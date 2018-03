SH477 Francisco Pizarro

Voz 1 00:00 disfruta de nuestros podcast cuando quieras en Cadena Ser punto com sino sigues en la aplicación de la SER estar hasta el día de novedades y publicaciones SER Historia con Nacho Ares

Voz 2 00:18 hubo un tiempo

Voz 3 00:21 en que los dioses nacían en Extremadura tuvieron por lo general como el que nació en Belén un nacimiento miserable como el que nació en Belén una muerte sangrienta en cambio subida solía ser una justificación de ambos extremos un cúmulo de triunfos brillantes de Gloria un cúmulo también de miseria calamidades pero unas penas que habían encontrado por fin su verdadera razón de ser no esa triste impuesta razón de haber nacido pobres sin otra dada por un impulso histórico por una llamada inexplicable por una insensata y ciega intrépido

Voz 0772 01:20 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando un fragmento de ese programa magistral de los años setenta en concreto del año mil ochocientos setenta y seis a esta fecha pertenece paisajes con figuras donde Antonio Gala nos hace una semblanza biográfica de un personaje histórico determinado en esta ocasión hablaba de la figura de Francisco Pizarro nací yo nacido en Trujillo en el año mil otros ciento setenta y ocho y fallecido en Lima en el año mil quinientos cuarenta y uno Antonio Gala hablaba de esos dioses de esos conquistadores que nacieron en Extremadura que protagonizaron pues para algunos gloriosas páginas de la historia de España y para otros quizá pues momentos oscuros yo creo que hay que verlo todo con el horizonte que te permite el el paso de los siglos no hay que juzgar desde el siglo XXI las los acontecimientos que sucedieron en el dieciséis y que podemos poner Comas podemos hacer comentarios pero no juzgar nunca Le el buen hacer o el mal hacer de aquellos protagonistas de de la historia sobre la mesa esta mesa de Ser Historia aquí en la Cadena Ser tengo un libro una biografía nueva una biografía me atrevería decir casi revolucionaria que nos acerca a conocer la figura de Francisco Pizarro desde una perspectiva pues yo creo que hasta ahora e poco conocida su autor Esteban mira caballos Llanos atiende al otro extremo de ese micrófono histórico de ese de histórico que hablamos con Extremadura Esteban mira bienvenido a Ser Historia

Voz 4 02:46 buena de un saludo hoy encantado de estar contigo y con nuestros oyentes la figura de Franco

Voz 0772 02:52 disco Pizarro es una figura realmente polémica no por lo que yo decía ahora no sé en ocasiones el Axa alzado hasta los altares casi me atrevería decir y en otras ocasiones será criticado y señalado como genocida

Voz 4 03:06 sí ha sido una figura tremendamente vilipendiada sobre todo por los escritores no digamos que perdió la Gata la batalla de la propaganda con Hernán Cortés Hernán Cortés en una persona que era más política Francisco Pizarro más militar y al final se llevó el gato al agua el el político no y de alguna forma Hernán Cortes se rodeó de todo una corte de escritores y él mismo además también poseía calidades literarias ilegal no digamos la batalla de la propaganda porque había ya la imprenta a Francisco Pizarro que era bueno que no tenía formación alguna era una persona escuchando una persona de armas exclusivamente y que no tuvo en cuenta eso rodearse una sede de personas que perpetúan su su hazaña

Voz 0772 03:52 Pizarro llega a América en el año mil quinientos dos imagino que con la emoción no de de de enfrentarse a un futuro realmente pues algunos lo calificarían como tenebroso no infortunios definitiva no se sabía lo que a lo que se concentraban realmente cuál eran las razones que llevaban a todos esos extremeños a todos esos españoles a las a las costas de América

Voz 4 04:18 bueno sin duda era tal como decía al padre Acosta la pobreza que tienen su casa lo que la CIA la que aquella aquella cierra no sea que la mayor parte de los inmigrantes bueno la mayoría eran andaluces también hubo muchos extremeño bien es cierto que algunos de los grandes conquistadores fueron naturales de Extremadura pero eran porque era bueno primero había un par de causas que influyan en la emigración primero era la cercanía a Sevilla puerto y puerta de Indias también pues la pobreza no la pobreza que había en su en su casa como actualmente no que es lo que los obligaba al emigrar

Voz 0772 04:49 en ese encuentro con con los incas los gobernantes del Reino de del Perú en la década de mil quinientos treinta pues enlaza también con ese aspecto más mítico no de la figura de Francisco Pizarro no los los indígenas lo identificaron con con con esa profecía de de Viracocha que que decía que acabaría en los dioses llegando no por las o por las costas orientales de del continente pues con una semblanza con un aspecto físico similar al que llevaban los soldados españoles como fue ese primer encuentro de Pizarro un hombre expeditivo uno ver militar un hombre violento hay que decirlo con con esos indígenas

