La Vida Moderna es que tu primo del pueblo no entienda el dilema en el capítulo del cerdo de Black Mirror

Voz 1194 01:26 a caer la botella está esto apesta

Voz 0470 01:29 imagina sentado en un product Pleiss de libro es que bueno esto no se les porque no lo tuvimos a pijos finalmente crímenes como que no lo parece

Voz 1194 01:38 todo sería sigue me Tomás esta botella de JB es que claro que me han dejado aquí alguien no sé qué estamos haciendo publicidad de una manera que nunca se ha hecho eh yo quiero decir no pocas veces sea el producto de esta manera claro es que es que tú estás

Voz 0470 01:53 trato metiéndote con vino monólogos sino un haberlo probado la semana

Voz 1194 01:56 viene a ser lo bonito cuando yo lo prevé que sea sublime el vino de Mi vida sin pillaje teclado la revelación declaran una epifanía

Voz 0470 02:05 bueno ya veremos por lo pronto oye porque hoy hay un montón de cosas muchas tú tienes que ir otra vez fresquito fue lo cual lo hizo es el súper dinámico y esto va a parecer un programa de Europa FM que de por la mañana entre las que también tomó en ahí seis toros es la hostia pero entrenada tenemos un par de cosas de mover papeles

Voz 4 02:24 ya no hay los malos

Voz 1194 02:26 los monólogo moviendo papeles

Voz 0470 02:36 vientos descuento por pronto pago es que me han me claro si pagas en antes de un mes vagas la mitad pero ese mal virado ir porque prometía con el coche para ir por la Latina esto está prohibido sino con el cuatro cuatro metí por ahí imaginen lo que me han pilla una cámara pero yo por el rastro

Voz 1194 02:54 bueno es que ahora con Carmena te llega la multa llega un corazoncito una foto tetas de Carmena

bueno vamos a ver cosas tengo papeles vine los monólogo que está ahí hoy el la semana el feminismo bueno que el feminismo es un es absurdo porque el feminismo está siempre el feminismo extra a la sociedad que elegir una semana claro para para visualizar los claro pero en nuestros corazones no que me es ahora lo hablamos luego eso te vas a sacando también el cero ofensas todavía esta semana también no no que todavía una semana o dos de de no ofensas gratuitas

Voz 1194 03:32 Carles Pontiac sigue desacelerándose desacelerando desacelerando

Voz 0470 03:36 llora eso sí de mover papeles muy rápido tengo me llega una carta no vamos bien me llega una carta de un chaval de Pamplona que me dicen lo sometido a vuestra opinión en opinión de la base de y de un chaval que está en la cárcel

Voz 1194 03:51 es tanta casi real

Voz 0470 04:06 no no la carta te hace más ritmo que no está no es tanto en la clase B en realidad en la que te hace unos meses pero me ha llegado sé porque ha llegado ahora él de Blesa te imaginas

Voz 3 04:20 estoy pensando que sería una primicia eh

Voz 1194 04:26 sí sí estoy practicando aquí con armas

Voz 0470 04:30 es bueno e me dice el chaval mi historia es un tanto curiosa pero no me tendré demasiado Racer que era fotógrafo por cuestiones de la vida he acabado en un centro penitente

Voz 1194 04:39 por cuestiones de la vida

Voz 0470 04:43 potente la vida y otros contratiempos

Voz 1194 04:46 la cosa grano ganado la cosa es que me dice que la otra historia de Francisco Camps uno contra lo que se lo merecen estar en la casa y este por ser fotógrafo la cosa

Voz 0470 04:56 que dice que el que el animamos mucho que ve que escucha al programa en la radio en la tele con el enclave sepa escuchan la radio la prensa si objeto mucho eh preso de ahí lo escuchan y les gusta mucho el rapero arrancando una sonrisa a eso a tope nosotros a tope eh pero dice te quiero pedir un favor ahora digo bueno viniendo desde ahí a ver qué favor igual legalmente y me dice que saludemos a un fiel seguidor nuestro y muy amigo suyo va a llevarle algo pero dice que eh por la condición en la que me encuentro muy difícil contactar con él Iker cuando su saludo un chaval que me dice aquí la cosa es que se quedó en el trullo no es tal el nombre no él está en la cárcel de fuera con el que te puede contratar

