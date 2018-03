la campaña de Save the Children #TienenNombre para recordar el medio millón de niños refugiados rohingya

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 0313 00:06 estoy imaginando la cara de de algunos o bastantes son muchos oyentes de La Ventana después de escuchar a Isaías intentando hacer memoria roja rojilla aquí no sabes muy bien cómo pronunciarlo donde que a eso Birmania te suena si esta mujer el Nobel de la Paz es verdad es verdad pero exactamente qué ocurre ahí vamos a ponerlo en contexto ambos lo hemos pedido a nuestra compañera Victoria García del área Inter

Voz 2 00:28 Nacional de la Cadena Ser que no hágase trabajo Victoria buenas tardes por dónde empezamos saber empezamos por contar que lo rojilla son ciudadanos pertenecientes a un grupo musulmán minoritario horror

Voz 1460 00:38 Ninja retrotrae su historia en Birmania al siglo XII son comerciantes del mundo árabe del imperio mongol del siglo VII cuando se establecieron en hará han una región del actual Birmania entonces no se llamaban rojilla casi tan antiguos como las persecuciones que padecen los rojilla hablan el dialecto Rouen guiña que les distingue de otras lenguas habladas en Bangladesh y Maya Mar son unos de los ciento treinta y cinco grupos étnicos oficialmente reconocidos allí aunque se les ha denegado la ciudadanía desde el año mil novecientos ochenta y dos así que al día de hoy son apátridas Abdul Rashid ex director de la Fundación rojilla durante la ocupación británica de India y Bangladesh hubo mucha migración en tratábamos de escuchar Abdul Brasil que hacer el Sherman de la Fundación rojilla ya que vive en Londres y nos decía que los los hinchas antes tenían una serie de derechos podían casarse podían ir a la escuela podían recibir pagaban estos pero al día de hoy con el en las la actual situación del Gobierno hay en aquel país primero con una dictadura militar y ahora con una especie de semi democracia están todavía pruebas la situación de ellos ha caído en picado sobre todo por porque les persigue el Ejército les persiguen porque hay un grupo dentro de los rojillos Jazz un grupo militar paramilitar sí que realiza actos delictivos una especie de ETA dentro de la propia de la propia etnia que se creo para defenderse precisamente de esos abusos entonces el Gobierno amparándose en esos actos pequeños bombas una masacre que supuestamente realizaron hace cincuenta años contra unos monjes budistas han iniciado ahora una campaña para echarlos del país esta gente son casi todo comerciantes del mundo árabe que se instalaron en una región de virus

Voz 3 02:27 tenía allí eh llegaron

Voz 1460 02:30 va a ser más de dos millones de Rock in Jazz suponían un serio problema para la población birmana entonces en un momento tuvieron derechos después en los quitaron lo confirmaron como apátridas no dejan escolariza a los niños es una situación difícil que nos contaba Abdul Rashid

Voz 4 02:48 Putin graves People

Voz 0313 02:50 bueno él teníamos

Voz 1460 02:52 los derechos podíamos incluso asistir a las elecciones poder presentar nuestro candidatos pero de repente nos echaron y nos convertía no en inmigrantes ilegales decía ante estos atropellos que adivinaba al grupo armado que he dicho y ahora también les acusan de querer formar un Estado islámico en el norte de Birmania hay dais dónde viene toda la presión para echarlos del por Charles cuando abramos éxodo de cuántas personas estamos hablando

Voz 0313 03:17 de Henares no no no son decenas de miles desde

Voz 1460 03:19 agosto que son las cifras más o menos que se van contabilizando van setecientos mira que han llegado a Bangladesh huyendo de la violencia en el estado de ranking que es donde ellos están habitualmente antes que ellos y miles más habían hecho lo mismo ese mismo recorrido porque esta no es la primera crisis es la más grande pero había habido otras antes que esta iba habían ido también para allí Naciones Unidas ha dicho hoy mismo que continúa la campaña de terror contra ellos llevándolos hasta la inanición lo que está haciendo el Gobierno de la actual en la antigua Birmania es una limpieza étnica de libros lo hizo el secretario general de la ONU António Guterres

