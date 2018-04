Los documentales que no nos podemos perder

Voz 1995 00:00 no siglo XXI quizá solo quizá no hace falta que te que usted qué hacer una carrera o un máster para parecer una persona ilustrada digo quizá eh porque quizá bastaría con ver documentales todo está en los documentales la clave es saber elegirlos bien y para eso tenemos a este Gabilondo

Voz 2 00:20 este buenos días tu misión es hacernos pasar a su gente culta no es fácil

Voz 1539 00:29 menudo marrón que acabáis de colgará las espaldas pero yo lo puedo intentar

Voz 2 00:33 vale vale damos lecciones uno de parecer lista de que estamos en primero de ocultismo

Voz 1539 00:40 vale esta semana no va a parecer listo si no has visto el Oscar al mejor documental que ha ganado el Oscar al mejor largometraje documental vale esta semana es fundamental porque sabes que han dado los Oscars esta semana un documental se ha llevado el premio este documental está en el Lexus a que no hay excusa está está accesible es un documental como la copa de un pino

Voz 3 01:03 eh bueno

Voz 1539 01:06 no hay excusa trata sobre el deporte usted dirá pues mira a mil deportes que no me interesa porque yo prefiero otra no importa a mí tampoco me gusta el deporte y me he quedado enganchada las dos horas que dura el documental pegada al sofá con las veinte años que tengo

Voz 4 01:21 mi objetivo era demostrar que los sistemas para pillar a los atletas eran una porquería

Voz 5 01:27 soy fan todos todos y cada uno de ellos con una droga que me temo que funciona si sabes lo suficiente siempre encuentras la manera de engañar a las pruebas son fáciles de falsear es muy fácil

Voz 1995 01:43 es muy inquietante como como como hacen porque la trama del documental es hacer que un ciclista exacto Ésta es la premisa

Voz 1539 01:53 el documental que no lo dicho se llama Ícaro la premisa es la siguiente es un ciclista estadounidense que se propone demostrar que el sistema no funciona entonces llevado par durante cinco meses y luego se va a presentar a diferentes competiciones para ver qué pasa en Estados Unidos necesita necesita ayuda no puedes hacerlo solo doparse es un tetris impresionante de muestras de orina de inyecciones de calendarios necesitas un profesional que te asesoren Estados Unidos no encuentra a nadie que quiera ayudar y de repente se ve asesorado por Gregory Rochel Turró impronunciable el nombre Gregory Rodchenko

Voz 1995 02:27 no nuestro compañero Gregory otro otro Greco

Voz 1539 02:30 bueno este señor es el director del Laboratorio Olímpico de Moscú él va a ser el que le ayude a doparse el pobre hombre se deja el trasero como el alfil hetero de un sastre vamos a escucharlo

Voz 6 02:41 se me llenan las piernas te cardenales no queremos afectar a tus muslos para botillas inyecta en el músculo pero la la la nalga mucho mejor

Voz 4 02:54 no estoy Santander yo estoy sangrando también por aquí

Voz 1539 02:59 tremendo si ves las piernas del pobre muchacho da da da pena verlas el documental va en esta línea no muy interesante bien bien todo bien pero es que de repente da un giro inesperado se emite en Alemania un documental Super explosivo que parece demostrar que demostrar que en Rusia se topan hasta a las ovejas y no sólo eso sino que además el dopaje está coordinado y financiado por

Voz 2 03:23 las autoridades estatales que pasa que el señor

Voz 1539 03:26 está ayudando al protagonista del documental hacer el documental está en el punto de mira de de la noche a la mañana

Voz 7 03:36 la Comisión Independiente de la Agencia Antidopaje

Voz 8 03:38 en ha descubierto que una aplastante mayoría de acusaciones del documental son ciertas una de nuestras mayores preocupaciones sobre los análisis es que el director del Laboratorio de Moscú destruyó mil cuatrocientas pruebas

Voz 6 03:52 guardia de seguridad dentro de mi casa en tu casa tiene me acompaña siempre me lo han recomendado hasta que pase la semanas porque soy el único que puede aplastar a los dos bandos a Rusia ya la Guada así que tú calla

