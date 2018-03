Pablo Machín: "Hoy por hoy la clasificación nos dice que tenemos que pelear por Europa, pero siempre desde la humildad."

Voz 1375 00:00 eh está salvado ya Girona Pablo

Voz 1894 00:03 hola buenas noches pues es un hombre yo creo que matemáticamente es obvio que no pero creo que todo el mundo pensamos de qué bueno que lo vamos a tener bastante accesible

Voz 1375 00:18 lo digo porque hay muchos entrenadores y es entendible que cuando estáis en equipos como el Girona recién estrenados en esta categoría como es nuestro caso dieron hasta que no esté matemáticamente no pero ahora mismo Pablo Machín y los jugadores de Machín miran hacia por qué no la posibilidad de Europa

Voz 1894 00:37 a ver en nosotros siempre lo digo no soy poco original en esto nuestro objetivo es ganar el siguiente partido y eso es lo que nos va a propiciar pues llegar a conseguir retos ambiciosos para los que en un principio no estábamos llamados pero bueno no tenemos por qué tener miedo para decir que hoy en Hoy por hoy pues la clasificación nos dice que nuestro objetivo debe ser pelear por Europa ahí es lo que vamos a hacer pero siempre desde la humildad desde bueno pues saber el por qué hemos llegado hasta aquí esto pues no podemos perder

Voz 1375 01:12 que faltan once jornadas te has imaginado alguna noche o soñando despierto dormido al Girona en Europa la temporada que viene

Voz 1894 01:20 si te soy sincero no porque en bueno es claro es lo que te digo no que cuando falten cinco jornadas au un mes pues será el momento de realmente darnos cuenta de Si nuestra capacidad y sobre todo también pues lo que nos permitan los rivales hace que podamos en soñar con eso no pero lo que sí ha animado desde siempre es a a la afición a que lo lo sueñen lo piense nos anime y luego pues que que nosotros ya haremos todo lo posible por satisfacer les

Voz 1375 01:55 como era Raúl cómo era Pablo como jugador Raúl

Voz 1423 01:58 bueno era un jugador es cuando yo llegué joven su posición era lateral central lo que pasa que de lateral lo tenía muy difícil porque había un gran futbolista en esa posición no pudo jugar pero pero sí que sí que que que eran gente que aportaba o sea yo cuando estuve en en el Numancia tanto él como otro los chicos jóvenes cabía la gente muy buena gente y sobre todo lo que yo te digo no que que muy interesados en el tema del fútbol interesados en aprender porque luego Matxin pasó por por todas las categorías de Numancia como entrenador incluso le pasó una cosa que le pasó con el Girona que con el Numancia B no ascendió de Tercera a Segunda B en el descuento un autogol esos tremendos hay después le volvió a subir a ver con el con el Girona aquel parte lobos después volvió a perder el aclarando cero tres en Zaragoza volvió a perder en casa ha ido pelotas palos ha ido recuperando y para mí es lo que me admira no por eso cuando de lo de Europa que si no lo consigue este año probablemente lo pueda conseguir el siguiente Ésa es que no tiene tope yo iba a su su representante porque Cañizares estar pero no es eso lo que yo sé lo que cuesta llegar ahí sí sean jugador de élite

Voz 1 03:22 no como él no lo así es que no sé si eh

Voz 1375 03:25 de habrán dicho los abrazos por todos los lunes Pablo están Cañizares Álvaro Benito Kiko Narváez y Gustavo con los que repasamos un poco la jornada y hablamos del Madrid Barça del Athletic pero sobre todo Kiko y sobre todo Cañete y Álvaro Benito ahora entrenando al juvenil del Madrid siempre destacan como te has sacado de la manga tres seis uno eh que descoloca un poco al rival siempre no sea el que sea de donde debe porque estamos hablando de Zidane de Emery del otro que de fútbol de Guardiola Alfredo de otro de él

Voz 1 03:54 dónde te vino ese S

Voz 1375 03:57 esa manera de plantear los partidos y se tres seis uno que tanto daño hace a a los rivales Pablo

Voz 1894 04:02 bueno pues primero agradecer todo eso no que me cuentas porque a Raúl sí que es cierto que es amigo y le conozco pero bueno al resto sólo un poco de

