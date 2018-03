Voz 1 00:00 es verdad no estaba invitado por ser aventureros quitado pero me bueno

Voz 2 00:06 y la nieve por el aro efectivamente que al final todos polvo pero polvo nos convertirá dentro de muchos relatos estaba el lunes pasado yo me voy no no queda bueno si quieres isla oyendo cómo queréis novia la otra otra cosa la polca el lunes pasado estaba Raúl en pleno desierto

Voz 1 00:37 a unos dijo estoy aquí con un torneo un campeonato el campamento saharaui como yo la semana

Voz 1806 00:42 fenómeno de nuestra eso ya que has venido fenomenal pues mira después yo había estado veinte años hace veinte años a llenos campamento regresado las cosas no han cambiado mucho desgraciadamente y dijo que desgraciadamente porque llevan ahí cuarenta y dos años viviendo en menos lo de la nada no sabemos cómo se llama la Hamada es el desierto dentro del desierto sea en el Sahara hay una zona donde Hamada que es donde no hay nada y eso es donde están ellos en cinco campamentos de refugiados ya es Pablo cuando me pone la música

Voz 3 01:13 esta de del Sahara fantástico pues esto mentora aunque luchando con cubos de agua comiendo carne came Youtube

Voz 2 01:22 lo mismo que te habríamos fantástico

Voz 4 01:25 pero fútbol hábil lo que no ha cambiado y una pasión por el fútbol tremenda sigue en la Liga española ahora ha cambiado de cuando fui yo los ídolos eran Raúl Ronaldo pero Ronaldo el del Barça que juega en el Madrid

Voz 1806 01:36 tras Messi pues Cristiano Ronaldo etcétera pero el fútbol sigue jugándose calzas y demás in conocí allí a una familia cuyo hijo le llaman aquí el Messi saharaui si es así leales al saber que digamos que es el mayor exponente en el fútbol saharaui está jugando a Juan el Villanovense Alcoyano en el Mérida ahora está en la Unión Deportiva Melilla se llama Mustafa y eso le le en un poco al ser el que más categoría está detrás de todos los a Halle jugando a fútbol por un gol que le metió lo he visto

Voz 1 02:12 esta tarde lo visto no estoy Javi Blanco la redacción pero me han dicho mira mira el gol de Mustafá del meses acogen Suárez se corre toda la banda izquierda la banda izquierda hasta la cocina a la portería contraria

Voz 1806 02:23 no no por eso Inés estará escuchando

Voz 1 02:26 bueno hay en Melilla Mustafa Mustafa muy buenas hola hola

Voz 5 02:30 buenas noches cómo estás Messi saharaui

Voz 6 02:32 pues la verdad que muy bien muy bien no sí

Voz 7 02:36 no por allí Raúl de bueno haciendo reportajes donde Si algo no ha cambiado algo se mantiene y mira que han cambiado pocas cosas allí en cuarenta años es la pasión por el fútbol no

Voz 8 02:47 pues la verdad es que sí que porque la pasión por el fútbol a tenemos una tercer la tenemos casi todos los niños

Voz 5 02:53 el mundo entero en genera la verdad que esa pasión no viene de chico de de que vemos un balón que muchas veces un balón deje de plástico y luego dota es

Voz 6 03:03 hicimos lo que era un balón de ahora

Voz 7 03:08 digamos que es el máximo exponente del pueblo saharaui en España te siguieron allí como si fuera el auténtico ídolo para ellos no sólo hay un par de jugadores más

Voz 1806 03:16 en Tercera División sí estaba Silas y el otro chico que creo que está en él

Voz 9 03:20 Monzó no no recuerdo su nombre claro

Voz 1806 03:23 salio del Rayo B o así no sé si los los conoces Mustafá

Voz 5 03:27 no la verdad que yo lo conozco no a través de el de que es el chaval cada hecho todo hecho que sean poquito realidad no la reconocen no por lo menos hoy el día de hoy muy poquito más la verdad que yo conozco a nivel que tengan un poquito más de lo que es la categoría que en España

Voz 1806 03:50 oye Mustafá tú saliste de allí pasaste tu infancia saliste de allí de los campamentos a familia de acogida con doce au diez años no once

Voz 5 04:00 sí año estaba yo por aquí sobren en el año noventa y nueve

Voz 10 04:06 de cincuenta y ocho por ahí también

Voz 1806 04:08 es tu familia de allí por la familia de aquí no sé cómo ese cambio

