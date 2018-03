Gol de Cristiano Ronaldo (PSG 0 - Real Madrid 1)

Voz 1623 00:00 cómo está Alves pierde la pelota Alves la recupera Marco Asensio le dice encarceló en papel que hay que bajar en papeles mira Carcedo dice tú quién eres que no te conozco pelota para Marco Asensio Marco Asensio en girar sobre sí mismo Marco Asensio poner para Karim Benzema que vio en el pase que inventa filtrar a los uno para Cristiano para Marc

Voz 1176 00:17 al

Voz 1 00:20 vamos a dar gol

Voz 1176 00:23 no no

Voz 2 00:26 eh

Voz 3 00:33 a un a Movistar Champions para al madre una jugada en la que el Real Madrid recupera la pelota como está Alves es un urdido suelo regala para la regulación del Madrid en tres cuartos de campo qué obra de Marco Asensio maravillosos Marco Asensio filtrando el pase para Lucas Vázquez cambió de banda gallegos da igual por derecho que Izquierda no pone templo Dita Von segundo palo yo pareció el majestuoso soltando Michael Jordan súper haciéndose aire en el segundo palo rematando de cabeza reto haciendo imposible la estirada de Areola Míster Champions Cristiano Ronaldo adelanta al Real Madrid para enmudecer el Parque de los Príncipes marcó el padre montó Cristiano Ronaldo en el siete de la segunda parte la pulso Lucas Vázquez doy cabeza anotó el portugués pared son Jermaine Jones nueve menos que si no llueve cero Real Madrid uno

Voz 5 01:55 en Champions veintidós en los últimos trece partidos nueve partidos consecutivos de la Liga de Campeones marcando is sigue el idilio del portugués con las eliminatorias de la Copa de Europa inalámbrico

Voz 0522 02:08 a ciento dieciséis en Champions Cristiano once ojo la jugada no vale no vale forjó once esta temporada y esa jugada lo tiene todo Marco Asensio ha sabido atacar ha sabido parar la sabido centrar para Lucas Vázquez la templado y el remate picado de Cristiano hace justicia aquí en París

Voz 1623 02:26 Hernández Garrido ahora le preguntas a la derechista pero me parece un detalle que explica mucho porque a este equipo le va a costar mucho ser del primer nivel en el fútbol europeo la pelota pierde Álvez que ya habíamos la primera parte con todo el respeto del mundo Alves está fatal está fatal sobre todo el centro el campo para atrás pierde la pelota Alves Carcedo que es el segundo de Unai Emery salta del bar Quillo dice para pedirle en papel Yuri esfuerzo de treinta metros en la carrera en batín mira Carcedo no le hacen ni puñetero caso es que no pega ni un mínimo esprín yo creo que no hubiera llegado pero aunque fuera para disimular empapelen mira no hace ni el más mínimo esfuerzo de intentar recuperar su las jugadas las detenido ya ha vuelto claro

Voz 1089 03:07 sí sí sí es que es que además una de las claves de la jugada es como efectivamente Marco Asensio arranca les robaron tira para arriba y cómo es capaz de parar la paciencia para ponerse era Lucas Vázquez después Cristiano es un rematador fantástico pues hacer gol pero me parece un momento clave Pedja

Voz 4 03:22 fenomenal además roba balón rompe la danza tiene esta de dar el balón su compañero con una jugada perfecta y un gol muy importante y los números de Cristiano son impresionantes eso ya yo creo que nadie va a alcanzar estos son versión creo que nunca más

Voz 1089 03:38 sí le pedíamos en la primera parte Álvaro mucho más a Marco Asensio pues fíjate en la primera en la frente