Voz 2 00:00 ah sí

Voz 3 00:53 me gusta cómo a la Sinfonietta muy buenas noches bienvenidos al larguero al tiempo de deporte en la hasta

Voz 1375 01:00 a una y media con toda la información deportiva en la previa del gran partido París Anne Germaine Real Madrid enseguida estamos en París enseguida con algún ilustre ex madridista para ver cómo están los ánimos y cómo está la confía en ese partido de mañana donde en París lo han vendido como más o menos el fin del mundo mañana va a ser tremendo donde por cierto hemos visto unas imágenes que provocan como mínimo vergüenza con los ultras mezclados con jugadores del París Saint Germain en el hotel del PSE-EE enseguida repite estamos allí y la última hora de ese partidazo de mañana donde ya están en la capital en fin Antonio Romero Javi Herráez tendremos tiempo de sanedrín y alguno de los protagonistas digo en la previa de ese partido pero acaba de terminar la jornada vigesimoséptima en Primera con el Celta de Vigo dos Unión Deportiva Las Palmas uno si ganaban los de Paco Jémez salían de descenso y metían al Levante ya han empezado ganando pero un tanto de Eric Expósito por cierto un chaval de la cantera que debutaba en Liga como titular pero luego ha remontado el equipo de Unzue con goles de Johnny idem Tucker Hernández en el ochenta y ocho casi ochenta y nueve así que Celta dos Las Palmas uno sigue el equipo canario en zona de descenso pero a un punto del Levante y el Celta se acerca a los puestos europeos con esta victoria se queda noveno con treinta y ocho eh mañana como digo ese partido en París ahora escuchamos lo que ha hecho ciudad lo que ha dicho Ramos lo que ha hecho Emery lo que ha dicho Dani Alves y compañía hay también El Liverpool Oporto que se juega mañana hora nos contará Bruno Alemany que se espera de ese partido con todo decidido en lo deportivo ganó el equipo inglés cero cinco en la ida en Portugal en el que podría ser quién sabe podría ser el último partido de Casillas en la Liga de Campeones está siendo titular ha vuelto a la titularidad en Liga probablemente mañana sea titular también en Champions pero como digo Anfil podría ser el escenario en el que Casillas dijera adiós a la Champions para siempre veremos a ver ya dijo lo otro director de comunicación que en el Oporto no va a seguir mañana veremos si es su último partido o no ya el miércoles ya sabéis en esta semana de Champions de vuelta de los octavos Se juega también en Londres el tótem han Juve después del empate a dos de la ida en Italia Yelmo Intercity Basilea donde quedó también todo decidido con un cero cuatro para los de Guardiola además ha habido Premier Se cerraba la jornada con el Crystal Palace Manchester United ha empezado perdiendo el equipo de Mourinho dos cero pero al final ha remontado con un gol de Matic en el noventa ha ganado dos tres se coloca segundo con sesenta y dos puntos a dieciséis del City dieciséis de saca el City al United en la Premier League estaremos también en Barcelona para conocer cómo ha evolucionado en el día de hoy la noticia de la lesión de Andrés Iniesta y esa lesión en el bíceps femoral hay quién no descarta a nueve días del partido con el Chelsea que pueda estar en el en el Camp Nou para el partido de vuelta también eh la última hora de Diego López que ya está en Barcelona el portero del Espanyol por haber estado en observación en la noche en el hospital en ballet ya ha sido trasladada a Barcelona a la clínica Diagonal ha sido trasladado en ambulancia también va a pasar la noche en observación aquí en el Levante así que presentado Paco López que sustituye a López Muñiz hasta final de temporada era el técnico del filial de Tercera División se pone en el banquillo del Levante para intentar dejarlo en primera división y fuera del fútbol hoy ha llegado la delegación española de atletismo después de los Mundiales de pista cubierta en Birmingham donde hemos logrado dos medallas Saúl lo Ordóñez en bronce en ochocientos y Ana Peleteiro bronce también en triple salto en está por ahí Jacobo Z Paula Montes que han estado muy pendientes de ese Celta dos Unión Deportiva Deportiva Las Palmas uno acaba de terminar hace unos minutos el partido no sé si queda todavía alguien por ahí hola Jacobo en Vigo muy buenas

Voz 0841 04:47 hola qué tal muy buenas pues tres puntitos

Voz 1375 04:49 los en casa de se ponía fea la cosa eh si para el Celta

Voz 0841 04:52 muy bien la otra cara de la moneda todavía estamos empezando marzo llaves unas caras de de dificultad de el momento tan duro y sobre todo porque venían de empatar con el Barça Las Palmas iban cero uno tiene Aguirre Garay solo delante del portero con Rubén haciendo la estatua el cero dos estaba dominando las Palmas como bien apuntabas mano salían del descenso tenía el partido controlado en un fallo defensivo de la Unión Deportiva Las Palmas aprovecha el Celta para empatar el partido y ahí al entraron las dudas a Las Palmas que estaba acusando un poco el esfuerzo físico de Sir arriba seguir con la presión alta o mantener este punto que también les igualaría con el que está puesto ahí y la verdad es que el Celta tuvo suerte es curioso esto de que el tú Cuno que ese jugador marcado por esa relación amor odio en muchos partidos de estar de suplente cuando era fundamental era el Busquets del Celta en este equipo pues sea el encargado de marcar con dedicatoria incluso al banquillo que no sabemos después dirá cómo le dijo al padre algo da lo al banquillo

Voz 1375 05:50 habrá Alex pero bueno que fue una dedicatoria así

Voz 0841 05:52 muy intensa de celebrando el gol dos uno el Celta piense en Europa y caras muy complejas va a tener que hacer trabajo o Paco Jémez para recuperar porque se veían con los puntos en el bolsillo Iberia

