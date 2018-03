Sergio Ramos: "¿Por qué no ganar la Champions por tercera vez consecutiva?"

Voz 1 00:00 vale si Javi Gallego

Voz 2 00:03 aquí está hola Sergio buenas noches noches enhorabuena no antes en el mes de diciembre poca gente decía que el Madrid podía pasa esta eliminatoria el Madrid la pasado justamente

Voz 1896 00:13 yo creo que a nivel general ha sido una eliminatoria muy completa no sólo en el partido de ida que ya el resultado pues no dejaba duda masa jamás oí teníamos ganas de volver a jugará aquí en este estadio con este equipo de nuevo y yo creo que el resultado ha sido muy justo Real Madrid vuelve a reivindicar como como equipo en esta competición y ojalá noni ante estábamos eliminados Ny hoy mucho menos hemos ganado ha dado un paso importante ahora toca esperar al sorteo de cuartos si un pasito más que nos acerca al objetivo pero tampoco vamos a sacar pecho porque se ha hecho un una grandísima eliminatoria repito como como he dicho antes pero bueno aún queda muchísimo

Voz 3 00:54 no les habéis dejado ni que se metan en el partido ni en la eliminatoria

Voz 1896 00:58 hombre esa era la idea no debe me ve el primer minuto yo creo que que el Real Madrid ha salido a a buscar ese gol a buscar pues cerraran la eliminatoria a pesar de detener al equipo enfrente un equipo muy muy preparado muy difícil pues el planteamiento ha sido muy bueno hemos intentado presionó ahora alto para robar en campo contrario yo creo que a nivel táctico ha salido todo muy bien y no sólo por el resultado sino en general a nivel defensivo también el equipo ha estado muy muy trabajado muy con muy pocos espacios donde ellos no no podían lucirse y en ese aspecto no vamos muy orgulloso de de de resultado y sobre todo también del trabajo de todos

Voz 4 01:33 el Grupo VI sacamos era mérito gracias ha sido justo algunos compañeros que llegaban justos al partido y otros que no había sido habitualmente titulares la temporada ante una importancia y un peso fundamental en la eliminatoria

Voz 1896 01:46 nosotros como he dicho siempre no siempre hemos creído en en su a pesar de de de algunos malos resultados esta temporada al equipo siempre que pone el míster yo creo que es el más idóneo para para saber quién está mejor y quién está peor en en cada momento porque es al que vive el día a día y entrena con nosotros en todos los días no en ese aspecto siempre respetable en el Madrid es muy difícil ser titular y la competencia siempre es buena pero todos queremos jugar y sólo pueden once no sé sabemos que que es una labor pues complicada jodida a veces de tomar decisiones pero lo importante es que salga quien salga el equipo de la cara del equipo trabaje con con esa ilusión ese espíritu colectivo yo creo que en el Real Madrid lo ha hecho no y con nota tanto Luca como como marco que que tenían una prueba hay un examen personal muy muy importante para reivindicarse yo creo que lo han hecho de una manera bastante bastante buena ahí ojalá no sigan en esa racha y sigan aportando esa ese equilibrio al equipo que es tan necesario

Voz 5 02:42 a costa reivindicaron Sergio también te has no frase no sé si velada pero eso de que quería mandar un mensaje al al mundo del fútbol que fue lo que dijo en papel en diciembre ese titular en papel nos tocó el orgullo nos sirvió para motivar los más lo tenía guardado desde entonces

Voz 1896 03:00 no no para nada yo lo único que dije que bueno el mensaje al mundo era de otro Nora nuestro ni mucho menos nosotros entredicho no si si él lo dijo antes de jugar en el Bernabéu pero el único que matice un poco fue que puedes mandar mensajes que bueno o malo no según el resultado que tengas por lo tanto nosotros solemos ser un poco más precavido nos gusta hablar dentro del campo no fuera y en ese sentido en pasito más que nos acerca al objetivo pero como he dicho antes no sacar pecho porque a uno no hemos hecho nada eso sí nos acerca un poco más al objetivo es elegido un poquito tarde

