La Vida Moderna es vapeador y café latte, moñeco de chocolate

Voz 0995 00:21 ocho de marzo jueves huelga feminista pero aquí estamos buenos no su servicios mínimos no pasa nada porque es miércoles nosotros vamos de frente estamos grabando el miércoles así que no nos afecta ahora ideas gracias al vino monólogo que patrocina por fin este programa por fin un patrocinador serio el mejor vino del mundo de aprovechó para decirlo ahora que no están sólo para otro que si un fuerte aplauso para

Voz 0470 01:05 gracias a su efectivamente hoy ocho de marzo dio a la mujer el día del de ayer que hoy es el día pero pero no hay día no solo como todos desde el desde en surgir con movimiento ya ya estaba instaurar en el corazón de todos los animales de las gentes en el ICO en en cuando surgió los primeros tuviera es ya era ya debían ser feminista y bueno hoy vamos ya que habla de la Prehistoria sí pero

Voz 4 01:52 a todo esto que explique lo que está pasando porque claro

Voz 0470 02:08 han vestido de tiranosaurio gigante icono una crítica donde el PP vale con esto lo otro

Voz 0470 02:21 a poner veo hablando si en estos momentos

Voz 6 02:24 David Broncano intenta ponerle un tiranosaurio la acreditación de apoderó además siempre vestido de esta forma no se está escuchando a ver intenta claro es un disfraz son disfraz de estos hinchables como el de las mascotas de la NBA estos que se pero es imposible o sea yo creo que es que no vas a poder si oye un ventilador porreado Trumbo

Voz 4 02:51 en serio él perdió dos vamos a poder

Voz 6 03:02 David Broncano lo sigue intentando pide ayuda a las gentes vamos a ver si entre todos esto

Voz 4 03:10 ahí ahí ahí ahí ahí ahí ahí está ahí está herido

Voz 0460 03:24 un día más en la vida moderna Kungun pero oye

Voz 0470 03:33 ahora mismo hay entre los abrió con un cartel el paquete

Voz 6 03:36 está empañando lo de ver a ver si te basado

Voz 0470 03:40 pero este perece es quién te lo ha traído

Voz 4 03:44 lo compró el el Barcelona que vale

Voz 6 03:50 pero ahora me da mucha curiosidad lleva un ventilador cito dentro así que para no morir pero claro es cierto

Voz 0470 03:57 esto pero bueno siéntate siéntate siéntate siéntate a del programa así el dinosaurio Pepelu claro el Rajoy Lawrence siéntate hola ya está ya está

Voz 6 04:15 qué nota sentar claro está puesto bien con las manitas parezco Raúl

Voz 0470 04:22 Álvaro siéntate siéntate siéntate siéntate siéntate tú te presentaron se puede sentar con la siéntate siéntate siéntate ahí ya está ya está venceremos

Voz 0460 04:36 en la vida moderna Manuel Fraga

Voz 0470 04:46 pero qué pasa ahora con

Voz 0460 04:52 Juan Manuel no Manuel Abril

Voz 0470 04:59 el hombre estuviesen haciendo

Voz 6 05:13 madre pero no lo tenía muy coreografiada osea el sketch que no iba a ningún sitio para hacer bulto

Voz 0470 05:22 técnico antes de empezar vamos a contar la historia antes de empezar en el descanso entre otros nos ha dicho claro hoy dan paso no empieza es que tengo una entrada especialmente cada especificó esto no te has enterado pero hemos dicho lo dicho Víctor ahora no lo vamos a dar paso diez minutos a ver qué hace e íbamos a alargar esto pero se la sudar al minuto y medio ha entrado queríamos torear leal a nosotros ahora íbamos a empezar el programa de hoy Juan los ocho de marzo en siendo cosa que nos ha traído la gente pero bueno lo pido no

Voz 6 05:51 en vermú Bermúdez casas Macarena verbo para para dinosaurios

Voz 0470 05:57 eh Marina que es meterán pipas jabalina hasta aquí detrás nos ha traído que es un pastel de que un bizcocho de plátano chocolate integrantes y sin lactosa parece le lleva lleva lleva azúcar pero entonces

Voz 0460 06:13 pero pero nos quieren claro que es engrudo con plátano

Voz 0470 06:19 para para que más dulces de Valladolid que nos ha traido a alguien no sé quién pero es una caja industrial usan repartimos entre el público repartimos rojilla creo a no hay muchas bolsas y bolsas de patatas de donde son de Murcia de logros de Logroño vale que más que más y esto qué es esto Salgado hoy es un sobre sobre sobre todo gordo viene de Asturias que es trae una carta por un lado en bable portón castellano bable quiénes en bable por favor a la atención sí sí total a veces entiende menos a la atención el Papa muy señores Raposo zorros eh

Voz 6 07:11 no Chus Galán Fernández y tengo

Voz 0936 07:14 con la misa Xoán Xosé fina una empresa pequeñina de artesanía detrás es tradicionales asturianos entendió totalmente cómoda unos días proclama la asturiano Llingua oficial no estoy de hacía mucha ilusión porque hemos presten lo Pachachi y haceros llegar un regalito para que vayáis familiarizado con las extradiciones astures mandamos una montera Picón ha

Voz 0470 07:39 esto no es esto el gorro tradicional pero ojo que se lo pone fe

Voz 6 07:55 no por nuestra Reina Asturias libertad Suárez que también es un pueblo asturiano

Voz 0470 08:01 sí libertad suelen en la la la la Instituto de que que Colombia aprendiz de Can Canel la camiseta diseñada por pesetas no entiendo trabaja como ves es como otra persona la hay ya hay mucha gente ofendida por esto o es que tampoco en instrucciones de Bali libertad nos ha traído una camisa muy bonito es esta seta tomar con el Bermudo de casa Macarena estos todo ya está todo que falta sí que hay cosas que lo ha traído el crecido pero alguien Nos ellos todo ha traído el que fiel pero la mujer joder que faltó

Voz 6 08:45 es una colección muy bonita de cine basura

Voz 8 08:50 mire Patti David

Voz 0470 08:52 esto Fahmi no creo morcilla de basura la peli espera no nos haremos vale vale una película cada uno

Voz 6 09:03 el niño mirando el bebé estaba vestido de dinosaurio

Voz 0470 09:10 han vuelto a venir un bebé investido de dinosaurio o qué gracioso

Voz 6 09:15 esto muy gracioso podemos preparar el sketch para finalizar de ello cogerle en brazos como si yo fuera una mamá dinosaurios me deja suplantar te pones momento vale

Voz 0470 09:26 al al final del programa Ignacio meter Tenorio cogerá el baby qué bonito y están todos los regalos vale pues un aplauso para toda la gente en el poder y ahora sí vamos a empezar con una pijos acá pero antes de nada quiero pedir un aplauso para sic

Voz 0470 09:51 Tino vale pijos acaba

Voz 9 09:56 a pijos sacado la clave

Voz 0470 10:18 vale tenemos noticias que muchos días que salen aquí en la aplicación de noticia del momento de la SER y comentamos a piensa va a calzón quitado el título alternativo al rojo vivo fue hasta el último momento para finales del Jurásico tengo cojo al azar eh van a ver si usted vaya coñazo de noticias José Casares la palanca nada porque pienso que Ci L recursos contractual cuál es el Castilla bueno ya verás ahora el Civil UCO resolvió el pasado año ciento veintiun recursos por importe con ciento cincuenta millones vaya coñazo el no el tarde el Tribunal Administrativo de recursos contractuales de Castilla y León pero como no les eso que queríamos con menor porque ya lo he dicho que era una puta mierda ah esto por favor hay una chica que está diciendo sí sí yo ahí me parece una noticia interesante el tal el civil ha aprobado la memoria correspondiente al dos mil diecisiete cuando se cumplieron cinco años este órgano en fin sí que no sé muy bien ya que se refieran que Castells es verdad somos me aburridos pero pero hay gente que que el Gobierno Andalucía en Andalucía sólo Cachón donde menos el sur de Guadalajara acércala

Voz 6 11:32 Murcia bueno ni siquiera es caer que Guadalajara Castilla La Mancha

Voz 0470 11:40 Soria Soria Soria Soria sobre Siria a Murcia de todo el cariño de todos los Francia mucha sino Muse ya que Castilla y León Castilla y León da poco juego ya pero bueno es el más que tenemos en España a Suecia de noticias así no porque ni siquiera lo impidió no tienen dinero siquiera pero tampoco es que no claro tampoco llegas tan ya pero fíjate tú en vez de reconocer que somos jóvenes somos pobres

Voz 6 12:06 que que cuesta tener una noticia pues un señor de un pueblo ha matado a los vecinos porque dio su madre cosas de verdad eso más Extremadura será ante la eso amistoso eso eso yo soy la hija de aquella

Voz 0470 12:21 estoy estoy buscando estoy buscando nuevas noticias de Castilla y León para ver si de verdad son dos un coñazo ignoro

Voz 6 12:26 para eso tengo aquí otra si la civilización nos lleva a noticias como ésta neutras de burocracia en el fondo de protocolo para quien quiere un mundo sin guerras quién quiere un mundo sin guerra aplicará la viene fatal claro

Voz 0470 12:39 claro de quita mucha tengo una de F y L pero es que lo chistes de esto ya lo hemos hecho mil veces porque de hecho parece hecho un chiste hecho por nosotros la Leo de Castilla y León Castilla y León discapacidad empleo previsión jóvenes discapacitados demuestran su valía en la Feria de Empleo poder extra por poder extra claro es que llaman ellos a la superé da extra Pawel claro es que tampoco fíjate que incluso de canciones

Voz 6 13:06 ya está bien apoyarles pero nunca le

Voz 0470 13:11 tengo una eh eh

Voz 0470 13:17 yo tengo otra Castilla y León que es aburrida e esto tiene chicha Un conferenciante estrella será Raúl Gay no no no no Echenique Castilla y León huelga mujer hombre blanco tonalidad la delegada del Gobierno en Castilla y León no secundará la huelga de mañana claro que allí ancha fuerte en Castilla y León es otra de las características dice que no ha dicho que es absolutamente respetable que todo el mundo a huelga y no qué eh eh pero yo bueno sea no va a meter en la cárcel a la gente que la hagan muchas gracias por supuesto pero ella no lo va a hacer este derecho ha adelantado que terminará volviendo terminará el día viendo un partido del Perfumerías Avenida de Baloncesto Femenino a tope porque muchos éxitos es una chica que demuestran mucho que la igualdad debe existir en todos los campos es un modelo

Voz 6 13:57 usted ha aprovechado hablaré mucho que dijera terminaré el día fregando platos en mi caso no sólo no me voy a manifestarse esta noche limpito

Voz 0470 14:13 en cuanto a mi marido las zapatillas en la puerta y ahora qué pasaría provocarle cansa las zapatillas no ahora que Rita Maestre cortito suerte

Voz 0470 14:35 tengo más noticias de Castilla y León no no ya no más vale este juego reparte juego Belén Gonzalo al final todo bien no pedimos disculpas están deseando que vayamos vale cada comunidad autónoma vasca siempre decimos es fiesta informática poder o valenciano fiesta informática la Guipúzcoa a bueno ya se lo haces un oxímoron curiosamente hay algunas os que son los vasco claro para ellos la informática ya la partitura pero pero esto pero esto llamamos pero les da pinchamos

Voz 6 15:12 estamos en Pussy alguien

Voz 0460 15:15 si alguien estudia informática hay algún informático los riscos de anoche

Voz 0470 15:21 en el sexto pero creo que habla de la Euskal Encounter esta que yo manejo bastante eso que en el orden claro yo fui un año a como se llamaba esta canción antes de acción en Valencia no la y joder como se llamaba a la fiesta tal informa la Campus Party Campus eso estaba entretenido

Voz 6 15:40 ah vale verdad de los que iba en el carrito con

Voz 0460 15:46 rodeado vete a la mierda

Voz 0470 15:50 que yo significa que le compraba las piezas la el el ponía un ventilador a la hacíamos el payaso naves pita es como tunear los y luego encima pues se le le hace a Clos que se llama el sabor para que destaque chute más es como es como tunear un coche Pérez perdona las mover las claro porque el procesador lo cuento sobre tierra y tiraba más trabas insultaba entonces tú ejemplo tiene un procesador que va a tres coma cuatro gigavatios tú vas ahí jugando con el disipado el disparador y las temperaturas el voltaje paquete suba más de lo que el fabricante quiere

Voz 0470 16:26 pero también te juegas así alguna vez ha pasado si te flipa sin no el XX no está bien y no disipa bien y no le pasa te voltaje María Gámez de la ignorancia absoluta sea la Campus Party llega ordenador por esa jugada va a jugar día a jugar contra otros el porque hay tienen una una red local muy potente no tiene retraso y mola mucho para jugar en red local porque va a toda hostia Xarla Graziano permite conocer otros amigos conocer gente otea mí no se ha hecho una amistad en una han hecho muchas amistades Crichton serie muchísimas salva tengo muchos amigos de la a ver por ejemplo los nombres pero tengo muchos amigos amigos en Valencia sí se ha hecho en varios sitios yo creo la verdad

Voz 6 17:10 esta concretos la de la de Euskadi

Voz 0470 17:13 la la Euskal Encounter yo creo esto otra África que esto sí que era lamentable luego con el tiempo que por ejemplo se competía a ver cuánto se tardaba encargar el en el de Linux inusual cuando se tardaba en arrancar el sistema operativo en la diferencia era de de milésimas y entonces tú era joder le le le PETA o más a esto y lo he comprado mejor hilo de descarga el tres coma ocho milésimas menos que tú ahora que pasa hijo de puta los duelos de la mierda pericos vamos no rato buenísimos pero de ahí a hay un paso bueno fuera el coche había mucha presencia si pero estaba de esta vena en los chavales Jaime Bell no molestaba a nadie están a lo suyo claro que sí que estaremos nosotros haciendo que Thais tenemos otros desde hollar segura

Voz 0460 17:56 hombre yo seguro que no es verdad yo empresa follar cuando empecé las actuaciones con veintinueve años serio siempre lo cuenta no estoy de broma venga ya no

Voz 0470 18:08 Tatum ir a aprovechó factura

Voz 0460 18:10 circunstancias Rajoy hasta los veintinueve años

Voz 0470 18:13 quieres contar esto aquí en la radio

Voz 6 18:15 no sé no me

Voz 0470 18:19 en la cárcel por esto no tendría con veintinueve a sí sí coincidiendo con las actuaciones que me dio como más posibilidades de conocer chicas Comella salvó tu vida de totalmente

Voz 0460 18:29 a ver si aislado de la Campus Party que no rendirse gran monólogo

Voz 0470 18:38 pinchar en Pussy y nueve años

Voz 6 18:41 el veintinueve años volver a tope

Voz 0470 18:46 tal eh me volví loco

Voz 6 18:53 vale aquí de hecho sigo actuando con la comedia hombre yo para devolver dinero notario cuenta particular en busca del tiempo perdido

Voz 0470 19:11 a la gente que te decía

Voz 6 19:14 se habla mucho de sexo

Voz 0460 19:27 voy así de coño joyas lo que estoy ahora

Voz 0470 19:35 pero pero a mí lo que de verdad también grave sabéis que se comen poco

Voz 6 19:40 venga pues ya se puede comer esto no me ha pasado

Voz 0470 19:44 este de veintinueve años me parece contar tú con cuántos para nada en absoluto ni con cuantos que yo lo de mi vida privada no habló jamás has hablado muchas veces monólogos que es todo ficción venga hombre que yo quiero decirlo de pero ante la gente moderadora hombre para nada

Voz 6 20:01 hombre apuestas puestas cuenta con catorce a decir la edad con catorce

Voz 0460 20:10 seguro que ya era un señor hombre claro

Voz 0470 20:14 yo lo yo sé el dato es yo caminaba así con la detrás yo sé con cuántos años cuando las cuando alguna vez pero estoy pero no vas permiso para contar porque no te lo digo yo sino lo digo yo

Voz 6 20:25 miro de Colombia no lo de Pamplona no follar no

Voz 0470 20:30 lo siguiente pregunta

Voz 0460 20:35 ya siendo la manga pastelera

Voz 0470 20:41 lo digo no que no sin una cifra que no iba a ser daños a cifra que buque pero yo he dicho XXIX Rita Maestre vale vale con veintinueve años yo me comí primer coño el el mismo día el primer sexuales hubo quiso aprovechar pues tengo que sí

Voz 4 21:01 qué piensa la oportunidad tú le era todo sodomía que hacer

Voz 0470 21:16 tú lo digital lo dijiste que se puede hacer

Voz 0470 21:23 vale es de Viudes los detalles cien cien que ya me pero pero hubiera valora lo de taxi que venía de la nada cualquier cosa ya a los demás sí qué tal fue respecto al valor total

Voz 6 21:37 me quede clado obsesionado porque yo sabía que que había yo pensé que ella iba a ser padre o casi nueve meses por un bebé

Voz 0470 21:49 entonces qué Review rehuir por no sé es que no sé cómo valorarlos la piénsalo pero esas cosas no se cuantifica hacia Messi dijo que no es algo muy subjetivo se le un setenta y cinco te iba a decir lo mismo eh sí sí si no se sabe déjame recordar donde sí sí sí sí de hecho de hecho

Voz 6 22:10 fíjate me dijo vete veló como que estabais porque ha quedado con una amiga

Voz 8 22:17 eh tú vete ya

Voz 6 22:21 viene a casa vuelve luego por la tarde yo aproveché esas horas entre que volvía de nuevo hasta con ella para preguntar para P

Voz 0460 22:31 sí pero por la calle

Voz 8 22:36 preguntara que él me me ella culé

Voz 0460 22:38 su barriga digo digo digo si luego eso resbala hay posibilidades de que llame la famosa redada lo luego me decía no porque a temperatura ambiente no

Voz 0470 22:52 yo a veces me voy de rollo Team Six de espermatozoides que mira Boris Becker hay donde es que son comandos

Voz 6 23:01 vale vale pues yo me informé y cuando

Voz 0470 23:04 fíjate

Voz 6 23:05 yo creo que no no no seguro

Voz 0470 23:13 bueno hace quince años años tendría tenía Tuenti veintinueve a lo mejor puede estar aquí entre el público

Voz 6 23:27 ha venido vestido de dinosaurio habría sido coincide alguien me quiere estar diciendo

Voz 0470 23:35 vamos a ver hasta ya pasado el tema Review David la verdad empezaste tu ha pagado estos eh que es Torres que eso yo no digo no tengo problema ya dieciséis años murió en Irlanda muy buena edad en Dublín con una chica noruega

Voz 9 23:53 osea

Voz 0470 23:55 y luego nunca ha vuelto a saber de ella Rachel ellas acordado

Voz 6 24:05 pero una noche de borrachera en San Patricio Otero barra en una noruega por el año mil ella

Voz 0470 24:13 cero borrachera Marratxí era fatalmente consciente hombre es que tú sobrio

Voz 6 24:18 hoy en Dublín con una noruega claro tú eres el que controlan las setas

Voz 0470 24:24 no no fue totalmente neutro además de me acuerdo detalle ya exactos pero casi Classic Zero fantasías e fue de hola qué tal estos así por hay cura

Voz 6 24:37 yo creo que empecé porque claro cuerdo me acuerdo en lo que dije que luego ella me dijo que había aparecido guay que no dejará eso nunca decir frases de Drácula era de la época de la película juro te lo juro estábamos apoyando hay mucho que aprender de las bestias

Voz 6 25:03 ella decirme cómo me gustó lo de Drácula y que eso no se olvida veo

Voz 0470 25:10 lo tuyo fue supere fantasía lo mío fue yo estaba ya lo Juan quejado unos señores irlandés esto el verano fue al revés sacará perro porque venían del trabajo es que no te Pío con veintinueve con veintinueve ya puedes váter Fanta ya lo lo lamentable allí después como como parrillas hay que viene que viene

Voz 6 25:26 yo también fue un efecto yo había acumulado mucha fantasía canadiense día puestas racional salieron por todo

Voz 0470 25:32 claro yo tenía poca fantasía todavía gran yo fue cómoda estos así vale F de unos meses seriamente malo decir claro

