SH477 Un año en la Antigua Roma

Voz 1 00:00 a viento Cesar hecho sacrificio Se desapareció el corazón de la víctima cosa que se tuvo a terrible abuela

Voz 1604 00:10 porque por naturaleza ningún animal puede existir sin corazón todavía hay muchos de quienes se puede oír que un agorero le anunció a aguar darle un gran peligro en el día del mes de marzo que los romanos llamaban Los idus

Voz 2 00:25 llegó el día

Voz 1604 00:27 será el Senado saludó al agorero y como por burla le dijo ya han llegado los idus de marzo algo que contestó con gran reposo han llegado sí

Voz 3 00:38 pero no han pasado

Voz 0772 00:49 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia con un fragmento de las vidas paralelas de Plutarco en donde ese nos ha hablado una figura Julio César es precisamente a través de las fuentes clásicas la mejor manera de conocer los protagonistas del pasado los protagonistas de la de la historia es cierto que a veces dependiendo de en qué lado este del enemigo del amigo este este protagonista pues se puede tergiversar pero en definitiva las fuentes clásicas y la arqueología nos ayuda a conocernos solamente esos protagonista sino también el entorno social el ambiente cotidiano que tuvieron en definitiva la vida diaria no la vida la vida cotidiana un año en la antigua Roma es el título del libro publicado por Espasa que tengo ahora mismo en mis manos y que ha salido hace hace apenas un par de un par de semanas que les acerca día a día a esos momentos más interesantes no solamente de la de la cultura romana de su vida diaria sino de algunos de los aspectos más más llamativos de esta fascinante civilización Néstor Marqués bienvenido a Ser Historia Natra Néstor ese arqueólogo lleva una página web que lo tenía que ir anotado que es antigua Roma punto com este libro es un poco el la carta de presentación de un proyecto que es antigua Roma al día ese pequeño R no es no que me todavía me acuerdo de la carrera de las clases de de epigrafía con con Abbás sólo en la Universidad de Valladolid que que pretende un poco al pues en definitiva acercarnos un poco la lo que es la la vida cotidiana de Roma no

Voz 4 02:29 efectivamente sí todo el proyecto antigua Roma el día un poco destinado a traer toda la investigación sobre el mundo romano que bueno hay mucha hay muchos siglos de investigación ahí detrás de tantos y tantos investigadores y que muchas veces está un poco aparcado dentro de un cajón en el labor de de los divulgador el es tanto como vosotros hacéis aquí en Ser Historia pues traer un poco la la cultura del mundo romano y por qué no hacerlo en el siglo XXI a través de la tecnología de las redes sociales que es donde se mueve y donde nació este proyecto

Voz 0772 02:58 el vuestra redes sociales se pueden acceder a ellas a través de la antigua Roma

Voz 4 03:02 sí a través de la tengo arma Roma punto com insinuó en Twitter arroba antigua barra baja Roma en Instagram Facebook en Youtube tienes todos los canales para que todo el mundo pueda ir allí a ver cultura romana

Voz 0772 03:12 Julio Cesar tuviera contratado por llevar ya les como decía el hay algunos aspectos el muy llamativo es que estado echando un vistazo al

Voz 5 03:23 al libro en en estos días

Voz 0772 03:26 como digo son son aspectos que que nos acercan un poco también nueva en nuestra propia cultura del siglo XXI nosotros vivimos en el mundo occidental esto mal llamaba occidental y oriental y que es una manera de poner etiquetas barreras en definitiva no

Voz 5 03:40 y el libro decía que lo distribuye es en días no en meses

Voz 0772 03:46 a lo largo de un año en cada uno de ellos pues no solamente aportando pues datos quizá relacionado con esa misma fiesta esa misma fecha en la en la antigua Roma o aspectos curiosos no como el nombre secreto de Roma que nadie debía pronunciar yo como egiptólogo como Egipto loca me recordaba esto un poco al al número secreto de del dios Ram no sé si se egipcias que tienen su nombre secreto y si lo conoces te has hecho algo automáticamente con con todas todo su poder

