por ciento del Producto Interior Bruto que es lo que está planteando este gobierno el Partido Socialista suspende su participación en la comisión del Pacto Educativo

Voz 0194 04:16 adónde has dicho Maroto que las cuestiones de confianza no se piden se proponen por parte del Gobierno y además está convencido de que los presupuestos van a salir adelante

Voz 1635 04:24 todos sabemos que no es eso lo que decía el Gobierno ni Montoro ni otras fuentes hace hasta hace dos semanas no aproximadamente que qué está pasando en España para explicar la la iniciativa de hoy de del Partido Socialista de Pedro Sánchez vamos a ver hay un elemento clave hay una cierta amenaza o una ruptura real de un elemento de gobernabilidad que era ese pacto de investidura entre Ciudadanos y PP no eso está volado Se da volar va a continuar hay chantajes en en fin entiéndase entre ambas partes eh eso ha cambiado hay también una cierta paralización una inutilización del Parlamento porque porque la Mesa del Parlamento del congreso de C's y PP y Ciudadanos se han conservado lógicamente entre ellos porque iban a lo mismo para que se sigan estando hoy paralizadas y completos del orden de veinticuatro veinticinco proposiciones de ley mañana hay una oportunidad por cierto de Ciudadanos para ver si también apoya el veto del Gobierno a esa reforma de la Ley de la Memoria que os frente a los socialistas hay más elementos hay una paralización de la acción de gobierno respecto a Cataluña en la política estoy hablando por otra parte si no hay un presupuesto un Estado no puede avanzar y sobre todo no puede haber un mínimo cambio de políticas para una recuperación más justa aprobando Partido Socialista que es oposición ya es una alternativa dice oiga si usted no tiene la confianza de la Cámara Si usted no puede sacar adelante los presupuestos que tiene paralizadas las actividades del Parlamento de la ley Si usted está rompiendo o está rompiendo con usted día sí día también porque están los dos nerviosos con las encuestas después lo que pasa en Cataluña Ciudadanos y PP buenos días pues tome usted más quizá al PP no todos nuestra decisión porque el país no puede seguir así no puede estar paralizado por tanto Pedro Sánchez en su caso si usted no tiene presupuestos la cosas ir de esta manera paralizada presente para ver si tiene usted el apoyo del Parlamento una cuestión de confianza presentada no sale adelante evidentemente a elecciones los socialistas no tenemos miedo escénico ni las encuestas a que haya elecciones pero lo que no puede hacer el país seguir así paralizado por una guerra entre los dos partidos que han firmado un pacto de investidura porque esa evidentes tanto el día echándose ahí en fin órdagos no

Voz 0194 06:47 venga pues vamos a ir con estos dos partidos Páramo Ciudadanos

Voz 6 06:51 preguntado por la postura del PSOE y ha hablado más de ciudadanos que el PSOE pero bueno imagino que eso es habitual hoy en día en cualquier caso nosotros creemos que lo lo bueno para para los ciudadanos es que los presupuestos aprueben creemos que son buenas las las propuestas que hemos que hemos planteado ante una situación como la que tenemos encima de la mesa la aprobación de Presupuestos hay dos formas de actuar creo yo todas respetables solo faltaría una es el no es no constante del PSOE no a todo absolutamente a todo y la otra es sentarse en una mesa intentar tirar adelante propuestas que creemos que son buenas para todos insisto no para los votantes de Ciudadanos sino para todos los españoles por ejemplo es bueno que se aumente el permiso de paternidad estamos de acuerdo en eso que somete unas es más semanas el permiso de paternidad yo creo que sí pues nosotros nos hemos sentado y les hemos puesto como condición para apoyar los presupuestos que somete el permiso de paternidad es bueno que haya mil euros más de ayuda a la escuela infantil para las familias que más lo necesitan yo creo que así nos hemos sentado en la mesa eso lo hemos propuesto es bueno bajar los impuestos el IRPF sobre todo para ayudar a pensionistas por cierto un veintidós por ciento de los pensionistas se beneficiarían de esta medida con sesenta euros más no con cinco euros más que es la propuesta al PSOE para arreglar el problema de las pensiones en España yo creo que sí que es bueno es bueno aquí para ser salarial suene la equiparación salarial de los policías que es injusto como está hoy en día administrado el sistema de sueldos de los policías y que tengan quinientos millones que hemos pedido al Partido Popular más en la nómina los policías yo creo que sí pronto al final nosotros hemos puesto unas propuestas encima de la mesa si el PP cumple eso quiere decir si el PP tiene palabra si cumple con el acuerdo porque PP parece que sólo tenía palabra cuando necesitaba nuestros votos para que fuera Mariano Rajoy presidente pero sí tienen palabra en plena a cambio de ese voto que nosotros les les dimos para la investidura ahora presupuestos habrá estabilidad yo creo que también es importante en un momento como éste ya sé que el PSOE tiene su su propia agenda en este sentido pero creo que es bueno pensar en la estabilidad y más en un momento como el que tenemos acabo estabilidad si somos el partido de la estabilidad de hecho hay gobierno gracias a Ciudadanos pero estabilidad a cambio de reformas yo creo que sí Odón si analizas las las cuatro reformas quemado tiempo a explicar aquí que creo que son buenas y creo que hay muchos socialistas por cierto que estarían de acuerdo con esas propuestas porque no nos sentamos sacamos adelante unos Presupuestos salimos del no es no hoy de la hoy hoy la nueva noticias la moción de confianza