Voz 1375 06:04 Evra que el equipo no hasta O'Malley ya ha mejorado con respecto a las últimas jornadas sobre todo defensivamente pero se le ha ido la victoria e incluso el empate que un empate ahora mismo a estas alturas de Liga es casi casi un triunfo todo lo que sea sumar en la sala de prensa que han dicho los técnicos eh eh Paula Montes hola muy buenas qué tal

Voz 1694 06:20 bueno pues vimos un poco lo mismo que decía esa esa contraposición de la alegría de de Unzue porque su equipo sigue en esa lucha por Europa reconociendo que no es tan e incluso en su mejor momento el Celta pero sí que fue capaz de sacar el partido adelante que plantearon buen ritmo un partido muy intenso reconoce el gran partido del tú con qué boca pequeña también reconoce que que Aspas es fundamental en este equipo

Voz 0514 06:44 eh si no es marcándose asistiendo hoy

Voz 1694 06:46 siendo lo que hace partido tras partido e importante victoria reconocía también para esa lucha por Europa y sobre todo también para incluso luchar por la sexta plaza

Voz 4 06:54 seguimos estando grupo importante de equipos e en muy pocos puntos eh en este caso ya no miramos es el séptimo puesto sino como bien dices los que estamos un poquito más cerca hayan miramos es es esto pero en definitiva es es Europa no eh yo creo que lo lo que tenemos que ser capaces Si yo estoy convencido que lo vamos a hacer día siglo hablábamos antes del partido eh no no no lo vamos a bajar de ese tren con con facilidad

Voz 1694 07:19 cara larga de Paco Jémez contra no supo

Voz 5 07:22 en aprovechar la ventaja ya hay sede

Voz 1694 07:25 Nuestra porque está al Celta donde está ahí porque está a la Unión Deportiva donde está le entristece sobretodo y ahí está un poco el titular que dejó Jémez que la permanencia sea una lucha de cuatro equipos en la que dice se va a salvar el menos malo

Voz 6 07:38 estamos todos a ver quién es el menos malo yo pienso de verdad que no me no me consuela de nada e incluso me entristece también no me consuela eso de a ver quién es el menos malo es el menos malo pues posiblemente sea así

Voz 1694 07:50 me da mucha pena no queda otra que seguir luchando lo tendrá que hacer la Unión Deportiva Las Palmas y no quiere bajar a Segunda División el Celta que piensa en Europa

Voz 1375 08:00 pues nada eso es lo que han dejado los entrenadores en la sala de prensa la cara seria Paco Jémez por un lado contento por la imagen del equipo pero cabreado por otra porque como decía Jacobo con el cero uno han está más cerca del cero dos que de otra cosa pero al final han acabado palpando pues nada próxima cita Jacobo cuál para el Celta

Voz 0841 08:15 Wanda Metropolitano partido interesante haber

Voz 1375 08:18 si le mete un poco de picante a la Liga pero lo

Voz 0841 08:21 a tener complicado haberse mejora el Celta fuera de casa que está últimamente un poquito débil un abrazo Jacobo un abrazo hasta luego Paula

Voz 1694 08:27 un beso adiós adiós un beso pues cerramos ese reparto

Voz 1375 08:30 digo que cerraba la jornada veintisiete Celta dos Unión Deportiva Las Palmas uno cogemos un coche Nos vamos directamente desde Vigo hasta París

Voz 7 08:38 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas base subirse al telesilla

Voz 8 08:43 al menos cinco grados para qué

Voz 9 08:46 por unos segundos bajando tus sólo sobre

Voz 7 08:48 nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto en Taiwán para qué

Voz 1694 08:54 con el mejor equipamiento para que desde Beirut

Voz 7 08:57 dos mil cien euros

Voz 2 09:10 es la música de Champions mañana conoceremos a los dos primeros cuartos finalistas de la Liga de Campeones

Voz 1375 09:17 el Real Madrid ganó tres uno en la ida al Paris Saint Germain y mañana juega la vuelta en el Parque de los Príncipes y a además todo indica que el Liverpool va a ser el otro no nos imaginamos otra cosa en ese partido en Anfield eh

Voz 3 09:28 estaba Antonio Romero que no es baladí mañana el partido en el Carrusel deportivo con Dani Garrido y con toda la banda también está por ahí Javi Herráez hola Antonio hola Javi muy buenas

Voz 0239 09:37 qué tal hermano aquí estamos en la habitación doscientos doce de un hotel cerquita de El Parque de los Príncipes con el sonido Ángel Cabrera el ingeniero técnico que ha montado para que tenga sonido que tú mereces hombres pues yo no

Voz 1375 09:46 crían el nombre de la habitación en el número fíjate porque teniendo contra los ultras que por ahí hasta hasta es tremendo como qué manera caso sería Cabrera sí sí sería el hábitat de Cabrera entonces tayikos salvo que manera que manera de calentar un partido por parte no sólo de los ultras sino del París Saint Germain ahora vamos a hablar con con algún compañero en Francia y ahora hablaremos desde asunto primero lo deportivo que es lo que más le interesan los madridistas pero es tremendo que no solamente los ultras el que durante muchos años han estado sin entrar al estadio al Parque de los Príncipes sino por parte del propio club en cada vídeo en cada llamamiento en cada tweet en cada vídeo en la página web estén siempre de la mano de los ultras del prisionero en que por cierto han vuelto a entrar la estadio hasta el punto de que luego han llegado lo términos vais contará han llegado al hotel del de concentración del París Saint Germain los ultras más radicales del club han bajado cinco futbolistas del PSD para unirse a ellos y cantar entre otras cosas esto

Voz 11 10:48 un mundo

Voz 1375 10:53 esta era la banda sonora en perfecto castellano de algunos tontos del PSD aficionado bajaba en cinco cinco jugadores del París Saint Germain Trapp Areola Kim ve rabioso y cursó agua que han estado ahí con ellos mezclándose con ellos con las bengalas con las pancartas con los cánticos de puta Madrid size para que mañana no jugaran el partido para que alguien dijera pero bueno si os aireó la cabeza vale todo con tal de amedrentar al Real Madrid vale todo en fin lamentable Romero y Herráez

