100 Yardas - El hombre sin mano (Programa 110)

Voz 2 00:00 ya

Voz 3 00:11 bien ya fútbol americano

Voz 1025 00:29 qué tal estáis bienvenidos a cien yardas en cabos una semana más panorama de fútbol americano una semana más con un montón de historias alguna de verdad esas que dices bueno es alucinante y ojalá que esta persona le vayan las cosas bien porque sería un ejemplo para muchos chavales ahora hoy nombre ha pedido el apellido de esta historia le pongo cara también a lo que usted contando pero también una semana de de ver nombres de ver movimientos de de que Philadelphia Teddy ha puesto sobre la mesa la opción de que su cuota en Vic pide la Super Bowl a lo mejor puede estar en otro equipo no se son semanas en donde quizás hasta bien Pittsburgh Steelers pierda a uno de sus grandes referentes es está todo muy raro las cosas como son Iker a Dastis San Sebastián qué tal estás

Voz 0522 01:24 muy buenas hoy lo traemos completito el programa eh traemos de todo y como tú dices historias muy bonitas de las que apetece mucho hablar sobre todo

Voz 1025 01:32 yo no sé si a ti te pasa ahí ahora lo comentamos con Louis Jones con Andrea con que en en con Javi Gómez con Alfredo también no sé si tiene la misma sensación que yo de que están pasando cosas extrañas con nombres muy potentes

Voz 0522 01:47 sí bueno hay más que extrañas la NFL está cambiando voy yo creo que éstos son movimientos lógicos tenemos que hablar también de que el CAP salarial ha subido en diez millones de de euros esta semana y todo eso cambia todo hoy lógicamente pues esas cosas extrañas de las que pasa es yo creo que cada vía de las que comentas creo que cada día van a ser más habituales

Voz 1025 02:07 pues vamos a ver si es verdad o no que pasa Luigi con Barcelona cómo estás cómo estás

Voz 1573 02:12 no yo creo que todavía no ha empezado a porque San Francisco eso está muy bien

Voz 4 02:17 yo estaba viendo lo que sí dice es una coña

Voz 1573 02:20 habiendo pero estoy convencido que vamos a salir en breve con la historia pero bueno sí sí lo que tu dices ya ya apunta está ocurriendo pero estoy convencido que este es un aperitivo eh aún no hay no Apeninos

Voz 1025 02:32 claro que que que todavía no ha empezado las hostilidades de verdad pero de momento los fuegos artificiales que da miedo

Voz 1573 02:40 todos sus movimientos también lógicos estratégicos cuidado no nos olvidemos que la estrategia de este deporte no sólo es el más rico en el campo sino también es el más estratégico en los de España

Voz 0522 02:51 pues nada empiezan el despacho exactamente

Voz 1573 02:54 la estrategia está bueno pongo a este allí pero para ver si luego puedo bajar del CAP sino lo pillan huye y todo esto que comentamos también el año la semana pasada el año anterior de todos estos movimientos que muchas veces lo que parece no es lo que es pues también hay que estar atento a ello eh porque hay muchas cositas que que yo creo que es más más bien esto más bien una pantallas eh pero bueno analizamos

Voz 1025 03:18 analizamos me tiene sorprendido también a saludo Andreas cuando ni en todo lo que estás diciendo Luis eh cosas que me por ejemplo que que van directamente a Miami no que que que puede haber un intercambio ahí con con Brown que se pueden deshacer en tan Gil de de Landry cosas que dices bueno vale ya es eso pero pero que tiene

Voz 1573 03:41 sólo Italia Gil que decíamos hace una o dos semanas que era qué iba a hacer el quarterback titular claro dos semanas después estamos creyéndose igual no bien pues esto es el movimiento en este es lo que me sorprende es que hembra

Voz 1025 03:54 clowns Cleveland Brown necesito un que él no sé ahora triunfar ahí me cortar ello

Voz 0522 03:58 pero lo peor ha sido ya hay que hablar de eso Asimo Miami quién ha ofrecido sí sí sí sí sí sí por hecho

Voz 1025 04:03 lo digo por eso lo diga ahora lo hablamos señala Andrés

Voz 0522 04:06 qué tal está usted

Voz 4 04:09 a crear pero claro

Voz 0460 04:12 el positivo más víctimas víctima de A

Voz 0522 04:16 pensaba que decías que eh

Voz 0460 04:18 el no voy a tener que tormentosa

Voz 5 04:21 me vendré los martes a dormir a Madrid

Voz 1025 04:23 bueno pues si tú no sabía

Voz 6 04:25 perdonado un poco el tiempo digo bueno voy en moto Diego en moto

Voz 1025 04:30 a causa de Madrid te estoy haciendo

Voz 0460 04:33 el recuerdo que también

Voz 1025 04:35 al nuestros oyentes que vengan a Madrid aunque vivan en Madrid para que lo sepan a partir de pasado mañana osea del viernes

Voz 7 04:42 empiezan las obras en la Gran Vía

Voz 0460 04:45 que no venga André Dias de planes de ciudad claro que la solución vente a Barcelona yo sería también bastante me pilla bastante ya os pilla cerca Madrid creado también en el que yo estoy aquí

Voz 0522 05:06 qué agazapado pero que hagamos el programa en Donosti seguro luego vamos a comer y saldríamos ganando todos

Voz 0460 05:10 ah ah ah ah oye está sorprendido

Voz 1025 05:17 por por estos pequeños movimientos de estos nombres propios estamos

Voz 4 05:21 hablando Andrea vamos a entrar ahora a saco con todo eh

Voz 5 05:25 francamente no yo creo que son porque lo que pasa sino

Voz 1025 05:29 es la estrategia pero pero es que hay nombres muy pesados ahí hay gente aparentemente es muy importante que digamos entrecomillar la están ofreciendo

Voz 5 05:40 ya pero aquí estamos siempre con la teoría de la casa no me tú no tu un loco te ofrece el triple y te lo piensas ahí son cosas de momento Chan mientras ofrezca no hay riesgos luego ya ha sido un loco pica

Voz 1573 05:57 pero por ejemplo yo por ejemplo francamente bueno que ya me conocéis como decís que soy el que se tira ahí rápido el tema pero esta es la época en la que menos en la que menos me me me me me mojo sabes sabes aquello que yo puedo rápido