Voz 4 03:53 antes yo fue a casa no voy a contestar a su pregunta con otra pregunta cuándo un tercio de la población rojilla

Voz 1460 04:01 eh tiene que obligar a salir del país que palabra hay mejor para describirlo que una limpieza étnica decía Gutiérrez los recién llegados procedentes del estado de Rakitic como te decía sigue narrando a historias de restricciones de movimiento redadas militares arrestos arbitrarios desapariciones confiscación de tierras saqueos incendios también violencia y hostigamiento constante contra él

Voz 0313 04:24 bueno y los que han huido o los que han sido expulsados vivienda absolutamente hacinados en en Bangladesh que no tiene de ninguna manera capacidad para acoger este este flujo vamos que es imposible directamente

Voz 1460 04:33 la densidad de los campos el acceso ilimitado a la asistencia sanitaria en la vacunación de rutina en Miami y en las malas condiciones de vida en los asentamientos a los que van sitúan a los rosquillas en riesgo de padecer una emergencia de salud pública

Voz 0313 04:52 has has que tenemos

Voz 3 04:54 de dicha teoría es de mal BZ

Voz 1460 04:56 está por ciento tenemos a trescientos sesenta y cinco menores afectados por casos de difteria treinta solamente en los últimos días

Voz 4 05:06 save the secret of Taiwan

Voz 1460 05:10 eh que dan unos porcentajes muy elevados trescientos cincuenta niños de en torno a menos de quince años ha sufrido dictó seria desde que están en los campos de refugiados además Carles la ONU advierte especialmente de la precaria situación de los niños y adolescentes

Voz 0313 05:26 bueno pues ella acaban de llegar los invitados esta tarde en la mental Ana Dani Rovira Clara Lago buenas tardes amigos cómo estáis hola buenas tardes yo me preguntaba hoy hace un ratito al abrir el programa qué es lo que mueve a personas que están englobadas en ese concepto genérico de de famosas y famosos a meterse donde no les llaman porque es un poco eso es lo que habéis hecho no es decir qué necesidad tiene dice ir allí bueno y a lo mejor nosotros no tenemos necesidad pero necesidad hay mucha claro de ir allí entonces en el momento en el que entiendes que que tú mismo por por por tú por tu fama popularidad o por tu posición mediática en un país se te puede usar como herramienta para intentar salvar vidas

Voz 5 06:08 sí para ser un altavoz para esa gente que como habéis dicho estaba olvidada pues no

Voz 0313 06:13 te lo piensas otro como otro hoyo cómo estáis quiero decir uno cuando pasa por una experiencia de este tipo en fin y quiero que todos hemos vivido cosas parecidas revuelven las tripas de la mente y más cosas IT y tarda un tiempo recito en en asimilarlo cómo estáis vosotros ahora por curiosidad son son muchas emociones la primera son las emociones previa cuando te cuando te cuentan todo lo que pasa no porque nosotros esta esta crisis humanitaria hace cuatro meses no tenían ni idea cuando te la cuentan te afectan cierta manera y eso hace que vayamos una vez que estamos ahí es como si

Voz 5 06:51 estuvieras viviendo una realidad paralela no era un poco como estar en el set de una película Ésta es tal el contraste sabes eso es tan alejado a lo que has podido ver incluso imaginar y además sabiendo ya ciertas cosas no de testimonios que habíamos leído de de los niños vajillas que habían llegado al campamento pero una vez allí es todo no la visión los olores los colores la gente es es un mundo tan diferente que que si había un poco como que cuesta entrar de primeras te pregunto se de pronto

Voz 0313 07:24 lo describe me un rostro que te venga memoria ahora el primero que te que te viene a la cabeza Dani no se ha sido un chaval audio mayor de una mujer no se lo primero algo que que obtenga en la cabeza mira yo claro es que nosotros estuvimos durante tres o cuatro días pateando el campamento que es enorme osea puede ser un poco la daga por ejemplo el balón que creo que es el campamento más grande de arriba hasta abajo andando hay una especie carretera militar son seis siete kilómetros sea imagínate lo que hemos podido ver un uno por ciento pero yo por ejemplo al final empatizar con lo que relaciones con tu vida yo por ejemplo me topé con dos niños que eran muy parecidos a va a niños que que yo conozco de aquí de España la manera de reír osea por su físico y demás pues ya lo niños rían igual en cualquier

