Charo: "Es muy duro tener que ayudar a un amigo dándole comida"

Voz 1

00:00

mi nombre echado la historia te voy a contar en referencia a un amigo mío eso llama Antonio para Antonio está licenciado en Psicología iría tiene un máster en discapacidad y una amplia experiencia también eh después estar muchísimos años trabajando pero por cuestiones familiares tuvo que dejarlo se ve obligado a dejarlo siguió buscando empleo muy activamente también pero no hubo ningún resultado pues se termina la prestación por desempleo pasa a cobrar una ayuda la ayuda también se termina ahí entonces como se ve pues sin ayudas ninguna sin apoyos de ningún tipo una persona que depende de sí misma para vivir ir esperadísimo lo han llamado la Asociación donde estuvo seis meses pero claro evidentemente una alegría es que es un desahogo pero dentro de cinco de seis meses cuando termine el contrato probablemente pues vuelva a estar en en la misma situación entonces una persona que pues eso no con cuarenta y ocho años ha estado al borde de la de la exclusión social desde mi casa pues lo hemos ayudado y lo que hemos podido ver sobre todo con alimentos no preparándome pues semanalmente por aquí no hay palabras para animar a una persona que se encuentra en ese en ese estado no te entiendo no quiero saber a mente hay que estar en esa situación para vivirlo luego es muy duro darle un darle comida es muy duro intentas normalizando pero sabes que a esa persona le está costando coger ese canal les la propia viva