Voz 5 04:13 ese cambio la verdad que es un cambio señora con no es muy complicado pero yo desde chico la la experiencia que la experiencia lo que te da el saber que te pueden contado enseguida muchísimo mejor que te pueden dar una familia que ni siquiera

Voz 8 04:31 el gen de sangre para que te tratan como uno más de ello

Voz 5 04:34 la experiencia es muy muy especial beber agua

Voz 1 04:40 tras antes un poquito de agua igual que que

Voz 5 04:42 no lo recuerdo y la verdad es que te emociona

Voz 1 04:45 en cuestiones allí sigues teniendo tu espada

Voz 11 04:48 eres tú estás en el en el Melilla y no sé si va a saber

Voz 1 04:51 cada mucho cada poco antes ibas cada poco tiempo no sé si habrá continúa igual

Voz 8 04:55 es verdad que llevo siete años sin puede y por el tema de los papeles porque la verdad que no es un tema bastante complicado para nosotros

Voz 12 05:02 bueno ya te porque

Voz 1 05:06 a Mustafa Mustafa eche te hoy un poco mal igual si te mueve cuánto tiempo te viene teléfono Aponte viene tres tenistas

Voz 13 05:14 dar ahora Harbour ahora

Voz 1806 05:16 mejor

Voz 1 05:17 vale que ahora lo tiene más difícil decías por los el tema de los papeles no que

Voz 8 05:21 por qué el tema por el tema de los pasaportes te argelina que cada vez que llega a Mallorca no lo retira va pues la verdad que siempre tenemos que sí puedo vuelven a salí muy bueno me entera sobre todo el entrada que me España

Voz 1806 05:34 claro es que el problema de esto fíjate que a pesar de de haber sido colonia española etc etc lo tienen difícil para conseguir el el pasaporte español muchos tiene el pasaporte argelino pero tampoco está fácil entrar y salir cuando llegan a Argelia les retienen el pasaporte argelino tienen que hacer otro trámite para repoblar a recuperarlo y hay familias que tienen de todo pasaporte angelino apátridas para transporte español ibamos es un es un Tzipi Foster no llegar allí Isaí por eso él en no hace muchos años que no hay familia yo estuve en tu casa mostraba y me contaba tu padre que estaba enfermo

Voz 8 06:11 sí la verdad que en los últimos años jugó como un poquito enfermo pero bueno la la enfermedad ese era un tema que tiene la verdad que se echaba muchísimo pero cuarto por lo que lo que él clima helado para todos lo que en general Sahara cuántos años tienes

Voz 6 06:29 yo ahora mismo tengo veintinueve veintinueve años y que te gustaría llegar a hacer en el fútbol

Voz 5 06:36 pues la verdad la ilusión nunca la pionero desde el momento me levanto todas las mañanas trabajaba conseguí mi objetivo siempre es el mismo desde que lo tenía de chicle siempre lo tendría tendría que me retire que llegar a lo máximo posible

Voz 7 06:49 me imagino que te gusta que te llamen el Messi saharaui no primero por la comparación futbolística y luego porque siempre hacen referencia a tu pueblo no

Voz 5 06:55 eso sí la verdad que sobre todo por la referencia de de mi pueblo Sahara que por lo menos así pues una mano conocen por lo menos que te dan nombre

Voz 1806 07:05 oye tu infancia allí eh recuerdas que hay escasez no hay agua potable ese vivir de las ayudas humanitarias no hay luz eh pero recuerdas algo de tu infancia o o ya lo has olvidado

Voz 5 07:18 no para nada la infancia yo creo que es algo que nunca se olvida y sobre todo nunca debería cuidarla porque es algo que siempre tiene que tener ahí para siempre acordarse de dónde viene y amigo jamás olvidará así que la verdad que la tengo toda mi cabeza allí las cinco tenían de la he murió

Voz 7 07:33 hola pues nada Mustafá como vais en la Liga como va el Unión Deportiva Melilla

Voz 5 07:39 poniendo más séptimo pero la verdad que está muy igualados

Voz 1 07:44 estamos eh vamos eh Mustafá hay que darle un poquito un apretado eso no está apretado la cosa muy apretada jugué allí también yo en la Unión Deportiva

Voz 1806 07:53 ya hace unos cuantos años

Voz 1 07:56 tal quedaron contigo de mal no bueno yo me quedé en máximo goleador tú Moyá fíjate como se

Voz 2 08:02 el eres

Voz 1 08:05 el otro Messi saharauis

Voz 2 08:08 pues nada me está exactamente