Voz 6 03:33 no sé si es defensivamente es el mejor partido que habéis hecho en años una una cancha Varane Carvajal y Casemiro Cobacho no sé si este nivel defensivo e os ha sorprendido porque hubiera sido casi pero

Voz 1896 03:51 bueno ojalá no nos dura yo creo que también es de agradecer no que se destaque la labor

Voz 2 03:56 defensiva porque siempre en el fútbol pues

Voz 1896 03:58 el resultado pues siempre camufla el trabajo de de la línea defensiva de mucho jugadores que quizás destacan menos que que no están tan arriba ahí tan en el gol y en ese sentido yo creo que hoy era muy importante no transmitir a los de arriba esa esa seguridad defensiva esa contundencia ese equilibrio y esa estabilidad yo creo que la defensa hoy en ese sentido lo hizo muy bien ojalá nos dure porque en este tipo de competición pues se requiere eso no ayuda muchísimo a los compañeros por lo tanto es el camino idóneo y vamos a intentar seguir en esa línea

Voz 2 04:28 a Madrid el coco ahora porque además de dice

Voz 1896 04:31 hombre decíamos que no decía que no

Voz 2 04:33 Madrid esta planta ahora en los cuartos de final y ahí está décimo tercera evidentemente nada ha conseguido pero el Madrid es el Madrid sí sí por supuesto nosotros actualmente somos los campeones de esta competición

Voz 1896 04:45 nos toca defender defenderla para nosotros es un orgullo nadie lo había hecho dos veces consecutivas el Madrid lo hizo y por qué no una tercera no pero como te he dicho paso a paso y a esperar no el sorteo a ver que qué equipo nos toca

Voz 3 04:59 sobre las dos caras que está teniendo el Madrid este año en Liberia

Voz 1896 05:04 bueno ojalá tuviese una explicación para darte no pero sí que es cierto que son dos competiciones totalmente diferente distinta y quizá por las circunstancias actuales por la distancia también de puntos pues hace que encarece un partido u otro de de otra manera no vamos a intentar pues sumar el máximo punto posible en la Liga porque nos va a venir bien no

Voz 3 05:24 para para encarar lo lo próximo partido más completo Paris Saint Germain Madrid cancela te gustaría ver algo poco lo que viene hubiera el Ana

Voz 1896 05:37 oposición es que no sé si pasarán por lo tanto el año que viene ya veremos dónde estamos cada uno

Voz 6 05:45 no se vas a decir que no pero ha sorprendido la alineación decidida a mí me la impresión de que es la obra de Zidane no hay cuatro titulares de Cardiff que no juegan y juega Lucas y juega Asensio hijo Jacobo Achille la profundidad de la plantilla el Madrid es muy grande pero ha demostrado que aquí titulares titulares minado de cómo estén bien bueno

Voz 1896 06:05 pues puede ser que sorprenda ustedes no que hay que tener quince minutos de entrenamiento cada día hay poca cosa no pero nosotros quizá a los jugadores que vemos pues que había jugadores que venían de una lesión que todavía pues puede ser que le falte ese ritmo de competición que requiere la Champion y hay jugadores como Luca di Marco que andan en un nivel extraordinario El míster ha tomado esa decisión no no sorprende porque entrenamos todos los días y hay muy buen nivel no pero independientemente de todo eso lo simple lo importante es que haya esa competencia que que haya ese nivel realmente a la hora de de tirar de un jugador y que todo en la cara de la misma manera

Voz 2 06:40 bueno pues es es es es Sergio Ramos el capitán del Real Madrid pero que ha estado bastante bien porque evidentemente Navas ha conseguido sea ha pasado a la siguiente ronda y esto es muy largo faltan para el Madrid siete equipos más tendrá que demostrar que es capaz de llegar hasta la final pero como digo un sorteo cuartos semifinales poquito a poquito tiene que conseguir el Madrid pues eso a hacer una temporada buena porque en Liga hay en Copa del Rey lo hizo iPhone mala no palabra de capitán Sergio Ramos ahí en el micrófono