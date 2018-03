María: "Las cuidadoras profesionales somos un colectivo desprotegido. Secundaré la huelga del 8M"

Voz 2

00:33

ella es que estamos muy desprotegidas tanto para la sudar social como por los sueldos hay realmente no está controlado un contrato en regla por las horas que trabajamos y mi experiencia bueno yo tengo experiencia de haber cuidado anteriormente a mis padres y ahora mismo empecé con cincuenta y cinco años por necesidad porque no tenía el padrón y nada bueno pues a través de un amigo que me conocía de hace más de veinte años pues me ofreció Kuyt hacerme cargo de sumar sí para hacerme ese favor bueno pues yo muy agradecida porque soy una persona muy agradecida pues estuve trabajando con ellos durante un año veinticuatro horas por cuatrocientos euros bueno pues vacaciones pues diez días por tener unos días de vacaciones bueno yo me quejaba de que para mí era insuficiente porque vivo sola pero yo también tengo que pagar mis impuestos como esos español entonces bueno pues me surgió a través de otros amigos que me conocen te hace cuarenta años que conocía mi perfecta situación bueno pues también estábamos pasando alguna persona conocida para hacerme cargo de la abuela que es actualmente que estoy trabajando hitos firmando desde mitad bajo entonces bueno pues en un principio yo he firmado un contrato que es también es un contrato privado que SAC particular al empleado unas condiciones ir las Tommasi sino también pero las circunstancias pues prefiero seiscientos euros aunque trabajara más horas que nada bueno pues ahí yo entraba a las cinco de la tarde y salía a las ocho y media de la mañana las noches en teoría era para dormir pero yo responsabilidad con una abuela entonces señor a tiro noventa y dos yo no sé lo que estos miro una noche a pierna suelta Hay porque es imposible duermo pegada casi la mitad con habitación y es que en el momento que dice hay o respira os se quejaba yo me levanto y bueno pues resulta que bueno por circunstancias que tan bien eso pues tuvo una recaída tuve que está de baja durante un mes entonces yo me enteré que a través de la baja similar a mí me ofrecieron seiscientos euros por hacer ese trabajo pero resulta que bueno como era conocida porque me conocía me cuarenta años de vecinos de allí entonces bueno pues me enteré que cuando me Pagola social mi sueldo sino eran seiscientos euros eran seiscientos treinta y dos pero a mí como era conocida por hacer un favor me pagaban ellos basura social lo que yo descubrí en ese sentido es que era todo mentira sea yo me pagaba el sueldo eran seiscientos treinta y cinco yo misma me pagaba a la a la Seguridad Social yo me incorporé a trabajar inmediatamente el momento que pude in ahora estoy Inter veinticuatro horas Ello trabajo ciento cincuenta horas a la semana libro dieciocho horas dieciocho horas que libro el miércoles algo a las doce de la mañana y entró a las nueve de la noche como también tienen ayuda a domicilio que a las trabajadoras de ayuda a domicilio eh no que no se piense la gente que Esquerra Ana Pastor para nada el Ayuntamiento les paga a cero cincuenta y siete céntimos en lo que paga la persona particular al Ayuntamiento a las cerraba la las contratas que trabajan que contratan a estas personas compañeras trabajadoras que no tienen voz por eso está mi voz para para apoyar en todos los sentidos a este gremio pues las ex compañeras que tienen título de Geriatría la hora de a las cinco y pico pero las las personas que no tiene título la ahora les sale a cuartos a cuatro y pico