Voz 5 08:13 más bien muchísimo más mucho más

Voz 0313 08:16 en imaginar osea a poco que les diera a a poco que les hiciera es un pequeño gesto sea en parte nos reconcilian un poco también con la infancia porque en cuatro días escuchamos solamente a dos niñas llorar yo no era porque sí

Voz 5 08:29 había que yo se lo digo bellos lo sabe porque claro no no lo estaba empezando midiendo y no quería le dolía algo sea realmente es increíble la capacidad que tienen sobre todo cuando tú sabes de dónde vienen y lo que han tenido que ver no porque me acuerdo que quedan y me decía tío veo a estos niños y como que espero que ninguno de ellos allí ha sufrido las cosas que hemos leído no yo pensaba pues probablemente sí pero eso es lo más maravilloso y es lo más fuerte no la capacidad que tienen de a pesar de todo de la maldad de la oscuridad que han visto tienen esa capacidad de la resiliencia es la resiliencia nuestro como de de seguir ya no te digo siendo capaz de sonreír no no es que era todo lo que hacían los veían aparecer solamente sonreían se reían a poco que les hiciera ya estaban te han venido los dos pelo pincho no había dos niños a mí me han venido las mismas caras dos niños que vamos pelo pincho porque tenía los pelos y acabaron todos los niños del campamento con los que estábamos Lope imitando todo lo que hacíamos eso sea tenían como una ganas cuando pensamos

Voz 0313 09:32 idioma iba a ser un poco un handicap jugar con ello que va que va que va a no resultó Omega fácil porque

Voz 5 09:39 total bueno lo tenían tenían

Voz 0313 09:41 mucha sobretodo vacunas de de ser felices Save the Children sí claro feliz con el trabajo que está haciendo se que hacer hay que pueden admirarse sobre el terreno Save the Children interna no hace no hacen que no hacen nosotros hemos ido con Save the Children porque al fin y al cabo más de la mitad de de de habitantes en este campamento son son niños hay más de cuatrocientos mil niños pues mira tienen un hospital de campaña tienen escuelas tienen centros de Arabia Saudí al espacio seguro donde a través del juego y demás los cooperantes especializados pueden intentar intuir qué tipo de trauma o que dio experiencia han podido constatar han sufrido algún saco Juan ante bueno pero Save the Children Médicos Sin Fronteras sobre

Voz 5 10:24 por cierto dicho esto vamos a aprovechar un poco no momento publicidad es que claro esto todo esto también hay una campaña que ha hecho Save the Children y bueno aquí junto a nosotros todo esto es por la campaña tienen nombre que iniciamos el domingo y entonces que la gente puede ayudar mandando un mensaje al veintiocho cero noventa yo ocho con la palabra ayuda en mayúsculas

Voz 0313 10:46 ya se ha conseguido se ha conseguido mucho pero bueno pasa por meter en la página web de Save the Children

Voz 5 10:51 también AZ acciones evidentemente desde la página de Save the Children

Voz 0313 10:55 Aso a las ONG internacionales son es una ayuda paliativa realmente la solución a este enorme conflicto es político no esto es que eh o que Myanmar deje de asesinarlos y ellos puedan volver a su tierra de manera segura que es bastante poco probable que a nosotros incluso nos parece más probable que un país como Bangladesh que tiene la extensión de las dos Castillas ciento cuarenta millones ciento sesenta millones de habitantes donde el cuarenta por ciento vivían en pobreza extrema vemos más posible incluso que que Bangladesh asuma ese millón de ya que desde aquí también flipando mucho no caben que que no cabe locales que físicamente no caben caen pero realmente están mostrando como país una solidaridad solidaridad cuando realmente luego en Europa nos cuesta tantísimo que acabe mucho más pequeño

