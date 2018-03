La Script: 'Loving Pablo', Escobar en la política (09/03/2018)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script que se estrena lo Beam Pablo otro biopic de Pablo Escobar dirigido por Fernando León de Aranoa protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem también llegan la comedia política la muerte de Stalin el cine español nos trae un nuevo director Samu puentes con la piel de lobo en televisión dejamos ya a los anti héroes chungo y nos vamos de musical con Rice que es una apuesta de Movistar Plus una nueva apuesta que se estrena el miércoles centrada en un instituto

Voz 4 01:09 a ver

Voz 1457 01:52 abrimos la trifulca de cine con Elio Castro yp Pepa Blanes qué tal cómo estáis

Voz 1509 01:57 hola qué tal hola bueno Cuba catarros pero

Voz 1457 01:59 sí siempre bueno no sé si lo normal lo normal en esto es en ese momento en el que vivimos en el que también es normal ver una película sobre Pablo Escobar Illes luego no pasa que que que es el exige muchísimo muchísimo por eso vamos a hablar de lobby en Pablo que es el biopic del que tanto se ha hablado de Pablo Escobar es una película que empezó a gestarse hace cinco años estrena justo ahora después de narcos la serie de Netflix de la película de Benicio del Toro de varios documentales sobre el mismo pero son Age la novedad es que introduce la dimensión política del narcotráfico las conexiones de Escobar con los políticos colombianos la historia está contada desde el punto de vista de la periodista Virginia Vallejo que ayudó a Escobar a entrar en la política y los dos los dos protagonistas son Penélope Cruz y Javier Bardem dirige Fernando León de Aranoa

Voz 6 02:54 pues Ballester este orgías de manitas

Voz 1457 03:08 ha sin todo eso bueno pues qué os ha parecido esta esta película de de León de ahora no

Voz 0544 03:21 bien yo lo primero que tengo que decir es que hay un personaje el de Peter y que se llama Neymar y en estos días pues es muy refrescante para hablar de un Leyma no lo entiendes María note no te esfuerzo

Voz 1463 03:32 han ganado un partido y ya con es no sé no sé dónde juega Neil por cierto voy a lo hecho en Twitter voy a hacer aquí también muy mal el presidente Mariano Rajoy felicitando al Real Madrid bien felicitando al Real Madrid bien felicitando a los deportistas muy mal no felicitando a Penélope Cruz César de Honor momento histórico para el cine español e pues ese premio en los Spirit Awards para la avidez nada más

Voz 1509 03:54 pero vamos a ver a Mariano Rajoy Penélope Cruz

Voz 1457 03:57 es como para mí Neymar

Voz 1509 04:00 sí mal porque tú no diriges el fútbol

Voz 1457 04:03 un país pero incita la Neymar por lo que haya hecho eso sí pero ha pagado sus impuestos yo a ella es más casualidad oye no

Voz 0544 04:14 quería introducir este hecho grafía nada más

Voz 1457 04:16 a a su padre

Voz 0544 04:19 lo que yo no tengo que me parece que todo el esfuerzo de León de Aranoa de Javier Bardem Penélope Cruz por la película me parece que muy encomiable y está muy bien lo que pasa es que yo viendo la película me daba la sensación de que todo lo que me contaban ya lo había visto ya lo sabía entonces no me sorprendía quizá un espectador que no haya visto pues la serie de narcos la película Benicio del Toro todo esto que ha habido en los últimos años pues quizás se enfrente a la película con otra serie de de expectativas de sorpresa que le pueda sorprenderle a la historia de este narcotraficante eso por una parte por otra me me sobra un exceso de maquillaje en Javier Bardem de papada de papada y de Ripa sí y luego

Voz 1463 05:00 te dan el Oscar también

Voz 0544 05:03 ya por la papada desde el mal Gary Oldman y luego pues bueno no entiendo muy bien la apuesta por hacer la película en inglés que me choca bastante siendo ellos pues perfectamente podían poner un acento colombiano y que luego pues la película se doblará o la doblarán al al inglés pero vamos que quiero decir que me eso me me aleja un poco de de lo que cuenta la película siendo la historia realmente pues todo lo que rodeaba al Escobar es atractivo porque era un personaje que reunía en Si pues

Voz 7 05:31 la maldad hace eh

Voz 0544 05:34 la tiranía la Oporto

Voz 1457 05:36 da porque él se inventó un un un negocio bueno Javier Bardem ha dejado muy claro que en realidad lo hicieron en inglés un poco como antes que anochezca por la cuestión de la financiación que es que sino no hay financiación

Voz 1463 05:47 bueno y eso que es verdad que yo lo lo hubiera preferido en castellano hoy de hecho los los audios que escuchábamos eran el inglés porque ellos no se doblan mismos entonces es como si te dicen que es no sabes qué es Penélope Cruz entonces hemos puesto los audios en inglés y es verdad que ellos son tan buenos y están tan maravillosamente bien los dos que cuando empezó la película común que se te olvida o que es algo que ya hemos visto pues lo vimos el lector que era una película en Alemania ya hablaban en inglés os quiero decir que esto Hollywood lo lleva haciendo la muerte de Stalin

Voz 1509 06:17 de la que vamos a hablar queda Mines en inglés que a mí no me paro

Voz 1463 06:20 EC bien preferiría que fueran el idioma de un país preferiría que fuera con el acento colombiano pero bueno pues entiendes que es un problema de financiación y que al final son las dinámicas del mercado que hacen que que todo lo que sean inglés pues sea más vendible desgraciadamente porque en este mundo en el que vemos las series ya con subtítulos si tal pues espero que hay en algún momento esto cambie por lo demás y es lo que decía Eliot que para mi es el mejor Escobar que he visto en en la ficción el problema es que llega tarde no llega después de ver otros relatos y entonces eso quita todo el efecto de novedad sí me parece importante cuando habla de la narco política no que fue una manera de gobernar de financiar campañas electorales de manera ilegal no sé si no suena en este caso con el dinero de la cocaína de Pablo Escobar financiará todos los partidos políticos con lo cual ningún partido político se metía con él hasta que decidió entrar en política y ya es un enemigo a batir Illa la cosa empieza irse de madre porque bueno pues eh loco que mataba a cualquiera no pero pero sí que me parece interesante que es algo que explica Bardem