Voz 1375 04:13 sí de lejos no digamos sí

Voz 1894 04:15 sí bueno el tema del sistema sí que es cierto que Raúl sabe que cuando llegó Lotina al Numancia pues o lo implantó y al final conseguimos meternos en play off con este sistema que sí que es cierto que tiene poco que ver aquel que era un poco más defensivo con la idea que tenemos ahora sobre todo cuando éramos un equipo dominador en Segunda División que se trataba de de ser un poco más ofensivo oí bueno la realidad es que cuando yo llegué que a Girona ah pues tenía había pasado dos entrenadores Si los dos habían jugado con una línea de cuatro yo tenía claro que si llegaba aquí tenía que ser para insuflar pues nuevos ánimos Si ir algunas herramientas a los futbolistas para que pensaran que que algo podía cambiar y podíamos conseguir a que el objetivo de mantener la categoría siempre me gustó este sistema en el Numancia pues no había trabajado pero luego pues como alternativa no no lo había llevado a efecto pues porque bueno o los jugadores las Circus tan no no no lo hicieron posible aquí y luego sí que es cierto que lo hemos ido evolucionando bastante Burque también pues hoy en día todos estudiamos mucho a los rivales Nos iban buscando un poco también pues nuestro los puntos débiles y al final pues lo que era un un tres cinco dos con un cinco tres dos pues se ha convertido como decís un poco en en acumular mucha gente en el medio campo sobre todo los para ser yo creo que que expeditivos en primera división y lo más importante que es para poner pues a los mejores futbolistas en el once no hubo los que yo consideraba que eran los mejores futbolistas del equipo y creo que para eso estamos también los entrenadores para ayudar a que los mejores pues puedan desarrollarse

Voz 1423 06:05 te dejo claro Pablo porque yo en cuanto al sistema que yo recuerdo de su lote que traerán tres centrales y luego éramos dos dos carrileros digamos yo era yo era delantero yo en adelante no es que me convirtió en reconvirtió lo trinan en carrilero nos saque de eso depende un poco yo creo Pablo de los jugadores que te secas no es que se puedan convertir o más ofensivos Omar defensivos la calidad y bueno de las características no del futbolista

Voz 1894 06:34 a ver nosotros tenemos una cosa muy clara que y si te paras a pensar los jugadores que hemos tenido en esa posición de carril que dicho sea de paso pues siempre han destacado mucho y casi siempre los hemos tenido que ir cambiando porque han han fichado por equipos en teoría mejores que Girona siempre lo que buscamos es futbolistas que hayan sido más ofensivos que defensivos porque hay en esa posición necesitamos gente que desborde y gente que que centre bien también hay entonces tiene que tener calidad y esto te lo propicia más jugadores que han sido más extremos que luego pues les reconvertimos un poco oí bueno pues se les damos la ventaja de que no tienen una implicación defensiva en exclusiva Iker sí que les permitimos pues subir mucho al ataque porque nos basamos mucho en en ser un equipo ancho para poder ser luego profundo oí bueno es una de de las señas de identidad que tiene este Girona

Voz 1375 07:34 es un equipo muy ofensivo pero donde casi el que más Escurras Stuani que fíjate qué temporada está haciendo no es un tiovivo incansable en la labor que hace en defensa ayudando al equipo y que y que creo que lleva no sé si catorce quince no me acuerdo ahora mismo memoria catorce quince

Voz 1894 07:47 es un ejemplo para para todos porque bueno yo creo que hoy en día en el fútbol moderno de los pocos equipos que se pueden permitir el lujo de dejar a un jugador sólo para el ataque pues es el Barça con Messi no en el resto pues debemos de de currar todos en defensa y también pues ayudar todos al ataque porque si no fuéramos un equipo que propicia éramos muchas ocasiones para que llegaran balones al área pues también sería muy complicado que Stuani hiciera los goles que lleva porque tampoco es un futbolista que el se genere las ocasiones sino que el la remata no entonces es un poco él nos da en defensa pero luego el equipo de Le da también opciones de de llevarle balón cerca del área que es donde el pues se encuentra bien y para nosotros es definitivo

Voz 1375 08:33 lleva catorce y Portu lleva once que tampoco está mal la cifra de de Portu y con ese tres seis uno que que es lo que buscaba porque por ejemplo decía Álvaro Benito siempre hay una superioridad en alguno de los duelos es imposible siempre te sorprenden en la las ayudas por bandas esa ese es un esquema que aunque todo el mundo sabe ya cómo juega Girona pero hace mucho daño a los rivales que es lo que busca Pablo Machín con esa manera de jugar a los rivales

Voz 1894 08:58 bueno sobre todo eso lo que dije la teoría no el tener superioridad en en todas las Liñán formalmente todos los equipos que suelen jugar con dos delanteros nosotros ahí ya tenemos la superioridad en defensa con nuestros entre tres centrales que pueden tener ventaja a la hora de sacar el balón con los dos carrileros muy pegados en banda pues en siempre tienes opciones de de buscar los cambios de orientación o no de buscar esa anchura que luego te va a poder permitir también que el equipo rival tenga que abrir y poder jugar por dentro y ahí siempre tenemos los dos pivotes que ahora son jugadores que notar un poco más equilibrio para liberar a esos dos medias puntas que bueno siempre son difíciles de marcar sorprenden y tienen buenos son muy muy complementarios porque son muy diferentes no Borja es un jugador talentoso que busca mucho el juego entre líneas de último pase y Portu pues es practicamente otro delantero más que lo que busca es darnos profundidad y es velocidad pura así que tenemos pues muchas alternativas hay luego Stuani pues que siempre tenemos un jugador que nos puede dar una salida de espaldas digamos luego es Un buen rematador

Voz 1423 10:17 mire lo encontramos a Larena Pablo lo que no has vuelto hacer desde aquel partido contra el Barça es un marcaje al hombre no como esa sorprendente de más feo va a Messi no que te te cayeron unas cuantas respecto a eso pero no he vuelto a hacer no

