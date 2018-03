El Sanedrín: "Es un ejemplo de que el fútbol no te asegura nada aunque hayas gastado mucho dinero"

Voz 2 00:00 doce de unos veinte es la música de la Champions además de Romero y ya está

Voz 1375 00:14 por aquí Mario Torrejón y Antón Meana Mario Bonnard

Voz 3 00:17 el Manu Carreño buenas noches que yo creo que lo eh

Voz 1375 00:19 estoy convencido no sé lo que pasará dentro de unos años pero hoy por hoy estoy Quemadillas de ganar tres Champions de las últimas cuatro ahí está música sale ya al estadio el rival diciendo despojo que está enfrente dicen que el Madrid veo menos es Calais tampoco el práctica todavía no no lo que sí sabemos hoy Manu solamente quiero decir que que cuando se dice no ajena experiencia la cuenta que la vitrina no sale a rematar los córners lo que es lo que sabemos todos que teniendo un buen equipo Pais añade que no lo dude bueno jugadores incluso en la ida con Neymar sino lo cuenta la baja de hoy el Real Madrid demuestra que estos partidos tan hecho a su medida a su medida esa si sale adelante lo escucharemos te lo contará es decir Romero pero bien da Zidane en la rueda de prensa que humildad que pocas medallas se ha puesto no ha cobrado ninguna cuenta

Voz 1501 01:00 pendiente simplemente feliz porque su equipo ha funcionado bien ya estamos nosotros aquí para las cuentas eh

Voz 1375 01:05 sí estilos ahora incorporando también pulido Gallego

Voz 0475 01:07 yo soy Romaric guerras que están por ahí pero dejadme que salude a esta hora

Voz 1375 01:11 a a Pedja Mijatovic nuestro comentarista de la Cadena Ser que ha estado comentando el partido en Carrusel deportivo con el resto de la banda que está ahí en sintonía El Larguero también hola Pedja Mijatovic muy buenas noches

Voz 1699 01:22 los buenas noches a todos que viene el Madrid verdad muy bien muy superior además demostrando que es un equipo que que claramente domina en esta competición en estos últimos años in alegro mucho negro mucha además me alegro mucho también por por por el tema de entrenador creo ya sí que acertado hay que hoy ha sacado un equipo pues pensando más bien del resultado de la ida muy inteligente por parte suya porque aunque mucho en una lista pues le apetece es decir los jugadores que que son como titular esposo y ha sido muy prudente y muy inteligentes sacar un equipo que que ha tenido un buen bloque un equipo que quizás no ha tenido tanta tanta supere de la superioridad en el centro del campo en tan tanta creatividad pero un equipo que que sería lo que quería el buen partido de pasar a los bazas muy controlada

Voz 1375 02:15 el partido en todo momento es que no es que con todo respeto para el país en Jermaine es que ha sido casi un equipo menor en ningún momento en ningún momento en la eliminatoria ha habido momentos de cierta esperábamos mucho más difícil lo de hoy no pero es que lo controló perfectamente

Voz 1699 02:31 abrir totalmente de acuerdo y además decepcionado pues yo yo además ha sido muy optimista en previas también de este partido entregue de la ida también diciendo de que el Madrid es más equipo más experiencia pero hoy ha sido un equipo muy pero muy inferior al Real Madrid Moon equipo sin nada sin sus mucho enviando más muchas dudas unos jugadores como los jugadores que que bueno que están muy cómodos hay esta sensación que tengo yo pues está en un equipo con Brando cobrando muy bien pero como diciendo bueno si salvos juego si no no pasa nada esa es la actitud que que les va que no les va a permitir hacer nada Bd enteramente del dinero que venga estar hay año que viene y otro año porque así no se compite con Pérez

Voz 1375 03:17 ah fíjate que anoche hablábamos contigo y con Camacho en la previa del partido de decía el míster Camacho decía Dios Kroos y Modric han entrenado yo no creo que se lo reserve pero bueno vamos a ver si tú decías si no están al cien por cien no vamos a ver la acción de Casemiro sino que lo que había hecho Javi Herráez y luego Lucas así Asensio para abrir el campo por bandas no yo creo que desde ahí se gana también un poco el partido no sí sí

Voz 1699 03:38 por eso decida qué entrenador sido muy muy muy inteligente pero también hay que reconocer que el resultado de ida también lo permite

Voz 1375 03:46 exacto

Voz 1699 03:47 hacer una delegación como como como de hoy no donde tienes dos grandes jugadores como Luc I Cross que son los fenómenos pero no están cien por cien y además teniendo un resultado en favor pues tienes que sacar un equipo como sacado de hoy con con mucha velocidad porque Lucas Vázquez sigue Sensio son jugadores que sí que tiene mucha velocidad luego también ayudan mucho en defensa que también era necesario para un partido así lo podía delante Cristiano que está son un auténtico fenómeno es los números que tiene este chaval en esta competición que que nadie va a superar largo tiempo no les cielo afinó luego Benzema que está sufriendo Benzema está sufriendo si no es verdad me ha gustado no me ha gustado ha tenido dos oportunidades donde tiene que marcar porque son situaciones muy muy claras Hinault no no algo

Voz 1375 04:39 algo está pasando en Irak Le da mimos Cristiano y le dan cariño y tal pero es verdad que es el único yo decía que el único que para mí no

Voz 1699 04:46 sí y luego pues centro del campo muy bien con un buen tiro pero es un jugador que que éste es mucho más creativo Gil y ahora pues viendo que reconozco que viéndole jugar pues le veo que está ahí tirándose corriendo siendo un un trabajo defensivo tremendo pero él sí que puede hacer más

Voz 1375 05:08 demasiadas cosas más exactamente

Voz 1699 05:11 n a lo mejor tiene que intentar hacer eso no no convertirse en un medio centro de puro defensivo no porque es un chaval que tiene que tiene talento y Casimiro perfecto

Voz 1375 05:22 ha vuelto a cabo estas tú fíjate lo que era lo que cómo iba la temporada Zidane llevaba una estocada hay como dicen las agujas una media estocada en las agujas pues el Madrid podía haberse acaba esta noche la temporada empezando marzo podía haber ocurrido porque el fútbol nunca sabes lo sin embargo ahora el Madrid vuelve a situar en la posesión de favoritos de candidatos a cinco partidos para que termine la competición Zidane recupera crédito es en esta competición como se revuelven el Real Madrid en un año tan mal lo que estaba siendo tan malo

