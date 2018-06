El Larguero: La victoria del Real Madrid, Lucas Vázquez, el Sanedrín y Pablo Machín (06/03/2018)

Voz 1670 00:00 pues el campeón de Europa sigue vivo ya tenemos a un equipo español en los cuartos de final de la Liga de Campeones será el Real Madrid

Voz 1375 00:54 que ha ganado como ya ganó en la ida al PSOE tres uno en el Bernabéu hoy ha ganado también uno muchos protagonistas que escuchar mucha opinión tiempo es sanedrín Pedja Mijatovic Rafa Alkorta Antonio Romero y Javi Herráez que están en París en seguida gallego Pulido Mario Torrejón mucho tiempo de análisis para analizar un gran partido del Real Madrid muy tranquilo desde el principio muy solvente desde el principio sin ponerse nervioso y sin dejarse llevar por toda la feria que habían montado los parisinos en la previa del partido eso sí para hacer barbacoas en el Parque de los Príncipes con las no sé cuántas bengalas sí que ha quedado bien el estadio pero para poco más no han impresionado ni antes ni durante ni después del partido mucho humo en dos o tres ocasiones hasta feliz Briz parando el partido por la calle ciudad de bengalas que es una vergüenza nadie algunos explicarán cómo han podido me tartán tantas bengalas pero fútbol lo que se dice fútbol parece que los cuatrocientos y pico millones que se han gastado los jeques qataríes no les llega ni a la suela del zapato para llegar lejos en esta competición a día de hoy a ver qué pasa con Emery que yo creo que acabará la temporada pero da la impresión de que se ha terminado esta noche y su proyecto ha terminado esta noche en la capital francesa con un equipo que para mí con todo el respeto del mundo así lo digo ha sido un equipo menor ante un gran Real Madrid no le quita ningún mérito al equipo blanco lo mal que ha jugado el París Saint Germain en la eliminatoria muy bien el lo hizo muy bien Zidane desde la alineación probablemente para algunos haya sido tarde pero creo que Zidane acaba haciendo las cosas como hay que hacerlas como cree que un entrenador tiene que hacerlas que es poner a los que mejor están así de fácil Zidane ha entendido que aunque estaba bien claro aunque estaba para jugar Modric aunque estaba para jugar Isco aunque estaba para jugar Bale los cuatro han ido al banquillo en el partido crucial de la temporada donde el Madrid podía haber dicho a esta hora adiós a todo en esos noventa minutos donde se jugaba toda una carta ha salido con Casemiro Kovacic Lucas Vázquez y Asensio más Benzema y Cristiano por cierto alineación que ya había adelantado Javier Herráez en la Cadena Ser y que ya veníamos contando en las últimas horas sin darnos mucho bombo tampoco es necesario tú escuchas la SER ya sabe lo que va a esto pero lo dijo Javier Herráez Isabel alineación que ha sacado hoy Zinedine Zidane para qué vamos a andar con otras cosas pero chapeau primera para Javi Herráez pero chao no como digo para Zinedine Zidane que ha hecho lo que tenía que hacer en mi opinión tú tendrás la tuya tendréis otras opiniones pero ha puesto a los que mejor están qué es lo que durante muchas veces en varias fases de la temporada le hemos podido incriminar o le han podido recriminar o Le habéis podido recriminar al técnico francés es que pone a este por decreto que por el otro por el nombre es que pone a este por lo que valió pues hoy ha dicho Lucas Vázquez indiscutible en el mejor momento titular Asensio título dar Kovacic titular y Casemiro titular la defensa lo que ellas esperaba arriba Cristiano Benzema para mí sigue siendo un lunar Benzema porque no sabe a veces ni donde está no estaban tenía un par de ocasiones lo tres que no es abierta en París o no sé dónde pero chapeau para el entrenador chapeau para el equipo y vaya bluf para mí este París ven como se ha anotado por cierto que no esta Neymar que tendrán lo que tenga se le podrá reprochar lo que es el reproche pero cuando coge el balón con cunde el pánico en las defensas rivales pero así como pasó en la ida que tampoco hicieron un gran partido pero cada vez que lo acoge animar algo podía pasar en el Bernabéu hoy no estaba Neymar no ha pasado nada pero nada de nada incluso ha jugado con algún ex futbolista como Pastore que en su momento fue el jugador que hoy has visto algunos parecían al máximo mira qué decepción y lo digo con todo el respeto para un proyecto que quería asustar a todo el mundo y quiero meterme miedo a nadie bueno sí mete miedo en la liga francesa con el Montpellier con el Bastia o en la Copa con el chollo pero bien harían en pedir asilo deportivo

Voz 1501 04:48 a en la Liga española o en la italiana la alemana

Voz 1375 04:51 porque creo que el peor favor que se pueden hacer es seguir compitiendo en la Liga francesa donde en el fondo no compiten ganan por sacan veinte puntos al segundo pero a la hora de la verdad se vienen abajo el año pasado gol el Barça Yeste con el Madrid que ya está en cuartos de final once y treinta hay cinco una menos en Canarias primera conexión con ese Parque de los Príncipes donde tenemos a Antonio Romero ghanesa estaba narrando el partido en Carrusel deportivo y también a Javi Herráez en ese momento en el que en la zona mixta todavía es un hervidero de protagonistas hola Antonio Romero hola Javi Herráez muy buenas

Voz 3 05:19 qué tal mano muy buenas a todos aquí estamos en la zona mixta zona esta de los futbolistas del París Saint Germain de momento sólo ha salido Radio Nacional ganas de de hablar mejor dicho con ninguna a hablar el centro

Voz 4 05:30 esta vez el París san Germain y al que si lo hacen en los españoles

Voz 1375 05:40 enseguida intentamos mejorar esa comunicación con Romero está ahora mismo caminando por ahí me dicen por el túnel de vestuarios para llegar a la zona mixta junto a Javi Herráez por ahí micrófono inalámbrico de Javi Herráez hola Javi qué tal

Voz 1571 05:51 hola qué tal muy buenas noches Manu pues aquí estamos si ya ha montado Cabrera levantará a otro a Antonio Romero que es ya se ubica en esta zona mixta ha pasado Marcelo sin querer hacer ningún tipo de manifestación ha sido el único futbolista del Real Madrid junto con Nacho que no ha jugado evidentemente no iba a hablar pero Marcelo que hoy ha jugado no ha querido hacer un tipo de manifestación pero aún para aquí evidentemente a hombres como Lucas Vázquez como Marco Asensio como Sergio Ramos como Casemiro con ese buen gol ese buen partido el Madrid en sí que ha sido hoy un equipo muy reconocible que cara más diferente la de este equipo en Champions con referencia a la liga así que bueno pues muy contentos en el equipo blanco a esperar rival el Madrid que lleva doce Copas de Europa y que ahora se planta los cuartos sigue siendo uno de los pocos por no decir que el coco

Voz 1375 06:35 vamos de la competición ya te digo yo que me no ha podido ser peor la temporada hasta ahora del Real Madrid y así lo hemos venido contando en la SER y en El Larguero así una temporada muy regular eliminados en la Copa antes de tiempo en la Liga perdida mucho antes de lo que sí espera siempre en un equipo como el Madrid pero ahora mismo en este punto de la temporada y en esta competición ojo ojo con este Real Madrid a cinco partidos de de la final que por cierto en el otro partido el día han empatado a cero en Anfield Liverpool y el Oporto había ganado el equipo inglés cero cinco en la ida sí que estaba todo sentenció la duda que nos queda es saber si habrá sido el último partido de Champions de Casillas que en el último minuto de partido ha hecho una buena parada para dejar allí la marca la casa y el sello de la casa de un porte Erazo como siempre ha sido y será Iker Casillas en el prácticamente último ataque del equipo inglés ha terminado con empate a cero clasificado el Liverpool junto con el Real Madrid los dos primeros cuarto finalistas y quién sabe repito si será el último partido de Iker si habrá sido de Iker Casillas en esta competición en la Liga de Campeones hoy decía al día hola que había interés en el Betis decían hoy en el diario portugués para la temporada que viene en el resto recordar que mañana se juegan otros dos partidos Tottenham Juventus empate a dos en Italia en la ida Manchester City Basilea cero cuatro ganó el equipo de Guardiola en Suiza eh ha sido el día en el que se le ha dicho adiós a Davide Astori será sabido ya que conoció por causas naturales el ha realizado la autopsia y la Fiorentina ha retirado el dorsal número trece la camiseta con la que jugó en la ciudad y también el Cagliari hielo Alves se llevará a cabo el funeral desde las diez de la mañana en la base de Santa Cruz de Florencia además hoy también en Pamplona triste día desde aquí un abrazo a toda familia pamplonica y osasunista porque se ha despedido a alguien muy importante para la historia de ese club Fermín Ezcurra presidente de honor en la actualidad de Osasuna que nos ha dejado hoy a los noventa y cinco años de edad fue presidente de Osasuna durante veintitrés años catorce de ellos estuvo en primera división no ha sido tan importante a las instalaciones de Tajonar Además vio cómo Osasuna jugaba en Europa por primera vez bueno luego estaremos en Pamplona recordando la figura de de Fermín Ezcurra habido muchísimas muestras de de cariño

Voz 1670 08:42 no de en en las redes sociales durante todo el día

Voz 1375 08:44 entre otras la de nuestro colaborador Michael Robinson que jugó en Osasuna en Pamplona cuando Ezcurra era presidente del club descanse en paz y fuera del fútbol os recuerdo luego estaremos tamén con Manu Franco nuestro compañero del diario As os recuerdo que hoy McLaren ha vuelto a las andadas no nos ha gustado lo que ha pasado no explicará luego Manu Franco porqué pero ha sido un mal día en Montmeló es la última semana de test de entrenamientos en Barcelona y ha dado muchos problemas el coche de Alonso llevan dos hoy ha tenido un fallo eléctrico ha hecho que el coche o sea XXXVIII vueltas y además se perdieron todos los datos acumulados del día y mañana veremos a ver qué tal lo hace Fernando Alonso hoy ha corrido mandón y veremos a ver mañana qué tal el McLaren con Fernando Carlos Sainz LB más convencido con su terreno veremos a ver qué ocurre luego nos lo contará como digo Manu Franco son las once y treinta y nueve todo esto en la portada de este Larguero que nos lleva hasta la una y media pero que ahora mismo nos conduce con este pedazo de coche directamente hasta París

Voz 1501 10:34 pero lo que sí ha demostrado hoy Manu solamente quiero decir que que cuando se dice no ajena experiencia la cuenta que la vitrina no sale a rematar los córners o lo que es lo que sabemos todos que teniendo un buen equipo país añade que no lo dude bueno jugadores incluso en la ida con Neymar sino lo cuenta la baja de hoy el Real Madrid demuestra que estos partidos tan hecho a su medida a su medida así si sale buena expedida por delante lo de escucharemos te lo contará a decir Romero pero da Zidane en la rueda de prensa

