La firma de Àngels Barceló: 'Yo no me fío'

lana alguna de sus ministras y a la presidenta madrileña que anunciaron que el día ocho de marzo en lugar de huelga lo que había que hacer lo que ellas pensaban hacer era una huelga a la japonesa trabajar todavía más horas hoy Rajoy ha dicho no se reconocen esas declaraciones cambia el paso el Partido Popular ante la convocatoria del jueves porque hasta ahora sólo habíamos oído descalificación eso declaraciones inverosímiles parece que Rajoy se ha puesto el lazo morado esta tarde alguien le habrá dicho que las cosas o las encuestas no están como para jugar con fuego que después de los pensionistas van a ser las mujeres las que salgan a la calle después quién sabe ya borrado de su disco duro ese argumentario y como recordarán calificaba la huelga del ocho m de elitista insolidaria y que provocaba el enfrentamiento entre hombres y mujeres parece más sensible a las reivindicaciones aunque la pregunta es clara a que Rajoy unos creemos al que dijo que no se iba a meter en la cuestión de la brecha salarial igual que ha anunciado una reunión en Moncloa con camareras de piso de los hoteles que tienen un sueldo miserable no ustedes pero yo de Rajoy de hoy con respuesta preparada y escrita no me fío Ángels Barceló