Voz 1635 09:06 interés paralizadas veinticuatro pero para luego volver

Voz 7 09:08 yo no lo voy contigo empezando por

Voz 8 09:11 por una integración de Fernando de Ciudadanos y el par la palabra desde luego creo que está clara porque no sólo hubo un voto de investidura hubo unos presupuestos ya es decir ciudadanos ya pactó con el Partido Popular unos presupuestos por lo tanto hombre creo que es evidente que se cumplieron los compromisos y los acuerdos evidentemente pues la intención volverá completo sólo por ahora no se están cumpliendo sólo volver a cumplirlos como se cumplieron ellos entonces yo yo lo que creo es que la esta especie hace Pedro Sánchez a la cuestión de confianza ahora pues es lo que pone de manifiesto es máxima falta de liderazgo y la búsqueda incluso sobre actuando pues en fin de salir de tener un discurso que realmente no no es absolutamente Ford no no es alguien que se fue que renunció al escaño que ahora no tiene por tanto espacio en el Congreso hilo busca pues fuera de la vía parlamentaria lo cual es ciertamente complicado no yo creo que eso es lo que pone de relieve y eso hace que que Odom presenta aquí también una imagen que no creo que se en él mismo es absolutamente sobreactuar AVE un país paralizado sin una cosa como qué terrible y dramática que no se corresponde

Voz 1635 10:20 los todavía no hay no hay

Voz 9 10:22 no hay esa guerra civil entre los ciudadanos

Voz 8 10:27 no sé no sé cuántos no no eso es una imagen que pretende justificar algo que se ha dicho que además es imposible en términos constitucionales quién decidirá si presenta una cuestión de confianza será el presidente porque es para eso está la cuestión de confianza lo que había que hacer un líder de la oposición si lo fuese Pedro Sánchez sería presentar su caso es una moción de censura con su grupo pero una cuestión de confianza es exclusivamente el presidente del Gobierno y por tanto yo creo que además hay un elemento incomprensible y es que ya se está dando por hecho no sólo que los presupuestos no se van a presentar lo cual es mentira porque ya se ha dicho que se van a presentar sino que el Partido Socialista lleva mucho tiempo anticipando ya su negativa absoluta unos presupuestos que no ha visto lo cual es bastante patético

Voz 10 11:06 si alguien alguien dijo el presente ciudadanas al inicio de legislatura o del anterior corta que el Parlamento iba a ser el centro de la vida política española en esta legislatura y nada más lejos de la realidad porque para complementar algo que ha hecho don es bueno que los oyentes conozcan que cuando se presentado una proposición de ley un proyecto ley por parte del Gobierno el plazo de presentación de enmiendas es de tres semanas excepcionalmente se puede ampliar a cinco semanas esta legislatura que es una legislatura de lo nunca visto hay proposiciones el proyecto de ley que llevan hasta un año un año de prórroga de enmiendas esto es teatro del malo mucho morro por parte de la mayoría absoluta que conforman PP dice bueno es la Mesa del Congreso los diputado el Parlamento de Cataluña estaba