Voz 1375 10:57 de humildad que pocas medallas se ha puesto no

Voz 1501 10:59 dado ninguna cuenta pendiente simplemente feliz porque su equipo ha funcionado bien ya estamos nosotros aquí para las cuentas

Voz 1375 11:05 sí sí cielos ahora se irán incorporando también pulido gallego oí remarcó que están por ahí pero dejadme que saludé hasta ahora a Pedja Mijatovic nuestro comentarista de la Cadena Ser que ha estado comentando el partido en Carrusel deportivo con el resto de la banda que está por ahí en sintonía El Larguero también hola a Pedja Mijatovic muy buen

Voz 1699 11:21 buenas noches

Voz 1375 11:23 en el Madrid verdad

Voz 1699 11:24 muy bien muy superior además demostrando que es un equipo que que claramente domina en esta competición en estos últimos años y me alegro mucho del y además me alegro mucho también por por por el tema de entrenador

Voz 1375 11:38 sí sí que acertada

Voz 1699 11:42 hoy ha sacado un equipo pues pensando más bien del resultado de la ida que muy inteligente por parte suyo porque aunque mucho en una lista pues le apetece es de los jugadores que que son como titulares pues hoy ha sido muy prudente y muy inteligente sacar un equipo que que ha tenido un buen bloque un equipo que quizás no ha tenido tanta tanta superioridad superioridad en el centro del campo en tan tanta creatividad pero un equipo que que sería lo que quería hacer

Voz 1375 12:13 buen partido de pasar a los pases muy controlado el partido en todo momento es que no es que contó el respeto para el parecen Jermaine es que ha sido casi un equipo menor en ningún momento en ningún momento en la eliminatoria ha habido momentos de cierta esperábamos mucho más difícil

Voz 1571 12:29 lo de hoy no pero es que lo ha controló perfectamente el Madrid totalmente de acuerdo

Voz 1699 12:33 has decepcionado pues yo yo además ha sido muy optimista en previas también de este partido de previa de la ida también diciendo de que el Madrid es más equipo más experiencia pero hoy ha sido un equipo muy pero muy inferior a Real Madrid Moon equipo sin nada sin con mucho miedo me da muchas dudas unos jugadores con los jugadores que que bueno que están muy cómodos hay esta sensación que tengo yo pues está en un equipo con Brando cobrando muy bien pero como diciendo bueno los Juegos si no no pasa nada y esa es la actitud que que les va

Voz 8 13:08 que no les va a permitir hacer nada DB dentro del ente del dinero que venga estar hay año que viene y otro año porque así

Voz 1699 13:15 ese compite con diez

Voz 1375 13:18 fíjate que anoche hablábamos contigo y con Camacho en la previa del partido de decía el míster Camacho decía Dios si Kroos y Modric han entrenado yo no creo que se lo reserve pero bueno vamos a ver y tú decías si no estará al cien por cien no vamos a ver la opción de Casemiro Kovacic no que lo que había dicho Javier Herráez y luego Lucas así Asensio para abrir el campo por bandas no yo creo que desde ahí se gana también un poco el partido no

Voz 1699 13:38 sí eso es decida qué entrenador sido muy muy muy inteligente pero también hay que reconocer que el resultado de ida también le permite sí

Voz 8 13:46 esto

Voz 1699 13:47 ser una delegación como como como de hoy no donde tienes dos grandes jugadores como Luc I Cross que son unos fenómenos pero no están cien por cien y además teniendo un resultado en favor pues tienes que sacar un equipo como sacado hoy con con mucha velocidad porque Lucas Vázquez sigue Sensio son jugadores que sí que tiene mucha velocidad luego también ayudan mucho en defensa que también era necesario para un partido así lo podía delante Cristiano que está son autentico fenómeno es los números que tiene este chaval en esta competición que que nadie que nadie va a superar largo tiempo no les cielo afinó luego Benzema que está sufriendo Benzema estas Sofía no me ha gustado no me ha gustado ha tenido dos oportunidades donde tiene que marcar porque son situaciones muy muy claras Hinault no no algo

Voz 1375 14:39 yo diría que le da mimos Cristiano niño y tal pero es verdad que es el único yo decía que el único que desentonó para mí no

Voz 1699 14:47 sí y luego pues centro del campo muy bien con un buen tiro pero es un jugador que que es que es mucho más creativo Gil y ahora pues viendo que le conozco viéndole jugar pues le veo que está ahí tirándose corriendo haciendo un un trabajo defensivo tremendo pero él sí que puede de hacer más

Voz 1375 15:09 demasiadas cosas más exactamente

Voz 1699 15:11 n a lo mejor tiene que intentar hacer eso no no convertirse en un medio centro de puro defensivo no porque es un chaval que tiene que tiene talento y Casimiro perfecto

Voz 1375 15:22 pues sí se ha vuelto a cabo esto tú fíjate lo que era cómo iba la temporada Zidane llevaba unas cada hay como dicen las agujas una media estocada en las agujas pues el Madrid podía haberse acababa esta noche la temporada empezando marzo podía haber ocurrido porque el fútbol nunca sabes lo que sin embargo ahora Madrid vuelve a situarse en la posición de favoritos de candidatos a cinco partidos para que termine la competición Zidane recupera crédito es en esta competición como se revuelven el Real Madrid en un año tan mal lo que estaba siendo tan malo

