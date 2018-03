“Me preocupa que a la brecha de género se superponga la brecha tecnológica”

Voz 1727 00:00 todo lo que venimos contando estos días todo lo que ustedes van a escuchar mañana todos tiene como objetivo modificar un reparto de poder y unas reglas del juego que permitan que siendo muy diferentes como somos hombres y mujeres no sólo tengamos los mismos derechos sino que podamos ejercer los en igualdad y para eso hacer política y hacer políticas es muy importante pero tanto más es formar a quiénes tienen que implementarlas después Marisa solito muy buenos días buenos días Pepa la presidenta de la Fundación Mujeres el referente habitual de este programa a lo largo de mucho tiempo en los últimos cinco años para hablar de igualdad los funcionarios los profesionales los policías los jueces los médicos los profesores todos los que intervienen de una manera o de otra en asuntos de igualdad tienen la formación adecuada

Voz 1 00:49 bueno en en este momento podíamos decir que no es francamente no por muchas razones primero porque en lo que son es la formación profesional por excelencia que es la universidad aunque lleva mucho tiempo trabajando con los estudios de género no se ha conseguido que ya realmente asignaturas troncales y materias troncales lo que es la formación profesional se ha trabajado mucho en formación continua y formación ocupacional pero bien es cierto que que no siempre consigue los resultados esperados no bien porque no se valora suficientemente ese tipo de formación por qué no también debido probablemente a la calidad

Voz 1727 01:24 la propia formación en muchos casos ojo una cosa que me parece importante formación no es lo mismo que sensibilización

Voz 1 01:30 efectivamente no es lo mismo que sensibilización es evidente que tener una sensibilidad particular con los problemas de las mujeres es un elemento que que favorece pero hay que tener en cuenta que después cuando hablamos de integración de la igualdad en en en la política en los informes de impacto de género en la coeducación realmente de lo que estamos hablando es de una especialización técnica que eso

Voz 1727 01:53 es lo que todavía no tenemos un ámbito muy importante para la aplicación de la ley por ejemplo los tribunales bueno pues Marina Fernández nuestra compañera ha hablado con una mujer que ha tenido el puesto más alto en las instituciones españolas hasta el momento en ese ámbito

Voz 1491 02:10 María Emilia Casas buenos días buenos días una mujer que ha sido la primera de muchas cosas la primera mujer catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en España la primera y la única presidenta que ha tenido el Tribunal Constitucional más de la mitad de la carrera judicial está en manos de mujeres son un cincuenta y dos coma siete por ciento de mujeres frente a un cuarenta y siete coma tres por ciento de hombres y sin embargo no ha habido nunca una presidenta del Supremo sólo hay una mujer entre las diecisiete presidencias de tribunales superiores de Justicia el techo de cristal es evidente no

Voz 3 02:42 por supuesto por supuesto sin ninguna duda esos datos y otros mucho las profesiones porque si en ese minimizada como hacer me tengo me toda la judicatura demuestran que el poder de decisión no están las mujeres y que en efecto el techo de cristal insiste además dato minuto con soneto de fe

Voz 1491 03:00 formación entre aquellos profesionales que tienen incidencia en igualdad en este tema los jueces son esenciales de sabemos que existen cursos de formación sin embargo encontramos sentencias muy dispares por ejemplo en materia de custodia de los hijos de los maltratadores pues a la pregunta sería si es que la ley dejan estos resquicios interpretables es falta de formación de los jueces o es esto

Voz 3 03:22 yo creo que la líder resquicios pero creo que es un problema estructural no que existe y lo hizo a su actividad y en general en las sociedades no acerca de la escasa preparación me das mujer acerca de que su papel es el que los roles que que sistema patriarcal ha venido marcando que en consecuencia pese a la existencia que el maltrato siempre puede haber un rastros de Quintanilla de mañana que conocemos a veces decisiones judiciales que verdaderamente Jedi no que verdaderamente no se corresponden en modo alguno con la legislación existente porque hay una ley orgánica por ejemplo de Protección Integral de la Mujer frente a la violencia de género y hay decisiones judiciales que no se corresponden con esa norma no obstante valga cierta mejorada en consecuencia deje resquicios pero yo creo que hay un problema estructural cultural y en contra la mujer OO dirigido a colocar a las mujeres la posición de inferioridad historietas en la sensación que le ha causado una discriminación tan lacerante largo sin