Voz 1194 05:36 mala cosa si eso no convierte en cómplices claro a ver si

Voz 0470 05:39 si esto va a ser claro os apoya un saludo inocente no queremos un chaval

Voz 1194 05:42 no puede ser la clave para iniciar el plan que la tierra es a mi duda claro está firmado Morgan Freeman no damos la frase rollo dile que el canario ya está en la jaula

Voz 0470 05:54 en el que sólo dice haber no déjalo déjalo mañana dejar dice decirle en el programa que Le quiero agua si es eso ya pero a ver si que digamos esa es la clave pero que ya ver si acepta que que es una señal similitudes y es una señal claro que es en plan aquel quiero claro que para no que requiere entonces es activa el plan claro que ellos quedaron dentro

Voz 1194 06:18 nosotros podemos estar aquí para no marcha el mal

Voz 0470 06:20 pillarlo eh

Voz 1194 06:24 vale no voy a repetir todo lo que dije

Voz 0470 06:27 el nos sometemos a debate para mañana me lo pienso y mañana te contestarán

Voz 1194 06:30 nosotros que pensiones de persona nombre

Voz 6 07:42 actriz

Voz 1194 07:45 sí

Voz 6 07:46 eh

Voz 1194 08:00 te vas a todo el mundo por parara

Voz 0470 08:21 esto es la vida moderna hoy hoy el programa es un tsunami que tiene la cara hoy un buque de comedia en Twin llorar porque tú te una que otra

Voz 1194 08:30 tan que dar las gracias por eso Renault aplauso al final

Voz 0470 08:40 a nadie pero se aprende nada vale claro venía tanta prisa hoy vale vale vale no hará el equipo era de Arona de Arona pero hay que que las

Voz 1194 08:54 es que muy balsas repetir tanto que no que no

Voz 0470 09:00 pero en la vía

Voz 1194 09:01 perdieron y la gente describió el aplauso es que me

Voz 0470 09:05 estábamos hasta penas de verdad que que no hay otro esto es la vida moderna y pidió un aplauso para Ignacio sí que que un día más

Voz 1194 09:13 no no no perder tiempo venga el lobo de Salamanca Hall que tenemos lo del feminismo lo del feminismo vamos a hacer más Plane que es voy a dejarle el sitio otra vez a una mujer

Voz 0470 09:31 decía esta semana que iban a lo de Valeriano

Voz 1194 09:33 fue buena idea no fue buena idea que estuvo muy bien la gente quede claro no porque sería un claro caso además de brecha salarial porque todo es vendría Valeria cobraría yo hoy sería sombría porque ser cómplice

Voz 0470 09:49 una opción buena sería ayer entró mi madre también tu madre te te el Instituto exacto que eso podría continuar lo porque madre no te va a pedir royalties

Voz 1194 09:55 bueno ya a nosotros nos gusta que la gente trabaje cobre que es lo que tiene que venir de estamos a El día antes de la huelga el día antes de la huelga Pretty Woman que por cierto una rectificación otro día dijimos que eran tres horas huelgas no eso es lo que ha convocado UGT y Comisiones Obreras la huelga es de veinticuatro horas Mi corazón es de una semana

Voz 0470 10:16 Peric y Iker no acertó a quién y quién os a UGT si por quién quién ha dicho veinticuatro horas

Voz 1194 10:21 a la la la la convocatoria de veinticuatro horas los sindicatos han hecho esta coartada de dos tres horas hay trabajos más delicado tardes que Fit estamos a tope a tope a tope a tope con

Voz 0470 10:32 pero no perdón

Voz 1194 10:35 qué hará mañana mujeres que por ejemplo porque hay mujeres que sabemos que ahora mañana por ejemplo sor Lucía cara o cárcel coño claro que sí lo tiene ganado pero es mujer monja nacionalista esto tocará mañana Andrea Levy que mañana porque claro mujer da pero ya que hará mañana

