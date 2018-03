SH477 Operaciones especiales en la Segunda Guerra Mundial

Voz 1 00:00 sabías que Hitler era un extraordinario habilitado Ike en las Velasco

Voz 3 00:21 seis de julio de mil novecientos cuarenta Berlin Hitler regresa triunfal a la capital alemana en los últimos nueve meses sus ejércitos han conquistado Polonia Noruega Holanda Bélgica y Francia las victorias fueron rápidas y sorprendentes la maquinaria de guerra nazi ha sembrado la destrucción en Europa pero Hitler tiene clavada una espina

Voz 4 00:54 una isla hostil al otro lado del Canal de la Mancha a tan solo treinta y dos

Voz 3 00:58 con otros de la Francia ocupada Gran Bretaña

Voz 0772 01:13 este corte de un documental de Canal Historia nos ayuda adentrarnos en los próximos minutos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser para hablar de de una de las etapas de nuestro pasado más reciente mediados del siglo XX que que más gustan a nuestros oyentes ahora lo comentaba a micrófono cerrado con nuestro invitado que a mí es una época que me pone los pelos de punta pero todo aquello relacionado con la figura de Adolf Hitler con la figura de Churchill de Mussolini de Stalin de los grandes protagonistas de las grandes batallas de la Segunda Guerra del quizá por el vínculo tan cerca una nosotros en el tiempo y que algunos de nuestros mayores lo vivieron en primera persona es es un es un aspecto de la historia que que atrae mucho no ha no solamente a nuestros oyentes sino al al público en general en mis manos tengo una novela publicada por Círculo rojo cuyo autor es David López que cabía cuyo título es indeseables indeseables que nos hace viajar a esa época de la de la Segunda Guerra Mundial hablaremos un poco en qué en qué contexto histórico en ese papel de de Inglaterra contra contra el el eje del mal de aquella época la figura de Hitler todo lo que ello conllevaba David López bienvenido a Ser Historia sí sí

Voz 7 02:23 hola qué tal un placer estar aquí en Ser Historia

Voz 0772 02:26 David López nos atiende desde Radio Castilla en la ciudad de Burgos David la primera pregunta porque crees que es tan tan cautivador tan grato tan cautivadora mejor dicho la la historia de la Segunda Guerra Mundial con conté ese halo de atrocidades que hay que rodea

Voz 7 02:43 pues bueno fue un fue una época muy dura para el mundo no como bien dices pues la atrocidades pero bueno pues el yo creo que el mundo nunca se ha enfrentado a a una etapa tan tan decisiva no hay pues bueno es tuvimos buenos todo el mundo al al borde de la catástrofe no porque eh de claro llega un punto en el que Hitler tenía su brigada a casi toda Europa no como como escuchábamos en en en la introducción y bueno pues en concreto en como cuenten indeseables no pues pues una etapa en la que Gran Bretaña estaba resistiendo en solitario contra contra el nazismo bueno pues sobre todo es por eso no por por por como por cómo consiguió resistir en la humanidad ante ante esos regímenes que que amenazaban la democracia no y que me que amenazaban pues pues a la humanidad

Voz 0772 03:39 quizá él lo que tú comentas ahora David es el hecho de que bueno pues los los aliados lo nuevos que iban contra ese eje del mal Se bueno pues el hecho de de unirse de de luchar todos juntos de de venirse arriba de alguna forma no de vencer en definitiva ha el al aspecto más oscuro del lado humano pues también reconforta no no solamente nos tenemos que quedar con el con el lado más oscuro más terrible más terrorífico más horrible sino también ese lado más y más positivo y quizás es el aspecto que atrae de la historia de la de la Segunda Guerra Mundial la segunda pregunta antes de entrar ya de lleno en en el tema que que nos trae aquí hablar contigo de la de de esta contienda que crees que que muchas como tú gente que tiene una formación de de ciencia se vea atraída de una manera tan tan tan vital tan tan subyugado por por la Historia por qué