Voz 4 05:29 bueno lo de la que creyeran que eran dioses estaban está más probado en el caso de lo que interpretaron que era que Falcó at no tan claro está que que los Incas lo vieran como como un dios no o sea hay muchos historiadores que dudan de esa de esa planteamientos dicen que pueden ser a posteriori que suelen ser construcciones hechas a posteriori en el caso de los incas no está tan clara esa esa circunstancia en cualquier caso se enfrentan dos grandes imperios del imperio hispánico y El imperio de los Heene no que era el mayor la mayor estructura estatal que había en el continente americano dos mundos feroces Atagualpa era era una persona que basaba su poder en el terror del cual solamente uno podría sobrevivir y efectivamente lo hizo Francisco pisar estamos ante

Voz 0772 06:18 dos figuras muy similares no porque claro siempre nos pensamos no el papel de los españoles esa conquista tan tan severa tan tan brutal podremos calificarla así pero entre ellos mismos la violencia era algo cotidiano

Voz 4 06:31 sí claro es sorprendente incluso cuando uno ve las razones por las que Wayne a capa el padre de Atagualpa expandió su imperio por el norte es increíble porque dice que era por civilizar a los bárbaros que estaba en esos territorios no

Voz 0772 06:44 que era un poco el mismo argumento que que lo mismo come

Voz 4 06:47 decididamente sea al final todas las potencias expansiva han tenido los mismos argumentos y han usado los mismo las mismas tácticas no los incas habían expandido a base de terror no habían sometido a sangre y fuego la propia guerra civil que había entre Atagualpa pero cuando los españoles llegan se encuentran en una guerra civil entre los dos hermanastros fue fue durísima no arrasando pueblos enteros después llega otro pueblo superior técnicamente tácticamente impone sobre ellos comete Sami matanza osea yo lo que pasa es que nunca niego las matanzas que cometieron los españoles en la conquista ahora eso sí no mayores ni menores que la de otros pueblos expansivos hablarlo de varios miles de años

Voz 0772 07:26 la historia tendrá un poco el lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en Ser Historia el era un ambiente de de de violencia lo la la normalidad de aquella época no solamente en América sino también en el continente en el Viejo Continente en Europa la la normalidad era la la violencia usted Esteban mira caballos autor el libro publicado por la Editorial Crítica Francisco Pizarro además el el subtítulo es una nueva visión de la conquista del Perú usted aporta datos nuevos no para como decía ahora que me ha corregido yo creo que muy muy acertadamente no quizá sea un poco la la historia posterior la que ha construido ese mito de vínculo de Pizarro con Viracocha como para justificar un poco la la presencia no esa pseudo divinidad que decía Antonio Gala al comienzo de este bloque eh son muchos los los aspectos que hay que corregir de la de la vida o por menos de las grandes etiquetas de los grandes titulares que en ocasiones se han puesto sobre Francisco Pizarro

Voz 4 08:21 claro el libro un libro de investigación y yo siempre los recalco porque hay una gran diferencia entre lo que es un libro de divulgación y lo que es un libro de investigación yo he tratado de hacer lo que hacen los anglosajona que en esos son grandes maestro decía hacer alta divulgación grande maestro como Paul Preston como John Elliott como Henry Kamen como Thomas todos ellos divulga van desde la investigación y en este caso un libro que trata de divulgar de la investigación que significa eso que tiene muchos años de estudios detrás revisando todas las fuentes primarias eso me ha permitido por un lado corregir numerosos datos no solamente es muchos datos más de su biografía por ejemplo que llega que naciera en mil cuatrocientos setenta y ocho parece que está muy claro que fue en mil cuatrocientos ochenta y tres que llegará América mil quinientos do parece que no parece que fue en mil quinientos cuadro con Alonso en fin con eso con todos los datos prácticamente de su biografía corrigiendo numerosos dato incluso se pone en cuestión que Gonzalo Pizarro capitán Gonzalo Pizarro y Francisca González fueran sus padres biológicos aquel libro cuestiona todas esa estos partiendo de la base del análisis minucioso de la documentación pronto hay dos primero Laporte a detalles a su biografía y en segundo lugar una reinterpretación de esa conquista que esos son los dos grandes elementos de este de este libro sobre de cotizar yo creo

Voz 3 09:38 que el oro era sólo su estímulo que su verdadera pasión era vencer conquistar sentirse poderosos sentirse dueños de las pérdidas inmensidad desde el Amazonas de las nevadas cumbres de los Andes ellos que procedían de una tierra extrema y dura habían recorrido alucinado miles y miles de leguas para llegar allí para echar allí los cimientos de un futuro que desconocían pero que acaso adivinar on hicieron de su vida sin pensarlo una hoguera esa hoguera se quemaron