Voz 1491 04:38 entiende usted la huelga feminista de mañana

Voz 3 04:41 quinto en el sentido de que es una manera de dar visibilidad no hubo una eh es que en Estados Unidos se lo que se llamó la segunda ola del movimiento de liberación de la mujer que escribió un libro que Bono fue el calcio y uno de culto en los años sesenta hablo es decir hace ya mucho tiempo no en esta mujer Bettini Friedman escribió un libro las mística feminista donde hablaba de vale estar que no tiene no debe el malestar es no definiendo como es la situación de la mujer Illes a necesidad de liberación yo creo que esto es muy real no ese malestar que tienes nombre esa desaparición verlas tenga social la familia también con una posición subordinada en la familia pues describe ese malestar que no tiene nombre que no es llamado por su nombre y que en consecuencia en serio en luchar contra contra esa situación como primera unidad pues se intenta dar inmunidad a ese malestar no eh entonces en esa línea entiendo ávido de los países que hacen muchos años han hecho una huelga de ese tipo por son de Islandia no hace muchos años y que quieran esa misma dirección que puede corresponderse bien con esta catalogación del vale nombre pues que al estar tenga nombre no como medida de civilidad de un problema de desigualdad que real

Voz 1491 06:15 pues María Emilia Casas muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias a mí

Voz 1727 06:20 de casas gracias a nuestra compañera Marina Fernández hemos visto Marisa solito el sector público para la formación profesional en materia de géneros muy importante el sector privado también las empresas del sector privado cómo se gestiona una plantilla desde una dirección de recursos humanos para evitar discriminaciones si quién está al frente de los recursos humanos no tiene formación de género

Voz 4 06:42 pues sí bastante difícil no sobre todo porque además aquí la legislación también establece obligaciones concretas para las empresas desde el año dos mil siete la ley para la igualdad efectiva estableció sobre todo para las empresas más grandes pero en general para todas las empresas que la la incorporación de medidas y planes de igualdad de oportunidades en la gestión de los recursos humanos con el fin de que las prácticas de recursos humanos y ahí estamos hablando de contratación de promoción de formación en general todo lo que pasa en la empresa fuera una gestión de calidad que no causará discriminaciones porque las cifras que vemos en el empleo de la gran discriminación laboral de las mujeres tiene su manifestación en los micro entornos laborales que son las empresas ahí sí tenemos directores directoras de recursos humanos que no saben cómo hacerlo pues se provocarán las situaciones de desigualdad que después vemos en las estadísticas

Voz 1727 07:28 no no basta con ser sensible al tema sino hay que tener formación técnica hay que tener forma

Voz 1 07:33 en técnica hay que evaluar

Voz 1727 07:35 Elena Pisonero expresidenta de presidenta de Hispasat la empresa tecnológica líder en la difusión y distribución de contenidos en español y portugués muy buenos días y enhorabuena

Voz 2 07:45 muchas gracias buenos días Pepa como está muy bien

Voz 1727 07:48 en esta semana ha recibido el Premio Talento sin género de la Asociación de ejecutivas y consejeras perdona que te tutee se lo explico la Audiencia que no recuerde que fuiste colaboradora este programa de cuesta hablarte de usted ahora

Voz 2 07:59 por favor honor que me haces

Voz 1727 08:02 Premio Talento sin género de la Asociación de ejecutivas y consejeras destacaba al al recoger el premio que las mujeres no superan el veinticinco por ciento en carreras técnicas que en sectores como la informática la ciberseguridad o los videojuegos no pasan del diez por ciento estamos hablando Elena de Campos con mucho futuro

Voz 2 08:20 efectivamente Pepa yo creo que lo que me preocupa mi especialmente intente trasladar es que a la brecha de género se va superponer la brecha tecnológica si no somos capaces de posicionar a las mujeres en aquellas carreras que están marcando ya el futuro como tú bien mencionas

Voz 1727 08:37 pero cómo se posicionan a las mujeres ahí porque esto tiene que ver con la educación y los estereotipos no