Voz 1699 15:53 sí ese es el Real Madrid y sobre todo este es el Real Madrid en esta competición y ha habido muchos ejemplos el largo de la de la historia en esta competición donde el Madrid hacía muy malos partidos en competición nacional lo incluso en otras competiciones y luego jugando la Champions pues era otro equipo y hoy ha sido un día así seguramente es uno de los seres favoritos para ganar la Champions ojo ahora sí que vienen los equipos

Voz 1375 16:18 pues portantes

Voz 1699 16:21 tipos difíciles equipos que saben competir en esta competición equipos que también algunos de ellos han ganado varias veces esta competición así que ahora partido los cuartos empieza empieza un baile interesante no donde el Madrid desde luego es favorito

Voz 1375 16:38 está entre los favoritos sin ninguna duda hoy la última te Lagos sobre el PS ya has dicho antes has dejado primer titular me ha decepcionado crees que se acaba la etapa de Mary y sobretodo qué crees que necesita este club que pretende ser Grande a golpe de talonario pero que no da la impresión de el de encontrar el camino no todo consiste en gastarse cuatrocientos Nos cada verano no sí1

Voz 1699 16:59 vez más el fútbol es un ejemplo donde no tienes ninguna seguridad gastando muchísimo dinero no tienes ninguna asegura de que basa a competir bien y ganar títulos no hay tienen que quieren que seguir gastando el dinero pero tienen que que que que que hacerlo un poquito mejor poquito en el sentido de no comprar dos jugadores de y pensar claro con eso

Voz 1375 17:22 con eso ya está ya está todo resuelto sino también hay que con

Voz 1699 17:24 dar muy buenos centrocampistas hay que comprar buenas defensas conversar un poco del equipo y hay que hacer un equipo porque hoy por ejemplo evidentemente de hacer un mal partido yo hoy por ejemplo en ese es decir sinceridad no he visto equipo no he visto ningún sacrificio no he visto ninguna comunicación entre los jugadores no he visto que alguien ha bajado dudar no he visto nada grandes jugadores que han que tienen muy buenos contratos muy cómodos

Voz 0577 17:49 sí si ganamos muy bien y si no ganamos

Voz 1699 17:51 pues echarán al entrenador deportivo o quién sea su nosotros nos a tocar nadie y así con esta con esos pensamientos y con esta filosofía creo que va a pasar mucho tiempo que el PSOE no va a ganar nada

Voz 1375 18:05 bien explica cómo suenan las ha estado tomando notas es un lujo tenerle de comentarista Pedja Mijatovic estado comentando el partido en Carrusel Dani Garrido y que ahora deja aquí también sus reflexiones en el en este inicio del Larguero pero ella pues nada vamos a ver qué pasa en los cuartos en el sorteo oí a disfrutarlo de momento sigue el equipo adelante

Voz 1699 18:23 queridos amigos muchísimas gracias un beso enorme

Voz 0577 18:26 judía pero claro ella Mijatovic

Voz 1375 18:28 Larguero he Antonio Romero Javier siguiera en esa zona mixta antes le quiero preguntar a nuestro Árbitro Iturralde González que está por ahí o la Aíto muy buenas buenas noches te ha gustado Félix Leach

Voz 0514 18:39 mucho mucho si está por encima del partido y bueno lo esperado lo espera lo que comentamos ayer y no muy bien

Voz 1375 18:45 no no se corta ese planta firme no le tiembla el pulso

Voz 0252 18:47 vale gallito en iba de gallito ni sea congoja por no decir

Voz 1375 18:50 sabemos es es es ya lo dije ayer que

Voz 0577 18:52 el que la presión no le iba a poder y más a este nivel

Voz 0514 18:55 nada ha tenido suerte acertado yo creo Rubén todas las jugadas decisivas Nadal pues lo mejor que puede ser es eso que hablemos del fútbol

Voz 1375 19:02 si aún así te pregunto apenas ha habido polémica pero eso otras jugadas que te quiero comentar el posible penalti de Dani Alves sobre Cristiano Ronaldo se quejó mucho el portugués pero para ti se tira se tiran para mí

Voz 0514 19:12 irá y luego hay otra también de Dani Alves Larra algo Daniels para mí Dani Alves va corriendo por delante de Cristiano Ronaldo y es Cristiano Ronaldo el que Lero pieza a pieza por detrás eso es pero está por delante Dani Alves pero bueno son

Voz 1375 19:24 jugadas de fútbol coincido contigo y luego sí amarilla para erráticas la primera es clara son aclara que es una falta clarísima y luego lo echa Félix Rich porque se vuelve loco y pues a protestar igual era podía haber ahorrado por ejemplo no pero a ver

Voz 0514 19:38 eh es que a este nivel a este nivel los jugadores tienen que conocer el árbitro que la espita lo mismo que en el de ida dije que Rocchi era muy fácil de pitar penaltis este os dije yo ayer este la segunda amarilla no se la va a guardar es decir se auto expulsa Bernat y tienes que conocer el medio donde te menea asciende de cliente acepta una protesta quién no es decir auto expulsa bueno