Voz 1362 11:42 es por eso los los más solidarios yo quería contaros cómo se eligen no alcanza os eligen a vosotros vosotros se legisla causa cómo cómo se hace para para decantarse habiendo habiendo tantas tanta injusticia hablar a del caso de los de los niños pero pero no sé si hay una especie de bueno pues lo que más os toca el corazón

Voz 0313 12:00 bueno nosotros creamos hace un año nuestra propia Fundación ocho tumbado tuvimos uno de los mayores problemas que tuvimos a nivel estatutario el papeleo que se como súper soporífero

Voz 5 12:08 si ponemos ya te lo ponen muy difícil para intentar ayudar

Voz 0313 12:14 Children obviamente es para los niños de la Fundación Vicente Ferrer para un cierto sector de bueno nosotros al final conseguimos una especie como de fin que convenció a todo el mundo que era recaudar fondos y dar visibilidad a toda asociación que trabaje con personas animales y Medio Ambiente que no le pusimos puertas al campo no pues van llegando proyectos por ejemplo esto fue pues como una especie como de rebote atraviesa

Voz 5 12:36 Elena Anaya que sí sí sí es que a Elena Anaya

Voz 0313 12:42 directora de prensa que ahora están Save the Children y tenían esta crisis humanitaria hacia necesitamos do dos personas a alguien que que nos pueda servir como altavoz nada no

Voz 1362 12:50 lo lo lo contaron mi no dejamos ir cuánto dura el efecto el efecto este pasión no porque venís venís muy afectados venís tocados Venice con ganas de contarlo evitarlo todo cuanto creéis que dura porque es verdad que nosotros nos impacta una imagen no impacta un relato nos impacta un nombre propio pero luego se nos olvida creéis que esto se se se os olvidar

Voz 0313 13:12 no porque la fundación que hemos creado la que la queremos mantener para toda la vida sea no tanto con con esto como con otras sabes lo una de las de las funciones que queremos hacer es que no se olvide de hecho que cuando hay un terremoto enorme en cualquier país los las portadas y a ver quién tiene la foto más espectacular y a ver quién habla más ver quién invita pero luego cuando pasan dos tres meses ya poca gente se acuerda de Haití poca gente se acuerda de México de México D pues bueno nosotros caemos también en en los fallos que tiene el ser humano pero bueno intentamos a través de la fundación

Voz 5 13:44 a ver es difícil por eso porque es que yo creo que me lo habéis dicho antes que es que la distancia es verdad que hace bastante el olvido es es complicado pero creo que precisamente además no no se pone fácil hay muchas cosas de este tema no se ha hablado mucho en España

Voz 6 14:00 poquito igual el efecto después de haber vivido todo lo que viviste llegar aquí a España bueno hoy porque estamos hablando aquí en la radio pero mirar los medios de comunicación

Voz 0313 14:08 no ver ningún breve en un periódico no ven ni un titular en la te duele te duele allí y sobre todo hay más de hermanas de argumentos

Voz 5 14:16 no es para para decir bueno tiene mucho sentido lo que hemos hecho estar ahora aquí contándolo no ya que no lo están contando pues tienen todavía más nosotros tampoco

Voz 0313 14:25 no somos nadie para decir qué noticias son más urgentes importantes para poner en radio en prensa o demandas pero hombre la competencia la competencia es dura es decir hoy tenemos Puigdemont capítulo VIII

Voz 5 14:34 sí

Voz 7 14:35 que parece que la competencia es dura mira yo era

Voz 0313 14:40 agosto te voy a contar una así en a modo un poco de broma de de agosto hizo un juego que es que cada vez que ponía la radio aguantaba la respiración hasta que decía Puigdemont

Voz 7 14:48 estoy hablando cuando viene de una situación así por lo menos las prioridades sí señor a nosotros dos

Voz 0313 14:56 no no estamos hablando de un tema pero a veces es decir ostia que suceden más cosas que todo no

Voz 5 15:05 evidentemente todo es importante pero es verdad que no no todo es igual de urgente no y en el caso de lo de lo rojilla estamos hablando de una situación de mucha urgencia de mucha importancia pero de mucha mucha urgencia que son casi un millón de personas casi quinientos mil niños que han echado de una manera cruel sea ya no es hemos llegado con nuestros tanques y hemos dicho por favor váyanse o los matamos no no no han preguntado sea han violado a mujeres y niños han lanzado al fuego esto contado por testimonios de gente de de los propios rojilla no sé una cosa

