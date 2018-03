Marc: "Los niños saharauis no conocen la admiración que provocan en nosotros"

Voz 1

soy mar Cavanilles vivo en Valencia llamaba porque un año más voy a participar en el programa de Vacaciones en paz se trata de un proyecto humanitario a nivel estatal para coger durante julio y agosto a niños y niñas saharauis que residen en los campamentos de refugiados del desierto del Sáhara con este programa sin sin perder de vista el conflicto que mantiene la tierra su tierra ocupada tienen la oportunidad de ver muchas cosas que hasta ahora no conocían la playa montaña ríos animales Cuevas helados se aprovecha su estancia de dos meses para que tengan una alimentación correcta estrenar ropa y zapatos nuevos pasar revisiones médicas de todo tipo pero no saben bien que la suerte es nuestra el pasado año tuve la inmensa fortuna de pasar el verano con Mohamed un niño de diez años no son conscientes del profundo cambio de admiración que que provocan en nosotros ver cómo tienen presente su tierra ver lo poco que necesitan en el día a día a pesar de venir sin nada a una tierra de derroche muchos creen que participar en este programa representa a hipotecar el verano pero yo no lo creo así a mí me compensa con creces porque tengo la oportunidad a través de ellos de conocer una realidad distinta Un mundo diferente en donde no se necesitan tantas cosas para vivir establecía una relación tan especial con Mohamed que aunque fueron dos meses parece que llevamos años juntos y una vez que se tiene la experiencia como ésta la verdad es que resulta muy difícil al año siguiente es decir que no