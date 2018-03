Dolors Montserrat: "Me satisface que muchas mujeres hagan huelga pero también que otras continúen trabajando"

Voz 1727 00:00 que saludamos a la ministra de Igualdad del Gobierno de España Dolors Montserrat muy buenos días ministra bienvenida

Voz 1448 00:05 muy buenos días aunque sí lo digo bien tengo que decir

Voz 1727 00:08 otra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad la igualdad no merece un Ministerio sólo para ella

Voz 1448 00:13 pero lo importante no es que haya un ministerio no sino que realmente ejecute hemos y trabajemos y luchemos cada día por la igualdad y es lo que estamos haciendo

Voz 1727 00:20 el Gobierno de España que le pasa al PP y al Gobierno con esta huelga feminista ministra porque hay esta especie de resistencia ponerse a la defensiva

Voz 1448 00:28 Nadal contraria nosotros realmente somos un Gobierno de un gobierno del Partido Popular lo que defendemos una sociedad de roles compartidos no nos tenemos que alejar de esas sociedades que vivir en nuestras abuelas de roles divididos donde las abuelas se quedaba en casa donde los padres no los abuelos trabajaban o luego no nuestras madres no esos sociedad de roles duplicados donde las mujeres nos incorporamos en el mundo laboral pero que teníamos que continuar haciendo las tareas de casa teníamos que contigo por trabajando no nuestros puestos de trabajo y por tanto nosotros defendemos esté no en este siglo XXI es la revolución femenina sobre todo de la sociedad de roles compartidos y esto es lo que defiende el Gobierno de España una sociedad que cuente con todo el talento femenino y masculino una sociedad no progresa nunca jamás ni cultural ni económica ni socialmente si no cuenta con todo el potencial del talento femenino talento masculino por tanto pensamos que la lucha por la igualdad es una lucha de todos la revolución femenina pasa justamente por la transformación social de todos donde tenemos que implicarnos todos y esto es lo que defendemos cada día es el gobierno del Partido Popular y por tanto mañana yo misma me satisface saber que va a haber muchísimas mujeres que van a ejercer el derecho concejal de la huelga como me satisface saber que mañana van a ver muchísimas mujeres que van a ejercer pues el poder continuar trabajando juntas unidas vamos a continuar trabajando por la igualdad no sólo unidas las mujeres sino sobre todo también los nombres porque es lo que digo no es una sociedad es la transformación de toda la sociedad

Voz 1727 01:54 usted es feminista me distraje yo te sí

Voz 1448 01:57 era ayer soy yo me defino como una mujer que defienda la igualdad real y F a los trescientos sesenta y cinco días al año desde que nací a mí no me gustan te soy sincera ni las etiquetas porque yo pienso sinceramente que vengo de una tierra justamente que es la catalana que me han etiquetado toda la vida por pensar diferente y a mí las etiquetas no me gustan porque mi las generalizaciones porque a veces las etiquetas las generalizaciones concepto eh a lo que hacen es crear estereotipo a mí me etiquetan en Cataluña que por sentirme catalán y española yo soy anticatalana no o que yo soy ahí no sé qué tal no tanto las etiquetas no me gustan pero yo me defino como una mujer que defiendo los trescientos sesenta y cinco días al año la igualdad real y efectiva pero

Voz 1727 02:35 es feminista de parece una etiqueta

Voz 1448 02:37 a mí me parece una etiqueta pero ello respeto perfectamente Sami no me gusta que me pongan esta etiqueta una mujer que defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad

Voz 1727 02:48 Aleix sobre sobre feminismo algún autora de referencia la ministra igualdad bueno yo leo textos esa pero no como ministra sino como mucho

Voz 1448 02:56 Berry soy una gran defensora de la igualdad real y efectiva a mí yo no tanto en puestos de trabajo en la privada como en la pública como en mi casa y cómo no en las eh escuela pues era ya una mujer no siempre empujaba a favor de la igualdad real efectiva por tanto soy una mujer pues bueno a formada no desde esa igualdad y quizás encontré esa igualdad en casa no con una madre y un padre un padre también que nos ayudó por las tres hermanas a entender de verdad la igualdad real efectiva