Voz 9 10:56 ningún genital femenino sin tocar por sí mismo

Voz 1194 11:01 no sé si me he explicado bien mañana jugando con su coño sin trabajar que hará mañana el tengo yo Rita Maestre Manuela Carmena gente que claro cara Rita Maestre es va a ser un día a día en Sevilla hola

Voz 5 11:20 eh

Voz 3 11:30 una moderno suiza para saltar capillas ríe un aplauso para Rita Maestre

Voz 1194 12:07 claro es que

Voz 0470 12:09 nosotros nunca sabemos la sorpresiva y por supuesto a otro leal como siempre y ahora In Your Face Rita mal

Voz 1194 12:15 lo defendimos con camisetas de venía muy guapo de hoy es importante es que esto no es una camilla bueno vale muchas gracias y que hay que hacer sección rítmica hombre que todo lo que sea lo que sea darnos clases de feminismo que la necesitamos a Mali así tres señores pues ya viejas de nada

Voz 0470 12:43 Rita que nivel de porque esto es un poco Elige tu propia aventura en qué nivel de Leo de Ignatius qué quieres que te

Voz 1194 12:49 nosotros no veremos empezaba arriba arriba Ebro Puertollano a partir de ahí cuesta abajo

Voz 0470 12:55 Nacho dale Un darle un quince por ciento

Voz 1194 13:03 que emite esta noche un comunicado africano no perdóname que llegó para intentar ser cómico en Europa entonces en el mundo que prevé que gente de fuera venga pueda tener la misma oportunidad habrá fui al futbolista Rita Rita hablaremos el feminismo claro pero antes un tema que en este en este programa hemos tratado con profundidad con preocupación las carpas

Voz 3 13:29 a que se salió

Voz 1194 13:38 fue un tema complejo como sabéis bueno murieron nos también Carpe incidió electrocutados además bueno fue lo que llamamos el cartel carpa la carpintería complicada pero había que darle

Voz 1821 13:54 solución al problema tirante

Voz 1194 13:57 no no es promoción electrocución electrocutados pero previo Palo como parlamentario lo nunca visto en lo personal decir seguro del Holocausto fue similar pero no sí sí más seis toneladas una especie invasora que es quiera las contacto

Voz 0470 14:21 no pero sí pero pero pero Rita si es que si es que está a un equipo como nosotros estábamos parece estar a tope por matarla nuestra campaña era dejarnos ir a nosotros

Voz 1821 14:33 la carpa los eh tuvimos muchas discusiones en el Gobierno sobre esto sabemos también que llamaste a un pobre funcionario herido al te lo bien porque es lo más pues luego no

Voz 0470 14:43 estoy llamando mucho tengo que decir llamó mucho al cero diez en llamó durante mucho tiempo porque igual que te otro leamos Un poco llamó mucho yo ya muchísimo muchísimo queda el de trata bastante bien durante mucho tiempo llamaba todo el rato que no se les arrancaban la Beachy y ahora no tengo que llamar porque la vicios ahora de que las ha nacionalizado Carmena la es ahora van como como el agua en un manantial recorrer pueblo ansiedad expropiar las funcionario ha sido la hostia dijo

Voz 1194 15:10 yo no quiero caer bien mala suerte la mía era deseando poder flirtear contigo me pilla vestido no puede haber otra cosa que hoy no te confundir Thurman Podemos sé que había tomado ciertas precauciones para camuflar el tema ha habido dos manifiestos uno El original de la convocatoria de huelga ya ayer creo que se publicó en el país otro manifestó desde un punto de vista más neoliberal correspondiendo manifestó original yo me imagino que sé con quién vas y cuál es tu bando por si quieres contestar a a los planteamientos de ese otro manifestó

