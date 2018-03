La política ya no aburre

Voz 1389

00:10

era un problema grave en la política española y es que dos partidos políticos de cuya estabilidad y de cuyo acuerdo depende de Gobierno depende también los presupuestos no se abren por un resultado electoral que es lo que ha ocurrido en Cataluña se ha enfriado esto después que el resultado en Catalunya lo prioridad principal consecuencia una de las principales consecuencias puede ser que estemos sin supuestos a lo mejor el Partido Popular incluso lo descartan que sea factible el estar sin presupuesto hasta Navidad estar gobernando a base de decreto ley eso fue lo que leí en la prensa esta mañana ayer cuando hablaba con alguien del equipo para decirle que me apetecía hablar de los presupuestos que me decía a ver cómo sale es porque qué aburrido o no yo fíjate creo que el principal defecto de Canadá el principal efecto de la vida política española es que ha dejado de aburrir es que estamos acostumbrados a tratar otros asuntos más espectaculares más sensacionalistas que tienen que ver mucho más con el sentimiento no tanto con la vida cotidiana de los españoles y esta ley es absolutamente primordial para que la vida de los españoles sea una vida más digna como acabamos de comprobar además por las partidas presupuestarias son la ley y ponerlo en el papel sin luego ejecutarlo ejes y luego no lo ejecuta desde hace cuenta que hay un partido en el Gobierno que está reclamando que dice que él es el garante de la estabilidad que pide consenso y que presume además de ser un gobierno perfectamente previsible pero sin embargo tienen problemas para tener pruebas para ponerse de acuerdo al menos con un partido para sacar adelante la ley