Voz 6 11:56 es menester déjale habla déjale habla flexible

Voz 7 11:58 dejan déjale hablar pero que intervenga no pero de Estado laico el señor que tiene bueno pero sí que estamos estamos hablando

Voz 11 12:05 yo creo que el el el partido enloqueció Páramo yo no les cerrado ustedes aplicaron ciento cincuenta y cinco de una forma que algún día el Constitucional tendrá que decidir además intento no hablar de Cataluña hoy sí estaba fuera de esas de ustedes pero bueno es que en en este

Voz 10 12:19 en esta cosa del marketing permanente de Ciudadanos la semana pasada dijeron vamos a activar la legislatura no digamos las cosas por su nombre durante un año seguramente por cálculos partidistas distintos para intentar desgastar el PP respecto a la actividad legislativa hay porque quizás técnicamente no tenían preparado cómo afrontar algunas leyes de hecho estoy yo creo que habrá presupuestos leer esto dentro de pocos meses lo podemos versión mi pronóstico se cumplieron no que una cosa porque yo alguna experiencia en el pasado que no el presente tengo esto de complementar mayorías no y una cosa anunciar las condiciones después ver si estas condiciones se se hacen efectivas de verdad para terminar desde un punto de vista estrictamente técnico es cierto la moción de confianza simplemente la puede presentar el presente el Gobierno el año ochenta y nueve del siglo pasado cuando hubo aquellas elecciones generales que estuvieron que repetir en dos o tres circunscripciones Felipe Gonzáles una vez investido presente el Gobierno presentó una moción de confianza para saber si el Parlamento completo Le daba también la confianza pero sólo presentar presente el Parlamento el del Gobierno perdón en julio

Voz 1054 13:27 sorprendido porque muchas Xuclà una cuestión de confianza la que presentar en todo caso Rajoy esa es una iniciativa que sólo puede impulsar al Gobierno lo que sí que tiene a su alcance Pedro Sánchez es una moción de censura que además tendría apoyo para prosperar yo recordaba hace unas tertulias en revelando al social algo Baumann que Pedro Sánchez tiene el riesgo de convertirse en un político líquido es decir que está en una fase posterior a estado sólido en la que los conceptos y los proyectos pues se según temporales son precarios pasajeros yo creo que en este sentido si lo que Pedro Sánchez se comprometió a sacar a Rajoy de del Gobierno las primarias pues eso con lo que se comprometió con una obligación que tenía también pues acá a este Gobierno de corruptos y Sánchez pide a Rajoy que presente y apruebe los presupuestos sino es capaz de aprobarlos Le pide que voluntariamente presente una cuestión de confianza si la pierde que voluntariamente adelante Lassad las elecciones sino toma esta decisión voluntaria la pregunta que habría que hacerlas va a presentar una moción de censura que sería una herramienta parlamentaria que ahí sí que tendría la iniciativa que tiene datos y números que la puede ganar

Voz 1635 14:44 hay una realidad hoy por hoy no hay presupuesto encima de la mesa las discrepancias desacuerdos entre Ciudadanos y PP entre el Gobierno y el señor Rivera son más que evidentes el poder de las encuestas está creando mucho miedo escénico a unas fuerzas políticas en más de una además de todo esto como se ha dicho aquí es irrefutable el Congreso de los Diputados tiene veinticuatro veinticinco propuestas de ley que están paralizados o bien por veto del Gobierno asumido por la mesa en la que domina ciudadanos BP o bien porque dan como se ha dicho aquí prórrogas sucesivas durante meses y meses lo que se podría aprobar porque se podría aprobar no sale adelante esa es la mayor manifestación de Kenny Ciudadanos ni el Partido Popular quieren que proposiciones de ley que leyes que supondrían cambios importante en políticas sociales pensiones reforma laboral política educativa dependencia más inversión en investigación ciencia etcétera no salgan adelante porque tienen paralizado las pues y regléis están riendo el Parlamento segunda cuestión moción de censura vamos a ver la moción de censura de la mano de cuántos hay que sumar Podemos y PDeCAT a ERC PNV dos grupos canarios vamos a ver si se saca adelante una propuesta de este tipo tiene que ser un programa garantizando la estabilidad y la gobernabilidad etcétera etcétera la ofrecieron graso en la vida nada es gratis y más aún tal y como está la situación política en Cataluña yo creo que los es para nuestros oyentes de la Cadena SER saben que esto de sumar peras con manzanas y con cosas muy diferentes en política realmente no funciona por tanto hay que pensárselo dos veces decimos sí no hay gobernabilidad en este país porque los partidos firmantes de la investidura del Pati Mistura no se ponen de acuerdo con los platos todos los días porque hay que verlos pues entonces decimos oiga usted no cuenta con el apoyo al Parlamento sino Rajoy sino saca presupuesto planteárselo porque los votos de la abstención del Partido Socialista fueron de aquella manera para no los tendría ya