Voz 0460 06:12 pues escogí esta esta es la época en la que a mí

Voz 1573 06:16 menos me da todo lo que sale sale

Voz 5 06:19 también hay muchas cosas que son obligadas a pesar de que hay aquí porque no tienen más opciones deshacerse de cosas que poco después después de los y de de cerrarse lo los de los Franchi estás los equipos que han que han eh que han decidido ponerle Frances Ethel a algún jugador hay algunos con los dulces están con dieciocho negativos en sale ahora mismo y los Steelers con ocho negativo los caucus de queda un millón y medio de utillero y luego lo Layos veintisiete millones

Voz 1573 06:56 pero que el utillero sugiere un medio comer

Voz 4 06:59 el club esto no esto la plaza paronimia donde Piñero Ponseti

Voz 1025 07:06 a ver si vamos a ponerle orden a todo esto no venga va por dónde quieres empezar

Voz 0522 07:10 yo por lo que queráis pero sí sí ya empezamos hablando del Franch está aquí demás yo creo que lo lo primero que hay que decir es que esta semana oficialmente el salarial de la NFL ha subido a ciento setenta y siete millones coma dos el año pasado era ciento sesenta y siete has subido en diez millones pero os lo pongo más allá en dos mil doce el el salario de la NFL para que la franquicia era ciento veinte millones coma seis y ahora mismo estamos en ciento setenta y siete está cambiando esta Liga se quieren acercar más a lo que está pasando en la NBA los jugadores están presionando tenemos eh

Voz 1025 07:46 tiene sentido Iker sala dedicada sí

Voz 0460 07:48 cálculo matemático e delante de eso eso se calcula que a los a los contratos de televisión no se sube el contrato

Voz 0522 07:58 está subiendo y como digo cada vez se acerca más al año

Voz 0460 08:01 pero he subido menos que el año pasado un poquito proporcional

Voz 1573 08:03 Mente

Voz 1025 08:05 pero pero es es mucha pasta mucha pasta pero como decía muy Andrea ya hay equipos que que aún con el la subida de Erika están en negativo dan en números rojos no grandes jugadores también

Voz 1573 08:20 está claro que quizá puesto por ejemplo no se vosotros la opinión el taka libio Bell vosotros lo habéis lo veis

Voz 0522 08:26 absolutamente lógico Luis hombre si esa gente libre y te lo llevan tú por lo menos asegura te poniéndole el TAC aunque él no lo quiera porque no lo quiere él no quiere jugar bajo bajó el Frank Sestak Le van a tener que pagar más de catorce millones pero es que elevan Bell está pidiendo un contrato a largo plazo insinúan hasta con no jugar Él ya ha dicho que quiere jugar en los Steelers pero también quiere que le valores

Voz 1573 08:48 claro

Voz 0522 08:49 estamos hablando del jugador que yo os voy a decir el dato en la historia de la NFL tiene más yardas desde línea describe el jugador que más en sus cinco primeras temporadas son ciento veintinueve me me parece ser que él merece ese dinero no porque no estamos hablando de un Running vaca luso es que es capaz de crear te juego de muchísimas maneras

Voz 1573 09:12 total totalmente de acuerdo al decir que que que que tiene que acabar de acaban acabar poniéndole el TAC no que Steelers no ve a todo esto a un jugador de este tipo ya diga oye esta persona tiene que estar aquí en en con nosotros claramente no se TAC no me no me no pero nosotros estamos igual

Voz 5 09:30 cuando como cuando la semana pasada hablamos de la anterior sea que le pongan en Francia está no quiere decir que lo habían a pagar estos a tú de momento es el Francia está por qué

Voz 0522 09:40 así te garantizase ser dueño de su destino no tiene

Voz 0460 09:46 para negociar un placer no

Voz 5 09:49 tan deprisa corriendo a cerrar un contrato a largo plazo

Voz 0460 09:51 ahora que él quiera una barbaridad

Voz 5 09:53 o simplemente por dejar escapar él le pones el Franchi esta vez sí a lo porque luego él puede realmente hacer lo que allí

Voz 0460 10:03 jugar el año pasado en la costa

Voz 5 10:05 no mucho ha del hotel

Voz 0460 10:07 la firma económicamente pero si os acordáis no hizo la pretemporada

Voz 5 10:15 para eso se notó de los para este año estamos igual sea para que yo pueda negociar tienen que empezar detalles de la firma dándolo la amenaza de estar un año quieto o incluso retirarse también te digo una cosa que luego se coge la calculadora porque todo lógicamente tiene su táctica no él no va a decir que está encantado pero si te coge la calculadora la coge el más que nada porque a desgraciadamente por mucho que calculen el bolsillo no me entra nada él acepta este él acepta este este tal y en dos temporadas gana veintisiete millones

Voz 0460 10:50 a la Historia

Voz 5 10:53 sentía temía dos temporada un Running Man entre el año pasado y este merecieron

Voz 4 10:58 pero pero él no está por la labor osea

Voz 0460 11:02 ya no porque quiero a largo plazo es que todo lo contrario es decir que en

Voz 8 11:07 tras retirarse no lo quiero decir es normal él hace el tienen su táctica Hay dice lo que tiene que decir no

Voz 1025 11:16 ya pero si viene un equipo gordo que era lo que yo decía un poco al principio que que a mí lo que me está sorprendiendo de de la salida de estos no

Voz 6 11:24 bueno no no puedo ir a ningún lado porque le han puesto France

Voz 0460 11:29 claro pues claro eso me refiero puede no jugar o no jugar eso sí pero no se puede ir pero pero

Voz 1025 11:36 la duda que yo tengo y me imagino que los oyentes estarán con la misma duda que yo si no firma qué pasa

Voz 0460 11:42 que no juega eh pero igualmente no se puede no

Voz 0522 11:46 no no claro eso tiene tiene el TAC precisamente lo que hace es que sus derechos pertenezcan

Voz 1025 11:51 a aunque él no firme

Voz 0460 11:54 te puedes estar un año quieto

Voz 0522 11:57 entonces irse a otro lado unos derechos sobre él claro pero con el Frank derechos por huraño si firma esos catorce coma tres millones eran suyos sino firma no cobra nada no juega

Voz 1573 12:08 ahí está ahí está intuyo que veía de este caro que no hay una intencionalidad política

Voz 0522 12:14 los estilos tienen que hacer eso

Voz 1025 12:16 el porqué hombre para porque es un seguro para

Voz 0522 12:18 Ellos a partir de ahí llegó pero es justo

Voz 1025 12:21 luego injusto para el Baby Bill lo que pasó

Voz 0522 12:23 me pasado con costes que le pusieron los veinti tantos millones de TAC no es la franquicia tiene esa potestad