Voz 1727 03:25 yo recomendaría algún libro a las mujeres que quieran formarse en

Voz 1448 03:29 mira galardón el de el de el de Nuria y por tanto oye pues las mujeres se pueden iniciar con el libro de Nuria no principio no principiantes en feminismo no se llama a los participantes exacto

Voz 1727 03:42 ah y allí escuchamos al presidente del Gobierno desautorizar en el Senado o miembros de su Gobierno a la a la ministra Tejerina a la presidenta de la Comunidad de Madrid que habían recomendado las mujeres trabajar más la mujeres están bastante reventadas de trabajar en fin hacer una huelga a la japonesa dijo el presidente de Gobierno que él no se reconocía en esa recomendación yo querría saber si la ministra de Igualdad del Gobierno España desautoriza a compañeros de su partido que en ámbitos distintos están diciendo cosas como estas a las voy a poner ministra para que podamos valorar lo que significan por ejemplo

Voz 1 04:13 en una diputada canaria

Voz 1727 04:16 las ex senadora ex alcaldesa de Las Palmas se llama Pepa Luzardo decía lo que ella cree que van a hacer las mujeres que van a la huelga

Voz 2 04:23 no sé supongo que tendrán tiempo libre para paraíso a la peluquería no

Voz 1727 04:27 pero yo creo que eso no va a servido absolutamente para para nada

Voz 2 04:30 me parece que lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar

Voz 1727 04:32 también ayer mismo su portavoz en Cádiz Laura seco

Voz 3 04:35 Miren ustedes quién va a cuidar a esa mayoría de San menor si es una mujer a la que los cuida no pueden esa mujer ella la huelga esa huelga eh es para las élites feminista Hinault para las mujeres reales que tienen obligación le hizo responsable no pueden eludir la

Voz 1727 04:50 también el portavoz en la Asamblea de Madrid Enrique Ossorio yo creo que

Voz 4 04:53 esta huelga no apuesta por la igualdad sino que apuesta por el enfrentamiento enfrentamiento entre hombres y mujeres y esto es un problema que tenemos que resolver todos juntos y no por la vía del enfrentamiento

Voz 1727 05:06 hay más la concejala del PP de Madrid es consejera de Familia en el Gobierno de Esperanza Aguirre Beatriz Elorriaga dijo esto que vamos a escuchar el domingo en el programa especial que hizo Radio Madrid A Vivir Madrid dedicado al ocho de marzo

Voz 5 05:18 claro que es una huelga politizada absolutamente no hay más que leer el documento que habéis hecho fuerte en el documento que habéis hecho estáis defendiendo una serie de principios que son claramente ideologizada sean queréis la enseñanza pública Gerais el aborto como derecho

Voz 1727 05:36 entendería au diría la ministra de Igualdad que compañeros de su partido que no están entendiendo lo que piden las mujeres por ejemplo consideró desafortunadas las dos primeras que me ha expuesto pero