Voz 6 25:39 con veintinueve años como yo

Voz 0470 25:42 esto es lo que nadie había acumulado hay muchas fantasías claro aquello fue desbordante claro Mika desbordante no quería decirle la verdad yo ya lo ha dicho vale pues ya está ya sólo queda que algún ya no te vamos a presionar a borbotones por lo de lo de Colombia lo de Pamplona lo que vaya mal otros vale lanzo otra noticia eh Oviedo municipal Bravo Pusa mucha el bable El alcalde de muy difícil el alcalde es unir partido nuevo

Voz 6 26:20 el hombre de partido más honesto Wii Fit era prometo esto pero de verdad venir muy difícil vota muy difícil vamos de frente

Voz 0470 26:33 bueno el alcalde de Comillas muy difícil que Oviedo recicló en dos mil veinte el cincuenta por ciento de su basura ameno alcalde ánimo joder desde aquí y cuando y no es tanto no venga Clay que sí se puede si se quiere Laos que va a encabezar la no te vengas abajo Jofré se puede ver al asturiano eres a venga a ver si así que a reciclar más que Oviedo dos X México vuele en Gijón reciclan el sesenta por ciento la basura eh no me digas vaya en Oviedo cuanto XXII hombre no Nos Asturias declara hijo de escuchar reciclando ahí ya ya cartones ahí al lado cartones el porque acaba en el único que es Asturias a los demás sitios llegaron los moros pero un veintidós por ciento en muy poco no muy poco hombre hasta Avilés recicla reciclar no tengo ahora inmoló datos un cuarenta cincuenta por ciento

Voz 6 27:33 no no sea que Oviedo López López Levy

Voz 0470 27:40 es un veintidós por ciento por quisimos poquísimo hombre pero sí que cuesta nada miedo porque lo que está limpia miedo ya te pide por como la ciudad de Melilla reciclar típido ya prácticamente reciclar por favor y Letizia la Reina de Oviedo cuidado eh a lo mejor no se casó con una cristiana sí divorciada y divorciada vale vamos a buscar una vamos a Avilés Nos queda para la performance que tú al final del programa coge en brazos al niño bebé vale pero que tiene sed

Voz 6 28:22 tiene el interruptor dinero ventilador dentro si la acción va Ibra es lo el mecanismo más cutre que te imaginas va echando adelante hasta que se pero bueno

Voz 0470 28:32 de popes activando lo porque vamos a hacer última noticia digamos el programa con con los dinosaurios el All Dinosaurios Baby a tienen botoncito claro claro claro hoy el compresor siendo novicias no no te hago joder a los de cara a los llevar un brazo en si te gusta el compresor yo voy Flandes una frase generacionales Marty te gusta el compresor saco pero sólo las entre la ante de más de treinta yo pensé yo no la entendió por este debut vale última noticia Faye L otra vez mira ve para cavar Bajo no porque esta buena suceso drogas a bien bien detienen a un hombre ya se articulan un punto de venta de droga en Palencia en Palencia Palencia donde la Paul la mejor policía nacional Juan ya lo contaremos lo de parece que en Palencia está una gran Policía Nacional está donde casi es verdad que hará que han que han de pues una un hombre de cincuenta y ocho años que se dedicaba supuestamente a la venta de drogas en su domicilio en Castilla León con cincuenta y ocho años eh vendería ya porque ya juventud no haya yo claro a ver cómo va el inflado

Voz 9 29:46 claro que tarda eh

Voz 0460 30:19 está está ya no ya casi

Voz 12 30:37 no lo entendió

Voz 5 30:46 ahora es la pues

Voz 0470 30:50 ha sido un final así un final precioso de lo más bonito que hemos hecho nunca de los bonito era un poco cuando ha visto antes cuando ha visto a cuando ha visto a su madre contento es clave porque vale pues esto ha sido la vida más de una semana hemos hemos esta semana en nuestro intento de no ofender ha sido precioso porque hemos acabado con lo más tierno en años así que una plaza David por una pareja a su madre al padre

Voz 5 31:10 hay nervios ya que que pero la vida moderna no vemos el lunes

Voz 13 31:36 ya lo has escuchado en este programa todos