Voz 11 17:01 éramos míos os pido intervenciones más breves porque así tendremos más tiempo para mí después para dos cosas

Voz 6 17:07 Odom habla mucho de bloqueo pero si uno repasa pues las últimas reformas que se han puesto encima de la mesa el PSOE estarán contra entonces tremenda que nos den lecciones de de bloqueo cuando o la reforma de los aforamientos por ejemplo acabar con los aforamientos políticos en contra la Fiscalía tener una Fiscalía y en definitiva una justicia despolitizar una propuesta además que se pues más de la mesa que se puso encima de la mesa la semana pasada a zonas del entorno socialista no sale adelante la ley electoral lo mismo no cierto la gente

Voz 1635 17:36 está en contra de que

Voz 6 17:38 la reforma la reforma de la justicia y la reforma de la Justicia que planteó Ciudadanos para despolitizar la justicia en eso el Partido Popular el Partido Socialista se vamos se ponen de acuerdo rápidamente nosotros mismos que blinda Democràtic entonces creo que aforamiento nada por mucho que repitas Odón no es mucho que repitas acá es un debate que a mí no me importa que me interrumpa porque es un debate León a veces interrumpido parece que no se puede interrumpirse por interrumpir eso te puedes hablar todos a la permítame que que que te explique luego luego sin duda me pude rebatir digo que por mucho que cada cada lunes digas que se bloquea bueno el partido socialista está bloqueando las mayores reformas en materia de regeneración no pasa nada si lo hubiese hecho todo durante treinta y cinco años y no hay ningún problema si es lo normal seis coherentes en eso en bloquear reformas como testigo de la aforamientos de de un artista ya despolitizar una justicia escolarizada Radiotelevisión Española también podemos también lo frívolo bueno en cualquier caso creo que la situación de bloqueo Nos bueno no es buena la situación de bloqueo y creo que lo mejor sería que el partido estadistas asentada asegura mes a debatir cómo te ven unos mejores presupuestos antes de verlos yo creo que es más efectivo es nuestro punto de vista por mucho que nos ataque y en eso creo que es más efectivo poner condiciones al Gobierno sacar adelante medidas que son buenas para todos los ciudadanos incluidos los votantes del Partido Socialista creo que soy tercero porque la mitad de la intervención está discutiendo con Odom no tanto creo que es bueno insisto creo que es bueno para también para los votantes de tu partido que ante unos presupuestos Se saquen adelante propuestas que son buenas para todos y no estar en el no es no o ahora en la moción de confianza constantemente con esto termino le decía antes a compañero de Convergència

Voz 12 19:08 que no se puede dar lecciones de desbloqueo cuando tenéis lo que haga Cataluña para un momento compás Paco algunas reflexiones primero a mi me gustaría contestarle a G

Voz 8 19:18 leo eso del Gobierno de corruptos aquí a quién se refiere quiénes son los corruptos los ministros yo soy el corrupto quiénes somos

Voz 1054 19:26 el CSKA Larache al programa la corrupción estructural

Voz 8 19:31 creo que es tremendamente ofensivo

Voz 1054 19:34 irá para alguien y el mito de la que vamos a lo que ha dicho la fiscal Anticorrupción el fiscal anticorrupción ha dicho que hay un Gobierno de corruptos no eso eso lo ha dicho la fiscal Anticorrupción está asociado al partido que está en el Gobierno que el Partido Popular yo creo yo creo Julio que ya el que uno se deje llevar ya por las pasiones hasta el límite es decir no fueron tan absolutamente falsas me parece profundamente

Voz 13 19:56 y muy impropio de una persona como tú no hay nadie

Voz 8 20:01 en el Gobierno sólo falta empezando por el presidente Navy corrupto el Gobierno todas yo creo que no hay que disfrutar y al Gobierno y al partido que lo apoya

