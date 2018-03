Canciones para marzo de 2018

Voz 1 00:00 Chinchero

Voz 0335 00:31 hola hola bueno como habréis notado la voz que me acompañen no es la de Elisa Muñoz que acaba de ser mamá a la que le mando un beso enorme desde aquí el y yo acordamos que en su ausencia media buscando ayudantes temporales para explorar las novedades del mes de marzo me traiga al estudio a Alex Rodríguez compañeros de la sección de Deportes qué tal Alex

Voz 4 00:52 pues muy bien Carlos para un beso enorme para él y que nos alegramos mucho porque ha sido MoMA y me encanta al estar aquí lo están a su altura pero lo intentaremos bueno ahora además del Larguero de Play Segunda podrás ponen en tu Linkedin Fuego y Chinchetas siga va bien no se queda aquí lo Love pongo el perfil bueno Alex uno de esos indies de la redacción de la Ser que lleva su afición musical medio en secreto cuando siempre me puedes no te pierdes

Voz 0335 01:16 es un un festival supongo que siendo de Tenerife no saber ha extraído muchos grupos canarios que no conocemos no pues

Voz 4 01:23 te digo que ahí estaba viendo a nuestro compañero ahí Broncano su programa de la resistencia en el Plus ignoraron un grupo canario que molaba mucho y que igual por aquí eso es que no esos que esta vez no pero porque no tiene porque siempre dentro un grupo canario no pero bueno vamos a empezar a escuchar música y ahora nos cuenta

Voz 7 02:35 esto es indie mexicano pues si es SOE

Voz 4 02:39 la banda de León la Arregui que saca el AVE en tal el próximo veinte de abril su sexto álbum de estudio hasta que llegue ese día pues podemos ir disfrutando de azul que es como se llama en lo que estamos escuchando ya es el primer single de su último trabajo por cierto fue un álbum que les va a traer a España así todos los fans de la banda mejicana que apunten en con papel y boli porque van a estar en Cádiz en el no sin música en el fin de semana del veinte veintiuno de julio así que el quinteto mexicano está de vuelta y lo mejor es que pasan por aquí tú fuiste becario de los cuarenta o algo porque te veo me lanza o no pero escuchaba mucho a Joaquín Luqui oye por cierto me gusta mucho de de esta canción

Voz 0335 03:15 la letra que es de vamos a ver se clava un puñal en el corazón no han dejado porque dice este cayendo a pedazos Puerto ciencia y lo peor es que no quiero verte nunca estoy hundiéndose en el habito a Marte pero tuya ya me volvía esté ya tienes otro

Voz 0335 03:47 bueno Alex quiero que escuches es el principio de esta canción

Voz 9 03:53 sí que tardase on line

Voz 9 04:05 el is

Voz 7 04:20 a que te recuerda esto ahora que esa lanza este mito así como recorren un sí sí sí

Voz 0335 04:28 definitivamente el los ritmos latinos están apoderando del pop y también de Livni de Laporte que es lo que estamos escuchando es una banda medio madrileña medio napolitana a la que le gusta jugar con los sintetizadores y con los ritmos electrónicos un poco como el matrimonio de Alice con once tangana no que también juegan con con estas cosas yo creo que esta canción que se llama me encanta que es un poco todo lo contrario

Voz 4 04:51 la letra a la de azul de rayas

Voz 0335 04:54 estas más de seducción yo creo que esta se va a velar muchos muchos

Voz 11 05:15 a mí

Voz 12 05:20 me temo

Voz 13 05:37 a veces romances de la electrónica andando un poco en el indie pues no podemos obviar el nuevo tema que hemos conocido hace muy poquito de Eli ella con Viva Suecia iba un clásico de Fuego y Chinchetas

Voz 4 05:49 que tienen con un poquito electrónico con ella este todo lo que importa un romance entre el indie electrónica lo definen los propios creadores a este tema el y ella en su último Single que es el que cuentan con la colaboración de este grupo indie Viva Suecia bueno porque gusta mucho ni presente sí sí a empezando muchísimas eh porque trabajó muy muy muy muy buenas bueno pues después de Magic designado ahí aparece todo lo que importa que completa el último trabajo que sea mal lovers el último trabajo de Elia Jay del que podemos disfrutar el dieciséis de abril hasta entonces hasta que salga algún completo sí que podremos disfrutar de sus conciertos en directo en Madrid y el diez de marzo y una semanita después en Razzmatazz en tu Barcelona no van a estar tocando a suele disfrutar