Voz 1821 15:58 yo creo que es injusto que las mujeres que tienen éxito que está muy bien y digamos que que no piensen en las que lo tiene mucho más complicado entonces salir y decir mire si una señora estupenda soy una ejecutiva lo hago todo mi marido es estupendo todo iba fantástico y por tanto no hay un problema social pues yo creo que es muy injusto muy poco hepático te puede ir muy bien yo me alegro también creo que me va bien pero es evidente que no se en España Saviola una cada ocho horas hay una brecha salarial que es pues un auténtico Cajal sirvió una mujer cada ocho horas

Voz 1194 16:30 es decir además que sólo hablamos de claro

Voz 1821 16:33 no hacen pues las los casos mediáticos o los que tienen que ver con lo que sucede como normalmente el espacio público en el ámbito familiar que es donde se produce el noventa de las violaciones los cálculos son una cada ocho horas fue hay razones para hacer hay razones para hacer movilizaciones que razones para empatizar con las mujeres que que lo tienen jodido

Voz 0470 16:53 de hecho cuando se dice cuando estás jodido no pasa nada eh

Voz 1194 16:56 no ahora claro cuándo

Voz 0470 16:58 no viene a alguien que no que no se dedica a la comedia cuenta cosas de verdad claro ahora

Voz 1194 17:06 cómo ha quedado la voz Jackie petando otro dato que te diga

Voz 0470 17:13 ah por nuestra cabeza han pasado desde este curso dos mil siete

Voz 1194 17:17 no no me nuestra mente en este momento

Voz 1123 17:24 qué

Voz 1194 17:28 no pero es verdad IU pasa igual con todo hay gente que le va bien cómo le va bien pero sé que no tiene la necesidad de de manifestarse eh

Voz 0470 17:36 Cárdenas

Voz 1194 17:41 claro te quiere decir que en eso consiste en luchar por la gente desfavorecida

Voz 1821 17:47 era ayudar más en ayudarnos todas también a ser posible pues todo es también ahora

Voz 0470 17:52 cuál es tu posición respecto a la convertiremos no cuál es tu posición respecto a

Voz 10 17:57 han el papel del del hombre en los

Voz 0470 18:00 los hombres en el movimiento feminista que el Power

Voz 1821 18:03 pues creo que tiene que ser una posición que es crucial si no está en los hombre aquí no a terminar de cambiar las cosas y tiene que ser una posición de acompañamiento respetuoso es decir hay tíos españolas en la izquierda se ve mucho eh para cuando hay que repartir por ejemplo cómo se va a organizar la manifestación claras que levantan las manos somos mujeres normalmente cuando hay que repartir el megáfono

Voz 1194 18:26 no hay duda ahí está mi espina están todas bueno lo voy a hacer muy bien bueno pensar una cosa yo tengo lema yo también me dejéis Ron Dennis Ross

Voz 0470 18:46 cómo consiguen que una cosa que es totalmente totalmente a tope con eso suene desagradar

Voz 1194 18:55 lo malo y yo diga pero no es que no hay que hacerlo luego

Voz 0470 19:09 no hay cadenas y tenía una teoría también si es que que los hombres tienen que ser el movimiento feminista durante un tiempo como decías tú como una como una celosía una ensaladera

Voz 1194 19:24 yo tampoco me Nobile si cuando has dicho a mí

Voz 0470 19:29 lo dijiste hace no mucho pero

Voz 1194 19:32 pero sí que tenemos que no tenía que tengo que estar callados para que la cosa está muy bien que lo desee oye nada eh bueno gracias gracias yo no sé si te aparezca vestido de simio allí se apoya Podemos gente podemos me llegó a pedir si por favor podía porque igual nos convenía conviene conviene conviene

Voz 1821 20:01 eso acompañando a lo mejor más el día de protagonistas

Voz 1194 20:04 también es el día de cuidar

Voz 1821 20:06 está muy bien poquito

Voz 1194 20:09 el cien por cien silencia pero bueno

Voz 1821 20:11 Irún cierto pasito al lado que sólo cuesta

Voz 1194 20:14 a ser posible no

Voz 0470 20:20 marzo cero arrimado cebolleta Pérez de Vallecas no pero

Voz 1194 20:23 sería bonito defiendo explica igual que lo digo yo lo más pues yo te a Perón también me vale eh