Voz 1054 20:10 habrá lo corruptos que el partido que apoya al Gobierno en esa excursión porque somos

Voz 7 20:18 es lo nadie del Gobierno

Voz 13 20:22 dicho eso yo creo que también hay que explicó

Voz 8 20:25 por qué es esto de la paralización de los vetos porque la imagen que estamos transmitiendo que se está transmitiendo es que no es real es decir es es nuestra Constitución la que permite que ante determinadas iniciativas que presenta la oposición se puedan que el Gobierno pueda paralizar las porque suponen un incremento del gasto o una disminución de ingresos y eso es un mecanismo constitucional que está en el artículo ciento treinta y cuatro y que ya se ha utilizado en el pasado por qué es así pues porque en un sistema parlamentario en las Cortes aprueban unos presupuestos con los cuál es el Gobierno tiene que manejar y ejecutar sus políticas públicas y por tanto ni los gastos se pueden aumentar ni los ingresos se pueden disminuir sin que el Gobierno esté de acuerdo porque él están alterando el marco aprobado para ejecutar sus políticas públicas y eso es un mecanismo que está en la Constitución y en los reglamentos de las estabas por tanto esa paralización no es ninguna especie de extravagancia que el Partido Popular utiliza de manera fraudulentas un mecanismo perfectamente constitucional por tanto no nosotros sabemos falsedades a los oyentes

Voz 10 21:29 no sopla creía palabra discos Junín sí porque este debate sobre derecho parlamentario sobre el funcionamiento del Parlamento es interesante evidentemente Paco Martínez tiene conocimiento como Le letrado del Congreso pero esto está en el Tribunal Constitucional que vamos a ver no sé si es bueno o malo que se supiera pero los herederos del Congreso hicieron un informe que presentaban sus reservas a este uso absolutamente abusó nunca visto en los treinta y cinco años pasados una cosa es

Voz 11 21:56 aumenta la propia situación mayorías es un poco segundo grabadora también es función de los mayoría

Voz 10 22:03 ellas bloqueados lo que estamos más o menos II los presupuestos se votan para que se cumpla en esto de la calidad democrática pues llevamos años y años aprobando presupuestos es pues se cumple uno se que se cumple el grado de ejecución presupuestaria es el que es tenemos grandes debates el día que se presente el proyecto de presupuestos y casi nunca nos acordamos porque los informes el Tribunal de Cuentas llega muy tarde sobre si se ha ejecutado el cuarenta por ciento de lo que el Ministerio de Fomento ha previsto en algunas obras que de aquí llora también algunos problemas algunos problemas mayores no bien en Cataluña justo hace unas pocas horas el presidente de una propuesta de candidato a la investidura pero es que es más vayamos a la raíz de las cuestiones en las cuestión es que el Gobierno español de porqué sino daremos carta de naturaleza a cosas que no son naturales que es que de forma preventiva El Español presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que de forma nunca vista tampoco el constitucional me ha admitido a trámite ni ha dejado de admitir a trámite durante un mes y una semana con el informe en contra del Consejo de Estado perdonad que vaya

Voz 11 23:14 mi poniendo encima de la mesa datos pero es que no podemos Páramo cuando habla del bloqueo en el Parlament de captar podemos dar como normal lo que no sé es que nunca para terminar sobre el Gobierno

Voz 10 23:23 te relativo yo creo que en España hay bastante gente que representa bastantes millones de ciudadanos que serían partidarios de un gobierno alternativo no voy a especular sobre aquello que algunos ya han cerrado la puerta pero Don a puestos a hablar de esto y aquí hablaremos de Italia creo dentro

Voz 11 23:39 Paquito tiempo hay una cosa que

Voz 10 23:42 Jamal gobierno técnico Ipar ser presidente del Gobierno en España no se tiene que ser diputado es defender es el escenario que algunos han decidido no quiere explorar

Voz 0194 23:50 venga con Julio cerró el tema de el tema de los presupuestos íbamos con Italia

Voz 1054 23:53 no sé brevemente porque yo creo que la social que la corrupción es un tema transversal que está asociado al Gobierno y al partido que están en el Gobierno lo dejo no lo dejo al debate queda muy claro que esa asociación te conviene lo dejo al debate de la gente que los escuche porque tampoco el tío tiene explicar quiero explicarlo algo que está ya que ya está en una situación de idea

