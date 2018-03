Voz 1375 00:00 bueno Cañete estaba por ahí Gustavo López también hola dos

Voz 0749 00:03 hola Manu qué tal muy buenas no estamos buenas noches

Voz 1375 00:05 están los cuatro ya está por ahí Ponseti que viene ahora positivo para contarnos otra historia Raúl Ruiz Tagle entonces Se acabó la calmas después de la calma la tempestad aquí es al revés eh oye lo de ayer Kiko Gustavo Álvaro oí Cañete dijo el Cholo Simeone si Messi se hubiera puesto la camiseta rojiblanca el partido lo gana el de

Voz 0181 00:24 oye hablaba ayer con un Atlético decía es que eso es un menosprecio hacia los los hacia los jugadores del Atlético vamos a ver yo creo que lo que está demostrando lo que quiere lo que quiere lo que tiene lo que quiere decir el Cholo es obviamente que jugar con meses jugar con yo qué era la escasa a las cartas jugar con un comodín qué te hace siempre tener mejor jugada o casi siempre y que te hace ligar más cartas y que te hace ganar la partida no puede estar partió muy igualado cada uno haciendo su trabajo al final hay alguien que lo lo marca la diferencia IS alguien sobre toda esta temporada normalmente es Messi entonces básicamente lo que vino a decir es lo que dicen todos los partidos

Voz 1266 01:06 exacto es un buen equipo de Góngora de cartón

Voz 0181 01:08 esto es un buen equipo de fútbol el Barça pero es que además llega este tío y cuando estamos ahí que peleándonos y dándolos aquí aquí hay que ahí él da el KO lo da él

Voz 1266 01:17 yo lo he pensado muchas veces mano en mucho partido no solo contra el Atlético de Madrid un día contra el Valencia otro día contra el Sevilla en el que marca mucho mucho la la diferencia yo la forma en la que la comenta el Cholo Simeone sobre todo porque el primer tiempo del Barça en el que no crea muchas ocasiones les segundo es del Atlético Madrid no crea ninguna dice oye que la la diferencia pues mira que es un tiempo para cada equipo y hay uno que decía treinta metros la ponerla en la escuadra pues si a lo mejor hubiese estado esa jugada en el segundo tiempo pues ocurre a favor nuestra es la falta ganamos el partido pero yo creo que lo hice más Manu por la igualdad pues yo creo que es una obviedad la influencia que tiene Leo Messi en el juego año estuve escuchando por la noche allá pero el Atlético de Madrid tiene a Griezmann y lo puede hacer y si no es que no decía no sé quién creo que era pero que claro también puede decir puedo decirlo

Voz 0171 02:08 tribales claro y porque Grima jugó en el Atlético Leganés con el Atlético aquí seguimos con el Leganés igual no no vale

Voz 1266 02:13 las comparaciones si es que no Griezmann es top pero Messi eso sí un mundo no nos comparable

Voz 1375 02:20 por lo menos para mí

Voz 0749 02:22 yo creo Manu que la lectura que que hace el Cholo pues partido para él ni para su cuerpo técnico mucho más profunda de lo que es la fantasía de Messi no todos lo sabemos el talento que tiene que te puede desequilibró la balanza en en cinco minutos en un tiro libre hoy en una jugada que el inventada no porque es talento puro gay por más táctica que haga así pues más entrenamiento que ha exhibido que expresa que Bush a tu jugadores el enseguida pero independientemente de eso yo creo que es una una lectura mucho más profunda que hace el después de cara de puertas adentro no porque el Atlético de Madrid veíamos que en el primer tiempo no fue un Atlético de Madrid irreconocible seguramente todo lo que quiso el Cholo durante la semana o lo que se imaginó en su cabeza no fue lo que se plasmó dentro de del campo porque veíamos a un Atlético Madrid con muchísimas dudas esa fue la realidad de Madrid que fue en el segundo tiempo ha mejorado presionó mucho más arriba tuvo de adelanto mucho más la línea defensiva cuando tener jugadores que te tienen que marcan la diferencia como el caso de Grima no está soy digo Costa no te las marcan cuando los jugadores que que mejor anduvieron en un partido que era prácticamente una final sobre todo para el Atlético de Madrid los dos mejores jugadores fueron Jiménez síntomas en cambio para el Fútbol Club Barcelona fueron Messi Suárez e Iniesta en el momento que estuvo y esa es la diferencia que tenéis de alguien que que pelea la Liga hay que puede llevar a ganarla ante otro que yo creo que en el primer tiempo no dejó pasar