Voz 0239 11:20 sí yo creo que ha sido la imagen a mí lo lo que peor me parece es que esté todo con coordinado bajo el paraguas del del Paris san Germain porque bueno tu bajón todos los cinco futbolistas el equipo entrenaba a las cuatro de la tarde después se han concentrado en en el hotel habitual de concentración de los de Unai Emery había como ciento cincuenta da ese era el sonido y la imagen que además está repitiendo prácticamente en bucle como como si fuera motivo de orgullo en la mayoría de las televisiones aquí en Francia que están abordando practicamente minuto a minuto la información del partido en la primera línea de del si desde el batallón no sé qué porque porque son prácticamente como un ejército como se oponían enfrente del hotel había una pancarta gigante que ponía puta Madrid Ivonne visto descerebrados porque estos son hinchas radicales a la mayoría de cerebral pero lo que más me sorprende es que he visto algún padre con su hijo también ahí en la puerta del hotel con los cinco voy evitarme calificativo futbolistas del París Saint Germain en la puerta haciendo de coros increíble me parecen creer luego

Voz 1571 12:16 pero no hace nada un poquito hablábamos con el otro

Voz 0239 12:18 la concentración del Real Madrid en cuestión de seguridad lo deportivo una te lo cuenta Herráez en cuestión de seguridad estaba absolutamente todo controlado de máxima alerta pero absolutamente todo controlado sin ningún tipo de problema pero luego toco madera y espero que no si mañana pasa algo todos no éramos las manos a la cabeza pero sí que pasa que hay que intentar evitar este tipo de situaciones porque esta gente no hay que darle ni la más mínima posibilidad de que puedan ser protagonistas en un partido como el demanda

Voz 1375 12:43 recordamos que los ultras del PSD eh tuvieron la entrada prohibida al estadio de dos mil diez a dos mil dieciséis mis pero luego que había dos facciones unos de extrema derecha y extrema izquierda luego al final acaban juntando y tal bueno expulsó a quince mil aficionados echaron hasta el punto de que en muchos de los jugadores durante años se han quejado porque decían que el estadio estaba desangelado y tal con lo que con las medidas que se habían Thomàs era una derecha radical e racista absoluta por parte de los Boulogne Boulogne Boys y otros llaman la curva Auteuil Olivas bueno pues al final se ha juntado los dos y con la llegada del del grupo de Qatar con al que la compañía en dos mil dieciséis les permiten la entrada a los ultras al parque los Príncipes a nueve seis años después les dejan entrar con la condición de que de que no Lalín les prometieron que por favor que que no IB estos grupos ultras le prometen a las autoridades que no habría violencia y que y que se expulsa a los cabecillas Hinault podrían entrar al estadio en dos mil diecisiete en enero del año pasado entró uno de los cabecillas al estadio también ya ha sido barra libre a partir entonces hasta culminar con lo de hoy sea jugadores del París Saint Germaine bajando el hall del hotel con los ultras editando puta madre bueno en lo deportivo Javi Herráez hablaba por la mañana Emery y Alves por la tarde Zidane y Sergio Ramos

Voz 1571 13:53 pues sí la verdad es que hemos visto muy tranquilo ha

Voz 1025 13:56 a Zidane a te contaré lo que ha dicho el técnico Fran

Voz 1571 13:58 sí sí como lo ha dicho sobre todo porque es decir no ha dicho gran cosa y Sergio Ramos que le he visto un poquito más más se dio en en Capitán en lo deportivo te digo que bueno pues lo que te contaba anoche no decidan si no cambia de opinión Kroos y Modric Luka Modric van a ser suplentes Isco y Bale también aunque con Bale esté muy contento pero la idea que tiene es meter a Lucas por la derecha Asensio por la izquierda y arriba Benzema y Cristiano con Casemiro y Kovacic para cubrir las espaldas como el como doble pivote en defensa Carvajal Varane Ramos Marcelo y en la portería Keylor Navas los futbolistas no saben todavía el once mañana

Voz 0841 14:31 me va a dar en la comida o en la charla de la merienda como suele hacerlo

Voz 1571 14:36 habitualmente el técnico francés y nadie quiere tirar las campanas al vuelo sobre todo aquellos que van a jugar

Voz 0841 14:41 y que no estaban jugando regularmente porque saben

Voz 1571 14:44 que evidentemente bueno pues es el Real Madrid es Zidane puede cambiar de idea aunque normalmente no suelo hacerlo Manu cuando tiene claro y en este caso parece que lo tiene que lo tiene bastante claro el equipo viajado esta mañana con todos sus efectivos toda la planta ella también ha bajado ha viajado el presidente y los directivos del Real Madrid he visto a Raúl González en el césped del estadio y bueno cerquita de los futbolistas en ese entrenamiento íbamos a escuchar primero a Sergio Ramos ha sido el Camero el que ha tomado la palabra en el estadio donde se va a jugar mañana el partido justo antes del entrenamiento que no se no se cansa de ganar que la presión si existe pero que existe más la motivación de seguir vivos en la Champions que del ambiente bueno no está acostumbrado y el tema arbitral pues será el juez de de este partido el árbitro que tenga que hacer un buen trabajo y que los futbolistas puedan hacer el suyo en el terreno de juego sobre Neymar era la pregunta para mí de la rueda de prensa si la baja de Neymar puede ser definitiva en lo que va a ser esta eliminatoria esta es la respuesta de Cameros Sergio Ramos