Voz 14 06:32 vayamos a bailar menos a disfrutar que se disfruta

Voz 7 07:51 es una pregunta vais a poner música

Voz 8 07:56 como siempre

Voz 16 08:03 de va frío

Voz 0335 08:43 bueno gracias a Juan Aranaz por ser nuestro criterio lo filial eso dio al menos para mí tiene un gran componente conmigo siempre me río con estas cosas que nos cuenta pero bueno nosotros a lo nuestro lo que está sonando se llama y es el primer single Single del segundo disco de Izar a una chica de malla Villa provincia de Vizcaya no islas los que pronunciando ven ya me perdonará bueno esta chica canta en euskera en castellano y en inglés y sobre todo cantan muy bien a mí no se me fascina su voz y además es que sus melodías tienen un puntito así Joana Serrat como de del oeste americano que me gustan ha dicho esta semana empieza su gira por España y todo apunta a que va a ser una de las revelaciones de dos mil dieciocho

Voz 16 09:22 ah no la A dudo

Voz 18 10:26 ah sí

Voz 4 10:30 por ella es una de las fechas más marcadas en el calendario por el los miles y miles y miles de fans que tiene este grupo hablamos de sal que este nueve de marzo sacan nuevo disco se llama autoterapia vienen con el listón muy alto porque con Copacabana hace pasaron el indie el pop todo porque llenaron Iván por concierto con quien no vamos a un en fin una barbaridad todo lo que todo lo bueno que le decía a este grupo su último trabajo Copacabana bueno ojalá llega autoterapia no sabemos si conseguir los éxitos ha seguido con Copacabana desde luego ya conocemos dos dos temas que van a componer este este no su álbum pausa y el pozo precisamente de que suena pausa ambas tiene muy buena pinta y son reconocibles con el estilo de de Mike Elizalde que por cierto cada vez que el escuchamos un trabajo nuevo vemos cómo sigue creciendo y cada vez suena mejor no cómo encaja mejor en todas estas melodías en todo este sonido y al muy propios de de Isaac con pausa encontramos ya estás escuchando un tema más tranquilo más reposado muy breve no llega a tres minutos y es un tema en el que la voz de Miquel luces por encima de de cualquier melodía tenemos muchas ganas de escuchar este es el nuevo trabajo y me consta que hay miles de fans en España esperando a que sea el día nueve de marzo para poder disfrutar de las nuevas canciones

Voz 19 11:44 ah sí

Voz 8 11:47 yo quiero

Voz 19 12:02 dicho todo rendidas

Voz 20 12:09 en miedo

Voz 21 12:36 sino

Voz 22 13:12 me nada leído no un sitio dos grandes poderes la la sube el volumen que la llegada de va

Voz 0335 14:00 bueno seguimos con los escoceses John father's Inma envío un tema cuya base con un ritmo que podría ser el de una máquina de escribir se acerca a los coqueteos de Jamie ex ex el soul o el hip hop incluso a Frank Ocean o a al Jay otra de las bandas británicas que más y mejor están mezclando el con la experimentación un habrá que estar muy atentos porque aquí huele a discazo el nuevo trabajo se llamará Coco a Sugar indiquen es verles en España pues tenéis dos opciones el BBK o el mate

Voz 21 14:30 la demanda

Voz 4 15:11 como a ponernos un poco rockeros si te parece Carlas me apetece a mí me apetecía traer de este estoy con Tello en que estamos escuchando es el nuevo Single de Muse una banda británica que estamos viendo pero tampoco lleva ninguna prisa en hacerlo después de su éxito con los hombros pues este mes hemos conocido usted Single qué es lo primero que nos llega tras dictar esta canción que no terminó de tener demasiado éxito que un poco de criticando a donar el presidente de Estados Unidos y esta nueva canción que escuchamos iría dentro del álbum que Matt Bellamy los suyos están preparando para este dos mil dieciocho no hay fecha de lanzamiento conocemos muy muy muy muy poquito pero lo que sí sabemos es que están en el eh estudio grabando componiendo trabajando en sacar un nuevo nuevo álbum respecto a lo que hemos conocido hasta bien pues bueno vuelve este sonido apocalíptico de Muse pero bueno hay que reconocer que aún está un poquito lejos de la joven

