La huelga del 8M es también de cuidados

Voz 1

01:30

pues porque por primera vez siento que las mujeres tomamos un protagonismo importante en la sociedad es decidido apoyarla porque creo que es necesario que sino es visibilizar los tengan en cuenta los valoren y por supuesto no se nos menosprecie por el hecho de ser mujer tengo sesenta años y he vivido muchas situaciones que en su momento no se cataloga van con mot hombre y ahora lo tiene que es el machismo lo he vivido en mi propia familia como hermana me tocaba Cuidad de todos mis hermanos como hija a la que no podía acceder a los estudios porque se preocupaba a los estudios de los hombres en mi trabajo donde tuve que critica el cuidado de mis hijas para seguir trabajando no cobran igual que mis compañeros no me ha tenido en cuenta en la toma de decisiones he aspirado a trabajos destinados sólo para mujeres son tantas cosas que esta huelga para mí es como un grito de basta ya