8M: Las mujeres paran para que la Igualdad no se pare

buenos días el Foro Económico Mundial decía en su último informe que al ritmo que llevan las políticas de igualdad la igualdad entre hombres y mujeres no será real y total hasta dentro de cien años cien años Si somos iguales en derechos porque tenemos que esperar un siglo esta es la pregunta que parecen haberse hecho a la vez millones de mujeres en el mundo entero dándole un acelerón a la historia que no sabemos ojalá se aportará ese tiempo tan largo que nos ponen por delante para algo tan natural tan elemental cómo aspirar no sólo a tener derechos sino ejercer los en condiciones de igualdad mañana ocho de marcó hay convocada una huelga feminista una movilización que es mucho más que un paro laboral se trata de subrayar por ausencia el lugar que las mujeres ocupamos en el mundo en el trabajo y en casa en los mercados en los lugares donde se cuida a los que no pueden cuidarse es una gran novedad ya ha provocado mucho desconcierto muchos debates que ya son un éxito en sí mismos mucha reacción defensiva pero también una movilización arrolladora a la que se han sumado mujeres de todos los ámbitos en toda España en todo el mundo hay muchas mujeres que no podrán hacer huelga es evidente por ellas la hacen también las que sí pueden eso debe ser lo que algunos han tachado de elitista otros han pretendido descalificar esta huelga que no va contra nadie en concreto y mucho menos contra los hombres diciendo que es una movilización política naturalmente que es política política es que la rueda del mundo Hidden porque una parte muy importante del trabajo necesario para atender a mayores niños y enfermos haya descansado y descanse sin remunerar sobre mujeres que acaban viendo truncada su detenida sus carreras convertida después en pensionistas más pobres os sobre mujeres que lo hacen mal pagadas y sin asegurar su futuro política son las medidas necesarias para revertir esta situación política las cuotas en los partidos en las empresas y las reglas para evitar la brecha salarial política el código penal que castiga la violencia sexual y el acoso política que en la escuela se eduquen igualdad contra los que dicen que el feminismo y las reivindicaciones victim Izaga las mujeres la realidad es que el movimiento feminista es la historia de un éxito que ha hecho al mundo mejor hoy el mundo es mejor que hace un siglo cuando no podíamos ni votar mejor que hace tres siglos cuando se nos negaba la educación y la ciudadanía mejor que hace sólo sesenta años cuando el único horizonte que ponían por delante de la mayoría era un matrimonio que las anulaba la organización social la economía la convivencia mejorado gracias a las batallas ganadas por el feminismo que siempre tuvo que avanzar rodeado de mucha incomprensión inicial así que mucho antes de cien años habremos en que mejora la marcha de la humanidad este tsunami que nos lleva en volandas al ocho de marzo del dos mil dieciocho porque las mujeres paran para que el movimiento no se detenga para que la igualdad sea verdad Pepa Bueno