Voz 1699 05:53 sí es es el Real Madrid sobre todo este es el Real Madrid en esta competición y ha habido muchos ejemplos el largo de la de la historia en esta competición donde el Madrid hacía muy malos partidos en competición nacional lo incluso en otras competiciones y luego jugando la Champions pues era otro equipo y hoy ha sido un día sí y seguramente ese es uno de los seres favoritos para ganar la Champions ojo ahora sí que vienen los equipos importantes equipos difíciles equipos que saben competir en esta competición equipos que también algunos de ellos han ganado varias veces esta competición así que ahora partido los cuartos empieza empieza un baile interesante no donde el Madrid desde luego es favorito

Voz 1375 06:38 está entre los favoritos sin ninguna duda hoy la última te Lago sobre el PSOE ya has dicho antes has dejado primer titular me ha decepcionado crees que se acaba la etapa de Mary sobretodo qué crees que necesita este club que pretende ser grande a golpe de talonario pero que no da la impresión de de encontrar el camino no no todo consiste en gastarse cuatrocientos millones cada verano no sido

Voz 1313 06:58 una vez más el fútbol es ser un ejemplo donde

Voz 1699 07:02 no tienes ninguna seguridad gastando muchísimo dinero no tienes ninguna asegura de que a a competir bien y ganar títulos no y ellos tienen que tienen que seguir gastando el dinero pero tienen que que que que que hacerlo un poquito mejor poquito en sentido de no comprar dos jugadores y pensar que con eso

Voz 1375 07:22 con eso ya está ya está todo resuelto sino también hay que

Voz 1699 07:24 a dar muy buenos centrocampistas hay que comprar buenas defensas compensar un poco del equipo y hay que hacer un equipo porque hoy por ejemplo evidentemente de hacer un mal partido yo hoy por ejemplo en ese es decir sinceridad no he visto equipo no he visto ningún sacrificio no he visto ninguna comunicación entre los jugadores no he visto que alguien ha bajado dudar no he visto nada grandes jugadores que han que tienen muy buenos contratos muy cómodos Si ganamos muy bien y si no ganamos pues echarán al entrenador deportivo o quien sea y en las nosotros nos va a tocar nadie y así con esta con esos pensamientos y con esta filosofía creo que va a pasar mucho tiempo el PSG no va a ganar nada

Voz 1375 08:04 qué bien explica cómo suenan las ha estado tomando notas que es un lujo tenerle de comentarista Pedja Mijatovic está comentando el partido en Carrusel Dani Garrido y que ahora deja aquí también sus reflexiones en el en este inicio del Larguero pero pues nada vamos a ver qué pasa en los cuartos en el sorteo oí a disfrutarlo de momento sigue el equipo adelante el sonido es muchísimas gracias de esa enorme otro para latinajo ya te hace Pedja Mijatovic en el Larguero he Antonio Romero y Javier siguiera en esa zona mixta antes le quiero preguntar a nuestro Árbitro Iturralde González que está por ahí o la Aíto muy buenas buenas noches te ha gustado Félix Leach

Voz 0514 08:38 mucho más si está por encima del partido y bueno lo esperado lo espera lo que comentamos ayer y no muy bien

Voz 1375 08:44 no se no se corta ese planta firme no le tiembla el pulso ni vale Gallito iba de gallito ni sea congoja por no decir otra cosa es

Voz 0514 08:50 pues eso es ya lo ya lo dije ayer que el que la empresa

Voz 4 08:53 no iba a poder y más a este nivel

Voz 0514 08:55 y nada tenido suerte acertado yo creo Rubén todas las jugadas decisivas nada pues lo mejor que puede ser es eso que hablemos del fútbol

Voz 1375 09:01 si aún así te pregunto apenas ha habido polémica pero es otra jugada te quiero comentar el posible penalti de Dani Alves sobre Cristiano Ronaldo se quejó mucho el portugués pero

Voz 0514 09:09 lo Paradis se tira sentida para mí se tira y luego hay otra también de Dani Alves algo Daniels para mí Dani Alves va corriendo por delante de Cristiano Ronaldo y es Cristiano Ronaldo el que pieza a pieza por detrás eso es pero está por delante Dani Alves pero bueno eso

Voz 1375 09:23 jugadas de fútbol coincido contigo y luego he amarilla para erráticas la primera es clara son aclara que es una falta clarísima y luego lo echa Félix Rich porque se vuelve loco a protestar igual será podía haber ahorrado BNG no pero a ver

Voz 0514 09:38 eh es que a este nivel a este nivel los jugadores tienen que conocer el árbitro pita lo mismo que en el de ida dije que Chillida muy fácil de pitar penaltis este os dije yo ayer este la segunda amarilla no sólo va a guardar es decir se auto expulsa Bernat y tienes que conocer el medio donde te menea asciende de cliente acepta una protesta quién no es decir auto expulsa bueno

Voz 1375 10:01 pues hasta bien expulsado ya está que una torpeza es una torpeza debe Razzie pero cuando lo he visto digo no no te calientes hombre que no pongan más excusas los franceses que no es que no se echaron a raíz pero es verdad que se vuelve tan loco se va porel ya con una amarilla que ha dicho el alemán pues mira chico pues a la calle

Voz 0514 10:14 eso sí luego el tema es y me dejas comenta un poco el tema de las venganzas arrasando en Turquía en Grecia capas aparecen Jermaine o la guapa se pone firme como con el tema del racismo que paran los partidos que echan a las gradas con el tema de las bengalas porque al final les va a caer una sanción económica imaginárselo basado en el trial que Lacy puede decir pues es lo que me voy a gastar mañana la mañana toma tierra eso es es cierras la grada cierras el estadio o les echas de la competición es que cuando venga cuantas venga

Voz 1375 10:46 podría haber es eso cuántas señoras podía haber entrado en el inicio del partido sesenta sesenta y al final claro es que no es que se cuele una bengala es que en España ya ya no te ves que lo es en la Liga española no hay bengalas en un estadio que se los ha hecho bien y ahí de repente parecía una barbacoa diga esto que es un animal elude

Voz 0514 11:02 en fin no me gusta recordarlo porque nosotros lo hemos sufrido acordaros del pobre crío de el Espanyol de sanidad