Voz 1896 15:48 creo que es un jugador distinto diferente a nivel mundial ahí siempre pues un equipo lo tiene pues eso conlleva no eh es una señal de alerta que en estos últimos años pues lo vamos a sufrir pero no sólo ahora el PSG sino también han en el Barça eh con Di María pues eh es un jugador que ayuda más a nivel defensivo Easy

Voz 12 16:10 también puede hacer un trabajo también muy completo no al igual

Voz 1896 16:12 que que también lo hacen a ir

Voz 1571 16:15 eso es lo que eso es lo que ha dicho Sergio Ramos evidentemente conoce muy bien a Di María crece también a Neymar Llanos dijo te dijo aquí en la Cadena Ser en El Larguero que porque no que le encantaría que Neymar algún día jugara en el en el Real Madrid hizo Zinedine Zidane el técnico francés ha dicho entre risas que era marsellés qué gen que evidentemente hay un buen pique entre Olympique ir ese yen como digo entre entre risas en la sala de prensa is sobre cómo va a pasar el Madrid mañana que él piensa que va a pasar que es optimista a cuartos de final cree que el equipo va a sufrir pero ha dicho algo que para mí es muy importante aparte de lo que se pueda sufrir que se va a sufrir porque esto Champions y es el Marie dos equipos que están hechos para ganar la Champions o al menos intentarlo

Voz 0514 16:56 que al margen de sufrir hay que hacer más cosas

Voz 1896 16:58 lo que yo quiero ver lo que es que nosotros tenemos que hacer es es es un partido un buen partido de fútbol sabemos que desde de surgimiento que mañana vamos a tener que

Voz 13 17:11 que sufrir pero sufrir a su vez me importa más

Voz 1375 17:18 mañana hay que sufrir y jugar al fútbol seguirá escuchamos lo que han dicho los franceses y ahora tiempo esa letrina con Romero con Gallego con el con Mario Torrejón y con nuestro comentarista Pedja Mijatovic que mañana estará también en Carrusel pero saludamos a esta hora aún madridista que sabe lo que es jugar ese tipo de partidos José Antonio Camacho muy buenas muy buenas por qué partido mañana no en el mes de marzo empezando el mes de marzo o seguir adelante en la Champions porque tampoco es ganar un título sino seguir adelante en la Champions o adiós a la temporada

Voz 1016 17:48 sí desgraciadamente sí porque ya está eliminado de Copa la Liga está

Voz 14 17:53 lejana hay bueno pues es el mes de

Voz 1016 17:56 a jugárselo todo yo creo que ahora es fútbol actual en este mes donde en teoría te juegas todo meterte en finales llegó a los campeonatos de estar en cuartos de final de la Champions y bueno pues mañana es un partido decisivo para el Madrid

Voz 1375 18:14 el tres uno hace que estemos tranquilos no con el con el resultado de la ida

Voz 1016 18:18 el tres uno te da una ventaja pero no tranquilo yo creo que ya lo he dicho zidanes un partido para sufrir y luego poder disfrutar no de de la victoria o de la eliminatoria yo creo que yo lo saben de que hay que salir encantado desde el principio porque la moral es importante el que el pese que vea que que es difícil llegada al Madrid o que el Madrid puede meter un gol todo eso pues desde el inicio se ve en los jugadores en el partido y es importante

Voz 1375 18:52 no Si algo le motiva el Madrid es esto no dijo cuántos partidos ha jugado de estos donde dicen mira todo o cara o cruz pero es que eso al madridista es sólo lleváis en los genes no

Voz 1016 19:02 sí porque lógicamente a estas alturas de la temporada como hemos dicho al principio pues donde todo lo va a jugar todo y hay que estar acostumbrado a todos los partidos son importantes porque ahora se está hablando de octavos pero cuando se parecen cuarto en el que te toque te pasara lo mismo no bueno pues el Madrid desafortunadamente como competición ya sólo tiene la Champions Ny bueno pues se va a volcar de lleno para de estar otra vez que creo que es súper difícil el poder conseguir tres seguidas una vez

Voz 1375 19:32 en joyería la leche Nos estaban contando Romero

Voz 3 19:35 hay Herráez que seguramente por lo que hemos visto

Voz 1375 19:37 está en los últimos días aunque Kroos y Modric han llegado casi con alfileres pero podría optar por un Kovacic Casemiro en el doble pivote las bandas para Lucas Vázquez y para Asensio y arriba Cristiano y Benzema que de pareja o o crees que merece la pena en este partido arriesgar con Kroos y Modric aunque no estén al cien por cien

Voz 1016 19:56 hombre yo creo que hay que saber verdaderamente el Estado que a los futbolistas si están para jugar Modric Kroos no no tiene porqué reserva nada porque el partido que pueda jugar próximo ya hasta la próxima vaya ya no es tan importante que tiene que saber cuál es el estado de forma y no creo que hagan muchas probaturas y los jugadores estar jugarán con lo que para jugar la Champions

Voz 1375 20:21 y crees que están bien van a jugar Kroos y Modric

Voz 1016 20:24 yo creo que se lo desea Camacho

Voz 1375 20:27 oye lo de los ultras se les ha ido la pinza no a esto franceses no sé si has visto las imágenes con pancartas de puta Madrid cantando puta Madrid en el hotel de cinco futbolistas del París Saint Germaine para cantar con ellos yo creo que una cosa es animar y otra que se te vaya ya la pinza no

Voz 1016 20:41 pues sí yo no creo que son cosas que la unión de del equipo y la afición es bonita y buena pero él ya el ultra extralimitarse el pasar de ahí dar un paso edad destaca en el en el filo de la navaja yo creo que esto no es interesante yo creo que sí esto debería de saber cortar de que es un partido de fútbol que es una eliminatoria pero de ahí no pasa jugar alguna vez

Voz 1375 21:07 en el Madrid en el parque los Príncipes con con la selección sino con el