Voz 1375 20:01 pues hasta bien expulsado ya está que una torpeza es una torpeza debe Razzie pero cuando lo he visto dio no no te calientes hombre que no pongan más excusas los franceses que no es que no se echaron a raíz pero es verdad que se vuelve tan loco se va porel ya con una amarilla que ha dicho el alemán pues mira chico pues a la calle

Voz 0514 20:15 luego el tema es y me dejas comenta un poco el tema de las venga

Voz 0577 20:18 te has preguntado sabes si Urquía Grecia

Voz 0514 20:21 qué ha pasado en París en Germaine o la guapa se pone firme como con el tema del racismo y que paran los partidos que echan a las gradas con el tema de las bengalas porque al final les va a caer una sanción económica

Voz 1375 20:34 por el triunfo que Lacy puede decir poesía

Voz 0514 20:36 cómo voy a gastar mañana la mañana toma tierra eso es eso es cierras la grada cierras el estadio o les echas de la competición es que contenga nazis cuantas venga

Voz 1375 20:46 podría haber es eso cuántas señoras podía haber entrado en el inicio del partido sesenta al final claro es que no es que se cuele una bengala es que España ya ya no se es que no lo has en la Liga española no hay bengalas en un estadio que se ha hecho bien y allí de repente parecía una barbacoa diga esto que es un animal elude

Voz 0514 21:03 no me gusta recordarlo porque es nosotros lo hemos sufrido acordaros del pobre crío de el español de salida

Voz 1375 21:08 sí sí sí lo mismo que te meten esa bengala te lo hacen una vez

Voz 0514 21:11 Gala de lanzar que ha pasado este año en Champions a un árbitro que fue en Rusia te meten una bengala de lanzar y luego que estamos echándonos las manos a la cabeza

Voz 1375 21:22 irresponsabilidad por cierto de los que Déjame entrar a estos del Paris Saint Germain que lleva toda la semana calentando el partido con los puñetero esto que está para calentar el partido iba a poco más porque ni siquiera es un hecho del que ni siquiera han hecho del parque al príncipe un infierno lo que hecho es un bluff pero es verdad que las bengalas habría que sancionarlo pues nada hay tu un abrazo grande un fuerte abrazo chao chao hasta luego eh

Voz 1571 21:43 Brian Jesús Gallego o la calle muy buenas hola Manu buenas noches

Voz 1375 21:46 sí está pulido por ahí hola Julio qué tal buenas noches

Voz 1571 21:48 la además de Romero hoy

Voz 0252 21:51 que están por ahí también Rafa Alkorta que también estaba en Carrusel Hola Rafa

Voz 1375 21:54 hola buenas noches pues

Voz 1670 21:57 eh ahora iniciamos el tiempo sanedrín mientras escuchamos a los piratas pero te pregunto una primera y Rafa Alkorta

Voz 1375 22:03 qué sensación de control de dominio de la situación no viniendo de donde viene el Madrid temporada asalta al Parque de los Príncipes diciendo es esto lo controlo yo como quiero y cuando quiero

Voz 8 22:15 sí yo creo que quitando la primera parte en el Bernabéu que que vimos igualado en París Saint Germaine que cuando metió gol rabioso puso todo el mundo nervioso pero es verdad demostrar que que Madrid son son mejor equipo creo que hoy el diseño del equipo ha estado perfecto por parte del entrenador creo que era muy importante tener una buena ocupación de los espacios sí sobre todo los los jugadores sin balón saber lo que tenían que hacer y en eso hay que destacar por ejemplo a Lucas Vázquez que ha hecho un partido espectacular ya Cobas y que sin Malone ha tenido que ayudar mucho en esa banda izquierda a mi me parece que el partido ha estado muy encontradas sobre todo porque ellos también no sé me parece que que tienen un juego muy muy lento pases muy cortos por dentro y sin sin espacio no es lo mismo yo creo que ha sido de lo mejorcito yo creo que he encontrado muy bien el juego y luego ellos no tener un mediapunta pues tampoco lo han hecho trabajar demasiado en ese y a Casemiro no sé yo les todo ellos a mí me han decepcionado también eh creo que no sé si lo he dicho pero ya a mi manera seccionado no les he visto en ningún momento con intención y con y con fuerza para ser mejor que el Madrid en ningún momento en ningún momento de la verdad que no tenía pues

Voz 1375 23:31 Elías de nada durante toda la eliminatoria primera reflexión de Rafa Alkorta iniciamos el tiempo de opinión con los protagonistas ahí con Romaric con erratas

Voz 0252 23:37 que estamos todos aquí en El Larguero el Madrid clasificado para los cuartos de la Champions

Voz 19 26:23 el Larguero con Manu Carreño

Voz 7 26:27 no

Voz 1375 26:33 a tres minutos para llegar a las doce de la noche

Voz 0252 26:37 una a menos en Canarias el Madrid está en los cuartos de final

Voz 1571 26:39 Javi Herráez nos pide paso coprotagonista Javi señor para mí el bueno ha estado muy bien el equipo pero creo que Lucas Vázquez ha hecho un partidazo para mí es mejor del del Madrid decíamos estos días que mereciera la selección seguro que Lopetegui que ve todos los partidos habrá tomado nota ya que ésta junto a mi Lucas Vázquez sonriente la falta de gol pero bueno el trabajo ha sido maravilloso no ha estado en todos los sitios hay que decir Lucas en cuartos de final buenas noches hola buenas noches sí yo creo que en que bueno oye el objetivo era era es el el hacer un gran partido y pasar a cuartos yo creo que el equipo se luego se lo mereció de principio a fin y hay que estar muy contentos por el trabajo Manu en directo la sintonía del Larguero te escucha Lucas Vázquez doce menos tres hola