Voz 1448 05:47 realmente luego lo que ha dicho no Elorriaga la última pues y yo respeto la opinión de todos de unos y de otros lo que tenemos muy claro nosotros como gobierno del Partido Popular como Partido Popular lo que defendemos la igualdad de oportunidades una sociedad libre debía denuncia machista una sociedad donde a las mujeres no sin Ospina elige la me maternidad para progresar una sociedad donde las mujeres rurales donde las mujeres con discapacidad las mujeres víctimas de violencia de género tengan las mismas oportunidades que cualquier hombre o mujer en España importante nosotros trabajamos para la igualdad real y cómo trabajamos para ello pues mire sea varios varias herramientas la primera para nosotros importantísimo una de las grandes herramientas para luchar contra la desigualdad es el empleo podemos decir hoy que es no la primera vez en la historia de España que hay más mujeres trabajando también podemos decir hoy que hay más mujeres emprendedoras que hombres hay una de cada diez emprendedores seis son mujeres esto es desde el año dos mil once podemos decir también que somos no nosotros el Gobierno de España que hemos conseguido juntamente con los sindicatos incrementar en tres años un veinte por ciento el salario mínimo interprofesional y podemos decir que lo que estamos trabajando es para derribar también las barreras visibles e invisibles que están en las mentes no de los ciudadanos de este país y como derribados las por ejemplo una barrera visible pues es la brecha generacional la brecha territorial cuál es la brecha territorial las mujeres rurales por ejemplo el otro día no hay las la mujer desde el mundo rural lo mejor no tienen las mismas oportunidades que no las mujeres que están en las áreas metropolitanas que tenemos que darles en en ponderar las darles autonomía darles independencia como pues hicimos un programa de digitalizadas darles herramientas para que sin poder en para que emprendan para que cojan su propia autonomía luego también trabajamos por ejemplo con barreras invisibles que es el gran coste pienso sinceramente que es la maternidad pues el currículum anónimo ha sido este Gobierno ella misma como ministra que hemos impuesto este año no el currículum anónimo en qué beneficia al currículo anónimo beneficia mujeres pero también a hombres beneficia a todas las edades por ejemplo una mujer va trabaja que va a que se quiere presentar en una entrevista y lo mejor está en edad de maternidad en su currículum pone no que ha nacido X años y que por tanto está en edad de material lo mejor ni siquiera la llaman para entrevistarle el otro día me encontré un aunque el cincuenta y un años que estaba en el paro desde hacía tres años y la empresa de ETT jo saca todos tus datos ya hace un currículum anónimo dice hacía un año que nadie me llamaba para una entrevista me llamaron puede decir hoy que estoy trabajando por tanto tenemos que dar herramientas para de hacer desaparecer y eliminar esas barreras visibles e invisibles que otra medida muy importante que también quiere decir justamente nuestras madres nuestras abuelas que trabajaron y que renunciaron a cotizaciones para poder cuidar a sus padres y a sus hijos pues ha sido un gobierno del Partido Popular no que desde el dos mil dieciséis a las mujeres que se jubilan les pagamos no pensión complementaria en función de sus hijos para justamente devolverles esas renuncias y esa penalización a la maternidad y eso hemos reducido un trece por ciento la brecha en las pensiones

Voz 1727 08:45 la brevedad ciento setenta mil mujeres creo recordar que perdieron la cotización porque estaban en programas de dependencia que ustedes dejaron sin recursos con los recortes hay alguna posibilidad de que vuelvan a cotizar

Voz 1448 08:55 bueno nosotros con la Ley de Dependencia nosotros cogimos un gobierno con serias y dificultades económicas donde realmente en momentos complicados tuvimos que tomar decisiones muy complejas de grandes se cree sacrificios donde todas las sociedad hizo grandes esfuerzos si hoy podemos decir que estamos sacando este país de la crisis que estamos creando más empleo y que estamos no la senda de crecimiento económico ha sido gracias no sólo a las casi el Gobierno del presidente Rajoy sino también de toda la sociedad y yo desde aquí quiero agradecer los grandes esfuerzos de esta sociedad eso es que hicimos nos encontramos una ley de dependencia tocada donde realmente estaban en peligro su mantenimiento y su preservación su viabilidad económica y el Gobierno España tuvo muy claro que teníamos que mantener la ley de Dependencia que hemos hecho pues mire Podemos si con la ley de dependencia que hay hay por ejemplo este último año se han incorporado veinticinco mil personas más en a la Ley de Dependencia podemos decir que te está garantizaba la Ley de Dependencia podemos decir que este Gobierno hemos incrementado un cinco por ciento más a la Ley de Dependencia para rebajar las listas de espera justamente para recuperar los esfuerzos que tuvieron que hacer no nuestras familias hemos pactado con las comunidades autónomas que este año hemos incrementan un cinco por ciento este año que viene un cinco por ciento más que el año que cinco por ciento más para justamente llegar a lo que realmente tuvimos que ajustar por la situación económica que debía en nuestro país