Voz 0335 16:50 las obras maestras han los tres primeros discos no obtienen entre y absolución sí

Voz 4 16:55 el Bronx parecía que había algún pequeño con regate o con antiguo pero pero nada la verdad que sí es cierto que cada vez prometen que será así también en esta nueva gira cuando saqué en este álbum que su dilecto seguirá siendo igual de espectacular a como lo sigue siendo

Voz 0335 17:08 el directo sí pero los discos yo desde que sacarán Black I may be creo que

Voz 4 17:11 todo yo creo que siempre hagas por ejemplo el el directo de Del Bosque tuvo por Madrid te mentiría con la fecha pero en el Palacio de los Deportes fue un auténtica barbaridad como espectáculo independiente de la música haya podido dar un pasito hacia atrás como directo como espectáculo como

Voz 7 17:27 so son muy muy recomendó escuela de Michavila

Voz 0335 17:44 y bueno ya que nos ponemos a hablar de clásicos los estadounidenses en Gentry acaban de publicar su cuarto disco Lidl Dark age Alex Freyre que es lo mejor que han hecho desde el espectacular Underwood que aseguró que va el arte porque Tenerife trazos como quiso da interpreten de esas canciones que suenan y podía asaltar no prefiero que lo escuche hijo vosotros mismos lo que es una se llama today esta leche algún que otro taco está gustando poderes verles en directo el doce de julio en el festival Macún

Voz 4 19:18 bueno cuando me pedís dos mil cinco canciones cinco novedades de para este mes de marzo esta verdad que vuelven Morgan muchas a lo mejor no conocen a Morgan es el grupo que pone ponemos Carolina de Juan más conocida como Nina Kike muchísimos habéis escuchado al seguro en aquel Charo de Kiko sales en eso el último álbum de del cantante madrileño recuerdas la voz femenina sí pues ellas de Juan Nina como se llama en este mundo de la música es una de las integrantes de este grupo que va a sacar el dieciséis de marzo un nuevo disco al que esperamos o al menos yo espero que con muchísimas ganas de momento ya tenemos el primer adelanto de las nueve temas de este nuevo trabajo que estamos escuchando que se llama Another Broad Getting

Voz 23 20:05 sí o Free que

Voz 4 20:45 ha sido un rato porque la melodía es maravillosa que es una terapia perfecta para recuperar la sonrisa y el buen humor esta canción además creo que le va a gustar mucho de hecho creo que en general tus canciones les gustan mucho a él porque a ella le gusta hay tal Le gusta Quique González bueno pero es bueno porque así la ausencia de él y no sé qué qué va un poco en su dinámica no tú crees que alguna de estas hubiese metido a lo mejor no seguro

Voz 26 21:36 han nada

Voz 0335 21:38 bueno vamos a acabar con ríe el proyecto del canadiense Michael Milos un grupo que nos conquistó hace cinco años con canciones como Open no The Fall medios tiempos que pensábamos que cantaba una mujer pero no la preciosa voz que está sonando es la de Michael Milosz en modo falsete sino es lo acabas de creer Nara que cuesta buscar en You Tube sus actuaciones en directo ya veréis en todo caso son For You es una de las canciones más bonitas que vamos a escuchar en dos mil dieciocho

Voz 28 22:20 a sí

Voz 31 22:46 sí

Voz 4 23:42 bueno ya hasta aquí nuestra lista de canciones para el mes de marzo muchas gracias por haber venido a prescribir música fue Chinchetas Alex nada Carlos invitado espero que no se enfaden mucho porque no le ha hecho demasiado mal cuando te da igual lo hemos muy bien hasta luego