Voz 8 07:24 no como Pablo Escobar no tanto como como un loco que nace de la nada sino como un producto

Voz 1463 07:30 el sistema no de una sociedad y unos políticos corruptos

Voz 9 07:35 hay una sociedad sino gobiernos corruptos han sido financiados con el narcotráfico y caminado hacia otro lado y han recibido dinero y apoyo en aquellas épocas aquellas en estas épocas no me refiero a Colombia de estas épocas digo cualquier otro país que hacen que generan personajes como este y que luego cuando destruirlos daba cuenta de que se ha convertido en mucho más poderosos que ellos no son los artífices de lo que creamos no a aquel que se mete una raya de cocaína está financiando está haciendo rico a personajes como este desde calaña

Voz 1463 08:11 pues hay hay un aviso Saviano también cuando Gomorra decía que que también había una responsabilidad pasa un poco como la prostitución no hay una responsabilidad en los clientes en los que consumen en los que financian a todo toda esta muerte todo mano al final es un narcoterrorismo sin más a mi me gusta

Voz 1457 08:30 dado la interpretación de ellos pero me parece que el problema de la película es que no tiene un enfoque un potente osea me parece que no es porque que no es que no sea que el personaje te trillado sino que no tiene un enfoque o sea un biopic es el enfoque es demasiado convencional que me extraña

Voz 0544 08:50 llamándose lo Pablo oí centrándose pues en el amor que tuvo con con esta mujer creo que eso no está tan presente como como debía estar en la película No que se centra

Voz 1509 09:01 mucho más gran parte de la película

Voz 0544 09:03 en el recorrido vital del propio Pablo

Voz 1457 09:06 es algo muy generalista y entonces yo creo que eso acaba perjudicando da la sensación de que es un proyecto de ley León de Aranoa que él tiene proyectos con un enfoque muy personal con un ángulo que puedes estar o no de acuerdo pero que es muy personal yo creo que esa esa amplitud es lo que le ha hecho pasar desapercibido Bami parecen magistrales los dos pero me da pena eso

Voz 1463 09:28 sí sí la películas floja en ese sentido a mí me me me parece que es el mejor relato yo también porque ellos son Barambio parece que narcos que no es una serie que haya visto completa e también lo voy a decir pero sí me parece que de algún

Voz 8 09:40 la manera Glamour Iza o o no me gusta el el retrato

Voz 1463 09:45 los a creo que ésta es mucho más responsable con con la gravedad del asunto de lo que está tratan pero

Voz 1457 09:51 sí sino que además es interesante porque has estado con Penélope Cruz que decía precisamente hablaba de la fascinación no de

Voz 1463 09:58 si decía que que era un personaje que le ha costado mucho porque tenía una manera de hablar muy característica que sería visto todas las entrevistas y queriendo las entrevistas que era una mujer por un lado muy inteligente que era una cronista política saque y había estudiado sabíamos de muchísimas cosas y luego era eternamente frívola y que a ella le costaba empatizar mucho con ese personaje

Voz 1726 10:20 ya era muy respetado en su país como periodista era una tía muy culta pero a la vez era muy imprevisible que podía habéis visto entrevistas de ella pues de repente hablaba de cuanto él la quería y ella lo sabía por lo que se realizaban los fines de semana en el avión privado para llevarla haberla hizo es esté ya decía estas cosas entonces la vez hablando de esto y luego la ves rodeada de políticos eh eh súper preparada Superbowl tanto es ves como es como dos o varias mujeres en una esa loco la complejidad de esa cabeza no de ese de ese tipo de cabeza yo intentaba para interpretarla pues no juzgarla no me tengo que parecer ella no me tiene que gustar no me tiene que caer bien no me tiene que estar mal es simplemente comprender la cabeza ver personaje que estás interpretando

Voz 1457 11:11 la película se estrena además en esta semana de huelga feminista

Voz 1509 11:17 bueno me recuerdo que los en los Goya le preguntábamos Abarth

Voz 1463 11:20 Demme si pagaba así ellos dossier paga

Voz 1509 11:23 a lo mismo o como el productor dijo que sí

Voz 1463 11:25 se lo preguntamos a ella porque hicimos bueno ha dicho que sí pero confirma lo tú que eres la que has dicho que sí sí sí sí que bueno dijeron que que no habían cobrado bueno sí dijeron que habían cobrado poco les dijimos no digas era como que iba a decir lo que había que ahora le dijimos mira no lo digas porque cualquier cosa que digas va a ser más de lo que cobramos nosotros nos vas a caer pero es Ustari

Voz 1457 11:45 no es verdad vaya a la huelga feminista que vale

Voz 1463 11:48 por Bardem pues Penélope va a hacer huelga iban a quedar se va a llevar a los niños al colegio ello las cosas que te

Voz 1726 11:55 mira de trabajo ya están canceladas ir vamos es que es importantísimo es más que simbólico igual en hace unos años hubiera sido algo más simbólico y se olvida a los tres días ahora yo realmente siento que que estamos en el principio de un de un posible cambio necesario a nivel global nosotras tenemos que ser un foco de luz para iluminar a esas mujeres que no tienen esa voz que no a ellos nadie les va a poner un micrófono cerca

Voz 0862 12:27 entonces todo ello desde desde mil muertes básicamente no tócame el y todo iba o cargo de hecho estoy animándoles a que todos hagan huelga aquí hace hace hace falta hace falta convencer también a vuelos a algunas mujeres que hagan huelga si tendrá que comenzar a los hombres de capullo de esa huelga porque es importante que el mensaje las generaciones futuras noción de la enemistad de hombres contra mujeres interesa hombre hombres y mujeres contra el abuso sonaría de derechos también dobles contra hombres y mujeres contra mujeres eh porque también hay mujeres con mucho poder que esas hace la misma sí

Voz 1509 13:05 bueno a mí tiene un sí sí

Voz 1457 13:08 la sanidad no

Voz 1509 13:11 tras volver porque este reparto a yo no soy tu mirada atrás

Voz 1457 13:21 la ministra bueno vamos a cambiar de estreno que también es de un biopic a otro este es un biopic que es bueno pues de Stalin es una comedia británica se titula la muerte de Stalin de Armando ella sí que es director de sátiras políticas como de luz de las series de Sicko Feet o VIP en esta ocasión tras ese traslada la Rudy a la Rusia soviética ir a las maniobras políticas justamente en lo los días en el que Stalin ha dado un ictus el día tres de marzo del cincuenta el tres de marzo el cincuenta y tres Muere el cinco bueno pues todos los los generales están alrededor de su cuerpo como las moscas hilos protagonistas son Steve Buscemi Olga Kurylenko o Jofre Jeffrey Tambor