Voz 1375 03:51 y Álvaro cómo viste esa frase y el partido

Voz 1 03:55 bueno yo creo que Messi es una obviedad que te va a crear superioridad cualitativa en cualquier partido que juegue sea ya lo haga desde desde como hay como ayer en una falta no a balón parado o interviniendo casi en la creación del juego incluso culminando el mismo con goles no tienes que contar con eso cuando te enfrentas Al Barcelona yo creo que el Cholo sinceramente no tiene que estar contento porque porque tuvo tuvo un tiempo en la que pudo su equipo a nivel ofensivo hacer cosas y no las hizo yo fíjate que tengo la sensación de que con los dos delanteros que tiene a día de hoy el Atlético de Madrid que son Miguel top a día de hoy creo que Diego Costa Griezmann es una de las mejores parejas del fútbol europeo en en en la delantera creo que le falta talento por detrás fíjate lo que te digo eh Atleti defiende muy bien eso ya lo sabemos que el Cholo ha hecho un equipo casi infranqueable para para los rivales pero falta algo hay en el centro del campo porque porque ayer no no les alimentaron en todo el segundo tiempo del Barça estaba sometido no sé si por cansancio por orden del entrenador estaba esperando está reculando faltó creatividad falto alimentar a Griezmann y a Acosta que apenas tocaron balones yo creo que eso es lo que que para mí el Cholo yo creo que no tienen que estar contentos más allá de la lectura lo de Messi que eso lo sabemos todos lo que te va a marcar la diferencia

Voz 1375 05:14 más allá de la lectura de Jiménez que sobre todo pregunto abona los cuatro pero Kiko y Bush no sé cómo sonó esa frase de Jiménez después del partido de Medal la impresión que en parte se mordía la lengua no sea falta o falta y el periodista le dice que esa falta atrevimiento planteamiento ha sido una cuestión táctica o falta actitud y Jiménez se tira como lo más fácil no como diciendo falta actitud y luego salió luego salió y dijo no no falta actitud no pero que interpreta eso que dijo Jiménez de la primera

Voz 1266 05:39 yo creo que el viéndolo desde atrás que vio que a lo mejor necesitaban en muchos momentos del partido un respiro no lo consiguieron con la gente de arriba quiere decir que agresividad de intensidad actitud el Cholo la idea del Cholo Manuel lo primero cuarenta y cinco minutos en muchos momentos y alternando como la CIA lo hizo durante trece los primeros minutos sacó la pelota fácil con Rakitic y busqué jazz acongojado Ice metieron muy atrás al atrás debe definir si yo si Griezmann a recibir entre Lin a a desaguar al equipo Griezmann no tocó la pelota en el primer tiempo Diego Costa lo pelotazo que metían de por la gran presión que no tenemos que olvidar que estamos dándole palo al Cholo al Atlético de Madrid no estamos olvidando de una obviedad este Fútbol Club Barcelona cuando te presiona con Rakitic Busquets en campo contrario cuando mantienen ese ritmo pocos equipo en el mundo sacar la pelota jugada de qué manera pelotazo segunda jugada que el aguante Diego Costa Diego Costa le ganó alguna aun Tití o a Piquet lo primero cuantificó minuto no le ganó ninguna claro tú de data de la Edad defensa no falta lo fue en lo rechazo sí intensidad Carande y quizá puede palpar eso de atrás porque en todo los duelo ganaban en el segundo tiempo no el Atlético salió con otra mentalidad yo tengo la sensación de que Rakitic tribus que no presionaban en campo contrario le dieron cuarenta metros Atlético Madrid que es donde realmente falló lo que decía Alvarito en la creatividad tu tiene a Griezmann a Diego Costa Koke estamos hablando de jugadores que puede costar doscientos millones de euros no crearon una ocasión de gol también le doy un valor a Valverde a su equipo a la hora de encontrar equipo tiene trece goles en contra es mucho más sólido