Voz 1375 11:08 sí lo mismo que te meten esa bengala temas en una vez

Voz 0514 11:11 la de lanzar que ha pasado este año en Champions a un árbitro que fue en Rusia te meten una bengala de lanzar y luego que estamos echándonos la manos a la cabeza

Voz 1375 11:21 irresponsabilidad por cierto de los que Déjame entrar a estos del París Saint Germaine que lleva toda la semana calentando el partido con los puñetero ultras esto que está para calentar el partido iba poco más porque ni siquiera es un hecho del que ni siquiera han hecho el Príncipe es un infierno lógicamente es un bluff pero es verdad que las bengalas habría que sancionarlo pues nada hay tu un abrazo grande un fuerte abrazo chao chao hasta luego eh

Voz 0475 11:43 Praia Jesús Gallego o la calle muy buenas hola Manu buenas noches y está pulido por ahí hola Julio qué tal buenas noches a además de Romero hoy

Voz 1375 11:51 están por ahí también Rafa Alkorta que también estaba en Carrusel hola Rafa muy buenas

Voz 1501 11:54 hola buenas noches

Voz 0475 11:57 ahora iniciamos en tiempo sanedrín mientras escuchamos a los piratas pero te pregunto una primera tierra Alkorta

Voz 1375 12:02 qué sensación de control de dominio de la situación no viniendo de donde viene el Madrid esta temporada asalta al Parque de los Príncipes diciendo esto lo controlo yo como quiero y cuando quiero

Voz 5 12:14 sí yo creo que quitando la primera parte en el Bernabéu que que vimos igualan París Anne Germaine que cuando metió gol Radio ya se puso todo el mundo nervioso pero es verdad que han demostrado que que Madrid son mejor equipo creo que hoy el diseño del del equipo ha estado perfecto por parte del entrenador creo que era muy importante tener una buena ocupación de los espacios sí sobre todo los los jugadores sin balón saber lo que tenían que hacer y en eso hay que destacar Lucas Vázquez que ha hecho un partido espectacular ya Cobas y que sin Malone ha tenido que ayudar mucho en esa banda izquierda a mi me parece que el partido ha estado muy encontradas sobre todo porque ellos también no sé me parece que tienen un juego muy muy lento pases muy cortos por dentro y sin sin espacio no es lo mismo y así yo creo que ha sido de lo mejorcito yo creo que controla muy bien el juego y luego ellos no tener un mediapunta pues tampoco lo han hecho trabajar demasiado

Voz 1313 13:13 en ese y a Casemiro no sé yo les he visto rayos a mí me

Voz 5 13:18 decepcionado también eh creo que no sé si lo he dicho pero ya a mi madre y no les he visto en ningún momento con intención Nikon y con fuerza para ser mejor que el Madrid en ningún momento en ningún momento de la habrá que no tenía

Voz 1375 13:30 hay posibilidades de nada durante toda la eliminatoria primera reflexión de Rafa Alkorta iniciamos el tiempo de opinión con los protagonistas ahí con Romaric con erratas sí que estamos todos aquí en El Larguero El Madrid clasificado para los cuartos de la Chana

Voz 6 13:41 ya

Voz 7 13:44 carreteras al este carreteras al oeste carreteras al norte carreteras al sur nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas

Voz 8 13:55 empieza una nueva serie le con tu sopa vena tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días se tan Go y ahora con el Plan Confianza sea tendrás cinco años de asistencia mantenimiento hay garantía vive una gran historia antes de que termine limpiarlo red de concesionarios Seat

Voz 9 14:11 sí

Voz 10 14:17 a Radio Madrid mira hasta cinco mil euros de ahorro en un Opel GLP y además Repsol te regala cuatrocientos euros de Repsol Auto Gas Repsol Auto Gas si es el carburante alternativo de Repsol para la gama Opel con tecnología híbrida GLP más gasolina

Voz 11 14:31 Opel y Repsol autocar ahorra hay disfruta de las muchas ventajas de la etiqueta eco red dúctil de la Comunidad de Madrid tú el Festival dos mil dieciocho doce trece y catorce de julio máxima Arctic Monkeys

Voz 12 14:49 es Nou patria de Franz Ferdinand Jack White Iván Ferreiro el Wall Queens Of The Stone age en muchos más entradas ya a la venta en tres W punto Mac un festival punto es

Voz 5 15:07 patatas fritas no tiene sí colesterol alto

Voz 1375 15:10 has pillado

Voz 13 15:11 el excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza tu salud eso vive Coll Forte con levadura de Arroz rojo fermentado diez miligramos de una colina K de ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre

Voz 14 15:25 vive hoy de laboratorios mundo con

Voz 10 15:29 culta con tu farmacéutico dietista lleven para farmacia mundo natural punto es María creo que voy a salido a dar una vuelta

Voz 15 15:37 en pijama por qué me apetece aquí lo que te pegue Dacia Baxter lleva Mattel muy pronunciadas CERT desde once mil cuatrocientos cincuenta euros ahora ven a descubrirlo a la red en Renault

Voz 10 15:51 oferta de reciban condiciones en Dacia punto es es que evita relacionarme con la gente y más si es agentes de mi familia en el teatro Maravillas Amparo Larrañaga y María Pujalte en el reencuentro de Ramón paso dirigida por Gabi

Voz 11 16:03 el Olivares Julia soy yo tu hermana eres consciente de que hace veinte años que no nos vemos habían pasado volando a qué quieres que te diga

Voz 1375 16:09 el reencuentro con Amparo Larrañaga y María

Voz 10 16:12 pujalte venta de entradas en teatro Maravillas

Voz 16 16:14 sí

Voz 10 16:24 Larguero con

Voz 18 16:25 Manu Carreño

Voz 1 16:28 las

Voz 2 16:33 tres minutos para llegar a las doce de la noche

Voz 3 16:36 menos en Canarias el Madrid está en los cuartos de final Javi Herráez nos pide paso coprotagonista Javi ese señor para mí el bueno ha estado muy bien

Voz 19 16:44 equipo pero creo que Lucas Vázquez ha hecho un partidazo mejor del del Madrid decíamos estos días que mereciera la selección seguro que Lopetegui que ve todos los partidos habrá tomado nota ya que ésta junto a mí Lucas Vázquez sonriente le ha faltado el gol pero bueno el trabajo ha sido maravilloso ha estado en todos los sitios hay que decir Lucas en cuartos de final

