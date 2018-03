Voz 1375 00:00 estamos le Rocío Hurtado que es ingeniero de Montes y estás y que sabe olas Rocío buenas noches a Rocío buenas noches

Voz 1 00:05 hola qué tal y encantado de escuchar

Voz 1375 00:07 a Rocío que lo sepas gracias por estar en El Larguero de la SER sobre todo para que es expliques a Rocío a los oyentes no sé qué riesgos se corren cuando se sale a la montaña en esta etapa donde hay en esta época donde hay riesgo de aludes pero sobre todo te pregunto por lo del sábado donde han fallecido estos dos esquiadores cántabros se podía haber evitado no pero pero como que que en ese caso que hay que hacer escuchar a cómo se puede prevenir un alud de ese tipo no

Voz 1 00:36 bueno la verdad es que es complicado cuando nosotros como Predictor es estamos emitiendo un boletín en el que estamos dando un grado de peligro fuerte significa que una gran parte de la montaña puede ser susceptible de tener ahora anchas además son de un tamaño pues muy grande que pueden destruir un coche sin camión un ten entonces en esos casos lo mejor es evitar las zonas que te dice el boletín evitarlas no aclara cuál ha apuntado Bursa no estrictamente descartadas no las pisamos así si queremos ir a esas zonas pues tenemos que guardar una serie de

Voz 1375 01:12 ella es la verdadera que ella es la primera imprudencia no sea una si queremos ir a esas zonas donde te recomiendan no ir ya estás cometiendo la primera imprudencia pero bueno si vamos a esa zona

Voz 1 01:19 claro sí tenemos que ir esas zonas pues sabemos que guardar una serie de medidas de seguridad tenemos que iba de rescates de qué es el efecto de enzimas avalancha

Voz 1375 01:29 estos chicos llevaban eh por eso sólo por eso los Protection rápido

Voz 1 01:33 eso es la pala la sonda y luego valorar otro tipo de de sistemas como puede ser la mochila con airbag o un aval o cualquier otro sistema que mejoren nuestras posibilidades de sobrevivir en una avalancha

Voz 1375 01:45 en una vez que te pilla un alud de este Edipo una avalancha que hacer en ese caso ojalá no le pase a nadie no está oyendo pero aparte llevar todo eso que recomienda es que hay que llevar algún tipo de recomendaciones consejos o rezar rezar

Voz 1 02:00 la verdad es que no deben ser una una situación divertida a mí por suerte no me pilla ninguna pero sí que habla con gente que que la experimentado dicen que es algo tan súbito que de repente piensas que es un que puede estar pasando tiene ese momento

Voz 1375 02:12 lo que no

Voz 1 02:13 dominan es en ese momento sobre todo es que previamente todo el material que llevemos sobre todos los esquís y los bastones no los íbamos atados por eso conocemos Esquí y Montaña no tenemos que lleva la Dragón en las puestas porque sino no vamos a poder mueve los brazos los bastones como de ancla y nosotros no vamos a poder intentar vaciar para estar en la superficie ese llevamos los esquís atados con unas fijaciones que iban con los que ponen con cintas va pasa lo mismo con hace vean cómo entonces por eso nosotros siempre decimos que no se llevan a mí ni los bastones unidos al cuerpo

Voz 1375 02:47 que el ochenta por ciento de me estoy quedando corto de la gente que practica lo lleva

Voz 1 02:53 sí es no sé si es que es una moda comercial algo así pero está totalmente desaconsejado yo en fuera de España no es nadie hizo cuando viene gente de fuera de los Alpes vienen aquí sorprendida de que todavía la gente tiene unos esquís atados como esto

Voz 1375 03:11 esto es peligrosísimo lo que pasa Rocío que también hablemos al menos hablemos de la zona de Aragón que yo la conozco bien que es como mi segunda tierra cual cuanta equipación tenéis realmente cuántas estaciones automáticas cuánto cuánto hay para medir esta este tipo de situaciones