Voz 1375 07:24 durante no si no creo humano

Voz 2 07:26 o sea el el problema del Atlético de Madrid

Voz 0749 07:30 porque primero no siga ahora presión porque ejercía bien en donde presionar presionaron un equipo partido en un momento que iba a presionar arriba voy a salir adelante presionada pero lo defensor estaba más atrás a día de mediocampo y eso le permitió al Barça saltarse esa primera línea de presión y a partir de ahí Sara a jugar mucho más tranquilo y mucho más cómodo cuando querían los delanteros mediocampista más ofensivo replegar prácticamente no llegaba en el segundo tiempo por ahí yo creo que también por un cansancio físico el Fútbol Club Barcelona le permitió hacer el mejor esa línea de presión no después cuando recuperaba el balón le duraba muy poco en el primer tiempo al Atlético de Madrid no da dos pases seguidos en contra los delanteros no los podía alimentar como decía Álvaro pero sobre todo perdía muy rápido el balón y eso permitió al Barça presionando y la forma de impresionado francamente bien recuperar rápido llegar después de la portería de obra o con lo menos tener Cornet porque habla tampoco fue un portero que paró demasiado uno tuvo grandes ocasiones pero sí por lo menos cerca de la puerta

Voz 1266 08:32 como Hot croata Manu hay que nacionalizar lo que la selección española en el Mundial ese Xabi Alonso realmente el trabajo que está realizando con lo de Cañete Alvarito pero a mí me parece una de la pieza y de los sello de Valverde esta temporada como ha recuperado al croata raro sobre todo en el doble pivote sobre esa

Voz 1375 08:50 la mente es que el año pasado era con los cuatro con el cuatro tres tres Rakitic de interior derecho Iniesta de Izquierdo y Busquets en el centro más solo que la una y ahora la puesto ahí busqué es que Busquets otro pero Rakitic

Voz 0181 09:03 pero también no y no es el no es un día exactamente pero esta temporada la temporada probablemente la mejor de su carrera sin duda un alojamiento en el terreno de juego fantástico al que es todo es más fácil también hay que decirlo porque también que escaso en un gran momento de forma si si juegas con ese tipo al lado pues las cosas

Voz 1266 09:21 la vida es más fácil claro claro evidentemente

Voz 0181 09:24 pero él desde luego está en un momento de forma brillante pero no este mes lleva todo el año muy bien todo el año muy bien probablemente en el mejor momento de su carrera yo no he sido muy sinceramente me ha parecido que por momentos tenía alguna laguna que pasaba tímido de lo que debía quizá les exigía yo porque veía que tenía calidad Si a lo mejor nunca estaba contento con él no yo en mi en mi evaluación ha sonado pero este año este año efectivamente estamos hablando no de los mejores jugadores o de los jugadores más en forma de la Liga

Voz 1375 09:53 oye alguno de los cuatro piensa que hay Liga todavía no

Voz 0181 09:56 no yo creo que no yo creo que el venía remando muy bien al Atlético de Madrid pues cosas muy bien y era el momento de dar un golpe en la mesa en Barcelona no lo intentó dar pero el Barça no le dejo Messi además le quitó la mesa de encima para que no ni siquiera tuviera tentación

Voz 1266 10:11 no veo yo fallando a gran al Barça este tres partidos hocico de Madrid ganando todo el partido tiene que fallar tres el Barça han fallado no perdió ningún partido porque ninguno tiene que recordar y gané todo

Voz 0181 10:22 los a recordar que no han perdido que no es habitual verle perder al Barça este año tan tan poco habitual que no lo ha hecho nunca

Voz 3 10:28 hemos preguntado a todos nadie veía que había Liga excepto Jordi Martí Marcos López Lluís Flaquer los tres los tres de Barcelona que el cuidado cuidado que necesita necesitado alguno no Álvaro pues ya te Lita teléfono de aludidos por si quieren llamar Jordi Clos hoyos Lage estaba la noche bueno hoy Oshima

Voz 1375 10:54 o cambiamos de tercio dejamos a los de arriba ahora pregunta por lo del Levante y la zona de abajo que fíjate como está os imagináis adquiera una jugando en Europa está a un punto quedan once jornadas es su primer año en primera división en su historia iba el equipo de Machín capaz de meterse en Europa

Voz 0181 11:13 totalmente pero que lo hemos hablado en alguna ocasión y el que mejor define a una está llegando a la recta final bien colocado uno de los que mejores a Álvaro yo voy a escuchar Álvaro voy a hablar del Girona porque yo hablado mucho pero Álvaro me gusta mucho cuando juego de a Pablo Machín