Voz 0470 20:40 no no porque enfrente y siendo respetuoso

Voz 1194 20:45 Nuestro le me parece muy bonito gesto obsceno y hay mucho riesgo de que está audacia digamos Ana mal pero dime algo porque hay gestos de buena educación estándar como darse dos besos en la mejilla o darse la mano pero están tan descastado que ya no nos llevan a ningún lado entonces me apuesta es audaces en el sentido de arriesgada si si si dos personas desconocían no estoy hablando de un desconocido que se que aprovecha estoy hablando de un manifestante que que que está tan concienciado como lo pueda estar esa mujer de que es necesario manifestarse es decir tener la audacia de arrimar cebolleta pero te voy a decir nada no es fácil que salga mal pero pero si sale bien y si sale bien y si esas dos personas desconocidas ella de alguna manera o El al ser ella la que le direccional viva esa experiencia obscena como algo sagrado conciliador cómico cómico que les va a unir para siempre Rita agachó la cabeza dos personas que son capaces de aguantar el tirón en una situación tan delicada piense tendrán esa confianza ganada el uno con la otra persona emprende para ir hacia una eh por supuesto si a ella le parece eso mal la cosa ya se desmorona

Voz 1821 22:04 me parece mal que hace

Voz 1194 22:06 hombre por supuesto que es inaceptable desleal espera Le Pen goles denunciado hola no el ha tenido audacias y salimos y arriesgar a que sea condenable por supuesto pero si sale bien no sería muy bonito persona desde la obscenidad algo en común Anthony si yo diría que como usuaria de Metro por ejemplo sucede bastante a menudo

Voz 1821 22:31 esto

Voz 1194 22:31 pero pero no es el mismo contexto mismo contexto ahí un puto aprovechado un indeseable un baboso y por supuesto que es intolerable lo que hace pero estoy hablando en una en una circunstancia solemne esa manifestación esa pieza no no lo parece una broma pero lo digo lo peor lo peor es que Jean Twitter nos entendió esa Sebastián no me lo entendió mi último no era nada

Voz 0470 23:00 esa es una bacteria que pasa Isabelle de de ese sector habría sólo Andrea Levy del sector fascismos buenos Mario

Voz 1194 23:10 simplemente se trata de que una cosa que me da mucha rabia contenida porque es un tema importante feminismo pero me da rabia que si se hace comedia sobre el feminismo parecía que se mantienen menosprecia el feminismo quedar eso sí

Voz 0470 23:23 es al revés me da rabia que cuando se haga comedia sobre cualquier

Voz 1194 23:25 tema delicado parezca que estás menospreciando ese tema delicado e importante no tiene que ser por que será sí no hay acuerdo otra cosa es que yo como cómico Metapán que también es también muy cómoda

Voz 1821 23:37 yo estoy muy de acuerdo me parece que es así y que además es un rollo como que vivieron sociedad que está hecha como de gente ofendida cada uno aprende por una cosa y eso es un rollo es claramente una vida menos divertidos una una pudo abrir

Voz 1194 23:50 fuera por eso estábamos en la casa Borraes gay que también igual

Voz 1821 23:57 sí hay momentos temas o cuestiones sí que son muy sensibles que bueno pues que es normal que ofendan sí lo que pasa es que el rollo es que exista como el derecho de estar ofendido es que uno pueda hacer

Voz 0470 24:07 sí sí lo que pasa que los cristales y si recordáis aparte ese aparte si si la cosa es una cosa que X mucha verdad que que pensamos que hay que tú te ofrendas ahora pero tampoco me lo cuentas os sí sí yo es que hay

Voz 1194 24:18 sí a mí también cosas que me ofenden

Voz 0470 24:20 pero con pero sin sin sin me doy tanta importancia a pensar que lo han dicho para a mí

Voz 1194 24:23 no me hago centrismo también calor o lo puedes decir pero a lo mejor emprender una campaña para que micrófono pues esta feo porque eso tiene un nombre y tiene un nombre muy feo