Voz 4 04:17 me gusta si eso es en la antigua Roma es el mismo concepto no con las ciudades se pensaba que si conseguía es descifrar ese nombre secreto de la ciudad podía invocar lo podías invocar a sus divinidades protectoras esa ciudad estas divinidades pasaban a tu bando y podías conquistar esa ciudad más facilmente por eso los romanos se aseguraron de que ese nombre secreto de Roma que todavía seguía hemos sin conocer la posible saberlo no lo sabemos porque la diosa han Gerona que era la encargada de guardar el secreto todavía hoy dos mil años después lo sigue guardando no lo conocemos y por eso Roma pues fue mucho más complejo y tardaron mil doscientos años en en hacerla caer

Voz 0772 04:56 que curioso no hay ninguna fuente ningún texto más que incluso que sea ya lanzado decir pues puede ser éste puede el

Voz 4 05:03 sí es verdad que en en la tarde antigüedad en la Edad Media así que hubo autores que se atrevieron a averiguar un poco cuál podía ser ese nombre secreto de hecho Juan el indio que es un autor tardó antiguo decía que ese nombre secreto era Roma al revés que es More More entonces es posible pero pero lo más seguro es que no se ese porque es es un nombre que es muy conocido de hecho está inscrito en las paredes de Pompeya se han encontrado graffitis con con ese nombre por todas partes con lo cual es es casi imposible que lleguemos nunca saber cuál era su nombre secreto

Voz 0772 05:34 el ya el el propio detalle con el que comenzamos esta charla contiguo Néstor Marqués autor de un año en la antigua Roma publicado por por Espasa Llanos hace ver algo que hemos comentado en otras ocasiones en este programa es que en la cultura romana era una cultura muy sofisticada con muchos avances desde el punto de vista científico tecnológico etcétera pero también tiene ese aspecto e imbuido en el mundo de la superstición de lo más Se mágico bueno pues como todas las culturas de esa época

Voz 4 06:04 Justo así de era una mezcla no me que hoy en día lo vemos como muy extraño no esta mezcla tan avanzada por unas partes pero bueno tan arcaica Hay supersticiosa por otra no por ejemplo los romanos jamás se les ocurriría poner una fiesta en un día par normalmente no las fiestas más tradicionales de la religión romana tenían que ser en días impares de hecho una fiesta duraba dos días se elegía por ejemplo el día once del mes el día trece Se dejaba el día doce sin fiesta entremedias eran terriblemente supersticiosos en estos temas de hecho Nuestro calendario que bueno se centra un poco el libro en eso tiene trescientos sesenta y cinco días también por una cuestión romana porque quizá les hubiera cabido mejor hacer trescientos sesenta y cuatro pero por la superstición de los números impares le añaden más días en fin eh ejemplos como estos en los que los números impares para los romanos tenían ese significado hay por todas partes de hecho están las fuentes clásicas no me parece que es Plinio recuerdo que decía a los dioses les agradan mucho más los números impares decía por ejemplo no es curiosísimo es cruzar este tipo de cosas

Voz 0772 07:04 además ahora que hablamos de de calendario la semanas tenían ocho días eh

Voz 4 07:09 no es que la la semana tradicional rumana que es la un Dina estaba establecida porque cada ocho días había un mercado multitudinario en la ciudad de Roma a la que bueno pues toda la gente de los alrededores del campo se reunían en la ciudad Illa yacían sus intercambios entonces luego cuando evidentemente Roma El imperio fue creciendo pues cada ciudad tenía su propia Ondina pero pero sí sí la semana era de ocho días no de siete a pesar de que bueno a partir del siglo I después de Cristo pues esa semana planetaria que es la que seguimos usando hoy en día y eso también nos conecta con el mundo romano empieza a tener más influencia esa semana que que para los romanos comenzaba el sábado el día de Saturno seguía a partir del domingo aunque esos dos días han cambiado de nombre por ejemplo el sábado lo tenemos del Sabbath judío el domingo del Día del Señor el día Dominique Us en la antigua Roma por ejemplo el domingo era el el día del sol y de hecho los ingleses siguen teniendo el Sunday el día del sol y se conserva no el resto de los días igual el lunes es el día de la luna de Marte miércoles Mercurio jueves y viernes Venus con los siete planetas son los astros que conocían los romanos