Voz 5 14:12 muerto

Voz 1457 14:15 a nuestro secretario general y sobre un charco de indignidad nos encuentra quiero decir unas palabras en el funeral de mí

Voz 2 14:27 técnicamente pero no hay problema quería

Voz 10 14:32 no hay problemas

Voz 1457 14:37 bueno pues parece mentira que parece mentira

Voz 0544 14:45 lo lo primero recalcaron es sólo a los oyentes que vayan a ver la película que no van a ver algo serio que van a ver una parodia una comedia parece en algunos momentos más a una película de los hermanos Marx a Sopa de ganso hasta con Xavi JAP política como estas no oí bueno la película sí yo creo que es es divertida porque dentro de lo que es la parodia y lo que es la ironía pues hay mucha verdad es decir venga a todas esas personas alrededor del dictador que están esperando que se muera que la Palme para ver quién sube al poder quién le sustituye no las intrigas que hay entre unos y otros pues yo creo que es algo que no solamente se da en una dictadura si es que de también ahora en cualquier partido político en el poder que su líder está Cayenne

Voz 1457 15:27 no no por así decirlo están matando si estamos

Voz 0544 15:29 no entre ellos las cuchilladas están en partidos políticos en empresas también en todo lo donde hay poder yo creo que se da en mayor o menor medida esto que se ve la película no

Voz 1463 15:40 es es es gracias y sí movernos y hasta dónde llega el patetismo no simplemente por es maravilloso ver cómo se comportan que llora más que quién sea esa esa competición diese postureo que yo creo que que es interesante porque aquí no está reflejado evidentemente porque por la época pero que ahora con las redes sociales es todavía más no porque ya no sólo con con las sucesiones de poder es que cuando muere un escritor Omar un cineasta parece que

Voz 1509 16:08 hay una competición Symonds quién quién es más

Voz 1463 16:10 seguidor quién ha visto más no es un poco también ese patetismo que se refleja en muchos aspectos es muy graciosa

Voz 1457 16:16 la película está basada en una novela gráfica francesa que le pidieron al director Armando ya que que la adaptar a él estaba haciendo Viti dijo bueno voy a terminar esta temporada

Voz 1509 16:28 si luego lo lo lo hago

Voz 1457 16:31 ya que que es que parece una locura pero que todo es verdad

Voz 11 16:34 se da Souza sol

Voz 0544 16:37 que todo es verdad absolutamente todo bueno pues

Voz 1457 16:40 eh tan tan tan brutal claro este director ha hecho muchas parodias sobre la democracia sobre la imperfección de la democracia pero esto es lo que a él le le encantaba precisamente era meterse en en otros industriales ah sí

Voz 11 16:57 Alonso ha es al principio estaba en San Bioparc

Voz 0544 17:00 había pensado hace tiempo a hacer algo sobre dictadores personajes y gobernantes autócratas totalitarios como estas personalidades e imponen a toda una nación he leído sobre Mao Putin detrás ni siquiera estaba en nuestro horizonte cuando preparaba la película pero pensé que era interesante reflexionar sobre estos políticos ahora y me encantó la novela gráfica ha

Voz 1457 17:24 bueno pues si quería hacerlo exactamente a mí me recordaba eso a Lubitsch ya sea éste

Voz 1509 17:31 sí aún dos tres de Billy claro esa es total ante esa

Voz 1457 17:34 es además es que claro tiene ese punto alemán de ir muy ácido que ha sentado fatal en en Rusia que no le han dado la licencia para estrenarse ya había unas declaraciones en Al Yazira interesantes de ciudadanos que claro es que el el estalinismo ha dejado muchísimos muertos y que bueno pues la gente no no lo habían visto la película pero de entrada no les hacía tanta gracia que los americanos suelen hacerles cuando día la cosa es que que bueno es un director británico pero que bueno claro

Voz 1463 18:04 al final viene es una película de Hollywood que hay una cosa curiosa y es que uno de los protagonistas que es Jeffrey Tambor pues el protagonista de la serie Transparent ha sido en uno de los acusados por por acoso sexual y entonces bueno con esta manía de borrará todos directamente de cualquier sitio Se le ha borrado la cara hacia algunos carteles y fotos de fotogramas de fotos de la película entonces claro era muy curioso que hagas una peli sobre Stalin cuya práctica favorito

Voz 1509 18:32 dale forrada de fotos a los que mandaba Mongolia aclara que hacer un poco lo mismo se exige como la locura de la actualidad

Voz 1457 18:40 la tremenda de del del cine que siempre es más actual que las noticias bueno vamos como el cine francés que esta semana estrena una historia de una indecisa de El director de comedias Eric la Being es la historia de una mujer con cuarenta años incapaz de tomar decisiones y se enamora de dos hombres a la vez imposible decidir pues bueno pues es una comedia de enredos protagonizada por la actriz Alexandra Lamy

Voz 12 19:06 es lógico Durrell cuyos mía o parece morcilla por no te entiendo lo toda la ambulancia cuando por ha dicho a quién quieres te llame

Voz 13 19:16 ahí lo tenéis siempre me pasa lo mismo incapaz de tomar la más

Voz 1457 19:20 mínima decisión no opinar sobre bueno yo casi me abro las venas porque pensaba no debía saber visto en esta semana haberla visto no debía haberla visto porque yo pensaba que los treinta son los nuevos veinte pero esta película viene a decir que los cuarenta son los nuevos doce entonces no sé

Voz 1509 19:41 a ver a ver quién habla Pepa

Voz 1463 19:44 es que yo como mujer indecisa que soy pues me hace gracia cierta indecisión me hace gracia la broma del personaje de que no sabe decidir porque yo no soy incapaz de decidir completamente pero claro es una comedia pues de de estas comedias a esta es una señora

Voz 1457 20:00 el cuarenta años perdona que por muy mona que sea se pone con Tinder le caen tíos buenos no sabe que después hija mía