Voz 1727 10:14 Isabel ministra porque se dejó de ejecutar los que la mitad de los cien millones de más que presupuestaron el año pasado pelo contó ayer la SER en dependencia

Voz 1448 10:21 no es menos cierto vamos a explicar primero que todo saben que la Ley de Dependencia es una competencia compartida juntamente con las comunidades autónomas quién evalúa a quién valora no si una persona tiene derecho a tener la ley dependencia es son las comunidades autónomas por tanto a cuando el derecho adquirido no cuando ya la Autónoma dice pues se métodos los Montserrat no tiene derecho a la dependencia el Gobierno de España paga una parte de esta ley de dependencia y las comunidades autónomas otra parte por tanto el Gobierno de España cuando una persona tiene ese derecho adquirido siempre se paga osea es como un derecho que ha adquirido una pensión las pensiones de jubilación es las pensiones de orfandad las pensiones no contributivas separan cuando tú tras en el sistema importantes nosotros gritamos el noventa y siete por ciento del presupuesto pagando el derecho subjetivo de esa persona que ha adquirido no es la dependencia dos hemos incrementado un cinco por ciento con la proyección de incrementar este año cinco por ciento más que el año que viene cinco por ciento más para recuperar los ajustes y los sacrificios que tuvimos que hacer debido a la crisis económica tres este año hemos incrementado diecisiete millones de euros más entre la asistencia para la dependencia iba a decir más conferencia de presidentes del enero del año pasado donde el presidente Rajoy juntamente con todos los diecisiete presidentes autonómicos acordaron trabajar para un mejor financiación autonómica que San trabajando dentro de este acuerdo había un grupo de que hiciéramos Gobierno España como has autónomas un estudio de viabilidad económica y garantizar la Ley de Dependencia y lo conseguimos sacar por unanimidad contras con las autónomas Gobierno español apruebe Yeste y trabajo lo hemos puesto en el grupo de trabajo de financiación autonómica para garantizar

Voz 1727 11:55 hay dependía solamente añadir una precisión como ha dicho con esa rotundidad que no es cierto el dato que ayer dio la SER ayer mismo la Intervención General de la Seguridad Social publicó su informe en el que confirma que efectivamente el presupuesto ejecutado el año pasado era cuarenta y cuatro millones de euros inferior a lo que se anunció

Voz 1 12:11 en el cuarenta y cuatro millones de euros menor porque las comunidades complementaban la aportación del Gobierno que era tan pequeña que no estaba para rato

Voz 1727 12:22 conocer nuevos dependientes pero querría avanzar en una cosa ministra cuando aprobará el Gobierno los doscientos millones de euros previstos en el Pacto contra la violencia de género

Voz 1448 12:30 pues el veintitrés de marzo presentamos el Consejo de Ministros y por tanto el siguiente lunes presentaremos los presupuestos generales del Estado en la Cámara en los que las Cortes este veintitrés de marzo estamos hoy a siete Heron a7 exacto importando en veinte días tendremos ya los presupuestos generales del Estado y por tanto pido desde aquí el compromiso del pacto de esa violencia por supuesto estarán los presupuestos por tanto pido desde aquí pues la misma responsabilidad a todas las fuerzas políticas porque quién aprueba los Presupuestos son la Cámara Legislativo Ejecutivo presenta las cuentas la presidenta los presupuestos yo te desde aquí diría sobre todo que nadie antes de ver el presidente esto claramente que diga que no lo va a votar porque vi al final vidas pues es votar sí a la violó

Voz 1727 13:08 el Gobierno no consigue mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos usted contempla una partida extraordinaria un crédito algo que le de contenido económico a un pacto que se ha anunciado a bombo y platillo contra una realidad sangrante que es la violencia de género