Voz 1573 12:29 sí yo no tenerla la tienen pero que no me parece

Voz 0460 12:31 con la tierra tiene para tener la paga por ya

Voz 9 12:36 por qué hoy por hoy

Voz 10 12:39 que salga

Voz 5 12:41 el el que Bell cobraría catorce millones y medio y cinco cuarenta y cuatro el segundo más pagado este año luego hablaremos de promedio pero este años de Marco Marey con seis seis millones y medio en sí

Voz 0460 12:57 has de este año otra cosa

Voz 5 12:59 sino calculamos en promedio de contrato

Voz 0460 13:01 en promedio sería Freeman desmonta Freeman con ocho millones doscientos cincuenta mil millones millón cincuenta al más paga

Voz 5 13:09 no

Voz 0460 13:10 a las catorce quinientos cuarenta Pedro desequilibra es aún no pero estoy diciendo que un equipo sea tiene este derecho adquirido pero no

Voz 5 13:20 es que es el el sale qué les sale gratis si este año los los red skins querías quedarse con Frances tal tenían que pagar treinta y cuatro millones de dólares para un año sigue tú tienes el derecho de de hacer esto pero de mucho más que cualquier otro más que un que un TAC normal porque

Voz 0460 13:42 cuarenta años cada año se veinte

Voz 5 13:45 te tienen que subieron un veinte porqué eso pasa con

Voz 0522 13:47 el porque el el de los Running Bucks este año once coma ocho pero él se va esos catorce y me dio precisamente porque le tienes que dar entender

Voz 0460 13:54 el año pasado y además quiere más esto desequilibra

Voz 1573 13:57 siempre al equipo rojillo pero espero

Voz 0522 13:59 claro que desequilibra pero es que él es un jugador desequilibro

Voz 1573 14:02 claro que lo que que que no esto no va contra que no lo merece parece totalmente totalmente

Voz 1025 14:07 pero pero es una divinidad dejan me hacer un poco de de abogado del diablo pero aquí yo le entiendo al jugador si el jugador está viendo las cantidades que se están moviendo afuera vale que son para Baksi para otras posiciones pero está viendo esas cantidades yo entiendo que el jugado te diga oiga si yo en eso este equipo aporto como un ochenta por ciento estoy diciendo una barbaridad no pero pero sí mucho vale yo yo sí yo a este equipo le aportó tanto quiero cobrar como lo que aporto como la el el jugador diferencia que soy para el equipo en relación más que sale desde la postura de

Voz 1573 14:47 equipo que parece que entendemos esto es correr es correcto es justo pero tú la posición vale la posición de Bach está en este en este promedio ya tiene ya te estamos dando más

Voz 0522 14:59 a todos se les vamos a pedir

Voz 5 15:01 ese razonamiento es muy europeo donde realmente se ha perdido la cabeza en esto es el mundo en todos los deportes para bueno donde quise pierde la cabeza Hay ya no hay un baremo de repente viene uno dice no esperó a este les pagan trescientos de oro le daba un sal Éste es el producto interior bruto de un club

Voz 0460 15:22 sí

Voz 9 15:23 eh

Voz 5 15:25 ahí ahí hay unas reglas no escrita pero hay unos baremos entonces tú te vas a son poco en el promedio y en el más pagado en esa posición informarán en Bach no por mucho que sea un fenómeno osado voy vuelve con una pócima mágica ah perdón perdona Barry Sanders estando como estaba en su mejor momento no puede cobrar lo que cobra aclaró pueblo y francamente me parece que sea

Voz 0460 15:51 pero bueno por lo menos mientras que cambie todo esto

Voz 6 15:56 Andersen su pues me da igual como jugador independiente una posición Gram Más Valioso declaró sin embargo en mi mi comenta

Voz 5 16:05 la de cosas y eso es lo que yo no sé si creo que he leído que que os Beckham quería ser el jugador más grandes que el mejor pagado

Voz 0460 16:16 pero bueno tampoco mejor pagado tampoco encaja eso te digo una cosa es que

Voz 0522 16:21 pero estaba estamos hablando de estrellas está basado de estrellas que lo que hacen es tensar la cuerda el caso

Voz 0460 16:26 los clara descanse va sacaron taza

Voz 0522 16:28 sólo saben es el mundo entero pero es que el problema

Voz 0460 16:31 más no treinta hijo muy seguro que no pero es estaba hablando de cómo

Voz 0522 16:37 más de veinte eso ya es una barbaridad para un paraguas recibe el problema de de Bell es que los jugadores y ver los últimos años se han devaluado pero eso poco a poco está cambiando y él es uno de los ejemplos porque él no es son un Running vaca luso el hace muchas más cosas es capaz de recibir es caro

Voz 5 16:54 el razonamiento esta esto que dice que que

Voz 8 16:57 bueno qué

Voz 5 17:00 el hombre es que sea el receptor sería muy buen receptor yo te digo nada porque éstas son son números ya establecidos y que que las cosas son así las cosas son así dicho esto yo lo del final de la semana pasada cuando hablábamos de si merece la pena sí unos pizza alto eso vamos después y si no no no no no no no me voy al draft ahora yo sigo es una opinión mía personal a estos cada uno opinamos que yo francamente si sigo pensando que un gran Running probado yo creo que salta a la vista a pesar de que luego no se no no se refleje tanto en sueldos para para mí es una parte absolutamente fundamental

Voz 0460 17:45 poco valorada Luis tú has jugado eso sí está poca decir ahora que yo diga que es fundamental

Voz 5 17:51 va dice bueno vaya bobada

Voz 0460 17:54 es muchísimo más un ataque físico totalmente en mi opinión es puede opinar yo no lloro

Voz 1025 18:06 yo vine a lo contrario lo mato vamos

Voz 0522 18:09 Luis el el argumento para evaluarlos la exposición física a la que a la que están sometidos los running back in y las lesiones que debían pero es que es injusto porque como dice Andrea ellos llevan un peso del ataque

Voz 5 18:19 es fundamental marcar además tiene una carrera mucho más corta quedó si su carrera mucho más corta que la de otras posiciones que se pagan mucho eso está cambiando antes

Voz 0522 18:29 ni nadie ni se planteaba siquiera un Running va que en el número uno bueno hace como XXV años que no sale un reanimarle