Voz 0470 24:36 eh oye vamos a ver el Rita hay que ya ya si eh ya no quedan cinco minutos si tiene que hacer maniobras que lo suyo el del del mono María con el más

Voz 1194 24:45 me he traído amigo Errejón no me dejó el PSOE Rita es una lesión

Voz 3 24:54 al ser Colin

Voz 0470 25:00 como última cosa puedes hacer o una frase en el si quiero decir un corolario final siquiera formal con innato que empezó siguiente

Voz 1194 25:07 Nos algo que han dicho la ciudad hago lo que quiero un pañuelo de la huelga del está claro pero ya han sido dejando algo poco Manuela poco mandé West traído que no quiero que me asusté quedaría muy bien

Voz 0470 25:24 delito moral

Voz 1194 25:26 no lo de la película amantes como es es un pacto del que salen como una ciudad con los brazos entrelazado no

Voz 0470 25:36 con los brazos entrelazados las chicas no

Voz 1194 25:39 vale bueno si habéis demuestra casi pasármelo gana uno sólo por si alguna vez pero puedo conseguir

Voz 0470 25:49 ponemos aquí Azkena imagina con el puesto

Voz 1194 25:51 no porque alguna vez puede decir algo que que fue un error porque alguna vez algo que intente hacer comedia sobre el feminismo puede meter la pata hasta el fondo para que eso no vuelva no escrita por darme esta mordaza

Voz 0470 26:15 ahora todo chicas entrar tan tan chupa por Ignatius de casi peor queriendo hacer un gesto bonito se horrible pero bueno es un aplauso para Rita Maestre

Voz 1194 26:49 ahora lo entiendo todo abrazo arrepentir arrepentido estar perdiendo tiempo cubierta aquí

Voz 0470 26:59 esto es asqueroso ese pañuelo oye Nacho te queda de gira toda la leche que que hoy vamos súper el tema vale vale vale

Voz 1194 27:09 pues muy dinámico Piazza rito cuando vengo de su yo simio circo todo el mundo sabe que yo estoy intentando estoy intentando

Voz 0470 27:18 yo estoy bien estoy intentándolo

Voz 1194 27:21 leer Luis piedras Chita superar a Luis al auténtico Luis Piedrahita yo tengo mis trucos acabo de venir de Callao Si podemos ver el vídeo estaba estado aquí Yi hace nada hace

Voz 11 27:32 mira ahí tome todo el miden

Voz 1194 27:35 bueno Bieber llueve

Voz 11 27:39 estaba como usted visto Pedrito Bellver Íñigo Jimeno

Voz 0470 27:48 era el vídeo de encallado adelante el cartel

Voz 3 27:51 no lo ha faltado a Goyo Jiménez Parra

Voz 1194 27:55 a ello Jiménez me cogió por sorpresa vengo de comprarme el libro de Luis Piedrahita el castellano es loable está fallando la mente siempre el ídolo hecho fotos de todas los libros de Luis Piedrahita que sus ahorro qué ha ido a todos humor eh eh Dios hizo el mundo en si debía y se nota en a otro en una piscina si en frutos secos le importa

Voz 0470 28:26 no hay comenzó Nacho hay comenzó su duelo con el Pedrafita es de chiste no

Voz 1194 28:30 esa frase he comprado escondo yo vine ver disfrazado de Elvis canario y me comí la hamburguesa de Elvis canario auténtico Elvis que circulaba todavía si para tener dentro de mí el espíritu del Rey señoras señores yo quiero intentarlo tengo chiste mira tengo otro checos lo que vas a comer el libro voy voy a decir sólo ignoto adiós Ignacio os con guacamole y que como no tengo mucha confianza para el primer día que voy a ser mexicano en vez de Nacho quedó Ignacio son mis chistes llenos de ingenio así así así que claro

Voz 0470 29:07 no pero pero si no no te lo compras caldo te comas por favor

Voz 1194 29:13 yo quiero ser un cómico refinado como él

Voz 0470 29:17 pero no puede tiene otro momento fatos

Voz 1194 29:20 yo he salido directamente de la línea que viene desde la Generación del veintisiete la poesía del ingenio de Ramón Gómez de la Serna lo vengo no yo vengo de actuar en sótano cobertura en cuesta libro está comiendo mucha José de el libro cuando normal que la afición bolsillo de tapa blanda que quiero de alguna manera tener el espíritu suyo dentro de mí

Voz 0470 29:46 vamos a ver si maneras porque como me puedo convertir

Voz 1194 29:49 yo convocó con estilo yo les digo cosas ustedes de Rita Maestre el primero que se me ocurre en cuanto se me hubiera ocurrido Álvarez

Voz 0470 30:02 la acción ingenioso Juan Ignacio momento ayer me dijiste que ibas a comer libro iba a venir vestido de mono pero no va ser destacan dando un poco la mano con el tema Luis no e ir en previsión de que esto vaya más tenemos una quedarnos

Voz 1194 30:57 que es fiesta tenéis monta aquí desde luego los ya el único día que estaba más alegres cuando se pone dinero sí puede ser que Nacho y Mora de sobra estimulación hoy el primero muchos estímulos además no no no el pezón y comprobarlo Chiquetete

Voz 0470 31:22 por primera vez Luis Piedrahita versus Luis piedra China

Voz 1194 31:25 lo que todo lo que había hasta ahora tu dialéctica Eloy que acabe pues he venido a conocer a a piedras Chita que salga que he admirado siempre en la sombra

Voz 1353 31:39 Sito conocerlo tocarlo y oler lo hizo estas cosas podéis ahorrarnos dos

Voz 1194 31:45 sólo ves yo ahora que ya está hoy este ratito Coeli y que menos por supuesto el mito de Pigmalión ayudar que quiere saber qué dudas muy primitivo de alguna manera tuve mis posibilidades vale de refinamiento yo creo que tiene

Voz 1353 32:03 es el el corazoncito sabes el humor que hace falta sabes

Voz 1194 32:07 Carles un libro en curar esta juro que digo qué mierda sabes que el mundo es lo más

Voz 9 32:14 importante parón un cómico es tener corazón efectivamente el dos uno va a un lugar repugnante horrible Easy

Voz 1353 32:20 lo que tenemos que hacer es aportar belleza gracias o bien a través de conceptos bien acercando la Salma aportar belleza Nacho a aportar belleza que sabe aportar belleza tengo aquí una cinta que que tú te aquí

Voz 1194 32:35 dará juego están VHS hasta el primer ganador del Club de la Comedia segundo aportando belleza aportando pero tiempo pone

Voz 0470 32:46 que ponen la cinta VHS que pone pone

Voz 1194 32:49 pues pone según el certamen de monólogos que que perro no no es nada malo de que qué perro Gil hubiera ganado la pornografía encima el que con un perro

Voz 1353 33:01 entonces el mundo lugar repugnante que aportar belleza como sea por ejemplo yo te veo yo te tú has visto el espectáculo que yo ahora mismo presentó en Callao estás invitado

Voz 1194 33:12 todo puto Jorge cuando fui a ver a Bertín yo ya regalos

Voz 0470 33:23 pasión

ya está ya está puesta esta tarde muy bien qué así conmigo que no se puede no se puede ahora tiene que hacer como si tengo que hacer John da Baixa pues es todos los todos los sábados y estás invitado Ignatius en los Cines Callao de Madrid sólo quedan ocho funciones a las veintitrés cincuenta y nueve es una hora de canalla y te puede gustar entonces en aquel momento la promoción y ahora que pase por delante con mi hijo y mi hijo dijo mira Poulter adiós

Voz 3 33:54 suplicando al cartel

Voz 1353 33:57 bueno pues entonces lo que tienes que hacer es refinar el habla yo creo que el tono la cadencia la gente no porque deberías deberías si puede suponer