Voz 1463 20:11 bueno por el mujer

Voz 1509 20:14 el no a la verdad es que después de estas comedias no

Voz 1463 20:16 de esas que siempre nos llegan también que no llegan con mucho éxito la verdad de taquilla

Voz 1726 20:21 bueno es una cosa un poco

Voz 1457 20:24 no a mí me alegra que el cine francés se produzca me alegra y me alegra ver que saben además venderlo y que saben vender porquerías con

Voz 1509 20:34 quiero saber que es una doce ciento veinte pulsa

Voz 1463 20:38 a lo mejor tiene que es mucho

Voz 1509 20:41 en el pues bueno nosotros vamos cosas

Voz 0544 20:43 americanas también infumables pues que de vez en cuando haya alguna francesa que además los franceses no tiene ningún complejo a la hora al ser su cine comercial les gusta es muy taquillero llegan películas aquí la película que ha recaudado no sé cuantos millones en Francia

Voz 1457 20:59 eso es lo que me parece maravilloso considera nosotros podremos dar allí sin rodeos que tarde ancho muy buena

Voz 1726 21:05 queda que bien podemos mandar sin rodeos

Voz 1457 21:08 bueno pues vamos a terminar con la piel del lobo que es una película española de Samu cuentes protagonizada por Mario Casas Ruth Díaz e Irene Escolar es un drama ambientado en la España rural del veinte pero muy muy rural muy rural y cuenta la historia de uno de esos últimos habitantes de tantos pueblos deshabitados que bueno que se dedica además Mario Casas a matado a matar lobos para claro para que no ataquen a los al ganado eh que se enamora de una mujer a la que compra practicamente tres lustros cachorros

Voz 10 21:47 entonces sesenta y nueve moneda tres lobos tres cachorros hijos hembras creía que

Voz 14 21:55 mucho sino en lo humano y cachorros

Voz 1509 21:59 cachorros menús

Voz 1457 22:01 que esto está jugando

Voz 15 22:03 ah bueno es bajo la piel de lo voten

Voz 1457 22:06 lo que bajo la piel de lobo tengo que auto corregirme de Lobo y la verdad es que hemos puesto un diálogo de Mario Casas pero es que en realidad casi no

Voz 0544 22:17 no habla no es que además los diecisiete primeros minutos de la película es sin diálogo está él en el monte y hay perdido poniendo sus trampas viéndole como de come como trabaja como pasa frío y luego ya cuando baja hay que va esta es una venderla esta escena pues ya empieza un poco el diálogo y empieza a un poco la trama a mí es una película que la verdad hace es que yo no entiendo es amo ese es uno como documentalista que además bueno me me contó que él iba para profesor de educación física y que el cine pues dentro un poco en su vida así de una forma llega un momento que dijo me quiero dedicar al cine me parece que tiene cierto mérito al haber apostado por ese tipo de película que digamos que es a priori poco comercial osea que tiene siguiendo un poco pues está estas premisas no de hacer un cine del hombre en la naturaleza viéndole como trabaja sufriendo el frío tal ahí con poco diálogo luego hay parte de la historia que a mí me me interesa no su relación con estas con esas dos mujeres lo que pasa alrededor de estas dos mujeres pero me parece que de falta mucho bocado a un poco de enjundia un poco de de trama algo que emoción y un poco más que te atrape como espectador hay mucho esfuerzo por parte de Mario Casas el hacer este este papel que engordado no sé cuántos kilos

Voz 1457 23:35 hay un tiro deja lanzar más por favor es verdad que Mario Casas en en esta de es un actor que hace todo lo posible para salir de su hubo de estereotipo

Voz 0544 23:50 pero bueno nació bueno ahí bueno también en Scolari producía no espero yo creo que le falta un poco la película eso pues un poco más de de argumento de que te atrape y que mucho mejor pues quizá algunas condiciones de relación de este hombre que vive en la naturaleza con el resto de la gente del pueblo no algo que que tiene un poquito más la película

Voz 1463 24:09 luego sería interesante también se quiere decir que yo al principio pensé que iba a ser sobre sobre la España rural actual no hoy como que no se que a mí hay la película me gusta pero me parece que no se no encuentro muy bien qué público puede disfrutar de una película tan tensa hay que habla de de relaciones que es difícil llevarlas a a tu día a día no sé quiero decir que muchas veces el cine de época siempre es fácilmente extraíble a problemas actuales no hay ahí está la grandeza no de de las estoy más pasados y en este me da la sensación de que no que es complicado

Voz 1457 24:47 me parece a mí me me encanta la segunda parte

Voz 0544 24:51 sí parece que tiene que que vuela alto

Voz 1457 24:53 Ximo ir porque tienen unas interpretaciones que están maravillosas Ruth Díaz Irene Escolar la verdad es que me parece que estaba muy bien y que él aguanta bastante aguanta bien el tiro Iker problema está en que la primera hora es tan árida tan sobria me gusta mucho al final me gusta también que no dan no no no es una peli la sin moraleja no que eso también es muy muy de agradecer no cree en el blamos romántico en esta película imprime es verdad que pero es está totalmente fuera del del del mundo y eso a mí me han me ha fascinado osea pero claro quizá yo esta semana Abengoa parada por la hiperactividad mira a mí me ha encantado sea me ha gustado meterme en ese monte de Huesca de de Asturias me ha parecido maravilloso y es verdad que el encontrado que es la primera ahora he sufrido mucho porque hubiera aparte de de de

Voz 0544 25:45 lo más frío que ha pasado esto de hombre está el arco es de un hombre que se comporta prácticamente como un animal más en medio la naturaleza y cómo va o tiende a humanizar sí un poco con la llegada de de esta mujer de estas dos mujeres en fino vamos a desvelar el poco argumento que tiene pero no pero eso que ese ese arco sí entonces bueno pues como él que qué es lo que le pasa no como se su también su decepción un poco con dar su decepción quiero decir que que es lo que le pasa en la en la película es que el tío tiene que sus lugares la natural es la

Voz 1457 26:17 sí ya ahí es donde no es que estábamos hablando también esta semana sobre la película sobre el empuje las películas Latinoamérica ganas no se sobre la una mujer fantástica que ha ganado el Oscar y que es verdad que esta película a mí me parece Bree muy brillante pero

