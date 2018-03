¿Qué equipos llegarán a los playoffs?

Voz 1 00:00 como cada martes tiempo para la NBA

Voz 0200 00:03 lo primero en la noche de los Oscar en Vichy Kobe Bryant también es que hasta haya ha sido en Vigo y se llevó el Oscar sí señor Oscar lleva poco tiempo retirado hoy bueno pues haciendo sus primeros pinitos en en el mundo de digamos de de la escritura porque él es el que escribe el guión de de desee corto de animación que se ha llevado el Oscar basketball y muy bueno pues está metido de lleno escribiendo creo más novelas tanto de ficción como lealistas a nivel deportivo quiere escribir series y películas que tengan que ver con el deporte la hay gente que lo que toca lo convierte en oro y si si él dijo que eso es mejor que ganar la NBA que él trabajó toda su vida para ganar títulos pero que esto es algo más inesperado el que se siente muy bien bueno pues nada Oscar

Voz 1375 00:48 para Kobe Bryan en la noche del cine antes y con lo deportivo dos cosas extradeportivas que le pasa o qué le pasó a Kevin Love que ha reconocido que sufrió ataques de pánico sí

Voz 0200 00:58 sí sí lo ha dicho en una entrevista lo que tiene estar

Voz 1375 01:00 con Le Bron no

Voz 2 01:04 como no sabemos sino varios

Voz 0200 01:05 no sabemos si han tenido que ver pero sí ha puesto fecha incluso un partido contra Atlanta el cinco de noviembre llevaba pocas tres semanas de temporada y bueno pues dice que en que ya no primer cuarto tuvo síntomas dolor de estómago falta de aire al respirar y que bueno pues tuvo que dejar el partido la acompañó un doctor de los cabales al hospital o a fue diagnosticado de esta manera él no se ha referido a ese otro partido pero hay rumores de que ese partido contra Oklahoma en el que el deja el partido y luego al día siguiente algunos compañeros de entonces como Wei diese a Thomas le reprocharon que se había borrado mosquee también le pudo pasar eh recoger esto no lo hago

Voz 1375 01:41 firmado no no eso no lo ha confirmado dice que está

Voz 0200 01:44 a pasando estrés durmiendo mal que está yendo a terapia varias veces al mes le ha reconocido la valentía y le ha mostrado el respeto Le Bron en Twitter eh así que habrá que ver la evolución de este jugador parece que sobretodo se sale del armario en cuanto a este tipo de problemas que tienen que ver con la mente con la psique porque de Robson el All Star de ambiente redondear bobo si hace poco es reconoció que había sufrido episodios de depresión esta temporada el tiene muy enfermo su padre Ivonne pues que a veces se sentía mentalmente de fuera de su familia en el baloncesto

Voz 1375 02:16 bueno pues dos lo han reconocido Evra que la temporada bueno está siendo bastante buena a pesar de esos problemas anímicos como los llame sin embargo de que Milosz sí que es verdad que soy una temporada sí está desaparecido vamos sí sí

Voz 0200 02:29 de altibajos tuvo algunos buenos partidos con otros no tan buenos sufrió mucho en esa época mala de los cabales ahora tiene una lesión en la mano pero bueno parece que va a volver dentro de poco y esperemos que pueda ayudar a a que levanten el vuelo definitivamente los canarios bueno qué tal fue el revuelo anoche Pau contra Marc bueno ganó finalmente Santo en espera pero parece que no acabó muy bien porque Pau Gasol se lesionó en un hombro en un choque con Marc con un choque con su hermano que los eh

Voz 1375 02:55 el otro en serio donde se enfrentan cintas creo antes

Voz 0200 02:58 sí de hecho eh juegan el jueves por la noche los Spurs contra Golden State Warriors y es duda Pau Gasol no han dicho los médicos oficialmente nada de los espero pero Tony Parker ha dicho que habló con Pau Gasol y que le dijo que que le dolía bastante así que según la opinión de Tony Parker quizás no pueda jugar el jueves Pau Gasol debido a ese golpe no ganaron de dos me parecen ganador de dos noventa y seis sí remontando

Voz 1375 03:23 que mala suerte está teniendo San Antonio con todos los lesionados no sale uno no se recuperaron hoy cae otro

Voz 0200 03:27 mira utilizado veintidós quintetos titulares diferentes en la temporada Popovic doce jugadores se han perdido en en la suma global ciento setenta y cinco partidos y sobre todo llama la atención lo de Leonard que solo ha jugado nueve y Tony Parker o Rudy Gay pues se han perdido cada uno más de veinte partido

Voz 1375 03:45 no estará en ese partido parece ser que no estarán ese partido contra los Warriors hablando de partidazo esta noche hay otro no Oklahoma lo vais en Movistar Oklahoma Houston y Oklahoma

Voz 0200 03:52 Justo ojo un partidazo vamos a ver esa racha de Houston Rockets que llevan quince victorias seguidas y que yo creo que en estos próximos tres partidos hay bastante riesgo de que pierdan porque juegan hoy en Oklahoma mañana en Milwaukee es decir tienen dos partidos empató cumple hoy cuatro horas y luego el siguiente partido es en Toronto así que parece Tremosa