Voz 1448 13:21 bueno tenemos claro cómo gobiernan hablamos de futuribles lo importante es que veintitrés de marzo lo vamos a presentar que el compromiso estarán en los presupuestos y pedimos la misma responderá de las fuerzas políticas porque lo importante lo que exigen los ciudadanos de los políticos es justamente poner en marcha el han mayor herramienta para continuar sacando este país de la crisis para crecimiento económico creación de empleo y estabilidad del Estado del bienestar

Voz 1727 13:43 este plantear al Gobierno la reforma de la ley del aborto para que las jóvenes de dieciséis y diecisiete años puedan tomar decisiones sobre su vida sin permiso de los progenitores

Voz 1448 13:53 lo saben perfectamente cuál es la posición del Partido Popular donde van a reformular no el partido recurrió ante el Tribunal Constitucional dijimos que nosotros no haríamos Nava hasta que hubiera la al Tribunal Constitucional que la decisión no de gobierno de Partido Popular sea al final quién apoya al Gobierno es el Partido Popular

Voz 1727 14:10 pero llegó igualar el lo eh usted llegó a defenderlo en alguna ocasión

Voz 1448 14:12 yo lo que es lo que siempre he defendido lo que siempre he defendido es el derecho a la vida y lo que siempre defendido es que nosotros pusimos el recurso ante el Tribunal Constitucional y estamos esperando la sentencia nosotros adoptaremos o no la legislación en base a la sentencia antes la sentencia el Partido Popular no vamos a hacer absolutamente nada

Voz 1727 14:30 hace poco se abstuvieron ustedes en en la presentación del proyecto de ley de Unidos Podemos sobre la brecha salarial luego presentar un plan de igualdad incluida alguna de las medidas por ejemplo la obligación de las empresas de publicar de darle publicidad a los salarios de sus plantillas para combatir la la brecha ministra porque un planning una ley una ley obliga y un plan bueno pues aplican no se aplica

Voz 1448 14:53 bueno primero de todo es que en España ya hay una ley yo quiero mira me gusta que me preguntes orar de hecho salarial para explicarlo para que la gente que consiste escuchando no todos lo entendamos primero que todo hay una ley en España que dice que ninguna persona pueda puede cobrar más que otra por el mismo puesto de trabajo esto está prohibido en España pronto un hombre no puede cobrar la diferente más que otra mujer por el mismo puesto de trabajo si realmente esto pasa hay procedimientos como la Inspección de Trabajo para poder denunciar esto qué quiere

Voz 1727 15:21 déjeme decirle una vez hechas

Voz 1448 15:24 si se genera en los complementos y mucho

Voz 1727 15:26 los otros asuntos que tienen que ver con anuales explica

Voz 1448 15:29 pero sobre todo en lo que usted está diciendo se creerá en muchos temas mire ese genera primero todo quiero decir pero he dicho que en España ya hay una ley que prohibe que una persona un hombre cobren más que una mujer por el mismo puesto de trabajo y los instrumentos como la Inspección de Trabajo para denunciarlo dicho esto también quiere decir lo que he dicho antes no hemos sido un gobierno que gracias nuestras políticas hay ocho millones y medio de mujeres trabajando en España hemos incrementado el Salario Mínimo Interprofesional estamos en latas hemos bajado la tasa de brecha salarial cuatro puntos estamos por debajo de países tan importantes como Alemania Reino Unido Francia pero no nos conformamos y dónde está la brecha la brecha está por ejemplo tasa de ocupación y lo quiero decir Juan la tasa de ocupación de hombres cuando no tienen hijos están los hombres aún setenta y dos coma aún no por ciento cuando las mujeres tampoco lo tienen hijos tiene una tasa de ocupación mayor que la de los hombres muy poquito pero mayor que es un setenta y dos coma cinco por ciento cuando hay tasa de ocupación con hijos los hombres están en natas ocupación con hijos de un ochenta y dos por ciento y las mujeres baja un sesenta y tres por ciento por tanto no está indicando que la maternidad penaliza y por ello nosotros hemos puesto en marcha currículum anónimo antes de entrar en un puesto de trabajo que no te valoren por tu maternidad que no penalice dos las mujeres nuestras madres y nuestras abuelas que penalizó la maternidad por eso tenía menos cotizaciones hemos reducido la brecha de pensiones de esas madres ídolos también tenemos que pensar pongo un ejemplo cuántas madres y puedo hasta poner el ejemplo de mi madre esto sus primos primas hermanas hablar de primas hermanas tuvieron carrera universitaria llegue pidió a su padre a mi abuelo hacer una carrera universitaria mi abuelo le dijo oye que tienes que hacer una carrera universitaria si tenemos una pequeña un pequeño negocio en casa tú eres hija une Cate de te dedicará al negocio Mi madre no tuvo una formación universitaria hay muchas mujeres muchas madres y muchas abuelas no tuvieran formación universitaria por barreras invisibles visibles que existían en sus familias y en la sociedad y por tanto esas mujeres que se incorporan al mundo laboral quizás no tienen ni han esa formación y por tanto la brecha salarial como se calcula se coge una media se coge todos los hombres que trabajan en España las mujeres que trabajan España iremos que hay una brecha de salarios estrenando por el mismo puesto