Voz 1539 04:06 agujero increíble de repente el documental es un documental de espionaje ruso de forma accidental completamente se convierte el documental en un testigo de excepción parte activa de esta trama porque empieza a morir gente misteriosamente en Rusia relacionada con este tema y entonces el técnico ruso se muere de miedo y huye de su país irse va a cobijar en casa o en cerca de la casa del del protagonista del documental con lo cual todo el planeta está buscando a este señor ya él está escondido en casa del señor que está haciendo el documental El es el que va a hacer la entrevista del siglo el que va a responder a todas a todas las preguntas que la gente está haciendo impresionante

Voz 1995 04:47 me gusta muchísimo trabajo está en Netflix se puede ver ganó hace dos días el Oscar al mejor trabajo al mejor documental pone a las claras todo eso que hemos escuchado durante tanto tiempo sobre los atletas rusos sobre por qué no podían combatir bajo su bandera en las últimas Olimpiadas bueno pues pone a las claras algunas de las decisiones que tomó del Comité Olímpico Internacional después de de esa investigación bueno pero los Oscar no solamente los han dejado de ese gran trabajo sino sino algo más por ejemplo el otoño

Voz 2 05:19 exacto que no está nominado pero es que nunca ha estado nominado

Voz 1995 05:23 es una pena su gran acto que ultimamente quizá la imagen que da Jim Kerr y no es la de un hombre

Voz 2 05:30 no no no esto no es su fuerte

Voz 1539 05:34 fuerte pero el hombre lo intenta osea intención le pone toda creo que es la persona que más ha intentado en el planeta que sin embargo no lo consigue no hay más que ver el documental Jin Jan dijo que es una especie de making off del rodaje de la película Man On The Moon en el que nos muestran cómo se preparó Jim Carrey para interpretar al ya fallecido humorista Andy vale yo no sé si sois amantes de la vergüenza ajena hay gente que ve la tele para pasar vergüenza ajena como que

Voz 2 06:00 es un programa que se llama así que es precisamente que va de eso

Voz 1539 06:03 claro yo sabía que había un nicho hay

Voz 2 06:07 no no es mi estilo pero

Voz 1539 06:09 vergüenza ajena a pasar a porrón yo no me he recuperado todavía vamos a escuchar un trocito

Voz 9 06:14 eso ninguna cuando me enteré de que el papel era mi estaba en Malibú mirando al océano y pensé Tunde estará Andy estará haciendo inmediatamente unos treinta delfines subieron a la superficie así que pensé voy bien encaminado fue entonces cuando apareció Andy Kaufman el hombro y me dijo siéntate descansa yo haré mi película sea hábitos

Voz 1995 06:38 su trabajo fabuloso donde un personaje sea dueña de actor es un personaje basado además en una figura extraordinaria que es la de un hombre que seguimiento gran parte de los medios y de la comedia que conocemos pero sin carril se mete tanto tanto en el papel que viendo que empieza a a interpretar al de verdad hasta la hermana de de handicap muy que aparecen

Voz 2 07:03 mira me estoy poniendo malas lo de acordar con mi mano

Voz 1539 07:07 lo que pasa en la película es que Jim Carrey de repente desde el momento en que cuando le tocan el hombro según él le dice aparta que lo hago y que voy a hacer yo la peli prohibe a absolutamente a todo el mundo que le llame Gemma a partir de ese momento sólo permite que le llame la gente Anil entonces claro es un es un delirio completo el rodaje todo el mundo le mira como si estuviera loco sabes cuando cuando alguien tiene un trocito de lechuga entre los dientes y tú no sabes muy bien cómo otra

Voz 2 07:32 pues así le miran Danny De Vito el director bueno todos le mira vamos

Voz 1539 07:37 al escuchar un fragmento para colores un fragmento en el que el director trata de hablar con Jim Carrey a través del personaje que interpreta Jim Carrey

Voz 10 07:46 lo que vivía alguien que el viernes hay cena quiénes tuyo tiene son tú y yo yo no lo sé pero hablaré con él ya me contarás ya te contaré diré que te llame muy bien muy bien estoy

Voz 6 08:00 agotados ha gustado

Voz 2 08:04 Milos Forman el director de la película acaba le va la vida