Voz 1375 04:13 hagan vivo de estas tres claro no

Voz 0200 04:15 ahí pueden enganchar muchas más victorias en el cálculo viendo el calendario estado mirándolo y mínimo sesenta y dos sesenta y tres victorias van a alcanzar

Voz 1375 04:23 los Rockets es nada esta noche Movistar Plus a Oklahoma Houston las dos no hay dos de la mañana a las dos Larguero e hablando de partidazos también bueno de equipos en gran momento la racha de Houston muy buena también está muy bien los pelícanos de Mirotic Sir Anthony Davis y los Jazz de Ricky

Voz 0200 04:40 ha vuelto bien no sí sí ha vuelto volvió de de esa pequeña lesione ha vuelto bien colaborando con su equipo un equipo que está jugando muy coral con monos Donovan Michel el rookie anotando pero bueno Joe Ingles jugando bien el propio Ricky Rudy Gober quince victorias en diecisiete partidos gran remontada de Utah ha colocado a sólo un partido y medio de distancia el play off ahora mismo la pelea es tremenda porque digamos Manu que desde el tercer puesto prácticamente de del oeste donde está por la han ahora mismo hasta eh Utah Jazz que es décimo hay cuatro partidos sólo cuatro partidos más bonito tercero y el décimo dos de sus equipos Se van a tener que quedar fuera

Voz 1375 05:21 cero es porla en el cuarto es Nueva Orleans Antonio el sexto Minnesota se sin Oklahoma octavo Denver noveno como X Jutta

Voz 0200 05:29 Lakers llevaban una muy buena racha pero ya ayer perdieron contra Portland Chambers colado como está porra bueno como está Damian lila no como estuvo como está en general porque lleva creo que en febrero y marzo un promedio de treinta y un puntos por partido pero bueno pues en ese partido en los últimos siete minutos y medio metió diecinueve puntos jura metió practicamente quince puntos seguidos porque hizo cuatro triples en menos de dos minutos acabó con treinta y nueve puntos y cuando este jugador se ponen en ese plan es difícil no por qué me gana el Brasil un poco irregular es irregular pero cuando entra en esta fase de la temporada es temible ganaban los Lakers por once en ese último cuarto y bueno remontó con esa racha ligar para darle esa victoria por

Voz 1375 06:13 bueno todo eso en el oeste así están las cosas con Houston que sigue líder un partido más que los Warriors en el Este sigue aguantando Le Toronto a Boston no le da caza a Boston a Toronto si aguanta aguanta está a un partido de medio por delante

Voz 0200 06:24 cinco diecisiete Toronto cuarenta y cinco veinte Boston hay que recordar que se han enfrentado sólo dos veces ha ganado un partido cada uno de ellos en lo que llevamos de temporada quiere decir que se tienen que enfrentar todavía dos veces y bueno fluir bastante a la hora de de un posible empate a victorias no no acabe la temporada regular juegan el treinta y uno de marzo en Boston el cuatro de abril en Toronto estos dos equipos para la gente que tenga vacaciones y tenga disponibilidad económica no está mal bien ir a Boston el treinta y uno de marzo o bien irá Toronto el cuatro abril para ver ese Boston Toronto Toronto

Voz 1375 06:57 eso sí Larguero allí estaría bien nuestra me da que no es el pues me gustó mucho el otro día el Boston Houston que estuvo a punto de ganar Boston y si siguen ahí los fallos al final el partido pero nada más no hay quien pueda con los Rolling oye me han dicho que una pareja se ha casado en la planta por planta por culpa de los Juegos

Voz 0200 07:13 el pabellón sí sí sí se han casado uno le la las imágenes que he visto está en Youtube creo es llaman Beni Every MacCain Macron es que todos los recientemente casados lo que ocurrió fue que hace tres años en una promoción de estas que hacen unos partidos los Hawks hicieron la noche Tinder en esa noche Tinder Se conocieron esta pareja empezaron a salir de tres años después se han casado y no sólo eso sino que los Hawks lean les han cedido la cancha es cincuenta invitados y en el centro de la puesta un cura sí sí les ha dado ese sacramento oí ha encontrado en Madrid

Voz 1375 07:49 detallado yo conozco gente que sea casado por Tinder también y no está muy lejos no fue no fue pero no en la cancha de los fue Meana que lo que pidió declarar bueno lo en el gallinero Tinder se declara

Voz 0200 08:06 estoy hablando de esto de las citas y hay que decir que los Clippers han creo que han hecho público hoy que han firmado un contrato publicitario para que una marca que es una aplicación de citas por internet Van Belle les va a patrocinar la camiseta es el equipo número veinte de la NBA que va a llevar publicidad en las camisetas les dan veinte millones en tres años parece que va bien esto de las citas por internet