Voz 1699 17:02 buenas noches hola buenas noches

Voz 1313 17:04 yo creo que que bueno hoy el objetivo era él

Voz 1699 17:07 es el el hacer un gran partido y pasa ahora

Voz 1313 17:09 cuarto yo creo que el equipo se luego se lo merece

Voz 1699 17:12 de principio a fin y hay que estar muy contentos por el trabajo

Voz 3 17:15 Manu en directo era sintonía del Larguero te escucha Lucas Vázquez doce menos tres hola Lucas Vázquez qué tal

Voz 6 17:20 hola

Voz 1313 17:21 hola qué tal enhorabuena hombre muchas gracias no se ha ganado

Voz 1375 17:24 nada pero sí casi un día importante que se ha vivido dentro del vestuario cuando acaba el partido

Voz 1313 17:29 bueno pues una sensación de satisfacción no yo creo que al principio pues se no se nos dábamos como no favoritos y bueno yo creo que hoy demostramos que seguimos siendo los campeones de Europa

Voz 1375 17:41 estaba ofreciendo Real Madrid Televisión imágenes del interior del vestuario con Zidane dando

Voz 0475 17:46 con una vueltecita

Voz 1375 17:49 hablando aún uno a uno con vosotros te ha hecho ahí unas palabras al oído se puede decir que te he dicho

Voz 1313 17:54 no bueno muy feliz Laura buena

Voz 20 17:58 bueno a pensar ya en el en el siguiente partido saques secreto eso sí sí ha dicho pelotas no oye

Voz 1313 18:07 tanto cuando ha sabido que jugabas titular de esta tarde esta tarde cuando no

Voz 19 18:13 en el en del hotel pues es cuando cuando me entero

Voz 1313 18:16 lo esperabas que iba a serlo eh no la verdad que no bueno ni me lo esperaba había posibilidades igual no es al final pues Togo

Voz 1375 18:25 Javier RAE lo dijo en la sede hace ya dos días dijo

Voz 20 18:28 va a jugar Lucas baje que Asensio o un visionario visionarios hábil oye nada

Voz 1375 18:36 a la que ha tenido con todo respeto para el Paris san Germain no habéis tenido rival en la eliminatoria Davis controlados a la perfección

Voz 1313 18:44 bueno yo creo que hoy el el equipo pues sabía un poco lo que nos íbamos a enfrentar con un par

Voz 0239 18:50 pido en el que yo sobre todo al principio pues

Voz 1313 18:52 que iban a intentar hacernos gol yo creo que les controlamos bastante bien en el momento que que tuvimos opciones de ir hacia arriba de yo creo que el equipo pues sí que se puso muy con muy confiados mirando hacia la portería rival y al final pues el resultado es más que merecido desde luego

Voz 1375 19:09 en el equipo tiene que jugar los que mejor están no los que mejor forma

Voz 1896 19:12 eh

Voz 1313 19:13 bueno eso lo decide el míster que es el que entrenador hoy por algo se se ganó ese ese trabajo

Voz 1375 19:19 a falta falta golito como decía has tenido un ahí al final que le has pegado con todo ahí al exterior de la red que lo has buscar

Voz 1313 19:24 sí sí sí la la calle al final y luego la otra del palo que tampoco

Voz 3 19:29 esa suerte se vota hoy lo importante era pasar que

Voz 1313 19:32 de eso se trata del que tiene un idilio con el gol aquí escritor

Voz 1375 19:34 este no falla nunca en la Champions

Voz 1313 19:37 siempre están siempre estaban puede le puede decir muchas cosas pero creí siempre estás

Voz 3 19:43 un abrazo Lucas un fuerte abrazo

Voz 1313 19:45 luego bueno lograr las quejas vienen el micrófono de Javi regreso

Voz 19 19:49 te lo ha dicho sí sí sí la verdad es que sí bueno la verdad es que esto Zidane ha mantenido lo que se creía que tenía que poner lo dijimos el domingo llamarlo explicamos que era un riesgo poner a hombres como como he dicho como cross que queda mucho que la cuartos de final y que bueno quiénes esté May que Isco lo quiso el día de de Madrid

Voz 3 20:06 yo quería Lucas por la derecha

Voz 19 20:09 cualquiera lo que ha puesto oí ya funcionado así que pues un diez para ciudad no

Voz 1501 20:13 lo cierto Manuel que intercambiando mensajes poco después de terminar el partido con con el Vestuario ahí dentro dicen me me contaban vale posiblemente no tenían el cien por cien porque llevaba un tiempo sin jugar pero verdad

Voz 1375 20:28 para poner nombre Jenson Isaac pros y Modric que estaban para pues

Voz 1501 20:31 verles Bale por supuesto sin ninguna duda irse a fuma los cuatro ignoró ha pasado físicamente nada porque creía que esto era lo mejor verdad te acuerdas que dijimos esto del cuatro cuatro si estos jugadores cuando el Betis que que para mí la primera parte fue infame indigna de de de de un equipo que quiere opinar algo sin embargo mira es que cuando funcionan cuando están enchufados es que funcionan de verdad y anular en el que se les

Voz 3 20:53 lo he pues con Rafa Alkorta Romero Gallego ya está por ahí Romero como el sonido honor Antonio ya está por ahí hola

Voz 1375 21:02 tiro el pues nada vuestras opiniones la verdad es que ha sido es que seguramente ha sido mucho más fácil de lo que esperábamos no viendo todo el ruido que estaban haciendo en en París y a mí me ha ofrecido y a todos creo que nos ha decepcionado el Paris san Germain nos ha encantado al Real Madrid

Voz 1313 21:18 bueno yo creo que hoy

Voz 21 21:20 en la ida no me pareció que el Madrid fuera superior al Paris Saint Germain hoy ha sido superior desde el minuto uno hasta el final creo que el planteamiento del Madrid con esos cuatro centrocampistas con la consistencia que le han dado Lucas Vázquez y Asensio al centro del campo consistencia de fútbol me parece que sin duda alguna Asensio es nombre de la eliminatoria salió a jugar un ratito en la en la ida hay metió dos balones de gol Ramos ha hecho una jugada Sergio

Voz 19 21:51 vale si Javi

Voz 0475 21:53 llegó

Voz 19 21:54 aquí está hola Sergio buenas noches noches enhorabuena no he antes en el mes de diciembre poca gente decía que el Madrid podía pasa esta eliminatoria el Madrid la pasado justamente sí sí

