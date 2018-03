Voz 1375 00:00 pero le preguntamos a nuestro comentarista que está ya por ahí Pedja Mijatovic hola qué tal

Voz 1 00:04 hola buenas noches a todos eh tú pondrías

Voz 1375 00:06 es como si a Modric aunque no estén al cien por cien

Voz 1 00:11 bueno yo no sé entrenador pero saben que hay que tener mucho cuidado con con con con Luca Toni no sobre todo los dos vienen de una de una lesión no creo que estarán cien por cien porque he entrenado muy pocos días el Madrid tiene un sabor tres una simple asustada con muy muy bueno y no sé si si hay que asumir este riesgo ponernos los dos sin que entender totalmente claro si si está bien porque no no sí que Zidane tomará una buena decisión estoy seguro

Voz 1375 00:41 eh si no es así lo que nos contaba Javi romeros que todo apunta que sería un Casemiro Kovacic doble pivote y las bandas para Lucas si Lucas Vázquez y Asensio que te parece

Voz 2 00:52 el carné me parece fenomenal de verdad me toreas fenomenal cuatro cuatro dos

Voz 1 00:56 me parece fenomenal no sabemos quién va a jugar arriba la mejor les tocará Bale Cristiano que no seguro oí Bale Benzema pero

Voz 2 01:04 ese medio medio campo me parece

Voz 1 01:07 y también que habrá mucho es porque el PSC tiene que sale pues tiene que remontar a los que habrá mucho espacio para para para aprovechar la velocidad de Asensio Lucas Vázquez

Voz 1375 01:19 decía Camacho que son tampoco le trae malos recuerdos a Ci tú que recuerda a fines del Parque de los Príncipes

Voz 1 01:25 yo nunca nunca

Voz 1375 01:27 anoche jugó con la selección y con el Madrid uno nunca

Voz 1 01:29 y fue así que a mí pues

Voz 2 01:33 detrás buenos recuerdos especial madre que sean la arriesgarme

Voz 1375 01:38 joe qué raro que no haya un Capella el parque en el parque lo frente a y te bueno no no es buena noticia para el fútbol pero desgraciadamente por lesión no va a estar Jens lugar Di María que probablemente esté ahora mismo de forma mejor que Neymar es un jugador que podía ser titular en cualquier equipo ahora mismo

Voz 1 02:00 bueno pues una baja de un salvaje importantes independientemente de otros pues son importantes y pueden de una manera de suplir una baja así pero mar para mí es un jugador que marque mucha diferencia hay no estar mañana pues una buena noticia digamos leído ya de que un jugadores seleccionados en este caso yo creo que la baja de una baja importante luego llegaría seguramente estará muy motivado estará muy motivado porque no juega como titular indiscutible PSG pues sí seguramente jugar contra su exequipo estarán muy pero muy motivado es un jugador que sí que puede hacer un buen partido y tiene mucha calidad futbolística para para poder hacerte mucho daño pero nunca es que no tenga que no tengan buen día no pues Blanes

Voz 1375 02:48 en la en la ida estuvo calentando pero no jugó ni un minuto acordados en el en el Bernabéu y da la impresión de que allí mucho mucha bengala mucho grito mucho ultra pero que el Madrid maneja este tipo de escenario este tipo de partidos mejor que nadie vamos a ver mañana pero el tres uno da la sensación de que hay cierta tranquilidad entre el madridismo no es que este hecho ni mucho menos pero ese tres uno da cierta tranquilidad no

Voz 1 03:10 sí además tres uno dando entre nosotros tres uno es un muy buen resultado pues que no se la gente que que que que estaban hablando pues vamos a ver porque tienen buen equipo el Madrid sí que es un actual campeón de Europa donde consecutivas pero aquí porque tiene mucha más experiencia en ese tipo de partidos lodo lo sé la gente que tiene miedo teniendo tres uno cuestión que debería pasar cinco cero seis cero que estemos tranquilos yo creo que el Madrid está con gran posibilidad de estar en los cuartos yo creo que es prácticamente seguro nunca ese seguro en el fútbol pero con tres uno para un equipo serio como Real Madrid yo creo que es más que suficiente hay que vives aquí sí que es cierto pero no hay que tener no hay que penes mientras hay que jugar serio hay que que que manejar todos los detalles importantes yo creo que eso sí que lo han trabajado mucho saben perfectamente bien que la Champions de este año es la única entonces tienes la posibilidad de salvar la temporada hay hay que jugar ese tipo de partidos yo soy muy optimista de verdad sí sí

Voz 1375 04:18 bueno claro el miedo porque con un dos cero les valdría les valdría a ellos es una temporada de esas en las que tú sí que viviste esa sensación ya has comentado alguna vez en Carrusel y en El Larguero no mañana es uno de esos días donde dices o ganamos os acaba la temporada y en alguna ocasión ya os pasó que no había ni opciones de Liga ni de Copa y acabar ganando la Champions pero fíjate lo que hay en juego mañana e mañana no se gana un título mañana es os seguir vivos en la Champions o vacaciones

Voz 1 04:44 totalmente mañana es un partido importante perro lobo así se pasa yo creo que sí pues luego vienen los cuartos donde también te tocara un equipo importante y luego lo semi tanto también te tocará otro equipo más difícil la final así que es una temporada donde más de ir perdido las opciones competiciones pero sigue vivo en la más importante digamos así que hay que hay que poner todo lo que tienen para hacer un buen partido mañana pasar en esta eliminatoria y luego pues encaminar digamos bien todas las cosas para para jugar otra final porque no porque Madrid es edad muy bien este tipo de partidos si esta competición definitivamente es la condición de Real Madrid históricamente hablando oye

Voz 1375 05:26 preguntado a Camacho la última Si el ficharía a Neymar os y recomendaría al Madrid que a Neymar ya ha dicho que si tú

Voz 1 05:34 nació lo has dicho miles de veces sumó dos impresionante yo yo lo ficharía no hay aquí y allí

Voz 2 05:42 Jorge es un jugador que no tendrían muy bien porque es un jugador que marca mucho pues nada mañana te escuchamos el campeón salvo que queráis algo para que

Voz 3 05:54 la salsa al al otro fútbol

Voz 1501 05:56 del Madrid que les rodea muchas cosas salsa salsa lleva los noventa minutos pero es indiscutible que se tío coge el balón infunde miedo porque el otro en el partido de ida tampoco fue ni el mejor partido Neymar ni el mejor partido de países siempre fue el único que pero cada vez que no tocaba pero aunque fuera en en en prácticamente arrancando el ataque de Suárez es que daba pánico verle tocar el balón entonces yo creo que eso eso sí que no está pagado eso y no sé si son doscientos veintiun millones pero que que no tiene precio en el fútbol seguro no ya

Voz 1 06:22 totalmente de acuerdo y además como decías el otro día no poco doctorados siempre cuando la cogía cuando arrancaba pues se producía un temor digamos pues que es elevado ahora no iba muy fácil tenemos jugadores que están delante del ir de acá es que no verle jugar mañana pues a los madridistas nos daban

Voz 2 06:45 poquito como lo bueno menos y no que no les deseamos no les deseamos sí sí está claro mejor no tener ustedes mejor no

Voz 1375 06:52 si se queda en casa en este caso en Brasil a lo mejor pues nada Beitia mañana te escuchamos en carros el deporte

Voz 4 06:58 vivo hoy que vaya a la retransmisión mañana llega ya había sobre el resultado para el Madrid

Voz 1375 07:03 no te oímos neonazi un abrazo