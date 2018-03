"Las mujeres rurales estamos cansadas de 'trabajar a la japonesa' y por eso respaldamos el 8M"

Voz 1

01:24

pues Nos enfrentamos a las mismas discriminaciones que las mujeres urbanas pero con las especificidades no de vivir en el mundo rural este ocho de marzo pues están planteando las reivindicaciones alrededor de tres meses el eje laboral el eje de los cuidados y el de la violencia de género y en todos ellos tenemos que aportar no sobran la verdad es que los motivos para parar en el plano laboral porque no sobra trabajo pero en los falta empleo es decir un trabajo con remuneración con derechos sociales con reconocimiento profesional y cuando lo tenemos pues son trabajos más precarios y con una brecha lo importante en el mundo rural además tenemos una singularidad es que hay una parte importante del trabajo por cuenta propia que se califica como ayuda familiar y no cuenta para nada hay demasiadas mujeres todavía a día de hoy que tienen sus primeros ingresos propios cuando cobran la pensión de viudedad y eso es una barbaridad en un medio rural también queremos emprender queremos generar nuestro propio puesto de trabajo pero nos falta acceso a la financiación Nos falta acceso a la tecnología no es por falta de conocimientos sino porque en el mundo rural también tenemos la brecha de acceso tecnológica que se suma a la brecha de género en el aspecto de los cuidados pues que vamos a decir la crisis se ha cebado con el mundo rural dado muchísimos servicios públicos de atención a las personas dependientes de educación de cero a tres Se han eliminado líneas de transporte comedores escolares y la experiencia nos dice que cuando desaparecen los servicios públicos quienes se ocupan de todas esas tareas vinculadas con el cuidado vinculadas con la logística familiar pues somos las mujeres y por último la violencia de género exigimos la inmediata dotación del pacto de Estado para abordar definitivamente la lucha contra la violencia de género en Medio Rural con rigor y con recursos no es que haya más mujeres víctimas de violencia de género en el medio rural pero sí que las mujeres que son víctimas son menos conscientes de serlo y por eso necesitamos intervenir con urgencia informando acercando los recursos involucrando a todos los servicios sanitarios por lo tanto motivos para parar no sobran porque nuestra situación es pues bastante compleja