Voz 0313 15:39 y ahora toca una cosa muy grave perdón aclara que es que ahora llega la época de los ciclones y ahora llega el mundo

Voz 5 15:44 Monzón entonces nosotros hemos estado ahí no dan abasto

Voz 0313 15:47 eso es un parque natural que a mí estando obviamente pues porque necesitaban la madera para calentarse para cocinar y cuando hay empieza a caer agua es que ni siquiera las las ONG internacionales saben muy bien qué va a pasar porque eso se va a convertir en un beso

Voz 5 16:03 sí

Voz 0313 16:03 y claro vienes aquí porque al fin y al cabo por mucho que queramos nosotros hemos nació en el primer mundo hoy nuestro nuestra genéticas de aquí al final volvemos a nuestro día a día pero sí que es verdad que sentimos como una especie de desazón o de o de vacío de tristeza de que ya hay una parte nuestra que ya está allí allí cuando aunque vayas a cooperante cuando empieza a hacer noche hay un toque de queda y los que no somos de allí te tienes que ir porque es peligroso y te vas tú crees peligrosidad de adulto dices Twitter te dejas allí a muchísimos niños que que no tienen a nadie que a lo mejor van a buscar madera y no vuelven

Voz 0827 16:37 Dani a mi a mi me has matado cuando has dicho que esperas que haya una solución política porque si la solución dependiera de Save the Children estaría solución dentro muy poco tiempo pero una solución política yo no sé si después del optimismo de la energía que traéis no pensáis en aquellos niños que hace cincuenta años del Sahara fueron a campos de refugiados

Voz 8 16:55 de de Argelia ahí tiene ya eh

Voz 0827 16:58 cuenta años de aquellos que fueron confinados en Gaza los palestinos y que ya son abuelos muchos de ellos yo no sé si pensáis en esa imagen negra de cómo abuelito volver dentro de cuarenta años encontrarlos esos niños refugiados convertidos en hombres viviendo todavía en Campamento ojalá

Voz 0313 17:15 que no pero bueno los datos que ha dado son así hemos encontrado chavales allí de que Le hemos dicho cuántos años tiene Charo lo ha dicho tengo veinte años

Voz 5 17:23 yo no hace nada

Voz 0313 17:24 de cuando la primera fue en los ochenta Ivonne y clara hace poco tuvo también en el en el Festival de Cine el Sáhara y obviamente se encontró adultos Dani habéis hablado de los niños que querría en que son capaces que su resiliencia les les les permite los adultos la gente ya más veterana cómo ve el futuro o están en el día a día y poco más

Voz 5 17:45 yo creo que hay un poco esa parte de supervivencia ya está ahí y luego te encuentras con

Voz 0313 17:51 otros dos bandos no la gente que que

Voz 5 17:54 que que quiere volver porque considera que ha sido muy injusto lo que ha sucedido evidentemente que quieren volver a su tierra a pesar de todo gente que literalmente te dice yo antes que me maten aquí antes que volver aparte que hay

Voz 0313 18:08 los dos pueblos que han desaparecido que han arrasado los han quemábamos ahora lo miras en el Google Maps sí ha habido imágenes de no sé qué medio que puso como una especie de imagen de satélite a lo largo de estos meses son pueblos pequeñas aldeas que han tampoco te voy a decir que los rojillos allí en en Myanmar viviera muy bien os ha ya de por si venían de una de una situación precaria no lo que viene después a la miseria que hemos visto es que no tiene

Voz 9 18:34 si no sé

Voz 5 18:34 la solución solución final no sé cuál es ojalá lo supiera alguien no lo pudiera poner en práctica alguien así de rápido pero de momento es que están en una fase de de supervivencia osea es que ya no no no piensan en dónde voy a estar viviendo voy a poder tener una casa un trabajo es que es es voy a poder comer con mis hijos van a poder comer vale bien

Voz 0313 18:56 ya está como siempre o casi siempre el el el prejuicio y el sectarismo religioso como excusa o como motivo o como