Voz 1016 21:10 sí sí sí podrá jugar con el Madrid ha jugado en el Parque de los Príncipes de ese campo de muy malos recuerdos para mí porque nunca nunca pero que nunca ha ganado en Europa la finalidad de bueno pues han sido dos partidos muy importantes en la historia también de fútbol sala perdiste dos finales

Voz 1375 21:31 la de la selección del ochenta y cuatro en la Eurocopa con aquel que se lo pasa nada perdiste otra final de Copa pero contra el París Saint Germain has jugado

Voz 1016 21:37 sí sí también contra el PSOE yo también no además de

Voz 1375 21:40 ya está ya están caliente La y ahí el estadio como dice no tampoco para tanto

Voz 1016 21:46 el París Saint pese a que éste ahora ha cambiado antes no digamos que no tenía el arraigo que tiene ahora futbolístico ahora con la llegada de de el dinero árabe pues yo creo que que ha subido ha fichado muchos jugadores y está intentando pues mandar en el fútbol mundial y es diferente

Voz 1375 22:08 oye lo de Neymar te has sorprendido que con esa lesión ya sea haya provocado ese pulso entre el PSE y la Confederación de Brasil que se haya resuelto tan a favor de Brasil cuando el que paga es el PSD o era lo esperado

Voz 1016 22:21 yo creo que lo esperado sí lo han operado es porque o no tenían que operar si no yo creo que hubieran dejado pasar el tiempo hubiera empezado a entrenar y seguramente hasta entrenando sí hubiera vuelto a fastidiar yo creo que lo lo más lógico es lo que hecho

Voz 1375 22:37 oye si te pedirá recomendación el Madrid tu recomendarías a Neymar

Voz 1016 22:44 pues yo creo que el Madrid debe fichar siempre los mejores esta uno de ellos

Voz 15 22:50 tú sí lo ficharía hombre yo si se pudiera a pesar

Voz 1375 22:54 lo que hay luego os a pesar de lo que lleva detrás no que no solamente es lo deportivo pero todo lo que acarrea merece la pena fichar a un jugador como él sí

Voz 1016 23:02 yo creo que el Madrid ahora mismo tiene a Ronaldo que aquí cinco o cuatro Balones de Oro

Voz 1375 23:09 cinco cinco euros

Voz 1016 23:11 sí yo creo que Neymar va a luchar dentro de poco con ellos

Voz 16 23:16 hay que tener a alguien que que lucha

Voz 1016 23:18 se pone el Balón de Oro

Voz 1375 23:19 está claro el míster lo tiene claro mañana jugar a Di María que tampoco está mal momento eh que sabe conoce bien a sus ex compañeros algunos de ellos

Voz 1016 23:26 si Di María es un jugador diferente yo también lo tuve en el Benfica muy joven ex jugador muy rápido que que puede salir

Voz 14 23:35 muy bien a la contra y que tiene ahora tiene buena finalización yo creo que se pueden Risto también

Voz 1375 23:42 Mister mañana jueves en casita en otra no te vas a París ni nada

Voz 1016 23:44 no no no mañana lo veremos aquí tranquilamente con la Familia

Voz 1375 23:47 como Dios manda pues nada cuando tienes la próxima con la selección

Voz 1016 23:50 pues cuando la selección marzo no y nueve mire Islandia un torneo

Voz 15 23:55 me iré para allá pues nada que vaya bien míster

Voz 16 23:58 venga un abrazo un abrazo para la Jose echado gracias por estar

Voz 1375 24:00 el Larguero José Antonio Camacho analizando el momento previo a ese partidazo de mañana que no van a contar Romero hoy Herráez y Pedja Mijatovic y Álvaro Benito Rafa Alkorta y Roncero el año y no sé cuantos más en el Carrusel deportivo de mañana con Dani Garrido son las doce menos cinco enseguida estoy ahí de nuevo en París con el Sanedrín y con más información de ese pese al Real Madrid con Aldi que no va a contar en París cómo están los ánimos ahora mismo en la capital francesa

Voz 17 24:27 carreteras al este carreteras al oeste carreteras al norte carreteras al sur nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas

Voz 18 24:38 quizá una nueva serie le de tu sopa vena tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días se tango y ahora con el Plan Confianza sea tendrás cinco años de asistencia mantenimiento hay garantía vive una gran historia antes de que termine limpiarlo red de concesionarios Seat

Voz 19 24:54 Soulsavers y hurtos carburantes te atasca atascan el mutuo

Voz 0514 24:58 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor y te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para

Voz 1571 25:06 BP Ultimate diesel con tecnología active el beneficio ese logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 0514 25:20 mira hasta cinco mil euros de ahorro en un Opel GLP y además Repsol te regala cuatrocientos euros de Repsol Auto Gas Repsol Auto Gas si es el carburante alternativo de Repsol para la gama Opel con tecnología

Voz 7 25:30 abrirá GLP más gasolina con Opel ir Repsol Auto Gas ahorro hay disfruta de las muchas ventajas de la etiqueta red dúctil de la Comunidad de Madrid

Voz 20 25:40 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento

Voz 1694 25:45 el tranquilo del servicio por el que el propio

Voz 20 25:48 el gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 21 26:12 el reserva ahora en la nueva web de hoteles en el Romea puedes elegir entre más de un millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de tres a cinco estrellas la cancelación es casi siempre gratuita y además sólo nosotros te devolvemos el diez por ciento en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair Ryanair round se aplican los términos y condiciones visita Ryanair punto com

Voz 22 26:32 cuánto lo quieres mucha pero lo quiere con locura si con piezas de calidad

Voz 23 26:37 disfruta de la Citroën manía en el servicio post venta Citroën ni enamora T de nuestros precios de locura hasta el dieciséis de marzo cincuenta por ciento de descuento en el ataque economía para el cambio de las pastillas de freno

