"Que una palabra no haga específico su referencia de género no significa que no lo tenga"

once y veinte minutos una hora menos en Canarias nunca en la historia hemos escrito ni tanto ni tan mal diestro a pesar de los esfuerzos durante más de veinte años de la persona encargada de atender todas las dudas lingüísticas que los hispanohablantes preguntamos a Larra sea persona hoy está con nosotros no sé si levantar Villa directamente a abrazar a Elena Hernández que dirige el Departamento de Español al día

Voz 2 00:31 lo que podríamos hacer una sección sólo con los errores gramaticales de las ofertas de los supermercados Elena Hernández

Voz 5 00:42 y estar aquí que me abrace si se tercia también

Voz 2 00:47 voy un poco bueno algo personal en la Academia nos arrepentimos ciento a solo no es una cosa que cuando entras ahí se nota en el ambiente que hay algo que no

Voz 5 00:56 no yo vamos yo particularmente no creo que quienes la edad estamos en el borrador de la última Ortografía ya se propuso tampoco porque está bien fundamentada la razón por la cual se quitó esa tilde que por cierto nunca debió usarse que ahí hay un pecado de origen digamos

Voz 6 01:19 todo es opinable pero inunde bajo el día TUI elevado muy muy agresivo como con el Asturias bueno si eso no lleva tilde es tu opinión

Voz 2 01:32 bueno no es una pregunta muy frecuente imagino que las trescientas cada día Elena recibe trescientas consultas a través de informa con la etiqueta RAE consultas imagino que esa es una de las seguro de las más habituales el acento el solo

Voz 2 01:58 desde el año dos mil doce y habéis conseguido algo que es difícil sobre todo en estas redes sociales han es tan fácil el cambiar el tono y tenido cierta frialdad cierto tono institucional y a veces es difícil por ejemplo la pregunta de no podemos más de sería correcto cambiar la expresión dar a luz por un boxing de un bebé irradia informa contesto no tiene sentido emplearon extranjerismos imaginó que es muy difícil mantenerse aseo con calma ante según qué preguntas

Voz 5 02:32 bueno es verdad que hay muchas preguntas que que tienen ahí por debajo digamos eh un chiste o una provocación pero es verdad que hemos creado un estilo el estilo Rae es un estilo un poco digamos eco yo diría sí o anticuado tratamos de usted a los usuarios pero yo creo que eso incluso hasta moderno hoy tratamos de mantenernos ahí eh porque bueno nunca nunca sabes cuándo detrás de una consulta hay hay hay una pregunta sería o hay un desconocimiento real o hay un chiste entonces bueno en ese caso era obvio que había un poco de coña pero nuestra en nuestro lema es eso contestar siempre contestar lo más aséptica también educadamente posible

Voz 2 03:22 me manda no hay hay cuestiones nombres personas que se ponen de actualidad don Alfonso preguntó cara separado anchoa cara ancho adjunto o cara anchoa separado llamas con con mayúscula sin inmutarse Ray informa contestó se puedo usar Cara Ancha va junto o cara anchoa con dos así es una pauta de farmacia ande

Voz 5 03:44 de neologismos en español composición nosotros contestamos con esa pauta la capacidad de crear nuevos términos para responder a nuevas necesidades expresivas de los hablantes está ahí y entonces nosotros nos limitamos a a bueno a orientar sobre si esas formaciones responden efectivamente esas pautas au no

Voz 2 04:05 tú trajes en la en la en la Academia de la Lengua pero no eres académica

Voz 5 04:10 tengo tengo yo di yo siempre digo en broma en la familia que lo que tengo una silla o una banqueta

Voz 6 04:16 tú en durante el horario laboral

Voz 7 04:19 es tu lenguaje que los

Voz 5 04:22 de ocio que si esto es esto es como los policías no estamos de servicio hay estrenamos la la corrección luego ya en en casa o buenos días

Voz 8 04:32 bueno nos relajamos como todo el mundo no poner interrogaciones al principio unas Whatsapp admiten eso no lo voy a contestar si no es en presencia de mi abogado

Voz 9 04:41 bueno al hilo de de la pregunta Elena trabaja en la Academia eh

Voz 2 04:46 muchas veces desaparece el ser la Academia sólo ha habido desde su fundación en mil setecientos trece once mujeres académicas no se dejó entrar a Emilia Pardo Bazán ni a María Moliner bueno pues si hablamos de actualizar y hablamos de nuevos tiempos en nuestro país debemos debemos pensar que sea aire en todas las ventanas de que abrir todas las ventanas y airear un poco en algunas instituciones bueno el chiste a veces se deriva claro de de uso habitual seguramente erróneo por ejemplo

Voz 5 05:12 siempre que la de Pedro Sánchez su físico

Voz 10 05:15 me siempre es similar a las que me da igual

Voz 5 05:19 bueno eso es fruto de algo muy frecuente en en en la lengua oral que es el el cruce de palabras que por alguna razón en la mente no se asocian y que nos llevan a cometer errores

Voz 2 05:32 son casos muy claro y no es el momento de que hace pocas semanas tristemente desaparecido que Forges que inventó la palabra bocata Islam no es el momento en el que los cómicos entren ya de una vez por todas en la Academia o lo echan antes por ejemplo

Voz 2 05:59 mi favorita es que no en Rennes a tira un cohete no es momento ya de abrir un poco algunas puertas

Voz 5 06:08 abona tiene que volver a cariño luego pues a ver si te refieres Hain ha incorporado algunos de esos términos yo estaría vamos yo lo que digo siempre no la incorporación de voces al diccionario siempre tiene como requisito que que hayan alcanzado un un el uso generalizado entre los hablantes llena el nivel digamos culto no por consiguiente ese tipo de vulgarismos que tiene que ver con fenómenos fonético que se dan en cierta en el habla popular pues normalmente no suelen alcanzar ese nivel y por tanto no suelen incorporadas al diccionario

Voz 2 06:42 no hay que bajar la guardia de esas trescientas consultas que llegan claro tú podrías estar todo el día corrigiendo y ayudando a la gente que está ahí el teléfono ahora no lo vas a hacer no han no tienes

Voz 2 06:56 pues bueno si tiene alguna consulta no te podemos saber siquiera vamos a través del bolso Elena hagan alguna consulta si quiere porque vamos a responder en directo a través de la cuenta de la RAE algunas de las cuestiones sean educados lo primero imprecisos también en su pregunta cuestión que vamos a trasladar en directo

Voz 5 07:19 esto es trabajasen red eh a ver si me la sé

Voz 9 07:23 la dio en directo con la RAE ayudando al oyente entonces

hay más de una labor social vale vamos a hacer una pausa vamos a poner el bolso de enseguida

la luz de la reo sitio que algunos del como el lugar donde

Voz 2 07:50 deja su trabuco Pérez Reverte en ella Hernández es la jefa del departamento de Español al Día de la Real Academia de la Lengua ahí está aquí dispuesta a contestar cuestiones que ustedes formulen en directo porque Elena hay que decir las cosas

Voz 13 08:06 vive en un pantano emocional en el reino de los cabreos irracionales y las manías los usos inconscientes porque Elena te enfrentas a gente que cree que el idioma es suyo que les pertenece así punto esto esto es tu pan de cada día

Voz 5 08:20 sí bueno no deja de tener cierta razón lo que pasa que no es exactamente el idioma es mío como individuo sino el idioma es nuestro como comunidad entonces no siempre lo que uno dice que tiene que ser activamente lo que ha asumido la comunidad

Voz 7 08:33 no como se creen

Voz 2 08:37 por ejemplo no ahora es esto no es bueno es lo siguiente que es buenísimo una escala muy muy fácil de donde se crea de dónde salen esas cosas como se crean esas esas

Voz 5 08:49 Nos pues mira no te sabría decir en concreto es saber a veces son simplemente cuestión es que alguien en un con un altavoz potente puede ser un programa de televisión o de radio pues tiene un momento de estos de de de de máxima creatividad y Acuña una expresión feliz que es corporal a a su uso particular por muchos hablantes y al final bueno se acaba generalizando cosa poco el mecanismo a veces hay cuestiones que tienen expresiones que tienen nombre y apellido no le famoso mileurista no que nació precisamente en en la radio no ahí eh creo sino recuerdo mal pero el director si eso es ir pero otras veces bueno

Voz 8 09:29 son son anónimos So Ho bueno se tiene de acaba perdiendo la pista no con el tiempo