Voz 1727 17:40 la ministra son muchos datos llegar a casa la salarial el sesenta por ciento de las tituladas universitarias en este país son mujeres les el tema de

Voz 1448 17:46 la contratados gracias a Dios mejorado que las mujeres se incorporen también las universidades

Voz 1727 17:51 de al pasado absolutamente no tiene nada que ver con el mundo en el que vivimos sigue existiendo

Voz 1448 17:55 ah no creéis que se jubilan ahora a veinticinco años sí que quizás no habían tenido las mismas oportuna es que nuestra generación ha tenido que hemos sido formadas en formación

Voz 1727 18:04 por eso Carlos sancionar a las empresas que no apliquen los programas de igualdad

Voz 1448 18:09 ah y el Gobierno de España tres de la Inspección de Trabajo ya está velando para que un mismo puesto de trabajo Si se cobra más se sanciona a punto uno dos nosotros lo que estamos trabajando en el Plan de Igualdad justamente es que todas que seguir osea primeros registrar los planes de igualdad hacer un seguimiento del Plan de Igualdad y hacer cumplir el plan

Voz 1727 18:28 igualdad yo quiero dejar que pregunte mis compañeras de mesa que venían esta mañana para un programa especial sobre el ocho de marzo y es muy interesante escuchar lo que tengan que decir ellas también Soledad Gallego Díaz decidí ministra buenos días qué día

Voz 6 18:42 ministra de Igualdad estoy absolutamente seguro

Voz 7 18:44 que usted conoce cuántos casos ahí de sanciones a empresas

Voz 1727 18:49 por falta de eh

Voz 6 18:51 de cumplimiento de la ley sobre mismos

Voz 7 18:54 te ahora mismo o trabajo lo estoy segura que usted conoce cuántos casos sabido porque de un tumor

Voz 1448 18:59 yo creo que dedicar a eso claro bueno eso sobre todo lo hace empleo sobre todo todo lo que es la relación laboral lo hace empleo ayer justamente el dato lo dio el presidente Rajoy en la sesión de control del Senado y donde en este último año han habido grandes sanciones donde hemos con conseguido a primero de todo hace

Voz 1727 19:15 aflorar puestos de trabajo

Voz 1448 19:18 dicen de acuerdo sobre el tema sobre el tema y la igualdad sobre el tema de la aplicación habla con escasos ahí no recuerdo mal ahora no me acuerdo pero ayer creo que el presidente Rajoy dijo aproximadamente noventa mil en los últimos en el último año pero no les den Homilía de aflorar

Voz 1727 19:30 pero de trabajo nombre figura hizo me refiero ahora

Voz 1448 19:33 grave es decir no lo recuerdo porque usted sabe que que lo hace es el Ministerio de Empleo y Relaciones Laborales una última cosa