Voz 8 24:15 más que has hecho a tu libre conveniencia bueno aclaró

Voz 1054 24:17 es como tú quieras entender la prueba cuando hablamos también con el tema de las cifras sí que sale que era algo que se daba gratis añadían esos partidos que has citado no era una cosa que no da era algo que Irán por nada sino que era una cuestión de higiene democrática y las socio también para responderle a Paco una cuestión de higiene democrática por la que hay que cambiar este Gobierno nada más

Voz 0194 24:39 venga Italia que nos va a dar tiempo desde ayer Italia está más dividida en la política si es que esto era posible el Movimiento cinco Estrellas ha sido el más votado con más de nueve millones de votos la segunda fuerza ha sido el Partido Democrático el tercer partido la Liga Norte Forza Italia de Berlusconi y socio de la Liga Norte se ha quedado como cuarta fuerza votada y la primera consecuencia la dimisión de Matteo Renzi con este panorama no se sabe aún qué puede pasar en Italia hay como consecuencia hacia donde seguirá yendo el rumbo de Europa porque el ascenso de los euroescépticos continúa abrimos un periodo para el debate con el tema de Italia Two clase que venías muy interesado en hablar de Italia porque te gustaba pero no es una buena noticia para para los resultados en Italia

Voz 10 25:21 no ya hay varios elementos por ejemplo se pueden sumar dos partidos de tal forma que el cincuenta y dos por ciento de los partidos son euroescépticos tienen las políticas muy duras sobre inmigración segundo el partido que ha ganado es un partido que dice que no es de derechas e izquierdas esto lo escuchamos muchas veces pero que tenía un programa electoral que básicamente es muy duro sobre la política migratoria y a la vez muy paternalista res esto algunas políticas sociales que tienen la cultura de fondo de la política la cultura política italiana ha habido una división entre norte y sur como no se había visto nunca desde el año cuarenta y ocho del siglo pasado circunscripciones electorales en las que se distribuyan dos o tres diputados en el sur cinco este momento cinco Exteriores han llevado todos los diputados porque su victoria ha sido muy importante y por otra parte había un partido que en las europeas consiguió el mejor resultado en Italia que fue el Partido Democrático con el cuarenta por ciento el año dos mil catorce que ha caído al catorce por ciento y hay una persona que algunos en España les encanta ir a Roma hacerse fotos que el señor Renzi pero yo creo que hoy hay un par de personas que están recordando que el señor Renzi cuando alguien es muy agresivo en política a veces las cosas vuelven no uno señor Enrico Letta un excelente político que fue apartado por por Renzi hizo el otro el señor Bersani que que ganó las elecciones Honda hace cinco años

Voz 1635 26:48 si los resultados en Italia son realmente muy complicados para la gobernabilidad de de Italia algo que ya viene siendo una especie de tradición no la difícil gobernabilidad en Italia desde hace bastantes bastantes años nosotros entendemos que la fuerza de Renzi el Partido Democrático ha perdido Sánchez naturalizado de una manera importante en los últimos dos tres años ha ido perdiendo identidad como como una fuerza realmente de centro izquierda socialdemócrata y eso ha traído consigo que ciertamente la abandone una parte importantísima al electorado con el crecimiento de Fuerzas de Derecha de extrema derecha no o de movimientos populistas como lo es el cinco cinco estrellas que tiene algunos planteamientos en política en política sobre la inmigración sobre las migraciones realmente también tanto cercano a la a la xenofobia o por lo menos muy muy radical ese discurso entendemos que los partidos de la izquierda cuando pierden su su identidad cuando dejan de diferenciarse claramente de la derecha sin caer en radicalismos ni en demagogias es cuando realmente la ciudadanía la ciudadanía progresista les da la espalda no lo hemos visto en Francia lo hemos visto repetidas veces en Alemania lo vemos en Italia ya hay más ejemplos por tanto la necesidad de reformular lo que es la socialdemocracia Siglo XXI dando respuesta a las nuevos desafíos trabajando permanentemente como alternativa a la de hecha por la igualdad por la igualdad sin hacer un discurso extremadamente ideológico que parece que es la solución que en Italia se requería por parte de ir partido democrático que ha tenido más resultado lo mismo que les PD en Alemania que al final por voluntad de sus militantes continuar en el Gobierno pero eso quizá sea una noticia para Europa Press noticia para la izquierda en Alemania