Voz 7 04:36 bueno en mi caso personalmente pues sus bueno empezó un poco por por el cine no ves películas no pues un poco pues salvarlas sola o Rayan Un puente lejano no ves esas escenas aterradoras no de la en en el frente quieres saber más quiere saber más la solución pues la respuesta está en los libros de historia no cuanto más indagas pues más más quieres saber no es algo en lo que nunca dejas de escarbar es un es un tema es un tema inabarcable pues bueno yo creo que sí que lo reconozco el cine el cine tiene mucha culpa no hoy y hace que quieras que quiera seguir que quiera seguir sabiendo más no hay que bueno pues un poco también por por todas las repercusiones que ha tenido no hay fin a nadie sino que va delante tampoco pues pues imágenes no como como Avatar como la batalla de clima cuando vemos a a los marines no quizá no izado la bandera no es una época es una época muy muy icónica y desde cine desde la fotografía incluso también es literatura hay bueno y lo bueno que también que que ahora en España pues cada vez contamos con con más con los libros de historia pues porque es una época que yo considero que es que es apasionante y sobre la que nunca nunca nunca dejas de aprender es es es francamente inabarcable

Voz 0772 05:59 claro y además hay teorías que se van reescribiendo con el paso de los años por la aparición de nuevos documentos de unos fotografías de nuevas imágenes que ayuden a reescribir un tanto a la historia no reescribir la desde un sentido desde un punto de vista despectivo de decir vamos contar lo contrario de lo que sucedió en realidad sino nuevas teorías nuevas hipótesis de trabajo David López autor de este libro indeseables publicado por Círculo rojo porque crees que fue tan fácil tan arrollador el avance de Hitler en esos finales de la década de mil novecientos treinta por toda Europa

Voz 7 06:31 pues bueno yo creo que bueno los digamos los los aliados no pues tenían un concepto muy desfasado de la guerra no se equipos nos sus ejércitos no estaban dotados de de buenas comunicaciones los mandos pues serán generales demasiado ancianos con conceptos muy como digo pues muy desfasados muy antiguos con formas de hacer la guerra que más bien se ubicaban en en en la Primera Guerra Mundial en cambio los alemanes pues se valían de un nuevo de una nueva forma de hacer la guerra que era la hijo guerra relámpago lo que consistía en ataques coordinados de Infantería de artillería y de carros de combate ideado Aviación y entonces esa esa forma de hacer la guerra pues sorprendió por completo a los aliados si Iker que que bueno que que que hicieron gala de una de una descoordinación total cuando cuando los alemanes atacaron en mil novecientos cuarenta ahí bueno pues la verdad que que el caos no que reinaba en las filas aliadas las malas comunicaciones sí de unos mandos ineficientes pues pues también fueron una de las causas no que que propiciaron pues esas espectaculares victorias alemanas que culminaron con con el eje con la entrada del ejército alemán en París y con la caída de Francia precisamente pues pues esa invasión de Francia llevó a a Hitler a unos niveles de popularidad que que alcanzaron su cénit en aquella en aquella

Voz 0772 08:02 quizá por esto que decías ahora David el hecho de que el resto de Europa salvo eh salvo Alemania pues no no había evolucionado todos los suficientemente como para poder enfrentarse a un un enemigo tan tan gigantesco como era todo lo que rodeaba a la figura de Adolf Hitler es lo que hace que tú lo por ejemplo lo muy bien en tu novela indeseables que esos primeros intentos no de de esos primeros desembarcos en Francia a comienzos de la década de mil novecientos cuarenta pues fueron un absoluto fracaso

Voz 7 08:33 sí sí sí vamos a al poco de Al poco de de decaer Francia pues bueno ya intentaron hacer algunas incursiones los los aliados no con con los primeros comandos pero resultaron resultaron un absoluto desastre incluso pues bueno uno de los escenarios que toco en el libro no por ejemplo es la batalla de diez en mil novecientos cuarenta y dos hay pues bueno eso cada vez que leía sobrevivía vamos Mestre me decía porque ves a los soldados canadienses saliendo de las saliendo de las lanchas de desembarco y cayendo apenas avanzar unos pocos metros sobre los cuales pues pues era era era espeluznante Illa verdad pues no no dominaba no dominan bien las las técnicas de la guerra igual no pues no fue una fue una fue una terrible derrota a de de las derrotas se aprende no hay evidentemente pues del desastre del desastre pues luego se sacaron lecciones valiosísimas para para el desembarco de Normandía aunque como como anteriormente decías no pues la historia se reescribe no se divulga nuevos documentos si quería incidir un poco en el tema este diez no porque aunque me han dado muchos muchos palos al al al al contar esta versión no pero pero el propósito no era un ensayo de cara digamos son desembarco de Normandía un historiador canadiense que se llama David O'Keefe tras años de investigación en documentos desclasificados pues ha descubierto que el verdadero propósito de aquel desembarco era capturar la una máquina Enigma de cuatro rotor es para poder de contribuir con con los con los descifra es de códigos para poder desentrañar las claves alemanas