Voz 1 11:27 bueno pues yo yo me fíjate que les iba a Machín desde desde sus temporadas en en el Numancia luego lo caen el Girona Hay explica cómo llega al al al tres seis uno a que juega no llega él el escucha decir que llega casi de por casualidad viendo los jugadores que tenía y a partir de ahí sí que empezó a fichar en función de ese sistema porque porque le veía que él crea mucha muchos conflictos a los contrarios y realmente ha llegado a la primera división y los conflictos sigan sucediendo no es es el equipo que que peor te aptas porque porque nunca estás a pares con él la presión alta o la o el repliegue en bloque medio o cuando te asombro que bajo contra cualquier otro equipo más o menos siempre tiene ciertas similitudes contra el Girona es totalmente diferente y ellos a nivel ofensivo también te crean los mismos conflictos no yo creo que que es un equipo hecho a medida el entrenador que el campo no miente hasta cuando llevamos ya tantas jornadas que no nos el número de jornadas que llevamos habéis de veintisiete partidos no mienten casa estado

Voz 1266 12:28 a un punto del está a punto de Villarreal Alvarito fíjate que en el partido de ida al Cholo que estamos hablando entre aportó que que que que negocian en prepara los partidos que le dice que va y viene le da un auténtico baño durante setenta minutos en el partido de vuelta te acuerdas hace cambiar nada

Voz 1375 12:45 es que si juega con JAXA mira Joyce

Voz 1266 12:47 está restando yo te voy a contar una Net

Voz 1 12:50 no no da que yo vivido el año pasado fuimos a jugar un torneo internacional acatar con muchas de las mejores canteras y jugamos contra un equipo el Eintracht de Frankfurt que jugaba contra un tres seis uno muy parecido a lo que hace Girona a ellos cierto parecía que tenían un segundo punta hay más eh Italia darle muchas vueltas de cómo ajustamos la presión como salíamos de supresión etc etc lo que hicimos fue igualar les sistema dijimos vamos a hacer lo mismo no tres seis exacto y que tanto para para ganamos otra frase se dio bien

Voz 3 13:22 llovían pero digo que para que ver la cantidad los conflictos claro y eso quiere decir una cosa Álvaro aquí hay mucho verso con los con los con los sistemas

Voz 0181 13:32 porque el cuatro porque tres porque te meto seis porque te meto nueve porque hay mucho verso tú lo sabes pero para mí el éxito de Pablo es que consigue con ese tres seis uno que comentas y su idea de fútbol plasmarlo en su equipo sus jugadores ahora mismo le siguen como si fuera el flautista de Hamelín es decir no da una pelota por perdida están absolutamente convencidos de lo que hacen saben perfectamente que las herramientas que le da el entrenador los lleva al al éxito cada uno tiene su idea su libro su historia su película su distribución el capo todas son válidas todas tienen armas todas tienen problemas pero el convencimiento con el que juega ese equipo cada día de que lo que él está haciéndole lleva al éxito para mí es el gran el gran éxito de Pablo Machín que me recuerda en ese sentido lo que consiguió Rafa Benítez Valencia hacerlo

Voz 3 14:26 miraba felino Marcelino con el cuatro cuatro dos lo que hay que hacer lo correcto que mejora galas

Voz 0181 14:31 sí que lo hizo ya tenemos que te querías mejores once a la plaza del pueblo y allí está son las once diciendo qué hacemos aquí no es que no lo ha dicho y es que creemos

Voz 1375 14:40 pero fíjate es Stuani que ahora mismo es en la lista de goleadores Messi hoy suicidio Messi Suárez Yago Aspas Cristiano Ronaldo Griezmann Stuani Yeste de comentando ante el paro

Voz 0181 14:50 pido Kiko Gustavo y Álvaro del del Villarreal contra el Girona aditivo no se le ocurrirá ahora mismo al Villarreal que es un equipo muy listo decirle ahora al acabar el partido después del repaso que nos han pegado no se le ocurriría decirles oye Pablo mira una cosa mete en el autobús una paguita en Villarreal ya vamos viendo la temporada que viene a ver si si no vives mal no el Villarreal sólo van a rifar por ejemplo un enterado fantástico para un equipo como el Villarreal que lleva desde que se marche Marcelino sin tener Manquillo decías

Voz 1266 15:22 no el poder de convicción que el yo creo que es la gran virtud de cualquier entrenador por eso hablamos de los cuatro tres cinco de mayo es lo más complicado claro el llorar el hurgar ahí después sacarle todo y destacaba tu Stuani con el tema del del gol de los goles que lleva que el ochenta por ciento son todo en casa