Voz 1025 18:36 es verdad que te vayas no

Voz 0460 18:38 este año bueno pero pero

Voz 5 18:42 mira lo pensamos justamente esta mañana viniendo a la moto a toro lógicamente hablo a toro pasado pero mi teoría sigue siendo la misma para mí sí1 vale para mí este año Barclays vale un pique número uno especialmente en el caso lo Cleveland obtiene sin duda vale pero a toro pasado va risa antes no valía un pique número uno

Voz 0460 19:06 claro que a toro pasado MIT no valía otras cosas así

Voz 5 19:12 el Davis pero sabes que te digo que es verdad que el oro pero eso también en parte va un poco a favor de mi teoría si es verdad que lo Running Bucks también te salen en cuarta en Tercera

Voz 0522 19:27 bueno mira califal sexta mira Camara

Voz 0460 19:30 o sea afuera sí

Voz 5 19:34 pero yo creo que es una posición bueno yo creo eso lo demuestran las estadísticas esa es una posición en la que el que viene con grandes credenciales tiene un porcentaje muchísimo más alto de éxito que no por ejemplo cosa hay generaciones hay Draft donde parecía que iba a ser la revolución de los cuarta baste entran cuatro-cinco en primera ronda y luego al final se pierden todos osea es muy difícil

Voz 8 20:01 valorar lealmente o prevé realmente hasta dónde te puede

Voz 5 20:05 dar un cuarto

Voz 0522 20:08 es más fácil luego también de fracasos ahí no pero vale

Voz 5 20:12 Richardson ha sido

Voz 0460 20:15 pero pero eso te puede pasar en cualquier posible en cualquier exacto pero prefiero que exacto es que este año el trato tiene plagado de bueno claro claro

Voz 5 20:23 exacto sea te quiero decir

Voz 0460 20:25 lo que es lo que lo que yo quiero decir es que tú vienes

Voz 5 20:28 tú tienes este draft con muchísimo Running más donde probablemente algún aguantará a lo mejor hasta la tercera ronda

Voz 0522 20:36 la ida ahí te puede salir un crack

Voz 5 20:39 Ello en mi gusto en mi opinión lo que yo digo y luego hablaremos más del tema más a fondo que por ejemplo en este draft donde tiene son Barclay a pesar de ser una gran generación hay tienes uno que te da un noventa por ciento de éxito de ser un jugador que te cambia la franquicia durante análisis entonces ahí te digo hombre SIT Si se me escapa Barclay ha ido porque entonces sí que voy más tranquilo porque digo mira de todos los que hay

Voz 0522 21:09 es un poco lo mismo

Voz 5 21:11 también igual luego lo hablamos un poco más a fondo que yo pienso con el número cuatro el clima es decir si tú te quieres un cuarto me hoy por hoy entre los tres cuatro da metemos a quién tiene realmente la bola de cristal para saber quién triunfa lo sabe no lo sabe al me ente a menos que uno de esos cuatro te haya enamorado absolutamente twis de no es que quiero este porque este encaje lo que Jockey

Voz 1025 21:38 pero pero eso lo un tema me infiel el la historia es que no quiere

Voz 5 21:46 sí no yo he dicho metemos a mí porque es como un poco más

Voz 0460 21:50 claro esto no es el prototipo exacto es que eso es lo que a mí

Voz 5 21:54 si me dice paga una entrada para ir a ver

Voz 0460 21:56 es uno de los cuatro me dices ficharle para tu era muy yo ya tengo un poco más reconozco que tengo no a mi me encanta cuando ahora hablamos

Voz 1573 22:09 todo el amianto que que que el comentaba Andrea en el tema de decir que es mucho más difícil ver que un caballo puede triunfar que que que que que un Running back estoy totalmente de acuerdo no bajo mi teoría veía esto es debe que la posición de Cuerva que evidentemente tienes que tener unas aptitudes pero pero depende mucho más del resto de jugadores

Voz 0460 22:30 me voy a explicar evidentemente

Voz 1573 22:32 con una línea te hecha un adivino Clemente que un una línea hace pero la condición física problema general de uranio tiene mucha más capacidad de de buscarse a sí mismo

Voz 0522 22:44 no es un aspecto físico Luis Luis tú lo sabes mejor que nadie la capacidad física sí pero la intuición del era un bloqueo de Baudelaire un placaje eso nos regala eso lo tienes eh

Voz 0460 22:56 ya el otro

Voz 5 22:58 yo veía unas estadística una estadística que me da pena no no pero da coartada porque lo interesante ahora de memoria los números puro y duro no lo recuerdo pero entre todos los a los Bucks de este año que vana entrar en el draft con con grandes expectativas el porcentaje de jugadas que habían jugado que habían realizado bajo Center era

Voz 0460 23:21 ínfima casi nada

Voz 5 23:24 y bueno uno de idea pero sí pero

Voz 0460 23:26 tendrán que aprender experiencia menos a te quiero decir

Voz 5 23:29 eso independientemente la posición de acuerdo va siempre lo hemos dicho no es la posición más difícil del deporte no del futuro andarín

Voz 0460 23:36 sí totalmente una mezcla

Voz 5 23:39 es una cantidad es increíble

Voz 0460 23:42 dejo cualidad entre ellos son la inteligencia la rapidez mental al día reacción

Voz 8 23:49 sí sí sí la la el mil cien mil millones de de cosa

Voz 5 23:56 que evidentemente lo hemos hablado la semana pasada refiriéndonos refiriéndonos a esa un coartadas Asad tiene en primer lugar que tener esos mil factores a su favor in luego también tener entre comillas suerte de caer en el sitio y el momento adecuado los ejemplo no tenemos que son casi siempre los mismos son muy fáciles no les Berger debuta en la NFL por la lesión de Maddox lleva al equipo a la final de conferencia yo creía derrotero Isbert ahí está documentado

Voz 0460 24:34 lo tenemos clarísimo

Voz 5 24:36 pica previo a esa Liga dije qué pena que no les vamos a ver pero hay uno en el draft que a mí me encanta

Voz 0460 24:42 yo tengo un testigo

Voz 5 24:45 bueno bueno pues estrato mimados Tommy Maddox televisión ajuar atribuye ahora no atisba el con todas las calidades que tenía con todo lo bueno que tenía tenía la defensa de los Steelers de aquel entonces tenía Jerome Betis es decir

Voz 0460 25:00 eh tú sabes

Voz 5 25:02 ante el hecho de tener la defensa que tenía hallaron Vettel ya te da una tranquilidad porque las defensas contrarias tenía que ocuparse de ellos no vete a la defensa que tienes tú te te te te daba siempre buenas posiciones de Camps de repente te lanza ha dicho no Watson a lo mejor este año en lugar de porque sea también hace un par de programas lo decíamos no los los mexicanos