Voz 0577 27:19 además qué tal

Voz 1571 27:21 qué tal enhorabuena hombre muchas gracias no sea ganado nada pero

Voz 1375 27:25 sí casi un día importante que se ha vivido dentro del vestuario no llegaba al partido

Voz 1571 27:29 bueno pues una sensación de satisfacción no yo creo ve al principio pues no se nos da voz como no favoritos y bueno yo creo que hoy demostramos que seguimos siendo los campeones de Europa

Voz 1375 27:41 estaba ofreciendo Real Madrid Televisión imágenes del interior del Vestuario con Zidane dando

Voz 20 27:46 con una vueltecita

Voz 1375 27:48 he hablando aún uno a uno con vosotros te ha hecho ahí unas palabras al oído Se puede decir que te he dicho

Voz 1571 27:54 no bueno muy feliz Laura buena bueno a pensar ya en el en el siguiente partido

Voz 0577 28:01 el secreto es secreto dicho boletus pelotas no cuando cuando ha sabido que jugar

Voz 1375 28:09 las titular

Voz 1571 28:11 esta tarde esta tarde cuando la alineación el míster en el hotel pues es cuando cuando me entero

Voz 1375 28:16 esperabas que iba a serlo

Voz 1571 28:18 eh no la verdad que no bueno ni me lo esperaba había posibilidades igual no es que al final pues Togo

Voz 1670 28:25 Javier RAE lo dijo hace ya dos días dijo va a jugar Lucas Vázquez que Asensio o de un visionario sí un visionario Javi oye la verdad es que sí

Voz 1375 28:37 no habéis tenido contó respeto para el Paris Saint Germain no habéis tenido rival en la eliminatoria vis controlado a la perfección

Voz 1571 28:44 bueno yo creo que hoy el el equipo pues sabía un poco lo que nos íbamos a enfrentar en un partido en el que yo sobre todo al principio pues se iban a intentar hacernos gol

Voz 1896 28:55 yo creo que les controlamos bastante bien y en el momento

Voz 1571 28:57 B que tuvimos opciones de ir hacia arriba de yo creo que el equipo pues se se puso muy como muy confiados mirando hacia la portería rival y al final pues el resultado es más que merecido

Voz 1375 29:09 desde luego en el equipo tienen que jugar los que mejor están no los que mejor forma están

Voz 1571 29:14 bueno eso lo decide el míster que es el que entrenador hoy por algo se se ganó ese ese trabajo

Voz 0252 29:20 a falta falta golito como decía Herráez has tenido una al final que has pegado con todo ahí al exterior de la red que lo has buscado

Voz 1571 29:24 sí sí sí la la calle al final y luego la otra del palo que tampoco tuve suerte pero bueno hoy lo importante era pasar que de esos

Voz 1375 29:33 es el que tiene un idilio con el gol aquí es Cristiano éste no falla nunca en la Champions eh

Voz 1571 29:37 siempre están siempre estaban puede le puede decir muchas cosas pero casi siempre estás un abrazo Lucas cómo fuerte abrazo hasta luego bueno colocarlas ahí en el micrófono de Javi regreso pues ya te lo ha dicho sí sí sí la verdad es que sí es verdad que he esto Zidane ha mantenido lo sí sí creía que tiene que poner lo dijimos el domingo y amar lo explicamos que era un riesgo poner a hombres como como he dicho como Cruz es que queda mucho que la cuartos de final y que bueno quiénes ese temas y que Isco lo quiso en el día de de Madrid y quería Lucas por la derecha e izquierda lo que ha puesto hoy ya funcionado así que pues un diez para ciudad no

Voz 1501 30:13 sí pero lo cierto manolos que intercambiando mensajes poco después de terminar el partido con con el Vestuario ahí dentro he dicen me contaban vale posiblemente no tenían el cien por cien porque llevaba un tiempo sin jugar pero vamos

Voz 1375 30:29 poner claros y que estaban para poner

Voz 1501 30:31 les Bale por supuesto sin ninguna duda irse a fumar a los cuatro ignorado pasado totalmente nada porque creía que esto era lo mejor es verdad te acuerdas que dijimos esto del cuatro cuatro si estos jugadores cuando el Betis que que para mí la primera parte fue infame indigna de de de de un equipo que quiere aspirar a algo sin embargo mira es que cuando funciona cuando están enchufados que funcionan de verdad y anular el país años

Voz 1571 30:53 bueno pues con Rafa Alkorta Romero Gallego ya está por ahí Romero como es salido Nord Antonio ya está ahí hola a que si ahora

Voz 1375 31:02 tiro eh pues nada vuestras opiniones la verdad es que ha sido es que seguramente ha sido mucho más fácil de lo que esperábamos no viendo todo el ruido que estaban haciendo en en París y a mí me ya todos creo que no sale decepcionado el París Saint Germain ante al Real Madrid

Voz 1571 31:19 bueno yo creo que hoy en la ida no

Voz 21 31:22 me pareció que el Madrid fuera superior al Paris Saint Germain hoy ha sido superior desde el minuto uno hasta el final creo que el planteamiento del Madrid con esos cuatro centrocampistas con la consistencia que le han dado Luca Vásquez y Asensio al centro del campo consistencia de fútbol me parece que sin duda alguna Asensio ese nombre de la eliminatoria salió a jugar un ratito en la en la ida hay metió dos balones de gol Ramos ha hecho una jugada Sergio Ramos