Voz 1463 26:35 le le falta pues un contacto

Voz 1457 26:37 con el mundo claro entonces es yo creo que es el

Voz 1463 26:40 el lema que son películas en las que no es que sea difícil empatizar pero tampoco sabes muy bien es decir que ya artísticamente bueno no está mal dirigida

Voz 1509 26:51 parece que tampoco es una cosa que

Voz 1463 26:53 o sea quiero decir no se que no sólo son los

Voz 1457 26:56 hermanos Tajani no que no es padre Padrón en qué dices es que te que también te es una película en la naturaleza es la animalidad de los hombres

Voz 0544 27:04 algo I P I películas como Jeremías Johnson

Voz 1268 27:07 bueno para el cazador que es decir

Voz 0544 27:09 las fuentes que son referencia sobre él pero que tienen algo más

Voz 1457 27:13 algo más algo más bueno pues te da le vamos la bienvenida

Voz 1463 27:16 con todo claro es difícil aunque haya hecho documentales podemos considerar que esto su ópera prima siempre es bienvenido una nueva mirada no que es

Voz 1457 27:24 una nueva mirada más eso nada nada nada fácil bueno pues se con este paseo por la naturaleza alejados de los estar

Voz 1509 27:31 ellos Trump si tu video sobre los Oscar pero para conjuntar para eso no casi es mejor que haga como yo quería fútbol no sé no me meto

Voz 1457 27:43 bueno pues seguimos hablando de cine hasta el cine en las Screen

Voz 17 27:58 a veces a una mía ahondado Jaime Sánchez

Voz 18 28:12 muy simple era de la en piel

Voz 19 28:25 bueno pues en la sección de Tele hoy Laia Portaceli ha venido a decirnos que los héroes y no no no los héroes aislada ya es que tengo una resaca todavía los antihéroes los antiestrés

Voz 1457 28:39 digo bueno como sí sí sí se ha terminado el imperio de los anti héroes y ahora no me que Greipel

Voz 1268 28:52 sí ha hecho bueno a ver vamos a ver estamos en la época del IBI y hay de todo hoy podemos elegir de ti

Voz 1457 28:57 pero vamos a ver cuando resaca de Óscar pero duros

Voz 1268 29:01 yo no me he tomado la pastilla es verdad por mí paso pasó el tsunami de los Oscar pero sí es verdad que la televisión como desde afecta pues muy bien muy bien por qué se está volviendo optimista se haya hay una tendencia optimista vitalista pues que eso que yo creo que que ha ido que es que que que que está resurgiendo después de de de una época de mucho culto a todas estas a personajes muy oscuros y retorcidos y bueno pues vemos pues eso gente son series con gente Temas más real más corriente con problemas más normales bueno pues con necesitamos pues eso llorar a Hoon llorar a gusto con esas personas y tener fe en el ser humano porque porque es que podemos tener fe

Voz 1457 29:43 yo creo que unos montamos una serie telepredicador horas montamos pero bueno ya tenemos

Voz 1268 29:48 es un ejemplo que que que me quiere gris y SAS por ejemplo es la sede que ya va por ahí no que ya va por la segunda temporada va sobre una familia su salto sus bajo sus relaciones sus neuronas y ahora pues llega musical Bryce sobre adolescentes que se centra en el público millennials sus preocupaciones Ike en gran parte usa la música pues para llegar a estas emociones de las tablas

Voz 1509 30:11 bueno pues para hablar de Rice están con nosotros dos expertos aquí en el estudio con nosotros Álvaro Onieva periodista de fotogramas qué tal Álvaro hola desde las oficinas de Movi Star

Voz 1457 30:21 plus encerrado en su castillo Javier

Voz 1509 30:24 a lo Mino que es de contenidos premium de la plataforma hola Javier

Voz 20 30:28 a ver qué tal María qué tal la estar aquí otra vez

Voz 1457 30:31 bueno estáis de acuerdo en que con Laya en que estamos en una época dorada de las emociones y que ya no podemos más con con estos héroes perturbados antihéroes perturbados

Voz 1680 30:41 gracias a Dios están acabando de estos antihéroes porque ya estábamos un poco artículos de señoras que tenían estos mismos conflictos existenciales y que todo giraba alrededor de Breaking Bad estuvo muy bien pero bueno ahora es momento de otras cosas ha buenos Javier tú te parecía es lo mismo

Voz 20 30:57 sí yo creo que bueno en los personajes turbios y oscuro siempre nos gustarán porque tenemos un lado oscuro todos no pero tenemos que aprenderemos cerrarnos más Hinault juzgarlos por ello que yo creo que sí vivimos en la época dorada las mociones afortunadamente como que la inteligencia emocional está muy de moda para bien creo que que forma parte de una cierta transformación social no que que al final se ve reflejada en la ficción estoy poco en modo coach sabes

Voz 1457 31:20 has total

Voz 20 31:22 abogó ya un poquito por porque viva la intensidad no he hecho la Ser yo creo que no buscan tanto posicionarse como como algo exquisito con grandes personajes que marquen sino que ya intentan ser un poco más mediáticos no haber cuando Ocalan

Voz 1457 31:35 bueno pues eso es una una buena noticia el Haya se estrena Rice el próximo miércoles en en Movistar Plus al día siguiente de Estados Unidos

Voz 1268 31:44 sí es es una serie que sucede en un instituto que sigue aún carismático profesor Machu Kelly que él está buscando en motivación y se pone al frente del deteriorado y castigado departamento de teatro

Voz 1457 32:07 el teatro siempre a ese rollito no siendo un friki que hago pensando hablar en público es un gran Catalina

Voz 1268 32:13 adoro además de emociones Si es una manera también de L de sacar muchas cosas no y en esta serie pues sucede lo mismo están hablando de lo difícil que según adolescente bueno pues pues aquí se trata un poco de de eso de estos adolescentes de que Caca que acuden a este proyecto de teatral no en el que el profe PSOE su Kelly quiere quiere hacer un cambio quiere cambiar el repente el repertorio pues en introduce un musical más rompedor Springer hueco ni busca nuevos fichajes

Voz 1509 32:41 lo el líder del equipo de fútbol Robbie o la UMA igual hay por ahí también