Voz 1896 22:05 yo creo que a nivel general ha sido una eliminatoria muy completa no sólo en el paro tío de ida que ya el resultado pues dejaba duda masa jamás bebo un hoy ir teníamos ganas de volver a jugara aquí en este estadio con este equipo de nuevo y yo creo que el resultado ha sido muy justo Real Madrid vuelve a reivindicar como como equipo en esta competición y ojalá no

Voz 1375 22:26 si ante

Voz 1896 22:27 estábamos eliminados Ny hoy mucho menos hemos ganado nada ha dado un paso importante ahora toca esperar el sorteo de cuartos si un pasito más que nos acerca al objetivo pero tampoco vamos a sacar pecho porque se ha hecho con una grandísima eliminatoria repito como como he dicho antes pero bueno aún queda muchísimo hombre esa era la idea no debe me ve el primer minuto yo creo que que el Real Madrid ha salido a a buscar ese gol a buscar pues cerraran la eliminatoria a pesar de detener al equipo enfrente un equipo muy muy preparado muy difícil pues el planteamiento ha sido muy bueno hemos intentado presionó ahora alto para robar en campo contrario yo creo que a nivel táctico ha salido todo muy bien y no sólo por el resultado sino en general a nivel defensivo también el equipo ha estado muy muy trabajado muy con muy pocos espacios donde ellos no no podían lucirse y en ese aspecto no vamos muy orgulloso de de de resultado y sobre todo también del trabajo de todos

Voz 22 23:24 el grupo Sergio sacaba la meritocracia ha sido justo había algunos compañeros que llegaba justos al partido y otros que no habían sido habitualmente titulares la temporada ante una importancia y un peso fundamental en alemán

Voz 3 23:36 sí sí sí es nosotros como he dicho

Voz 1896 23:38 siempre no siempre hemos creído en en su a pesar de de de algunos malos resultados esta temporada Hay el equipo siempre que pone el míster yo creo que es el más idóneo para para saber quién está mejor y quién está peor en en cada momento porque es el que vive el día a día hay entrena con nosotros en todos los días no en ese aspecto siempre respetable en el Madrid es muy difícil ser titular y la competencia siempre es buena pero todos queremos jugar y sólo pueden once no sé sabemos que que es una labor pues complicada jodida a veces de tomar decisiones pero lo importante es que salga quien salga el equipo de la cara del equipo trabaje con con esa ilusión ese espíritu colectivo yo creo que en el Real Madrid lo ha hecho no y con nota tanto Luca como como marco que que tenían una prueba y un examen personal muy muy importante para reivindicarse yo creo que la han hecho de una manera bastante bastante buena ahí ojalá no sigan en esa racha y sigan aportando esa equilibrio al equipo que es tan necesario

Voz 1313 24:33 el estudio indica Sergio ayer también dejaste

Voz 23 24:36 la frase no sé si velada pero eso de que quería mandar un mensaje al al mundo del fútbol que fue lo que dijo en papel en diciembre ese titular en papeleos y tocó el orgullo Jose sirvió para los más lo tiene guardado desde

Voz 1896 24:50 no no no para nada yo lo único que dije que bueno es el mensaje al mundo era de otro Nora nuestro ni mucho menos nosotros entredicho no sé si él lo dijo antes de jugar en el Bernabéu pero el único que matizó un poco fue que puedes mandar un mensaje bueno o malo no según el resultado que tengas por lo tanto nosotros solemos ser un poco más precavido nos gusta hablar dentro del campo no fuera y en ese sentido un pasito más que nos acerca al objetivo pero como he dicho antes no sacar pecho porque a uno no hemos hecho nada eso sí nos acerca un poco más al objetivo

Voz 0239 25:21 es Sergio pocas tarde

Voz 6 25:24 no sé si es defensivamente el mejor partido que habéis hecho en años una una cancha Varane Carvajal y Casemiro Cobacho no sé si es que nivel defensivo ha sorprendido porque pero ha sido casi

Voz 1313 25:41 pero bueno ojalá no dure yo creo que

Voz 1896 25:44 también es de agradecer no que se destaque la labor defensiva porque siempre en el fútbol pues el resultado pues siempre camufla el trabajo de de la línea defensiva de muchos jugadores que quizás destacan menos que que no están tan arriba ahí tan en el gol y en ese sentido yo creo que hoy era muy importante no transmitir a los de arriba esa esa seguridad defensiva esa contundencia ese equilibrio y esa estabilidad yo creo que la defensa hoy y en ese sentido lo hizo muy bien ojalá no los dure porque en este tipo de competición pues Se requiere eso no oí ayuda muchísimo a los compañeros por lo tanto es el camino idóneo y vamos a intentar seguir en esa línea sencillos el Madrid y el coco ahora porque en el mes de diciembre

Voz 19 26:23 decíamos que no parecía que no pero el Madrid ese planta ahora en los cuartos de final y ahí está décimo tercera evidentemente nada ha conseguido pero el Madrid es el Madrid

Voz 1896 26:32 por supuesto nosotros

Voz 19 26:34 actualmente somos los campeones de esta competición

Voz 1896 26:36 nos toca defender la hay para nosotros es un orgullo nadie lo había hecho dos veces consecutivas el Madrid lo hizo y por qué no una tercera no pero como te he dicho paso a paso y a esperar no el sorteo a ver que qué equipo nuestro verdad bueno ojalá tuviese una explicación para darte no pero sí que es cierto que son dos competiciones totalmente diferente distinta y quizá por las circunstancias actuales por la distancia también de puntos pues hace que encarece un partido u otro de de otra manera no vamos a intentar pues sumar el máximo punto posible en la Liga porque no va a venir bien no

Voz 24 27:15 la para encarar lo en los próximos partidos de Champions Paris Saint Germain a Madrid con el que cancelar estaría verán como Dogo que viene hubiera abrir a nadie

Voz 1896 27:28 la oposición es que no sé si pasarán por lo tanto el año que viene ya veremos dónde estamos cada uno

Voz 6 27:36 no se te vas a decir que no pero ha sorprendido la alineación decida no a mí me la impresión de que es la obra de Zidane no hay cuatro titulares de Cardiff que no juega ni juega Lucas y juega Asensio y juega como Bachir la profundidad de la plantilla el Madrid es muy grande pero es que hoy se ha demostrado que aquí titulares titulares muy dado estén bien bueno