Voz 1375 31:51 vale si Javi

Voz 1670 31:53 algo

Voz 1571 31:54 aquí está hola Sergio buenas noches enhorabuena no antes en el mes de diciembre poca gente decía que el Madrid podía pasa esta eliminatoria el Madrid ha pasado justamente sí sí

Voz 1896 32:05 yo creo que a nivel general ha sido una eliminatoria muy completa no sólo en el paro tío de ida que ya el resultado pues no dejaba duda masa jamás bebo un hoy ir teníamos ganas de volver a jugar aquí en este estadio con este equipo de nuevo y yo creo que el resultado ha sido muy justo Real Madrid vuelve a reivindicar como como equipo en esta competición y ojalá ni ante estábamos eliminados Ny hoy mucho menos hemos ganado nada ha dado un paso importante ahora toca esperar el sorteo de cuartos si un pasito más que nos acerca al objetivo pero tampoco vamos a sacar pecho porque ha hecho un una grandísima eliminatoria repito como como he dicho antes pero bueno aún queda muchísimo

Voz 1501 32:45 no eres habéis dejado ni que se metan en el partido ni en la eliminatoria no

Voz 1896 32:49 hombre esa era la idea no desde el primer minuto yo creo que que el Real Madrid ha salido a a buscar ese gol a buscar pues cerraran la eliminatoria a pesar de detener el equipo enfrente un equipo muy muy preparado muy difícil pues el planteamiento ha sido muy bueno hemos intentado presionó ahora alto para robar en campo contrario yo creo que a nivel táctico ha salido todo muy bien y no sólo por el resultado sino en general a nivel defensivo también el equipo ha estado muy muy trabajado muy con muy pocos espacios donde ellos no no podían lucirse y en ese aspecto no vamos muy orgulloso de de de resultado y sobre todo también del trabajo de todos

Voz 22 33:24 el grupo Sergio sacamos la meritocracia ha sido justo algunos compañeros que llegaba justos al partido y otros que no había sido habitualmente titulares la temporada han una importancia y peso fundamental en la eliminatoria

Voz 1896 33:37 nosotros como he dicho siempre no siempre hemos creído en si su a pesar de de de algunos malos resultados esta temporada Hay al equipo siempre que pone el míster yo creo que es el más idóneo para para saber quién está mejor y quién está peor en cada momento porque es el que vive el día a día y entrena con nosotros

Voz 1571 33:55 todos los nada en ese aspecto siempre

Voz 1896 33:57 el respetable en el Madrid es muy difícil ser titular y la competencia siempre es buena pero todos queremos jugar y sólo pueden once no sé sabemos que que es una labor pues complicada jodida a veces de tomar decisiones pero lo importante es que salga quien salga el equipo de la cara del equipo trabaje con con esa ilusión ese espíritu colectivo yo creo que en el Real Madrid lo ha hecho no y con nota tanto Luca como como marco que que tenían una prueba hay un examen personal muy muy importante para reivindicarse yo creo que la han hecho de una manera bastante bastante buenas ahí ojalá no sigan en esa racha y sigan aportando esa ese equilibrio al equipo que es tan necesario no

Voz 23 34:34 como Sergio también te has no frase no sé si velada pero eso de que queréis mandar un mensaje al al mundo del fútbol que fue lo que dijo en papel en diciembre ese titular en papeleos tocó el orgullo o dos sirvió para motivar a los más lo tenía guardado

Voz 1896 34:51 no no para nada yo lo único que dije que bueno el mensaje al mundo era de otro Nora nuestro ni mucho menos nosotros entredicho no sé si él lo dijo antes de de jugar en el Bernabéu pero el único que matizó un poco fue que puedes mandar un mensaje bueno o malo no según el resultado que tengas por lo tanto nosotros solemos ser un poco más precavido nos gusta hablar dentro del campo no fuera y en ese sentido un pasito más que nos acerca el objetivo pero como he dicho antes no sacar pecho porque a uno no hemos hecho nada eso sí nos acerca un poco más al objetivo

Voz 1571 35:21 ha sido un poco más tarde

Voz 17 35:25 defensivamente el mejor partido que habéis hecho en años una canción Varane Carvajal y Casemiro Cobacho no sé si este nivel defensivo e os ha sorprendido porque lo ha sido casi

Voz 1896 35:41 EFE bueno ojalá no nos dura yo creo que también es de agradecer

Voz 1571 35:45 que se destaque la labor defensiva porque siempre en el fútbol

Voz 1896 35:49 pues el resultado pues siempre camufla el trabajo de de la línea defensiva de muchos jugadores que quizás destacan menos que que no están tan arriba ahí tan en el gol y en ese sentido yo creo que hoy era muy importante no transmitir a los de arriba esa esa seguridad defensiva esa contundencia ese equilibrio y esa estabilidad yo creo que la defensa hoy en ese sentido lo hizo muy bien ojalá nos dure porque en este tipo de competición pues se requiere eso no ayuda muchísimo a los compañeros por lo tanto es el camino idóneo y vamos a intentar seguir en esa línea sencillos el Madrid el coco ahora porque en el mes de diciembre de

Voz 1571 36:23 digamos que no parecía que no pero el Madrid es ahí planta ahora en los cuartos de final y ahí está décimo tercera evidentemente nadas ha conseguido pero el Madrid es el Madrid es decir por supuesto nosotros actualmente somos los campeones de esta competición