Voz 1268 32:45 una estudiante Let que que hasta ahora había pasado desapercibida email que van a formar parte de este musical y luego pues el optimismo de este de este profesor choca con los problemas que tienen esos estudiantes en su día a día y luego también pues la res la resistencia al cambio de de determinados profesores el el el entrenador del equipo de fútbol no que de pronto Le teme que le quiten a su jugador estrella que se vaya al musical y que pase de

Voz 1457 33:09 parece un partido político esto y cuando todo aquí luego la antigua profesora de de teatro y bueno

Voz 1268 33:15 pues el protagonista es Ros es Jos Rat Noor perdón el Ted movie de Cómo conocí a vuestra madre ya en la producción de esta serie y están los creadores de la serie

Voz 1509 33:25 esto Friday Night Lights pupila del popular musical Hamilton Javier que ha heredado el rais de estas dos producciones

Voz 20 33:33 bueno pues heredar si bueno son garantías no al final yo creo que The Friday Night Lights que se estrenó por dos mil seis si no me equivoco hereda la la emotividad esa mezcla un poco del del American Dream que también lo vemos aquí pero mezclando lo con la realidad social el drama familiar ya haciendo poco retrato de estas localidades tan típicamente América Anas en las que el fútbol un poco y los estudios son como la marca de la casa no iba igual no estaba protagonizada por Kyle Chandler y que ya la hemos despedido Nashville hizo una sensación la verdad y luego está otra sensación que es Hamilton que ha sido un fenómeno total en Broadway en los últimos años y que es el de los primeros musicales por no decir el más completo enteramente en junio en rap cantado en hip hop pues el mal el musical favorito de Obama

Voz 1457 34:18 yo creo que ya formó parte de la cultura colectiva en Estados Unidos

Voz 20 34:21 que todo el mundo habla ley entonces bueno de hecho está creado por ley Manuel Miranda que ahora están todos los me hoyos de hecho va a estrenar Mary Poppins dentro de poquito que lo vimos en los años

Voz 1457 34:30 es verdad que tenemos ahí

Voz 20 34:33 está siendo una sensación ya de Hamilton hereda obviamente el evento musical yo creo que que esté apadrinada por estas dos series marca un poquito el tono que vamos a ver en en toda la temporada espero

Voz 1457 34:45 Álvaro después de dieciséis en EEUU que ha sido bueno un fenómeno y tal tú crees que que Bryce cumple los requisitos para ser pelotazo

Voz 1680 34:56 parece que es la gran apuesta la NBC NBC quiere tirar por ahí seguía

Voz 1509 35:00 se al del que nadie avión a mí me he emocionado no tanto como me gustaría que me emociona ser pero tengo esperanza en que lo siguiente episodio vaya desplegando todo su por lo emocional

Voz 0544 35:10 sí y conquistando me encanta

Voz 1509 35:12 lo del porno emocional muy bien Javier no se habla

Voz 1457 35:15 antes desde estas influencias de Rice Ekin

Voz 1268 35:17 los creadores la ya bueno pues eso que estará diciendo Javier pues pues por un lado está el productor ejecutivo Jeffrey Seller que es pues productor de musicales como rehén como ha venido Qiu hablábamos también de Hamilton que ha sido este fenómeno en Broadway es el musical favorito de Obama

Voz 11 35:39 son escasas

Voz 1268 35:46 estamos escuchando música no

Voz 1457 35:49 se republicano llegando parecía pues

Voz 1268 35:52 ibamos también con el otro gran creador con mayúsculas de Rice que es el dramaturgo guionista y productor Jason que tienes que ganó un Emmy en dos mil once por el guión del episodio final de Friday

Voz 1457 36:02 a me quedo

Voz 22 36:06 sí sentarme aquí somos somos ya no vais a héroes axiomas despidiendo Mike hay otra nevada es que está excusado

Voz 1509 36:24 bueno bueno te te te si terminaba su speech con con una de las frases fetiche de de Frater Night Lights del protagonista del entrenador Eric Taylor que interpretaba Kyle Chandler

Voz 10 36:33 entonces de Gaza

Voz 1509 36:45 bueno pues eso está un poquito muestra un poquito la espina tú vete a todo lo conquista deber

Voz 1268 36:52 sólo con con unos ojos eh con optimismo también y enfocar con total pasión lo que lo que uno hace no la serie dio lugar a una película en dos mil cuatro luces de viernes noche donde el entrenador que aquí estaba interpretado por Billy Bob Thornton tiene una filosofía de vida similar al del profesor de Rice podéis vivir este momento

Voz 23 37:09 con vuestras miradas limpias

Voz 1457 37:12 el corazón

Voz 23 37:14 con alegría en el corazón si lo hacéis muchachos

Voz 0544 37:18 sabéis perfecto

Voz 1268 37:22 Nos Mames apuntando desde Rice el profesor es quién quién trata de incentivar a los estudiantes para que den lo mejor de sí mismos y lo hace a través del musical esprín

Voz 1457 37:42 y bueno Javier habla no

Voz 1680 37:44 no sé sobre sobre esta música de Israel

Voz 1457 37:47 es que qué peso tiene en el no sé en el formato en la temática como como te te emociona tanto

Voz 20 37:56 el rastro que sabes que no me gusta nada hablar de música verdad

Voz 1457 37:59 por eso te preguntamos quién es como preguntar a alguien que sabe de vino porque bueno la

Voz 20 38:05 España es un musical que se estrenó en dos mil seis que también empezó un poquito como Hamilton un poco en la sombra está basado una obra teatral de de un alemán en vez de quince del siglo XIX Gerard sobre un grupo de adolescentes perdón en pleno despertar sexual en un colegio privado pues muy conservador muy puritano yo creo que la la seres repite este esquema un poco para Paul con cómo influyen una persona que llega a renovar y que saca un poco lo mejor icono también lo peor desde desde el punto de vista desde que es mire de los chavales no el musical fue bastante rompedor porque hablaba de temas bastante tú el aborto y las relaciones homosexuales homosexuales los personajes abiertamente homosexuales sobre todo en adolescentes en un clima tan puritano e esto lo llevan un poco a la a la a la serie y obviamente pues utilizan canciones del del musical íbamos viendo poco común van montando el el el musical a lo largo de la serie con todo como dices a en Laya con todo lo que conlleva como catalizador de de emociones que creo que las descrito supervisa en La Haya porque hay señor