Voz 1194 34:07 no no hay muchos eran en realidad soy andaluz y cinco Boston acento gallego debería importar una general lo que te veías también debo impostado acento la llego es es la clave de la nada a nadie una mano lo tiene que hagas lo tienes lo tienes ahí lo toque alemana no lo vi que luego te envidias y pierde yo no no no lo lo tiene lo tiene consejos la ropa en el la Fele esta como de material del de limpiar las gafas están no está mal pero este traje yo creo que más de de extraído una camisa o en Jerez informarme se queda en calzoncillos te quiero que se enganchan que te tienes de los huevos pero Teherán camisas a cuadros es de bonita muy posible es este tu talla por sí bueno apretadito como les gusta es importante que vaya abrochar inténtalo todo quiere ser cómico ya como media cuesta y aquí es donde vas a empezar a pagar con sudor creando mucha comedia no es fácil que te lo has pues nada que el el voto no es eso sí no hay que abrocharse las terribles intento intenta copiar todo lo que llamamos convertirme en Boston no está mejorando a pasos agigantados hasta arriba así para el último es importante antes estás aquí lo tienes FEIL luego

Voz 0470 35:51 pero también el último el tema que esto te va a costar un poco

Voz 1194 35:54 algo pero lo tenemos dejando un momento una peluca levanta le pone una peluca

Voz 3 36:02 qué inquietante lleva peluca como Luis ahí está camisa modernizar las

Voz 1194 36:18 Díaz FAS las también redondita estás tirando a Quevedo pero no te recomiendo algo más Álvaro Cunqueiro cuadrada adelante algo más nos irá muy bien

Voz 0470 36:30 calidad de vida era director de la comedia

Voz 1194 36:33 una con es que va a ver tu hijo ya sé dónde está Puigdemont claro bueno lo tienes ya no sólo en las casas P que te un buen texto ahora soy yo el rey de las cosas pequeñas pero esta noche me voy a comer una miedo sí se puede mejorar lo es una cuestión de tono es el acento gallego que lo está trabajando no Luis no no pero sigue no puedes monótonos y bueno tampoco es claro me quedo siempre tampoco es que lo deje todo el primer día es bueno que vayas haciendo dosificación de puedes decir algún chiste tuyo eso

Voz 0470 37:23 Luis que tenemos un momento Nacho eh tengo que acabar entonces un último consejo despedimos a programa ya veremos la evolución poco a poco yo creo que el mejor concluye

Voz 1353 37:33 jo es que acudan este sábado sin fallos

Voz 1194 37:36 también las amígdalas

Voz 0470 37:39 que Paul lectores nada claro

Voz 1194 37:41 ha aclarado que se me fui a la cabeza como posible jugando que el lenguaje de ETA

Voz 0470 37:48 el Luis que que que frase mítica tuya podía decir para ver como un chiste tuyo clásico

Voz 1353 37:54 yo creo que podría ser

Voz 1194 37:57 Luis para mí simbolistas de verdad esa línea que viene directamente dice Ramón Gómez de la Serna pero pasando por Jardiel Poncela Verdejo qué te digo el me estás pecando

Voz 0470 38:10 déjame que te digo una frase buena podría ser para

Voz 1353 38:12 arrancar muchísimo clásico de dicen que en ocasiones es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y demostrar bar y yo

Voz 1194 38:22 creo que no

Voz 3 38:24 a pesar de que no perdona yo creo que no

Voz 1353 38:29 yo creo que cuando uno es idiota lo mejor es dejarlo claro lo antes posible porque si la gente se hace ilusiones se queda mirando ascendió tan callado sino lo que es muy listo no mejor demostrar cuánto uno

Voz 1194 38:42 vale cuán estúpidos un hoy extender su idea

Voz 1353 38:45 hacía lisa y llana como entiendo yo mi mano

Voz 1194 38:48 Aranca al Grady Ignacio abrazo

Voz 3 38:51 esta Liga Europea algún al sur de África

Voz 1194 38:58 por su parte el pezón meter dentro de mi cuerpo toda tu ingenio

Voz 3 39:04 vale ahí vienen ahí viene mira Mollet una piedra aborda la vida moderna

Voz 12 39:43 ya lo has escuchado en este programa todo