Voz 0460 25:32 ha dejado pasar de los Brawn Ile pasa lo de Caixa

Voz 0522 25:38 pero perfectamente le puede pasar a lo mejor

Voz 5 25:41 Kaiser cae los Texas y te hace temporada

Voz 1025 25:46 buenos chicos déjame que vamos a recordar que estamos en fin ya vamos nos vamos con quienes Garay nos vamos con el hombres pie en esto es cien yardas y es que con todos los movimientos que hay con todas las locuras que se están produciendo de nombres importantes y no tan importantes no sé por dónde va queréis nuestro hombre en Eric a Kenneth qué tal estás buenos días para ti hermano

Voz 11 26:21 varias cosas mi estimado José Antonio un abrazo a usted Andrea como nevado un abrazo

Voz 12 26:25 muy bien gracias

Voz 0460 26:29 sido bien Torre y es como si hubiera dicho Alborán

Voz 11 26:34 a mí me lo que quiera que yo no soy sensible

Voz 0522 26:37 no no

Voz 11 26:38 yo tampoco pasa ya basta ya de lo de ver como franquicia lo de que hay al poder más allá de que lo clásico con la etiqueta de franquicia con que hay al menos no se confirmó que no daban a usar los además como jugador franquicia hombre eh lo de los Raptors yo en el también viene hay que hablar del tema de los dosis porque él se salió el propietario del equipo Stephen Ross aclarar yo es pues sí ha dado de qué hablar dado algo de que hablar todavía no mucho de que hablar pero vamos a tener la misma polémicas y debates a lo largo de toda la temporada salió propietario de los diciendo que no forzará a sus jugadores a mantenerse de pie durante el himno nacional él dice sin embargo que piensa que hincar hacia lo de jazz es un modo contra producente de promover la justicia social esos puede que el Daily News reportará que había dicho que todos los jugadores se mantendrían de pie en el himno para el dos mil dieciocho Así pues que no le va a imponer a los jugadores absolutamente nada se estaba metiendo en problemas y ustedes lo recuerdan porque es uno de los árbitros más eficaces de Schwartz Julie

Voz 1025 27:43 se pero sí señor

Voz 11 27:45 qué era aquel aquel de las largas explicaciones

Voz 0522 27:49 muy buen cuerpo

Voz 11 27:51 hombre de sesenta y siete años y puede que se mantuvo en muy buena forma física hasta ahora y que además se bufetes de abogados sea cuando no está en el fútbol americano ahora lo hará a tiempo completo es abogado se retira Hot Chili quién definitivamente nos dejó un gran legado y un muy buen arbitraje en la NFL por lo demás

Voz 1025 28:09 oye esperando a ver que siguen anunciando

Voz 11 28:11 Irak hacer gay con el conjunto de los desfiles de Miami no claro ocupado José Antón

Voz 1025 28:16 está ahí te iba a preguntar porque parece que ya incluso nos estamos queriendo sacar de encima no se dicen que quieren a May fiel qué va a pasar con el yo yo

Voz 11 28:29 a ver veinte me Fiat para mí equivocarme para mí no sé qué opinan André que muchachos para mí es un muy buen quarterback

Voz 13 28:38 no no creo que vaya a tener una gran que en la M F

Voz 11 28:42 yo lo comparo con con lo que hizo extintivo en su momento que también de la NFL con grandes credenciales pero no tenía técnica de N P L no tenía movimiento BNP él es más lo comparo con Johnny Mansell es brilló con los propia pero la NFL bueno también por algunos problemas de de actitud demás no pudo llegar a donde se esperaba yo espero que hablan bien según buen plan si se va a deshacer de tanta gente por quién creo que este es el año no sé qué piensa que ustedes examen de gays se aquí ya el examen final no está claro en cualquier otra consideración tiene que cumplir una buena tarea yo me la jugaría un año más que Thames llegue a la gente vio fácil anduvo muy bien hasta que se lesionó hace un par de años cuando llegaron a los play off topó quemar porque fueran titulares fijos pero anduvo muy bien

Voz 1025 29:30 pues me apunto lo que acabas de decir quedamos pendiente de Pi la semana que viene estamos otra vez a ver qué nos cuentas salvo que tengas alguna a última hora para rematar esto que no creo que ya nos lo has dicho todo no

Voz 11 29:42 decirles que los que los quiero mucho y que ayer es lamentablemente se me pude ver Nacho

Voz 0522 29:47 no

Voz 14 29:48 Nadal ha

Voz 15 29:50 algo que cada día

Voz 1025 29:54 sí Garay nosotros seguimos con más historias aquí en cien yardas como siempre

Voz 2 30:01 escucha cien yardas

Voz 16 30:05 venga

Voz 5 30:11 eh

Voz 1025 30:27 tiempo para volar hasta México tiempo para hablar con nuestro querido Alfredo también para que nos cuenten las sensaciones de esta postemporada de la NFL qué tal estás Alfredo

Voz 17 30:37 cómo está son procede como siempre podemos lugar hasta el otro lado del mundo muchísimas gracias por darme esta oportunidad de practicar con ustedes y bueno pues temporada baja pero con mucho viento si hay tres temas que me llama mucho la atención si en esta semana no primero el bombeo en donde se no sé a qué se le va a comer de marca de franquicia celebrar saquear como jugador franquicia ya que es cómo reacciona es porque lo había sido muy claros y se exponía esta esta tasa de franquicia jugador franquicia no se iría con Pittsburgh esto coge bueno pues Clemente que pueda tener un contrato mucho más amplio entonces habrá que se porque entendiendo por la situación de esos estudios nunca se ha preocupado se ha ocupado es es precisamente esa es quizás que dineros por soltarlo habrá que ver cómo reacciona espero culé con ver es el mejor corredor de la Liga hemos demostrado si en los últimos años si no ese chico mejor portado quizá eso también hay que mencionarlo pero al final vendría me parece que la reacción que pueda hacer hay que tenerlas presente en lo que está pasando con el como todos los que los jugadores promesas africanos colegial que quieren llegar a quienes lo también castrando lo que están siendo capaces un nombre que sin duda vale la pena seguir Xaquín Kristen no sé si no hay en por ahí

Voz 1025 32:05 sí sí sí totalmente de acuerdo contigo me parece que tiene talento a raudales este chico

