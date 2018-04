quitando el fútbol acaso no aprendimos ayer en la Champions que el dinero no da la felicidad ayer fuimos conscientes que el proyecto del jeque a base de millones tienen menos futuro que un asesor de Donald Trump es un presidente capaz por sí mismo de destruir empleo a ritmo de burbuja inmobiliaria IS despachó a otro de sus más estrechos colaboradores casualmente estrecho es el adjetivo que define las miras el presidente americano en fin muy buenos días siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena SER se respira algo distinto en el ambiente insoportable aroma del aburrimiento que transpira la política en este país ha cambiado el obispo Munilla rectifica sus declaraciones y Mariano

desde luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido no

Voz 5

01:10

no es que no te reconozca estuvo Mariano la cosa es que no te reconocemos nosotros Mariano sensible y feminista consciente y sensibilizado la sonoridad de María Marín los reconoce lo de la huelga a la japonesa ese mito español por una parte que decirlo el presidente Rajoy nunca tenido fama de ser un trabajador incansable y por otra aquí si debe ese cambio repentino en Mariano hace pocas semanas afirmaba que era mejor no meterse en eso de la brecha salarial ha visto la luz Mariano ha encontrado al fin el camino a la democracia y la redención democracia y redención que parece el título de Hijo de los secretos amigos sólo falta que Camps que hoy comparece en la Audiencia Nacional asuma los excesos cometidos en Valencia y confirme lo que todos sospechamos que no sólo son delincuentes que también son horteras esas maneras esa chulería de esas formas estén completamente pasadas una vez más la demostración de que el modelo educativo español no funciona es la propia clase política española en fin lo importante es que algo está pasando en España algo bueno podría ser mejor pues no sé porque mañana va a seguir lloviendo y falta hace ánimo por cierto a esos miles de agricultores que hoy en las calles de Madrid reivindica en su futuro hombres y mujeres que trabajan la tierra hablando de futuro esa es la única conversación tolerable la que incluya a todos y a todas en el futuro