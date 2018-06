52 años del show de Fraga en Palomares

el cincuenta y dos años ya desde que el ministro franquista Manuel Fraga Se calzar aquel horroroso bañador color verde aunque en el NO DO salía gris para darse su publicitario baño en la playa de Palomares en Almería el siete de marzo de mil novecientos sesenta y seis formó parte del show que se montaron Fraga y el embajador de Estados Unidos para demostrar a los futuros turistas que las aguas de Almería no eran radioactivas pero allí abajo entre los salmonetes había una bomba atómica mil veces más potente que la que destruyó Hiroshima

casi dos meses antes un bombardero estadounidense se había estrellado en Palomares desperdigado cuatro bombas atómicas se recuperaron tres pero la cuarta en el fondo del mar no aparecía fíjense en el año mil novecientos sesenta y seis Fraga empeñado en su Spain is different y el Parador de Mojácar que se iba a inaugurar justo el día que se estrelló el avión Ivo que pararlo todo o hacían como que allí no pasaba nada o a la porra el turismo por eso Fraga y el embajador montaron el numerito de aquí no ha pasado nada aunque aquello estuvo a punto de convertirse en un circo de tres pistas no se lo pierda pero Anne Baxter la que fue Eva al desnudo estaba rodando un spaghetti western en el desierto de Tabernas en el interior de la provincia almeriense cuando se enteró de la que había montada en Palomares dijo que se presentaba allí con unas chicas y así toda ese bañaban con Fraga y con el embajador yanqui