Voz 1896 27:56 pues puede ser que sorprenda a ustedes no que hay que tener quince minutos de entrenamiento cada día ibais poca cosa pero nosotros quizá los jugadores que vemos pues que había jugadores que venían de una lesión que todavía puede puede ser que le falte ese ritmo de competición que requiere la Champion y hay jugadores como Luca Di Marco que andan en un nivel extraordinario el míster ha tomado esa decisión no no sorprende porque entrenamos todos los días y hay muy buen nivel no pero independientemente de todo eso lo simple lo importante es que haya esa competencia que hay que

Voz 3 28:26 ya ese nivel realmente a la hora de de tirar de él

Voz 1896 28:28 Ecuador y que todo en la cara de la misma manera

Voz 19 28:31 bueno pues ese es es es Sergio Ramos el capitán del Real Madrid pero que estaba bastante bien porque evidentemente nada se ha conseguido se ha pasado a la siguiente ronda y esto es muy largo faltan para el Madrid siete equipos más tendrá que demostrar que es capaz llegar hasta la final pero como digo un sorteo cuartos semifinales poquito a poquito

Voz 3 28:49 no tiene que conseguir el Madrid pues eso hacer una temporada buena porque en Liga hay en Copa del Rey lo hizo iPhone mala no palabra de

Voz 1375 28:56 capitán Sergio Ramos ahí en el micrófono de Javi

Voz 3 28:59 bueno te que está dando ya todas las radios estaba hablando

Voz 1375 29:01 o de lo que fue la ida sobretodo donde ha sido bastante más dominador el Madrid en la vuelta

Voz 21 29:06 sí bueno no me habían rodear mucho mejor en Madrid

Voz 1313 29:09 que creo que se ha visto que

Voz 21 29:11 sin Neymar hoy es enorme no tenía imaginación con lo bien arropado que estaba el Madrid atrás no ha sufrido en ningún momento los tres de arriba no encontraban gente en la mediapunta los tres del medio no daban a basto porque en el Madrid hoy currado a todo el mundo y siendo tan dominador el Madrid me quedo con un titular y es que hoy la alineación del Madrid tenía justicia tenía justicia porque Lucas Marco Asensio se merecían jugar no sé si Kroos y Modric que estaban perfectos para jugar si estaban al ochenta o al setenta hoy Zidane ha puesto a quién se merecía jugar a quién estaba en el mejor momento y le ha salido bien

Voz 0239 29:49 en ha llegado tarde pero ha llegado quizá en en

Voz 21 29:53 el mejor momento

Voz 0239 29:55 yo creo que no ha llegado tarde yo creo que Zidane ya demostrado en más de una ocasión que te puede gustar cómo gestiona el grupo no te puede gustar como gestión al grupo pero que es evidente que él toma decisiones que considera que son lo mejor para cada partido yo creo que hoy Kroos y Modric se hubieran está al cien por cien hubieran estado en el equipo titular y lo vamos a ver en el partido de cuartos de final lo veremos en el partido de semifinales ese clasifica al Real Madrid pero evidentemente Zidane ha vuelto a demostrar que no se casa con nadie porque no sólo ha dejado en el banquillo a dos futbolistas que repito yo creo que no estaban cien por cien para para estar en el once titular un partido de esta exigencia sino que sea ventiló a Gareth Bale Gareth Bale lo lo contaba Herráez después ha sido ha sido el único futbolista del Real Madrid que cuando Bridge ha pitado el el final de la eliminatoria no se ha quedado saludando a los aficionados del Real Madrid que está en el Parque de los Príncipes se ha metido dentro porque él sabe que ahora mismo no está dentro de el once titular tipo que tiene Zidane para los grandes partidos a mi me parece que el Madrid ha sido muy superior a la eliminatoria quitando quince veinte minutos en el Santiago Bernabéu que el París Saint Germain no ha podido en ningún momento no ha habido ni una curva en esta segunda parte de la eliminatoria en el Parque de los Príncipes y creo que hoy al margen de Cristiano que es triunfadora al margen de Casemiro de Lucas baje el triunfador real de esta eliminatoria para mí Zinedine Zidane

Voz 25 31:09 bueno yo creo que el Madrid activa un botón que tiene secreto en el Vestuario en esta competición de Champions que le hace completamente distinto que la hace competitivo que era arrollador completamente una imagen distinta a la que hemos visto esta temporada creo que hemos asistido no es una barbaridad decirlo a la mejor versión de Air Madrid habrá que remontar se a los partidos de la Supercopa no este equipo tiene un gen que cuando juega a su nivel cuando juega a su nivel le convierte prácticamente invencible no yo creo que el Madrid dominó el partido de principio a fin no he tenido sensación de de que la eliminatoria estuviera en peligro en ningún momento no ha habido ni siquiera yo creo veinticinco minutos de agobio del PSD en todo el encuentro no y luego creo que Zidane como se ha dicho ha sido justo con con Asensio y Lucas Vázquez y tengo la sensación que aunque hubiese estado bien Modric y Kroos yo creo que Zidane tenía en su cabeza que

Voz 1375 32:00 que jugaban estos jugaban esto si yo creo que

Voz 25 32:03 eso hay que ponderar lo encierran que tarde que yo sí que creo que tarde se ha dado cuenta de que de que Asensi Luca baje son fundamentales en este equipo y luego quería dar dos datos nada más que eso

Voz 0514 32:13 los veladores de de la superioridad del

Voz 25 32:16 Madrid En Marea disparó veintidós tiros a puerta y el PSD ocho en Madrid ha corrido cuatro kilómetros más que el PSD yo creo que con eso está claro

Voz 1501 32:25 es que evidentemente como dice Gallego Le quita imaginación a todo IBI peligrosidad fundamentalmente lo que hace el Paris san Germain me lo que tiene que tenían va P que tenía Cavani que yo creo que en va a demostrar una vez más que va a ser un gran jugador pero que en está todavía muy lejos de estar en la elite europea en la elite me refiero a compararle con jugadores ya contrastados como Cristiano Messi el propio Aimar e incluso si me apuras que que ya está en segundo plano de fútbol europeo también Gareth Bale protagonista jugadores a los que el mapa todavía no ha llegado llegará pero todavía no ha llegado porque queda mucha experiencia yo creo que el Real Madrid Zidane tenía muy claro que bajó al cuatro cuatro dos tenía muy claro cómo lo quería ejecutar Ike los únicos jugadores que iban a entregar eso eran éstos porque a lo mejor podía haber puesto como no no recuerdo con el rival contra el que fue claro ayer que el cuatro cuatro donde funcionó bien con Bale en la izquierda pero un partido como el que necesitaba disciplina para decir que aquí estamos nosotros sí queremos tener la iniciativa le ha salido bien con Lucas Vázquez y con Asensio para reforzado a Zidane por supuesto sobre todo y fundamentalmente Ascensión Lucas pues yo creo que nos han hecho un partidazo ha indicado con jugadores muy importante