Voz 6 28:51 bueno yo creo que los que somos europeístas pues vemos con preocupación no la los resultados que sean que se han producido en en Italia básicamente por el aumento de los partidos populistas el aumento de los partidos nacionalistas los partidos euroescépticos no yo creo que eso desde luego nos tiene que hacer reflexionar ha pasado también en otras partes y creo que debemos tomar nota nuestro país yo coincido con los análisis que se han hecho puramente analíticos antes que de que yo interviniera pero creo que debemos tomar nota porque lo que está ocurriendo y no sólo en el caso de Italia recientemente este este fin de semana sino también otros países de nuestro entorno es que el bipartidismo se está hundiendo al final esos está produciendo el riesgo que tiene cuando no hay una alternativa eso es que ante el hundimiento del bipartidismo la reacción es que ya sean partidos populistas o partidos xenófobos euroescépticos nacionalistas pues se aprovechan de esa situación y tienen los resultados que tienen yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer para que

Voz 12 29:50 no para que no ocurran en nuestro país yo creo que eso es lo lo que podemos aprender de lo que está ocurriendo en nuestro entorno

Voz 6 29:57 trasladar esa esa esa visión ha al nuestra no por tanto me parece importante que haya una alternativa ante partidos que no tienen soluciones en definitiva que los ciudadanos perciben que no tiene soluciones para los problemas del siglo XXI en Italia ha pasado algo parecido y creo que ante eso lo que hay que hacer es tener precisamente un proyecto nuevo de reformas que haga que por un lado el bipartidismo decadente no es la alternativa como se está comprobando pero que tampoco sea los nacionalismos que eso son peligrosos como hemos visto de hecho Europa nace para luchar contra el paro

Voz 8 30:27 bueno igual que los populismos no se tengo una yo tengo la sensación de que el bipartidismo en Italia hacía hace ya bastante tiempo que se parecido la verdad que estábamos ante

Voz 0194 30:39 de de partidos multi partidismo polarizar

Voz 8 30:42 ha sido una enorme fragmentación por tanto en fin no comparto mucho la la lectura que hace Fernando así creo que tiene coincido con Odom en que la socialdemocracia no atraviesa buenos momentos y es verdad que hombre de la lectura de la situación de Italia pues podemos también nosotros porque por una parte ver que en fin nosotros solemos ser críticos con nuestra situación en nuestra composición de fuerzas políticas bueno a lo mejor también cuando miramos a nuestros vecinos pues podemos ver que la desafección hacia la política y que los radicalismo los extremismos dos partidos euroescépticos el hecho de que las políticas o las posiciones políticas en materia de inmigración sean ciertamente alarmantes en otros países pues hombre yo creo que hace ver que la política española tiene una cierta madurez también pues conserva todavía una cierta moderación a pesar de todas estas cosas que nos decimos nosotros aquí en están esa no

Voz 0194 31:34 Julio a que es decir cosas que están ahora habláis Luca educadamente y pacíficamente

Voz 1054 31:40 que nosotros también vemos con mucha preocupación pues que las fuerzas que hayan surgido sean anti europeas no minuto cinco estrellas si la Liga también coincidieron en que se marca la tendencia general que está viendo en los últimos años en Europa con una quiebra tradicional por lo menos dos principales partidos como ha sido Le Força de Forza Italia el Partido Demócrata también el descrédito de la socialdemocracia que ha bajado por debajo del del veinte por ciento y también muy preocupante pues el que surge en este escenario de incertidumbre que vuelvan a surgir partido xenófobos y partidos

Voz 8 32:12 de extrema derecha yo creo que ese es el análisis que se pueden hacer de esta selección era no la preocupación

Voz 0194 32:19 ríete un páramo lo que les va a costar a los italianos forman gobierno ríete tú de lo que está pasando en Catalunya lo que les hasta a los italianos formar gobierno dejadme que cierre con una cuestión porque el ocho de marzo Día Internacional de la Mujer ya saben que hay una huelga convocada bueno pues soy el obispo de San Sebastián Odón ha dicho esto digo por lo de San Sebastián no por del obispo eh