Voz 0772 10:34 embeleso a escuchar la voz de Antonio Gala en este programa de Televisión Española de la década de los setenta paisajes con figuras hablando de la figura de de Francisco Pizarro que es el tema que no reúnen esta charla que estamos teniendo con Esteban mira caballos autor del libro Francisco Pizarro una nueva visión de la conquista del Perú publicado por la editorial que critica en Esteban escuchábamos ahora eh al al escritor andaluz que reforzaba un poco la idea esa idea heroica de de un Pizarro que al igual que otros grandes extremeños pues es bueno lo dejaron absolutamente todo por por al cruzar el océano llegar a unas nuevas tierras y ser protagonistas de de una parte de de la historia que quizá como usted comentaba antes de del corte hay que en no voy a decir que reescribir no pero desde luego hay que reinterpretar muchas de esas documentos muchas de esas referencias cuando usted decía ahora por ejemplo la nueva fecha de nacimiento yo tenía aquí anotado claro es el es la fecha de de Francisco Pizarro en los en los grandes libros de historia no en Trujillo en el año mil cuatrocientos setenta y ocho pues buenos parece que era cinco años más joven no de todo lo que ha de todos lo que leo lo que habíamos pensado no esa forma de reescribir la Historia también yo creo que enriquece no más allá de de de de intentar Se señalara Pizarro pues por con con haber sido protagonista de de hechos desagradables solo

Voz 4 11:59 tubos si estaba forma ha dominado en el caso de Francisco Pizarro la la historiografía a geográfica no la que ensalzaba su grandes Azaña visto como un héroe son los grandes biógrafos de Francisco Pizarro hasta ahora como José Antonio del guantes Raúl

Voz 0772 12:15 Porras au

Voz 4 12:16 más recientemente María del Carmen Martín Rubio son biografías a geográficas que destacan al héroe no bueno yo creo que hay que poner al conquistador en su justa medida un conquistador era una persona dispuesta a morir o matar pro conseguir fortuna hay que entender como lo que eran ahora ver aspectos pacifistas au que iban repartiendo humanidad bueno pues ellos mismos es sonroja harían de de que hablaron así de ellos mismos no por tanto un conquistador era lo que era un guerrero bueno pues hacía sudar sí a los estuve cometía cometió hacía lo que hacía no hay que cuestionar eso porque es un poco absurdo cuestiones de Ferrer

Voz 0772 12:54 claro lo hemos comentado infinidad de veces esa se critica a los españoles que llegaron a América pero no se critica a la bueno toda la conquista de Julio César por por Europa no con todas las salvajadas que hizo Alejandro Magno en en en Oriente no con con lo que usted decía ahora no Esteban mira caballos la la idea de profundizar un poco en ese concepto de de Imperio de ampliar horizontes y usted lo ha hecho como decía gracias a nueva documentación au eh reinterpretación de documentación ya existente

Voz 4 13:26 he revisado toda la documentación existente sobre las cinco Pizarro muchísimos archivo porque había documentos que habían sido escritos hace un siglo escritor original cometió un error Jan repetidos error reiteradamente todos los hechos posteriores osea que hay veces que el error inicial de una persona de Alejandro Casona en mil novecientos cinco ha provocado el error continuado todos los historiadores claro leer toda la documentación primaria de nuevo me ha permitido corregir todo esa todas esas cuestiones no también aportar algunos documentos nuevos que no se conocían hasta la fecha aunque lo en el siglo XIX lo escritores decimonónicos presumieron de haber sumado todas las documentación sigue habiendo muchos documentos inéditos de los archivos españoles sobre los conquistadores y sobre muchos otros aspectos de la edad moderna española

Voz 0772 14:12 si ya lo decía un profesor mío en el instituto en Valladolid el que copia uno Le llaman plagiado y al que copia de dos o tres Le llaman investigador y encima no se va a las fuentes originales que es lo que ha hecho usted eh pues esos errores no se van se van sumando y se van repitiendo uno tras otro en una vez tras una tras otra hasta hasta nuestros días

Voz 4 14:31 sí ha habido cosas muy llamativa perdone que cosa muy llamativas por ejemplo pues toda la historiografía perpetuado que se bautizó Francisco Pizarro en la parroquia de San Miguel de Trujillo pero claro uno va a Trujillo pregunta Vargas Miguel no hay parroquias a Miguel le pregunta al cronista a la cronista de la Villa de la ciudad de Trujillo pero hubo barricas no no hubo nunca paras a medio bueno pues mire no se pudo de medio porque es que no hubo nunca en ningún momento una parroquia de San Miguel en en Trujillo un convento que además fue posterior al nacimiento se creo con posterioridad el nacimiento de Francisco Pizarro y ahora me dicen algunos investido no pero es que lo dijo Antonio del busto lo dijo Raúl porque no me da igual quién lo dijera es que es imposible porque Génova Parroquia en Trujillo que se llamara de San Miguel bueno pues como eso muchísimas otras cuestiones relacionadas con Francisco Pizarro con otros muchos conquistadores que también investigado en otro en otros trabajos

Voz 0772 15:21 no desde luego que esas correcciones no deslegitima ni en absoluto la el el papel histórico de de Francisco Pizarro sino que bueno pues remarcan un poco los los aspectos que que grosso modo han ido construyendo su vida no que en definitiva son detalles son pequeños detalles que en unos pueden ayudar a reinterpretar ya a entender mejor la figura de este conquistador extremeño Francisco Pizarro una nueva visión de la conquista del Perú la obra de Esteban mira caballos publicado por la Editorial Crítica que en los últimos minutos hemos querido compartir con él mismo hablando como digo en de este extraordinario personaje de del siglo XVI Esteban mira caballos muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia un placer gracias a vosotros