Voz 21 33:24 yo es que creo que en en el partido de ida hubo un momento en la segunda parte que Se veía que Kroos Modric no tenían motor no tenían motor in cuando salieron estos dos se lo pusieron hoy el trabajo que era

Voz 1501 33:36 cambió mucho el partido cuando sabían estos cambios

Voz 21 33:39 claro ideó inglesa puesto desde el principio el trabajo que que le han dado estos dos al equipo cuando llegue va para arriba o porque van para arriba porque no nos olvidemos que en la jugada el gol del Madrid es un contra golpe que lleva Asensio que para que templa llega a Luca el rock

Voz 3 33:56 bueno es una cosa brutal entonces

Voz 21 33:58 tal es ese trabajo que los dos le han dado al centro del campo ha beneficiado a los defensas Jan está más arropados a Casemiro ya ya Cobas y Can está más arropados entonces para mí para mí es la clave del partido es esa

Voz 5 34:11 arropado a esta arropado Cubas si llego

Voz 3 34:14 ya tiene una paliza en la primera parte y a otras ayudas la cual Asensio le ayudado a poquito la verdad porque eso es lo que pasa en la primera parte realmente a mí me Acebes desgracia cuando

Voz 5 34:27 el círculo de la justicia no justicia bueno eso son opiniones personales creo que eso es que ha dicho algo que tiene mucha razón el que entrar con ellos es Zidane hoy si hubiera está bien que hubiera a los dos

Voz 3 34:37 para mí la duda quién iba a jugar de pero la Pérez la pregunta no dejar al acabar la pregunta de cuál puede ser justo no no está que no la Liga

Voz 1699 34:48 si es que se trata de Katy te parezca justo no

Voz 3 34:51 se trata de lo que diga el entrenador y el entrada es que está con ellos todos los días en los que nosotros criticaron pero Rafa Bernardo una víctima

Voz 26 34:58 no cabe

Voz 1501 35:01 papá pero es que la justicia no va andando porque no estoy por Modric

Voz 1375 35:04 va por Bale por ejemplo es que Athetic

Voz 3 35:07 para nadie tres semanas a me hubiera jugado ida Ebay la apuraron es que cuando hablamos de justicia

Voz 5 35:14 eso porque ya está demostrando Zidane que ya lo ha hecho este año que es capaz de sorprendernos a todos

Voz 0239 35:20 evidente de algunos destellos yo creo yo creo que sí

Voz 21 35:25 dice está quince puntos en la Liga ya ha habido un momento de la temporada donde estaba clarísimo que coincidía todo el mundo que había jugadores que estaban en el once inicial repitiendo sin

Voz 0239 35:34 merecerlo pero ya hay un yo creo

Voz 5 35:37 he hecho lo mismo correcto

Voz 0239 35:39 claro que lo diga yo no hubo un momento en la Copa del Rey ha habido han jugado futbolistas como Marco Asensio que empezó la temporada como un pepino en la Copa del Rey Marco Asensio no ha aparecido ha habido otros futbolistas Chuck yo yo creo que que llamar eh justo o injusto a Zidane porque no haya dado o jueguen hoy Toni Kroos y Luka Modric Si hoy Toni Kroos y Luka Modric estará al cien por cien son dos futbolistas que han hecho tanto en el Real Madrid son titulares estímulos para que con eso porque ninguna eso sí haciendo autostop

Voz 21 36:07 por qué no estando bien otros ha puesto a los que están

Voz 0239 36:10 no pero es que es que yo era la Liga ha habido momentos

Voz 21 36:12 de no estaba bien Benzema no estaba bien Gareth Bale

Voz 0239 36:15 no lo Benzema Gareth Bale Benzema Benzema lleva toda la temporada igual Benzema hoy seguramente si seguimos a pies juntillas el término de justicia que tú o Meana le está impidiendo a Zidane seguramente hoy Benzema no estaba para ser titular por qué juega Benzema y lo aplica un montón de veces en la rueda de prensa que a Zidane le encanta aun no estando bien porque para mí hoy Benzema no ha estado bien hoy a lo mejor si hablamos en términos de justicia tampoco

Voz 3 36:40 es justo que Benzema en el banquillo AIS dijo

Voz 0239 36:42 que Benzema juega Benzema porque le gusta fíjate si luego no

Voz 1375 36:45 fíjate si les gusta Benzema Zidane que le quitaba Morata no ha traído ningún otro con todo el respeto para Borja llevando fíjate si el encanta para que cuando esté mal como está porque Benzema está mal sigue jugando entre otras cosas porque no hay otro nueve porque por ejemplo si no está bien Bale sí que hay gente que te achucharla Asensio Lucas Vázquez si no está bien Casemiro te puedes jugar otros y no está bien pero si no está bien Benzema no hay otro lo repito con todo el respeto chaval Borja Mayoral que tendrán futuro prometedor portarán pero que se está haciendo como futbolista si tuvieras a Morata o a otro nuevo en la plantilla entonces cantaría más pero como no lo hay Benzema que ha sido el peor del partido en Madrid en un gran partido el Madrid así pero Benzema sigue jugando porque le encanta Zidane porque José cosas

Voz 3 37:28 por ello pero en la plantilla por aclararle perdona Rafa Alkorta cuando hablamos

Voz 25 37:33 de injusticia de Zidane que yo sí que creo que ha sido injusto Zidane muchos momentos es por mantener en equipo ABI lo a Benzema cuando Asensio

Voz 3 37:41 en mi opinión claro que mi opinión pero pero yo creo

Voz 25 37:43 ha sido injusto con Asensio Colunga Vázquez porque estaban a mejor nivel que Bale y Benzema hicieran así de injusto

Voz 3 37:50 esto porque no le ha pero la no es los futbolistas que ahora sí que es verdad que es verdad que Sarkozy compensando en la continuidad no pierden ellos Pulido y Asensio Lucas a la que no todos los compro como todos los futbolistas en la historia del fútbol es verdad