Voz 2 09:34 las redes sociales seguro que han contribuido a esa imaginación exacerbada incluso algunas canciones que ponen de moda expresiones

Voz 6 09:45 claro que sí yo no me imagino

Voz 2 09:48 no ha mencionado Pérez Reverte Ansó Risco Rico Javier Marías enfrentados a Don incorporamos claro que sigo API no no me lo imagino pero se puede llegar ese como expresión pueden estar discutiendo sobre

Voz 4 10:03 sí es una voz

Voz 2 10:06 eficientemente importante como para incorporarla a nuestro Alfonsina

Voz 5 10:09 ese tipo de de de formaciones de la voz digamos canónica son siempre propias no de la conversación coloquial lo que buscar un poco es la expresividad no parece como que se desgastan las palabras y necesitamos estirarles de formar las para darles mayor expresividad pero eso no significa que ese tipo de bueno y vayan a pasar al diccionario aunque a veces no hay casos de variantes que han nacido así no

Voz 2 10:36 te voy a poner a continuación una serie de estas no es nada personal el tienes que escucha

Voz 2 10:44 estamos ante la persona que las dudas la RAE nosotros que no conocemos el miedo le vamos a escuchar esto

Voz 15 10:50 estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembras de esta comisión será muy relevante a la hora de conseguir los objetivo

Voz 6 11:01 cómo estás

Voz 5 11:02 ah no yo perfectamente tranquila entiendo muy bien cuál es la razón de ese desdoblamiento y también a que la palabra miembro en la lengua española es de las que pertenecer al a lo que se denomina sustantivos epicentros que son sustantivos que tienen un género gramatical pero que pueden referirse a individuos de uno u otro sexo también decimos que por ejemplo no se mi madre es un pilar fundamental de la familia y no digo es una Pilar o una Pilar a fundamental de la familia es decir que una palabra no haga específico su designación a su referencia a la de género o de sexo no significa que no que no que no lo tenga o que o que esté en visibilizando o no aludiendo

Voz 2 11:49 escasez de gente a la que lenguaje se apodera es mente

Voz 12 11:53 te pongo un ejemplo cuanto peor mejor para todos

Voz 2 12:00 el dejó ese de los palitos de las palabras chocan ayer cero una connota la lucha de visita anda tipifica hay tratamiento

Voz 5 12:07 no no no tengo ni idea de si tiene un nombre este fenómeno

Voz 6 12:13 pues es lo que es lo que la dije yo sola por eso no la pasa hacer ningún caso demostrara que su padre jamás lo habría hecho daño cuantas consultas recibís al día

Voz 5 12:30 muchas muchas sobre el leísmo a mí que soy de Madrid debo decir que que en principio no me choca tanto pero por de forma de formación profesional me he acostumbrado a a no cometer este tipo de de lo que se consideran desde el punto de vista normativo errores aunque tienen su explicación digamos del punto de vista de la lingüística descriptiva es decir no es tan tan digamos injustificable pero en fin en en la norma en la mismo está rechazado también porque es la médicas un fenómeno que no existe no hay que olvidar que que hablantes de español no españoles de España son son más del noventa por ciento la ciudad astur bueno por supuesto también hay muchas zonas no laicistas en enero

Voz 2 13:18 la ley de consultas les estoy escuchando en la SER que tiene se les se claro después de la isla Ignacio no por el también español cuando decimos seguramente tiene el sentido de quizás sí quizás no esta es buena vamos a dejar Lena que piensen en seguramente común quizá hinchada música no ayuda yo pienso que la música

Voz 16 13:39 no de quien les

Voz 2 13:47 de que el que el que no es la única confusión clásica la música popular española

Voz 6 13:57 porque nada rima con supieras yo

Voz 2 14:03 yo quisiera que sepas hilos desajustes de de número también se da en porque las sílabas que cabe son las que cabe esto lo sabe muy bien Miguel Ríos

Voz 6 14:16 todo el mundo corrieron

Voz 5 14:19 en concordancia que sea más en su es decir ese ese mundo está compuesto por muchos por tanto ahí el verbo digamos asume la concordancia no opcional

Voz 5 14:44 bueno también eso tiene explicaciones a la norma culta rechaza la combinación de de estos adverbios con posesivos porque los posesivos sólo pueden asociarse a sustantivos pero estos adverbios tienen algo de sustancia