Voz 17 32:13 más allá del talento que que puede temer son ejemplos de vida no queda mano para los que no lo hayan visto les recomiendo que se pueden meter ahí que eran eran peores incluir eso eso nombres que no pienses mal no pero hace las cosas como si tuvieran cuatro manos es impresionante lo que haces es verdad es que atrapa el balón la forma en la que al si él es la forma en la que corre el de claro ejemplo de que las limitaciones existe en la mente del ser humano nada más entonces es son de esas historias que quién sabe que vaya a pasar a un ex jugador el estado a través de redes sociales y siendo yo quiero jugar con este hombre dentro de ellos Miller Jaycee iguanas han expresado su interés exponer ser parte en la vida de este muchacho que llegó a poner un ejemplo impresionante de lo que es los capacidad entonces eso lo recomiendo mucho que los puedan ver si lo es un poquito más cerca todo lo que va a ser el l el tráfico estoy precisan es lo que son mis opciones lo que creo que hacer hacerlas primera opción selecciones pero bueno escuché un poquito más atrás de entradas y comer lo que muchachos aquí

Voz 1025 33:34 muy bien venga con que remata es que has dicho tres hoy ya estás

Voz 17 33:39 claro ese es el tema de cómo está siendo muy bueno aquí de que bueno que para nosotros los seguidores de los aceptados en los franquicia es muy importante creo que sí puede llegar estás uno del Toledo uno de los cojones receptores de BCN el que se haya aceptado eso son muy muy buenas noticias para todos los que seguíamos en los delfines se reporta que está región cien piezas primer también os movimientos y capacidad de poderse mover por temas ya de demanda física entonces habrá que ver los delfines como se empiezan a preparar esta temporada baja siempre son de los equipos que más ruido hacer tiene más puro agua pero pues que menos se mezclan hablar y eso que son del

Voz 1025 34:23 es muy bien ha apuntado hermano hay quedamos la semana que viene más un abrazo enorme muy en serio lo que está recomendando a Alfredo nos Xaquín Griffin porque insisto es una de esas forzadas de la naturaleza yo he querido llamarle que tenía mucho talento ha estado mucho mejor Alfredo porque es un poco un punto más allá del talento es algo especial dentro cuando quieres jugar a este deporte sin mano

Voz 17 34:52 de verdad es que sí les dije que era de los océanos tiene yo te como atrapan los balones les meten a brazos para poder hacer los receptores y eso es lo que le mando a mi Ausàs te has los que tú y yo con nuestras capacidades completas

Voz 13 35:09 sí sí

Voz 17 35:11 va a ser muy difícil que tratemos este hombre hicimos hace tres peticiones del es enredar está extraordinario lo que está haciendo y bueno pues los jugadores en los que SL LM exigen certifique que está demostrando sus es quién cuesen dentro de sus redes sociales dice yo quiero jugar con este hombre imagínate lo que representaría tener el tema psicológico alguien siempre

Voz 1025 35:36 absolutamente de acuerdo contigo armado un ahora hasta la próxima semana

Voz 13 35:41 muchísimas gracias fuerte unas

Voz 1025 35:43 Alfredo dame más cosas venga cien yardas

Voz 3 35:47 el fútbol americano

Voz 12 36:05 hemos de seguir hablando de muchas

Voz 1025 36:06 a cosas de muchos nombres pero el nombre Xaquín Griffin el nombre que destacaba Alfredo dame a mí me ha parecido espectacular yo no sé si lo valoraron no pero la historia del chico que nos va a contar ahora Iker es bestial porque insisto está jugando en la en Baker con la mano os creáis

Voz 0522 36:28 manco claro entonces

Voz 0460 36:31 sí sí sí tenía cuatro eso es bueno la mano lo que lo que sí sí de la muñeca para arriba ya merecieron que realmente no era una más

Voz 1025 36:39 no porque él tenía un problema de malformación ahí no pero es una historia tremenda sobre todo es un chaval con una capacidad de superación de ilusión de querer demostrar que se puede hacer absolutamente todo en la vida aunque te falte un miembro yo es que yo creo que sería sería un ejemplo eh por eso es un ejemplo y una inspiración

Voz 0522 37:04 yo creo que ese es sin duda la historia de la Somaen vamos a a contarla aunque sea por encima para que para que la gente lo sepa Saquín Griffin es el hermano gemelo de Shaquille Griffin el córner Bach de los Seattle Seahawks que ha hecho una gran temporada rookie pero el juega en Baker para que la gente esa idea no es el problema de la mano que le falte una mano por supuesto que eso lo que puede hacer que que su valoración bajan el draft es que para jugar dela en Baker es es pequeño y es delgado es decir eso también es una invitación no no pensemos que sólo por el el pique ese del que hablaba Alfredo es que es uno de los mejores de todos los Laín Baker sala con Vine y lo hace sin una mano es un jugador

Voz 1573 37:44 su tamaño tamaño es Juan

Voz 0522 37:46 eso sin una mano se ha presentado a la con Vine de última hora porque no tenía invitación y le han dado unas de estas ley bytes de invitación de última hora

Voz 1025 37:55 sí

Voz 0522 37:56 con esto llega insinúa una mano empresas de Banca con una especie de de prótesis que le permitía agarrar la barra hace veinte repeticiones cuando los llena el mánager están pensando a ver si era capaz de hacer cinco hace veinte con ciento dos kilos a ver cuántos de nosotros hacemos diez con ciento dos

Voz 1573 38:13 los como bien

Voz 4 38:16 dos mil cinco

Voz 1025 38:19 mira tú qué le digo

Voz 0460 38:24 estas cinco no se lo cree nadie yo tiraba eh pero bueno pero bueno

Voz 0522 38:34 el hace veinte con lo que supone de equilibrio está está el vídeo que lo lo podéis ver pero es que luego se presenta el día siguiente cuando éste es un chico rápido Il estaban haciendo las bromas serás capaz de hacer cuatro puntos seis bueno pues hace el mejor tiempo en la en Baker desde dos mil tres y hace cuatro punto tres ocho

Voz 1025 38:52 sí que es un tiempo pacto para mí

Voz 0522 38:55 eso calca el tiempo de su hermano del año pasado que juega de córner

Voz 1025 38:58 te voy a decir la misma a ver si lo haces tú Catón nada ni en sueños claro ni en sueños digamos