Voz 1727 19:39 querría Farías la etiqueta de antirracista como usted rechazaría la etiqueta de ser antirracista yo rechazo cualquier etiqueta

Voz 1448 19:47 dice también no sea yo no soy racista pero yo no que no me gustan las etiquetas no me gustan las etiquetas no me gustan y que me llamen a mí yo me considero catalán ahí española me considero una mujer que defienda la igualdad real y efectiva soy una mujer que ha defiendo no pues a las políticas en favor de todas y cada una de las personas a no que que que mejoren a las personas me hayan votado no me hayan votado y no me han usamos etiquetas Quizás quizás eh de una tierra que yo me puse en política sobre todo por defender la libertad del que pensaba diferente justamente porque me etiquetar no me gustó nunca porque piensa que las generalizaciones creen estigma a Milla por ser de un partido en una tierra como la catalana me consideran que yo no era catalana y eso me indignaba tanto las etiquetas y es quizás un tema mío personal pero no me han mostrado nunca la etiqueta

Voz 1727 20:33 no sé si quién es que respeto perfectamente que

Voz 1448 20:35 eh que cualquiera pues no le guste pero por supuesto no soy

Voz 1727 20:39 han Rajoy pregunta Inés Gutiérrez del Comité ocho de marzo buena ministra usted ha hecho una serie de argumentaciones defendiendo las políticas de este Gobierno y lo entiendo es es su rol sin embargo ayer se publicaba una encuesta de Metroscopia que nos ha revelado que el ochenta y dos por ciento de las personas españolas es decir hombres y mujeres de este país entienden los motivos para ir a la huelga feminista yo le quisiera preguntar qué piensa usted de este ochenta y dos por ciento que está diciendo este dato de las políticas en general de su Gobierno y en concreto de las políticas de igualdad

Voz 1448 21:15 estoy método que el ocho de marzo un día significativo importantísimo para todos no sólo para las mujeres para los hombres las mujeres estoy feliz que cada año se incorporen más hombres no sólo el ocho marzo sino los trescientos sesenta sesenta y cuatro días a defender la igualdad real y efectiva de las mujeres esto también de los hombres porque ellos lo que considero no creo que sea una guerra entre nosotras y una guerra de sexos del hombre contra la mujer sino pienso que la revolución femeninas la transformación de todos implicados también los hombres importante el ocho de marzo es una reivindicación que cada uno la reivindica a su manera porque vivimos en un país en libertad donde el ocho de marzo reivindicamos todo lo que hemos conseguido durante estos años todo lo que han hecho nuestras madres nuestros padres nuestras abuelas por la igualdad real y efectiva que nosotros nos encontremos mejor el país dos reivindicamos lo que aún nos queda por hacer pero yo también quiero poner en valor que España ha avanzado muchísimo en igualdad que tenemos que continuar avanzando importante marzo sirve para reivindicar lo que hemos hecho irreal que juntos tenemos que continuar mejorando llegará a la red a la igualdad real y efectiva

Voz 1727 22:15 ministra pero si retomando lo que preguntaba enseguida tuve la palabra Nuria le preguntó Moines Gutiérrez qué les sugiere al Gobierno de España que seis mil quinientas periodistas que es un sector que conocemos nosotros bien hayan firmado un manifiesto defendiendo la huelga feminista de mañana el Gobierno hace alguna reflexión sobre esta hola de las mujeres españolas defendiendo la huelga feminista de mañana no no nos han sentado a decir Nos estamos perdiendo algo estamos entendiendo lo que está pasando han hecho esa reflexión no

Voz 1448 22:45 Boris si esa es la sense por ir a la huelga o no ir a la huelga no quiere decir que tú no defiendan más o menos la igualdad y por tanto defendemos con la misma intensidad la igualdad que la libertad África de ya muchas veces es prioritario el dímelo es el de peluche si sale siempre ha dado Face pero los periodistas Augusto sí