Voz 2 08:42 desde muy pequeñitas la realmente lo que lo que estamos analizando donde nos estamos implicando personalmente desde las etapas más tempranas desde las niñas que son las que todavía tienen la frescura de ambicionar ser lo que él de ser IER resulta que a los quince eso empieza a cambiar esos estereotipos esas expresiones culturales hacen que empiecen a decantarse por las por las que siempre sea así a las mujeres a que llamaríamos más femeninas abandonando aquellas que como decíamos son las que están marcando el futuro o las que se llaman ahora como stem es decir las de las ciencias la tecnología la ingeniería las matemáticas a las que yo siempre quiero añadir la la la de artes no de filosofía de ser capaces de hacer posibles esos equipos diversos que vayan creciendo pero como digo a los quince años empiezan a sentirse inferiores siendo técnico es donde los perjuicios atacan de una manera tremenda es donde estamos intentando hacer un esfuerzo con el equipo de mujeres que que tenemos el Hispasat que son estupendas todas en todas las disciplinas pero también en las técnicas en una manera o una proporción que supera la media y eso nos hace sentirnos muy orgullosos para que las niñas vean que es posible que referentes que hay mujeres que lo están haciendo realidad ese esfuerzo es fundamental para traspasar o trasladar patrones contra los estereotipos no podemos sino no nos hacemos visibles prevalecerá los estereotipos no fuese en las carreras técnicas por supuesto seguirá me seguir alimentando esa cantera de de mujeres que que estén presentes en todos los ámbitos tecnológicos

Voz 1727 10:25 pero brevemente Elena en Hispasat y aplicamos la política de currículum ciegos que una primera etapa sirve para valorar titulación y experiencia sin saber el género de quienes aspiran a un puesto qué resultado da

Voz 2 10:38 pues yo creo que es estupenda la verdad hemos tenido el resultado que que por ejemplo para las becas tenemos que quince eh once son de ingeniería y ocho es el de mujeres no te digo más eh realmente hay que apostar por besos en lo que estamos trabajando por una política que sea equitativa no queremos la igualdad por la igualdad sin hacer visibles a las mujeres que están realmente apostando por orquestar allí presentes y a cortar

Voz 1727 11:05 Elena Pisonero un abrazo muchas gracias

Voz 2 11:07 muchas gracias perdón un abrazo todo el equipo

Voz 1727 11:09 esa cuando cuando te plantas en una empresa y le dices a la plantilla que les vas a dar formación en igualdad que te encuentras

Voz 1 11:16 bueno pues te puedes encontrar de todo no desde gente que no lo entiende gente que no sabe por qué hay que hacer eso luego hay muchas anécdotas de aula no hay gente por ejemplo que cuando vas a explicar la ley o cuando vas a explicar las medidas de integrales contra la violencia de género te dicen que siendo les vas a preguntar su opinión sobre la ley no es decir que cosa que no pasaría por ejemplo jamás ibas explicas la ley de control

Voz 4 11:39 estos entonces ahí sí que es

Voz 1 11:40 verdad que lo que es el de ABC es el agrio debate social sobre la igualdad sobre el feminismo que tenemos muchas veces dificultad lo que son los procesos de formación técnica

Voz 1727 11:49 claro porque se confunde con adoctrinamiento efectiva

Voz 1 11:52 mente entonces yo creo que hay que decir claramente que en este momento de las empresas tiene la obligación de establecer medidas tiene la obligación de intervenir que cualquier empresa que en este momento esté produciendo discriminación en sus prácticas a selección está haciendo algo que que que no va con la ley es decir que que está incumpliendo la ley cumpliendo la ley y por lo tanto puede sufrir sanciones con lo cual la capacitación técnica para las empresas para la administración pública son imprescindibles para el cumplimiento de la ley

Voz 1727 12:20 trascendiendo la formación tú que has acompañado todo este proceso con nosotros en este programa que salto cualitativo está producido para que este ocho de marzo sea tan especial Marisa

Voz 1 12:29 pues yo creo que básicamente es el hartazgo de las mujeres John me quedo ahí creo que es fantástico ver cómo nuestras hijas van a estar en la calle que eso es una cosa que las pintan las de esta generación de la mediana edad