Voz 22 26:50 condiciones y puntos adheridos entró en punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 7 26:56 eres hablar anoche fuimos Trending Topic el tema más comentado de la madrugada con él

Voz 1806 27:01 hasta ser de noche Súmate la noche más comentada adelante muchísimas gracias por llamar Jesús gracias Rosa inside

Voz 1694 27:08 el viernes a partir de hoy

Voz 7 27:10 las dos de la mañana Hablar por hablar Macarena Berlín gracias por llamar y que nos cuenta signos en Cadena SER y cadenaser punto com que el escuche mus quieres hablar

Voz 24 27:20 sí

Voz 22 27:25 aún

Voz 25 27:27 well de las cuarenta y ocho horas pero sólo del quince al diecisiete de marzo tendrá una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Sherry seis dos ponerme neumáticos inscribe te llamen pero yo creo todo eso

Voz 26 27:47 este martes no hablemos desde las ocho y cuarto acabaré una hora menos en Canarias

Voz 2 28:01 nuevas formas que elegir dos de los mejores equipos del planeta se juega la temporada en noventa minutos va a encontrar el Deportivo con Dani Garrido

Voz 1375 28:30 Katelynas

Voz 27 28:33 El Larguero con Manu Carreño

Voz 28 28:45 casi las doce de la noche hora menos en Canarias que ganas de que llegue ese carrusel de María

Voz 3 28:48 a a las ocho y cuarto nos contaba Javi Herráez y Romero lo que han dicho Zidane lo que ha dicho Sergio Ramos también habla avales por la mañana a Javi no

Voz 1571 28:57 sí señor junto con Unai Emery después de entrenarse esa visto a un Emery bueno pues es muy positivo

Voz 0841 29:04 era bueno que era capaz su equipo el de remontar la eliminatoria por el París Saint Germaine por Francia esa faltó sacar la bandera pero la tricolor pero bueno vamos a escuchar a Alves no aunque también ha hablado como uno de su amigo Neymar de esa baja el PSG es más que Neymar aunque Neymar sea un hombre muy importante el escuchamos tenemos dos opciones

Voz 1375 29:25 hubo duro

Voz 1266 29:27 llevan Tai celo

Voz 29 29:29 es evidente que con con Neil pues el sí que mucho muy mucho más fuerte Sidney pues continuó ese no fuerte porque hay otros jugadores

Voz 1571 29:42 bueno pues eso es lo más interesante de la rueda de prensa el equipo ya está concentrado el Paris Saint Germain como te decía Romero a cuatro kilómetros de Bois de Boulogne muy cerquita de donde se va a jugar el partido el Parque de los Príncipes de París que va a estar todo lleno que reventa que el ambiente es bueno pues increíble pero que como ha dicho Zidane me quedo con esa frase lo que importa es el fútbol también ha dicho en francés otra que puede ser muy interesante le han preguntado si el pondría un futbolista que estuviera al setenta por ciento dice no jamás ni lo he hecho ni lo voy a hacer yo pongo a los futbolistas al cien por cien bueno mañana lo veremos pero en principio sale de en a futbolistas que estén al cien por cien por ejemplo Cross hoy veía con una tirita en la rodilla izquierda Hay el look no era el de un

Voz 1375 30:22 sí claro la duda es saber si están al cien por cien al noventa al noventa y cinco al setenta y cinco miró lo que ha dicho Camacho ahora mismo yo mañana pongo a Kroos y Modric porque es el partido más importante del año ya lo que venga luego ya no importa nada pero vamos a ver qué decide Zidane está

Voz 3 30:35 Bray además de Romero hoy Herráez está también Jesús Gallego o la Gaye qué tal buenas noches Álvaro María Torrejón a la Mariola

Voz 1375 30:41 Manolo buenas enseguida os pregunto sobre lo que ha hecho Camacho que lo que ha dicho Zidane pero le preguntamos a ver a nuestro comentarista que está ya por ahí Pedja Mijatovic hola qué tal

Voz 16 30:50 hola buenas noches a todos tú pondría

Voz 1375 30:52 sacro sí a Modric aunque no estén al cien por cien

Voz 16 30:56 poniendo a su entrenador pero en que hay que tener mucho cuidado con con con que con Toni no sobre todo el de una de una lesión no creo que estarán cien por cien porque he entrenado muy pocos días el Madrid quién enfado unos resultado muy denso Algorta es un es un resultado muy bueno y no sé si si hay que asumir estos Viesgo ponernos los dos sin que entender todo totalmente claro si si está bien porque no no sí que Zidane tomará una buena decisión esto

Voz 1375 31:28 si no es así lo que nos contaba Javi Romero es que todo apunta que sería un Casemiro Kovacic doble pivote y las bandas para Luca así Lucas Vázquez y Asensio que te parece ese centro

Voz 14 31:38 que me me parece fenomenal de verdad me parece las cuatro cuatro

Voz 16 31:42 los me parece fenomenal no sabemos quién va a jugar arriba la mejor les tocará Dale Cristiano que no seguro oí Bale Benzema pero

Voz 14 31:50 ese medio medio campo me me parece fenomenal

Voz 16 31:52 la está viendo decía habrá mucho es fácil porque el PSC tiene que salir pues tienen que remontar hojas que habrá mucho espacio para para para aprovechar la velocidad de Asensio y de Lucas Vázquez

Voz 1375 32:05 decía Camacho que son tampoco le trae malos recuerdos a Ci tú que recorre desde el Parque de los Príncipes

Voz 16 32:10 yo nunca nunca

Voz 1375 32:13 ha chocado con la selección y con el Madrid uno nunca jugó Estel

Voz 16 32:15 y fue así que a mí pues

Voz 15 32:19 te trae buenos recuerdos del madre arriesgar ya no pasa nada

Voz 1375 32:24 joe qué raro que no haya un Capella el parque el Príncipe y y te bueno no no es buena noticia para el fútbol pero desgraciadamente por lesión no va a estar lugar Di María que probablemente esté ahora mismo de forma mejor que Neymar es un jugador que podría ser titular en cualquier equipo ahora mismo

