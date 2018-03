La política de la vida cotidiana

Voz 1727

00:00

buenos días el Gobierno Rajoy dejó de ejecutar cuarenta y cuatro millones de euros presupuestados el año pasado para la dependencia en España hablamos de dinero contante y sonante presupuestado es decir dinero que si había que no se utilizó en España hay ahora mismo trescientas diez mil personas en lista de espera para recibir ayudas por ese concepto quién tiene un padre una madre un hijo una hija cualquier familiar o un amigo en situación de dependencia sabe bien cuánto desgaste emocional físico y económico representa esa situación con el dinero que ha dejado de gastar el Gobierno calcula los especialistas del sector que se podía haber atendido a diez mil personas Tanto Rajoy como Rivera vendieron a bombo y platillo que su acuerdo presupuestario del año pasado incluía cien millones más destinados a los dependientes la pregunta esta mañana es quién engañó a quién para no ver gastado la mitad hoy les vamos a contar en la SER que los socios de legislatura PP Ciudadanos ni se hablan ni se dirigen la palabra un año después de firmar aquel acuerdo pero su distancia sus diferencias la marcan las encuestas no los incumplimientos de hecho ciudadanos parece dispuesto a fiarse otra vez de los populares si simplemente ponen en un papel que gastarán en dependencia y en muchas otras cosas aunque luego no se ejecute porque la semana pasada Rivera estuvo aquí en Hoy por hoy y en el recuento de condiciones para volver a votarle Rajoy las cuentas de este año no hizo mención de este incumplimiento vigilan que se cumpla lo que firman la impotencia de la política su incapacidad para oler y enfrentar los grandes problemas de nuestro tiempo los problemas que hacen más difícil el día a día de las personas algo tendrá que ver con la oleada de populismo que nos rodea y la necesidad de tanta gente de votar cualquier opción descabellada que prometa soluciones mágicas a sus preocupaciones concretas la magia no existe ya lo sabemos pero la política parece tener siempre algo más urgente que hacer que ocuparse de la vida cotidiana Pepa Bueno