Voz 1727 23:04 si el Gobierno ha dicho oye Nos estamos perdiendo algo

Voz 1448 23:06 no no lo he dicho nadie el el Gobierno estar sentado reflexionó en vigor llevan estamos convencidos tranquilos y seguros de que estamos haciendo todas las estamos poniendo toda las políticas necesarias para conseguir la igualdad real efectiva empezando la primera por el empleo dar ocho millones y medio de personas que tengan una oportunidad para poder trabajar es una de las grandes herramientas para luchar contra la de

Voz 1727 23:27 es igual setenta por ciento de los empleos a tiempo parcial son de mujeres Nuria Varela

Voz 1448 23:32 por eso tenemos que tragar con la conciliación la preo

Voz 1727 23:34 cuenta que la fuente no sea que cómo cómo se explica si todo lo que no ha dicho es así si ese trabajo si este Gobierno trabaja tanto por la igualdad no sé la verdad es que también me gusta me gustaría también saber cómo se trabaja por la igualdad real y efectiva siendo el feminismo y también me gustaría decirle que no ha sido gracias a ácido gracias al feminismo que las mujeres llena las aulas universitarias el ocho de marzo reivindicamos y defendemos eso pero la pregunta es

Voz 8 24:00 cómo se explica es lo que estamos insistiendo todas cómo se explica que estemos organizadas en la huelga y que vamos a estar con miles en las calles las trabajadoras del hogar las que les las académicas las periodistas las mujeres rurales las mujeres gitanas organizadas las académicas

Voz 1727 24:17 juezas cómo se explica esta móviles

Voz 8 24:20 qué hacían si realmente han trabajado tanto por la igualdad y también me gustaría que le saber qué le diría usted a las mil seiscientas treinta mujeres entre catorce y diecisiete años que ahora mismo están sufriendo violencia de género hasta cuándo van a tener que esperar para poner medidas efectivas de urgentes tenemos el

Voz 1448 24:40 esa ha tenido respuestas de cuatro minutos Elia ha tenido respuestas de cuatro minutos para el final han pacto de Estado en la lucha contra la violencia hemos hecho muchísimo durante los cuarenta años en la lucha contra la violencia empezamos dos mil trescientos mil cuatro y hemos avanzado digo ahora estaremos a la altura pues justamente lo que hemos conseguido en Gobierno juntamente con las fuerzas políticas juntamente con todas con esa autónomas con la Federación de Municipios sindicatos patronal y organizaciones sociales de calado mil que existían

Voz 8 25:07 has treinta menores entre catorce diecisiete años

Voz 1727 25:09 tejidas por la policía nunca hemos tenido estas

Voz 1448 25:12 pero justamente el pacto lo que pretende el pacto de violencia es mejorar aún más la lucha contra la violencia de género para erradicar esta lacra en nuestra sociedad y esto es lo que estamos todos unidos en la lucha contra la violencia de género y la lucha conjunta

Voz 1727 25:24 a la izaron parto no ha empezado ministra mañana que tenemos que terminar mañana trabajará las más o menos a la japonesa a a la española la italiana que también hacen y cuatro horas

Voz 1448 25:35 Jared como siempre yo trabajo con Phil yo siempre intento conciliar que este es otro de los ejes la japonesa eso no no yo a la japonesa no yo trabajo

Voz 1727 25:43 cree que se equivocaron Tejerina de Cifuentes diciendo a las mujeres que trabajen un poco

Voz 1448 25:47 As no yo creo sinceramente que ella se referían que a trabajar por la igualdad son las veinticuatro horas el día hay trescientos sesenta y cinco días al año no creo que se refirieran a su trabajo de El día a día de no como empleada para ciudad manera usted cree que vamos a ir a la peluquería a la mañana la gente va a ser un día importante pues el ocho Arce por tanto las mujeres libremente unas no van a ir a la huelga y otras vamos a seguir trabajando pero todas unidas a trabajar por la igualdad

Voz 1727 26:12 fue en ocho de marzo ministras gracias al ni entes