Voz 1 03:31 pues por desgracia tenemos poco tenemos poco porque me practicamente todos los datos se toman a mano y eso hace que en momentos como esta semana pasada donde los observadores no pueden llegar a ciertas zonas porque es peligroso porque ventisca pues la cantidad de nieve estamos gastando ciegos y a la hora de poder emitir un boletín pues no sabemos exactamente

Voz 1375 03:53 pues no me parece alucinante que me estás contando ahora porque es que se nos olvida que tenemos más de doscientos picos de tres mil metros en Pirineos que en la zona de Benasque sólo hay más de sesenta picos de tres mil metros y que debería ser una zona plagada de este tipo de porque tú cuando sales a trabajar que hace subes hasta los dos mil tú Juan donde la cara

Voz 1 04:14 si nuestra zona o va a seguir más o menos tienen cotas entre los mil seiscientos metros que está partiendo encontramos la nieve hasta los dos mil ochocientos que es el pico de Collada entonces vamos subiendo esas cotas a lo largo de la semana según como Onieba según como vaya habiendo vine la metió nosotros decimos unas diez rutas pero claro no todos los vamos a meter una panza es ni de nunca hubieran

Voz 2 04:37 claro porque no podemos hacer porque te juegas la vida

Voz 1 04:41 hoy cae porque te juegas la vida porque de noche también suceden cosas que son importantes Si nosotros no las podemos ver pues porque está

Voz 2 04:47 mosto como tales personas humanas

Voz 1 04:50 entonces tenerla estación meteorológica automática que pueda registrar cómo varía la temperatura se ha nevado si sopla el viento Si precipita es muy muy importante porque a nosotros nos va a dar datos después podremos emitir un boletín muchísimo más fiable para las personas y también para las estructuras como carretera sustanciales

Voz 1375 05:09 pues nada Rocío gracias por estar en el larguero o ya que es imposible pero si te dirige decirle a los que no están oyendo sobre todo recalcar un consejo dice cuidado hombre sentido común es el primero el segundo te digo desde ahora y me da igual que se me enfade quien se me enfado en Aragón no se puede sacar pecho por los rescates que está haciendo la guardia Bill invertir tú como Gobierno de Aragón en eso es que el Gobierno de Aragón no invierte temor las montañas más bestias en Aragón y no hay manera de que el Gobierno de Aragón se moje meta dinero y que no puede ser que la gente sobreviva con cuarenta mil euros para cada una alud pues bueno en cuatro días cuatro muertos y ahora que en y ahora qué hacemos con eso y que te diga ella lo que las con los consejos necesarios para los que salga también desde mañana que no les pasa nada o durante toda esta semana Rocío de algún consejo que puedas dar

Voz 1 06:03 sí bueno yo siempre de los mismos lo único que cuando las situaciones más peligrosa tienes que tener más atención lo primero es el boletín boletín ahí boletín para todo el Pirineo entonces tenemos que leer la información que no están dando está elaborada por profesionales dando gratuita para todos los que estamos allí usuarios de la montaña entonces la tenemos que que absorber interiorizar y hay que preparar las salidas tenemos que ver qué desniveles hacer que horarios esos puede haber porque si de repente con algo inesperado no las planificado seguramente va a decidir y a decidir mal porque va a salir influenciado pues porque de repente ya de fiel azul porque la nieve está muy buena o porque te vienes arriba en ese momento con emoción y a lo mejor tomar una decisión errónea

Voz 1375 06:47 pues entonces yo esas cosas tenemos

Voz 1 06:50 da que que estamos muy influidos por las emociones entonces a veces tenemos una visión tunel sobre todo cuando después de muy mal tiempo vienen días de el tiempo o momento de nieve polvo que aquí no es y no que es escasa porque como es entraba con viento pues lo que tenemos dos me dura un control que me aquí entonces cuando vemos que a mí me vuelvo enseguida nos venimos arriba yo y queremos que por la Gerhard con mucha gente

Voz 2 07:14 pues igual no es el momento no hemos que tener cuidado con esas cosas gracias a veto muy feliz noche gracias a vosotros