Voz 1604 08:18 el emperador César Marco Aurelio severo Antonio Augusto declara puedo manifestar mi agradecimiento a los dioses inmortales que me protegen y considero pues que puedo servir a su grandeza haciendo participar conmigo en el culto de los dioses a todos los que pertenecen a mi pueblo por ello concedo a todos los peregrinos que están sobre la tierra la ciudadanía romana con la excepción de los de edificios pues es legítimo que el mayor número no sólo esté sometido a todas las cargas sino que también esté asociado a mi Victoria este edicto será la soberanía del pueblo romano no

Voz 0772 09:02 acabamos de escuchar en la voz de Julio López un edicto de cara a Cala del once de julio del año doscientos doce que otorgaba la ciudadanía romana a todos los súbditos a todos los habitantes de del imperio no hay lo más llamativo de todo Néstor es que nosotros seguimos siendo ciudadanos de Roma porque ese edicto no sea

Voz 4 09:25 no sea derogado nunca no si hablamos estrictamente hablando no hay ninguna ley en a partir del año doscientos doce que derogue la Constitución Antoni mañana de de cara a Cala de doscientos doce con lo cual eh si hablamos con un poco de nostalgia también de del Imperio romano todos los nacidos dentro de las fronteras de lo que fue el imperio romano seguimos siendo ciudadanos romanos

Voz 0772 09:47 lo que estoy viendo un poco en las páginas de este libro es que hay infinidad de de flecos que hemos heredado nosotros sí bueno absolutamente todo

Voz 4 09:55 no es novedad porque luego hay muchas

Voz 0772 09:58 las de Oriente de Egipto Babilonia que ha llegado a nosotros a través prácticamente de de de Roma no pero hay muchísimos guiños que llama la atención no decir pues esto ya lo hacen los romano

Voz 4 10:07 que la fuente principal de toda nuestra sociedad de incluso de lo que decimos siete como decimos no porque venimos del latín de nuestra lengua madre todo eso viene de de Roma allí de hecho por ejemplo una cosa eh muy no nuestra que es la siesta viene también del mundo romano y es que el nombre de si está precisamente viene de la hora sexta de sexta bienes siesta que era la hora a la que los romanos se echaban esa pequeña siesta de de mediodía incluso tenemos en las fuentes que el emperador Augusto lo hacía hay de hecho nos lo dicen con toda claridad el emperador Augusto sin descalzarse se tumbaba un rato sin taparse con una mano sobre los ojos se tumbaba un ratito para descansar del largo día saque desde eso ya desde los romano Nos ya tenemos cosas tan nuestras como la siesta por ejemplo

Voz 0772 10:52 la y luego los ingleses han tomado el nombre del castellano es eso de de siesta la Historia no obedece que sea reescribe no con el paso de los de los siglos no lo mismo pasa con al principio cuando escuchaba a Julio Le leer lo de

Voz 7 11:08 en el fragmento de Plutarco tener

Voz 0772 11:10 vidas paralelas hablando de de los idus de marzo la asiduos yo lo he encontrado en masculino

Voz 4 11:17 la vida no bueno haber en ese caso en concreto como idus es un término neutro y no me quiero poner técnico lo más correcto digamos es que es la asiduos deberíamos decir todos las idus pero bueno suena mejor en castellano decididos en masculino pero bueno yo yo siempre digo la Cyrus respetar ese ese término del del latín

Voz 0772 11:37 por qué crees que luego el lo hemos comentado muchas veces con con invitados la la fascinación de de Roma es increíble no lo no sé con quién lo comentaba el otro día nuestros programas que tienen un montón de descargas no voy a estar aquí llevar el pero curiosamente los los más descargados son los de de de Historia de de de Roma fascina a la Historia

Voz 4 11:58 Gómez muchísimo porque es que al fin y al cabo tenemos tantas cosas de ellos y en algunas cosas somos tan distintos pero en otras somos tan parecidos que que que realmente nos fascina totalmente lo que lo que es Roma como no influye día a día sin que lo sepamos

Voz 0772 12:13 no desde luego que sí lo podemos encontrar en este libro en las páginas de este libro un año en la antigua Roma la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario de Néstor Marqués que nos ha venido a presentar en estos minutos aquí en en Ser Historia Néstor como digo siempre a nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia