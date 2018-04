Ana María Pérez: "Ser mujer y tener miedo no es ser nadie, el valor tiene que ir por delante"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy con todo

Voz 1995 00:06 ni Garrido con María y con Baltasar nos permitimos un lujo que es que es curioso hablamos del pasado del presente del futuro al mismo tiempo no es fácil María Baltasar Garzón muy buenos días qué tal como se tuviera que no sé cómo lo hacemos hablamos de de dónde vamos a ir de lugar donde vivimos teniendo muy en cuenta de dónde vivíamos Baltasar es protagonista de los últimos treinta años de este país a su lado María con una mirada muy personal muy familiar de todo lo que estaba ocurriendo me parece que avise estos partícipes y protagonistas de de lo que está pasando en este país lo veis cuando venía donando por la Gran Vía no no es uno los distintos marino no huele de otra manera no hay un aroma distinto a cosas que están ocurriendo en esta ciudad Baltasar sí

Voz 2 00:53 lugar a dudas y Madrid es uno de los puntos

Voz 0269 00:57 la evolución más importante estando en la víspera de no pero no el único pero especialmente hay muchas iniciativas en el Ayuntamiento de Madrid que están cambiando la coincineración de Madrid y sobre todo la percepción también sobre todas las cuestiones relativas a la a la mujer iraquí a hacer posible esa igualdad soñada que la que muchos hablan pero no demasiados practican sobre todo en algunas instituciones

Voz 1995 01:32 sí que deberían ser precisamente ejemplares esas a las que les pedimos ejemplaridad en todos los ámbitos también

Voz 0269 01:38 sí porque sabes que a veces es que en España somos muy dados a mantener un discurso hacia fuera y unas actitudes hacia dentro diferentes no es una pregunta que si España racista te aseguro que la encuesta sale que no es racista así es si hay violencia machista ahora ya por fin esta diciendo que si hay pero siempre después a continuación viene la justificación en sí pero no y eso es lo que lo que ocurre por ejemplo la mañana voy a una anécdota dentro acontecida parece ser en el Tribunal Superman una de las salas la Sala Civil Se planteó que las mujeres van a hacer huelga mañana y demás si el presidente de la Sala dijo a esa huelga de mujeres no sí bueno me duele que esto sea así no porque parece como que es que es algo accidental no no una reivindicación constante a lo largo de muchas y muchas frustraciones durante años y de desconocimiento de este precisamente el ámbito de la justicia

Voz 1995 02:41 pero en esa María eh no enterarse de lo que ocurre no enterarse de cómo avanza la eso de la sociedad es una opción no es simplemente desconocimiento no es ignorancia no es es una opción decir yo decido que la sociedad va evolución evolucione que a mi me da igual es una decisión voluntaria

Voz 0269 02:59 ah no enterarse hombre hay muchas muchas

Voz 1523 03:02 el caso es es una opción ideológica es es una ideología que llevan a cabo el no me quiero enterar de que las cosas están cambiando porque no me interesa pero como dices tú no sólo huele diferente se oye diferente voy venía escuchando varias cadenas y todas venían hablando de de mujer no oí desde una perspectiva a otra y entonces es uno de los éxitos que ya hemos tenido no

Voz 1995 03:25 ya ya es un éxito en Baltasar las juezas magistradas y fiscales no tienen pese al apoyo de varias asociaciones profesionales el reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia ni del Consejo General del Poder Judicial no pueden hacer huelga yo creo que hay una especie

Voz 2 03:41 de miedo en el ministerio también

Voz 0269 03:45 dos legisladores y las legisladores en este caso también que de una vez no establecen expresamente como una conquista de la mujer el derecho a la huelga en todos y cada uno de los ámbitos de de la administración pública mira incluso en los más sensibles en los que sean aplique la alta seguridad del Estado además una cosa es tener alta seguridad del estadio y otra cosa es impedir que quienes están en esos puestos no pueden hacer uso de un derecho constitucional que en ningún caso yo creo que tendría que tener esos límites en este caso de las juezas no está regulado no está prohibido por tanto digamos que sea aprovechado esa brecha para poder ya hacer algunas huelgas aunque no exactamente contando con género au sin género huelgas de jueces y de juezas pero se va a nacer es decir las doce acción de juezas y Jueces para la Democracia la Unión Progresista de Fiscales está apoyando claramente nuevamente a mí lo que me duele aquí es que hay una cuestión ideológica de por medio es decir quién es progresista apuesta por los derechos de la mujer quién es conservador tiene una visión Noya conservadora sino neo conservadora sobre lo que representa la hembra yo decía decía ayer diciendo en broma pero no tanto a decir bueno si realmente queremos conciliar lo que pensamos con lo que decimos por ejemplo en los cuatro próximos años en la promoción de cargos dentro de la Justicia de responsabilidad que sean todo mujeres a ver si así equilibrados y a partir de ahí podemos empezar a hablar de igualdad porque claro tú tienes

Voz 2 05:41 el setenta y ocho o

Voz 0269 05:44 a veces en el Tribunal Supremo de los cuales solamente un doce coma ocho son mujeres doce como nunca ha habido dentro del Poder Judicial ojo que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial nunca vieron la presidenta ha mujer del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo hay una sola mujer en la Sala Segunda del Tribunal Supremo que está viendo todos los grandes casos penales y demás es decir hay un déficit muy grande la brecha es impresionante y eso que el porcentaje de mujeres dentro de la judicatura es mayor es un cincuenta y dos y pico por ciento frente a un cuarenta y siete por ciento fiscal las fiscales Vall de la mano también en la proporción va siendo mayor es decir es esa proporción no se refleja en los cargos de responsabilidad ergo que no hay ninguna discriminación y hay una prevención frente a que sean las mujeres las que en esa misma propuesta

Voz 1995 06:47 yo de Baltasar es curioso hay una parte de esta sociedad que ha decidido representar aquello que critica cuando hablan de Biología de géneros precisamente una ideología agrega que termina

Voz 1523 06:55 eso ellos son los que están haciendo este año

Voz 1995 06:58 en género pero es que representan precisamente lo que están criticando como les decía al principio nos gusta nos gusta mirar en este programa en Hoy por hoy Nos gusta mirar al futuro que es irremediablemente lugar donde vamos a ir pero resulta necesario para mirar al futuro darse la vuelta atrás y hoy queremos mirar atrás en el tiempo y ver cómo ha evolucionado la figura de la mujer en España de la mano no de una luchadora incansable de los derechos de la mujer Se trata de Ana María Pérez del Campo María Oller el calendario dice que es día siete el yo ya día siete podemos decir que lo del ocho es un hecho está usted de acuerdo

Voz 5 07:33 no tío y por nada no me pongas y los cascos caso es que me miraba a María muy interesante dice que usted siendo muy interesante saber ahora oye mejor ahora Ana María ahora con la boca yo tengo demasiado bien Ana María decía que el calendario hoy estamos a siete

Voz 1995 07:53 mañana es ocho pero parece que lo el ocho siendo y siete es todo un éxito ya hoy

Voz 3 07:57 sí sí me abona es un éxito de hoy

Voz 6 08:04 sí

Voz 3 08:05 te que ya momento en que la gente las mujeres de de calidad dar el paso a de la ser mujer y tener miedo no es nada de el valor por delante

Voz 7 08:24 si es mujer tener miedo ser nadie Ana María

Voz 1995 08:27 Pérez del Campo viene hoy el estudio con el libro bajo el brazo se llama la mujer que dijo basta tiene que pasan muchos años de lucha por la igualdad y contra la violencia de género es un libro fruto de sus conversaciones con Charo Nogueira Charo muy buenos días

Voz 8 08:40 los días porque es tan importante Ana María para todos Ana María es tan importante para todos porque choquen nuestras vidas sean mejores y en especial las vidas de las mujeres porque lleva desde la época de Franco luchando por la igualdad y es una mujer que ha sido determinante para poner en la agenda uno de los problemas más graves que sufrimos las mujeres que es la violencia

Voz 1995 09:04 hemos dicho siempre que Ana María fue la primera que puso la primera hoja de reclamaciones la puso usted es eso es cierto si aquella hoja reclamaciones imagino que en aquella época era impensable pero también es impensable pensar que ha pasado han pasado ya muchas décadas muchas generaciones no hemos evolucionado tanto hay otros aspectos esta sociedad española donde es evidente que hay una evolución hay un desarrollo somos en muchos actores somos mejores pero en la forma en la que convivimos unos con otros en ese sentido no hemos mejorado demasiado

Voz 3 09:38 porque es que la lucha que estamos en las mujeres de transformación de la sociedad porque mientras esa sociedad con los indicadores con las pavo funcionamientos del patriarcado la cosa era muy difícil y la gente está muy susceptible nosotras otro día hicimos otras organizaciones y nosotros hicimos una recompensa para protestar por el trato que muchas mujeres que viven en estrado Haley juez

Voz 1995 10:19 pero está

Voz 3 10:22 en metiéndose COAR tapándole dependencia judicial nunca nos cuarta la denuncia judicial

Voz 1995 10:30 si acaso la han ensanchado en el año mil novecientos setenta y cuatro Baltasar Ana María funda la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas año de mil año mil setenta y cuatro

Voz 2 10:40 ya que tener valor no sé lo sé pero tuvo valore a seguir

Voz 0269 10:44 teniéndolo y lo tiene hoy sigue abanderando el movimiento feminista yo creo que lleva mucha razón en lo que dice pero la valentía de la mujer no debería de ser necesaria en una sociedad democrática como un elemento diferenciador para conseguir derechos porque eso quiere decir que hay una cobardía a en dos hombres y en el propio sistema que es un sistema por mucho que nos empeñemos todavía sumamente machista es verdad que lo es menos que en otros países pero eso no nos debe en este caso de servir de justificación el tener más derechos que en otros países no significa que no aspiramos a consolidar lo que ahora mismo es una clara desigualdad Hay desigualdad salarial desigualdad institucional porque si decimos muchas veces oiga es que las instituciones entran todos una oposición así puede ser que ese sea el único momento de igualdad que hay cuando sin nombre te hacen un ex Carmen pero a partir de ahí a partir del minuto uno comienza la desigualdad y el trato desigual hacia la mujer y eso es así curioso es lo que hay que cambiar

Voz 1995 12:03 curioso que sea el examen el elemento igualitario de toda la ecuación el único

Voz 0269 12:10 a a partir del minuto uno ya

Voz 8 12:12 exámenes siempre que sea sin nombre siempre que la

Voz 9 12:16 persona sea un número y eso está demostrado que cuando las las oposiciones a los exámenes son así la proporción de mujeres aprobadas es muy superior

Voz 1995 12:24 de eso la hace un rato la presidenta del ciegos de vamos a valorar las actitudes el conocimiento la experiencia no los nombres y las fotos son las diez y veintiocho minutos una hora menos en Canarias vamos a hacer una un una pequeña pausa pero por favor no se vayan es muy interesante escuchar lo que tienen que echar hoy Ana María y María hay Baltasar

Voz 3 12:48 Toni Garrido Cadena SER

Voz 11 12:52 ser Toni carrito

Voz 1995 12:57 no estaba permitida la anticoncepción y el aborto ni el divorcio las mujeres no podían trabajar fuera de casa sin permiso del marido ni abrir una cuenta en el banco ni sacarse el carné de conducir pero a la hora por ejemplo de prestar su consentimiento encontrados las mujeres se equiparaban a los menores los dementes y los sordomudos Ésta es España hace no tanto unas mujeres entre las que se encuentra Ana María Pérez del Campo que dijeron basta este es el punto de inflexión españoles antes de Semana María de otras mujeres un año antes de la muerte del dictador como les contábamos en mil novecientos setenta y cuatro ya fundó la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas en el año mil novecientos setenta y cinco Se conseguía otro hito es que las mujeres en este país pudieran abrirse una cuenta en el banco la publicidad determinan muy bien ejemplifica muy bien quiénes eran escuchen este anuncio del Banco Bilbao el año mil novecientos setenta y cinco

Voz 13 14:04 este andar decidido es el símbolo de la mujer de nuestros días de la mujer responsable que trabaja y vive su época ya ya por primera vez un banco le dirige este mensaje de amistad gracias a este tributo de admiración el banco que se preocupa por nosotros si el Banco de Bilbao cree en los derechos de la mujer no se trata de crear diferencias sino de ofrecer y cualidades

Voz 1995 14:34 es difícil pasaba de base es difícil escucharlo sin sonreír risa el gesto es este es nuestro país este anuncio se crea cierta es imposible reír no no escucharle no no pensar como que me es que año mil novecientos veinticinco bueno este es un anuncio que aparece en el libro echarán Noguera la mujer que dijo basta son las memorias de Ana María Pérez del Campo editado con libras punto com es verdad que el sonido en este caso Charo por más que tu libro está fenomenalmente escrito el sonido es

