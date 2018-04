Alex Pina:"Me han llamado de Hollywood, pero hay que saber gestionarlo"

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:11 al ex fines el creador de algunas de las mejores series de nuestro país y ahora ya del monto porque ahora ya es un éxito que han llamado de de Hollywood bueno la llamada alguna gente sí a Hamada algo la gente lo dice Jorge al espina de siendo como es la llamada de Home

Voz 1610 00:30 no bueno ha llamado gente de Estados Unidos e llamado gente de de de la verdad es que de todas las partes no porque al final lo bueno que tiene el yo creo que una de las cosas buenas de la vida hay muchísimas malas eso ya lo sabemos vamos a terminar todos vestidos igual etcétera pero una de las cosas buenas es que lo que tú haces aquí en nosotros estamos en Aravaca en un pequeño pueblecito llega a todo el mundo y luego pues de esa de ese mundo de de San llamado partes de Brasil de Méjico bueno ahora estamos en un momento muy efervescente pero hay que tener mucha calma Hay verlo todo con con cierta tranquilidad

Voz 2 02:05 aquí verías dejarnos alguna clave de Ci de niño de pasó algo te formaban en el cual impreso de pusiste en casa sólo a ver películas algo yo era de la bala de los traviesos realmente no sé cómo hacer ya está no me digas más era un niño un adaptado es atraviesen no sabía cómo expresar su creatividad a un niño hiperactivo vamos a ir un momento atrás en el tiempo y hay tu ya lo confiesa es vale estamos esperando la confesión

Voz 1610 02:38 en un corte no la confesiones que yo realmente era el un poco el gamberro de clase no yo creo que dé para ser gamberro siempre tienes que te vea ideas que se te ocurran malas ideas pero así creatividad oscura y eso es muy creativos

Voz 2 05:42 que llamamos ya Netflix o crees que debemos trabajar un poco ellos trabajar hay que a todavía antes de llamar Bonnie compitiendo en el fondo y esto lo contaba además uno de los grandes de esas plataformas que era tú compites contra la atención a tu cuando creas una serie ya no es como antes que también lo sigue haciendo lo que compites en un espacio determinado a una ahora terminaba en una franja de televisión a las nueve anoche el fuego ya compites contra la atención del espectador no solamente contra un partido de fútbol compites con que yo quedado a cenar compites que voy a ir al Museo compites contra la atención global y es muy fácil además perderse no cómo lo hacéis como trabajéis insidia de retener a alguien y que tu vida sea la más vista más comedida que eso lo haces muy bien cómo trabajas en eso

Voz 1610 06:30 sí bueno yo creo es que ahora la oferta es brutal a que mucha gente del primer capítulo no entonces nosotros hay varias cosas que hacemos cuando estamos en la pizarra no la primera es cuando un guionista proponer algo nosotros siempre decimos esto lo has visto ya siempre hago lo hemos visto va pues entonces no lo hagamos no realmente la ficción se clown a sí misma y salen tantos minutos de ficción que siempre buscamos algo que sea original personajes con tesis originales constantemente cambiarle el paso al espectador el cree que este es el antagonista en malo obra de pronto a la vuelta de dices pero no era tan malo nosotros siempre damos una ambigüedad moral que es tanto vis a vis como como la casa de papel trabajan en esa ambigüedad moral es decir los personajes no son tan malos si hacemos el resto juego es lo más adictivo no para espetado exactamente exactamente cambias de inesperado lo inesperado es un poquito lo que creo que ahora mismo es la ficción

Voz 2 07:29 la casa y otros trabajos suyos en impresionantes pero tú que estás viendo recomienda maître serias

Voz 1610 07:36 si te lo que estoy intentando ver es Veo veo muchos pilotos el día de lo que se hace pero por ejemplo a mí The Crown es una serie que nada parecido a un fascinante escrita con una minuciosidad de de de de orfebre claro que es una serie muy muy maravilla

Voz 2 07:56 una serie basada en la en la vida de la reina de Inglaterra que ella misma ha visto usted le gusta bastante pero sí que tiene mérito

Voz 1610 08:05 yo creo que tiene mucho Benito porque al final dices da pereza como decir puede haber una se la reina sin embargo lo creo Krens apasionante está atrapado bueno me parece que es una serie de un nivel altísimo lateral

Voz 2 08:17 me quedo con el gran alguna más

Voz 1610 08:19 bueno son esa es la que estoy viendo ahora tendría memoria de las cosas a estoy viendo también la de Berto Romero Movistar que la verdad me parece que tiene es un personaje al que yo admiro mucho porque es

Voz 9 08:31 profundamente rápido y ágil

Voz 1610 08:33 lo que está haciendo una ficción muy lateral

Voz 9 08:36 al un con con

Voz 1610 08:39 muchas cosas originales y creo que hay que hay que joder con cada vez que vea algo en España está haciendo de una forma un poquito más aportando innovando creo que creo que está muy bien y creo que Alberto Romero está haciendo

Voz 2 08:51 tiene momentos maravillosos estuvo aquí hace unos días hablando de ese el líder en ventas maravilloso divertidísimo además con una duración exacta Hay que te va a permitir siempre no en no aburrir te ningún momento es una gran serie así que nos quedamos con The Crown que habla de la Reina Idi de mira lo que ha hecho que también habla de la reina de una forma u otra las dos hablan de reinas Alex todas las Schulte el mundo nos gusta mucho que vayas por ahí el mundo te de Hollywood pero porque me gusta mucho presumir entonces cuando vayan ahí que todos querían que en España somos igual de listos que tú grande estas idiomas el español medio millón allí más listos que yo incluso no les gusta mucho el éxito enhorabuena y gracias por el trabajo nos has dado muchas muchas horas de alegría

Voz 10 09:38 entretenimiento de satisfacción de intriga así que en nombre de todos los espectadores de este país hemos pasado horas y horas sin saberlo tío BG debemos es gracias a la hora de Barzan muchas gracias a vosotros ya los espectadores que son los que los hacen de alguna manera Álex Pina grande