Voz 1894 10:34 no esto como se suele decir que hablen de uno aunque sea si se suele decir que hablen de uno aunque sea había aunque seguro que van a hablar

Voz 1423 10:42 yo con Burundi gracias a la cárcel porque él es una noticia del presidente de Burundi que suele jugar pachangas pachanga de estas el entrenador le puso a cosa marcar al hombre que ayuda sin al trullo eh

Voz 1894 11:01 sí yo siempre siempre lo digo que creo que realmente la idea salió muy bien porque no ha habido un partido que yo recuerde los últimos años en el que Messi sea menos determinante que en aquel partido Montilivi lo que sucede es que bueno nosotros veníamos de

Voz 2 11:18 de de jugar un partido en

Voz 1894 11:22 tres semanas también hay hilo priorizar vamos respecto a la Liga no jugamos pues con nuestro once titular digamos ya parte pues bueno tuvimos marcas aunque luego Ortuño si hay que nosotros marcamos dos goles sí pero que pasa es que fue en propia meta así que bueno nos condicionó bastante luego pues la forma de jugar en el Camp Nou no fue un poco más los más fiel a lo que hemos hecho habitualmente pero quizá un poco pues bueno no quiero decir tampoco suicida porque lo asumimos pero sí que es cierto que nos encontramos a Messi y pues con muchísimas ganas que enseguida encontraron espacios y que bueno eh sufrimos mucho la beligerancia digamos de de un super equipo como el Barça

Voz 1375 12:14 oye Pablo para terminar os van a seguir

Voz 1894 12:16 sí una apoyando desde el Manchester

Voz 1375 12:18 si te imagino que eso también no sé si te da cierta garantía de decir bueno algún jugador bueno seguro que viene cedido como sea no

Voz 1894 12:27 bueno nosotros tenemos el apoyo lo que hay que ver es cómo

Voz 1375 12:33 se materializa pero no se materializa no que bueno

Voz 1894 12:35 ahora es cierto que tenemos unos futbolistas pero que que están en formación que no tienen experiencia y mucho menos en en Ligas competitivas y es lo que pues ahora les estamos en bueno facilitando nosotros ahora a ver si luego pues el año que viene nos podemos seguir aprovechando y pueden venir ya pues futbolistas que ahora les apetezca con poco más venida Girona porque ya es un equipo reconocido que que está en primera división y creo que que está consolidado ojalá durante mucho tiempo no tendrán las dudas que podían tener otros futbolistas de devenir

Voz 1375 13:13 bueno pero esperamos que el Kun Agüero no vendrá ni De Bruyne son siempre lo hemos tenido bastante en la última ser para ti

Voz 1894 13:21 hombre pues yo quería preguntarle

Voz 3 13:23 eh

Voz 1894 13:24 viendo como el Girona está destacando y como muchos jugadores sean en el escaparate con poco saber el futuro de Pablo Machín tiene contrato hasta dos mil diecinueve el club quiere que sea la piedra angular muchos años más eh Pablo hemos hablado alguna vez de cuanto son los ciclos de los entrenadores no sé un poco como cómo ves tú el futuro bueno yo creo que el futuro del entrenador tiene que ser el como el del equipo no el siguiente partido y ganarlo

Voz 2 13:54 mientras haya nuevos

Voz 1894 13:56 retos si el entrenador siga teniendo energía y el club eh que es la persona idónea para seguir llevando las riendas pues seguramente que no habrá ningún problema pero creo que ahora es prematuro hablar de del futuro lo que está claro es que yo pues tengo un año más de contrato aquí también es cierto que en bueno el contrato sobre todo en el fútbol pues siempre hay formulas para para poder salir ahí todo esto pues ya se hablará más adelante ahora vamos a disfrutar de lo que tenemos cuando te acaba contrato cuando te casas

Voz 4 14:30 perdón acabó

Voz 1894 14:32 el año que viene te queda esta mañana que viene estamos la que bien

Voz 4 14:35 sí bueno pues que queda mucho aunque

Voz 1375 14:37 ciertas habrás tenido ya seguro alguien habrá preguntado a Ortiz seguro

Voz 1894 14:40 bueno te puedo decir que el año pasado sí que las tuve y otros años he tenido pero bueno no era ninguna oferta irrechazable como para en pues dejar un buen proyecto en el que a mí pues me han tratado siempre muy bien me han enseñado a ser agradecido y mientras el club te valore pues creo que por lo menos hasta ahora donde mejor estaba era era aquí ahora pues ya veremos las posibilidades que hay porque ahora en Primera división no cabe duda de que se abre un abanico mucho más grande y muy bueno somos entrenadores hay que aprovechar los buenos momentos días en los sentimientos está muy bien pero aquí ya sabemos para lo que estamos todos

Voz 1375 15:21 pues es una frase que guardamos que deja aquí Pablo Machín que de momento siguen disfrutando en Girona y lo seguimos disfrutando en la Liga española un abrazo entrenadoras buenas noches muy bien

Voz 1894 15:31 encantado una totalmente gracias por estar en El Larguero un abrazo