Voz 8 15:06 es tremendo gasto así ir pena que no podamos ver la imagen pero si los oyentes y las oyentes se imaginan a un señor con bigote y un banco con unos ramos de flores y uno sopas estupendos esperando a las señoras tendrán el cuadro completo

Voz 1995 15:21 añadieron de ochenta y uno Ana María usted participa en la redacción de la ley de del negocio como se como es el primer donde se sientan a escribir venga vamos a escribir la ley del divorcio en España como es ese primer día

Voz 3 15:35 bueno nosotros habíamos hecho una ley tomamos contacto con el ministro que entonces ministro Francisco Fernández Ordoñez yo tengo que decir que todo el tiempo que trabaje con ex ministro encontré comprensión capacidad pensar e la atención tremenda hilo pagó o no plomo Fernán de Cerdanyola Le castigado para que no fuera a algo queda completamente tradicional no queda presidir la procesión del Corpus Christi en Toledo no le permitieron eso entonces comentaba conmigo me han prohibido

Voz 8 16:33 yo dije

Voz 3 16:35 pues el ministro no hay ninguna ningún edificio institucional Mi velo es de un vale con eh porque ahí quema tener la tesis de que en España ya no lo oscura

Voz 1995 16:55 eh esto después de escuchar ayer al obispo de San Sebastián

Voz 3 17:01 fíjate ahí tenemos la gala han contradicción entre unos obispos y otro el de Mazen quiere que la Virgen no son Sebastián nos pone de hoja de perejil

Voz 1995 17:17 esto es el reflejo de la sociedad española sería un reflejo Porfirio informarle quiénes son los sí

Voz 8 17:24 es un reflejo del gusto

Voz 3 17:26 sí sin duda sin duda

Voz 0269 17:29 bueno que la iglesia porcino se manifieste aunque sea tímidamente afán

Voz 2 17:37 por de esa huelga

Voz 0269 17:39 qué hay de los derechos de la mujer más allá de la función tutelar que siempre establece la iglesia

Voz 8 17:46 hombre del papel de igual que nos confiere a las mujeres yo creo que es de agradecer que haya habido previa

Voz 14 17:51 dados que hay han se hayan manifestó

Voz 15 17:54 dado a favor de las mujeres y sobretodo denunciando la discriminación que es muy

Voz 14 18:00 ya verás no que bueno la iglesia luterana hay Perelada querría decir

Voz 16 18:07 porque cuando yo escucho todos estos

Voz 1523 18:11 yo que vengo del campo a la publicidad hay conozco lo

Voz 16 18:13 los los

Voz 1523 18:16 eh anuncia anuncias entonces pero también me fijo mucho los de ahora a mí lo que me da es un punto de los cuando estamos con el tema de todo de la desigualdad de la mujer no paras de de arte esos golpes de realidad cuando ves por ejemplo la publicidad sexista que existe hoy en día todavía no por ejemplo en el mundo de la moda que eso es que hay un vídeo muy interesante si alguien lo quiere ver de niños que están viendo esos anuncios se dicen pero está mujer está muerta os esta mujer está enferma os esta mujer es ese saque no hemos avanzado todos los que creíamos dos

Voz 1995 18:48 pues yo Charo Ana María mencionaba expresamente a un hombre que ayudó un hombre que empujó es verdad que sería injusto decir no es una sociedad que trabaja que que trabaja junta ahí ese ese eso es lo bueno pero Charo yo creo que estamos los hombres estamos confundidos estamos luego puso no sé muy bien cuál es cuál es la labor mañana que debemos hacer yo noto en el entorno cierta confusión y no sé si eso es lo que es incluso bueno decir bueno pues algo algo se está moviendo cuando no sabemos exactamente

Voz 8 19:16 en la medida en la que la confusión lleva un replanteo parece que puede ser buenísimo que pueden hacer los hombres mañana pues están convocados a los paros de dos horas igual que las mujeres la huelga general es sólo para mujeres pero también pueden acudir a las manifestaciones siempre que por favor se sitúen detrás por qué porque la idea es que el protagonismo lo tengamos las mujeres porque queremos ser protagoniza el protagonismo a las mujeres porque queremos denunciar la brecha salarial que sufrimos porque queremos denunciar el acoso que sufrimos porque queremos denunciar que para llegar

Voz 15 19:51 un poco a algún lado tenemos que trabajar

Voz 8 19:53 en el doble o el triple que si hubiéramos nacido varones pequeña escala

Voz 0269 19:59 el despacho que yo dirijo pues las mujeres no es que pidan y hagan huelga es que el despacho quiere que hagan huelga todas las mujeres si apoyamos esa esa buena luego que cada cual es un derecho al cine acabó que haga lo que quiera pero es decir estamos promoviendo activamente esta protesta porque creemos que va al núcleo del fenómeno visibilizar miles y miles y cientos de miles de mujeres como yo deseo que sea de mañana es una llamada de atención fortísima a la que no se puede ser sordo

Voz 1995 20:40 el libro se titula La mujer que dijo basta muchas mujeres han dicho basta a lo largo de la historia pero pocas como como Ana María se han puesto a trabajar en ello de la forma tan incansable decía esta mañana voy a hacer suyas a sus palabras por fin se trata de que de vivir en una sociedad mejor ya no es tanto feminismo no no se trata de construir un entorno mejor más justo mejor más igualitario por fin Se trata de María

Voz 3 21:08 porque realmente el feminismo lo que está haciendo aunque yo creo que la gente no lo sepa es impulsar una transformación social Él para tener cada está detrás o sea lo que nosotros estamos luchando no es por contra los hombres es contra la negativa de este sistema a repartir el poder tiene que estar repartido por qué la raza humana está compuesta podemos deciros una cosa el máximo de los poderes los tenemos los mujeres porque podemos hacer vuelva no tener hijos durante un año no era a la maternidad es simplemente poner sobre la mesa quien tiene el poder para qué la Rafa humana siga hacia adelante y los hombres pueden yo nunca habido Got You entre las mujeres hacia los hombres lo que sí decimos es que él silencios complicidad que se tienen que implicar que tienen que habrá alto y claro que tienen que es señalizada de tal manera

Voz 6 22:42 sí

Voz 3 22:44 que no quepa la menor duda de que el género humano son dos sexos el femenino y el masculino pero el el odio de las mujeres no es

Voz 1995 23:01 a un compañero Charo de todo lo que se cuenta en este libro también titular Duque conoces bien y sabes bien cómo hacerlo como titular más la mujer que dijo basta dar un titular de todo lo que cuenta de todo lo que ha habido de todas las memorias de una mujer Ana María cómo define

Voz 8 23:17 titular pues yo creo que está definido en el título Toni la mujer que dijo basta es una mujer que es capaz de hacer de su sufrimiento hoy de la desigualdad que padece un motivo de lucha para mejorar la vida de todas las mujeres y creo que tanto las mujeres como los hombres le debemos estar agradecidos por ello

Voz 1995 23:35 no está más en libros punto com encontrarán la mujer que dijo basta echar mano era la larga lucha por la igualdad y contra la violencia de género a España mil novecientos setenta a dos mil diecisiete muchísimas gracias a a las dos verdadero placer contar vosotros con vosotras en ese estudio María Baltasar Nos vemos la semana que viene claramente ya podamos hablar una situación de sea la que sea la de mañana va a ponernos en otra situación a esta sociedad hay intentaba otro tipo de reflexiones María sean las que sean

Voz 1523 24:00 no mañana lo que hay que hacer es hacer la huelga que los hombres nos cubran que para eso están eso es lo que vamos a hacer nosotros en la fundación que somos el noventa y cinco por ciento de mujeres nuestro compañero Nos cubrirá

Voz 3 24:12 bueno y que luego nos acompañan a la manifestación

Voz 0269 24:16 la empezar hayan de nuestros hijos si así ser deberíamos de de de invertir los roles para saber ese menosprecio ancestral que sea detenido

Voz 7 24:25 no era decían lo de cuidar a los hijos cuánto tiempo cuánto tiempo

Voz 0269 24:31 ese grado trabajadoras a las mujeres a las madres a las hermanas porque trabajaban en la casa no no contaban cuando han sido las que han decidido el futuro de todos nosotros sin ellas jamás hubiésemos podido progresar los que han podido hacerlo o hemos podido hacerlo y acordarnos de las más vulnerables que siendo las mujeres todavía hay una categoría que peor que es las más vulnerables de las mujeres en esos países en los que ni siquiera tienen derecho al derecho no

Voz 1995 25:09 has y es Baltasar varía muchísimas gracias a ese encontramos la próxima semana seguimos en Hoy por hoy

Voz 13 25:16 en la Cadena SER hoy