Voz 1375 08:27 me dicen que las aplicaciones de las redes sociales no valen para no valen para es pues mira mira en ganando dinero me dan veinte millones hay redes sociales que valen además para que sea un montón de gente de dinero impedirá al psicólogo bueno a preguntas de los oyentes que hay un montón para Daimiel su Idígoras cuál es la mejor ciudad te pregunta de Estados Unidos para ver un partido de la NBA

Voz 0200 08:49 bueno yo creo que por tradición ahora mismo Boston Nueva York Los Ángeles es diferente pero sobre todo Boston y mover

Voz 1375 08:56 a me dice que fue Porto entre lo de que me estaba escuchando un beso a su señora no fue con otra creo cómo se declara

Voz 2 09:08 fue por Tuenti Anthony te dice

Voz 1375 09:12 soy neo podría hacernos un análisis previo del partido en la cumbre del equipo la vida moderna contra colgados de la Junta

Voz 0200 09:20 pues pues va llegan con muchas bajas el equipo de colgados de Lauro porque yo tengo un dedo de la mano fastidiado de un partido reciente una luxación ahí ahora mismo los tengo blindados vaya a penas en Brasil Guillen Jiménez como en la aprovecho cumpleaños de Familia a ver claro pero pero Guille Jiménez es baja también bueno muy bueno estamos intentando reforzar el equipo a última hora en el mercado de invierno primavera ellos van a llegar fuertes y con ganas de revancha pues nada veremos a ver qué sale bese vida

Voz 1375 09:52 tras goleador dice servil a cinco crees que Toronto y Boston dejarán a Le Bron sin su octava Final de la NBA consecutiva cada vez

Voz 0200 10:01 estamos más cerca eh por las impresiones de de Cleveland que parecía muy renovado y muy mejorado pero luego parece que los rivales que han tenido últimamente les ha llevado otra vez a la tierra a los Cavaliers si yo creo que la regularidad la solidez de Toronto y Boston pueden dejar a Le Bron finalmente lejos de la final si tengo que elegir entre uno desnudos me fui un poco más de Boston pero también pero

Voz 1375 10:23 a ver qué pasa arroba Jesús Logroño qué jugador de la historia de la NBA sido tu mayor de decepción en relación a lo que te esperabas del como jugador y lo que ha acabado siendo sin contar con lesiones dice tipo

Voz 0200 10:33 podré Rosso Bernard bueno para mí uno de los grandes fracasos fue holograma Candy el el pívot aquel que fue elegido en el número uno por los Clippers yo espera mucho más y luego del draft de el número uno del draft de de Pau Gasol Brown también yo confiaba incluso cuando empezó mal los dos primeros años yo seguía confiando lo eligió Michael Jordan para los Wizards Si bueno pues fue una carrera fracasado

Voz 1375 10:58 Candín y me acuerdo cuando fue sí fue

Voz 0200 11:00 pues unos años antes eh a finales de los noventa noventa y ocho noventa y nueve número uno

Voz 1375 11:06 Jose a diecisiete cero uno siete cinco te dice no crees que los jugadores de los pelícanos con la lesión de Cousins han dado un paso adelante es como que cada uno está dando lo mejor de sí mismo además de la llegada de miles

Voz 0200 11:17 sí pero esto es normal no no no es hablar mal de cauces no en el equipo cuando ve una cosa además tan tan dramática una lesión tan larga tan grave para un jugador que puede tener muchos críticos pero lo da todo en la cancha como causa pues lógicamente Davis ha tenido que que influir mucho más en el juego del equipo ha llegado Mirotic además Ruth Holiday Rondo pues también está jugando mejor yo creo que Rondo necesitaba unos cuantos partidos más Irujo lidere está en esa faceta anotador que les está yendo muy bien

Voz 1375 11:45 los más muy rápidas que equipo crees que tiene más posibilidades de entrar en play off del oeste Clippers o jazz

Voz 0200 11:52 ahora mismo jazz e por la carrera que lleva y creo que tiene bueno pues eh la plantilla lleva más tiempo Se conocen mejor no Clippers han cambiado mucho última

Voz 1375 12:01 lo dice bueno la de antes era Fran Romero treinta dice esa haya Gazol Anthony quién crees que será el próximo jugador en hacer un cuádruple doble

Voz 0200 12:09 pues vete a saber si ven Simmons eh el el rookie de y nos sí podría ser pues nada

Voz 1375 12:16 ah mira una más venga aprovecho esta me interesa deje siete Viana hay muchos rumores sobre si Gordon Hayward volverá a jugar esta temporada crees que sino Gobiero

Voz 0200 12:22 yo creo que es muy frías incluso Stevens el entrenador eh ha hecho unas declaraciones diciendo que casi lo mejor sería que no no porque sería forzar incluir en un equipo ya muy rodado han jugador al que hay que esperar de un poco en cuanto ríe

Voz 1375 12:34 pues nada hasta que la NBA hoy descansas pero el jueves Hazas

Voz 0200 12:37 el Borriol Espert no no no es es muy tarde vamos a hacer un Miami Filadelfia está bien también dos play playoff partidazo