Voz 1680 39:09 creo que lo he leído por ahí es una música muy rompedora

Voz 20 39:12 ámbitos deshora como un tiene sus puntos rockeros muy gamberros pero a la vez como este tema que estamos escuchando a mi me encanta que que te lleva más de la parte un poco más emocional

Voz 1509 39:20 sí yo no sé a ti Álvaro siempre

Voz 1268 39:23 cuerda Un poco cuando ves musical adolescente pues uno es imposible que no

Voz 24 39:27 de de Glee no que ha sido un hito en

Voz 1268 39:31 la historia de las series tú cómo ves tiene

Voz 24 39:33 algo que ver Rice con con Glee como como como bese

Voz 1680 39:37 para harías esta sí que es verdad que cuando escuchamos lo premisa automáticamente vamos Ugly decimos esto común Glee pero de teatro pero luego cuando ven la serie no tiene nada que ver es cierto una coincidencia que Lea Michele empezó en este musical fue uno de sus primeros papeles relevante en en Broadway pero luego la serie pues no tienen por ejemplo ese humor ácido que tenía Ugly ese tono un poco paródico sino que sea mucho mal drama a la lágrima pues esto que decimos la emociones sobre todo a mí me recuerda más a es más ese ese punto de cómo crear un musical

Voz 1509 40:07 el el cero o las bambalinas hacen los cásting cómo se prepara la voz en la puesta en escena etc

Voz 1457 40:13 sea éste es una fábrica de de actores es de cantantes que luego trae mucho sufrimiento eh

Voz 1268 40:19 también han Springer también estará

Voz 1509 40:22 sí rough que que luego también vimos en Lille Yen Bai está

Voz 20 40:28 es inevitable compararla con Glee un poco la verdad

Voz 1509 40:30 todo lo que decía Álvaro sangre Glee es también mucho más caricatura no siempre jugaba eso mucho con el humor aunque también te tocaba mucho el presente

Voz 1680 40:39 hacia esa el tono están muy muy diferente

Voz 1509 40:42 sí esa parte de la llevas más sentimental

Voz 20 40:44 es más clásica quizá no en el punto negativo sino en no

Voz 1268 40:48 bueno y luego las relaciones si luego la las relaciones entre los personajes y también mucho realismo a mí me

Voz 14 40:54 me parece que en esta es la relación con los padres ketamina

Voz 1509 40:57 muy interesante no sólo se centra en el adolescente sí si os a la relación poco Lady Bird no poco conflictiva si has dado todo lo que porque hay mucho tan ves todos los hijos

Voz 1268 41:07 de los profesores que además van al instituto

Voz 1509 41:09 Cesc ves un poco lo que los que no hayan una excelente Acciona el padre una madre bueno ya está serie va a haber otro boom como como hubo hace unos años hace un par de años con Mozart in the Jungle de series de de musicales

Voz 1457 41:25 yo es que creo que nunca hemos tenido musicales lo que pasa es que hemos empezado a tolerar las antes era como impensable tolerables era como impensable que eso pudiese hacer una serie que la gente aguantas el musical porque hubo de hecho una

Voz 1680 41:38 que viva el Laughlin que la hizo Hugh Jackman y era como una locura y la gente dijo no funciona la ira como una cosa que todo el mundo aceptaba como y ahora sí parece que hay serie que además pueden hacerse canciones propia cómo crece que no sólo versiones

Voz 20 41:55 veremos cómo funciona yo creo es el que tiene como cierta alergia no al género musical y eso era lo que dice Álvaro que tampoco es que haya habido un boom pero parece que hubo una época que es salían más títulos en Estados Unidos el musical y Broadway es como parte intrínseca de su cultura entonces no creo que allí pase de moda ir encima añades el paro el el punto sentimental lista con con serios como habéis dicho antes de Isaías etcétera es que a ellos les encanta es que ellos viven un poco la la vida

Voz 1509 42:19 a nosotros lo aprendemos todos se agota

Voz 1457 42:21 claro que exalta aquí tenemos la llamada es claro que la llamada

Voz 1268 42:25 es es es musical y ha tocado habrán sorprendentemente porque es la temática sino la sino ves esta

Voz 1457 42:34 no es que hubiese soy pero si era entre tinieblas de Almodóvar sin embargo queden sea para mí el choque ha sido decir pero bueno como algo que se hizo hace treinta años ahora se renueva

Voz 1268 42:44 va interna proclamación muy Fredson más más más pura con mesura hijos

Voz 20 42:50 el musical yo creo que estamos en un momento también un poco dorado en España hay Bono fenómenos como el de la la la

Voz 1509 42:55 al final musical siempre está ahí pero se ha democratizado un poco

Voz 20 42:57 los acercado un poco más al gran público no

Voz 1509 43:00 quemada ahora mismo que lo hemos visto

Voz 20 43:02 no todos y aquí los vecinos de la Gran Vía también

Voz 1680 43:05 hemos del guardaespaldas El Rey León siempre con mucha gente en la puerta a que tanto interesa

Voz 20 43:09 pero recién estrenada West Side Story creo que esta están preparando un también una producción

Voz 1509 43:14 yo siempre he querido salieron musical

Voz 1457 43:18 hablamos de los actores

Voz 1509 43:20 a ver si me fichan bueno pues hablábamos antes

Voz 1268 43:23 verdad que que que es un gran gancho para la audiencia porque es un rostro muy popular en todo el mundo no de la televisión en todo el mundo todos los recordamos como el Ted Mosley de quién conocí a vuestra madre que enseñaba arquitectura en escenas como ésta

Voz 25 43:36 en completa de todas las palabras que podrían utilizarse para describir la Sagrada Familia marrón puntiagudas extraña la que realmente parece más adecuada es incompleta por qué por qué el siete de junio de mil novecientos veintiséis el arquitecto Antonio Gaudí cuya barba también era marrón puntiagudas extraña e incompleta fue atropellado por un autobús y así su gran obra maestra quedaría incompleta para siempre

Voz 1268 44:03 no estarán momento gracioso de de Cómo conocí a vuestra madre no la que en casa en el que salía algo de España pero pero bueno que da la casualidad también que el actor tiene ciertos puntos en común con su personaje de Rice con este profesor Lucas Machu Kelly eh que es el amor por la música Él tiene una banda llamada Brando Andy lo escuchamos

Voz 26 44:25 el no

Voz 27 44:35 eh

Voz 1457 44:37 Diez

Voz 27 44:44 para pasar

Voz 1268 44:45 vamos escuchando al actor en este grupo la otra gran protagonista de la serie protagonista adulta me refiero es la profesora de cuatro Tracy que interpreta la veterana Rosie Pérez que hoy también un rostro habitual de las pantallas estadounidenses y que tuvo un gran momento en los noventa cuando fue nominada al Oscar por la película de Jeff Bridges sin miedo la vida ella es directora productora compositora y lo que es más importante en este caso ellas coreógrafa esta mujer tiene tres semi por la coreografía de la así con Living Colour Rice pues también la vemos dirigir los bailes de los chicos entre muchas otras cosas y luego entre los es

Voz 1509 45:19 el día antes destaca la actriz Auliffe Abalo seleccionada entre miles de candidatas para interpretar a bayana una gran promesa de los musicales en Estados Unidos

Voz 5 45:28 vida

Voz 28 45:37 que no tiene corazón y está mudo llorar

Voz 1457 45:40 aquí nada porque además bayana seguro que Juan se las sabe lo que hemos visto geles con niños pequeños Txurruka del veo veo

Voz 1463 45:48 ya pero es que la música bayana está súper bien

Voz 1457 45:51 bueno Álvaro como veis el casting nos gusta

Voz 1680 45:54 yo soy súper fan de bayana fui dos veces al cine a verla y me tiene conquista dice me gustan los personajes juveniles más que que yo Ratner que bueno es un gran gancho como decía él allá pero de talento justitos

Voz 20 46:09 yo soy el defensor de ellos Ratner aquí aunque Hawley grabado me me encanta de hecho por cierto dato bayana la música le hizo Lin Manuel Miranda que compositor de Hamilton también así que todos son conexiones yo soy defensor de de ella de Robinson el chaval adolescente que bueno pues estaba bastante viene además romper un poco con el tópico de jugador estrella guaperas pero que no es guaperas mala o te machote y sino que tiene un punto más de matices no eso

Voz 1680 46:33 está bien siempre ellos yo es que Álvaro

Voz 20 46:35 también reconoció conoció en persona no en un Byrne seres que hicimos es un tío bastante vitalista también y creo que es el personaje va mucho con él es un tío que se interesa mucho por proyectos así muy que tiene un calado un poco humanitario no y de hecho lo ha dejado bastante claro a veces que se mete en proyectos que para él significa algo y que y que pueden hacer como

Voz 1457 46:53 es que vosotros queréis es que os habéis convertido en creyese pero vamos a aquí kilos millennials van a conectar bueno para empezar es que yo tengo un poco de de mosqueo vamos a los millennials no tienen ya

Voz 1680 47:06 somos somos ya había uno lo bueno

Voz 1457 47:09 es que yo el otro día estuve preguntando adrede porque tenía

Voz 1268 47:11 en una entrevista y no sabía si el a la persona que entrevistadora miles

Voz 1457 47:14 Pirlo no no la sido Andrés amplía eso es un éxito

Voz 1680 47:19 es un concepto que que no está totalmente definido pero el concepto millennials los que tenemos ya uno XXX que hacia la generación de Aitana ya maya que ya son generales

Voz 29 47:27 los diez a los ciudadanos no quiere esa esa esa es esa es la Z Z

Voz 1457 47:31 por qué porque usamos la alegría porque los niños de ahora

Voz 1268 47:35 Juan las nuestras nuestras no sé creo que

Voz 1509 47:37 la cosa porque ya tienen un ya tienen una cosa y ya tienen un nombre pero es verdad le siguen enganchados serán los geniales o Z para esta serie para quienes

Voz 1457 47:47 bueno ya pero millennials pero yo creo que

Voz 1680 47:50 que la serie no va a un público muy concreto de hecho yo diría que no va tanto adolescentes como iba por ejemplo sino con una serie que va más hacia la familia de una cosa muy curiosa de las series que el personaje de John Randolph en la vida real está inspirada en un profesor de Pensilvania y era homosexual y aquí lo han transformado en un varón heterosexual para darle una estructura familiar y que eso porque les convenía más para la serie

Voz 20 48:15 insistió en ese sentido en el que yo digo que es un poco más conservadora

Voz 1680 48:18 hombre pero también notan conservadora porque es el único personaje varón heterosexual blanco de la serie de sí porque lo tenemos allá para yo pero enseñemos a al chico al que juega al fútbol americano y tal que es de raza blanca un chico transexual hay un chico gay etc ya que está bastante varias edito este es de generación

Voz 20 48:38 millennials Iceta además de la generación un poco Hamilton es muy anti Trump es muy es una serie bastante diversa por suerte yo creo que la generación la generación Z en los millennials al final yo creo que buscan buscamos distintas series no como más rompedora las un poco de lenguaje Instagram no que que que te hagan pensar pero que a la vez y que reflejan temas sociales pero quizá que tengan un punto original no que sean un poco no sé no sé yo creo que es igual a conectar tiene para todo y como decía Álvaro es muy familiar

Voz 1680 49:08 todo eso ves tú gran Javi

Voz 1457 49:12 no hombre es que ya no se puede ya nada se en familia también os digo a ver qué difícil que adolescente les pillas tú para que vea algo contigo

Voz 1509 49:22 yo las mías como les gusta lo del terror ya sólo lo inculcaron entonces así está subiendo José Ángel Stein y todo eso pero sí pero es difícil es difícil vais a hacer series no Álvaro con con con Rice y no sé si hablar

Voz 1680 49:35 pues vamos a hacer un visionado antes de que se estrene en la serie

Voz 1509 49:38 España y todo el que quiera venir

Voz 1680 49:41 por eso tienen que ir a la página web de vivirla Seris inscribirse que todo el mundo invitado ingreso bajaremos un Coloquio como aquí hoy pero más ratito

Voz 1457 49:49 bueno ponemos un oasis para salir y os hago una última pregunta

Voz 19 49:57 Bach en esta esta serie Rice algo que ver con llenos de hacking Wall

Voz 29 50:03 pues que nada eso otros adolescentes otra serie hay otras series ahora lo has visto Rice como por ejemplo esta música que suena es de serie todos una mierda que vayan en Netflix bueno todos los noventa y seis exacto porque sí que hay varias series adolescentes que hemos visto como esta o por ejemplo