Voz 16 32:46 bueno pues una baja de un salvaje importantes independientemente de otros pues son importantes pueden de una manera de suplir una baja así pero el mar para mí es un jugador que que marqué mucha diferencia hay no estar mañana pues una buena noticia digamos el Ram leído ya de que un jugador esté aleccionado en este caso yo creo que la baja de animales no baje

Voz 14 33:10 por tanto lo dejaría seguramente estará

Voz 16 33:12 muy motivado estará muy motivado porque no juega como titular indiscutible PSG pues y seguramente jugar contra su exequipo estarán muy pero muy motivado es un jugador que sí que puede hacer un buen partido y tiene mucha calidad futbolística para para poder hacerte mucho daño profundas que no tenga que no tengan buen día no lo importante

Voz 1375 33:33 en la en la ida estuvo calentando pero no jugó minuto acordados en el en el Bernabéu y da la impresión de que allí mucho mucha bengala mucho grito mucho ultra pero que el Madrid maneja este tipo de escenario este tipo de partidos mejor que nadie vamos a ver más Ana pero el tres uno da la sensación de que hay cierta tranquilidad entre el madridismo no es que este hecho ni mucho menos pero da ese tres uno da cierta tranquilidad

Voz 16 33:55 no si además tres uno hablando entre nosotros tres uno es un muy buen resultado es que no sé la gente que que que que estaban hablando pues es es tienen buen equipo Madrid sí que es un actual campeón de Europa donde consecutivas pero aquí porque tiene mucha más experiencia en ese tipo de partidos lodo lo sé la gente que tiene miedo teniendo tres uno cuestión que debería pasar cinco cero seis cero claro que estemos tranquilos que el Madrid está con gran posibilidad de de de de de estar en los cuartos pero que prácticamente seguro nunca ese seguro en el fútbol pero con tres uno para un equipo serio como Real Madrid yo creo que es más que suficiente hay que jugar el partido eso sí que es cierto pero no hay que tener no hay que tener nietos con lo serio hay que que que manejar todos los detalles importantes yo creo que eso sí que lo han trabajado mucho saben perfectamente bien que la Champions de este año es la única entonces tienes la posibilidad de salvar la temporada hay hay que jugar ese tipo de partidos yo soy muy optimista de verdad

Voz 1375 35:04 miedo porque con un dos cero les valdría les valdría ellos es una temporada de esas en las que tú sí que viviste esa sensación ya las comentar alguna vez en Carrusel y en El Larguero no mañana es uno de esos días donde dices o ganamos o acaba la temporada y en alguna ocasión ya os pasó que no había ni opciones de Liga ni de Copa y acabar ganando la Champions

Voz 15 35:23 pero fíjate lo que hay en juego mañana e mañana

Voz 1375 35:25 tú lo mañana es os seguir vivos en la Champions o vacaciones

Voz 16 35:29 totalmente mañana es un partido importante pero Lobo si se pasa yo creo que sí pues luego vienen los cuartos donde también te tocara un equipo importante luego los semi tanto también te tocará otro equipo más difícil y así hasta la final así que es una temporada digamos más perdido las opciones en otras competiciones pero seguía vivo en la más importante digamos así que y que hay que poner todo lo que tienen para hacer un buen partido mañana pasar en esta eliminatoria

Voz 14 35:58 luego pues

Voz 16 35:59 encaminar digamos bien todas las cosas para para jugar otra final porque no porque Madrid se edad muy bien ese tipo de partidos si esta competición definitivamente es la condición de Real Madrid históricamente hablando

Voz 1375 36:11 oye preguntado a Camacho la última Si el ficharía a Aimar o si recomendaría al Madrid que echarán Aimar he dicho que si tú

Voz 16 36:20 nació lo has dicho miles de veces O2 impresionante yo yo lo ficharía no que echaría ayer

Voz 15 36:28 por eso color que nos vendría muy bien porque es un jugador que marca mucho dice pues nada

Voz 1375 36:37 te escuchamos en a lo que queráis algo para que

Voz 1501 36:40 pondría salsa al al otro fútbol de Madrid que les rodea muchas cosas salsa salsa llevar los noventa minutos pero es indiscutible que sentido coge el balón infunde verdad pero aún miedo porque el otro en el partido de ida tampoco fue a mí el mejor partido de Neymar y el mejor partido el señor pero fue el único que pero cada vez que tocaba pero aunque fuera en en en prácticamente arrancando el ataque de Suárez es que daba pan

Voz 1375 37:01 como verle tocar el balón entonces yo creo que eso eso sí que no está pagado

Voz 1501 37:03 eso sí no sé si son doscientos veintidós millones

Voz 1375 37:06 pero que que no tiene precio en el futbol ya

Voz 16 37:08 totalmente de acuerdo y además como decías el otro día no quiso doctoró siempre cuando la cogía cuando arrancaba pues se producía un temor digamos pues que es elevado cubrir ahora no iba muy fácil los jugadores que están delante en él ir a casa es que no verle jugar mañana pues a los madridistas nos daban

Voz 15 37:31 poquito co no menos si no que no les deseamos no les deseamos claro mejor no obtiene mejor nota

Voz 1375 37:38 si se queda en casa en este caso en Brasil lo mejor pues nada Beitia mañana te escuchamos en Carrusel motivo hoy que vaya bien a la remisión mañana vaya bien suerte el resultado para el Madrid mañana te oigo el nazi a tu un abrazo Pedja Mijatovic pues nada Gallego Mario Romero hoy hija