Voz 5 39:03 ni en moto

Voz 0522 39:07 bueno y luego en en esto en estas pruebas de los Trail de de Skil por tu capacidad dentro del campo Perfect pues también lo lo lo lo gordo y estamos hablando de que después de esta actuación de de que deja todo el mundo con la boca absolutamente abierta un jugador que estaban dudando si entraría uno en el draft ahora están hablando de que pueda caer en cuarta ronda

Voz 1573 39:27 es esta está siempre un segundo está claro este chaval claramente su su su escenario aparador como se dice no era este el se ha preparado a conciencia con este es el caso que muy probablemente los los los los los ojeadores no irían a ver

Voz 0460 39:47 era un chaval eh no comparte

Voz 1573 39:52 en el con Vine era su escenario el preparo meses antes todas las problemas a conciencia

Voz 0460 39:57 eso sí para poder

Voz 1573 40:00 dijo hay que hacerlas eh cuidado eso sí

Voz 5 40:03 ha añadido que no es que sea una media figuras Sandro no es que nos llega es uno que llega descubren

Voz 1025 40:09 no sabían quién era ya pero lo que sí que es cierto Andrea que no estoy de acuerdo con Luis seis que probablemente

Voz 0460 40:16 como la realidad fue descartado toda la mayoría ojeadores por calor por su falta de con con lo que tienes que plantear si lo quiere eso no no por qué

Voz 5 40:30 desgraciadamente haciendo razonamiento muy poco sin él ha demostrado que es un grandísimo jugador

Voz 0460 40:38 pues puede sin la mano izquierda

Voz 5 40:40 dicho esto es una limitación subes de nivel I K porque lo primero que viene a la mente una edición hombre sí

Voz 8 40:48 Lama no te limita a la hora de

Voz 5 40:51 interceptar un mal es cierto obedece

Voz 0522 40:54 sentarlo tenemos casos son de dos jugadores sin manos pero hace muchísimos años claro

Voz 8 41:02 no pero te quedas un poco

Voz 5 41:04 emblema que puede tener añadido yo soy el primero que historias me vuelven loco me encantan y ojalá pueda ser ya

Voz 0460 41:13 ahora entre súper he dicho esto

Voz 5 41:16 venga mente a la hora de pagar de de ocupar un sitio en un rostros a te tienes que plantear también suben de nivel y te enfrentas a unos jugadores de línea de ataque donde sea tu necesita el el no tener una mano te te limita mucho

Voz 0460 41:36 pero también te hace más fuerte Andrea más claro estoy este caso es el latido que no seamos si tú lo tienes una plantilla es una inspiración exageradas parar esto sólo os quiero

Voz 8 41:51 por bien del activas que que en la en la mente de algunos que tiene que que luego hay factores que es donde jugador va bloquear es

Voz 5 42:05 la súper élite sea mucho mejor de lo que se enfrentaba en College hay un jugador desde la defensa necesita la mano para quitárselo de encima y Casey

Voz 0460 42:16 mucho pero seamos

Voz 0522 42:21 lo cierto es que a él nadie le va a regalar nada cuando llegue si es que llega cuando llega un Training Cup todos los que están compitiendo por supuesto lo van a dar todo igual que él pero es que cuando el balón se pongan juego en un partido NFL nadie iba a pensar Boyer más flojo porque le falta una mano no no no no y cuando en lances pase

Voz 1025 42:39 pero ni El baile

Voz 5 42:41 yo no sé si el sea aparte lo que levanta en lo que corre a las cuarenta y ocho

Voz 0460 42:52 no le bastó a decir me me Cohiba un poco porque te te mata una agresividad no es vamos con pero evidentemente

Voz 5 43:05 The Sun es un crack un buenísimo

Voz 1573 43:07 lo que tiene nuestro es lo que tienen claro no está claro

Voz 0460 43:10 yo entiendo que desgracias desgraciadamente lógicamente

Voz 5 43:16 esto es un negocio hay factores que entran en juego que no son solamente lo que salta a la vista en un primer momento que es más que nada como algo coger un balón sino que es más

Voz 0460 43:26 lo que constantemente porque un tercio

Voz 5 43:28 acción bueno la oportunidad la tienes si te las creas un cierto número de pero el contacto

Voz 0522 43:35 es continuo es prácticamente todo

Voz 5 43:38 de las jugadas ya ahí

Voz 4 43:41 yo yo yo si fuera

Voz 1025 43:44 el dueño del equipo partiendo de la base de que a mí me parece un pedazo de jugador que ya veremos e insisto tiene que hacer el le tiene un un factor añadía exacto Luis tiene un factor añadido bestial porque te estás quedando un buen jugador por encima sabes que te van a poner los pocos ahí y que probablemente tío va medianamente bien ya no te digo que vaya a viene medianamente bien lo vas a tener como un referente a nivel del P

Voz 0522 44:11 tracción total a nivel de vender amigo

Voz 4 44:14 eh tú tú no te dio Dios

Voz 5 44:17 parece

Voz 0460 44:19 a mí me parece un jugador que donde que merece

Voz 5 44:21 la pena que merece la pena

Voz 0460 44:23 entonces en mil millones si si el resto de

Voz 1025 44:27 nombre que le digo

Voz 0522 44:30 de hecho el el otro nombre protagonista es que Barkley si ya iba a ser un top tres en la la la bestialidad que hizo entonces yo creo que legítimamente bueno es que de hecho justo antes de la de la con en los brazos dijeron que estaban dispuestos a hablar por el número uno después dijeron que se estaban planteando coger la barquilla en el uno todo esto son cartas tapadas porque es un juego de póquer pero es cierto que tienen el uno y el cuatro y antes de Andrea lo ha comentado muy por encima pero tú te puedes permitir gastar el uno en Barkley que es una certeza lo es sin ninguna duda en el cuatro seguro que Allen no va a estar libre uno de los tres seguro entonces Juan el otro te has garantizado tener esa opción

Voz 5 45:17 lo que yo decía antes yo hombre francamente no lo sé me puedo equivocar pero también ahí esa la guía de los Brad Jones ha cambiado

Voz 10 45:26 aquí ya

Voz 5 45:29 ahora como probablemente cambia la filosofía no Frank Ahmed puedo equivocarme pero no a menos que no estamos igual os ha habido locuras de Portu número uno te doy todo mi draft iban no sólo piensa no pienso dicho esto yo creo que ellos ahora estará la posición perfecta donde por muchas críticas que se les haga y Brown le ha dejado una herencia ahora dos sí extraordinaria eh porque la semana pasada a parte a parte el dinero que tienen para fichar fría