Voz 8 14:57 ambos estos adverbios vocativas algo de sustantivos

Voz 5 15:00 sí lo demuestra el hecho de que en algunas variantes del español alguien puede decir que está en su delante justificaría que se pudiera decir delante suyo no sea que como casi todo lo que se empieza a generalizar en el habla tiene su explicación

Voz 5 15:18 lo que desde el punto de vista normativo se sigue rechazando o aconsejando el uso de estos adverbios Campos es también

Voz 6 15:26 dice estar muerto en lugar de definitivo es ser ser muertas

Voz 17 15:31 a mí lo que me cuenta este delante mía adelanten una vez en una clase me pregunta no pero que es delante mía o delante mío

Voz 5 15:37 sí está claro es que delante es ya digo en cuanto al Jerez

era el nueve por ciento del tráfico de Internet en todo el mundo se desarrolla en castellano español todo el mundo me hacen preguntas Angelina el nueve por ciento de la población mundial de hace preguntas a Elena a través de Radio informa tú eres usuario de era

Voz 17 15:58 yo sí yo sí yo soy aparte yo tengo que decir una cosa y tengo que decir que hay community managers y gente que se encarga de redes sociales y luego está Elena y el equipo de porque tú imagínate pensar por un segundo lo que es ser community manager de la

Voz 2 16:12 bueno también me algunos ejemplos como los que tiene escrito

Voz 17 16:14 el esquí es como ser el portero de de de un after

Voz 19 16:30 el equipo de la RAE bueno Annette Flex España cuando estamos de pobres les preguntaron

Voz 17 16:36 precisamente al hilo de esta famosa serie de narcos le preguntaron si se decía hijo de puta hijo de puta o ue puta

Voz 2 16:44 qué responde

Voz 17 16:46 al personaje parece decir ue puta osea como eje intereses o web puta formas poco usadas dice va válido de aconsejable hijo era

Voz 2 16:56 algunos personajes muy conocidos estilo ustedes redes sociales conocerán por ejemplo a la vecina rubia sí que ha cimentado parte esos fama en con eso ha hecho aparecer de la mano

Voz 17 17:07 el hecho de que alguien tan con tantos seguidores diga escribir bien

Voz 2 17:10 guapas que es una frase aclare esa me parece

Voz 17 17:14 pero la vecina les preguntaba a la Real Academia dice he visto un anuncio en la tele en el que dicen quiere temen es correcto usar tantos pronombres y la respuesta es pues si es que es que es correcto porque es una combinación de quiere te confunda activo ético

Voz 2 17:28 si esta canción

Voz 20 17:31 el precinto de tengo la total

Voz 2 17:34 quién han sufrido digo sufrido digo bien preguntas de nuestros compañeros de Especialistas secundarios no

Voz 17 17:40 sí sí sí predijeron el legendario cuídense melé de Jesulín de Ubrique es la más alucinante combinación como activo ético o es incorrecto y aquí Elena eso equipo dijeron sería necesario disponer del contexto puede encontrar información al respecto aquí te manda o en láser

Voz 19 17:56 en esas frías la cadena esa es verdad que se lacónica pero recta que tiene Rae de informar en responder

Voz 2 18:05 de nuevo última más para entender el el acoso y derribo que la RAE cada había en las redes

Voz 17 18:11 bueno este yo creo que es verdad que dice ya que se ha incluido al món diga el diccionario querría saber se incorporarán Côclea ETA el año que viene la RAE que se oye cómo a cuatro kilómetros de distancia dice al al diga está en el diccionario desde mil setecientos veintiséis hoy aparece como marca vulgar en el diccionario y se desaconseja ICO claqueta podemos aprovechar para decir Elena dilo tú

Voz 5 18:36 completa no están en no he estado nunca concreta muy ni se la espera creo

Voz 2 18:41 en lo que queda como muy fans de las completas y grande directora del departamento de Español al Día de la Academia Española de la Lengua muchísimas gracias por venir porque nosotros trabajamos con las palabras se mal tono perdón

Voz 6 18:55 él era me voy a si tú piensas que lo mío tiene arreglo yo me apunto todo tiene arreglo ya no pagan ya hay que ir tu castellano mejores muchísimas gracias