Voz 5 19:02 claro que yo me creo la nieta de coartadas de siempre disfruta pero bueno soy un obispo que dice que el diablo está en el feminismo decidió poner el Morillo

Voz 6 19:13 afortunadamente esa se hacen chistes también muy buenas además hoy ha leído un paz Lucía Taboada Lucía Taboada fue de las que tuiteó diciendo a demonio yo creía que eran gases gases eso

Voz 0313 19:22 pero Vaquero que que que ha puesto vaqueros monologuista Calvo el obispos y lo digo no pero dice algo así como hizo la comunión demasiado pronto la primera comunidad demasiado pronto no le dieron una hostia tiene estos días

Voz 5 19:35 quiero contestar a ese equipo de aseveraciones no por ejemplo yo lo he titulado

Voz 1362 19:42 el tweed con un comentario enseguida se te echan encima como que está ofendiendo a la región yo creo que no es lo que están ofendiendo los que están ofendiendo son ellos no pero una vez que habéis estado allí os habéis metido en el charco hasta las curvas que qué dimensión adquieren los problemas del primer mundo

Voz 0313 19:56 sí

Voz 5 19:57 bueno esto es un clásico que sí

Voz 0313 19:59 pero se dice pero pero es verdad

Voz 9 20:02 llegar hasta aquí

Voz 0313 20:05 yo creo que una experiencia así a a uno que la vi de primera persona al final es que casi casi que te obliga no sé si a ser mejor persona pero sí a enriquece mucho Dani ya darle la impone la seguro tienes

Voz 5 20:15 entonces si ya iba a disfrutar de lo que tienes que dar nada por sentado de repente

Voz 0313 20:22 cosa que si quisiéramos decir porque esto no es causa como muchísima impotencia y es un tema muy delicado que es a través de las las ONG decir la Fundación y cada vez que sale un caso de corrupción si bien de abusos sexuales sí sí a mí me parece muy injusto sea aparte que creo que es lo peor que puede hacer un ser humano porque dice bueno pero si te llevas el dinero del contribuyente os y te llevas el dinero de una empresa pero es que encima no sólo te estás llevando dinero estás abusando en una ONG sino que estás rompiendo la confianza de un montón de socios que cuesta muchísimo com coger sitio y además está perjudicando al fin y al cabo al que lo necesita entonces nosotros ya no lo decimos por nuestra fundación que llevamos un añito y somos como pequeñitos no sabemos hemos estado codo a codo con Save the Children si no llega a ser por las ONG internacionales ese campo de refugiados a día de hoy no sé que sería sería así ya es el Infierno de Dante sería como en el subsuelo de verdad entonces obvian de que suceden porque las ONGs a nivel mundial no deja de ser otro estrato de la sociedad donde también se cometen machismo donde se cometen ilegalidades pero por favor le decimos a la gente que que confíe que el porcentaje de engaño al fin y al cabo es muy pequeño y forma parte de la condición humana claro sí sería una lástima que como si de repente está súper enamorado con tu pareja y te engaña no puedes dejar de creer en el amonio dejar de creer que vas a encontrar a una persona querrán pues si es así es como por favor que no paguen todas las ONG y casos como muy aislados como esto porque me parece mega injusto la verdad

Voz 11 21:59 no yo vi

Voz 0313 22:10 mira para cerrar esta es otra el grupo madrileño gentleman Clegg ha lanzado esta canción que se titula Agustín que está dedicada va directamente a promover la educación de los niños de Sudán del Sur dice también el otro apunta el mundo todos los ingresos obtenidos por esta canción cuando se reproduzcan cualquier tipo de plataforma Coma irán destinados a la ONG Entreculturas Clara Lago feliz cumpleaños por cierto era Rovira gracias por estar en La Ventana gracias por lo que hacéis espero que me contéis el próximo día que alguien los pare en la calle y en lugar de pedir un selfie os ella gracias por haber ido bandas acuerdo gracias a vosotros esta Ventana

Voz 12 22:48 gracias compañeros está siempre no

Voz 4 22:53 no

Voz 11 22:57 ah y no

Voz 13 23:00 sí