Voz 0522 46:03 pero el draft que puedes hacer lo que quieres cinco goles

Voz 5 46:08 draft doce Peaks cinco de ellas dentro de lo primero sesenta con Álvaro número uno el número cuatro tres en segunda ronda es decir tienen una una una

Voz 8 46:19 una capacidad de de de

Voz 0460 46:22 me maniobra quieran increíble Rosa

Voz 0522 46:25 pueden fichar pueden pasar fuera de plazo

Voz 5 46:28 se han hecho un gran trabajo a mí por lo que me digan claro los resultados y lo esto uno diez uno quince cero dieciséis

Voz 0460 46:36 los Toros cambia mucho los frutos

Voz 5 46:38 ahora por eso digo que tampoco es esto ya pero en definitiva si hubiesen acabado cinco once hay cuatro doce sea hubiese cambiado mucho sí que no tendrían todo lo que tiene no para construirse al equipo esa si me apuras sufres unos años pero ahora está en una posición extra dicho esto es lo que dices tú para mí como están ahora esa yo francamente creo que deberían pasar de escuchar sirenas de que pueden dar poner el primer pie cogerse a Barclay con el uno y efectivamente lo que decías tú cuando llegan al cuatro ahí Rosell darnos

Voz 0522 47:23 o Allen uno mínimo vi insisto

Voz 5 47:26 esto que yo estoy de acuerdo sea lo dicho si estoy de acuerdo también con con Keane también no digo que no pueda triunfar a lo mejor sí pero pero me daría un poco de miedo

Voz 0460 47:40 todos los días a fallar

Voz 1025 47:46 a la papelera ya que mutilado va como Chori Cillo ahí toros día venga otro

Voz 0460 47:51 creo que sí sí

Voz 5 47:54 no me sorprendería Miami

Voz 0460 47:56 no no lo que se desprende de ahí a que yo creo que es una jugar

Voz 1573 48:00 estratégica también no

Voz 5 48:03 el el problema que tiene siempre es que llegas tengo una lesión sea te quiero decir no sé si nos dará tiempo volver sobre esto antes de tiempo

Voz 0460 48:12 hay que hablar hay que hablar

Voz 5 48:16 tú dices hombre que es lo bueno para Philadelphia no es fácil porque todo todo puede ser bueno todo puede ser malo porque When I no sabes en qué semana va a volver a la primera segunda tercera no lo sabemos todos cómo va a volver porque tienes

Voz 0460 48:32 una rotura de ligamento se puede recuperar muy bien

Voz 1025 48:38 pero por eso decíamos el programa que que no sorprendía que digamos entre comillas Philadelphia esté ofreciendo a su buen VIP y de la Super Bowl porque se lo campeón

Voz 4 48:48 la ofrecido no ahí si viene alguien a Ronda

Voz 0460 48:57 bueno se ha dejado claro por menos de lo que

Voz 5 49:00 de lo que trasvasar verdor

Voz 0460 49:03 pero no de lo que traspasaron a Bratz porque era una primera parte

Voz 0522 49:09 sí que por lo menos de eso no no pero oye también

Voz 5 49:12 hay que mirar es decir pero

Voz 1025 49:15 pero decir eso en voz falta pareció una blasfemia perdonadme a lo mejor pues hoy pues a mí para moje pues a militares no

Voz 0460 49:22 a tu juego ya siempre te da tiempo cambiar de la cuarta pero tiene agua en todo momento que no creo

Voz 5 49:35 en esta vida se ha visto de todo este mundo podría pasar algo pero no creo que los Giants o los jets tendrán su primera ronda

Voz 0460 49:46 no no no no no no no no por eso te das di pero en el

Voz 6 49:52 el tío ocho o de repente uno bien

Voz 5 49:55 si te ofrece el seis que no sé ni quién le toca seis de memoria quiero decir es muy distinto eh claro sólo pueden pensar bueno dice oye pero perdonar y ser pesado siempre dar el ejemplo sea

Voz 6 50:10 los mañana a dos mil del aeropuerto ya estás lo ven o yo por dos partes Separ cae un uno lo que me gusta al pueblo digo

Voz 0460 50:32 sí es verdad

Voz 1025 50:35 sí por eso tenemos que rematar que te mosquea

Voz 0522 50:38 conducir un poquito el temas que no sabemos si es completamente si yo por esta es mi opinión la de Iker y Si yo fuera los Brines yo cogía Barkley sin pensarlo yo cogía al cuartel va que más les guste a ellos que quedara porque yo no me meto a mi me gusta mucho Allen por ejemplo pero y además fichaba libre por ejemplo macarra

Voz 0460 50:59 marcar si yo no tendría dudas lo iba a decir ahora estamos y además me quedaba

Voz 0522 51:05 muy bien eso es todo lo que

Voz 0460 51:07 llevaría el día

Voz 5 51:12 poco himnos pague para Mika separa tu casa es una barbaridad

Voz 0460 51:17 porque los de esa canción mucho no

Voz 5 51:20 no tiene sentido no

Voz 0460 51:25 para mí lo lo perfeccionó fuera

Voz 1025 51:28 venga de acuerdo con con con Iker

Voz 0460 51:31 absolutamente no pero lo que no de

Voz 5 51:33 a Carroll y tienes y tiene ese efectivamente va que para mí ha demostrado que es le ha trabajado ya con

Voz 0460 51:45 Jackson Él está encantado con eh

Voz 5 51:47 ya le habían fichado quiero decir que sea es decir si si me apura ha salido la Junta pues por un fallo suyo de una firma que faltaba al final no se pudo hacer el treinta y ahora se han ahorrado noche

Voz 0460 51:59 ahora no hay compensación claro

Voz 5 52:01 eh gratis le viene gratis le cuesta poco porque aparte que creo que ni se lo están planteando pero que todavía colea por ahí la cosa de no pero también están los van para mí con la ONS sería

Voz 0460 52:18 además ya veremos ya veremos lo ese tirará

Voz 5 52:24 efectivamente luego te pillas el el uno de los tres Bucks buenos que hay en el draft

Voz 8 52:32 efectivamente yo no

Voz 5 52:33 a la basura Kaiser además a súper baratos se quede ahí y luego ya veremos a ver qué pasa

Voz 1025 52:39 entonces además

Voz 18 52:41 en el artículo de la NFL de han hecho

Voz 1025 52:44 que hace ahí de Bola de cristal los Buy Kings que Quinn en todo en los Broncos