Voz 0772 10:28 la máquina Enigma será esta máquina que utilizaba a los nazis para incrementar los mensajes que le enviaban de un frente a otro no

Voz 7 10:35 eso es eso es pues pues claro en en cuando introdujeron un cuarto rotor en la firma de los infractores de códigos británicos que trabajaban en empleos Lee Park se quedaron a ciegas no hizo pues bueno no estaba desquiciado los aliados que que bueno que que vieron que que los códigos Alemania se habían vuelto de repente impenetrables ir pues bueno pues uno de los uno de los cerebros de de la inteligencia británica uno de los más nada más es que era Ian Fleming curiosamente autor de las novelas de James Bond pues propuso propuso una una operación específica para para capturar la enigma y según dice este historiador David aquí bloque lo que querían hacer era enmascarar bajo un desembarco de miles de hombres una operación específica para para capturar una enigma de cuadros de autores de ese modo pues pues poner fin a a la desesperada situación que tenían con el descifrado de los de los códigos alemanes

Voz 3 11:34 Nos enviaron a Bélgica el diez de mayo pero sólo estuvimos ahí porque los alemanes llegaron muy operamos un día desde un pequeño aeródromo belga fue un caos absoluto nadie sabía lo que estaba pasando

Voz 0772 11:59 escuchábamos a Peter Brothers piloto de la Fuerza Aérea Británica en aquellas operaciones de comienzos de la década de mil novecientos cuarenta hablando precisamente de ese caos no que nos anunciaba nuestro invitado David López autor de esta novela indeseables ese caos que acompañaba un poco a a todas las operaciones militares que que rodeaban a los a los aliados y que describe un poco en tu en tu en tu trabajo en tu tu novela y cuando comienza a dar este giro más positivo cuando comienzan las cosas a rodar un poco mejor a favor de los aliados

Voz 8 12:35 pues bueno hay hay hay un año clave

Voz 7 12:38 que es que es mil novecientos cuarenta y dos fundamentalmente eh yo creo que son dos los escenarios claves que son Stalingrado donde donde la Unión Soviética que hay que reconocerle que hay que fueron ellos los que los que acabaron con la mayor parte del ejército alemán pero sigamos hacia los aliados deberíamos pensar en en una batalla clave que es que esa era la main ahí pues estaba el Estado a Gran Bretaña digamos que aquí al límite no porque después de la batalla de Gazola no pues el África coros del legendario Erwin Rommel no es el desierto pues estaba a las puertas de de él

Voz 8 13:16 hay que ir de Alejandría

Voz 7 13:18 y entonces pues pues los británicos estaban en su última línea defensa no están en su última línea de defensa ahí corrían un riesgo terrible de perder pues sus colonias de Egipto y la guerra pues pintaba realmente mal no pero bueno consiguieron en primera instancia de tener el empuje de las tropas de Rommel y luego ya una vez llego Montgomery pues se provisional Heron recibiera un equipo bueno pues también les insufló un habrán moral y una gran confianza Montgomery y bueno pues les permitió ganar la batalla del Alamín de les infligió una una gran derrota que a los alemanes italianas en en el en el norte de África y a partir de ahí pues pues las cosas cambiaron de hecho el propio Churchill decía antes de la mí nunca tuvimos una victoria después del Alamín nunca tuvimos una derrota

Voz 0772 14:15 es curioso ver cómo sacar damos de la Segunda Guerra Mundial siempre Pizzi quizá pensamos en ese desembarco de Normandía y los grandes éxitos de los últimos años de conflicto hacia el año cuarenta y cuatro cuarenta y cinco sin embargo hasta llegar a ese punto pues fue mucho el trabajo que que hubo que hacer por parte de los de los aliados para acabar con con el mundo de de Adolf Hitler ese mundo que quería construir en el Viejo Continente en Europa de un poco de todo esto habrá trata en la novela de nuestro invitado indeseables publicado por Círculo rojo David López que había muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia