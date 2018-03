"Cada vez hay más hombres implicados activamente en la lucha por la igualdad, pero el machismo también se moderniza"

Voz 1727 00:00 el desconcierto por esta protesta masiva de mujeres provoca con tradición en los mensajes parte de los obispos apoya abiertamente la convocatoria del ocho de marzo por la igualdad su uno

Voz 0856 00:10 activo general global

Voz 1 00:13 ahí y en el que esto

Voz 2 00:16 pues estamos conformes en la Iglesia desde luego no se puede

Voz 3 00:18 para atrás naturalmente hombre lo ingleses

Voz 4 00:21 Arturo vi algunos pasos no pero yo creo que es este cantantes no el Papa Francisco es un hombre que intenta que está promoviendo no lo que pasa es que todavía hay algún grupo que se resiste a ceder el paso no a la avenida de las mujeres a ocupar cargos de responsabilidad

Voz 1727 00:39 sólo los obispos de Ávila y Tarazona que forman parte de la misma Conferencia Episcopal que el ultraconservador obispo de San Sebastián se llama José Ignacio Munilla

Voz 1049 00:49 de momento esa causa justa sea mezclado con la terminaras falsas causas que en el fondo van en detrimento de la propia mujer porque el feminismo radical o el feminismo de género tiene como víctima la propia mujer es curioso e como el demonio puede hacer que la meter un gol desde las propias filas

Voz 1727 01:11 el feminismo de género el demonio Toni Garrido cómo estás un poco

Voz 2 01:16 pues claro que vi sexto y piensas que deberíamos de abandonarse no solamente el terreno de la crítica en el caso de Viso Munilla sino pasará a la soluciones preguntarle entonces si prefiere que os quememos en una pira pública difícil ahora por la nueva normativa ambiental los si prefiere que os aprenderemos a las mujeres porque yo creo que hay que dar soluciones señor obispo no no basta solamente con criticar

Voz 1727 01:36 hemos que tú ves a todas en el infierno por lo que veo bueno

Voz 2 01:38 no yo en mi caso creo que tenemos sea es evidente que tenemos un problema en escuchas fijó un escucha Garcés no escucha Munilla es innegable que tenemos un serio problema en esta sociedad

Voz 1727 01:49 llevamos varios días aprovechando este tiempo de radio para escuchar a las mujeres para saber cómo afronta la huelga feminista del jueves hoy queremos saber cómo lo están viviendo los hombres comprometidos de los hay en la lucha por la igualdad a nuestro lado en Madrid Pablo llama es miembro de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género buenos días

Voz 1887 02:08 hola buenos días Pepa en Radio Barcelona Juanjo

Voz 1727 02:10 posee Compay de miembro de hombres igualitarios una organización catalana vinculada a nivel estatal con hombres por la igualdad de género es padre profesor de secundaria jubilado buenos días

Voz 0856 02:20 hola buenos días usted ese sienten excluidos

Voz 1727 02:23 de esta movilización porque esto no lo dicen a las mujeres que hablamos del ocho de marzo muchos hombres progresistas que no dicen Nos estáis excluyendo

Voz 1887 02:34 bueno yo diría que que para nada estamos excluidos los hombres creo que tenemos que entender que esto es una movilización de mujeres una huelga de mujeres lo que podemos hacer los hombres es posibilitar y apoyar un poco esta movilización no entender que en esta huelga lo que tenemos es un rol secundario secundario eh pero no por ello menos importante es decir tenemos que estar apoyando un poco para que las mujeres puedan decir al mundo que si ellas paran el mundo separa

Voz 1727 03:03 cuánto desconcierto Juan José crea en en su entorno lo que acaba de decir Pablo los hombres tienen que tener un papel secundario la palabra secundaria asociada a hombres en un papel en la sociedad queda todavía mucho desconcierto mucha resistencia

Voz 0856 03:20 hay de todo pero efectivamente el el los hombres es hemos estado aguas tumbados a situarnos en el centro del mundo del que en un día nos colocamos un papel secundario de apoyo poco pidiendo todas a nuestras preguntando nuestras compañeras amigas hermanas que es lo que necesitan para hacerse visibles en el mundo me parece un aprendizaje muy interesante para los hombres

Voz 1727 03:47 decías Toni tenemos un grave problema Si algunos opinan lo que acabamos de escuchar qué qué opinan tu percibes ese desconcierto de resistencia en tu entorno en lo que te llega la radio

Voz 2 03:58 claro y cierto desconcierto incluso en la convocatoria no nosotros y nosotras no quién quién debe que no puede es verdad que los sindicatos esta vez tampoco han ayudado mucho a clarificar cuál es la posición pero me parece que el desconcierto es fruto también del nuevo reposicionamiento que muchos debemos en el que estamos empezando a dar nuevos pasos diese esa sensación de no saber muy bien dónde hacia dónde dar los pasos hacia la movilización hacia quedarse quieto yo creo que también es fruto de este nuevo papel que tenemos todos en esta sociedad que pretende ser por ya no más justa sino yo creo que vamos a conseguir el día nueve de marzo Si la movilizaciones sonora una mejor sociedad en la que vivir y esa va a ser definitivamente bueno

Voz 1727 04:35 fíjate ahí bajar a lo concreto e nuestra compañera Lucía Taboada está buscando para un reportaje un hombre cuidador que sea cuidadora habitualmente los hay eh que cuide de un hijo de un enfermo o de un anciano una hija una enfermo una anciana que lo haga habitualmente no el ocho de marzo encuentra alguno lo pero no quieren contarlo tiene dificultades en encontrar alguien que cuenta que asume el cuidad que asume el cuidado eh no que colabora en el cuidado que asume íntegramente el cuidado de de otro bueno

Voz 1887 05:10 no me extraña no me extraña porque yo creo que sí que

Voz 5 05:13 por ejemplo en el cuidado de los hijos cada

Voz 1887 05:15 a vez a los a los hombres senos dama osaba da más prestigio que se sepa que cuidar a los hijos que vas con los niños al parque que te en cargas de ellos pero todavía está muy poco valorado el hecho de encargarse de una persona dependiente de personas mayores etcétera De hecho eso sigue siendo tareas que sistemáticamente están ocupadas por mujeres en un porcentaje abismal en ese sentido no entonces creo que la clave también está en que valoremos las tareas de cuidado que siguen sin estar valoradas es decir las mujeres han conseguido entrar dentro del del mundo laboral

Voz 2 05:50 sí

Voz 1887 05:52 como con con discriminación también pero cada vez está más dentro del mundo laboral pero los hombres no entramos en el mundo de los cuidados y ahí está la clave Juan José compartes instar

Voz 1727 06:01 presión

Voz 0856 06:02 totalmente totalmente precisamente Si el día ocho Los hombres sino que me escuchan ahora ese día lo dedicamos a las tareas de cuidado a las mujeres de nuestro alrededor esto no nos pueden servir de reflexión para para hacerlo el día nueve el día diez a lo largo de todo el tiempo creo que es importante el repensar no es qué papel hacemos en la vida qué papel que que parte de la peli colarnos estamos perdiendo es decir esto verlo no solamente como una pérdida sino como una ganancia también para nosotros

Voz 1727 06:43 José Pablo se conocen me imagino no pertenecen a dos generaciones diferentes una de las cuestiones que más frustración no se está provocando muchas estos días es comprobar que hay que responder a las mismas preguntas de hace muchos años con hombres de todas las generaciones porque daban por supuesto que había cuestiones que bueno pues que ya en fin estaban superada así te das cuenta que tienes que responder a las mismas cuestiones en término de igualdad que hace veinte años que hace treinta años lo que te cuentan las más veteranas que respondían antes se nota nota una progresión o estamos retrocediendo en algunos campos Pablo

Voz 1887 07:22 yo quiero creer que si cada vez hay entiendo yo más hombres implicados activamente de alguna manera en el feminismo y en la lucha por la Aldaz pero sí que es verdad que a la vez el machismo el patriarcado pues también se moderniza no es muy habitual encontrar por ejemplo adolescentes con mientras hacemos los talleres en los que por ejemplo yo no aceptaría no ellas un aceptan es cierta las ciertas conductas que hace veinte o treinta años serían seria normalizadas pero después te encuentras con que hay otras cuestiones como el control a través de las redes sociales el él entender que es una muestra de amor por ejemplo el que tu novio tenga las claves de tu correo electrónico de tu Instagram de tu Facebook que son mecanismos de control

Voz 6 08:10 la modernos digamos

Voz 1887 08:13 pero es con un machismo dos punto cero en este sentido es decir sí que hay sí que exige sigue existiendo

Voz 1727 08:18 gracias Juan José porque evoluciona lentamente esta transformación de los hombres

Voz 0856 08:23 sí claro tiene razón lo que has comentado no yo llevo pues más de veinte años en en este en este tema ya participé en Jerez del año dos mil uno en unas jornadas los hombres ante el reto de la igualdad y claro querría que los cambios fuera mucho más rápidos pero efectivamente venimos de una historia de de milenios ah y nos gustaría que fuera más rápidos pero pero los cambios sociales son son quizás más lentos de lo que queríamos pero el día ocho precisamente me parece que es un un punto punto y aparte puede ser un punto y aparte en ese sentido un punto de inflexión importante ah y no solamente la huelga de las mujeres que es lo más importante sino que los hombres con lo que hemos reflexionemos actuemos de otra manera promovemos otras maneras de vivir ese día comparten todos los cuidados ayudando nuestras compañeras ha favorecido su visibilizar acción sustitutoria naciones eso eso puede servirnos a nosotros para reflexionar que es me parece una parte importante de la de las movilizaciones del ocho de marzo porque es hombre estos que cambiemos nuestra manera de actuar por lo tanto nuestra manera de de pensar de sentir

Voz 1727 09:42 porque la realidad es tozuda para lo bueno y para lo malo no se pierdan la encuesta de hoy de Metroscopia en el país el ochenta y dos por ciento de los españoles considera justificada la huelga de las mujeres así que por mucho que estos días nos llegue muestras de incomprensión una inmensa mayoría de los españoles entiende que motivos hay segundo dato de ese sondeo de Metroscopia un tercio de las españolas un tercio eh ha sufrido acoso sexual un veintiséis por ciento asegura que algún hombre la tocados sin su permiso o intentado hacerlo en alguna ocasión los datos para lo bueno y para lo malo Antoni no demuestran una una realidad que está ahí

Voz 2 10:18 si ya es una realidad ser muy gráfico y explicarlo como estamos en la radio es una cuestión de volumen esa reivindicación estaba al cinco y de repente la vamos a subir al diez no es que ahora de repente haya no problema que desconocíamos es que vamos a saberlo pero a mí lo que me inquieta es que un porcentaje de tipos en este país que no se dan por aludidos es decir que que ellos no quieren que estas una utilización que esto no forma parte de sus preocupaciones porque no sé si creen que esto es una cuestión de otras que se sienten preocupados haya ellos y ese es el problema que esos tipos están situados probablemente de las zonas de mayor Dominique poder desde este país ha que hay que hacerles llegar el mensaje como sea

Voz 1727 10:52 dónde está herido hasta las diez luego

Voz 7 10:55 Pablo llama Juan José Compay de muchas gracias