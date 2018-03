Marta: "Las niñas de 15 años nos damos cuenta ahora de lo que está pasando"

Voz 0419

00:00

se veía Marta Ferrer tengo quince años la edad sobre todo notamos mucho a cuenta ahora de lo que de lo que está pasando el maltrato por las noticias escrito un escrito Mirlo eh que se llama una entre un millón está hecho por el Día de la Mujer hice las siguientes palabras me apetecía mucho hablar de este tema manifestarme dar mi opinión inhibición de las cosas como mujer me parece muy indignante que hoy en día sigan habiendo tantas desigualdades entre las mujeres y los hombres desde cobrar diferentes sueldos por el mismo trabajo hasta algunos comentarios que dejamos pasar pero que son realmente ofensivos y que no deberían existir actualmente las mujeres representan el ochenta y tres por cien de los trabajos domésticos yo soy mujer quiere ir por la calle que no me gritan grosería sobren cuerpo quiero que todos esos hombres que maltratan a sus mujeres seré cuenta te lo despreciables que son quiero que han niños elegir entre una pelota una muñeca quiere ser como grandes mujeres están llegando que han llegado lejos pero también quiero ser como esas mujeres del día a día quiero aprender de esas niñas que no cuentan con una vida fácil quiero que hacen los valores que las próximas generaciones sean de otra manera y que de una vez por todas sede del mundo cuenta de que no somos inferiores a nadie que la educación enseña otras maneras deberán mujer posición en esta sociedad hicieron muy próxima vida volverán a ser mujer