Voz 1501 38:06 ha podido equivocar con continuidades muy machacona como la de Benzema pues sí posiblemente pero que no ha habido un con

Voz 25 38:13 Trinidad es machacona posiblemente para la SER

Voz 1501 38:15 vete al principio pero que también te digo que durante un gran tramo de la temporada no ha habido un nivel en el banquillo en la plantilla en ningún momento el nivel de exigencia el nivel de agresividad un nivel de querer jugar de querer quitarle el puesto a titular de muchos

Voz 1375 38:27 jugador estamos hablando y ahora emergiendo es el que más

Voz 1501 38:30 tenía de nivel para mi en mi opinión ha sido local Vázquez el más continuo de todos el que más

Voz 1375 38:33 ha merecido para la vuelta tirarlo yo hoy

Voz 1501 38:36 ha demostrado que es el mejor pero digo de que durante todos estos meses de mediocridad del Real Madrid Lucas es el único que llamó de verdad la puerta porque los demás ni los me voy me voy a ejemplos extremos Teo y a Marcos Llorente el propio Marco Asensio que hasta que hasta ahora ha tenido un bache muy grande y ahora está volviendo a tirar hacia

Voz 3 38:53 yo yo creo que nadie lo ha dicho oye

Voz 1501 38:56 yo tengo que ser titular salvo Lucas

Voz 0239 38:58 yo de todas las maneras sigo teniendo la sensación sigo teniendo la sensación de que ante una eliminatoria como la de frente al París Saint Germain en la que Zidane se ha pasado por la piedra Emery porque recuerdo que Zidane cambia con con con seis con los cambios en el partido lo cambia lo cambia Zidane en el partido de vuelta elige un cuatro cuatro dos que menos Herráez y tres más prácticamente nadie creía en él deja en el banquillo a futbolistas importantes ISE vuelve a pasar por la piedra Unai Emery yo sigo teniendo la sensación de que a Zidane se le niega el pan y la sal que se ha equivocado Zidane se ha equivocado un montón de veces como cualquiera que gestiona un grupo de la categoría del Real Madrid en el día a día durante dos temporadas y media pero que negarle el mérito de lo que está haciendo Zidane desde que llegó al banquillo del Real Madrid a mí realmente creo que sí yo creo que esta eliminatoria que es lo que nos ocupa que estamos hablando de justicia o injusticia de de alguna decisión de Zidane en esta eliminatoria lo que creo que es de recibo que creo que es pertinente decir es que Zidane sea pasa por la piedra a Unai Emery en el partido

Voz 3 39:58 sí en el partido totalmente de vuelta estamos estamos valora

Voz 1375 40:01 todo porque entre otras cosas es nuestro trabajo si estaría de acuerdo o no pero estáis ahí también oyendo la radio cada noche pero estamos valorando si Zidane ha sido justo o no durante la temporada que es algo en lo que dice una cosa otros opinan a lo mejor pero a lo mejor a lo mejor valorando la justicia o injusticia decidan con la plantilla nosotros a lo mejor la prensa no hemos sido justos continúan como dice Romero yo creo que sí porque entre otras cosas aquí contamos en El Larguero una noche después de creo que fue el partido contra el Barça cuando al día siguiente contamos que algunos de los jugadores en aquella charla que mantuvieron en El Vestuario coincidan con muy buenas palabras y de buen rollo intentando analizar los problemas que tenía el equipo algunos se atrevieron a decirle al míster tenemos la sensación de que no siempre juega al que mejor entrena eso no es malo pero eso ha existido en El Vestuario el Real Madrid siempre bueno has pasado siempre resonó o no porque cuando tú sabes claro eso pasa en lo que son unos no pasa titulares dan la cara es más difícil que pase ahora

Voz 3 40:59 a lo que tú ves te pues ha habido un partido y otro ya

Voz 1375 41:01 Pemán partido de otro ves que no dan un palo no vote

Voz 3 41:04 que no juegan los que mejor entrena que es una pasa eso pasa siempre está pero sí pero Rafa

Voz 1375 41:10 así que ha existido la sensación de que sin hacer grandes partidos eso es una realidad ya pero nadie

Voz 3 41:15 no siempre han jugado esta persona cabal esquema

Voz 1699 41:19 no ha jugado tampoco han demostrado estar mejor que los que estaban jugando

Voz 21 41:23 pero el problema es que es que ahora el problema de esta Lucas Lucas sesión se les ha puesto a jugar para eliminatorias de Copa Rey con medio equipo suplente igual

Voz 3 41:34 claro pero también también me creo que no es definitivo para darle mala como ese bien

Voz 21 41:39 ha habido un cambio porque Gareth Bale que cuando empezó el año marcó dos goles y a todo el mundo dijo va a volver la BBC esto sí llegó al partido de de ida ya Gareth Bale no jugó en el partido vuelta nos encontramos que lo mejor es del Real Madrid son Lucas y Asensio porque los otros han estado muy bien no se lo vamos a negar pero la noticia bueno estoy leyendo en El País Lucas y Asensio deslumbran en Paris son Lucas secesión Díaz

Voz 25 42:05 hay que hace tres semanas eran supo

Voz 21 42:08 lentísimo algo ha cambiado algo ha visto al entrenador que antes no

Voz 1375 42:11 de mérito que ahora sí está claro y así lo hemos destaca esta noche yo creo que por encima de todo esta noche lo dicho abriendo Larguero hay que destacar la el acierto iba a decir la valentía me no me parece un acto valiente pero si el acierto de poner a los que él ha entendido que mejor están olvidándose de el precio de los nombres del currículum de la categoría

Voz 1501 42:27 ahí el mérito de Lucas y Asensio que sin haber empezado bien la temporada se han rehecho y son muy importantes para el eh

Voz 1375 42:32 la fundamentales

Voz 5 42:34 no no no no bebe sobre todo de Lucas en la cabeza no tuvo reveló y luego una cosa eso eso eso está

Voz 0239 42:41 muy bien eh lo de Lucas son los dos mejores ha hecho una primera parte muy buena Cobacho Casemiro hasta ocular yo creo que el nivel del equipo ha sido notable alto hasta Benzema ha estado implicado no acertado pero sí implicado pero luego el elemento

Voz 3 42:56 diferenciador de este equipo es alguien al que también

Voz 0239 42:58 durante un momento de esta temporada se le ha negado el pan la sal se llama Cristiano rom