Voz 1049 32:40 en qué momento esa causa justa sea mezclado con determinadas eh con la terminadas falsas causas que en el fondo van en detrimento de la propia mujer de la propia mujer porque el feminismo radical o el feminismo de género tiene como víctima la propia mujer tiene como víctima a la verdadera causa femenina es curioso eh como el demonio puede hacer que la meter un gol desde las propias filas porque hay que decir que el que el feminismo al al haber asumido la ideología de género pues de alguna manera se ha hecho una especie de la al aquí digamos Erice no

Voz 1635 33:22 claro que me por variedad no sé ya conozco yo el señor obispo de San Sebastián pero no me encuentro

Voz 11 33:28 muy en su línea ninguno ya imaginaba no lo decía por eso donde orgulloso no lo has dicho

Voz 1635 33:33 palabras yo no sé me situaba en el siglo pasado pero no en el siglo XIX es es lamentable pero bueno hay hay público para para todo tipo de espectáculos que se le va a hacer en los socialistas apoyados

Voz 0194 33:46 el otro día lo vimos todo el madridismo incluso la Virgen María haría haría agua haría huelga buenos

Voz 1635 33:50 que yo no no no soy más que la ícono como socialista desde luego no creo en esas cosas nunca hemos planteado los socialistas el apoyo a la convocatoria del día ocho Día de la Mujer día en favor de la de la igualdad salarial contra la violencia de género hemos defendido la convocatoria de los sindicatos para que todos aquellos que estén por la causa apoyen esos paros de dos horas que las en gestaciones es una causa compartida por la igualdad en este caso estamos convencidos que va a ser un éxito más que nunca ahí estaremos los socialistas apoyando porque es algo se caracteriza al Partido Socialistas en las políticas de igualdad especialmente de Igualdade

Voz 0194 34:30 pero el PDeCAT apoya la huelga bien se trata nosotros en breve a dos minutos

Voz 10 34:37 Nos gustaría que el señor obispo dijeras es que a favor en contra de la brecha salarial entre hombres mujeres y gente que hace lo mismo tendría que cobrar lo mismo no género o o a favor de la igualdad entre hombres mujeres estar esto esto que hemos escuchado me ha parecido es que no hay ni quiero entrar en analizar los me resbala y me parece que esto del demonio y el débil

Voz 11 34:59 pues va dejando y haciendo perder Parroquia Julio Juli lo lamento

Voz 1054 35:04 el hispano merece porque haya hecho otra declaraciones en otras ocasiones parecidas yo creo que en este caso hay que reconocer que la huelga del ocho de marzo va a ser un éxito y lo más importante es que sepamos leer el mensaje que no van a transmitir a las mujeres que van a tener el protagonismo ese día y nosotros lo que vamos a hacer es apoyarla respetar la convocatoria qué hacen y cómo lo haces

Voz 1635 35:22 pero bueno porque nosotros respetamos son falta

Voz 8 35:25 al derecho individual fundamental a elegir esa forma diéramos esta reivindicación del día ocho de marzo pero la pues la la forma en la que el partido lo reivindica el de la mujer posará otra no como en otras ocasiones pues trabajara japonesa a la es una es una forma respetado trabajando por por la igualdad y a asumiendo lo pues en fin en un partido que creo que el liderazgo y la posición de las mujeres es indiscutible pues pues trabajando por esos objetivos

Voz 6 35:54 para estaremos esta opción pues tenemos la manifesté como estamos cada año del del ocho M para defender la igualdad por supuesto con nuestras propuestas ahora bien creemos que una huelga que mezcla la lucha contra el capitalismo defender el feminismo y que algunos creen que reparten carnet de feministas porque si no estás a favor de luchar contra el capitalismo cuando no eres un antisistema feminista me parece un error tremendo yo creo que precisamente la igualdad se tiene que defender en esa manifestación a la que asistiremos también con políticas cada día desde el Congreso claro

Voz 0194 36:22 yo que no soy anticapitalista Galgo Paco Martínez quién iba a decir algo Julio muy breve

Voz 1054 36:27 únicamente a Fernando quiero que los que no en los que están a favor de la huelga con las demandas de la Tranversa de las mujeres eso sí que esconden razones ideológicas

Voz 0194 36:35 Paco Martínez Odón Elorza Julio Rodríguez Fernando de Páramo Jordi Xuclá muchas gracias

Voz 14 36:39 a los cinco y hasta la semana que vivía