Voz 1375 15:38 tu lleva once pero es que el trabajo que hizo Stuani

Voz 1266 15:40 en el partido ante el Villarreal de verdad que está cojo porque en ningún momento supo Calleja quitarles embolado Rodri siguió en todo momento a Rodri para dejar a los es sacar la pelota era un mar de dudas no encontrarán a Forlán ni a Triguero pues a lo mejor que le metes no a Roddick de central ya Stuani se queda en tierra de nadie sí puede encontrar a otro jugador para sacar la pelota jugada de de otra con claridad porque es que estuvo durante noventa minutos tapando a Rodri claro dónde te encuentras con nueve verdad Santi que diga oye tiene que tapar no yo lo que quiero marcar cero laterales voluntario del balón en gol y el poder de convicción que ahí está el uruguayo honesto currando encima después cogí te marca el

Voz 1375 16:21 sí ahí está tapando así Rodríguez vaya jugador también ese ese Rodríguez futbolista que tenemos ahí eh bueno del Girona pero el Eibar tiene un punto menos con otra manera de jugar totalmente distinta los de Mendilibar ahí está está con cuarenta Girona contra el Eibar hoy la última para Gustavo la zona de abajo acaba de terminar el Celta le ha ganado tu Celta a la Unión Deportiva Las Palmas dos uno sigue en descenso la Unión Deportiva Las Palmas pero sólo a un punto del Levante que ayer se cargaba su entrenador López Muñiz lleva quince jornadas sin ganar el Levante sigue sin entrar en el descenso

Voz 0749 16:51 sí porque los de abajo son peores que yo no que me va

Voz 0171 16:55 que no gana nadie no gana ninguno y abajo

Voz 0749 16:58 verdad que le están dando ese ese margen al Levante porque Levante no está de los cuatro que están ahí abajo en la lo que peores sensaciones para la realidad parece que el Dépor bueno Tina alguna sensación mucho más positiva defiende algo mejor adelante eh crea ocasiones pero en horas concretas y ese es un mal que puede tener esos equipos porque fallan en las dos áreas o mejore pasar la Unión Deportiva Las Palmas peso Landis determinan dando vueltas en partido en el minuto noventa y dos pero las sensaciones parece son algo más positivas todo lo contrario repasa el Málaga de está descolgado y al Levante bueno ahora vamos con el cambio de entrenador que subsedes y la mentalidad es algo mejor para los jugadores por ahí si cambio de chip es difícil porque cambié entrenador a estas alturas tienen y hacerlo muy muy bien de a al AVE con Pitu quiero mucho más atrás pero vamos a ver porque realmente las sensaciones que transmite el Levante no son positiva y la verdad que lo tiene lo tiene difícil la única ventaja de tienes que los tres campos debajo de lo haces

Voz 1375 17:58 extremeño quince jornadas sin ganar sigue fuera de descenso vamos a ver qué

Voz 0171 18:02 muy barato el tema ya te digo la temporada pasada ahora ya eso de los cuarenta cuarenta pero lo ha pasado

Voz 1266 18:07 ha sido en UEFA

Voz 0171 18:10 quizás por favor

Voz 3 18:14 yo estoy deseando Kiko

Voz 1266 18:16 sí

Voz 3 18:17 la verdad es que habitan gomina suave de todas maneras miércoles voy a cero

Voz 1266 18:23 un trabajo de in que recae en Londres así eh no voy a hablar con él sino por representar un par de añitos muy bien cepillado comida de a aves y salimos ya de la miseria titulares salimos de persona Harry Hurricane este no será para atrás de la Betty

Voz 3 18:40 no tenemos Diego Costa vale vale si no se lo vi el otro tenemos a Diego o lo está ya veremos el año que viene pero el otro no lo sabe parece que casi nadie ahora mismo

Voz 0171 18:53 bueno pues nada Oye mañana Alvaro bien no se me pasa el Madrid no

Voz 1 18:57 ya sé optimista sí pero va va a haber momentos de sufrir seguro estoy seguro que va a haber momentos donde donde hay que atarse los machos fuerte y digo bueno ser optimista porque yo creo que Cristiano está muy bien vamos a ver si no sé escucha o por ahí lo de Modi lo de cross no sabemos lo que está en qué estado están yo es lo es por lo único que me da miedo a ver si si no

Voz 1266 19:17 las titular no Alvarito Lucas titulaba

Voz 1 19:19 Lucas Lucas y Assens les da

Voz 3 19:22 yo me más yo creo que también Benzema con Cristiano buenos chavales que está

Voz 0171 19:27 pues va contra una historia de nuestros ojos yo me voy hicieron visto hace echaron yo

Voz 3 19:34 que con las solución

Voz 4 19:37 mira a Dios más lógico voy a decir