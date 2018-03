Voz 1375 00:00 pero saludamos a esta hora aún madridista que sabe lo que es jugar ese tipo de partidos José Antonio Camacho muy buenas

Voz 1016 00:06 buenas e José partido mañana no

Voz 1375 00:09 en el mes de marzo empezando el mes de marzo o seguir adelante en la Champions porque tampoco es ganar un título sino seguir adelante en la Champions o adiós a la temporada

Voz 1016 00:18 sí sí porque ya está eliminado de la Liga está lejana hay bueno pues es el mes de de jugárselo todo yo creo que ahora el fútbol actual en este mes donde en teoría te juegas todos meterte en finales llegó a los campeonatos de estar en cuartos de final de la Champions bueno pues mañana es un partido decisivo para el Madrid

Voz 1375 00:44 el tres uno hace que estemos tranquilos no con el con el resultado de la ida

Voz 1016 00:48 tres uno te da una ventaja pero no tranquilo yo creo que ya lo dicho Zidane a su partido para sufrir y luego poder disfrutar no de de la victoria o de la eliminatoria yo creo que yo lo saben de que hay que salir encantado desde el principio porque la moral es importante el que el P

Voz 1 01:09 sé que vea que qué difícil llegada

Voz 1016 01:12 a Madrid que el Madrid puede meter un gol todo eso pues el inicio se ve

Voz 1375 01:19 el jugador en el partido y es importante que si algo le motiva el Madrid es esto no dejó tú cual cuántos partidos ha jugado de estos donde dice mira todo o cara o cruz pero es que eso al madridista es sólo lleváis en los genes no

Voz 1016 01:32 sí porque lógicamente a estas alturas de la temporada como hemos dicho al principio pues desde donde te lo va a jugar todo y hay que estar acostumbrado a todos los partidos son importantes porque ahora se está hablando de octavos pero cuando se parecen cuarto es el que te toque te pasará lo mismo no bueno pues el Madrid desafortunadamente como competición ya sólo tiene la Champions Ny igual no pues se va a volcar de lleno para estar otra vez que creo que es súper difícil el poder conseguir tres seguidas

Voz 1375 02:03 sería la leche Nos estaban contando Romero y Herráez que seguramente por lo que hemos visto y por lo que está en los últimos días aunque Kroos y Modric han llegado casi con alfileres pero podría optar por un Kovacic Casemiro en el doble pivote las bandas para Lucas Vázquez y para Asensio y arriba Cristiano y Benzema qué te parece o o crees que merece la pena en este partido arriesgar con Kroos y Modric aunque no estén al cien por cien

Voz 1 02:26 hombre yo creo que

Voz 1016 02:29 saber verdaderamente el Estado que los futbolistas si están para jugar Modric Kroos no lo tiene porque reserva nada porque el partido que pueda jugar próximo ya hasta la prisión vaya ya no es importantes sea que tiene que saber cuál es el estado de forma no creo que haga muchas probaturas y los jugadores están jugaran con lo que para jugar la Champions

Voz 1375 02:51 si crees que están bien van a jugar Kroos y Modric yo creo que sí pues ahí lo deja Camacho oye lo de los ultras se les ha ido la pinza no esto franceses no ha visto las imágenes y alcohol pancartas de puta Madrid cantando puta Ahmadi en el hotel de cinco futbolistas del París Anne Germaine para cantar con ellos yo creo que una cosa es animar y otra que se te vaya ya la pinza no

Voz 1016 03:11 pues si yo no creo que son cosas que la unión de del equipo y la afición es bonita y buena pero ya el extralimitarse el pasar ya y dar un paso en el en el filo de la navaja yo creo que esto no es interesante yo creo que esto debería de saber cortar de que es un partido de fútbol que es una eliminatoria pero ahí no pasa jugaste todo

Voz 1375 03:37 Madrid en el que los Príncipes con con la selección sino con el

Voz 1016 03:40 sí sí sí podrá jugar con el Madrid ha jugado en el Parque de los Príncipes es un campo de muy malos recuerdos para mí porque porque nunca nunca sino que nunca ha ganado en Europa la final cooperó para de bueno pues han sido dos partidos muy importantes en la historia también de fútbol

Voz 1375 04:00 a finales de la selección del ochenta y cuatro en la Eurocopa con aquel que es el pasa nada perdiste otra final de Copa Europa pero contra el París en Yemen Juan

Voz 1 04:08 sí sí encontrar peces yo también no además de Armada ya está

Voz 1375 04:12 es tan caliente la grada y el estadio como dices no tampoco para tanto

Voz 2 04:16 el París Saint pese a esté ahora ha cambiado mucho

Voz 1016 04:20 el no

Voz 2 04:21 digamos que no tenía

Voz 1016 04:23 el arraigo que tiene ahora futbolístico ahora con la llegada de de el dinero árabe pues yo creo que que ha subido ha fichado muchos jugadores y está intentando mandar en el fútbol mundial y es diferente

Voz 1375 04:38 oye te ha sorprendido que con esa lesión ya se había provocado ese pulso entre el PSE y la Confederación de Brasil y que se haya resuelto tan a favor de Brasil cuando el que paga el PSD o era lo esperado

Voz 1016 04:51 yo creo que lo esperado sí lo han operado es decir no operado es porque

Voz 1 04:55 y lo tenían que operar

Voz 1016 04:57 no yo creo que hubieran dejado pasar el tiempo hubieran pensado entrenar y seguramente hasta entrenando sí hubiera vuelto a fastidiar yo creo que lo lo más lógico es

Voz 1375 05:08 oye si te pedirá recomendación el Madrid tu recomendarías a Neymar

Voz 1016 05:14 pues yo creo que el Madrid siempre los mejores entre uno de ellos

Voz 1 05:21 lo ficharía hombre yo si se pudiera a pesar de lo que hay

Voz 1375 05:25 luego os a pesar de lo que lleva detrás no que no solamente es lo deportivo pero todo lo que acarrea merece la pena ficharon jugar como este

Voz 1016 05:32 yo creo que ahora mismo tiene a Ronaldo que es bueno pues aquí cinco o cuatro Balones de Oro cinco cinco Balones de Oro oí yo creo que Neymar va a luchar dentro de poco con ellos hay que tener a alguien que que luche por el Balón de Oro

Voz 1375 05:49 está claro el míster lo tiene claro mañana jugar a Di María que tampoco está mal momento eh y que sabe conoce bien a sus ex compañeros algunos de ellos

Voz 1016 05:56 si Di María es un jugador diferente yo también lo tuviera el Benfica muy joven es verdad el jugador muy rápido que que puede salir

Voz 1 06:05 muy bien a la contra y que tiene ahora tiene buena finalización yo creo que Risto también pues nada Mister mañana jueves en casi tan otra no te vas a eso no no no no mañana lo veremos aquí tranquilamente con la Familia como Dios manda pues nada cuando tienes la próxima con la selección

Voz 1016 06:20 pues cuando la selección o no y nueve mire si jugamos en Tailandia un torneo