Voz 1953 37:55 hoy no sé vosotros como os imagináis repartidos sigue la alineación pueden ir por ahí los tiros a París como dice como decía Camacho antes Kroos y Modric Si es bien aunque no estén al cien por cien en los pondría qué creéis que haríais vosotros y cree que creéis que va a hacer Zidane gallego Romero Mario Javi

Voz 0919 38:11 yo creo que yo yo no yo no pondría en el partido de mañana a un jugador que no estuviera al cien por cien creo que va a ser un partido de mucha exigencia anímica y física porque el ver Paris Saint Germain se lo juega todo va a poner Le ha puesto ya una una carga emocional partido que que va a hacer que sus jugadores vuelen más allá del fútbol en la presión en meter la pierna fuerte en presionar al árbitro en morder en estar encima del del contrario creo que que el público el ambiente les va a exigir eso irá me parecería suicida poner a un futbolista que que no esté al cien por cien que vaya a setenta y cinco por ciento es una decisión difícil la que tiene Zidane porque son dos jugadores muy importantes pero pero yo creo que que que que sacar a alguien que no esté en plenitud física es salir prácticamente con uno menos porque lo de mañana a mi me parece que va ser de Alto Volta

Voz 0514 39:06 sí

Voz 0919 39:06 yo creo que decidan tiene muy clavado a una decisión de

Voz 0239 39:09 de de alto riesgo que les salió mal y cuando puso agrede con el Fútbol Club Barcelona que venía de una lesión y le dijo el jugador yo estoy bien salió duró veinte minutos esa yo creo que esa decisión se le quedó grabada a fuego a Zinedine Zidane para mí es imposible que un futbolista que viene de lesión tres cuatro semanas como es el caso de Toni Kroos como es el caso de Luka Modric sin haber jugado ni un solo minuto en el partido anterior con este protocolo qué dicen los

Voz 0841 39:34 los recuperadores ni que hay que jugar quince media

Voz 0239 39:36 ahora y luego el partido de titular au setenta minutos es imposible que estén al cien por cien imposible es decir que escuchando lo que no contaba Javier Herráez y lo que decía en francés en la rueda de prensa yo mantengo que los dos van a estar para echar una mano de cesar en el banquillo no olvida hemos que venimos de tres uno en la ida y estos son octavos de final es decir que lo que queda en tela por cortar estas arreglando futbolistas clave para Zinedine Zidane y luego yo lo tengo muy claro lo de Lucas Vázquez en la derecha que el otro día no jugara en un solo minuto eh yo creo que es de las señales llevo que le va a ser titular lo de Asensio lo tenía claro también pero a medida que pasan las horas yo creo que hay en el ambiente con la sensación de que Zidane puede meter mañana algo que a lo mejor no nos esperemos no sé si por Asensio no sé si si Bale que creo que no en el equipo titular yo creo que lo tenía más claro ayer que lo tengo hoy no sé si no lo de Asensio a lo mejor meter es con el equipo titular del resto bueno él restó diez de once

Voz 1501 40:32 yo entendería perfectamente la duda si las tiene hasta ahora que no lo sé evidentemente parece que el secretismo porque preguntas agua que la que esté alrededor del Madrid vi todo el mundo dice que no lo sabe porque no sólo ha comunicado nada

Voz 1025 40:42 sí pero yo yo entendería las dudas

Voz 1501 40:45 fundamentalmente porque hay partido sí partidos y seguramente este partido sea por lo menos al principio de la tachen de atarse los machos y de correr mucho y a lo mejor si no estás físicamente al cien por cien chico pues yo lo entiendo además yo mismo centro del campo índigo ese cuatro no jugar eso

Voz 1025 41:00 por cuatro esos cuatro centrocampistas es que con Lucas

Voz 1501 41:02 sí con Asensio llamado Asensio Bale yo me inclino valorase pero bueno lo Asensio ya obliga a que en un poco más pendiente a que Di María tampoco tampoco más pendiente a que Alves sean poco más tímido de lo que suele ser a que si juega Giulio que juegue por la izquierda también tenga que mirar hacia atrás obliga un poco aunque salga a presionar a morder aunque haya bengalas en las gradas lo obliga un poco yo yo entiendo la dudas de Zidane porque dice vale en queda mucha tela por cortar tiene razón Romero si a partir de mañana hasta el vivo pero es que mañana

Voz 0841 41:33 la cosa puede acabar mal esperemos que no ojalá que no pero es que existen

Voz 1501 41:36 hola la temporada dices toda la carne en el asador yo sinceramente creo que el tipo de motor que llevan en en en el chasis y Modric y Kroos conviene yo creo no no no forzarles vamos muy bien

Voz 1571 41:47 yo yo me mantengo lo de ayer creo que ciudad lo tiene claro desde hace ya varios días la idea es esa Lucas por la derecha Asensio por la izquierda dos stopper como Casemiro Kovacic arriba Benzema y Cristiano pero bueno esa esa información e mañana a los futbolistas porque insisto ellos todavía no lo saben en mi opinión yo metería a Nacho para mí es el defensa más en forma del Real Madrid este año que no juegue mañana Nacho para mí dicen que la defensa de gala sino está Nacho para mí no lo es sino no es de gala porque para mí es insisto el mejor esta esta temporada y arriba yo pondría Isco en equipo siempre Isco ha sido el mejor en el primer tercio de la temporada dicen que tiene mucho esférico que mantiene mucho el balón que no da verticalidad al equipo

Voz 1806 42:29 yo en el campo de parece que su futbolista

Voz 1571 42:31 diferente y le pondría siempre bueno

Voz 26 42:33 yo noto no todo Manu cierta yo creo que teníamos con perdón en público ha apretado en el Palacio de la canción antes del partido

Voz 0239 42:43 es de ida y el Real Madrid no era lo de la venga está está modelo de la bengala no sé qué pero el Real Madrid ganó tres uno estamos hablando de que el equipo

Voz 1375 42:50 hoy