Voz 1896 36:37 nos toca defenderla a nosotros es un orgullo nadie lo había hecho dos veces consecutivas el Madrid lo hizo y por qué no una tercera no pero como te he dicho paso a paso y a esperar no el sorteo a ver que qué equipo nuestro

Voz 0577 36:49 mira

Voz 1896 36:55 bueno ojalá tuviese una explicación para darte no pero sí que es cierto que son dos competiciones totalmente diferente distinta y quizá por las circunstancias actuales por la distancia también de puntos pues hace que encarece un partido u otro de de otra manera no vamos a intentar pues sumar el máximo punto posible en la Liga y por qué nos va a venir bien no ha para encarar los próximos partidos de Champions

Voz 13 37:26 lo bien hubiera o

Voz 1896 37:28 cuatro proposiciones que no sé si pasará por lo tanto el año que viene ya veremos dónde estamos cada uno

Voz 17 37:36 no se debería decir que no pero ha sorprendido la alineación decida no a mí me la impresión de que es la obra de Zidane no si hay cuatro titulares de Cardiff que no juegan y juega Lucas y juega Asensio hijo Racó Bachir dada la profundidad de la plantilla el Madrid es muy grande pero esto está demostrado que aquí titulares titulares cuidado de cómo lo estén bien bueno

Voz 1896 37:56 pues puede ser que sorprenda usted no que hay que tener quince minutos de entrenamiento cada día hay poca cosa no pero nosotros quizá a los jugadores que vemos pues que había jugadores que venían de una lesión que todavía pues puede ser que le falte ese ritmo de competición

Voz 0577 38:11 se requiere la Champion y hay jugadores como

Voz 1896 38:14 Luca di Marco que andan en un nivel extraordinario El míster ha tomado esa decisión no no sorprende porque entrenamos todos los días y hay muy buen nivel no pero independientemente de todo eso lo simple lo importante es que haya esa competencia que que haya ese nivel realmente a la hora de de tirar de un jugador y que todo ver la cara de la misma manera

Voz 1571 38:31 bueno pues es es es es Sergio Ramos el capitán del Real Madrid pero que estaba bastante bien porque evidentemente Navas ha conseguido sea pasado a la siguiente ronda y esto es muy largo faltan para el Madrid siete equipos más tendrá que demostrar que es capaz de llegar hasta la final pero como digo un sorteo cuartos semifinales poquito a poquito tiene que conseguir el Madrid pues eso hacer una temporada buena porque en Liga hay en Copa del Rey lo hizo hizo mala no palabra de

Voz 1375 38:57 ni tan Sergio Ramos ahí en el micrófono de Javier que anotar que está dando ya todas las radios estaba hablando Gayá

Voz 0252 39:02 algo de lo que fue la ida y todo donde ha sido bastante más dominador el Madrid en la vuelta

Voz 24 39:06 eh bueno no me habían rayar mucho mejor mal

Voz 21 39:09 París y creo que sí

Voz 1571 39:11 he visto que sin Neymar hoy no tenía imaginación con lo bien arropado que estaba el Madrid atrás no ha sufrido en ningún momento los tres de arriba no encontraban gente en la mediapunta los tres del medio no daban a basto porque en el Madrid hoy currado a todo el mundo

Voz 21 39:26 is siendo tan dominador el Madrid me quedo con un titular y es que hoy la alineación del Madrid tenía justicia tenía justicia porque Lucas Easy Marco Asensio se merecían jugar no sé si Kroos y Modric estaban perfecto para jugar si estaban al ochenta o al setenta hoy Zidane ha puesto a quién se merecía jugar a quién estaba en el mejor momento le ha salido bien

Voz 1571 39:50 ha llegado tarde pero ha llegado quizá en en el mejor momento yo creo que no ha llegado tarde yo creo que Zidane ya demostrado en más de una ocasión que

Voz 0239 39:59 te puede gustar cómo gestiona el grupo no te puede gustar cómo gestiona el grupo pero que es evidente que él toma decisiones eh que considera que son lo mejor para cada partido yo creo que hoy Kroos y Modric se hubieran está al cien por cien hubieran estado en el equipo titular y lo vamos a ver en el partido de cuartos de final lo veremos el partido de semifinales ese clasifica al Real Madrid pero evidentemente de Zidane ha vuelto a demostrar que no se casa con nadie porque no sólo ha dejado en el banquillo a dos futbolistas que repito yo creo que no estaban cien por cien para para estar en el once titular un partido de esta exigencia sino que sea ventiló a Gareth Bale Gareth Bale lo lo contaba Herráez después del partido ha sido uno los futbolistas del Real Madrid que cuando Bridge ha pitado el el final de la eliminatoria no se ha quedado saludando a los aficionados del Real Madrid que está en el Parque de los Príncipes ha metido dentro porque él sabe que ahora mismo no está dentro de el once titular tipo que tiene Zidane para los grandes partidos a mi me parece que el Madrid ha sido muy superior a la eliminatoria quitando quince veinte minutos en el Santiago Bernabéu que el París san Germain no ha podido en ningún momento no ha habido ni una curva en esta segunda parte de la eliminatoria en el Parque de los Príncipes y creo que hoy al margen de Cristiano que es triunfadora al margen de Casemiro de Lucas baje el triunfador real de esta eliminatoria para mí Zinedine Zidane